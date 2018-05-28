[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/25 107/05/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.42840 10.41990 0.00850 0.08157 大華銀多元特別收益平衡基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.40570 9.38040 0.02530 0.26971 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.63680 9.61020 0.02660 0.27679 中國信託台灣活力基金 16.90000 16.68000 0.22000 1.31894 中國信託台灣優勢基金 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72950 9.73360 -0.00410 -0.04212 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21930 9.22320 -0.00390 -0.04228 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17950 10.17980 -0.00030 -0.00295 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64280 9.64310 -0.00030 -0.00311 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30780 10.33450 -0.02670 -0.25836 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04520 9.06870 -0.02350 -0.25913 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.30590 11.31110 -0.00520 -0.04597 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26460 10.26930 -0.00470 -0.04577 中國信託智能運動基金-台幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 中國信託智能運動基金-美元 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97400 10.97390 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44510 9.43370 0.01140 0.12084 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.20890 9.19770 0.01120 0.12177 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62140 9.60700 0.01440 0.14989 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.37550 9.36150 0.01400 0.14955 中國信託精穩基金 18.75150 18.72610 0.02540 0.13564 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 70.31000 69.77000 0.54000 0.77397 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.68420 37.65190 0.03230 0.08579 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31290 11.31190 0.00100 0.00884 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91620 10.92430 -0.00810 -0.07415 元大上證50基金 31.13000 31.11000 0.02000 0.06429 元大大中華TMT基金-人民幣 13.20000 13.27000 -0.07000 -0.52751 元大大中華TMT基金-新台幣 12.32000 12.39000 -0.07000 -0.56497 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944 元大大中華價值指數基金-美元 13.55600 13.48400 0.07200 0.53397 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.76000 17.68400 0.07600 0.42977 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.46500 11.54100 -0.07600 -0.65852 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.54600 11.63300 -0.08700 -0.74787 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.20000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.29790 47.39820 -0.10030 -0.21161 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30720 10.30140 0.00580 0.05630 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.58630 9.58090 0.00540 0.05636 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92940 9.93200 -0.00260 -0.02618 元大巴西指數基金 5.92200 6.02200 -0.10000 -1.66058 元大巴菲特基金 31.01000 30.91000 0.10000 0.32352 元大日經225基金 28.32000 28.27000 0.05000 0.17687 元大台商收成基金 24.33000 24.03000 0.30000 1.24844 元大台灣50單日反向1倍基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 元大台灣50單日正向2倍基金 36.92000 36.81000 0.11000 0.29883 元大台灣中型100基金 33.88000 33.85000 0.03000 0.08863 元大台灣加權股價指數基金 25.15300 25.15600 -0.00300 -0.01193 元大台灣卓越50基金 81.82000 81.71000 0.11000 0.13462 元大台灣金融基金 17.64000 17.67000 -0.03000 -0.16978 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.08000 31.15000 -0.07000 -0.22472 元大台灣高股息基金 26.43000 26.55000 -0.12000 -0.45198 元大台灣電子科技基金 36.01000 35.80000 0.21000 0.58659 元大全球ETF成長組合基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 元大全球ETF穩健組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.34000 13.30000 0.04000 0.30075 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67600 12.62000 0.05600 0.44374 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.12000 7.10000 0.02000 0.28169 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106 元大全球股票入息基金-美元配息 10.05700 10.06500 -0.00800 -0.07948 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 元大全球新興市場精選組合基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 元大全球農業商機基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 元大印尼指數基金 8.61500 8.29200 0.32300 3.89532 元大印度指數基金 9.33500 9.27800 0.05700 0.61436 元大印度基金 12.45000 12.39000 0.06000 0.48426 元大多多基金 22.19000 21.87000 0.32000 1.46319 元大多福基金 61.10000 60.75000 0.35000 0.57613 元大亞太成長基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56270 8.56310 -0.00040 -0.00467 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.11100 7.11130 -0.00030 -0.00422 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.92300 9.91100 0.01200 0.12108 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05500 10.06500 -0.01000 -0.09935 元大卓越基金 52.79000 52.49000 0.30000 0.57154 元大店頭基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 元大泛歐成長基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21480 10.21430 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.27750 9.27240 0.00510 0.05500 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.75110 30.81730 -0.06620 -0.21481 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.48950 36.34230 0.14720 0.40504 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.42900 19.56140 -0.13240 -0.67684 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.59120 18.36360 0.22760 1.23941 元大美國政府7至10年期債券基金 37.27150 37.30520 -0.03370 -0.09034 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.61940 20.64160 -0.02220 -0.10755 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.73470 17.70660 0.02810 0.15870 元大高科技基金 21.34000 20.96000 0.38000 1.81298 元大得利貨幣市場基金 16.23550 