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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/28  107/05/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.42940   10.42840   0.00100    0.00959
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.41540    9.40570   0.00970    0.10313
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.65010    9.63680   0.01330    0.13801
中國信託台灣活力基金                                             17.26000   16.90000   0.36000    2.13018
中國信託台灣優勢基金                                             19.64000   19.31000   0.33000    1.70896
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72680    9.72950  -0.00270   -0.02775
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21680    9.21930  -0.00250   -0.02712
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17720   10.17950  -0.00230   -0.02259
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64060    9.64280  -0.00220   -0.02281
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.28390   10.30780  -0.02390   -0.23186
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.02420    9.04520  -0.02100   -0.23217
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31550   11.30590   0.00960    0.08491
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27340   10.26460   0.00880    0.08573
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
中國信託智能運動基金-美元                                        10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97430   10.97400   0.00030    0.00273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.46010    9.44510   0.01500    0.15881
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.22340    9.20890   0.01450    0.15746
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63780    9.62140   0.01640    0.17045
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.39150    9.37550   0.01600    0.17066
中國信託精穩基金                                                 18.84320   18.75150   0.09170    0.48903
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
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元大2001基金                                                     71.51000   70.31000   1.20000    1.70673
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.89510   37.68420   0.21090    0.55965
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31390   11.31290   0.00100    0.00884
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.90450   10.91620  -0.01170   -0.10718
元大上證50基金                                                   31.20000   31.13000   0.07000    0.22486
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.09000   13.20000  -0.11000   -0.83333
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.20000   12.32000  -0.12000   -0.97403
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.51500   13.55600  -0.04100   -0.30245
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.71600   17.76000  -0.04400   -0.24775
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.44000   11.46500  -0.02500   -0.21805
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.50800   11.54600  -0.03800   -0.32912
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.21000    3.20000   0.01000    0.31250
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.02000   14.98000   0.04000    0.26702
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.37220   47.29790   0.07430    0.15709
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32070   10.30720   0.01350    0.13098
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59890    9.58630   0.01260    0.13144
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.93090    9.92940   0.00150    0.01511
元大巴西指數基金                                                  5.82800    5.92200  -0.09400   -1.58730
元大巴菲特基金                                                   31.45000   31.01000   0.44000    1.41890
元大日經225基金                                                  28.34000   28.32000   0.02000    0.07062
元大台商收成基金                                                 24.64000   24.33000   0.31000    1.27415
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.53000   12.59000  -0.06000   -0.47657
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.30000   36.92000   0.38000    1.02925
元大台灣中型100基金                                              34.10000   33.88000   0.22000    0.64935
元大台灣加權股價指數基金                                         25.24700   25.15300   0.09400    0.37371
元大台灣卓越50基金                                               82.11000   81.82000   0.29000    0.35444
元大台灣金融基金                                                 17.69000   17.64000   0.05000    0.28345
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.21000   31.08000   0.13000    0.41828
元大台灣高股息基金                                               26.48000   26.43000   0.05000    0.18918
元大台灣電子科技基金                                             36.23000   36.01000   0.22000    0.61094
元大全球ETF成長組合基金                                          10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.70000   14.67000   0.03000    0.20450
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.66400   12.67600  -0.01200   -0.09467
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.09000    7.12000  -0.03000   -0.42135
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.60000    6.61000  -0.01000   -0.15129
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.98900   10.05700  -0.06800   -0.67615
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
元大全球農業商機基金                                             16.56000   16.54000   0.02000    0.12092
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大印尼指數基金                                                  8.73300    8.61500   0.11800    1.36970
元大印度指數基金                                                  9.50800    9.33500   0.17300    1.85324
元大印度基金                                                     12.63000   12.45000   0.18000    1.44578
元大多多基金                                                     22.84000   22.19000   0.65000    2.92925
元大多福基金                                                     62.21000   61.10000   1.11000    1.81669
元大亞太成長基金                                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57800    8.56270   0.01530    0.17868
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.12360    7.11100   0.01260    0.17719
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.88400    9.92300  -0.03900   -0.39303
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.05600   10.05500   0.00100    0.00995
元大卓越基金                                                     53.65000   52.79000   0.86000    1.62910
元大店頭基金                                                      9.88000    9.69000   0.19000    1.96078
元大泛歐成長基金                                                  9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21480   10.21430   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.27750    9.27240   0.00510    0.05500
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.81940   30.75110   0.06830    0.22211
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.80150   36.48950   0.31200    0.85504
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.30810   19.42900  -0.12090   -0.62227
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.82550   18.59120   0.23430    1.26027
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.46710   37.27150   0.19560    0.52480
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.55560   20.61940  -0.06380   -0.30942
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.84190   17.73470   0.10720    0.60446
元大高科技基金                                                   22.01000   21.34000   0.67000    3.13964
元大得利貨幣市場基金                                             16.23600   16.23550   0.00050    0.00308
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96970   11.96930   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.67000   14.52000   0.15000    1.03306
元大華夏中小基金                                                  8.45000    8.53000  -0.08000   -0.93787
元大新中國基金-人民幣                                            10.98000   11.12000  -0.14000   -1.25899
元大新中國基金-美元                                              11.09200   11.25100  -0.15900   -1.41321
元大新中國基金-新台幣                                            10.73000   10.87000  -0.14000   -1.28795
元大新主流基金                                                   31.85000   30.81000   1.04000    3.37553
元大新東協平衡基金-美元                                           9.91000    9.89300   0.01700    0.17184
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.17050   10.02580   0.14470    1.44328
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.15530   10.02750   0.12780    1.27450
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.44640   10.30980   0.13660    1.32495
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.23120    9.11050   0.12070    1.32484
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78020    9.76460   0.01560    0.15976
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.47390    9.45880   0.01510    0.15964
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.64640    9.62620   0.02020    0.20984
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.34940    9.32980   0.01960    0.21008
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.54110    9.52870   0.01240    0.13013
元大新興亞洲基金                                                 12.09000   12.04000   0.05000    0.41528
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.39380    9.33270   0.06110    0.65469
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.27610    9.21570   0.06040    0.65540
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.37350    9.30780   0.06570    0.70586
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.25370    9.18890   0.06480    0.70520
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08610   15.08560   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     43.41000   42.34000   1.07000    2.52716
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
元大實質多重資產基金-美元                                         9.57800    9.64600  -0.06800   -0.70496
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.65000   14.78000  -0.13000   -0.87957
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.79000   15.58000   0.21000    1.34788
元大精準中小基金                                                 23.96000   23.46000   0.50000    2.13129
元大摩臺基金                                                     38.41000   38.30000   0.11000    0.28721
元大標普500基金                                                  24.53000   24.55000  -0.02000   -0.08147
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.58000   31.78000  -0.20000   -0.62933
元大標智滬深300基金                                              18.85000   18.73000   0.12000    0.64068
元大歐洲50基金                                                   25.15000   25.21000  -0.06000   -0.23800
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.60390    9.60990  -0.00600   -0.06244
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15030   10.14930   0.00100    0.00985
元大績效基金                                                     65.78000   63.72000   2.06000    3.23289
元大韓國KOSPI200基金                                             24.51000   24.35000   0.16000    0.65708
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.51000   16.28000   0.23000    1.41278
日盛上選基金                                                     37.06000   36.17000   0.89000    2.46060
日盛小而美基金                                                   20.19000   19.89000   0.30000    1.50830
日盛中國內需動力基金                                             11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67320   11.66230   0.01090    0.09346
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.91520    9.90600   0.00920    0.09287
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.96990   11.96010   0.00980    0.08194
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.16110   10.15280   0.00830    0.08175
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80010   10.79090   0.00920    0.08526
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.15200    9.14420   0.00780    0.08530
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.12000   12.13000  -0.01000   -0.08244
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.42000   12.44000  -0.02000   -0.16077
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
日盛日盛基金                                                     15.69000   15.20000   0.49000    3.22368
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99910    9.99980  -0.00070   -0.00700
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50960    9.51030  -0.00070   -0.00736
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77110    9.77230  -0.00120   -0.01228
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29510    9.29620  -0.00110   -0.01183
日盛全球新興債券基金A                                            10.74230   10.72960   0.01270    0.11836
日盛全球新興債券基金B                                             8.43650    8.42650   0.01000    0.11867
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41840    2.41640   0.00200    0.08277
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70480    1.70340   0.00140    0.08219
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37700    0.37670   0.00030    0.07964
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26660    0.26640   0.00020    0.07508
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.44010   12.43150   0.00860    0.06918
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.65290    8.64700   0.00590    0.06823
日盛亞洲機會基金                                                  7.75000    7.73000   0.02000    0.25873
日盛首選基金                                                     18.78000   18.43000   0.35000    1.89908
日盛高科技基金                                                   19.68000   19.19000   0.49000    2.55341
日盛貨幣市場基金                                                 14.75350   14.75300   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   45.66000   44.28000   1.38000    3.11653
日盛精選五虎基金                                                 40.96000   40.44000   0.52000    1.28586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47030   13.46990   0.00040    0.00297
台新2000高科技基金                                               37.32000   36.54000   0.78000    2.13465
台新MSCI中國基金                                                 22.45000   22.49000  -0.04000   -0.17786
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.17000   18.26000  -0.09000   -0.49288
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.71000   21.53000   0.18000    0.83604
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14660   14.14620   0.00040    0.00283
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.87700    9.86620   0.01080    0.10946
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80410   10.80810  -0.00400   -0.03701
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06140   10.06210  -0.00070   -0.00696
台新中國通基金                                                   51.22000   50.83000   0.39000    0.76726
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57090    0.56900   0.00190    0.33392
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.07900   17.01500   0.06400    0.37614
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41750    0.41850  -0.00100   -0.23895
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
台新主流基金                                                     25.61000   25.27000   0.34000    1.34547
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.87000   18.81000   0.06000    0.31898
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63380    0.63200   0.00180    0.28481
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.25000   14.20000   0.05000    0.35211
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47810    0.47680   0.00130    0.27265
台新台灣中小基金                                                 40.12000   39.81000   0.31000    0.77870
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.40090    9.39940   0.00150    0.01596
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37970    9.39530  -0.01560   -0.16604
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.40420   10.42140  -0.01720   -0.16505
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.61060   10.63600  -0.02540   -0.23881
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.33820   11.36540  -0.02720   -0.23932
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
台新印度基金                                                     15.61000   15.33000   0.28000    1.82648
台新亞美短期債券基金                                             10.93920   10.93400   0.00520    0.04756
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.66730    8.65840   0.00890    0.10279
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29570    0.29550   0.00020    0.06768
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.86470   11.85250   0.01220    0.10293
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39890    0.39870   0.00020    0.05016
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08000   11.07970   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               29.76790   29.67020   0.09770    0.32929
台新智慧生活基金-美元                                            10.25490   10.25420   0.00070    0.00683
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.95690    8.94760   0.00930    0.10394
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.88980    8.87610   0.01370    0.15435
