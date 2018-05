[表一14]商品期貨行情

台北 05 月 28 日 交易日

商品名稱 交易所 收盤價 漲跌 漲跌幅% 開盤 最高 最低 近月黃金 COMEX 1296.9 -6.8 -0.52 1299 1300.4 1294.6 近月白銀 COMEX 16.48 -0.066 -0.40 16.53 16.53 16.44 近月白金 NYMEX 904.2 2.9 0.32 899.9 908.1 899.9 近月鈀金 NYMEX 977.6 0.8 0.08 976.8 979 972.5 近月輕原油 NYMEX 66.53 -1.35 -1.99 67.55 67.55 65.8 近月熱燃油 NYMEX 2.185 -0.0248 -1.12 2.2 2.2052 2.1696 近月天然氣 NYMEX 2.947 0.008 0.27 2.946 2.968 2.908 近月小麥 CBT 543 12.75 2.40 543 544.5 528.25 近月玉米 CBT 406 1.75 0.43 406 406.5 403.25 近月黃豆 CBT 1041.5 5.75 0.56 1041.5 1044 1036 近月豆油 CBT 31.34 -0.37 -1.17 31.34 31.73 31.25 近月豆粉 CBT 380.3 3 0.80 380.3 381.6 377.0 近月稻米 CBT 1156.5 0.5 0.04 1156.5 1161 1126.0 近月燕麥 CBT 248.75 4.75 1.95 248.75 248 241.3 近月活牛 CME 104.65 0.25 0.24 104.65 104.95 103.725 近月肉豬 CME 77.55 0.775 1.01 77.55 78.075 76.425 近月棉花 NYCE #VALUE! 近月柳橙汁 NYCE #VALUE! 近月可可 CSCE #VALUE! 近月咖啡 CSCE #VALUE! 近月砂糖 CSCE #VALUE!