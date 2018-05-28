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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月28日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         17378         0    00673R 元大S&P原油反1         -6354         0  
2317   鴻海                    5963      5302    2888   新光金                 -2669    -18914  
00655L 國泰中國A50正2          4553         0    0056   元大高股息             -2521    -16285  
2323   中環                    4106    -10415    2883   開發金                 -1941     21170  
00633L 富邦上証正2             3312         0    2409   友達                   -1932      7047  
2891   中信金                  2854     44739    2880   華南金                 -1845     -7200  
00672L 元大S&P原油正2          2472         0    2382   廣達                   -1764    -19433  
00636  國泰中國A50             2100     26954    00733  富邦臺灣中小           -1589    -21345  
006205 富邦上証                1316         0    1605   華新                   -1510      5940  
2603   長榮                    1283      6689    2444   友旺                   -1486     -1996  
00677U 富邦VIX                 1272         0    0050   元大台灣50             -1136     -4055  
2356   英業達                  1254      2744    3682   亞太電                 -1057    -10294  
1314   中石化                  1098     -4314    6153   嘉聯益                  -893      -922  
6116   彩晶                    1071      3297    2344   華邦電                  -879     -8562  
00703  台新MSCI中國            1047     12949    2882   國泰金                  -819     -1873  
2886   兆豐金                  1031     24050    3673   TPK-KY                  -808      -344  
1216   統一                    1024      3371    2887   台新金                  -760      5091  
2892   第一金                   952     10091    00683L 元大美元指數正2         -745         0  
2353   宏碁                     813      5747    2349   錸德                    -733     -2771  
2408   南亞科                   812      4714    2337   旺宏                    -639    -15759  
2609   陽明                     791      -414    3037   欣興                    -616        52  
2881   富邦金                   766     14994    2330   台積電                  -571      4471  
2492   華新科                   738      1380    3576   新日光                  -531     -4214  
00632R 元大台灣50反1            697         0    2313   華通                    -530     -5107  
2303   聯電                     664     18807    3231   緯創                    -529    -16858  
2890   永豐金                   611      9668    1305   華夏                    -514     -2801  
006206 元大上證50               566         0    1303   南亞                    -480      5435  
1710   東聯                     557      2066    2601   益航                    -461     -8272  
0061   元大寶滬深               555      3042    1312   國喬                    -436     -1714  
2332   友訊                     526      1158    3016   嘉晶                    -436      -801  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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