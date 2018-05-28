李氏大藥廠(00950-HK)向附屬授出870萬港元貸款以研發腫瘤新藥

李氏大藥廠(00950-HK)公布，於2018年5月28日，公司全資附屬公司Lee’s International與公司非全資附屬公司COF訂立股東貸款協議。據此，Lee’s International與COF同意Lee’s International向COF墊付貸款，其本金額為500萬港元，年息率為4厘。股東貸款年期將由墊款日期起計，為期1年。

此外，於2018年5月28日，公司全資附屬公司兆科藥業廣州與兆科廣州訂立貸款協議。據此，兆科藥業廣州與兆科廣州同意兆科藥業廣州於2018年5月28日向兆科廣州墊付貸款，其本金額為人民幣370萬元，年息率為5厘。貸款之年期將由貸款墊款日期起計，為期1年。

於本公告日期，公司董事兼主要股東李烨妮女士、李小芳女士及李小羿博士為公司關連人士。李烨妮女士、李小芳女士及李小羿博士合共持有美創集團90%股權，因此，美創集團為李烨妮女士、李小芳女士及李小羿博士聯系人士。COF由公司透過Lee’s International持有併視為公司間接非全資附屬公司，其為集團的腫瘤藥物研發部門。兆科廣州為COF全資附屬公司。股東貸款及貸款擬定用途將為COF集團用於研發腫瘤醫療領域的新藥的一般營運資金而提供財務協助將為股東産生額外溢利。

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