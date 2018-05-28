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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月25日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       中和              昶和     福壽     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        本盟              大統染   大統益   達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          大山              海悅     天仁
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          和康生            銘旺科   興泰
大東          正道            富邦金融          科妍              卓越     達新
立益          友旺            元大MSCI台灣      上緯投控          統領     立益
佳和          同開            永豐臺灣加權      麗豐-KY                    怡華
昶和                          富邦日本          信昌化                     昶和
三洋紡                        國泰日經225       中鋼構                     大統染
本盟                          元大日經225       世紀鋼                     程泰
瑞利                          元大韓國          中環                       永記
樂士                          國泰20年美債反1   國巨                       展宇
正峰新                        元大美債7-10正2   海悅                       和康生
億泰                          元大美債7-10反1   錸德                       科妍
毛寶                          元大S&P日圓反1    威盛                       鑫永銓
燁興                          FH彭博高收益債    統懋                       六暉-KY
中鴻                          FH彭博新興債      麗臺                       隴華
聚亨                          FH富時不動產      大毅                       銘旺科
千興                          FH富時高息低波    華新科                     奇力新
威致                          國泰RMB短期報酬   嘉晶                       大毅
華豐                          宏洲              禾伸堂                     禾伸堂
首利                          嘉裕              日電貿                     日電貿
麗正                          東華              揚明光                     玉晶光
東訊                          大東              銘鈺                       世芯-KY
華泰                          立益              柏承                       圓展
錸德                          佳和              嘉聯益                     科嘉-KY
倫飛                          昶和              台船                       嘉聯益
威盛                          三洋紡            杜康-DR                    亞弘電
國碩                          本盟              陽光能源-DR                悅城
銘旺科                        瑞利              佐登-KY                    華友聯
統懋                          樂士              潤泰材                     遠雄來
翔耀                          正峰新                                       夏都
太空梭                        億泰                                         欣欣
新利虹                        毛寶                                         統領
麗臺                          燁興                                         晨訊科-DR
華映                          中鴻                                         友佳-DR
吉祥全                        聚亨                                         一零四
憶聲                          千興                                         欣天然
科風                          威致                                         新海
和鑫                          華豐                                         秋雨
力特                          首利                                         欣高
喬鼎                          麗正                                         jpp-KY
正達                          東訊                                         台數科
晟鈦                          華泰                                         南六
同泰                          錸德                                         基勝-KY
新世紀                        倫飛                                         波力-KY
誠創                          威盛                                         泰昇-KY
嘉威                          國碩                                         政伸
力銘                          銘旺科                                       吉源-KY
亞太電                        統懋
達能                          翔耀
清惠                          太空梭
慧友                          新利虹
勁永                          麗臺
捷泰                          華映
互億                          吉祥全
天瀚                          憶聲
迅杰                          科風
華上                          和鑫
光麗-KY                       力特
元晶                          喬鼎
華冠                          正達
裕豐                          晟鈦
寶徠                          同泰
皇普                          新世紀
日勝生                        創意
台船                          誠創
六福                          嘉威
台南-KY                       力銘
康師傅-DR                     亞太電
聖馬丁-DR                     達能
神州-DR                       清惠
耀傑-DR                       慧友
同方友友-DR                   勁永
晨訊科-DR                     捷泰
友佳-DR                       互億
陽光能源-DR                   天瀚
精熙-DR                       迅杰
中福                          華上
雷虎                          光麗-KY
中視                          元晶
秋雨                          華冠
慶豐富                        裕豐
國光生                        寶徠
                              皇普
                              達欣工
                              日勝生
                              台船
                              六福
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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