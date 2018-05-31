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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月30日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       中和              昶和     福壽     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        本盟              大統染   大統益   達欣工
嘉裕          群益臺灣加權反1 富邦摩台          大山              海悅     天仁
東華          正道            富邦發達          和康生            銘旺科   興泰
大東          同開            富邦金融          科妍              卓越     宏亞
立益                          元大MSCI台灣      上緯投控          統領     達新
佳和                          永豐臺灣加權      麗豐-KY                    立益
昶和                          國泰日經225       信昌化                     怡華
三洋紡                        元大歐洲50        中鋼構                     昶和
本盟                          元大日經225       世紀鋼                     大統染
瑞利                          國泰20年美債反1   中環                       程泰
樂士                          元大美債7-10正2   國巨                       永記
正峰新                        元大美債7-10反1   錸德                       展宇
億泰                          元大S&P日圓反1    承啟                       科妍
毛寶                          FH彭博高收益債    統懋                       鑫永銓
燁興                          FH彭博新興債      奇力新                     六暉-KY
中鴻                          FH富時不動產      大毅                       隴華
聚亨                          FH富時高息低波    華新科                     銘旺科
千興                          國泰RMB短期報酬   嘉晶                       奇力新
威致                          宏洲              禾伸堂                     大毅
華豐                          嘉裕              日電貿                     禾伸堂
首利                          東華              玉晶光                     日電貿
麗正                          大東              揚明光                     玉晶光
東訊                          立益              銘鈺                       世芯-KY
華泰                          佳和              柏承                       圓展
錸德                          昶和              嘉聯益                     科嘉-KY
倫飛                          三洋紡            達方                       嘉聯益
威盛                          本盟              台船                       亞弘電
國碩                          瑞利              益航                       悅城
銘旺科                        樂士              杜康-DR                    鈺邦
統懋                          正峰新            陽光能源-DR                華友聯
翔耀                          億泰              佐登-KY                    遠雄來
太空梭                        毛寶              潤泰材                     夏都
新利虹                        燁興                                         欣欣
麗臺                          中鴻                                         統領
華映                          聚亨                                         友佳-DR
吉祥全                        千興                                         一零四
憶聲                          威致                                         欣天然
科風                          華豐                                         新海
和鑫                          首利                                         秋雨
力特                          麗正                                         欣高
喬鼎                          東訊                                         jpp-KY
正達                          華泰                                         台數科
晟鈦                          錸德                                         南六
同泰                          倫飛                                         基勝-KY
新世紀                        威盛                                         波力-KY
誠創                          國碩                                         泰昇-KY
嘉威                          銘旺科                                       政伸
力銘                          統懋                                         吉源-KY
亞太電                        翔耀
達能                          太空梭
清惠                          新利虹
慧友                          友旺
勁永                          麗臺
捷泰                          華映
互億                          吉祥全
天瀚                          憶聲
迅杰                          科風
華上                          和鑫
光麗-KY                       力特
元晶                          喬鼎
華冠                          正達
裕豐                          晟鈦
寶徠                          同泰
皇普                          新世紀
日勝生                        創意
台船                          誠創
六福                          嘉威
台南-KY                       力銘
康師傅-DR                     亞太電
聖馬丁-DR                     達能
神州-DR                       清惠
耀傑-DR                       慧友
同方友友-DR                   勁永
晨訊科-DR                     捷泰
友佳-DR                       互億
陽光能源-DR                   天瀚
精熙-DR                       迅杰
中福                          華上
雷虎                          光麗-KY
中視                          元晶
秋雨                          華冠
慶豐富                        裕豐
國光生                        寶徠
                              皇普
                              達欣工
                              日勝生
                              台船
                              六福
                              京城銀
                              台南-KY
                              富邦媒
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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