比亞迪(01211-HK)子公司向騰勢新能源增資4億元 股權比例保持50%

比亞迪(01211-HK)公布，根據深圳騰勢新能源汽車有限公司業務發展需求，2018年5月28日，公司召開的第六屆董事會第十次會議審議併通過了《關於擬對參股公司深圳騰勢新能源汽車有限公司增資的議案》，公司控股子公司比亞迪汽車工業有限公司對騰勢新能源增資人民幣4億元。騰勢新能源的另一股東戴姆勒大中華區投資有限公司同時對騰勢新能源增資人民幣4億元，雙方股東增資後，公司通過控股子公司比亞迪汽車持有騰勢新能源的股權比例保持為50%。

騰勢新能源主營業務包括：乘用車、電動車、汽車電動傳動系統、車用動力系統及座位少於9個的乘用車零部件的設計和研發；上述産品的原型以及生産設備的開發；作為騰勢(DENZA)品牌汽車的總經銷商，從事上述品牌汽車的批發及市場推廣；提供售後服務；銷售與上述業務相關的零部件、設備、汽車用品以及汽車精品；與上述業務相關的咨詢及技術轉讓；貨物與技術進出口(不含國家專營專控産品)。

公告稱，騰勢新能源作為由比亞迪汽車工業有限公司和戴姆勒大中華區投資有限公司共同出資成立的專註於國内高端電動車的合資公司，此次股東雙方的增資主要用於日常營運所需的人員支出、市場廣告費用、支付供應商貨款、銀行本金償還及利息支出、整車採購車款、電池的升級及測試、服務網絡的建設等。

本次增資有利於改善騰勢新能源的資産負債率，推動其營運資金周轉；有利於騰勢新能源汽車業務的可持續拓展，依託戴姆勒的百年造車工藝和比亞迪領先的三電技術，騰勢汽車的産品經歷了嚴苛的實驗驗證、測試和市場檢驗，成就了高端純電動汽車的標桿地位；騰勢新能源將充分利用本次增資資金進一步拓寬銷售及服務網絡，加強與奔馳核心戰略經銷商集團的合作，進入更多城市的多家奔馳店，銷售及服務網絡以覆蓋全國一線和絕大部分的省會城市，大力提升新推出的高品質産品“騰勢 500”的銷量。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)