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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13751         0    2323   中環                   -4160    -12118  
00633L 富邦上証正2             5314         0    0056   元大高股息             -3749    -20023  
2337   旺宏                    4145    -10881    2883   開發金                 -3654     15617  
2317   鴻海                    3620      7309    00632R 元大台灣50反1          -3619         0  
00636  國泰中國A50             3244     32086    2330   台積電                 -3114     -1786  
6116   彩晶                    2861      4099    2885   元大金                 -2639      5327  
3481   群創                    2111      4922    2344   華邦電                 -2611    -11816  
2367   燿華                    1691      4031    3231   緯創                   -2198    -19147  
00655L 國泰中國A50正2          1482         0    2888   新光金                 -2018    -23034  
2481   強茂                    1403     -1848    2456   奇力新                 -1937     -2505  
2356   英業達                  1310      3700    1101   台泥                   -1653      9895  
2891   中信金                  1040     44931    3682   亞太電                 -1597    -12028  
00672L 元大S&P原油正2           978         0    00733  富邦臺灣中小           -1289    -22634  
2408   南亞科                   924      3705    3059   華晶科                 -1102     -2079  
0061   元大寶滬深               919      4627    8163   達方                   -1074     -1956  
2409   友達                     919      1173    00683L 元大美元指數正2         -910         0  
2515   中工                     802      -673    8110   華東                    -908       481  
00703  台新MSCI中國             797     13637    2376   技嘉                    -837      3138  
2313   華通                     728     -3067    1314   中石化                  -774     -5398  
3673   TPK-KY                   693       -12    2448   晶電                    -751    -16320  
2834   臺企銀                   651      2708    4938   和碩                    -741    -15395  
9945   潤泰新                   638      1054    2353   宏碁                    -738      5772  
2352   佳世達                   562       -67    2332   友訊                    -736       787  
3702   大聯大                   555      6418    1605   華新                    -725      6095  
8150   南茂                     506     -1479    2345   智邦                    -717     -2792  
6251   定穎                     472       391    2412   中華電                  -663     -6147  
1722   台肥                     470      2616    2880   華南金                  -659     -7477  
2324   仁寶                     456       588    2603   長榮                    -639      4907  
2892   第一金                   446     10377    2014   中鴻                    -634       202  
1301   台塑                     439      2050    1305   華夏                    -595     -3377  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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