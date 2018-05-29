[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/28 107/05/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.42940 10.42840 0.00100 0.00959 大華銀多元特別收益平衡基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.41540 9.40570 0.00970 0.10313 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.65010 9.63680 0.01330 0.13801 中國信託台灣活力基金 17.26000 16.90000 0.36000 2.13018 中國信託台灣優勢基金 19.64000 19.31000 0.33000 1.70896 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72680 9.72950 -0.00270 -0.02775 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21680 9.21930 -0.00250 -0.02712 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17720 10.17950 -0.00230 -0.02259 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64060 9.64280 -0.00220 -0.02281 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28390 10.30780 -0.02390 -0.23186 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.02420 9.04520 -0.02100 -0.23217 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31550 11.30590 0.00960 0.08491 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27340 10.26460 0.00880 0.08573 中國信託智能運動基金-台幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 中國信託智能運動基金-美元 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97430 10.97400 0.00030 0.00273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46010 9.44510 0.01500 0.15881 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.22340 9.20890 0.01450 0.15746 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63780 9.62140 0.01640 0.17045 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.39150 9.37550 0.01600 0.17066 中國信託精穩基金 18.84320 18.75150 0.09170 0.48903 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.51000 70.31000 1.20000 1.70673 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.89510 37.68420 0.21090 0.55965 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31390 11.31290 0.00100 0.00884 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90450 10.91620 -0.01170 -0.10718 元大上證50基金 31.20000 31.13000 0.07000 0.22486 元大大中華TMT基金-人民幣 13.09000 13.20000 -0.11000 -0.83333 元大大中華TMT基金-新台幣 12.20000 12.32000 -0.12000 -0.97403 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 元大大中華價值指數基金-美元 13.51500 13.55600 -0.04100 -0.30245 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.71600 17.76000 -0.04400 -0.24775 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.44000 11.46500 -0.02500 -0.21805 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.50800 11.54600 -0.03800 -0.32912 元大中國平衡基金-人民幣 3.21000 3.20000 0.01000 0.31250 元大中國平衡基金-新台幣 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.37220 47.29790 0.07430 0.15709 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32070 10.30720 0.01350 0.13098 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59890 9.58630 0.01260 0.13144 元大中國機會債券基金-新台幣 9.93090 9.92940 0.00150 0.01511 元大巴西指數基金 5.82800 5.92200 -0.09400 -1.58730 元大巴菲特基金 31.45000 31.01000 0.44000 1.41890 元大日經225基金 28.34000 28.32000 0.02000 0.07062 元大台商收成基金 24.64000 24.33000 0.31000 1.27415 元大台灣50單日反向1倍基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657 元大台灣50單日正向2倍基金 37.30000 36.92000 0.38000 1.02925 元大台灣中型100基金 34.10000 33.88000 0.22000 0.64935 元大台灣加權股價指數基金 25.24700 25.15300 0.09400 0.37371 元大台灣卓越50基金 82.11000 81.82000 0.29000 0.35444 元大台灣金融基金 17.69000 17.64000 0.05000 0.28345 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.21000 31.08000 0.13000 0.41828 元大台灣高股息基金 26.48000 26.43000 0.05000 0.18918 元大台灣電子科技基金 36.23000 36.01000 0.22000 0.61094 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 元大全球ETF穩健組合基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 元大全球不動產證券化基金-美元 12.66400 12.67600 -0.01200 -0.09467 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.09000 7.12000 -0.03000 -0.42135 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.61000 -0.01000 -0.15129 元大全球股票入息基金-美元配息 9.98900 10.05700 -0.06800 -0.67615 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 元大全球新興市場精選組合基金 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179 元大全球農業商機基金 16.56000 16.54000 0.02000 0.12092 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印尼指數基金 8.73300 8.61500 0.11800 1.36970 元大印度指數基金 9.50800 9.33500 0.17300 1.85324 元大印度基金 12.63000 12.45000 0.18000 1.44578 元大多多基金 22.84000 22.19000 0.65000 2.92925 元大多福基金 62.21000 61.10000 1.11000 1.81669 元大亞太成長基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57800 8.56270 0.01530 0.17868 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.12360 7.11100 0.01260 0.17719 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.88400 9.92300 -0.03900 -0.39303 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05600 10.05500 0.00100 0.00995 元大卓越基金 53.65000 52.79000 0.86000 1.62910 元大店頭基金 9.88000 9.69000 0.19000 1.96078 元大泛歐成長基金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21480 10.21430 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.27750 9.27240 0.00510 0.05500 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.81940 30.75110 0.06830 0.22211 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.80150 36.48950 0.31200 0.85504 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.30810 19.42900 -0.12090 -0.62227 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.82550 18.59120 0.23430 1.26027 元大美國政府7至10年期債券基金 37.46710 37.27150 0.19560 0.52480 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.55560 20.61940 -0.06380 -0.30942 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.84190 17.73470 0.10720 0.60446 元大高科技基金 22.01000 21.34000 0.67000 3.13964 元大得利貨幣市場基金 16.23600 16.23550 0.00050 0.00308 元大得寶貨幣市場基金 11.96970 11.96930 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.67000 14.52000 0.15000 1.03306 元大華夏中小基金 8.45000 8.53000 -0.08000 -0.93787 元大新中國基金-人民幣 10.98000 11.12000 -0.14000 -1.25899 元大新中國基金-美元 11.09200 11.25100 -0.15900 -1.41321 元大新中國基金-新台幣 10.73000 10.87000 -0.14000 -1.28795 元大新主流基金 31.85000 30.81000 1.04000 3.37553 元大新東協平衡基金-美元 9.91000 9.89300 0.01700 0.17184 元大新東協平衡基金-新台幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.17050 10.02580 0.14470 1.44328 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.15530 10.02750 0.12780 1.27450 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.44640 10.30980 0.13660 1.32495 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.23120 9.11050 0.12070 1.32484 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78020 9.76460 0.01560 0.15976 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.47390 9.45880 0.01510 0.15964 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.64640 9.62620 0.02020 0.20984 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.34940 9.32980 0.01960 0.21008 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.54110 9.52870 0.01240 0.13013 元大新興亞洲基金 12.09000 12.04000 0.05000 0.41528 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39380 9.33270 0.06110 0.65469 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.27610 9.21570 0.06040 0.65540 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.37350 9.30780 0.06570 0.70586 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25370 9.18890 0.06480 0.70520 元大萬泰貨幣市場基金 15.08610 15.08560 0.00050 0.00331 元大經貿基金 43.41000 42.34000 1.07000 2.52716 元大實質多重資產基金-人民幣 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 元大實質多重資產基金-美元 9.57800 9.64600 -0.06800 -0.70496 元大實質多重資產基金-新台幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 元大滬深300單日反向1倍基金 14.65000 14.78000 -0.13000 -0.87957 元大滬深300單日正向2倍基金 15.79000 15.58000 0.21000 1.34788 元大精準中小基金 23.96000 23.46000 0.50000 2.13129 元大摩臺基金 38.41000 38.30000 0.11000 0.28721 元大標普500基金 24.53000 24.55000 -0.02000 -0.08147 元大標普500單日反向1倍基金 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 元大標普500單日正向2倍基金 31.58000 31.78000 -0.20000 -0.62933 元大標智滬深300基金 18.85000 18.73000 0.12000 0.64068 元大歐洲50基金 25.15000 25.21000 -0.06000 -0.23800 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.60390 9.60990 -0.00600 -0.06244 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15030 10.14930 0.00100 0.00985 元大績效基金 65.78000 63.72000 2.06000 3.23289 元大韓國KOSPI200基金 24.51000 24.35000 0.16000 0.65708 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.51000 16.28000 0.23000 1.41278 日盛上選基金 37.06000 36.17000 0.89000 2.46060 日盛小而美基金 20.19000 19.89000 0.30000 1.50830 日盛中國內需動力基金 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67320 11.66230 0.01090 0.09346 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.91520 9.90600 0.00920 0.09287 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.96990 11.96010 0.00980 0.08194 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.16110 10.15280 0.00830 0.08175 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80010 10.79090 0.00920 0.08526 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.15200 9.14420 0.00780 0.08530 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.42000 12.44000 -0.02000 -0.16077 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 日盛日盛基金 15.69000 15.20000 0.49000 3.22368 日盛目標收益組合基金(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99910 9.99980 -0.00070 -0.00700 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50960 9.51030 -0.00070 -0.00736 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77110 9.77230 -0.00120 -0.01228 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29510 9.29620 -0.00110 -0.01183 日盛全球新興債券基金A 10.74230 10.72960 0.01270 0.11836 日盛全球新興債券基金B 8.43650 8.42650 0.01000 0.11867 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41840 2.41640 0.00200 0.08277 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70480 1.70340 0.00140 0.08219 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37700 0.37670 0.00030 0.07964 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26660 0.26640 0.00020 0.07508 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.44010 12.43150 0.00860 0.06918 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.65290 8.64700 0.00590 0.06823 日盛亞洲機會基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873 日盛首選基金 18.78000 18.43000 0.35000 1.89908 日盛高科技基金 19.68000 19.19000 0.49000 2.55341 日盛貨幣市場基金 14.75350 14.75300 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 45.66000 44.28000 1.38000 3.11653 日盛精選五虎基金 40.96000 40.44000 0.52000 1.28586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47030 13.46990 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 37.32000 36.54000 0.78000 2.13465 台新MSCI中國基金 22.45000 22.49000 -0.04000 -0.17786 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.17000 18.26000 -0.09000 -0.49288 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.71000 21.53000 0.18000 0.83604 台新大眾貨幣市場基金 14.14660 14.14620 0.00040 0.00283 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.87700 9.86620 0.01080 0.10946 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80410 10.80810 -0.00400 -0.03701 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06140 10.06210 -0.00070 -0.00696 台新中國通基金 51.22000 50.83000 0.39000 0.76726 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57090 0.56900 0.00190 0.33392 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.07900 17.01500 0.06400 0.37614 台新中國精選中小基金-美元 0.41750 0.41850 -0.00100 -0.23895 台新中國精選中小基金-新台幣 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 台新主流基金 25.61000 25.27000 0.34000 1.34547 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.87000 18.81000 0.06000 0.31898 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63380 0.63200 0.00180 0.28481 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47810 0.47680 0.00130 0.27265 台新台灣中小基金 40.12000 39.81000 0.31000 0.77870 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.40090 9.39940 0.00150 0.01596 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37970 9.39530 -0.01560 -0.16604 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40420 10.42140 -0.01720 -0.16505 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.61060 10.63600 -0.02540 -0.23881 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33820 11.36540 -0.02720 -0.23932 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 台新印度基金 15.61000 15.33000 0.28000 1.82648 台新亞美短期債券基金 10.93920 10.93400 0.00520 0.04756 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66730 8.65840 0.00890 0.10279 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29570 0.29550 0.00020 0.06768 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86470 11.85250 0.01220 0.10293 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39890 0.39870 0.00020 0.05016 台新真吉利貨幣市場基金 11.08000 11.07970 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 29.76790 29.67020 0.09770 0.32929 台新智慧生活基金-美元 