16.23530 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96930 11.96910 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.52000 14.36000 0.16000 1.11421 元大華夏中小基金 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 元大新中國基金-人民幣 11.12000 11.21000 -0.09000 -0.80285 元大新中國基金-美元 11.25100 11.33900 -0.08800 -0.77608 元大新中國基金-新台幣 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 元大新主流基金 30.81000 30.23000 0.58000 1.91862 元大新東協平衡基金-美元 9.89300 9.84500 0.04800 0.48756 元大新東協平衡基金-新台幣 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.02580 9.98340 0.04240 0.42471 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02750 9.98340 0.04410 0.44173 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30980 10.27470 0.03510 0.34162 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.11050 9.07950 0.03100 0.34143 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76460 9.75400 0.01060 0.10867 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45880 9.44850 0.01030 0.10901 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.62620 9.62530 0.00090 0.00935 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.32980 9.32890 0.00090 0.00965 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52870 9.51950 0.00920 0.09664 元大新興亞洲基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.33270 9.31830 0.01440 0.15453 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.21570 9.20150 0.01420 0.15432 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30780 9.30280 0.00500 0.05375 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.18890 9.18390 0.00500 0.05444 元大萬泰貨幣市場基金 15.08560 15.08540 0.00020 0.00133 元大經貿基金 42.34000 41.69000 0.65000 1.55913 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.58000 0.14000 1.46138 元大實質多重資產基金-美元 9.64600 9.51300 0.13300 1.39809 元大實質多重資產基金-新台幣 9.87000 9.75000 0.12000 1.23077 元大滬深300單日反向1倍基金 14.78000 14.70000 0.08000 0.54422 元大滬深300單日正向2倍基金 15.58000 15.68000 -0.10000 -0.63776 元大精準中小基金 23.46000 23.23000 0.23000 0.99010 元大摩臺基金 38.30000 38.26000 0.04000 0.10455 元大標普500基金 24.55000 24.66000 -0.11000 -0.44607 元大標普500單日反向1倍基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 元大標普500單日正向2倍基金 31.78000 31.88000 -0.10000 -0.31368 元大標智滬深300基金 18.73000 18.70000 0.03000 0.16043 元大歐洲50基金 25.21000 25.37000 -0.16000 -0.63067 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.60990 9.59890 0.01100 0.11460 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14930 10.14900 0.00030 0.00296 元大績效基金 63.72000 62.59000 1.13000 1.80540 元大韓國KOSPI200基金 24.35000 24.30000 0.05000 0.20576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.28000 16.20000 0.08000 0.49383 日盛上選基金 36.17000 35.54000 0.63000 1.77265 日盛小而美基金 19.89000 19.76000 0.13000 0.65789 日盛中國內需動力基金 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66230 11.65410 0.00820 0.07036 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90600 9.89900 0.00700 0.07071 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.96010 11.95170 0.00840 0.07028 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15280 10.14560 0.00720 0.07097 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79090 10.78900 0.00190 0.01761 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14420 9.14260 0.00160 0.01750 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 日盛日盛基金 15.20000 14.92000 0.28000 1.87668 日盛目標收益組合基金(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99980 9.99740 0.00240 0.02401 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51030 9.50800 0.00230 0.02419 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77230 9.77400 -0.00170 -0.01739 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29620 9.29780 -0.00160 -0.01721 日盛全球新興債券基金A 10.72960 10.72010 0.00950 0.08862 日盛全球新興債券基金B 8.42650 8.41910 0.00740 0.08790 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41640 2.41520 0.00120 0.04969 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70340 1.70250 0.00090 0.05286 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37670 0.37650 0.00020 0.05312 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26640 0.26630 0.00010 0.03755 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43150 12.43040 0.00110 0.00885 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.64700 8.64610 0.00090 0.01041 日盛亞洲機會基金 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920 日盛首選基金 18.43000 18.27000 0.16000 0.87575 日盛高科技基金 19.19000 18.87000 0.32000 1.69581 日盛貨幣市場基金 14.75300 14.75280 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 44.28000 43.51000 0.77000 1.76971 日盛精選五虎基金 40.44000 40.34000 0.10000 0.24789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46990 13.46970 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.54000 36.07000 0.47000 1.30302 台新MSCI中國基金 22.49000 22.44000 0.05000 0.22282 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.26000 18.29000 -0.03000 -0.16402 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.53000 21.46000 0.07000 0.32619 台新大眾貨幣市場基金 14.14620 14.14600 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.86620 9.86590 0.00030 0.00304 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80810 10.80550 0.00260 0.02406 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06210 10.07010 -0.00800 -0.07944 台新中國通基金 50.83000 50.62000 0.21000 0.41486 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56900 0.57070 -0.00170 -0.29788 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.01500 17.07900 -0.06400 -0.37473 台新中國精選中小基金-美元 0.41850 0.41950 -0.00100 -0.23838 台新中國精選中小基金-新台幣 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822 台新主流基金 25.27000 25.12000 0.15000 0.59713 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.81000 18.86000 -0.05000 -0.26511 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63200 0.63320 -0.00120 -0.18951 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47680 0.47760 -0.00080 -0.16750 台新台灣中小基金 39.81000 39.73000 0.08000 0.20136 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.39940 9.37990 0.01950 0.20789 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39530 9.36190 0.03340 0.35677 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.42140 10.38440 0.03700 0.35630 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.63600 10.64410 -0.00810 -0.07610 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.36540 11.37410 -0.00870 -0.07649 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 台新印度基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.93400 10.93220 0.00180 0.01647 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65840 8.65780 0.00060 0.00693 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29550 0.29520 0.00030 0.10163 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85250 11.85180 0.00070 0.00591 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39870 0.39830 0.00040 0.10043 台新真吉利貨幣市場基金 11.07970 11.07960 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.67020 29.67150 -0.00130 -0.00438 台新智慧生活基金-美元 10.25420 10.28250 -0.02830 -0.27522 台新智慧生活基金-新台幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.94760 8.93110 0.01650 0.18475 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.87610 8.86850 0.00760 0.08570 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.47580 9.45820 0.01760 0.18608 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40810 9.40000 0.00810 0.08617 台新新興市場債券基金(A類型) 10.42890 10.40150 0.02740 0.26342 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34350 0.34230 0.00120 0.35057 台新新興市場債券基金(B類型) 7.88470 7.86400 0.02070 0.26322 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27300 0.27200 0.00100 0.36765 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.38000 6.41000 -0.03000 -0.46802 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.84800 10.89500 -0.04700 -0.43139 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.27000 23.78000 0.49000 2.06056 未來資產全球大消費基金 15.19000 15.26000 -0.07000 -0.45872 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.84970 11.83300 0.01670 0.14113 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.67860 9.66500 0.01360 0.14071 未來資產亞洲新富基金 21.89000 21.99000 -0.10000 -0.45475 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55320 12.55310 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.07000 14.75000 0.32000 2.16949 未來資產新興市場債券基金A 8.77330 8.75450 0.01880 0.21475 未來資產新興市場債券基金B 6.77180 6.75730 0.01450 0.21458 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.01490 11.01400 0.00090 0.00817 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26730 10.28050 -0.01320 -0.12840 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43090 9.42770 0.00320 0.03394 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60870 10.60530 0.00340 0.03206 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51570 8.52100 -0.00530 -0.06220 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63970 9.64540 -0.00570 -0.05910 永豐中小基金 56.57000 55.56000 1.01000 1.81785 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81870 1.82180 -0.00310 -0.17016 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37060 2.37460 -0.00400 -0.16845 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.66160 8.68810 -0.02650 -0.30501 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95330 10.98680 -0.03350 -0.30491 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.99000 4.98000 0.01000 0.20080 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.42000 23.39000 0.03000 0.12826 永豐主流品牌基金 18.17000 18.10000 0.07000 0.38674 永豐永豐基金 36.75000 36.48000 0.27000 0.74013 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.99750 9.99880 -0.00130 -0.01300 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99740 9.99880 -0.00140 -0.01400 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98990 9.99840 -0.00850 -0.08501 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98990 9.99840 -0.00850 -0.08501 永豐亞洲民生消費基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129 永豐南非幣2021保本基金 12.81890 12.79720 0.02170 0.16957 永豐高科技基金 27.73000 27.10000 0.63000 2.32472 永豐貨幣市場基金 13.86760 13.86750 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02040 2.01770 0.00270 0.13382 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38930 2.38700 0.00230 0.09636 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80940 7.80990 -0.00050 -0.00640 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34900 10.34960 -0.00060 -0.00580 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.28020 7.25900 0.02120 0.29205 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06590 11.03360 0.03230 0.29274 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.93000 19.08000 -0.15000 -0.78616 永豐臺灣加權ETF基金 54.55000 54.45000 0.10000 0.18365 永豐領航科技基金 43.83000 42.68000 1.15000 2.69447 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 永豐趨勢平衡基金 51.51000 51.11000 0.40000 0.78263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.47140 11.47030 0.00110 0.00959 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.62160 9.61430 0.00730 0.07593 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74630 9.73890 0.00740 0.07598 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59720 9.59110 0.00610 0.06360 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68170 9.67560 0.00610 0.06305 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.63480 9.63100 0.00380 0.03946 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89080 