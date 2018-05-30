[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13751 0 2323 中環 -4160 -12118 00633L 富邦上証正2 5314 0 0056 元大高股息 -3749 -20023 2337 旺宏 4145 -10881 2883 開發金 -3654 15617 2317 鴻海 3620 7309 00632R 元大台灣50反1 -3619 0 00636 國泰中國A50 3244 32086 2330 台積電 -3114 -1786 6116 彩晶 2861 4099 2885 元大金 -2639 5327 3481 群創 2111 4922 2344 華邦電 -2611 -11816 2367 燿華 1691 4031 3231 緯創 -2198 -19147 00655L 國泰中國A50正2 1482 0 2888 新光金 -2018 -23034 2481 強茂 1403 -1848 2456 奇力新 -1937 -2505 2356 英業達 1310 3700 1101 台泥 -1653 9895 2891 中信金 1040 44931 3682 亞太電 -1597 -12028 00672L 元大S&P原油正2 978 0 00733 富邦臺灣中小 -1289 -22634 2408 南亞科 924 3705 3059 華晶科 -1102 -2079 0061 元大寶滬深 919 4627 8163 達方 -1074 -1956 2409 友達 919 1173 00683L 元大美元指數正2 -910 0 2515 中工 802 -673 8110 華東 -908 481 00703 台新MSCI中國 797 13637 2376 技嘉 -837 3138 2313 華通 728 -3067 1314 中石化 -774 -5398 3673 TPK-KY 693 -12 2448 晶電 -751 -16320 2834 臺企銀 651 2708 4938 和碩 -741 -15395 9945 潤泰新 638 1054 2353 宏碁 -738 5772 2352 佳世達 562 -67 2332 友訊 -736 787 3702 大聯大 555 6418 1605 華新 -725 6095 8150 南茂 506 -1479 2345 智邦 -717 -2792 6251 定穎 472 391 2412 中華電 -663 -6147 1722 台肥 470 2616 2880 華南金 -659 -7477 2324 仁寶 456 588 2603 長榮 -639 4907 2892 第一金 446 10377 2014 中鴻 -634 202 1301 台塑 439 2050 1305 華夏 -595 -3377 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股