10.25490 10.25420 0.00070 0.00683 台新智慧生活基金-新台幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.95690 8.94760 0.00930 0.10394 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.88980 8.87610 0.01370 0.15435 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.48560 9.47580 0.00980 0.10342 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42260 9.40810 0.01450 0.15412 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44470 10.42890 0.01580 0.15150 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34390 0.34350 0.00040 0.11645 台新新興市場債券基金(B類型) 7.89660 7.88470 0.01190 0.15093 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27330 0.27300 0.00030 0.10989 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.21000 20.15000 0.06000 0.29777 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.76500 10.84800 -0.08300 -0.76512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.21000 24.27000 0.94000 3.87309 未來資產全球大消費基金 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.86000 11.84970 0.01030 0.08692 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.68710 9.67860 0.00850 0.08782 未來資產亞洲新富基金 22.09000 21.89000 0.20000 0.91366 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55360 12.55320 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 15.63000 15.07000 0.56000 3.71599 未來資產新興市場債券基金A 8.79130 8.77330 0.01800 0.20517 未來資產新興市場債券基金B 6.78560 6.77180 0.01380 0.20379 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.01580 11.01490 0.00090 0.00817 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26820 10.26730 0.00090 0.00877 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43440 9.43090 0.00350 0.03711 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61260 10.60870 0.00390 0.03676 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51650 8.51570 0.00080 0.00939 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64050 9.63970 0.00080 0.00830 永豐中小基金 58.04000 56.57000 1.47000 2.59855 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81160 1.81870 -0.00710 -0.39039 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36140 2.37060 -0.00920 -0.38809 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.62770 8.66160 -0.03390 -0.39138 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.91050 10.95330 -0.04280 -0.39075 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.02000 4.99000 0.03000 0.60120 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.56000 23.42000 0.14000 0.59778 永豐主流品牌基金 18.25000 18.17000 0.08000 0.44029 永豐永豐基金 37.24000 36.75000 0.49000 1.33333 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98850 9.99750 -0.00900 -0.09002 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98840 9.99740 -0.00900 -0.09002 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98420 9.98990 -0.00570 -0.05706 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98420 9.98990 -0.00570 -0.05706 永豐亞洲民生消費基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 12.82130 12.81890 0.00240 0.01872 永豐高科技基金 28.76000 27.73000 1.03000 3.71439 永豐貨幣市場基金 13.86810 13.86760 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02180 2.02040 0.00140 0.06929 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39000 2.38930 0.00070 0.02930 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81500 7.80940 0.00560 0.07171 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35640 10.34900 0.00740 0.07150 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.28240 7.28020 0.00220 0.03022 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06930 11.06590 0.00340 0.03073 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 54.85000 54.55000 0.30000 0.54995 永豐領航科技基金 45.24000 43.83000 1.41000 3.21697 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.80000 11.72000 0.08000 0.68259 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 永豐趨勢平衡基金 52.43000 51.51000 0.92000 1.78606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.47480 11.47140 0.00340 0.02964 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.62800 9.62160 0.00640 0.06652 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75280 9.74630 0.00650 0.06669 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.60300 9.59720 0.00580 0.06043 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68760 9.68170 0.00590 0.06094 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.64550 9.63480 0.01070 0.11106 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90180 9.89080 0.01100 0.11121 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58930 9.57910 0.01020 0.10648 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75750 9.74710 0.01040 0.10670 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 兆豐國際中小基金 16.99000 16.65000 0.34000 2.04204 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.99000 15.10000 -0.11000 -0.72848 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.78000 20.95000 -0.17000 -0.81146 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.96000 21.14000 -0.18000 -0.85147 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 兆豐國際生命科學基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32600 10.33240 -0.00640 -0.06194 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70850 10.71860 -0.01010 -0.09423 兆豐國際全球高股息基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641 兆豐國際全球基金 32.19000 32.16000 0.03000 0.09328 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22130 10.22080 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.70200 9.69660 0.00540 0.05569 兆豐國際國民基金 23.30000 23.22000 0.08000 0.34453 兆豐國際第一基金 13.90000 13.69000 0.21000 1.53397 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89980 9.88460 0.01520 0.15377 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93100 7.91880 0.01220 0.15406 兆豐國際萬全基金 21.40000 21.13000 0.27000 1.27780 兆豐國際電子基金 27.51000 27.09000 0.42000 1.55039 兆豐國際綠鑽基金 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.18000 22.07000 0.11000 0.49841 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.85000 16.92000 -0.07000 -0.41371 兆豐國際豐台灣基金 32.86000 32.87000 -0.01000 -0.03042 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48900 12.48860 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05700 11.05660 0.00040 0.00362 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93120 11.92890 0.00230 0.01928 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71130 10.71020 0.00110 0.01027 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.49050 11.48680 0.00370 0.03221 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19790 8.19760 0.00030 0.00366 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59960 9.59770 0.00190 0.01980 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10620 9.10530 0.00090 0.00988 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.10240 9.09920 0.00320 0.03517 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41410 9.41320 0.00090 0.00956 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 合庫貨幣市場基金 10.11890 10.11850 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.62810 9.61760 0.01050 0.10917 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.89250 9.88060 0.01190 0.12044 合庫新興多重收益基金A類型 10.13970 10.12730 0.01240 0.12244 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.66080 11.64570 0.01510 0.12966 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.62220 13.60830 0.01390 0.10214 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.12200 9.11080 0.01120 0.12293 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.75470 9.74300 0.01170 0.12009 合庫新興多重收益基金B類型 8.07330 8.06350 0.00980 0.12154 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.08850 9.07680 0.01170 0.12890 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38390 10.37320 0.01070 0.10315 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91130 10.91030 0.00100 0.00917 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.60170 10.60810 -0.00640 -0.06033 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13820 10.13780 0.00040 0.00395 安聯中國東協基金 16.16000 16.13000 0.03000 0.18599 安聯中國策略基金 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173 安聯中華新思路基金-人民幣 14.81000 14.77000 0.04000 0.27082 安聯中華新思路基金-美元 14.84000 14.81000 0.03000 0.20257 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 安聯台灣大壩基金 28.21000 27.79000 0.42000 1.51134 安聯台灣科技基金 47.86000 47.07000 0.79000 1.67835 安聯台灣貨幣市場基金 12.47800 12.47750 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 31.35000 30.89000 0.46000 1.48916 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07620 10.06590 0.01030 0.10233 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00920 14.99450 0.01470 0.09804 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68460 9.67510 0.00950 0.09819 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06900 12.05950 0.00950 0.07878 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08770 10.08080 0.00690 0.06845 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21680 12.20880 0.00800 0.06553 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58820 9.58080 0.00740 0.07724 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42850 9.42200 0.00650 0.06899 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12930 9.12340 0.00590 0.06467 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85460 11.85440 0.00020 0.00169 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90050 10.90110 -0.00060 -0.00550 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57550 10.57590 -0.00040 -0.00378 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02200 9.02180 0.00020 0.00222 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81510 8.81550 -0.00040 -0.00454 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.52610 8.52650 -0.00040 -0.00469 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.37000 34.23000 0.14000 0.40900 安聯全球油礦金趨勢基金 8.80000 8.95000 -0.15000 -1.67598 安聯全球計量平衡基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04470 12.03850 0.00620 0.05150 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49930 10.49400 0.00530 0.05051 安聯全球新興市場基金 18.60000 18.59000 0.01000 0.05379 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.09000 25.06000 0.03000 0.11971 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01020 10.00520 0.00500 0.04997 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81330 9.80850 0.00480 0.04894 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.52080 83.38750 0.13330 0.15986 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.67900 12.66150 0.01750 0.13821 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.23850 66.13260 0.10590 0.16013 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.97460 9.96080 0.01380 0.13854 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52580 2.52250 0.00330 0.13082 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67020 10.65610 0.01410 0.13232 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10920 2.10640 0.00280 0.13293 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91120 8.89880 0.01240 0.13934 宏利台灣動力基金 34.10000 33.53000 0.57000 1.69997 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.39990 10.40710 -0.00720 -0.06918 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90980 9.90860 0.00120 0.01211 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.28550 8.29120 -0.00570 -0.06875 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09410 8.09460 -0.00050 -0.00618 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.93120 12.92780 0.00340 0.02630 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77290 2.76750 0.00540 0.19512 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69060 11.66640 0.02420 0.20743 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.73110 8.71310 0.01800 0.20659 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28350 2.27810 0.00540 0.23704 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.72360 10.69450 0.02910 0.27210 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.31350 4.32080 -0.00730 -0.16895 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69990 0.70120 -0.00130 -0.18540 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.06000 20.09000 -0.03000 -0.14933 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61560 11.61980 -0.00420 -0.03615 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35990 10.36450 -0.00460 -0.04438 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01770 10.01990 -0.00220 -0.02196 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05790 9.06260 -0.00470 -0.05186 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58640 8.59020 -0.00380 -0.04424 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43510 8.43600 -0.00090 -0.01067 