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.48560    9.47580   0.00980    0.10342
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42260    9.40810   0.01450    0.15412
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.44470   10.42890   0.01580    0.15150
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34390    0.34350   0.00040    0.11645
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.89660    7.88470   0.01190    0.15093
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27330    0.27300   0.00030    0.10989
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.36000    6.38000  -0.02000   -0.31348
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.21000   20.15000   0.06000    0.29777
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.76500   10.84800  -0.08300   -0.76512
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.21000   24.27000   0.94000    3.87309
未來資產全球大消費基金                                           15.21000   15.19000   0.02000    0.13167
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.86000   11.84970   0.01030    0.08692
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.68710    9.67860   0.00850    0.08782
未來資產亞洲新富基金                                             22.09000   21.89000   0.20000    0.91366
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55360   12.55320   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               15.63000   15.07000   0.56000    3.71599
未來資產新興市場債券基金A                                         8.79130    8.77330   0.01800    0.20517
未來資產新興市場債券基金B                                         6.78560    6.77180   0.01380    0.20379
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.01580   11.01490   0.00090    0.00817
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.26820   10.26730   0.00090    0.00877
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43440    9.43090   0.00350    0.03711
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61260   10.60870   0.00390    0.03676
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.51650    8.51570   0.00080    0.00939
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64050    9.63970   0.00080    0.00830
永豐中小基金                                                     58.04000   56.57000   1.47000    2.59855
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.81160    1.81870  -0.00710   -0.39039
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.36140    2.37060  -0.00920   -0.38809
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.62770    8.66160  -0.03390   -0.39138
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.91050   10.95330  -0.04280   -0.39075
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.02000    4.99000   0.03000    0.60120
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.56000   23.42000   0.14000    0.59778
永豐主流品牌基金                                                 18.25000   18.17000   0.08000    0.44029
永豐永豐基金                                                     37.24000   36.75000   0.49000    1.33333
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98850    9.99750  -0.00900   -0.09002
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98840    9.99740  -0.00900   -0.09002
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98420    9.98990  -0.00570   -0.05706
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98420    9.98990  -0.00570   -0.05706
永豐亞洲民生消費基金                                             12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           12.82130   12.81890   0.00240    0.01872
永豐高科技基金                                                   28.76000   27.73000   1.03000    3.71439
永豐貨幣市場基金                                                 13.86810   13.86760   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02180    2.02040   0.00140    0.06929
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39000    2.38930   0.00070    0.02930
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.81500    7.80940   0.00560    0.07171
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35640   10.34900   0.00740    0.07150
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.28240    7.28020   0.00220    0.03022
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.06930   11.06590   0.00340    0.03073
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.93000   18.93000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.85000   54.55000   0.30000    0.54995
永豐領航科技基金                                                 45.24000   43.83000   1.41000    3.21697
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.80000   11.72000   0.08000    0.68259
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.39000   11.30000   0.09000    0.79646
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
永豐趨勢平衡基金                                                 52.43000   51.51000   0.92000    1.78606
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.47480   11.47140   0.00340    0.02964
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.62800    9.62160   0.00640    0.06652
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.75280    9.74630   0.00650    0.06669
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.60300    9.59720   0.00580    0.06043
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68760    9.68170   0.00590    0.06094
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.64550    9.63480   0.01070    0.11106
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.90180    9.89080   0.01100    0.11121
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58930    9.57910   0.01020    0.10648
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75750    9.74710   0.01040    0.10670
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
兆豐國際中小基金                                                 16.99000   16.65000   0.34000    2.04204
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.99000   15.10000  -0.11000   -0.72848
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.78000   20.95000  -0.17000   -0.81146
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.96000   21.14000  -0.18000   -0.85147
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
兆豐國際生命科學基金                                             15.23000   15.17000   0.06000    0.39552
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.32600   10.33240  -0.00640   -0.06194
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70850   10.71860  -0.01010   -0.09423
兆豐國際全球高股息基金                                           11.67000   11.70000  -0.03000   -0.25641
兆豐國際全球基金                                                 32.19000   32.16000   0.03000    0.09328
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22130   10.22080   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.70200    9.69660   0.00540    0.05569
兆豐國際國民基金                                                 23.30000   23.22000   0.08000    0.34453
兆豐國際第一基金                                                 13.90000   13.69000   0.21000    1.53397
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.89980    9.88460   0.01520    0.15377
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.93100    7.91880   0.01220    0.15406
兆豐國際萬全基金                                                 21.40000   21.13000   0.27000    1.27780
兆豐國際電子基金                                                 27.51000   27.09000   0.42000    1.55039
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.13000    8.18000  -0.05000   -0.61125
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.18000   22.07000   0.11000    0.49841
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.85000   16.92000  -0.07000   -0.41371
兆豐國際豐台灣基金                                               32.86000   32.87000  -0.01000   -0.03042
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48900   12.48860   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05700   11.05660   0.00040    0.00362
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.93120   11.92890   0.00230    0.01928
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.71130   10.71020   0.00110    0.01027
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.49050   11.48680   0.00370    0.03221
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19790    8.19760   0.00030    0.00366
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59960    9.59770   0.00190    0.01980
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.10620    9.10530   0.00090    0.00988
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.10240    9.09920   0.00320    0.03517
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.41410    9.41320   0.00090    0.00956
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
合庫全球新興市場基金                                              9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
合庫貨幣市場基金                                                 10.11890   10.11850   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.62810    9.61760   0.01050    0.10917
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.89250    9.88060   0.01190    0.12044
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13970   10.12730   0.01240    0.12244
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.66080   11.64570   0.01510    0.12966
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.62220   13.60830   0.01390    0.10214
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.12200    9.11080   0.01120    0.12293
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.75470    9.74300   0.01170    0.12009
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.07330    8.06350   0.00980    0.12154
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.08850    9.07680   0.01170    0.12890
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.38390   10.37320   0.01070    0.10315
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91130   10.91030   0.00100    0.00917
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.60170   10.60810  -0.00640   -0.06033
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13820   10.13780   0.00040    0.00395
安聯中國東協基金                                                 16.16000   16.13000   0.03000    0.18599
安聯中國策略基金                                                 15.85000   15.89000  -0.04000   -0.25173
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.81000   14.77000   0.04000    0.27082
安聯中華新思路基金-美元                                          14.84000   14.81000   0.03000    0.20257
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.53000   13.49000   0.04000    0.29652
安聯台灣大壩基金                                                 28.21000   27.79000   0.42000    1.51134
安聯台灣科技基金                                                 47.86000   47.07000   0.79000    1.67835
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47800   12.47750   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 31.35000   30.89000   0.46000    1.48916
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07620   10.06590   0.01030    0.10233
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.00920   14.99450   0.01470    0.09804
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68460    9.67510   0.00950    0.09819
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06900   12.05950   0.00950    0.07878
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08770   10.08080   0.00690    0.06845
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21680   12.20880   0.00800    0.06553
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.58820    9.58080   0.00740    0.07724
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42850    9.42200   0.00650    0.06899
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.12930    9.12340   0.00590    0.06467
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85460   11.85440   0.00020    0.00169
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90050   10.90110  -0.00060   -0.00550
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57550   10.57590  -0.00040   -0.00378
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02200    9.02180   0.00020    0.00222
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81510    8.81550  -0.00040   -0.00454
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.52610    8.52650  -0.00040   -0.00469
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.37000   34.23000   0.14000    0.40900
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.80000    8.95000  -0.15000   -1.67598
安聯全球計量平衡基金                                             12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04470   12.03850   0.00620    0.05150
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49930   10.49400   0.00530    0.05051
安聯全球新興市場基金                                             18.60000   18.59000   0.01000    0.05379
安聯全球農金趨勢基金                                              9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             25.09000   25.06000   0.03000    0.11971
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01020   10.00520   0.00500    0.04997
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81330    9.80850   0.00480    0.04894
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.52080   83.38750   0.13330    0.15986
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.67900   12.66150   0.01750    0.13821
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.23850   66.13260   0.10590    0.16013
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.97460    9.96080   0.01380    0.13854
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52580    2.52250   0.00330    0.13082
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.67020   10.65610   0.01410    0.13232
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10920    2.10640   0.00280    0.13293
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.91120    8.89880   0.01240    0.13934
宏利台灣動力基金                                                 34.10000   33.53000   0.57000    1.69997
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.39990   10.40710  -0.00720   -0.06918
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90980    9.90860   0.00120    0.01211
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.28550    8.29120  -0.00570   -0.06875
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.09410    8.09460  -0.00050   -0.00618
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             12.93120   12.92780   0.00340    0.02630
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77290    2.76750   0.00540    0.19512
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69060   11.66640   0.02420    0.20743
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.73110    8.71310   0.01800    0.20659
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28350    2.27810   0.00540    0.23704
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.72360   10.69450   0.02910    0.27210
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.31350    4.32080  -0.00730   -0.16895
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69990    0.70120  -0.00130   -0.18540
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.06000   20.09000  -0.03000   -0.14933
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61560   11.61980  -0.00420   -0.03615
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35990   10.36450  -0.00460   -0.04438
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01770   10.01990  -0.00220   -0.02196
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05790    9.06260  -0.00470   -0.05186
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58640    8.59020  -0.00380   -0.04424
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43510    8.43600  -0.00090   -0.01067
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58670    8.58990  -0.00320   -0.03725
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76490    2.76110   0.00380    0.13763
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40420    0.40370   0.00050    0.12385
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.20810   12.18910   0.01900    0.15588
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92480    0.92340   0.00140    0.15161
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.54080    7.52910   0.01170    0.15540
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09870    2.09590   0.00280    0.13359
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30150    0.30120   0.00030    0.09960
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.26450    9.24970   0.01480    0.16001
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33990    0.33950   0.00040    0.11782
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63080   13.63050   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.92000    2.91000   0.01000    0.34364
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.98000   12.95000   0.03000    0.23166
宏利臺灣股息收益基金                                             30.61000   30.38000   0.23000    0.75708
宏利澳幣保本基金                                                 11.95200   11.94800   0.00400    0.03348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.99000   11.95000   0.04000    0.33473
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.95770    9.93060   0.02710    0.27289
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.93900    9.93100   0.00800    0.08056
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06780    9.05590   0.01190    0.13141
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.61570   10.60180   0.01390    0.13111
