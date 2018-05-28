◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 中和 昶和 福壽 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 大統染 大統益 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 大山 海悅 天仁 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 和康生 銘旺科 興泰 大東 正道 富邦金融 科妍 卓越 達新 立益 同開 元大MSCI台灣 上緯投控 統領 立益 佳和 永豐臺灣加權 麗豐-KY 怡華 昶和 富邦日本 信昌化 昶和 三洋紡 國泰日經225 中鋼構 大統染 本盟 元大日經225 世紀鋼 程泰 瑞利 國泰20年美債反1 中環 永記 樂士 元大美債7-10正2 國巨 展宇 正峰新 元大美債7-10反1 錸德 科妍 億泰 元大S&P日圓反1 承啟 鑫永銓 毛寶 FH彭博高收益債 統懋 六暉-KY 燁興 FH彭博新興債 奇力新 隴華 中鴻 FH富時不動產 大毅 銘旺科 聚亨 FH富時高息低波 華新科 奇力新 千興 國泰RMB短期報酬 嘉晶 大毅 威致 宏洲 禾伸堂 禾伸堂 華豐 嘉裕 日電貿 日電貿 首利 東華 揚明光 玉晶光 麗正 大東 銘鈺 世芯-KY 東訊 立益 柏承 圓展 華泰 佳和 嘉聯益 科嘉-KY 錸德 昶和 達方 嘉聯益 倫飛 三洋紡 台船 亞弘電 威盛 本盟 杜康-DR 悅城 國碩 瑞利 陽光能源-DR 華友聯 銘旺科 樂士 佐登-KY 遠雄來 統懋 正峰新 潤泰材 夏都 翔耀 億泰 欣欣 太空梭 毛寶 統領 新利虹 燁興 友佳-DR 麗臺 中鴻 一零四 華映 聚亨 欣天然 吉祥全 千興 新海 憶聲 威致 秋雨 科風 華豐 欣高 和鑫 首利 jpp-KY 力特 麗正 台數科 喬鼎 東訊 南六 正達 華泰 基勝-KY 晟鈦 錸德 波力-KY 同泰 倫飛 泰昇-KY 新世紀 威盛 政伸 誠創 國碩 吉源-KY 嘉威 銘旺科 力銘 統懋 亞太電 翔耀 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 麗臺 勁永 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 和鑫 華上 力特 光麗-KY 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 同泰 寶徠 新世紀 皇普 創意 日勝生 誠創 台船 嘉威 六福 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 勁永 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 光麗-KY 雷虎 元晶 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 國光生 皇普 達欣工 日勝生 台船 六福 台南-KY 富邦媒 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生