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58670 8.58990 -0.00320 -0.03725 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76490 2.76110 0.00380 0.13763 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40420 0.40370 0.00050 0.12385 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20810 12.18910 0.01900 0.15588 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92480 0.92340 0.00140 0.15161 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54080 7.52910 0.01170 0.15540 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09870 2.09590 0.00280 0.13359 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30150 0.30120 0.00030 0.09960 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26450 9.24970 0.01480 0.16001 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33990 0.33950 0.00040 0.11782 宏利萬利貨幣市場基金 13.63080 13.63050 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 宏利臺灣股息收益基金 30.61000 30.38000 0.23000 0.75708 宏利澳幣保本基金 11.95200 11.94800 0.00400 0.03348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95770 9.93060 0.02710 0.27289 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.93900 9.93100 0.00800 0.08056 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06780 9.05590 0.01190 0.13141 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.61570 10.60180 0.01390 0.13111 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 貝萊德新台幣基金 12.92590 12.92570 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.34000 26.03000 0.31000 1.19093 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18160 11.18140 0.00020 0.00179 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20840 10.21600 -0.00760 -0.07439 保德信大中華基金 31.30000 31.28000 0.02000 0.06394 保德信中小型股基金 49.73000 48.46000 1.27000 2.62072 保德信中國中小基金-人民幣 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421 保德信中國中小基金-美元 11.06000 11.19000 -0.13000 -1.16175 保德信中國中小基金-新臺幣 10.37000 10.49000 -0.12000 -1.14395 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.74820 9.75150 -0.00330 -0.03384 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.74380 9.74600 -0.00220 -0.02257 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.85140 9.85430 -0.00290 -0.02943 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.55420 10.55730 -0.00310 -0.02936 保德信中國品牌基金-人民幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 保德信中國品牌基金-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 保德信台商全方位基金 39.75000 38.88000 0.87000 2.23765 保德信全球中小基金 30.03000 30.07000 -0.04000 -0.13302 保德信全球消費商機基金 17.56000 17.54000 0.02000 0.11403 保德信全球基礎建設基金 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834 保德信全球資源基金 8.08000 8.24000 -0.16000 -1.94175 保德信全球醫療生化基金-美元 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.77000 30.64000 0.13000 0.42428 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.88040 9.89510 -0.01470 -0.14856 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59260 10.60830 -0.01570 -0.14800 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.10400 9.11290 -0.00890 -0.09766 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74960 9.75920 -0.00960 -0.09837 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.28550 8.28190 0.00360 0.04347 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78350 10.77880 0.00470 0.04360 保德信亞太基金 22.52000 22.45000 0.07000 0.31180 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51420 8.50860 0.00560 0.06582 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14230 11.13490 0.00740 0.06646 保德信店頭市場基金 36.33000 35.70000 0.63000 1.76471 保德信拉丁美洲基金 6.82000 6.89000 -0.07000 -1.01597 保德信金平衡基金 29.94000 29.81000 0.13000 0.43610 保德信金滿意基金 43.18000 42.68000 0.50000 1.17151 保德信科技島基金 27.03000 26.63000 0.40000 1.50207 保德信高成長基金 98.51000 97.08000 1.43000 1.47301 保德信第一基金 28.51000 28.01000 0.50000 1.78508 保德信貨幣市場基金 15.75110 15.75050 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62380 10.65110 -0.02730 -0.25631 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.49080 10.51380 -0.02300 -0.21876 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88780 10.91140 -0.02360 -0.21629 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.06660 10.08400 -0.01740 -0.17255 保德信新世紀基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09380 8.09190 0.00190 0.02348 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75530 10.75270 0.00260 0.02418 保德信新興趨勢組合基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 保德信瑞騰基金 15.53260 15.53230 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.83090 9.82270 0.00820 0.08348 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98380 9.97570 0.00810 0.08120 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74190 9.73480 0.00710 0.07293 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80710 9.79950 0.00760 0.07755 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85180 9.84150 0.01030 0.10466 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85190 9.84160 0.01030 0.10466 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83140 9.82130 0.01010 0.10284 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83160 9.82150 0.01010 0.10284 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.85090 9.84250 0.00840 0.08534 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.71820 9.70490 0.01330 0.13704 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66210 9.64930 0.01280 0.13265 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96770 1.96490 0.00280 0.14250 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63960 2.63580 0.00380 0.14417 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30890 0.30850 0.00040 0.12966 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45040 0.44980 0.00060 0.13339 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.75620 8.74480 0.01140 0.13036 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.92760 11.91140 0.01620 0.13600 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.62920 9.61760 0.01160 0.12061 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64100 11.62680 0.01420 0.12213 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10940 9.10080 0.00860 0.09450 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04060 11.03020 0.01040 0.09429 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17480 10.16000 0.01480 0.14567 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02760 10.01240 0.01520 0.15181 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.17300 10.16490 0.00810 0.07969 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65690 10.64900 0.00790 0.07419 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05900 10.05240 0.00660 0.06566 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.87350 9.86610 0.00740 0.07500 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10150 10.09390 0.00760 0.07529 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80970 9.80230 0.00740 0.07549 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94140 9.93540 0.00600 0.06039 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44610 10.44130 0.00480 0.04597 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.43290 6.42950 0.00340 0.05288 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84670 10.84080 0.00590 0.05442 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64080 11.64050 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 20.63000 20.34000 0.29000 1.42576 施羅德樂活中小基金-I類型 4688.270004621.74000 66.53000 1.43950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.77200 10.79140 -0.01940 -0.17977 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00450 12.03000 -0.02550 -0.21197 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.24440 11.26900 -0.02460 -0.21830 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.66210 9.67950 -0.01740 -0.17976 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.29260 10.31450 -0.02190 -0.21232 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.08750 10.10950 -0.02200 -0.21762 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.06860 11.08850 -0.01990 -0.17947 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.84500 11.87020 -0.02520 -0.21230 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.79430 11.82010 -0.02580 -0.21827 柏瑞五國金勢力建設基金 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701 柏瑞巨人基金 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64280 13.64250 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 16.11000 16.11000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34560 13.34360 0.00200 0.01499 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82550 11.82630 -0.00080 -0.00676 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46430 12.46570 -0.00140 -0.01123 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.03410 9.03280 0.00130 0.01439 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83110 6.83010 0.00100 0.01464 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93500 8.93560 -0.00060 -0.00671 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.58140 8.58260 -0.00120 -0.01398 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.94220 10.94340 -0.00120 -0.01097 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46130 8.46220 -0.00090 -0.01064 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00080 12.00160 -0.00080 -0.00667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.56150 11.55980 0.00170 0.01471 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.62880 11.63040 -0.00160 -0.01376 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34640 11.34770 -0.00130 -0.01146 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05240 9.05110 0.00130 0.01436 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98260 9.98330 -0.00070 -0.00701 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.80900 9.81040 -0.00140 -0.01427 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.73260 9.73370 -0.00110 -0.01130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.57030 9.57140 -0.00110 -0.01149 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08350 10.08750 -0.00400 -0.03965 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00790 10.01390 -0.00600 -0.05992 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93650 9.94310 -0.00660 -0.06638 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02450 10.03130 -0.00680 -0.06779 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99070 9.99470 -0.00400 -0.04002 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88970 9.89570 -0.00600 -0.06063 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.84440 9.85090 -0.00650 -0.06598 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.93240 9.93920 -0.00680 -0.06842 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.06420 10.06820 -0.00400 -0.03973 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00790 10.01400 -0.00610 -0.06091 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93650 9.94310 -0.00660 -0.06638 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.02460 10.03140 -0.00680 -0.06779 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99080 9.99480 -0.00400 -0.04002 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88980 9.89580 -0.00600 -0.06063 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84440 9.85100 -0.00660 -0.06700 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93250 9.93920 -0.00670 -0.06741 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.62340 10.60870 0.01470 0.13857 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84530 11.83060 0.01470 0.12425 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.30430 11.29090 0.01340 0.11868 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.16820 9.15560 0.01260 0.13762 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94330 9.93100 0.01230 0.12385 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.80570 9.79410 0.01160 0.11844 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.33750 10.32320 0.01430 0.13852 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02920 11.01550 0.01370 0.12437 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92110 10.90820 0.01290 0.11826 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.16840 9.15570 0.01270 0.13871 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94370 9.93130 0.01240 0.12486 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.80610 9.79450 0.01160 0.11843 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 柏瑞拉丁美洲基金 9.35000 9.45000 -0.10000 -1.05820 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.34230 11.31580 0.02650 0.23419 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49690 7.47940 0.01750 0.23398 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.33080 11.31910 0.01170 0.10337 