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
貝萊德新台幣基金                                                 12.92590   12.92570   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   26.34000   26.03000   0.31000    1.19093
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18160   11.18140   0.00020    0.00179
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.20840   10.21600  -0.00760   -0.07439
保德信大中華基金                                                 31.30000   31.28000   0.02000    0.06394
保德信中小型股基金                                               49.73000   48.46000   1.27000    2.62072
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.65000   10.77000  -0.12000   -1.11421
保德信中國中小基金-美元                                          11.06000   11.19000  -0.13000   -1.16175
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.37000   10.49000  -0.12000   -1.14395
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.74820    9.75150  -0.00330   -0.03384
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.74380    9.74600  -0.00220   -0.02257
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.85140    9.85430  -0.00290   -0.02943
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.55420   10.55730  -0.00310   -0.02936
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
保德信中國品牌基金-美元                                          10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
保德信台商全方位基金                                             39.75000   38.88000   0.87000    2.23765
保德信全球中小基金                                               30.03000   30.07000  -0.04000   -0.13302
保德信全球消費商機基金                                           17.56000   17.54000   0.02000    0.11403
保德信全球基礎建設基金                                           11.98000   12.04000  -0.06000   -0.49834
保德信全球資源基金                                                8.08000    8.24000  -0.16000   -1.94175
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.77000   30.64000   0.13000    0.42428
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.88040    9.89510  -0.01470   -0.14856
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.59260   10.60830  -0.01570   -0.14800
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.10400    9.11290  -0.00890   -0.09766
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.74960    9.75920  -0.00960   -0.09837
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.28550    8.28190   0.00360    0.04347
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78350   10.77880   0.00470    0.04360
保德信亞太基金                                                   22.52000   22.45000   0.07000    0.31180
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51420    8.50860   0.00560    0.06582
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.14230   11.13490   0.00740    0.06646
保德信店頭市場基金                                               36.33000   35.70000   0.63000    1.76471
保德信拉丁美洲基金                                                6.82000    6.89000  -0.07000   -1.01597
保德信金平衡基金                                                 29.94000   29.81000   0.13000    0.43610
保德信金滿意基金                                                 43.18000   42.68000   0.50000    1.17151
保德信科技島基金                                                 27.03000   26.63000   0.40000    1.50207
保德信高成長基金                                                 98.51000   97.08000   1.43000    1.47301
保德信第一基金                                                   28.51000   28.01000   0.50000    1.78508
保德信貨幣市場基金                                               15.75110   15.75050   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.62380   10.65110  -0.02730   -0.25631
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.49080   10.51380  -0.02300   -0.21876
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.88780   10.91140  -0.02360   -0.21629
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.06660   10.08400  -0.01740   -0.17255
保德信新世紀基金                                                 10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.09380    8.09190   0.00190    0.02348
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.75530   10.75270   0.00260    0.02418
保德信新興趨勢組合基金                                           11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
保德信瑞騰基金                                                   15.53260   15.53230   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                               10.55000   10.63000  -0.08000   -0.75259
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.83090    9.82270   0.00820    0.08348
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.98380    9.97570   0.00810    0.08120
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.74190    9.73480   0.00710    0.07293
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.80710    9.79950   0.00760    0.07755
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.85180    9.84150   0.01030    0.10466
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.85190    9.84160   0.01030    0.10466
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83140    9.82130   0.01010    0.10284
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.83160    9.82150   0.01010    0.10284
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.85090    9.84250   0.00840    0.08534
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.71820    9.70490   0.01330    0.13704
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.66210    9.64930   0.01280    0.13265
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96770    1.96490   0.00280    0.14250
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63960    2.63580   0.00380    0.14417
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30890    0.30850   0.00040    0.12966
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45040    0.44980   0.00060    0.13339
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.75620    8.74480   0.01140    0.13036
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.92760   11.91140   0.01620    0.13600
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.62920    9.61760   0.01160    0.12061
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64100   11.62680   0.01420    0.12213
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.10940    9.10080   0.00860    0.09450
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.04060   11.03020   0.01040    0.09429
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.17480   10.16000   0.01480    0.14567
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.02760   10.01240   0.01520    0.15181
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.17300   10.16490   0.00810    0.07969
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65690   10.64900   0.00790    0.07419
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.05900   10.05240   0.00660    0.06566
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.87350    9.86610   0.00740    0.07500
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10150   10.09390   0.00760    0.07529
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80970    9.80230   0.00740    0.07549
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94140    9.93540   0.00600    0.06039
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.44610   10.44130   0.00480    0.04597
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.43290    6.42950   0.00340    0.05288
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.84670   10.84080   0.00590    0.05442
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64080   11.64050   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.63000   20.34000   0.29000    1.42576
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4688.270004621.74000  66.53000    1.43950
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.77200   10.79140  -0.01940   -0.17977
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.00450   12.03000  -0.02550   -0.21197
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.24440   11.26900  -0.02460   -0.21830
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.66210    9.67950  -0.01740   -0.17976
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.29260   10.31450  -0.02190   -0.21232
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.08750   10.10950  -0.02200   -0.21762
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.06860   11.08850  -0.01990   -0.17947
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.84500   11.87020  -0.02520   -0.21230
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.79430   11.82010  -0.02580   -0.21827
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.66000    6.70000  -0.04000   -0.59701
柏瑞巨人基金                                                     12.97000   12.91000   0.06000    0.46476
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64280   13.64250   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.11000   16.11000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34560   13.34360   0.00200    0.01499
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82550   11.82630  -0.00080   -0.00676
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46430   12.46570  -0.00140   -0.01123
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.03410    9.03280   0.00130    0.01439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83110    6.83010   0.00100    0.01464
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.93500    8.93560  -0.00060   -0.00671
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.58140    8.58260  -0.00120   -0.01398
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.94220   10.94340  -0.00120   -0.01097
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.46130    8.46220  -0.00090   -0.01064
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00080   12.00160  -0.00080   -0.00667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.56150   11.55980   0.00170    0.01471
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.62880   11.63040  -0.00160   -0.01376
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34640   11.34770  -0.00130   -0.01146
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.05240    9.05110   0.00130    0.01436
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.98260    9.98330  -0.00070   -0.00701
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.80900    9.81040  -0.00140   -0.01427
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73260    9.73370  -0.00110   -0.01130
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.57030    9.57140  -0.00110   -0.01149
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08350   10.08750  -0.00400   -0.03965
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.00790   10.01390  -0.00600   -0.05992
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93650    9.94310  -0.00660   -0.06638
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02450   10.03130  -0.00680   -0.06779
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99070    9.99470  -0.00400   -0.04002
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88970    9.89570  -0.00600   -0.06063
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84440    9.85090  -0.00650   -0.06598
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93240    9.93920  -0.00680   -0.06842
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06420   10.06820  -0.00400   -0.03973
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.00790   10.01400  -0.00610   -0.06091
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93650    9.94310  -0.00660   -0.06638
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02460   10.03140  -0.00680   -0.06779
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99080    9.99480  -0.00400   -0.04002
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88980    9.89580  -0.00600   -0.06063
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84440    9.85100  -0.00660   -0.06700
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93250    9.93920  -0.00670   -0.06741
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.62340   10.60870   0.01470    0.13857
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.84530   11.83060   0.01470    0.12425
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.30430   11.29090   0.01340    0.11868
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.16820    9.15560   0.01260    0.13762
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.94330    9.93100   0.01230    0.12385
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.80570    9.79410   0.01160    0.11844
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.33750   10.32320   0.01430    0.13852
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02920   11.01550   0.01370    0.12437
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.92110   10.90820   0.01290    0.11826
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.16840    9.15570   0.01270    0.13871
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.94370    9.93130   0.01240    0.12486
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.80610    9.79450   0.01160    0.11843
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.55000   13.52000   0.03000    0.22189
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.22000   12.20000   0.02000    0.16393
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.59000   12.58000   0.01000    0.07949
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.74000   13.75000  -0.01000   -0.07273
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.35000    9.45000  -0.10000   -1.05820
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.34230   11.31580   0.02650    0.23419
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49690    7.47940   0.01750    0.23398
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.33080   11.31910   0.01170    0.10337
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.01500   11.00340   0.01160    0.10542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.19700   10.18670   0.01030    0.10111
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41570    8.40700   0.00870    0.10349
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.52220    9.51220   0.01000    0.10513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.55260    9.54300   0.00960    0.10060
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.59560   10.58440   0.01120    0.10582
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.95060    9.94030   0.01030    0.10362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.18050   10.17030   0.01020    0.10029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.86520    9.85480   0.01040    0.10553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.09320    9.08380   0.00940    0.10348
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.03810    9.02950   0.00860    0.09524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.57470    9.56500   0.00970    0.10141
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.06250   12.05430   0.00820    0.06803
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.58510   11.57850   0.00660    0.05700
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04970   11.04410   0.00560    0.05071
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.30070    7.29580   0.00490    0.06716
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.22330    9.21810   0.00520    0.05641
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86450    9.85950   0.00500    0.05071
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.36910   10.36210   0.00700    0.06755
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.06730   11.06160   0.00570    0.05153
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.98010    9.97440   0.00570    0.05715
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.31030    9.30400   0.00630    0.06771
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.07440   10.06930   0.00510    0.05065
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.11100   11.09090   0.02010    0.18123
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.70010   11.68040   0.01970    0.16866
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.79140   10.77400   0.01740    0.16150
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.19720    9.18060   0.01660    0.18082
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.78520    9.76880   0.01640    0.16788
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.78890    9.77320   0.01570    0.16064
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.02820   11.00970   0.01850    0.16803
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.91350    9.89560   0.01790    0.18089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.28260   10.26600   0.01660    0.16170
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.52080    9.50360   0.01720    0.18098
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.34990    9.33310   0.01680    0.18000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.00440    9.98750   0.01690    0.16921
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.55030    9.53490   0.01540    0.16151
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.21000   18.22000  -0.01000   -0.05488
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.01000   17.03000  -0.02000   -0.11744
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.89370   12.89160   0.00210    0.01629
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.86940   10.88470  -0.01530   -0.14056