9.88700 0.00380 0.03843 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.57910 9.57580 0.00330 0.03446 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74710 9.74370 0.00340 0.03489 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590 兆豐國際中小基金 16.65000 16.31000 0.34000 2.08461 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.10000 15.18000 -0.08000 -0.52701 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.95000 21.05000 -0.10000 -0.47506 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.14000 21.23000 -0.09000 -0.42393 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 兆豐國際生命科學基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33240 10.34860 -0.01620 -0.15654 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71860 10.72750 -0.00890 -0.08296 兆豐國際全球高股息基金 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 兆豐國際全球基金 32.16000 32.31000 -0.15000 -0.46425 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22130 10.22080 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.70200 9.69660 0.00540 0.05569 兆豐國際國民基金 23.22000 23.18000 0.04000 0.17256 兆豐國際第一基金 13.69000 13.47000 0.22000 1.63326 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88460 9.88140 0.00320 0.03238 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91880 7.91620 0.00260 0.03284 兆豐國際萬全基金 21.13000 20.87000 0.26000 1.24581 兆豐國際電子基金 27.09000 26.78000 0.31000 1.15758 兆豐國際綠鑽基金 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.07000 22.08000 -0.01000 -0.04529 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.92000 16.94000 -0.02000 -0.11806 兆豐國際豐台灣基金 32.87000 32.92000 -0.05000 -0.15188 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48860 12.48840 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05660 11.05430 0.00230 0.02081 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92890 11.91920 0.00970 0.08138 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71020 10.70340 0.00680 0.06353 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48680 11.47660 0.01020 0.08888 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19760 8.19590 0.00170 0.02074 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59770 9.58990 0.00780 0.08134 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10530 9.09940 0.00590 0.06484 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09920 9.09100 0.00820 0.09020 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41320 9.40710 0.00610 0.06484 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 合庫全球新興市場基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 合庫貨幣市場基金 10.11850 10.11840 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.61760 9.60470 0.01290 0.13431 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.88060 9.86710 0.01350 0.13682 合庫新興多重收益基金A類型 10.12730 10.11980 0.00750 0.07411 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.64570 11.62700 0.01870 0.16083 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60830 13.57290 0.03540 0.26081 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.11080 9.09830 0.01250 0.13739 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.74300 9.72960 0.01340 0.13772 合庫新興多重收益基金B類型 8.06350 8.05740 0.00610 0.07571 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.07680 9.06220 0.01460 0.16111 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37320 10.34610 0.02710 0.26193 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91030 10.90950 0.00080 0.00733 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.60810 10.61450 -0.00640 -0.06029 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13780 10.15320 -0.01540 -0.15168 安聯中國東協基金 16.13000 16.07000 0.06000 0.37337 安聯中國策略基金 15.89000 16.09000 -0.20000 -1.24301 安聯中華新思路基金-人民幣 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 安聯中華新思路基金-美元 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 安聯台灣大壩基金 27.79000 27.40000 0.39000 1.42336 安聯台灣科技基金 47.07000 46.30000 0.77000 1.66307 安聯台灣貨幣市場基金 12.47750 12.47740 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.89000 30.42000 0.47000 1.54504 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06590 10.06050 0.00540 0.05368 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.99450 14.98770 0.00680 0.04537 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67510 9.67080 0.00430 0.04446 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05950 12.05190 0.00760 0.06306 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08080 10.07440 0.00640 0.06353 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20880 12.20210 0.00670 0.05491 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58080 9.57420 0.00660 0.06894 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42200 9.41600 0.00600 0.06372 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12340 9.11840 0.00500 0.05483 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85440 11.85800 -0.00360 -0.03036 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90110 10.90610 -0.00500 -0.04585 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57590 10.58170 -0.00580 -0.05481 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02180 9.02600 -0.00420 -0.04653 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81550 8.81940 -0.00390 -0.04422 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.52650 8.53110 -0.00460 -0.05392 安聯全球人口趨勢基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.23000 34.29000 -0.06000 -0.17498 安聯全球油礦金趨勢基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497 安聯全球計量平衡基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03850 12.03620 0.00230 0.01911 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49400 10.49200 0.00200 0.01906 安聯全球新興市場基金 18.59000 