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01500 11.00340 0.01160 0.10542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.19700 10.18670 0.01030 0.10111 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41570 8.40700 0.00870 0.10349 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52220 9.51220 0.01000 0.10513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.55260 9.54300 0.00960 0.10060 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59560 10.58440 0.01120 0.10582 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95060 9.94030 0.01030 0.10362 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.18050 10.17030 0.01020 0.10029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86520 9.85480 0.01040 0.10553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.09320 9.08380 0.00940 0.10348 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03810 9.02950 0.00860 0.09524 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.57470 9.56500 0.00970 0.10141 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06250 12.05430 0.00820 0.06803 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58510 11.57850 0.00660 0.05700 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.04970 11.04410 0.00560 0.05071 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.30070 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00440 9.98750 0.01690 0.16921 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.55030 9.53490 0.01540 0.16151 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.21000 18.22000 -0.01000 -0.05488 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89370 12.89160 0.00210 0.01629 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.86940 10.88470 -0.01530 -0.14056 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.64820 11.66400 -0.01580 -0.13546 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.20170 12.21500 -0.01330 -0.10888 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.30020 11.31660 -0.01640 -0.14492 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00210 10.01620 -0.01410 -0.14077 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.45380 10.46810 -0.01430 -0.13661 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.37600 10.38730 -0.01130 -0.10879 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.41730 10.43240 -0.01510 -0.14474 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.25070 10.26460 -0.01390 -0.13542 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.35800 10.37300 -0.01500 -0.14461 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.58000 30.17000 0.41000 1.35897 國泰大中華基金 22.15000 22.00000 0.15000 0.68182 國泰小龍基金 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544 國泰中小成長基金 47.69000 47.02000 0.67000 1.42493 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.43380 4.46880 -0.03500 -0.78321 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.79000 20.98000 -0.19000 -0.90562 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79970 0.80730 -0.00760 -0.94141 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75840 0.76570 -0.00730 -0.95338 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09260 2.08670 0.00590 0.28274 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70530 9.69050 0.01480 0.15273 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.36780 8.35510 0.01270 0.15200 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32310 0.32270 0.00040 0.12395 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.41080 11.40970 0.00110 0.00964 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78270 1.78550 -0.00280 -0.15682 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20340 10.20710 -0.00370 -0.03625 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34560 0.34590 -0.00030 -0.08673 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.85910 4.89240 -0.03330 -0.68065 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.77000 22.96000 -0.19000 -0.82753 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75430 0.76070 -0.00640 -0.84133 國泰中港台基金人民幣級別 3.62200 3.66960 -0.04760 -1.29714 國泰中港台基金台幣級別 16.98000 17.23000 -0.25000 -1.45096 國泰中港台基金美元級別 0.56920 0.57770 -0.00850 -1.47135 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.45000 27.42000 0.03000 0.10941 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.24000 36.09000 0.15000 0.41563 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01620 10.01560 0.00060 0.00599 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01620 10.01560 0.00060 0.00599 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01620 10.01560 0.00060 0.00599 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰台灣貨幣市場基金 12.40130 12.40100 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 30.49000 30.08000 0.41000 1.36303 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24740 2.25350 -0.00610 -0.27069 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35220 0.35370 -0.00150 -0.42409 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46900 0.46920 -0.00020 -0.04263 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46630 0.46840 -0.00210 -0.44833 國泰全球資源基金台幣級別 5.78000 5.85000 -0.07000 -1.19658 國泰全球資源基金美元級別 0.19010 0.19250 -0.00240 -1.24675 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41210 0.41300 -0.00090 -0.21792 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37580 -0.00080 -0.21288 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43560 0.43640 -0.00080 -0.18332 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49370 0.49280 0.00090 0.18263 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.84000 19.88000 -0.04000 -0.20121 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.26000 21.22000 0.04000 0.18850 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39810 2.39300 0.00510 0.21312 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.38380 11.37430 0.00950 0.08352 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.36660 10.35780 0.00880 0.08496 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37680 0.37660 0.00020 0.05311 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34310 0.34290 0.00020 0.05833 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49850 0.49630 0.00220 0.44328 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40890 0.40730 0.00160 0.39283 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.53000 18.52000 0.01000 0.05400 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61890 0.61880 0.00010 0.01616 國泰科技生化基金 39.72000 39.37000 0.35000 0.88900 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.88000 25.93000 -0.05000 -0.19283 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.24140 37.97300 0.26840 0.70682 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71710 19.84050 -0.12340 -0.62196 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.11270 18.88010 0.23260 1.23199 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.29540 39.16190 0.13350 0.34089 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.33160 39.21130 0.12030 0.30680 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.52300 41.49350 0.02950 0.07110 國泰紐幣2021保本基金 12.00840 12.00990 -0.00150 -0.01249 國泰紐幣八年期保本基金 12.28710 12.28910 -0.00200 -0.01627 國泰紐幣保本基金 12.31920 12.31790 0.00130 0.01055 國泰高科技基金 14.78000 14.49000 0.29000 2.00138 國泰國泰基金台幣I級別 25.23000 25.06000 0.17000 0.67837 國泰國泰基金台幣級別 25.23000 25.06000 0.17000 0.67837 國泰富時中國A50基金 20.25000 20.13000 0.12000 0.59613 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33790 0.33790 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45670 0.45480 0.00190 0.41777 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36700 0.36750 -0.00050 -0.13605 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49610 0.49480 0.00130 0.26273 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35110 0.35150 -0.00040 -0.11380 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47450 0.47320 0.00130 0.27473 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.61550 10.62460 -0.00910 -0.08565 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.73590 7.74260 -0.00670 -0.08653 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35870 0.35900 -0.00030 -0.08357 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25830 0.25870 -0.00040 -0.15462 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883 國泰新興市場基金美元級別 0.40700 0.40880 -0.00180 -0.44031 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12550 2.12080 0.00470 0.22161 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42400 1.42080 0.00320 0.22523 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34330 0.34310 0.00020 0.05829 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36840 0.36810 0.00030 0.08150 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23230 0.23210 0.00020 0.08617 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.53350 10.52740 0.00610 0.05794 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.92570 6.92170 0.00400 0.05779 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.17000 14.24000 -0.07000 -0.49157 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.12000 34.80000 0.32000 0.91954 國泰價值卓越基金 17.78000 17.37000 0.41000 2.36039 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39160 0.39190 -0.00030 -0.07655 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.01310 39.99080 0.02230 0.05576 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05550 12.05310 0.00240 0.01991 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40260 0.40270 -0.00010 -0.02483 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61870 9.59870 0.02000 0.20836 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60820 8.59740 0.01080 0.12562 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57500 10.55300 0.02200 0.20847 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55890 9.54680 0.01210 0.12674 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10710 11.10610 0.00100 0.00900 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18210 10.17990 0.00220 0.02161 第一金大中華基金 30.78000 30.03000 0.75000 2.49750 第一金小型精選基金 44.51000 43.47000 1.04000 2.39245 第一金中國世紀基金-人民幣 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882 第一金中國世紀基金-美元 9.75960 9.78060 -0.02100 -0.21471 第一金中國世紀基金-美元-N 9.76110 9.78210 -0.02100 -0.21468 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 第一金中概平衡基金 27.69000 27.24000 0.45000 1.65198 第一金台灣貨幣市場基金 15.23470 15.23410 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.67300 177.66700 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.04860 14.06140 -0.01280 -0.09103 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.04910 14.06180 -0.01270 -0.09032 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89380 9.89960 -0.00580 -0.05859 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89570 9.90160 -0.00590 -0.05959 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43540 9.43970 -0.00430 -0.04555 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45930 9.46360 -0.00430 -0.04544 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26610 10.27220 -0.00610 -0.05938 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79580 9.80020 -0.00440 -0.04490 第一金全球大趨勢基金 23.60000 23.61000 -0.01000 -0.04235 第一金全球不動產證券化基金A 8.05770 8.05850 -0.00080 -0.00993 第一金全球不動產證券化基金B 5.78140 5.78200 -0.00060 -0.01038 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.25440 9.29660 -0.04220 -0.45393 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.25550 9.29770 -0.04220 -0.45388 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.48730 9.53070 -0.04340 -0.45537 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.48860 9.53180 -0.04320 -0.45322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60470 8.65630 -0.05160 -0.59610 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.06720 10.12760 -0.06040 -0.59639 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74780 9.75370 -0.00590 -0.06049 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.74800 9.75390 -0.00590 -0.06049 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.04000 8.04640 -0.00640 -0.07954 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86940 8.87640 -0.00700 -0.07886 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86960 8.87660 -0.00700 -0.07886 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01500 11.02160 -0.00660 -0.05988 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01580 11.02240 -0.00660 -0.05988 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93820 9.94610 -0.00790 -0.07943 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61460 14.62620 -0.01160 -0.07931 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.79040 14.85260 -0.06220 -0.41878 