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.64820   11.66400  -0.01580   -0.13546
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.20170   12.21500  -0.01330   -0.10888
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.30020   11.31660  -0.01640   -0.14492
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.00210   10.01620  -0.01410   -0.14077
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.45380   10.46810  -0.01430   -0.13661
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.37600   10.38730  -0.01130   -0.10879
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.41730   10.43240  -0.01510   -0.14474
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.25070   10.26460  -0.01390   -0.13542
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.35800   10.37300  -0.01500   -0.14461
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.73000   13.83000  -0.10000   -0.72307
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.58000   30.17000   0.41000    1.35897
國泰大中華基金                                                   22.15000   22.00000   0.15000    0.68182
國泰小龍基金                                                     16.56000   16.48000   0.08000    0.48544
國泰中小成長基金                                                 47.69000   47.02000   0.67000    1.42493
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.43380    4.46880  -0.03500   -0.78321
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.79000   20.98000  -0.19000   -0.90562
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79970    0.80730  -0.00760   -0.94141
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75840    0.76570  -0.00730   -0.95338
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09260    2.08670   0.00590    0.28274
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70530    9.69050   0.01480    0.15273
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.36780    8.35510   0.01270    0.15200
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32310    0.32270   0.00040    0.12395
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.41080   11.40970   0.00110    0.00964
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78270    1.78550  -0.00280   -0.15682
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20340   10.20710  -0.00370   -0.03625
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34560    0.34590  -0.00030   -0.08673
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.85910    4.89240  -0.03330   -0.68065
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.77000   22.96000  -0.19000   -0.82753
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75430    0.76070  -0.00640   -0.84133
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.62200    3.66960  -0.04760   -1.29714
國泰中港台基金台幣級別                                           16.98000   17.23000  -0.25000   -1.45096
國泰中港台基金美元級別                                            0.56920    0.57770  -0.00850   -1.47135
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.45000   27.42000   0.03000    0.10941
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.24000   36.09000   0.15000    0.41563
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01620   10.01560   0.00060    0.00599
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01620   10.01560   0.00060    0.00599
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01620   10.01560   0.00060    0.00599
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33420    0.33430  -0.00010   -0.02991
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40130   12.40100   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     30.49000   30.08000   0.41000    1.36303
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24740    2.25350  -0.00610   -0.27069
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35220    0.35370  -0.00150   -0.42409
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46900    0.46920  -0.00020   -0.04263
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.13000   13.19000  -0.06000   -0.45489
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46630    0.46840  -0.00210   -0.44833
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.78000    5.85000  -0.07000   -1.19658
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19010    0.19250  -0.00240   -1.24675
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41210    0.41300  -0.00090   -0.21792
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37500    0.37580  -0.00080   -0.21288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43560    0.43640  -0.00080   -0.18332
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49370    0.49280   0.00090    0.18263
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.84000   19.88000  -0.04000   -0.20121
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.26000   21.22000   0.04000    0.18850
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39810    2.39300   0.00510    0.21312
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.38380   11.37430   0.00950    0.08352
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.36660   10.35780   0.00880    0.08496
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37680    0.37660   0.00020    0.05311
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34310    0.34290   0.00020    0.05833
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49850    0.49630   0.00220    0.44328
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40890    0.40730   0.00160    0.39283
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.53000   18.52000   0.01000    0.05400
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61890    0.61880   0.00010    0.01616
國泰科技生化基金                                                 39.72000   39.37000   0.35000    0.88900
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.88000   25.93000  -0.05000   -0.19283
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.82000   13.78000   0.04000    0.29028
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.24140   37.97300   0.26840    0.70682
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.71710   19.84050  -0.12340   -0.62196
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.11270   18.88010   0.23260    1.23199
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.29540   39.16190   0.13350    0.34089
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.33160   39.21130   0.12030    0.30680
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.52300   41.49350   0.02950    0.07110
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00840   12.00990  -0.00150   -0.01249
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28710   12.28910  -0.00200   -0.01627
國泰紐幣保本基金                                                 12.31920   12.31790   0.00130    0.01055
國泰高科技基金                                                   14.78000   14.49000   0.29000    2.00138
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.23000   25.06000   0.17000    0.67837
國泰國泰基金台幣級別                                             25.23000   25.06000   0.17000    0.67837
國泰富時中國A50基金                                              20.25000   20.13000   0.12000    0.59613
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33790    0.33790   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45670    0.45480   0.00190    0.41777
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36700    0.36750  -0.00050   -0.13605
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49610    0.49480   0.00130    0.26273
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35110    0.35150  -0.00040   -0.11380
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47450    0.47320   0.00130    0.27473
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.61550   10.62460  -0.00910   -0.08565
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.73590    7.74260  -0.00670   -0.08653
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35870    0.35900  -0.00030   -0.08357
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25830    0.25870  -0.00040   -0.15462
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   12.23000  -0.05000   -0.40883
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40700    0.40880  -0.00180   -0.44031
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12550    2.12080   0.00470    0.22161
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42400    1.42080   0.00320    0.22523
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34330    0.34310   0.00020    0.05829
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36840    0.36810   0.00030    0.08150
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23230    0.23210   0.00020    0.08617
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.53350   10.52740   0.00610    0.05794
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.92570    6.92170   0.00400    0.05779
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.17000   14.24000  -0.07000   -0.49157
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.12000   34.80000   0.32000    0.91954
國泰價值卓越基金                                                 17.78000   17.37000   0.41000    2.36039
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39160    0.39190  -0.00030   -0.07655
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.01310   39.99080   0.02230    0.05576
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05550   12.05310   0.00240    0.01991
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40260    0.40270  -0.00010   -0.02483
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61870    9.59870   0.02000    0.20836
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60820    8.59740   0.01080    0.12562
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57500   10.55300   0.02200    0.20847
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55890    9.54680   0.01210    0.12674
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10710   11.10610   0.00100    0.00900
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18210   10.17990   0.00220    0.02161
第一金大中華基金                                                 30.78000   30.03000   0.75000    2.49750
第一金小型精選基金                                               44.51000   43.47000   1.04000    2.39245
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
第一金中國世紀基金-美元                                           9.75960    9.78060  -0.02100   -0.21471
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.76110    9.78210  -0.02100   -0.21468
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
第一金中概平衡基金                                               27.69000   27.24000   0.45000    1.65198
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23470   15.23410   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.67300  177.66700   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.04860   14.06140  -0.01280   -0.09103
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.04910   14.06180  -0.01270   -0.09032
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89380    9.89960  -0.00580   -0.05859
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.89570    9.90160  -0.00590   -0.05959
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43540    9.43970  -0.00430   -0.04555
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.45930    9.46360  -0.00430   -0.04544
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26610   10.27220  -0.00610   -0.05938
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79580    9.80020  -0.00440   -0.04490
第一金全球大趨勢基金                                             23.60000   23.61000  -0.01000   -0.04235
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.05770    8.05850  -0.00080   -0.00993
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.78140    5.78200  -0.00060   -0.01038
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.25440    9.29660  -0.04220   -0.45393
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.25550    9.29770  -0.04220   -0.45388
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.48730    9.53070  -0.04340   -0.45537
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.48860    9.53180  -0.04320   -0.45322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60470    8.65630  -0.05160   -0.59610
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.06720   10.12760  -0.06040   -0.59639
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74780    9.75370  -0.00590   -0.06049
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.74800    9.75390  -0.00590   -0.06049
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.04000    8.04640  -0.00640   -0.07954
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86940    8.87640  -0.00700   -0.07886
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86960    8.87660  -0.00700   -0.07886
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01500   11.02160  -0.00660   -0.05988
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01580   11.02240  -0.00660   -0.05988
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.93820    9.94610  -0.00790   -0.07943
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61460   14.62620  -0.01160   -0.07931
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.79040   14.85260  -0.06220   -0.41878
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.80860   14.87090  -0.06230   -0.41894
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.55000   13.60000  -0.05000   -0.36765
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.58000   13.63000  -0.05000   -0.36684
第一金亞洲科技基金                                               21.15000   21.07000   0.08000    0.37969
第一金亞洲新興市場基金                                           13.93000   13.82000   0.11000    0.79595
第一金店頭市場基金                                               11.24000   10.95000   0.29000    2.64840
第一金創新趨勢基金                                               28.88000   28.01000   0.87000    3.10603
第一金電子基金                                                   38.42000   37.55000   0.87000    2.31691
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.65000   19.59000   0.06000    0.30628
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.57000   19.66000  -0.09000   -0.45778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.17000   10.29000  -0.12000   -1.16618
統一大中華中小基金(美元)                                         10.01000   10.14000  -0.13000   -1.28205
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.36000   14.53000  -0.17000   -1.16999
統一大滿貫基金                                                   34.93000   34.52000   0.41000    1.18772
統一大龍印基金                                                   16.76000   16.79000  -0.03000   -0.17868
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.06000   10.17000  -0.11000   -1.08161
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.09000   11.22000  -0.13000   -1.15865
統一中小基金                                                     29.94000   28.90000   1.04000    3.59862
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.55900    9.53970   0.01930    0.20231
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.61400    9.60440   0.00960    0.09995
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.18390    9.17390   0.01000    0.10900
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.18960   11.16700   0.02260    0.20238
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.17520   11.16410   0.01110    0.09943
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.67790   10.66630   0.01160    0.10875
統一台灣動力基金                                                 20.09000   19.35000   0.74000    3.82429
統一全天候基金                                                  125.83000  121.50000   4.33000    3.56379
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.58310    8.57280   0.01030    0.12015
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.94020    8.93850   0.00170    0.01902
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83410    8.83200   0.00210    0.02378
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.77950    8.76900   0.01050    0.11974
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.14460    9.14300   0.00160    0.01750
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03610    9.03390   0.00220    0.02435
統一全球債券組合基金                                             11.96140   11.95160   0.00980    0.08200
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.82000   15.78000   0.04000    0.25349
統一全球新科技基金(美元)                                         16.02000   16.00000   0.02000    0.12500
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.90000   14.88000   0.02000    0.13441
統一亞太基金                                                     27.33000   27.27000   0.06000    0.22002
統一亞洲大金磚基金                                               13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                     67.10000   65.07000   2.03000    3.11972
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64270   16.64220   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                             10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
統一強漢基金(美元)                                               10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
統一強漢基金(新台幣)                                             25.53000   25.70000  -0.17000   -0.66148
統一統信基金                                                     36.06000   35.20000   0.86000    2.44318
統一黑馬基金                                                     67.62000   65.65000   1.97000    3.00076
