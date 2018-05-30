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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100          中和              昶和     福壽     奇力新     
宏洲     元大滬深300正2 元大台商50          本盟              大統染   大統益   達欣工     
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦摩台          大山              海悅     天仁                
東華     正道     富邦發達          和康生            銘旺科   興泰                
大東     同開     富邦金融          科妍              卓越     宏亞                
立益              元大MSCI台灣          上緯投控          統領     達新                
佳和              永豐臺灣加權          麗豐-KY                    立益                
昶和              國泰日經225          信昌化                     怡華                
三洋紡            元大歐洲50          中鋼構                     昶和                
本盟              元大日經225          世紀鋼                     大統染              
瑞利              國泰20年美債反1          中環                       程泰                
樂士              元大美債7-10正2          國巨                       永記                
正峰新            元大美債7-10反1          錸德                       展宇                
億泰              元大S&P日圓反1          承啟                       科妍                
毛寶              FH彭博高收益債          統懋                       鑫永銓              
燁興              FH彭博新興債          奇力新                     六暉-KY             
中鴻              FH富時不動產          大毅                       隴華                
聚亨              FH富時高息低波          華新科                     銘旺科              
千興              國泰RMB短期報酬          嘉晶                       奇力新              
威致              宏洲              禾伸堂                     大毅                
華豐              嘉裕              日電貿                     禾伸堂              
首利              東華              玉晶光                     日電貿              
麗正              大東              揚明光                     玉晶光              
東訊              立益              銘鈺                       世芯-KY             
華泰              佳和              柏承                       圓展                
錸德              昶和              嘉聯益                     科嘉-KY             
倫飛              三洋紡            達方                       嘉聯益              
威盛              本盟              台船                       亞弘電              
國碩              瑞利              益航                       悅城                
銘旺科            樂士              杜康-DR                    鈺邦                
統懋              正峰新            陽光能源-DR                   華友聯              
翔耀              億泰              佐登-KY                    遠雄來              
太空梭            毛寶              潤泰材                     夏都                
新利虹            燁興                                         欣欣                
麗臺              中鴻                                         統領                
華映              聚亨                                         友佳-DR             
吉祥全            千興                                         一零四              
憶聲              威致                                         欣天然              
科風              華豐                                         新海                
和鑫              首利                                         秋雨                
力特              麗正                                         欣高                
喬鼎              東訊                                         jpp-KY              
正達              華泰                                         台數科              
晟鈦              錸德                                         南六                
同泰              倫飛                                         基勝-KY             
新世紀            威盛                                         波力-KY             
誠創              國碩                                         泰昇-KY             
嘉威              銘旺科                                       政伸                
力銘              統懋                                         吉源-KY             
亞太電            翔耀                                                             
達能              太空梭                                                           
清惠              新利虹                                                           
慧友              友旺                                                             
勁永              麗臺                                                             
捷泰              華映                                                             
互億              吉祥全                                                           
天瀚              憶聲                                                             
迅杰              科風                                                             
華上              和鑫                                                             
光麗-KY           力特                                                             
元晶              喬鼎                                                             
華冠              正達                                                             
裕豐              晟鈦                                                             
寶徠              同泰                                                             
皇普              新世紀                                                           
日勝生            創意                                                             
台船              誠創                                                             
六福              嘉威                                                             
台南-KY           力銘                                                             
康師傅-DR          亞太電                                                           
聖馬丁-DR          達能                                                             
神州-DR           清惠                                                             
耀傑-DR           慧友                                                             
同方友友-DR          勁永                                                             
晨訊科-DR          捷泰                                                             
友佳-DR           互億                                                             
陽光能源-DR          天瀚                                                             
精熙-DR           迅杰                                                             
中福              華上                                                             
雷虎              光麗-KY                                                          
中視              元晶                                                             
秋雨              華冠                                                             
慶豐富            裕豐                                                             
國光生            寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  達欣工                                                           
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  京城銀                                                           
                  台南-KY                                                          
                  富邦媒                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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