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.80860 14.87090 -0.06230 -0.41894 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684 第一金亞洲科技基金 21.15000 21.07000 0.08000 0.37969 第一金亞洲新興市場基金 13.93000 13.82000 0.11000 0.79595 第一金店頭市場基金 11.24000 10.95000 0.29000 2.64840 第一金創新趨勢基金 28.88000 28.01000 0.87000 3.10603 第一金電子基金 38.42000 37.55000 0.87000 2.31691 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.65000 19.59000 0.06000 0.30628 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.57000 19.66000 -0.09000 -0.45778 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618 統一大中華中小基金(美元) 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205 統一大中華中小基金(新台幣) 14.36000 14.53000 -0.17000 -1.16999 統一大滿貫基金 34.93000 34.52000 0.41000 1.18772 統一大龍印基金 16.76000 16.79000 -0.03000 -0.17868 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 統一大龍騰中國基金(美元) 10.06000 10.17000 -0.11000 -1.08161 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.09000 11.22000 -0.13000 -1.15865 統一中小基金 29.94000 28.90000 1.04000 3.59862 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.55900 9.53970 0.01930 0.20231 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.61400 9.60440 0.00960 0.09995 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.18390 9.17390 0.01000 0.10900 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.18960 11.16700 0.02260 0.20238 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.17520 11.16410 0.01110 0.09943 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.67790 10.66630 0.01160 0.10875 統一台灣動力基金 20.09000 19.35000 0.74000 3.82429 統一全天候基金 125.83000 121.50000 4.33000 3.56379 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.58310 8.57280 0.01030 0.12015 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.94020 8.93850 0.00170 0.01902 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83410 8.83200 0.00210 0.02378 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.77950 8.76900 0.01050 0.11974 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.14460 9.14300 0.00160 0.01750 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03610 9.03390 0.00220 0.02435 統一全球債券組合基金 11.96140 11.95160 0.00980 0.08200 統一全球新科技基金(人民幣) 15.82000 15.78000 0.04000 0.25349 統一全球新科技基金(美元) 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500 統一全球新科技基金(新台幣) 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441 統一亞太基金 27.33000 27.27000 0.06000 0.22002 統一亞洲大金磚基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 67.10000 65.07000 2.03000 3.11972 統一強棒貨幣市場基金 16.64270 16.64220 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 統一強漢基金(美元) 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 統一強漢基金(新台幣) 25.53000 25.70000 -0.17000 -0.66148 統一統信基金 36.06000 35.20000 0.86000 2.44318 統一黑馬基金 67.62000 65.65000 1.97000 3.00076 統一新亞洲科技能源基金 19.83000 19.87000 -0.04000 -0.20131 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.19110 8.18420 0.00690 0.08431 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27300 10.26430 0.00870 0.08476 統一經建基金 53.25000 51.44000 1.81000 3.51866 統一龍馬基金 76.58000 74.77000 1.81000 2.42076 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.11000 25.22000 0.89000 3.52895 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.39000 52.47000 0.92000 1.75338 野村中國機會基金 14.79000 14.84000 -0.05000 -0.33693 野村巴西基金 5.61000 5.72000 -0.11000 -1.92308 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032 野村台灣高股息基金 22.40000 22.35000 0.05000 0.22371 野村台灣運籌基金 39.76000 39.14000 0.62000 1.58406 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.70950 9.69630 0.01320 0.13613 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.68980 9.68450 0.00530 0.05473 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.69350 9.69150 0.00200 0.02064 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79110 9.77800 0.01310 0.13397 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.75460 9.74930 0.00530 0.05436 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.71890 9.71760 0.00130 0.01338 野村平衡基金 20.54000 20.22000 0.32000 1.58259 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 野村全球生技醫療基金 16.35000 16.32000 0.03000 0.18382 野村全球品牌基金 28.74000 28.71000 0.03000 0.10449 野村全球氣候變遷基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.44000 19.50000 -0.06000 -0.30769 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389 野村全球短期收益基金-美元計價 10.50950 10.51540 -0.00590 -0.05611 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36880 10.37650 -0.00770 -0.07421 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63040 9.63390 -0.00350 -0.03633 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37890 9.38790 -0.00900 -0.09587 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87300 8.88150 -0.00850 -0.09570 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08930 11.09350 -0.00420 -0.03786 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60680 10.61690 -0.01010 -0.09513 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08700 10.09670 -0.00970 -0.09607 野村成長基金 28.71000 28.55000 0.16000 0.56042 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.60570 9.60760 -0.00190 -0.01978 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.60780 9.61590 -0.00810 -0.08424 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.56930 9.57410 -0.00480 -0.05014 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.85580 9.85770 -0.00190 -0.01927 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.80610 9.81430 -0.00820 -0.08355 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77040 9.77520 -0.00480 -0.04910 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.91100 9.91940 -0.00840 -0.08468 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.84850 9.86120 -0.01270 -0.12879 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79210 9.80270 -0.01060 -0.10813 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.31780 10.32670 -0.00890 -0.08618 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.18640 10.19960 -0.01320 -0.12942 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13380 10.14480 -0.01100 -0.10843 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.89020 8.88800 0.00220 0.02475 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.59510 9.58850 0.00660 0.06883 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.47720 9.47570 0.00150 0.01583 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.32710 13.32380 0.00330 0.02477 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42940 12.42080 0.00860 0.06924 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17780 10.17620 0.00160 0.01572 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23240 10.23620 -0.00380 -0.03712 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.91180 9.92270 -0.01090 -0.10985 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36980 9.38040 -0.01060 -0.11300 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.99840 11.01090 -0.01250 -0.11352 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.23890 11.25540 -0.01650 -0.14660 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.80540 10.82890 -0.02350 -0.21701 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41610 10.43780 -0.02170 -0.20790 野村泰國基金 42.95000 42.68000 0.27000 0.63261 野村高科技基金 13.39000 12.93000 0.46000 3.55762 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.47470 10.49670 -0.02200 -0.20959 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.60080 10.58110 0.01970 0.18618 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.90370 9.93240 -0.02870 -0.28895 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62040 9.64510 -0.02470 -0.25609 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.72240 9.74050 -0.01810 -0.18582 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.91780 11.94280 -0.02500 -0.20933 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.86530 12.83700 0.02830 0.22046 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.96620 10.99810 -0.03190 -0.29005 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.65710 10.68450 -0.02740 -0.25645 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.00640 11.02690 -0.02050 -0.18591 野村貨幣市場基金 16.24980 16.24930 0.00050 0.00308 野村新馬基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97210 7.96820 0.00390 0.04894 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68390 11.67830 0.00560 0.04795 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 野村精選貨幣市場基金 12.07120 12.07100 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 野村歐洲高股息基金季配型 8.10000 8.19000 -0.09000 -1.09890 野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.57000 -0.13000 -1.12360 野村積極成長基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.32000 35.64000 0.68000 1.90797 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62570 8.62510 0.00060 0.00696 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02080 8.02160 -0.00080 -0.00997 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82440 7.83130 -0.00690 -0.08811 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50630 11.50560 0.00070 0.00608 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49490 10.49600 -0.00110 -0.01048 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26730 10.27640 -0.00910 -0.08855 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.60000 15.63000 -0.03000 -0.19194 野村環球基金-美元計價 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.84000 16.87000 -0.03000 -0.17783 野村鴻利基金 23.52000 23.13000 0.39000 1.68612 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85010 16.84980 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.45000 21.17000 0.28000 1.32263 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.89000 12.65000 0.24000 1.89723 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.12630 13.11960 0.00670 0.05107 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.72250 9.71440 0.00810 0.08338 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.71920 9.71020 0.00900 0.09269 凱基台商天下基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 凱基台灣精五門基金 21.43000 21.23000 0.20000 0.94206 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77120 10.81400 -0.04280 -0.39578 凱基亞太高股息基金 13.24000 13.28000 -0.04000 -0.30120 凱基亞洲四金磚基金 17.89000 17.82000 0.07000 0.39282 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.75000 13.67000 0.08000 0.58522 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.35410 13.30800 0.04610 0.34641 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53200 11.53170 0.00030 0.00260 凱基開創基金 27.95000 27.83000 0.12000 0.43119 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.35000 21.34000 0.01000 0.04686 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.28700 21.28530 0.00170 0.00799 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.96580 17.97780 -0.01200 -0.06675 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 凱基資源國基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.77010 11.75570 0.01440 0.12249 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.31360 11.33040 -0.01680 -0.14827 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 凱基護城河基金-美元計價B 13.05540 13.08420 -0.02880 -0.22011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.75000 31.72000 0.03000 0.09458 富邦NASDAQ-100基金 28.67000 28.59000 0.08000 0.27982 富邦上証180基金 31.44000 31.40000 0.04000 0.12739 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24120 0.24010 0.00110 0.45814 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.23000 7.19000 0.04000 0.55633 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.13000 7.18000 -0.05000 -0.69638 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.80000 41.26000 0.54000 1.30877 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.90900 11.89710 0.01190 0.10002 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24730 11.24450 0.00280 0.02490 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99990 11.00360 -0.00370 -0.03363 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.49800 10.48750 0.01050 0.10012 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83470 9.83230 0.00240 0.02441 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.62700 9.63020 -0.00320 -0.03323 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81060 20.84800 -0.03740 -0.17939 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.24910 11.24800 0.00110 0.00978 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75460 10.76810 -0.01350 -0.12537 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91260 12.88710 0.02550 0.19787 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91020 1.90740 0.00280 0.14680 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56900 9.55010 0.01890 0.19790 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.46330 1.46110 