統一新亞洲科技能源基金                                           19.83000   19.87000  -0.04000   -0.20131
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.19110    8.18420   0.00690    0.08431
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.27300   10.26430   0.00870    0.08476
統一經建基金                                                     53.25000   51.44000   1.81000    3.51866
統一龍馬基金                                                     76.58000   74.77000   1.81000    2.42076
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.11000   25.22000   0.89000    3.52895
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            53.39000   52.47000   0.92000    1.75338
野村中國機會基金                                                 14.79000   14.84000  -0.05000   -0.33693
野村巴西基金                                                      5.61000    5.72000  -0.11000   -1.92308
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.46000   12.45000   0.01000    0.08032
野村台灣高股息基金                                               22.40000   22.35000   0.05000    0.22371
野村台灣運籌基金                                                 39.76000   39.14000   0.62000    1.58406
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.70950    9.69630   0.01320    0.13613
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.68980    9.68450   0.00530    0.05473
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.69350    9.69150   0.00200    0.02064
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.79110    9.77800   0.01310    0.13397
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.75460    9.74930   0.00530    0.05436
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.71890    9.71760   0.00130    0.01338
野村平衡基金                                                     20.54000   20.22000   0.32000    1.58259
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.87000   12.85000   0.02000    0.15564
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
野村全球生技醫療基金                                             16.35000   16.32000   0.03000    0.18382
野村全球品牌基金                                                 28.74000   28.71000   0.03000    0.10449
野村全球氣候變遷基金                                              8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.15000   13.20000  -0.05000   -0.37879
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.44000   19.50000  -0.06000   -0.30769
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.31000   12.35000  -0.04000   -0.32389
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.50950   10.51540  -0.00590   -0.05611
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.36880   10.37650  -0.00770   -0.07421
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63040    9.63390  -0.00350   -0.03633
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37890    9.38790  -0.00900   -0.09587
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87300    8.88150  -0.00850   -0.09570
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08930   11.09350  -0.00420   -0.03786
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60680   10.61690  -0.01010   -0.09513
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.08700   10.09670  -0.00970   -0.09607
野村成長基金                                                     28.71000   28.55000   0.16000    0.56042
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.60570    9.60760  -0.00190   -0.01978
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.60780    9.61590  -0.00810   -0.08424
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.56930    9.57410  -0.00480   -0.05014
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.85580    9.85770  -0.00190   -0.01927
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.80610    9.81430  -0.00820   -0.08355
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.77040    9.77520  -0.00480   -0.04910
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.36000   13.34000   0.02000    0.14993
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.91100    9.91940  -0.00840   -0.08468
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.84850    9.86120  -0.01270   -0.12879
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.79210    9.80270  -0.01060   -0.10813
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.31780   10.32670  -0.00890   -0.08618
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.18640   10.19960  -0.01320   -0.12942
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.13380   10.14480  -0.01100   -0.10843
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.89020    8.88800   0.00220    0.02475
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.59510    9.58850   0.00660    0.06883
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.47720    9.47570   0.00150    0.01583
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.32710   13.32380   0.00330    0.02477
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.42940   12.42080   0.00860    0.06924
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.17780   10.17620   0.00160    0.01572
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23240   10.23620  -0.00380   -0.03712
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.91180    9.92270  -0.01090   -0.10985
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36980    9.38040  -0.01060   -0.11300
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.99840   11.01090  -0.01250   -0.11352
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.23890   11.25540  -0.01650   -0.14660
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.80540   10.82890  -0.02350   -0.21701
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.41610   10.43780  -0.02170   -0.20790
野村泰國基金                                                     42.95000   42.68000   0.27000    0.63261
野村高科技基金                                                   13.39000   12.93000   0.46000    3.55762
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.47470   10.49670  -0.02200   -0.20959
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.60080   10.58110   0.01970    0.18618
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.90370    9.93240  -0.02870   -0.28895
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.62040    9.64510  -0.02470   -0.25609
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.72240    9.74050  -0.01810   -0.18582
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.91780   11.94280  -0.02500   -0.20933
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.86530   12.83700   0.02830    0.22046
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.96620   10.99810  -0.03190   -0.29005
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.65710   10.68450  -0.02740   -0.25645
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.00640   11.02690  -0.02050   -0.18591
野村貨幣市場基金                                                 16.24980   16.24930   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     16.74000   16.67000   0.07000    0.41992
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97210    7.96820   0.00390    0.04894
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68390   11.67830   0.00560    0.04795
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
野村精選貨幣市場基金                                             12.07120   12.07100   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.39000   12.40000  -0.01000   -0.08065
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.10000    8.19000  -0.09000   -1.09890
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.44000   11.57000  -0.13000   -1.12360
野村積極成長基金                                                 12.13000   12.06000   0.07000    0.58043
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.32000   35.64000   0.68000    1.90797
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62570    8.62510   0.00060    0.00696
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02080    8.02160  -0.00080   -0.00997
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82440    7.83130  -0.00690   -0.08811
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.50630   11.50560   0.00070    0.00608
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49490   10.49600  -0.00110   -0.01048
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26730   10.27640  -0.00910   -0.08855
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.60000   15.63000  -0.03000   -0.19194
野村環球基金-美元計價                                            12.38000   12.41000  -0.03000   -0.24174
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.84000   16.87000  -0.03000   -0.17783
野村鴻利基金                                                     23.52000   23.13000   0.39000    1.68612
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85010   16.84980   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.45000   21.17000   0.28000    1.32263
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.89000   12.65000   0.24000    1.89723
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.93000   14.92000   0.01000    0.06702
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.12630   13.11960   0.00670    0.05107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.72250    9.71440   0.00810    0.08338
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.71920    9.71020   0.00900    0.09269
凱基台商天下基金                                                 13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
凱基台灣精五門基金                                               21.43000   21.23000   0.20000    0.94206
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.77120   10.81400  -0.04280   -0.39578
凱基亞太高股息基金                                               13.24000   13.28000  -0.04000   -0.30120
凱基亞洲四金磚基金                                               17.89000   17.82000   0.07000    0.39282
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.75000   13.67000   0.08000    0.58522
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.35410   13.30800   0.04610    0.34641
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.79000   12.74000   0.05000    0.39246
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53200   11.53170   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     27.95000   27.83000   0.12000    0.43119
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.35000   21.34000   0.01000    0.04686
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.28700   21.28530   0.00170    0.00799
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.96580   17.97780  -0.01200   -0.06675
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
凱基資源國基金                                                    9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.77010   11.75570   0.01440    0.12249
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.31360   11.33040  -0.01680   -0.14827
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.05540   13.08420  -0.02880   -0.22011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.75000   31.72000   0.03000    0.09458
富邦NASDAQ-100基金                                               28.67000   28.59000   0.08000    0.27982
富邦上証180基金                                                  31.44000   31.40000   0.04000    0.12739
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24120    0.24010   0.00110    0.45814
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.23000    7.19000   0.04000    0.55633
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.13000    7.18000  -0.05000   -0.69638
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.80000   41.26000   0.54000    1.30877
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.90900   11.89710   0.01190    0.10002
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.24730   11.24450   0.00280    0.02490
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.99990   11.00360  -0.00370   -0.03363
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.49800   10.48750   0.01050    0.10012
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.83470    9.83230   0.00240    0.02441
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.62700    9.63020  -0.00320   -0.03323
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.81060   20.84800  -0.03740   -0.17939
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.24910   11.24800   0.00110    0.00978
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.75460   10.76810  -0.01350   -0.12537
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.91260   12.88710   0.02550    0.19787
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.91020    1.90740   0.00280    0.14680
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.56900    9.55010   0.01890    0.19790
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.46330    1.46110   0.00220    0.15057
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.60590   11.59780   0.00810    0.06984
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74210    1.74250  -0.00040   -0.02296
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09960   10.09250   0.00710    0.07035
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53530    1.53560  -0.00030   -0.01954
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.41000   14.44000  -0.03000   -0.20776
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.42000   24.32000   0.10000    0.41118
富邦日本東証基金                                                 22.51000   22.53000  -0.02000   -0.08877
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.33000   43.19000   0.14000    0.32415
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.70000   48.06000   0.64000    1.33167
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.85000   50.70000   0.15000    0.29586
富邦台灣心基金                                                   24.56000   24.07000   0.49000    2.03573
富邦台灣釆吉50基金                                               47.62000   47.45000   0.17000    0.35827
富邦台灣科技指數基金                                             51.25000   51.47000  -0.22000   -0.42743
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29440    0.29440   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33790    2.33250   0.00540    0.23151
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34130    0.34110   0.00020    0.05863
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.66680   10.66500   0.00180    0.01688
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03540    2.03060   0.00480    0.23638
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32840    0.32830   0.00010    0.03046
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23520    9.23370   0.00150    0.01624
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.62000   22.33000   0.29000    1.29870
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.83000   14.98000  -0.15000   -1.00134
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.47000   27.90000   0.57000    2.04301
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62480   15.62430   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     71.02000   69.69000   1.33000    1.90845
富邦科技基金                                                     27.74000   27.10000   0.64000    2.36162
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.42460   39.35150   0.07310    0.18576
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.70970   38.40850   0.30120    0.78420
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.06210   37.88310   0.17900    0.47251
富邦恒生國企ETF基金                                              21.72000   21.64000   0.08000    0.36969
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.89000   12.92000  -0.03000   -0.23220
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.47000   33.44000   0.03000    0.08971
富邦高成長基金                                                   27.01000   26.50000   0.51000    1.92453
富邦基金                                                         14.35000   14.14000   0.21000    1.48515
富邦深証100基金                                                  11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.75000   20.77000  -0.02000   -0.09629
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40150    0.40180  -0.00030   -0.07466
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16240   12.17590  -0.01350   -0.11087
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.50920    9.51980  -0.01060   -0.11135
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30140    0.30160  -0.00020   -0.06631
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88340    8.89330  -0.00990   -0.11132
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.64500    9.58590   0.05910    0.61653
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.88980    9.82490   0.06490    0.66057
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.64500    9.58590   0.05910    0.61653
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.88980    9.82490   0.06490    0.66057
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.91000   19.79000   0.12000    0.60637
富邦精準基金                                                     51.00000   50.00000   1.00000    2.00000
富邦精銳中小基金                                                 13.27000   12.94000   0.33000    2.55023
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.12000   20.68000   0.44000    2.12766
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.33000   21.30000   0.03000    0.14085
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.68000    7.72000  -0.04000   -0.51813
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.20000   15.06000   0.14000    0.92961
