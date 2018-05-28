◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月28日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 17378 0 00673R 元大S&P原油反1 -6354 0 2317 鴻海 5963 5302 2888 新光金 -2669 -18914 00655L 國泰中國A50正2 4553 0 0056 元大高股息 -2521 -16285 2323 中環 4106 -10415 2883 開發金 -1941 21170 00633L 富邦上証正2 3312 0 2409 友達 -1932 7047 2891 中信金 2854 44739 2880 華南金 -1845 -7200 00672L 元大S&P原油正2 2472 0 2382 廣達 -1764 -19433 00636 國泰中國A50 2100 26954 00733 富邦臺灣中小 -1589 -21345 006205 富邦上証 1316 0 1605 華新 -1510 5940 2603 長榮 1283 6689 2444 友旺 -1486 -1996 00677U 富邦VIX 1272 0 0050 元大台灣50 -1136 -4055 2356 英業達 1254 2744 3682 亞太電 -1057 -10294 1314 中石化 1098 -4314 6153 嘉聯益 -893 -922 6116 彩晶 1071 3297 2344 華邦電 -879 -8562 00703 台新MSCI中國 1047 12949 2882 國泰金 -819 -1873 2886 兆豐金 1031 24050 3673 TPK-KY -808 -344 1216 統一 1024 3371 2887 台新金 -760 5091 2892 第一金 952 10091 00683L 元大美元指數正2 -745 0 2353 宏碁 813 5747 2349 錸德 -733 -2771 2408 南亞科 812 4714 2337 旺宏 -639 -15759 2609 陽明 791 -414 3037 欣興 -616 52 2881 富邦金 766 14994 2330 台積電 -571 4471 2492 華新科 738 1380 3576 新日光 -531 -4214 00632R 元大台灣50反1 697 0 2313 華通 -530 -5107 2303 聯電 664 18807 3231 緯創 -529 -16858 2890 永豐金 611 9668 1305 華夏 -514 -2801 006206 元大上證50 566 0 1303 南亞 -480 5435 1710 東聯 557 2066 2601 益航 -461 -8272 0061 元大寶滬深 555 3042 1312 國喬 -436 -1714 2332 友訊 526 1158 3016 嘉晶 -436 -801 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股