0.00220 0.15057 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.60590 11.59780 0.00810 0.06984 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74210 1.74250 -0.00040 -0.02296 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09960 10.09250 0.00710 0.07035 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53530 1.53560 -0.00030 -0.01954 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.41000 14.44000 -0.03000 -0.20776 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.42000 24.32000 0.10000 0.41118 富邦日本東証基金 22.51000 22.53000 -0.02000 -0.08877 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.33000 43.19000 0.14000 0.32415 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.70000 48.06000 0.64000 1.33167 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.85000 50.70000 0.15000 0.29586 富邦台灣心基金 24.56000 24.07000 0.49000 2.03573 富邦台灣釆吉50基金 47.62000 47.45000 0.17000 0.35827 富邦台灣科技指數基金 51.25000 51.47000 -0.22000 -0.42743 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29440 0.29440 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33790 2.33250 0.00540 0.23151 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34130 0.34110 0.00020 0.05863 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.66680 10.66500 0.00180 0.01688 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03540 2.03060 0.00480 0.23638 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32840 0.32830 0.00010 0.03046 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23520 9.23370 0.00150 0.01624 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.62000 22.33000 0.29000 1.29870 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.83000 14.98000 -0.15000 -1.00134 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.47000 27.90000 0.57000 2.04301 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62480 15.62430 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 71.02000 69.69000 1.33000 1.90845 富邦科技基金 27.74000 27.10000 0.64000 2.36162 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.42460 39.35150 0.07310 0.18576 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.70970 38.40850 0.30120 0.78420 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.06210 37.88310 0.17900 0.47251 富邦恒生國企ETF基金 21.72000 21.64000 0.08000 0.36969 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.89000 12.92000 -0.03000 -0.23220 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.47000 33.44000 0.03000 0.08971 富邦高成長基金 27.01000 26.50000 0.51000 1.92453 富邦基金 14.35000 14.14000 0.21000 1.48515 富邦深証100基金 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 富邦富時歐洲ETF基金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40150 0.40180 -0.00030 -0.07466 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16240 12.17590 -0.01350 -0.11087 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.50920 9.51980 -0.01060 -0.11135 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30140 0.30160 -0.00020 -0.06631 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88340 8.89330 -0.00990 -0.11132 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.64500 9.58590 0.05910 0.61653 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.88980 9.82490 0.06490 0.66057 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64500 9.58590 0.05910 0.61653 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88980 9.82490 0.06490 0.66057 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.91000 19.79000 0.12000 0.60637 富邦精準基金 51.00000 50.00000 1.00000 2.00000 富邦精銳中小基金 13.27000 12.94000 0.33000 2.55023 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.12000 20.68000 0.44000 2.12766 富邦臺灣公司治理100基金 21.33000 21.30000 0.03000 0.14085 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.68000 7.72000 -0.04000 -0.51813 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.20000 15.06000 0.14000 0.92961 富邦標普美國特別股ETF基金 19.64000 19.62000 0.02000 0.10194 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29710 10.23060 0.06650 0.65001 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.14970 11.10570 0.04400 0.39619 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.94310 10.89500 0.04810 0.44149 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09610 10.03090 0.06520 0.64999 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.88740 10.84440 0.04300 0.39652 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.66440 10.61750 0.04690 0.44172 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.40000 30.29000 0.11000 0.36316 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.02450 9.01280 0.01170 0.12982 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.54260 9.53150 0.01110 0.11646 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33340 9.32590 0.00750 0.08042 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.84610 9.83340 0.01270 0.12915 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.83190 9.82050 0.01140 0.11608 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61600 9.60820 0.00780 0.08118 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.67170 9.66380 0.00790 0.08175 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55520 8.52810 0.02710 0.31777 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.55530 9.52650 0.02880 0.30231 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11370 9.08940 0.02430 0.26734 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47440 10.44110 0.03330 0.31893 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21750 10.18660 0.03090 0.30334 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80220 9.77600 0.02620 0.26800 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.22340 9.19870 0.02470 0.26852 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.61630 9.59030 0.02600 0.27111 富達卓越領航全球組合基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78890 8.76200 0.02690 0.30701 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46870 9.44100 0.02770 0.29340 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22980 9.20620 0.02360 0.25635 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.85490 9.82480 0.03010 0.30637 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79680 9.76820 0.02860 0.29279 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58170 9.55720 0.02450 0.25635 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.30230 9.27830 0.02400 0.25867 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62570 9.60070 0.02500 0.26040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.07000 11.16000 -0.09000 -0.80645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.59480 9.57760 0.01720 0.17959 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.29070 9.28160 0.00910 0.09804 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.80500 8.79550 0.00950 0.10801 富蘭克林華美中華基金 14.59000 14.66000 -0.07000 -0.47749 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.32000 21.05000 0.27000 1.28266 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.76000 20.58000 0.18000 0.87464 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90290 7.91550 -0.01260 -0.15918 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.12090 9.13560 -0.01470 -0.16091 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70940 9.72500 -0.01560 -0.16041 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.18670 9.20130 -0.01460 -0.15867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99310 10.99610 -0.00300 -0.02728 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83700 8.83940 -0.00240 -0.02715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.31870 9.32120 -0.00250 -0.02682 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.99920 12.93530 0.06390 0.49400 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39860 10.34750 0.05110 0.49384 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07500 10.08150 -0.00650 -0.06447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.74850 7.75350 -0.00500 -0.06449 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26350 9.26950 -0.00600 -0.06473 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54980 10.55640 -0.00660 -0.06252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57870 7.58340 -0.00470 -0.06198 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07720 9.08290 -0.00570 -0.06276 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37070 10.37940 -0.00870 -0.08382 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79630 7.80280 -0.00650 -0.08330 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26280 8.26600 -0.00320 -0.03871 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38170 9.38510 -0.00340 -0.03623 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03970 10.04330 -0.00360 -0.03584 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59850 12.60340 -0.00490 -0.03888 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.52000 10.37000 0.15000 1.44648 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11000 13.11780 -0.00780 -0.05946 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 43.96000 42.89000 1.07000 2.49475 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29210 10.29170 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.86430 8.03130 -0.16700 -2.07936 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.23370 11.20330 0.03040 0.27135 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.83310 9.81660 0.01650 0.16808 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.04630 11.02780 0.01850 0.16776 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.09700 7.08860 0.00840 0.11850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.37900 9.36700 0.01200 0.12811 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.31760 10.30440 0.01320 0.12810 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.67460 10.66190 0.01270 0.11912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.93000 19.91000 0.02000 0.10045 復華人民幣貨幣市場基金 11.54870 11.54590 0.00280 0.02425 復華人生目標基金 41.55250 40.56060 0.99190 2.44548 復華大中華中小策略基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 復華中小精選基金 82.76000 79.99000 2.77000 3.46293 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 復華六年到期新興市場債券基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 復華台灣智能基金 12.64000 12.49000 0.15000 1.20096 復華全方位基金 33.94000 32.80000 1.14000 3.47561 復華全球大趨勢基金-美元 14.10000 14.01000 0.09000 0.64240 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.50000 21.34000 0.16000 0.74977 復華全球平衡基金-新臺幣 20.30000 20.31000 -0.01000 -0.04924 復華全球物聯網科技基金-美元 17.50000 17.30000 0.20000 1.15607 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.33000 16.14000 0.19000 1.17720 復華全球原物料基金 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 復華全球消費基金-新臺幣 13.87000 13.81000 0.06000 0.43447 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45460 11.45610 -0.00150 -0.01309 復華全球債券基金 13.46800 13.45380 0.01420 0.10555 復華全球債券組合基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 復華全球戰略配置強基金-美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 復華有利貨幣市場基金 13.42390 13.42360 0.00030 0.00223 復華亞太平衡基金 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352 復華亞太成長基金 16.55000 16.22000 0.33000 2.03453 復華亞太神龍科技基金-美元 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507 復華東協世紀基金 13.27000 13.21000 0.06000 0.45420 復華南非幣長期收益基金A 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 復華南非幣長期收益基金B 8.42000 8.41000 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10.60000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.70000 18.61000 0.09000 0.48361 復華新興市場高收益債券基金A 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華新興市場高收益債券基金B 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 復華滬深300 A股基金 23.92000 23.86000 0.06000 0.25147 復華數位經濟基金 68.12000 65.68000 2.44000 3.71498 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81260 9.80260 0.01000 0.10201 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.65600 9.64760 0.00840 0.08707 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.96690 9.95670 0.01020 0.10244 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77750 9.76900 0.00850 0.08701 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.75820 9.74820 0.01000 0.10258 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97250 9.95740 0.01510 0.15165 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.75410 9.74570 0.00840 0.08619 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96740 9.95380 0.01360 0.13663 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.75290 9.74450 0.00840 0.08620 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97040 9.95680 0.01360 0.13659 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29340 9.28810 0.00530 0.05706 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.02420 