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.64000   19.62000   0.02000    0.10194
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.29710   10.23060   0.06650    0.65001
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.14970   11.10570   0.04400    0.39619
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.94310   10.89500   0.04810    0.44149
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.09610   10.03090   0.06520    0.64999
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.88740   10.84440   0.04300    0.39652
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.66440   10.61750   0.04690    0.44172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.40000   30.29000   0.11000    0.36316
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.02450    9.01280   0.01170    0.12982
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.54260    9.53150   0.01110    0.11646
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.33340    9.32590   0.00750    0.08042
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.84610    9.83340   0.01270    0.12915
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.83190    9.82050   0.01140    0.11608
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.61600    9.60820   0.00780    0.08118
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.67170    9.66380   0.00790    0.08175
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.55520    8.52810   0.02710    0.31777
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.55530    9.52650   0.02880    0.30231
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.11370    9.08940   0.02430    0.26734
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.47440   10.44110   0.03330    0.31893
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.21750   10.18660   0.03090    0.30334
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.80220    9.77600   0.02620    0.26800
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.22340    9.19870   0.02470    0.26852
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.61630    9.59030   0.02600    0.27111
富達卓越領航全球組合基金                                         15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.78890    8.76200   0.02690    0.30701
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.46870    9.44100   0.02770    0.29340
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.22980    9.20620   0.02360    0.25635
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.85490    9.82480   0.03010    0.30637
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.79680    9.76820   0.02860    0.29279
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.58170    9.55720   0.02450    0.25635
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.30230    9.27830   0.02400    0.25867
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.62570    9.60070   0.02500    0.26040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.93000   11.98000  -0.05000   -0.41736
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.07000   11.16000  -0.09000   -0.80645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.50000   10.59000  -0.09000   -0.84986
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.59480    9.57760   0.01720    0.17959
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.29070    9.28160   0.00910    0.09804
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.80500    8.79550   0.00950    0.10801
富蘭克林華美中華基金                                             14.59000   14.66000  -0.07000   -0.47749
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.32000   21.05000   0.27000    1.28266
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.76000   20.58000   0.18000    0.87464
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90290    7.91550  -0.01260   -0.15918
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.12090    9.13560  -0.01470   -0.16091
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.70940    9.72500  -0.01560   -0.16041
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.18670    9.20130  -0.01460   -0.15867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99310   10.99610  -0.00300   -0.02728
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83700    8.83940  -0.00240   -0.02715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.31870    9.32120  -0.00250   -0.02682
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.99920   12.93530   0.06390    0.49400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39860   10.34750   0.05110    0.49384
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.07500   10.08150  -0.00650   -0.06447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.74850    7.75350  -0.00500   -0.06449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26350    9.26950  -0.00600   -0.06473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54980   10.55640  -0.00660   -0.06252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57870    7.58340  -0.00470   -0.06198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07720    9.08290  -0.00570   -0.06276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37070   10.37940  -0.00870   -0.08382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79630    7.80280  -0.00650   -0.08330
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26280    8.26600  -0.00320   -0.03871
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38170    9.38510  -0.00340   -0.03623
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.03970   10.04330  -0.00360   -0.03584
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.59850   12.60340  -0.00490   -0.03888
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.52000   10.37000   0.15000    1.44648
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.49000   10.34000   0.15000    1.45068
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.50000    8.45000   0.05000    0.59172
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11000   13.11780  -0.00780   -0.05946
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           43.96000   42.89000   1.07000    2.49475
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29210   10.29170   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.29000   15.31000  -0.02000   -0.13063
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.86430    8.03130  -0.16700   -2.07936
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.23370   11.20330   0.03040    0.27135
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.83310    9.81660   0.01650    0.16808
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.04630   11.02780   0.01850    0.16776
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.09700    7.08860   0.00840    0.11850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.37900    9.36700   0.01200    0.12811
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.31760   10.30440   0.01320    0.12810
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.67460   10.66190   0.01270    0.11912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.93000   19.91000   0.02000    0.10045
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.54870   11.54590   0.00280    0.02425
復華人生目標基金                                                 41.55250   40.56060   0.99190    2.44548
復華大中華中小策略基金                                           10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
復華中小精選基金                                                 82.76000   79.99000   2.77000    3.46293
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
復華台灣智能基金                                                 12.64000   12.49000   0.15000    1.20096
復華全方位基金                                                   33.94000   32.80000   1.14000    3.47561
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.10000   14.01000   0.09000    0.64240
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.50000   21.34000   0.16000    0.74977
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.30000   20.31000  -0.01000   -0.04924
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.50000   17.30000   0.20000    1.15607
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.33000   16.14000   0.19000    1.17720
復華全球原物料基金                                                9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.87000   13.81000   0.06000    0.43447
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45460   11.45610  -0.00150   -0.01309
復華全球債券基金                                                 13.46800   13.45380   0.01420    0.10555
復華全球債券組合基金                                             14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.23000   14.19000   0.04000    0.28189
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
復華有利貨幣市場基金                                             13.42390   13.42360   0.00030    0.00223
復華亞太平衡基金                                                 14.08000   14.05000   0.03000    0.21352
復華亞太成長基金                                                 16.55000   16.22000   0.33000    2.03453
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.74000   10.65000   0.09000    0.84507
復華東協世紀基金                                                 13.27000   13.21000   0.06000    0.45420
復華南非幣長期收益基金A                                          13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
復華南非幣長期收益基金B                                           8.42000    8.41000   0.01000    0.11891
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.09000   12.98000   0.11000    0.84746
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.84000   12.73000   0.11000    0.86410
復華恒生基金                                                     22.19000   22.08000   0.11000    0.49819
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.38000   37.12000   0.26000    0.70043
復華神盾基金                                                     29.11160   28.28550   0.82610    2.92058
復華高成長基金                                                   74.47000   72.25000   2.22000    3.07266
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38400   14.38360   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.98000   18.92000   0.06000    0.31712
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.99000   50.73000   0.26000    0.51252
復華復華基金                                                     23.40000   22.70000   0.70000    3.08370
復華華人世紀基金                                                 20.60000   20.51000   0.09000    0.43881
復華傳家二號基金                                                 32.46940   31.78750   0.68190    2.14518
復華傳家基金                                                     27.96690   27.09560   0.87130    3.21565
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.79000   0.02000    0.13523
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.70000   18.61000   0.09000    0.48361
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.89000    5.90000  -0.01000   -0.16949
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
復華滬深300 A股基金                                              23.92000   23.86000   0.06000    0.25147
復華數位經濟基金                                                 68.12000   65.68000   2.44000    3.71498
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.81260    9.80260   0.01000    0.10201
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.65600    9.64760   0.00840    0.08707
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.96690    9.95670   0.01020    0.10244
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.77750    9.76900   0.00850    0.08701
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.75820    9.74820   0.01000    0.10258
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97250    9.95740   0.01510    0.15165
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.75410    9.74570   0.00840    0.08619
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.96740    9.95380   0.01360    0.13663
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.75290    9.74450   0.00840    0.08620
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97040    9.95680   0.01360    0.13659
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29340    9.28810   0.00530    0.05706
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.02420    9.03190  -0.00770   -0.08525
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.73620    8.73920  -0.00300   -0.03433
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.41680   11.41030   0.00650    0.05697
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.09920   11.10850  -0.00930   -0.08372
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.86840   10.87210  -0.00370   -0.03403
景順主流基金                                                     19.39000   19.29000   0.10000    0.51840
景順台灣科技基金                                                 34.70000   34.34000   0.36000    1.04834
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
景順全球科技基金                                                 21.44000   21.42000   0.02000    0.09337
景順全球康健基金                                                 17.66000   17.66000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                 15.92400   15.92360   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     35.69000   35.50000   0.19000    0.53521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.49000   15.50000  -0.01000   -0.06452
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.05000   14.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67860    8.67130   0.00730    0.08419
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.33470    8.34440  -0.00970   -0.11625
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00460   10.99530   0.00930    0.08458
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54330   10.55550  -0.01220   -0.11558
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.31000   12.36000  -0.05000   -0.40453
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.51800    9.51250   0.00550    0.05782
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.42880    9.41860   0.01020    0.10830
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.73140    9.72580   0.00560    0.05758
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.64180    9.63130   0.01050    0.10902
華南永昌永昌基金                                                 20.13000   19.88000   0.25000    1.25755
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.27880   14.27160   0.00720    0.05045
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
華南永昌全球精品基金                                             16.06000   16.01000   0.05000    0.31230
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           12.41000   12.22000   0.19000    1.55483
華南永昌策略報酬基金                                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18770   16.18710   0.00060    0.00371
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.09250   24.83750   0.25500    1.02667
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92560   11.92520   0.00040    0.00335
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.19130   10.18920   0.00210    0.02061
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54990   10.55990  -0.01000   -0.09470
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94790    9.94580   0.00210    0.02111
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.26670   10.27640  -0.00970   -0.09439
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05330   10.05030   0.00300    0.02985
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.34650   10.35510  -0.00860   -0.08305
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.91090    9.90790   0.00300    0.03028
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.19410   10.20290  -0.00880   -0.08625
華頓中小型基金                                                   28.18000   27.30000   0.88000    3.22344
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.76160   12.75730   0.00430    0.03371
華頓台灣基金                                                     34.73000   33.18000   1.55000    4.67149
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50780   11.50740   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             18.07000   18.00000   0.07000    0.38889
華頓全球高收益債券基金A                                          13.32710   13.32160   0.00550    0.04129
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39830    8.39480   0.00350    0.04169
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.02000    6.12000  -0.10000   -1.63399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.94900    2.96110  -0.01210   -0.40863
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.82270   13.89200  -0.06930   -0.49885
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46160    0.46420  -0.00260   -0.56010
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.79520   11.80340  -0.00820   -0.06947
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.73600   10.74190  -0.00590   -0.05493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.99130   11.00890  -0.01760   -0.15987
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.99670   10.01270  -0.01600   -0.15980
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.55220   11.57650  -0.02430   -0.20991
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.59010   10.61310  -0.02300   -0.21671
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.26000   12.39000  -0.13000   -1.04923
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.06000   11.19000  -0.13000   -1.16175
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.22000   12.37000  -0.15000   -1.21261
