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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          美時              新昕纖   美時     松崗       
易威     海灣     富邦美債7-10          達爾膚            謚源     寶利徠              
穆拉德   友威科   富邦美債20年          唐鋒              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          台蠟              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     太普高   富邦中國政策債          振維              友銓     中華食              
精確              元大美債1-3          光頡              達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          艾恩特            松崗     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          友銓              三圓     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          華韡              雙喜     光明                
天宇              群益10年IG金融債          建達              力泰     聚紡                
新零售            國泰5Y+新興債          撼訊              理銘     興采                
力新              國泰1-5Y高收債          信昌電            雅茗-KY  直得                
恩得利            合世              蜜望實            亞都     方土霖              
李洲              易威              奧斯特            東凌-KY  至興                
凱柏實業          穆拉德            保銳              關中     萬在                
遠昇              南璋              英格爾            隆中     瑞穎                
及成              勝昱                                時報     大恭                
鑫龍騰            捷邦                                欣泰     永純                
和進              精確                                         致振                
耀勝              宏易                                         康聯訊              
倚強              唐鋒                                         韋僑                
錦明              榮群                                         威潤                
鑫創              天宇                                         唐榮                
廣寰科            新零售                                       晉椿                
點晶              力新                                         世豐                
建舜電            恩得利                                       強新                
泰谷              李洲                                         松和                
典範              凱柏實業                                     富強                
長天              遠昇                                         力新                
哲固              及成                                         凌網                
益通              鑫龍騰                                       恩得利              
振維              和進                                         李洲                
鴻翊              耀勝                                         港建                
迎輝              倚強                                         昇銳                
欣厚-KY           錦明                                         耀勝                
兆遠              鑫創                                         至寶電              
系統電            廣寰科                                       點晶                
世紀              點晶                                         鼎天                
華容              建舜電                                       幸康                
建榮              泰谷                                         泰谷                
立衛              典範                                         迎輝                
天揚              長天                                         堡達                
鈺創              哲固                                         重鳥鵬              
佳總              益通                                         光頡                
合正              振維                                         晟楠                
寶聯通            鴻翊                                         青雲                
昇益              迎輝                                         達威                
凱鈺              欣厚-KY                                      凱鈺                
德宏              兆遠                                         三聯                
合邦              系統電                                       合邦                
萬旭              世紀                                         業強                
驊宏資            華容                                         撼訊                
久正              建榮                                         安碁                
上揚              立衛                                         合晶                
全譜              天揚                                         易通展              
易通展            鈺創                                         沛波                
安鈦克            佳總                                         迅德                
元隆              合正                                         倉和                
沛亨              寶聯通                                       光菱                
九暘              昇益                                         星雲                
凱碩              凱鈺                                         森田                
全達              德宏                                         三圓                
奧斯特            合邦                                         力泰                
保銳              萬旭                                         富裔                
越峰              驊宏資                                       惠普                
英格爾            久正                                         中連貨              
士開              上揚                                         安心                
志嘉              全譜                                         漢來美食            
富裔              易通展                                       燦星旅              
正德              安鈦克                                       富驛-KY             
燦星旅            元隆                                         高野                
富驛-KY           沛亨                                         亞都                
劍湖山            九暘                                         滿心                
德記              凱碩                                         德記                
泰偉              全達                                         誠品生活            
華義              奧斯特                                       得利影              
昇華              保銳                                         時報                
得利影            越峰                                         琉園                
鼎創達            英格爾                                       旭然                
花王              士開                                         鼎創達              
邦泰              志嘉                                         捷必勝-KY            
                  富裔                                         明揚                
                  正德                                         花王                
                  燦星旅                                       欣雄                
                  富驛-KY                                      欣泰                
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  全銓                                                             
                  邦泰
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