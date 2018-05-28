義、西股債雙殺 歐元區風險會蔓延嗎？

近期義大利和西班牙的政局動盪，導致兩國股債雙殺，金融時報特別指出，若要觀察歐元區不安的局勢是否影響至全球其他市場，可觀察墨西哥幣與波蘭幣等新興市場貨幣，同時，歐洲銀行股的反應亦是投資人可以觀察的重要看點。

對新興市場的影響

若要觀察歐元區的動態是否蔓延至新興市場，墨西哥比索和波蘭茲提是兩個重要指標，此兩種貨幣為具有流動性，可為整體新興市場走勢預測之一。

自 4 月初以來，阿根廷比索和土耳其里拉顯然是表現最差的貨幣，但墨西哥比索和波蘭茲提在過去兩個月都貶值了約 7%。在目前這個時機點，大幅依賴外資的新興市場國家，如阿根廷、印尼、南非和土耳其，將因美元上漲而面臨進一步風險。

對新興市場的影響可從貨幣觀察，圖為今年新興市場貨幣兌美元表現

摩根大通資產管理公司的投資長 Bob Michele 表示：「現在每個人都在關注新興市場債券，因為外債佔 GDP 的比例，已高於上次金融危機的水平，整個系統對流動性縮減很敏感。」

歐元區貨幣相關影響

歐元區貨幣相關的風險，可從歐元和瑞士法郎匯率觀察，在 4 月 19 日時，瑞士法郎處於 2015 年 1 月以來最便宜的水平，1 歐元可兌 1.2 瑞士法郎，但在 5 月 27 日歐元已已跌至 1 歐元兌 1.16 瑞士法郎，該觀察歐元是否進一步走低。

歐元兌瑞士法郎走勢

從債市觀察影響

5 月 25 日，義大利 10 年期國債殖利率為 2.4448%，德國 10 年期國債殖利率為 0.4053%，兩者利差超過 2%，代表著投資者認為持有義大利國債風險極高，花旗分析師認為，這將導致義大利國債遭拋售。而投資者的資金流向，可觀察 10 年期美債以及中國國債的走勢。

歐洲銀行是否承受壓力？

歐洲銀行股市表現下跌，歐洲 STOXX 600 銀行指數 25 日收於 171.40 點，今年以來已下跌約 7%，接近 2017 年 1 月的低點，市場擔心下行壓力將蔓延至義大利和西班牙和之外的銀行。Miller Tabak 的策略師 Matthew Maley 指出：「我們必須記住，歐洲銀行並沒有像美國銀行那樣去槓桿化，若歐洲銀行股持續下跌，可能在今年夏天對許多市場帶來阻力。」