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43360    2.43060   0.00300    0.12343
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97430    1.97080   0.00350    0.17759
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17330   12.17560  -0.00230   -0.01889
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.00740   10.00930  -0.00190   -0.01898
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38030    0.38030   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32260    0.32270  -0.00010   -0.03099
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.52000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.50000   16.51000  -0.01000   -0.06057
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.42000   18.35000   0.07000    0.38147
匯豐台灣精典基金                                                 25.00000   24.74000   0.26000    1.05093
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.27000    8.40000  -0.13000   -1.54762
匯豐安富基金                                                     25.82000   25.69000   0.13000    0.50603
匯豐成功基金                                                     40.07000   39.95000   0.12000    0.30038
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45380    2.44810   0.00570    0.23283
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25000    2.24420   0.00580    0.25844
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.68680   11.67470   0.01210    0.10364
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.14820    8.13590   0.01230    0.15118
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38480    0.38450   0.00030    0.07802
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34750    0.34720   0.00030    0.08641
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.46000    7.55000  -0.09000   -1.19205
匯豐金磚動力基金                                                 14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97360   14.97340   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.16000    5.22000  -0.06000   -1.14943
匯豐新鑽動力基金                                                 11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.50920    5.51570  -0.00650   -0.11785
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03490    9.04160  -0.00670   -0.07410
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.74000   53.18000   0.56000    1.05303
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.74000   53.18000   0.56000    1.05303
匯豐龍騰電子基金                                                 39.56000   39.05000   0.51000    1.30602
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25930   12.25120   0.00810    0.06612
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新光大三通基金                                                   22.60000   21.99000   0.61000    2.77399
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
新光中國成長基金(美元)                                           12.71000   12.70000   0.01000    0.07874
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.32000   12.30000   0.02000    0.16260
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01300   10.00890   0.00410    0.04096
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.98540    9.98820  -0.00280   -0.02803
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.99410    9.98720   0.00690    0.06909
新光台灣富貴基金                                                 23.51000   23.54000  -0.03000   -0.12744
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.87000   11.73000   0.14000    1.19352
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.24000   11.10000   0.14000    1.26126
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96540    9.94640   0.01900    0.19102
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.46280    9.43570   0.02710    0.28721
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65570    9.63780   0.01790    0.18573
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.15980    9.13350   0.02630    0.28795
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42900   15.42850   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光亞洲精選基金-美金                                            24.58000   24.50000   0.08000    0.32653
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.21000   24.10000   0.11000    0.45643
新光兩岸優勢基金                                                 13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
新光店頭基金                                                     28.13000   27.66000   0.47000    1.69920
新光南非幣保本基金                                               11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
新光創新科技基金                                                 16.90000   16.60000   0.30000    1.80723
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.77240    9.75850   0.01390    0.14244
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.05460   10.04320   0.01140    0.11351
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.71710    9.70430   0.01280    0.13190
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.35140    9.33810   0.01330    0.14243
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.63480    9.62380   0.01100    0.11430
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.30350    9.29150   0.01200    0.12915
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96030    9.95490   0.00540    0.05424
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88030    9.87490   0.00540    0.05468
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79110    9.79080   0.00030    0.00306
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85680    9.85650   0.00030    0.00304
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84750    9.84730   0.00020    0.00203
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77900    9.77880   0.00020    0.00205
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.76160    9.76140   0.00020    0.00205
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83060    9.83030   0.00030    0.00305
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.44000    7.44000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.93000    9.91280   0.01720    0.17351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.66110    9.64440   0.01670    0.17316
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.89060    9.87870   0.01190    0.12046
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.66480    9.65320   0.01160    0.12017
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.72200    9.71340   0.00860    0.08854
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.01290   10.00390   0.00900    0.08996
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.87650   13.85790   0.01860    0.13422
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.65920    8.64750   0.01170    0.13530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.65180   36.48630   0.16550    0.45359
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.48850   37.25160   0.23690    0.63595
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.69240   38.51710   0.17530    0.45512
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10800   11.10700   0.00100    0.00900
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.35100   10.34880   0.00220    0.02126
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.88030   13.88000   0.00030    0.00216
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.18000   11.18400  -0.00400   -0.03577
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                            12.81310   12.64390   0.16920    1.33819
群益大印度基金-美元                                              12.98560   12.81890   0.16670    1.30042
群益大印度基金-新臺幣                                            11.96000   11.80000   0.16000    1.35593
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.15980   12.23000  -0.07020   -0.57400
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.63620   12.71390  -0.07770   -0.61114
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.35250   11.41800  -0.06550   -0.57366
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.76540   10.83160  -0.06620   -0.61117
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.75760    9.81380  -0.05620   -0.57266
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.29030    9.34740  -0.05710   -0.61087
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.48060    9.53530  -0.05470   -0.57366
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.32880    9.38620  -0.05740   -0.61154
群益中小型股基金                                                 52.25000   51.46000   0.79000    1.53517
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.93060    9.94500  -0.01440   -0.14480
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.93490    9.95310  -0.01820   -0.18286
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.04740    9.05940  -0.01200   -0.13246
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.83700    8.84980  -0.01280   -0.14464
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.84050    8.85660  -0.01610   -0.18179
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.05150    8.06210  -0.01060   -0.13148
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42390   11.41650   0.00740    0.06482
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.22250   11.21610   0.00640    0.05706
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.56300   10.55530   0.00770    0.07295
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.84130    9.88360  -0.04230   -0.42798
群益中國新機會基金N-美元                                          9.73810    9.78360  -0.04550   -0.46506
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.72800    8.76550  -0.03750   -0.42781
群益中國新機會基金-美元                                          10.41250   10.46120  -0.04870   -0.46553
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
群益平衡王基金                                                   19.45080   19.34800   0.10280    0.53132
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.09000    8.07000   0.02000    0.24783
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.88000    5.87000   0.01000    0.17036
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.05570   10.01250   0.04320    0.43146
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.34300   10.30250   0.04050    0.39311
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.13080    9.09160   0.03920    0.43117
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.39160    9.35480   0.03680    0.39338
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98270    9.98140   0.00130    0.01302
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80690    9.80680   0.00010    0.00102
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47690    9.47570   0.00120    0.01266
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.39150    9.39150   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.04020   10.03890   0.00130    0.01295
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.11430   10.11420   0.00010    0.00099
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64370    9.64250   0.00120    0.01244
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.03120   10.03110   0.00010    0.00100
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.09550   10.07830   0.01720    0.17066
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.41000    7.39740   0.01260    0.17033
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.01720   10.01930  -0.00210   -0.02096
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.94710    9.95040  -0.00330   -0.03316
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00390   10.00470  -0.00080   -0.00800
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.01720   10.01920  -0.00200   -0.01996
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.94710    9.95040  -0.00330   -0.03316
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00390   10.00470  -0.00080   -0.00800
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.01730   10.01930  -0.00200   -0.01996
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.94710    9.95040  -0.00330   -0.03316
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00390   10.00470  -0.00080   -0.00800
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.01720   10.01930  -0.00210   -0.02096
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.94710    9.95040  -0.00330   -0.03316
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00390   10.00470  -0.00080   -0.00800
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.98190   14.98340  -0.00150   -0.01001
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.35000   14.34000   0.01000    0.06974
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
群益印度中小基金N-美元                                            9.84950    9.67050   0.17900    1.85099
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.04000    8.87000   0.17000    1.91657
群益印度中小基金-人民幣                                          14.74030   14.46690   0.27340    1.88983
群益印度中小基金-美元                                            14.08740   13.83140   0.25600    1.85086
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.82000   15.52000   0.30000    1.93299
群益多利策略組合基金                                             11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
群益多重收益組合基金                                             13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.56000   15.54000   0.02000    0.12870
群益安家基金                                                     27.36780   26.78880   0.57900    2.16135
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06760   16.06700   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             21.44000   21.39000   0.05000    0.23375
群益亞太中小基金                                                 13.77000   13.68000   0.09000    0.65789
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.54000   17.50000   0.04000    0.22857
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.60550    9.58250   0.02300    0.24002
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45870    7.44080   0.01790    0.24057
群益店頭市場基金                                                114.78000  111.82000   2.96000    2.64711
群益東方盛世基金                                                  9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
群益東協成長基金-人民幣                                          13.80240   13.73710   0.06530    0.47536
群益東協成長基金-美元                                            13.05510   12.99830   0.05680    0.43698
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21830   11.21920  -0.00090   -0.00802
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74640   10.74890  -0.00250   -0.02326
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10820   10.10850  -0.00030   -0.00297
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.99340    9.99420  -0.00080   -0.00800
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57630    9.57870  -0.00240   -0.02506
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00550    9.00570  -0.00020   -0.00222
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.08290   10.08540  -0.00250   -0.02479
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.77930    9.78010  -0.00080   -0.00818
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74650    9.74890  -0.00240   -0.02462
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06050   10.06070  -0.00020   -0.00199
群益長安基金                                                     31.56000   31.08000   0.48000    1.54440
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.64000   14.66230  -0.02230   -0.15209
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.72000   13.74000  -0.02000   -0.14556
群益真善美基金                                                   18.11420   18.06430   0.04990    0.27624
群益馬拉松基金                                                  137.41000  134.71000   2.70000    2.00431
群益深証中小板基金                                               15.51000   15.49000   0.02000    0.12912
群益創新科技基金                                                 36.80000   35.88000   0.92000    2.56410
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.10840   10.14620  -0.03780   -0.37255
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.02490   10.06620  -0.04130   -0.41028
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.00810   11.04920  -0.04110   -0.37197
群益華夏盛世基金-美元                                            11.05390   11.09940  -0.04550   -0.40993
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.70000   17.76000  -0.06000   -0.33784
群益奧斯卡基金                                                   30.98000   30.12000   0.86000    2.85525
群益新興金鑽基金-美元                                            13.25040   13.20580   0.04460    0.33773
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
群益葛萊美基金                                                   26.80000   25.96000   0.84000    3.23575
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.91000   18.83000   0.08000    0.42485
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.38000    8.42000  -0.04000   -0.47506
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.37000   13.24000   0.13000    0.98187
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.65590   11.63420   0.02170    0.18652
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.39260   11.37890   0.01370    0.12040
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.27560   11.26380   0.01180    0.10476
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.68930    8.67310   0.01620    0.18678
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.33790    9.32660   0.01130    0.12116