9.03190 -0.00770 -0.08525 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73620 8.73920 -0.00300 -0.03433 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41680 11.41030 0.00650 0.05697 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.09920 11.10850 -0.00930 -0.08372 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.86840 10.87210 -0.00370 -0.03403 景順主流基金 19.39000 19.29000 0.10000 0.51840 景順台灣科技基金 34.70000 34.34000 0.36000 1.04834 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 景順全球科技基金 21.44000 21.42000 0.02000 0.09337 景順全球康健基金 17.66000 17.66000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.92400 15.92360 0.00040 0.00251 景順潛力基金 35.69000 35.50000 0.19000 0.53521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67860 8.67130 0.00730 0.08419 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.33470 8.34440 -0.00970 -0.11625 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00460 10.99530 0.00930 0.08458 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54330 10.55550 -0.01220 -0.11558 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 華南永昌中國A股基金(美元) 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.31000 12.36000 -0.05000 -0.40453 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.51800 9.51250 0.00550 0.05782 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.42880 9.41860 0.01020 0.10830 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.73140 9.72580 0.00560 0.05758 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.64180 9.63130 0.01050 0.10902 華南永昌永昌基金 20.13000 19.88000 0.25000 1.25755 華南永昌全球亨利組合基金 14.27880 14.27160 0.00720 0.05045 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌全球精品基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.41000 12.22000 0.19000 1.55483 華南永昌策略報酬基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18770 16.18710 0.00060 0.00371 華南永昌龍盈平衡基金 25.09250 24.83750 0.25500 1.02667 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92560 11.92520 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19130 10.18920 0.00210 0.02061 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.54990 10.55990 -0.01000 -0.09470 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94790 9.94580 0.00210 0.02111 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.26670 10.27640 -0.00970 -0.09439 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05330 10.05030 0.00300 0.02985 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.34650 10.35510 -0.00860 -0.08305 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.91090 9.90790 0.00300 0.03028 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19410 10.20290 -0.00880 -0.08625 華頓中小型基金 28.18000 27.30000 0.88000 3.22344 華頓中國多重機會平衡基金 12.76160 12.75730 0.00430 0.03371 華頓台灣基金 34.73000 33.18000 1.55000 4.67149 華頓平安貨幣市場基金 11.50780 11.50740 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 18.07000 18.00000 0.07000 0.38889 華頓全球高收益債券基金A 13.32710 13.32160 0.00550 0.04129 華頓全球高收益債券基金B 8.39830 8.39480 0.00350 0.04169 華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.12000 -0.10000 -1.63399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94900 2.96110 -0.01210 -0.40863 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.82270 13.89200 -0.06930 -0.49885 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46160 0.46420 -0.00260 -0.56010 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.79520 11.80340 -0.00820 -0.06947 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73600 10.74190 -0.00590 -0.05493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99130 11.00890 -0.01760 -0.15987 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99670 10.01270 -0.01600 -0.15980 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.55220 11.57650 -0.02430 -0.20991 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.59010 10.61310 -0.02300 -0.21671 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.26000 12.39000 -0.13000 -1.04923 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.06000 11.19000 -0.13000 -1.16175 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.22000 12.37000 -0.15000 -1.21261 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43360 2.43060 0.00300 0.12343 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97430 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匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45380 2.44810 0.00570 0.23283 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25000 2.24420 0.00580 0.25844 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.68680 11.67470 0.01210 0.10364 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.14820 8.13590 0.01230 0.15118 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38480 0.38450 0.00030 0.07802 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34750 0.34720 0.00030 0.08641 匯豐拉丁美洲基金 7.46000 7.55000 -0.09000 -1.19205 匯豐金磚動力基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97360 14.97340 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.22000 -0.06000 -1.14943 匯豐新鑽動力基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50920 5.51570 -0.00650 -0.11785 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03490 9.04160 -0.00670 -0.07410 匯豐龍鳳基金-A類型 53.74000 53.18000 0.56000 1.05303 匯豐龍鳳基金-I類型 53.74000 53.18000 0.56000 1.05303 匯豐龍騰電子基金 39.56000 39.05000 0.51000 1.30602 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25930 12.25120 0.00810 0.06612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.60000 21.99000 0.61000 2.77399 新光中國成長基金(人民幣) 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 新光中國成長基金(美元) 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874 新光中國成長基金(新臺幣) 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.01300 10.00890 0.00410 0.04096 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.98540 9.98820 -0.00280 -0.02803 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99410 9.98720 0.00690 0.06909 新光台灣富貴基金 23.51000 23.54000 -0.03000 -0.12744 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 新光全球生技醫療基金(美元) 11.87000 11.73000 0.14000 1.19352 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.24000 11.10000 0.14000 1.26126 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96540 9.94640 0.01900 0.19102 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.46280 9.43570 0.02710 0.28721 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65570 9.63780 0.01790 0.18573 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.15980 9.13350 0.02630 0.28795 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光吉星貨幣市場基金 15.42900 15.42850 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光多重資產基金(A累積)美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光亞洲精選基金-美金 24.58000 24.50000 0.08000 0.32653 新光亞洲精選基金-新台幣 24.21000 24.10000 0.11000 0.45643 新光兩岸優勢基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 28.13000 27.66000 0.47000 1.69920 新光南非幣保本基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 新光創新科技基金 16.90000 16.60000 0.30000 1.80723 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.77240 9.75850 0.01390 0.14244 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05460 10.04320 0.01140 0.11351 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71710 9.70430 0.01280 0.13190 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.35140 9.33810 0.01330 0.14243 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.63480 9.62380 0.01100 0.11430 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.30350 9.29150 0.01200 0.12915 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 新光澳幣保本基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96030 9.95490 0.00540 0.05424 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88030 9.87490 0.00540 0.05468 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79110 9.79080 0.00030 0.00306 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85680 9.85650 0.00030 0.00304 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84750 9.84730 0.00020 0.00203 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77900 9.77880 0.00020 0.00205 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76160 9.76140 0.00020 0.00205 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83060 9.83030 0.00030 0.00305 瑞銀全球創新趨勢基金 7.44000 7.44000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.93000 9.91280 0.01720 0.17351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66110 9.64440 0.01670 0.17316 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.89060 9.87870 0.01190 0.12046 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66480 9.65320 0.01160 0.12017 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.72200 9.71340 0.00860 0.08854 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.01290 10.00390 0.00900 0.08996 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87650 13.85790 0.01860 0.13422 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.65920 8.64750 0.01170 0.13530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.65180 36.48630 0.16550 0.45359 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.48850 37.25160 0.23690 0.63595 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.69240 38.51710 0.17530 0.45512 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10800 11.10700 0.00100 0.00900 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35100 10.34880 0.00220 0.02126 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.88030 13.88000 0.00030 0.00216 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.18000 11.18400 -0.00400 -0.03577 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 12.81310 12.64390 0.16920 1.33819 群益大印度基金-美元 12.98560 12.81890 0.16670 1.30042 群益大印度基金-新臺幣 11.96000 11.80000 0.16000 1.35593 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.15980 12.23000 -0.07020 -0.57400 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.63620 12.71390 -0.07770 -0.61114 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.35250 11.41800 -0.06550 -0.57366 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.76540 10.83160 -0.06620 -0.61117 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.75760 9.81380 -0.05620 -0.57266 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.29030 9.34740 -0.05710 -0.61087 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.48060 9.53530 -0.05470 -0.57366 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.32880 9.38620 -0.05740 -0.61154 群益中小型股基金 52.25000 51.46000 0.79000 1.53517 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.93060 9.94500 -0.01440 -0.14480 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.93490 9.95310 -0.01820 -0.18286 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.04740 9.05940 -0.01200 -0.13246 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.83700 8.84980 -0.01280 -0.14464 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.84050 8.85660 -0.01610 -0.18179 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.05150 8.06210 -0.01060 -0.13148 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42390 11.41650 0.00740 0.06482 群益中國高收益債券基金-美元 11.22250 11.21610 0.00640 0.05706 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.56300 10.55530 0.00770 0.07295 群益中國新機會基金N-人民幣 9.84130 9.88360 -0.04230 -0.42798 群益中國新機會基金N-美元 9.73810 9.78360 -0.04550 -0.46506 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 群益中國新機會基金-人民幣 8.72800 8.76550 -0.03750 -0.42781 群益中國新機會基金-美元 10.41250 10.46120 -0.04870 -0.46553 群益中國新機會基金-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 群益平衡王基金 19.45080 19.34800 0.10280 0.53132 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.88000 5.87000 0.01000 0.17036 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.05570 10.01250 0.04320 0.43146 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.34300 10.30250 0.04050 0.39311 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.13080 9.09160 0.03920 0.43117 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.39160 9.35480 0.03680 0.39338 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98270 9.98140 0.00130 0.01302 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80690 9.80680 0.00010 0.00102 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47690 9.47570 0.00120 0.01266 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39150 9.39150 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.04020 10.03890 0.00130 0.01295 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11430 10.11420 0.00010 0.00099 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64370 9.64250 0.00120 0.01244 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03120 10.03110 0.00010 0.00100 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09550 10.07830 0.01720 0.17066 