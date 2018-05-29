[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 美時 新昕纖 美時 松崗 易威 海灣 富邦美債7-10 達爾膚 謚源 寶利徠 穆拉德 寬魚國際 富邦美債20年 唐鋒 東林 其祥-KY 南璋 太普高 元大美債7-10 台蠟 欣厚-KY 中華食 勝昱 富邦中國政策債 凱柏實業 友銓 世坤 精確 元大美債1-3 振維 達威 萬國通 宏易 元大投資級公司債 光頡 松崗 新昕纖 唐鋒 元大中國債3-5 艾恩特 三圓 光明 榮群 群益15年IG電信債 友銓 雙喜 聚紡 天宇 群益10年IG金融債 華韡 力泰 興采 新零售 國泰5Y+新興債 建達 理銘 直得 力新 國泰1-5Y高收債 撼訊 雅茗-KY 方土霖 恩得利 合世 信昌電 亞都 至興 李洲 易威 沛亨 東凌-KY 萬在 凱柏實業 穆拉德 蜜望實 關中 瑞穎 遠昇 南璋 保銳 隆中 大恭 及成 勝昱 英格爾 時報 永純 鑫龍騰 捷邦 欣泰 雙邦 和進 精確 致振 耀勝 宏易 康聯訊 倚強 唐鋒 韋僑 錦明 榮群 威潤 鑫創 天宇 唐榮 廣寰科 新零售 晉椿 點晶 力新 世豐 建舜電 恩得利 強新 泰谷 李洲 松和 典範 凱柏實業 富強 長天 遠昇 力新 哲固 及成 凌網 益通 鑫龍騰 恩得利 振維 和進 李洲 鴻翊 耀勝 港建 迎輝 倚強 昇銳 欣厚-KY 錦明 耀勝 兆遠 鑫創 至寶電 系統電 廣寰科 點晶 世紀 點晶 鼎天 華容 建舜電 幸康 建榮 泰谷 迎輝 立衛 典範 堡達 天揚 長天 重鳥鵬 鈺創 哲固 晟楠 佳總 益通 青雲 合正 振維 達威 寶聯通 鴻翊 凱鈺 昇益 迎輝 三聯 凱鈺 欣厚-KY 合邦 德宏 兆遠 業強 合邦 系統電 撼訊 萬旭 世紀 安碁 驊宏資 華容 合晶 久正 建榮 易通展 上揚 立衛 沛波 全譜 天揚 迅德 易通展 鈺創 倉和 安鈦克 佳總 光菱 元隆 合正 星雲 沛亨 寶聯通 森田 九暘 昇益 三圓 凱碩 凱鈺 力泰 全達 德宏 富裔 奧斯特 合邦 惠普 保銳 萬旭 中連貨 越峰 驊宏資 安心 英格爾 久正 漢來美食 士開 上揚 燦星旅 志嘉 全譜 富驛-KY 富裔 易通展 雅茗-KY 正德 安鈦克 高野 燦星旅 元隆 亞都 富驛-KY 沛亨 老爺知 劍湖山 九暘 滿心 德記 凱碩 德記 泰偉 全達 誠品生活 華義 奧斯特 得利影 昇華 保銳 時報 得利影 越峰 琉園 鼎創達 英格爾 旭然 花王 士開 鼎創達 邦泰 志嘉 捷必勝-KY 富裔 明揚 正德 花王 燦星旅 欣雄 富驛-KY 欣泰 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 全銓 邦泰