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.92950    8.92020   0.00930    0.10426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
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德信大發基金                                                     31.13000   30.74000   0.39000    1.26871
德信中國精選成長基金                                             12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
德信台灣主流中小基金                                             20.97000   20.56000   0.41000    1.99416
德信新興股票組合基金                                             11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92140   11.92100   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.71200   10.70120   0.01080    0.10092
德信數位時代基金                                                 28.38000   28.21000   0.17000    0.60262
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64890   11.64850   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.94000   16.95000  -0.01000   -0.05900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.23000   19.47000  -0.24000   -1.23267
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.89310    9.86350   0.02960    0.30010
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.95400   13.91210   0.04190    0.30118
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.16200    8.15010   0.01190    0.14601
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.24010   11.22510   0.01500    0.13363
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.38680   11.37150   0.01530    0.13455
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.86260   12.84240   0.02020    0.15729
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.28000   18.36000  -0.08000   -0.43573
摩根中小基金                                                     26.45000   26.11000   0.34000    1.30218
摩根中國A股基金                                                  15.24000   15.25000  -0.01000   -0.06557
摩根中國A股基金(美元)                                            12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
摩根中國亮點基金                                                 14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.80680   11.79080   0.01600    0.13570
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.72040   12.70080   0.01960    0.15432
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.17830   10.17000   0.00830    0.08161
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.11390   13.09610   0.01780    0.13592
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.58540   14.56280   0.02260    0.15519
摩根台灣金磚基金                                                 21.84000   21.62000   0.22000    1.01758
摩根台灣增長基金                                                 52.81000   52.44000   0.37000    0.70557
摩根平衡基金                                                     28.38000   28.35000   0.03000    0.10582
摩根全球α基金                                                   18.93000   19.02000  -0.09000   -0.47319
摩根全球平衡基金                                                 15.19740   15.18460   0.01280    0.08430
摩根全球發現基金                                                 12.39000   12.42000  -0.03000   -0.24155
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76220    9.76980  -0.00760   -0.07779
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60700   10.61440  -0.00740   -0.06972
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14420   10.15330  -0.00910   -0.08963
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31660   11.32540  -0.00880   -0.07770
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.92950    9.93840  -0.00890   -0.08955
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.87570   10.88120  -0.00550   -0.05055
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.77110   13.77800  -0.00690   -0.05008
摩根亞洲基金                                                     58.38000   58.17000   0.21000    0.36101
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.71360    8.69620   0.01740    0.20009
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.07730   10.05800   0.01930    0.19189
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.02430    9.00890   0.01540    0.17094
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.45240   12.42800   0.02440    0.19633
摩根東方內需機會基金                                             18.49000   18.42000   0.07000    0.38002
摩根東方科技基金                                                 37.03000   36.89000   0.14000    0.37951
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
摩根金龍收成基金                                                 23.51000   23.50000   0.01000    0.04255
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06690   15.06650   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 15.07000   15.04000   0.03000    0.19947
摩根新金磚五國基金                                               11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
摩根新絲路基金                                                   10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
摩根新興35基金                                                   13.70000   13.66000   0.04000    0.29283
摩根新興日本基金                                                 25.19000   25.28000  -0.09000   -0.35601
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.64660    7.63420   0.01240    0.16243
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.84670    9.82180   0.02490    0.25352
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.72080    9.70610   0.01470    0.15145
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.80760   10.78920   0.01840    0.17054
摩根新興科技基金                                                 62.44000   61.70000   0.74000    1.19935
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33270    8.32400   0.00870    0.10452
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.46490   10.45400   0.01090    0.10427
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.76200    8.75370   0.00830    0.09482
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55890    9.55270   0.00620    0.06490
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.16450    9.16210   0.00240    0.02619
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.94700    9.93760   0.00940    0.09459
摩根龍揚基金                                                     35.16000   35.15000   0.01000    0.02845
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34480    9.34840  -0.00360   -0.03851
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20720   11.21150  -0.00430   -0.03835
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.70000   27.13000   0.57000    2.10100
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.75980   11.74100   0.01880    0.16012
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12770   11.11040   0.01730    0.15571
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.98360    9.96650   0.01710    0.17157
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.39550   10.37890   0.01660    0.15994
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.87230    9.85690   0.01540    0.15624
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.85140    8.83620   0.01520    0.17202
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.56520   10.56240   0.00280    0.02651
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.31960   10.31170   0.00790    0.07661
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.91240    9.90390   0.00850    0.08582
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77350    9.76020   0.01330    0.13627
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.74030    9.73190   0.00840    0.08631
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.60360    9.59060   0.01300    0.13555
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.50480   11.50810  -0.00330   -0.02868
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.31350   11.31850  -0.00500   -0.04418
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20410   10.20470  -0.00060   -0.00588
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.99500   10.99810  -0.00310   -0.02819
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.79560   10.80030  -0.00470   -0.04352
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.73970    9.74020  -0.00050   -0.00513
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.64920   25.08400   0.56520    2.25323
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14990   13.14950   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                 14.02000   13.70000   0.32000    2.33577
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87250   15.86710   0.00540    0.03403
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.64330   12.52190   0.12140    0.96950
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.53430   12.42320   0.11110    0.89429
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.06290   11.95600   0.10690    0.89411
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73470   11.70720   0.02750    0.23490
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.97160   10.95910   0.01250    0.11406
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.60330   10.57850   0.02480    0.23444
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63930    8.62940   0.00990    0.11472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.89000   37.72000   0.17000    0.45069
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.50000   13.52000  -0.02000   -0.14793
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.70000   11.66000   0.04000    0.34305
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.21000   12.23000  -0.02000   -0.16353
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.89000   15.91000  -0.02000   -0.12571
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.80000   15.82000  -0.02000   -0.12642
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.58000   20.59000  -0.01000   -0.04857
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.74000   18.75000  -0.01000   -0.05333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.56000   16.57000  -0.01000   -0.06035
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.59000   15.60000  -0.01000   -0.06410
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.81000   15.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.33000   14.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.01000   15.02000  -0.01000   -0.06658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.23000   17.21000   0.02000    0.11621
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.63000  -0.02000   -0.13671
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98640   14.98610   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.41910   10.41120   0.00790    0.07588
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.00600   13.99530   0.01070    0.07645
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66740    7.66150   0.00590    0.07701
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.93000   24.41000   0.52000    2.13027
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.18000   13.26000  -0.08000   -0.60332
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.47000   14.56000  -0.09000   -0.61813
瀚亞巴西基金                                                      4.85000    4.94000  -0.09000   -1.82186
瀚亞外銷基金                                                     46.48000   45.71000   0.77000    1.68453
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47090   10.46070   0.01020    0.09751
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27460   10.27070   0.00390    0.03797
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13220   12.12860   0.00360    0.02968
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05640   10.06570  -0.00930   -0.09239
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.58060    7.57320   0.00740    0.09771
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.09400    8.09090   0.00310    0.03831
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13110    8.12870   0.00240    0.02953
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.22700    7.23370  -0.00670   -0.09262
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93960    8.93690   0.00270    0.03021
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.32320    9.31410   0.00910    0.09770
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.46150    9.45790   0.00360    0.03806
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31810    9.31530   0.00280    0.03006
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.15000   12.89000   0.26000    2.01707
瀚亞印度基金-美元                                                13.38000   13.12000   0.26000    1.98171
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.83000   28.25000   0.58000    2.05310
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.42000   12.40000   0.02000    0.16129
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.58000   15.55000   0.03000    0.19293
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.74600   11.72560   0.02040    0.17398
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.89700   12.85620   0.04080    0.31736
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.21880   11.20810   0.01070    0.09547
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79350   10.78040   0.01310    0.12152
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.76210   11.78760  -0.02550   -0.21633
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.25000    9.23400   0.01600    0.17327
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.72470    9.69390   0.03080    0.31773
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.46380    9.45480   0.00900    0.09519
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.09650    9.08550   0.01100    0.12107
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.36760    9.38780  -0.02020   -0.21517
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28140   14.28530  -0.00390   -0.02730
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54310   10.54050   0.00260    0.02467
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.81590   10.82130  -0.00540   -0.04990
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.57710   12.58060  -0.00350   -0.02782
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.07000   22.11000  -0.04000   -0.18091
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54800   13.54760   0.00040    0.00295
瀚亞美國高科技基金                                               25.81000   25.81000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   65.39000   63.86000   1.53000    2.39587
瀚亞理財通基金                                                   27.31000   26.94000   0.37000    1.37342
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.41000    9.28000   0.13000    1.40086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.83000    8.71000   0.12000    1.37773
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.06000    8.94000   0.12000    1.34228
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    8.90000   0.13000    1.46067
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.78000    8.65000   0.13000    1.50289
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.10000    8.98000   0.12000    1.33630
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    8.91000   0.13000    1.45903
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.33000    9.25000   0.08000    0.86486
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.76000    8.69000   0.07000    0.80552
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.98000    8.91000   0.07000    0.78563
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.95000    8.88000   0.07000    0.78829
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
瀚亞菁華基金                                                     25.13000   24.56000   0.57000    2.32085
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.17850   13.17040   0.00810    0.06150
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.46410    9.45820   0.00590    0.06238
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.47900   10.44520   0.03380    0.32359
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.93740    9.87710   0.06030    0.61050
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.79530   10.76880   0.02650    0.24608
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.90760    9.87850   0.02910    0.29458
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.98980   10.00060  -0.01080   -0.10799
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.50280    8.47540   0.02740    0.32329
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.77020    7.72310   0.04710    0.60986
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.37710    9.35410   0.02300    0.24588
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.48910    8.46410   0.02500    0.29537
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.04500    8.05370  -0.00870   -0.10802
瀚亞電通網基金                                                   16.99000   16.60000   0.39000    2.34940
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.60530   13.59520   0.01010    0.07429
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.11160   10.09620   0.01540    0.15253
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06740   10.05980   0.00760    0.07555
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.51800   11.50940   0.00860    0.07472
瀚亞歐洲基金                                                     11.90000   11.92000  -0.02000   -0.16779
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