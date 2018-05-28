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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月28日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       中和              昶和     福壽     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        本盟              大統染   大統益   達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          大山              海悅     天仁
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          和康生            銘旺科   興泰
大東          正道            富邦金融          科妍              卓越     達新
立益          同開            元大MSCI台灣      上緯投控          統領     立益
佳和                          永豐臺灣加權      麗豐-KY                    怡華
昶和                          富邦日本          信昌化                     昶和
三洋紡                        國泰日經225       中鋼構                     大統染
本盟                          元大日經225       世紀鋼                     程泰
瑞利                          國泰20年美債反1   中環                       永記
樂士                          元大美債7-10正2   國巨                       展宇
正峰新                        元大美債7-10反1   錸德                       科妍
億泰                          元大S&P日圓反1    承啟                       鑫永銓
毛寶                          FH彭博高收益債    統懋                       六暉-KY
燁興                          FH彭博新興債      奇力新                     隴華
中鴻                          FH富時不動產      大毅                       銘旺科
聚亨                          FH富時高息低波    華新科                     奇力新
千興                          國泰RMB短期報酬   嘉晶                       大毅
威致                          宏洲              禾伸堂                     禾伸堂
華豐                          嘉裕              日電貿                     日電貿
首利                          東華              揚明光                     玉晶光
麗正                          大東              銘鈺                       世芯-KY
東訊                          立益              柏承                       圓展
華泰                          佳和              嘉聯益                     科嘉-KY
錸德                          昶和              達方                       嘉聯益
倫飛                          三洋紡            台船                       亞弘電
威盛                          本盟              杜康-DR                    悅城
國碩                          瑞利              陽光能源-DR                華友聯
銘旺科                        樂士              佐登-KY                    遠雄來
統懋                          正峰新            潤泰材                     夏都
翔耀                          億泰                                         欣欣
太空梭                        毛寶                                         統領
新利虹                        燁興                                         友佳-DR
麗臺                          中鴻                                         一零四
華映                          聚亨                                         欣天然
吉祥全                        千興                                         新海
憶聲                          威致                                         秋雨
科風                          華豐                                         欣高
和鑫                          首利                                         jpp-KY
力特                          麗正                                         台數科
喬鼎                          東訊                                         南六
正達                          華泰                                         基勝-KY
晟鈦                          錸德                                         波力-KY
同泰                          倫飛                                         泰昇-KY
新世紀                        威盛                                         政伸
誠創                          國碩                                         吉源-KY
嘉威                          銘旺科
力銘                          統懋
亞太電                        翔耀
達能                          太空梭
清惠                          新利虹
慧友                          麗臺
勁永                          華映
捷泰                          吉祥全
互億                          憶聲
天瀚                          科風
迅杰                          和鑫
華上                          力特
光麗-KY                       喬鼎
元晶                          正達
華冠                          晟鈦
裕豐                          同泰
寶徠                          新世紀
皇普                          創意
日勝生                        誠創
台船                          嘉威
六福                          力銘
台南-KY                       亞太電
康師傅-DR                     達能
聖馬丁-DR                     清惠
神州-DR                       慧友
耀傑-DR                       勁永
同方友友-DR                   捷泰
晨訊科-DR                     互億
友佳-DR                       天瀚
陽光能源-DR                   迅杰
精熙-DR                       華上
中福                          光麗-KY
雷虎                          元晶
中視                          華冠
秋雨                          裕豐
慶豐富                        寶徠
國光生                        皇普
                              達欣工
                              日勝生
                              台船
                              六福
                              台南-KY
                              富邦媒
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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