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.41000 7.39740 0.01260 0.17033 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.01720 10.01930 -0.00210 -0.02096 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.94710 9.95040 -0.00330 -0.03316 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00390 10.00470 -0.00080 -0.00800 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01720 10.01920 -0.00200 -0.01996 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94710 9.95040 -0.00330 -0.03316 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00390 10.00470 -0.00080 -0.00800 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.01730 10.01930 -0.00200 -0.01996 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.94710 9.95040 -0.00330 -0.03316 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00390 10.00470 -0.00080 -0.00800 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01720 10.01930 -0.00210 -0.02096 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94710 9.95040 -0.00330 -0.03316 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00390 10.00470 -0.00080 -0.00800 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 群益全球關鍵生技基金-美元 14.98190 14.98340 -0.00150 -0.01001 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 群益印度中小基金N-美元 9.84950 9.67050 0.17900 1.85099 群益印度中小基金N-新臺幣 9.04000 8.87000 0.17000 1.91657 群益印度中小基金-人民幣 14.74030 14.46690 0.27340 1.88983 群益印度中小基金-美元 14.08740 13.83140 0.25600 1.85086 群益印度中小基金-新臺幣 15.82000 15.52000 0.30000 1.93299 群益多利策略組合基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 群益多重收益組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 群益多重資產組合基金 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 群益安家基金 27.36780 26.78880 0.57900 2.16135 群益安穩貨幣市場基金 16.06760 16.06700 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.44000 21.39000 0.05000 0.23375 群益亞太中小基金 13.77000 13.68000 0.09000 0.65789 群益亞太新趨勢平衡基金 17.54000 17.50000 0.04000 0.22857 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.60550 9.58250 0.02300 0.24002 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45870 7.44080 0.01790 0.24057 群益店頭市場基金 114.78000 111.82000 2.96000 2.64711 群益東方盛世基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 群益東協成長基金-人民幣 13.80240 13.73710 0.06530 0.47536 群益東協成長基金-美元 13.05510 12.99830 0.05680 0.43698 群益東協成長基金-新臺幣 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21830 11.21920 -0.00090 -0.00802 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74640 10.74890 -0.00250 -0.02326 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10820 10.10850 -0.00030 -0.00297 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.99340 9.99420 -0.00080 -0.00800 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57630 9.57870 -0.00240 -0.02506 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00550 9.00570 -0.00020 -0.00222 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.08290 10.08540 -0.00250 -0.02479 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.77930 9.78010 -0.00080 -0.00818 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74650 9.74890 -0.00240 -0.02462 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06050 10.06070 -0.00020 -0.00199 群益長安基金 31.56000 31.08000 0.48000 1.54440 群益美國新創亮點基金-美元 14.64000 14.66230 -0.02230 -0.15209 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.72000 13.74000 -0.02000 -0.14556 群益真善美基金 18.11420 18.06430 0.04990 0.27624 群益馬拉松基金 137.41000 134.71000 2.70000 2.00431 群益深証中小板基金 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 群益創新科技基金 36.80000 35.88000 0.92000 2.56410 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.10840 10.14620 -0.03780 -0.37255 群益華夏盛世基金N-美元 10.02490 10.06620 -0.04130 -0.41028 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 群益華夏盛世基金-人民幣 11.00810 11.04920 -0.04110 -0.37197 群益華夏盛世基金-美元 11.05390 11.09940 -0.04550 -0.40993 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.70000 17.76000 -0.06000 -0.33784 群益奧斯卡基金 30.98000 30.12000 0.86000 2.85525 群益新興金鑽基金-美元 13.25040 13.20580 0.04460 0.33773 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 群益葛萊美基金 26.80000 25.96000 0.84000 3.23575 群益道瓊美國地產ETF基金 18.91000 18.83000 0.08000 0.42485 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.37000 13.24000 0.13000 0.98187 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65590 11.63420 0.02170 0.18652 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39260 11.37890 0.01370 0.12040 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27560 11.26380 0.01180 0.10476 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68930 8.67310 0.01620 0.18678 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.33790 9.32660 0.01130 0.12116 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92950 8.92020 0.00930 0.10426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.13000 30.74000 0.39000 1.26871 德信中國精選成長基金 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 德信台灣主流中小基金 20.97000 20.56000 0.41000 1.99416 德信新興股票組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.92140 11.92100 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.71200 10.70120 0.01080 0.10092 德信數位時代基金 28.38000 28.21000 0.17000 0.60262 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64890 11.64850 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.94000 16.95000 -0.01000 -0.05900 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.23000 19.47000 -0.24000 -1.23267 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89310 9.86350 0.02960 0.30010 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.95400 13.91210 0.04190 0.30118 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16200 8.15010 0.01190 0.14601 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.24010 11.22510 0.01500 0.13363 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.38680 11.37150 0.01530 0.13455 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86260 12.84240 0.02020 0.15729 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.28000 18.36000 -0.08000 -0.43573 摩根中小基金 26.45000 26.11000 0.34000 1.30218 摩根中國A股基金 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 摩根中國A股基金(美元) 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 摩根中國亮點基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.80680 11.79080 0.01600 0.13570 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.72040 12.70080 0.01960 0.15432 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.17830 10.17000 0.00830 0.08161 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.11390 13.09610 0.01780 0.13592 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.58540 14.56280 0.02260 0.15519 摩根台灣金磚基金 21.84000 21.62000 0.22000 1.01758 摩根台灣增長基金 52.81000 52.44000 0.37000 0.70557 摩根平衡基金 28.38000 28.35000 0.03000 0.10582 摩根全球α基金 18.93000 19.02000 -0.09000 -0.47319 摩根全球平衡基金 15.19740 15.18460 0.01280 0.08430 摩根全球發現基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76220 9.76980 -0.00760 -0.07779 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60700 10.61440 -0.00740 -0.06972 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14420 10.15330 -0.00910 -0.08963 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31660 11.32540 -0.00880 -0.07770 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.92950 9.93840 -0.00890 -0.08955 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87570 10.88120 -0.00550 -0.05055 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.77110 13.77800 -0.00690 -0.05008 摩根亞洲基金 58.38000 58.17000 0.21000 0.36101 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.71360 8.69620 0.01740 0.20009 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.07730 10.05800 0.01930 0.19189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.02430 9.00890 0.01540 0.17094 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.45240 12.42800 0.02440 0.19633 摩根東方內需機會基金 18.49000 18.42000 0.07000 0.38002 摩根東方科技基金 37.03000 36.89000 0.14000 0.37951 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 摩根金龍收成基金 23.51000 23.50000 0.01000 0.04255 摩根第一貨幣市場基金 15.06690 15.06650 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 15.07000 15.04000 0.03000 0.19947 摩根新金磚五國基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 摩根新絲路基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 摩根新興35基金 13.70000 13.66000 0.04000 0.29283 摩根新興日本基金 25.19000 25.28000 -0.09000 -0.35601 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.64660 7.63420 0.01240 0.16243 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.84670 9.82180 0.02490 0.25352 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.72080 9.70610 0.01470 0.15145 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.80760 10.78920 0.01840 0.17054 摩根新興科技基金 62.44000 61.70000 0.74000 1.19935 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33270 8.32400 0.00870 0.10452 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46490 10.45400 0.01090 0.10427 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.76200 8.75370 0.00830 0.09482 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55890 9.55270 0.00620 0.06490 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16450 9.16210 0.00240 0.02619 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.94700 9.93760 0.00940 0.09459 摩根龍揚基金 35.16000 35.15000 0.01000 0.02845 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 摩根環球股票收益基金-累積型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34480 9.34840 -0.00360 -0.03851 摩根總收益組合基金-累積型 11.20720 11.21150 -0.00430 -0.03835 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.70000 27.13000 0.57000 2.10100 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75980 11.74100 0.01880 0.16012 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.12770 11.11040 0.01730 0.15571 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98360 9.96650 0.01710 0.17157 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39550 10.37890 0.01660 0.15994 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.87230 9.85690 0.01540 0.15624 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85140 8.83620 0.01520 0.17202 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.56520 10.56240 0.00280 0.02651 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31960 10.31170 0.00790 0.07661 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91240 9.90390 0.00850 0.08582 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77350 9.76020 0.01330 0.13627 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.74030 9.73190 0.00840 0.08631 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60360 9.59060 0.01300 0.13555 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50480 11.50810 -0.00330 -0.02868 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.31350 11.31850 -0.00500 -0.04418 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20410 10.20470 -0.00060 -0.00588 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.99500 10.99810 -0.00310 -0.02819 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.79560 10.80030 -0.00470 -0.04352 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73970 9.74020 -0.00050 -0.00513 聯邦金鑽平衡基金 25.64920 25.08400 0.56520 2.25323 聯邦貨幣市場基金 13.14990 13.14950 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 14.02000 13.70000 0.32000 2.33577 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87250 15.86710 0.00540 0.03403 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.64330 12.52190 0.12140 0.96950 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.53430 12.42320 0.11110 0.89429 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.06290 11.95600 0.10690 0.89411 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73470 11.70720 0.02750 0.23490 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97160 10.95910 0.01250 0.11406 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60330 10.57850 0.02480 0.23444 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63930 8.62940 0.00990 0.11472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.89000 37.72000 0.17000 0.45069 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.80000 15.82000 -0.02000 -0.12642 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.58000 20.59000 -0.01000 -0.04857 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.74000 18.75000 -0.01000 -0.05333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.59000 15.60000 -0.01000 -0.06410 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.33000 18.32000 0.01000 0.05459 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.21000 0.02000 0.11621 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98640 14.98610 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41910 10.41120 0.00790 0.07588 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