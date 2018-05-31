[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 中和 昶和 福壽 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 大統染 大統益 達欣工 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 大山 海悅 天仁 東華 正道 富邦發達 和康生 銘旺科 興泰 大東 同開 富邦金融 科妍 卓越 宏亞 立益 元大MSCI台灣 上緯投控 統領 達新 佳和 永豐臺灣加權 麗豐-KY 立益 昶和 國泰日經225 信昌化 怡華 三洋紡 元大歐洲50 中鋼構 昶和 本盟 元大日經225 世紀鋼 大統染 瑞利 國泰20年美債反1 中環 程泰 樂士 元大美債7-10正2 國巨 永記 正峰新 元大美債7-10反1 錸德 展宇 億泰 元大S&P日圓反1 承啟 科妍 毛寶 FH彭博高收益債 統懋 鑫永銓 燁興 FH彭博新興債 奇力新 六暉-KY 中鴻 FH富時不動產 大毅 隴華 聚亨 FH富時高息低波 華新科 銘旺科 千興 國泰RMB短期報酬 嘉晶 奇力新 威致 宏洲 禾伸堂 大毅 華豐 嘉裕 日電貿 禾伸堂 首利 東華 玉晶光 日電貿 麗正 大東 揚明光 玉晶光 東訊 立益 銘鈺 世芯-KY 華泰 佳和 柏承 圓展 錸德 昶和 嘉聯益 科嘉-KY 倫飛 三洋紡 達方 嘉聯益 威盛 本盟 台船 亞弘電 國碩 瑞利 益航 悅城 銘旺科 樂士 杜康-DR 鈺邦 統懋 正峰新 陽光能源-DR 華友聯 翔耀 億泰 佐登-KY 遠雄來 太空梭 毛寶 潤泰材 夏都 新利虹 燁興 欣欣 麗臺 中鴻 統領 華映 聚亨 友佳-DR 吉祥全 千興 一零四 憶聲 威致 欣天然 科風 華豐 新海 和鑫 首利 秋雨 力特 麗正 欣高 喬鼎 東訊 jpp-KY 正達 華泰 台數科 晟鈦 錸德 南六 同泰 倫飛 基勝-KY 新世紀 威盛 波力-KY 誠創 國碩 泰昇-KY 嘉威 銘旺科 政伸 力銘 統懋 吉源-KY 亞太電 翔耀 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 友旺 勁永 麗臺 捷泰 華映 互億 吉祥全 天瀚 憶聲 迅杰 科風 華上 和鑫 光麗-KY 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 同泰 皇普 新世紀 日勝生 創意 台船 誠創 六福 嘉威 台南-KY 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 勁永 晨訊科-DR 捷泰 友佳-DR 互億 陽光能源-DR 天瀚 精熙-DR 迅杰 中福 華上 雷虎 光麗-KY 中視 元晶 秋雨 華冠 慶豐富 裕豐 國光生 寶徠 皇普 達欣工 日勝生 台船 六福 京城銀 台南-KY 富邦媒 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生