18.68000 -0.09000 -0.48180 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 安聯全球綠能趨勢基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.06000 25.09000 -0.03000 -0.11957 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00520 9.99850 0.00670 0.06701 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80850 9.80190 0.00660 0.06733 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.38750 83.31060 0.07690 0.09231 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.66150 12.64730 0.01420 0.11228 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.13260 66.07040 0.06220 0.09414 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.96080 9.94970 0.01110 0.11156 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52250 2.52110 0.00140 0.05553 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65610 10.65020 0.00590 0.05540 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10640 2.10520 0.00120 0.05700 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89880 8.89460 0.00420 0.04722 宏利台灣動力基金 33.53000 33.14000 0.39000 1.17683 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.40710 10.40990 -0.00280 -0.02690 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90860 9.92230 -0.01370 -0.13807 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29120 8.29340 -0.00220 -0.02653 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09460 8.10440 -0.00980 -0.12092 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 宏利全球債券組合基金 12.92780 12.93740 -0.00960 -0.07420 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76750 2.76260 0.00490 0.17737 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66640 11.65330 0.01310 0.11241 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71310 8.70300 0.01010 0.11605 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27810 2.27620 0.00190 0.08347 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.69450 10.68930 0.00520 0.04865 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.32080 4.30010 0.02070 0.48138 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70120 0.69780 0.00340 0.48725 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.09000 20.01000 0.08000 0.39980 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61980 11.61710 0.00270 0.02324 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36450 10.36360 0.00090 0.00868 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01990 10.02430 -0.00440 -0.04389 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06260 9.05810 0.00450 0.04968 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59020 8.58940 0.00080 0.00931 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43600 8.44060 -0.00460 -0.05450 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58990 8.58570 0.00420 0.04892 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76110 2.75550 0.00560 0.20323 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40370 0.40290 0.00080 0.19856 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.18910 12.17220 0.01690 0.13884 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92340 0.92100 0.00240 0.26059 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.52910 7.51880 0.01030 0.13699 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09590 2.09140 0.00450 0.21517 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30060 0.00060 0.19960 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.24970 9.23760 0.01210 0.13099 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33950 0.33870 0.00080 0.23620 宏利萬利貨幣市場基金 13.63050 13.63040 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.91000 2.90000 0.01000 0.34483 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 宏利臺灣股息收益基金 30.38000 30.44000 -0.06000 -0.19711 宏利澳幣保本基金 11.94800 11.94760 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.93060 9.92290 0.00770 0.07760 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.93100 9.92080 0.01020 0.10281 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05590 9.05570 0.00020 0.00221 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.60180 10.60160 0.00020 0.00189 貝萊德亞美利加收益基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 貝萊德新台幣基金 12.92570 12.92560 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.03000 25.93000 0.10000 0.38565 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18140 11.18090 0.00050 0.00447 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21600 10.21990 -0.00390 -0.03816 保德信大中華基金 31.28000 31.36000 -0.08000 -0.25510 保德信中小型股基金 48.46000 47.77000 0.69000 1.44442 保德信中國中小基金-人民幣 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 保德信中國中小基金-美元 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 保德信中國中小基金-新臺幣 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.75150 9.78310 -0.03160 -0.32301 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.74600 9.77870 -0.03270 -0.33440 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.85430 9.88610 -0.03180 -0.32166 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.55730 10.59140 -0.03410 -0.32196 保德信中國品牌基金-人民幣 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 保德信中國品牌基金-美元 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 保德信台商全方位基金 38.88000 38.37000 0.51000 1.32916 保德信全球中小基金 30.07000 30.11000 -0.04000 -0.13285 保德信全球消費商機基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.24000 8.34000 -0.10000 -1.19904 保德信全球醫療生化基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.64000 30.61000 0.03000 0.09801 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89510 9.89170 0.00340 0.03437 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60830 10.60470 0.00360 0.03395 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11290 9.11900 -0.00610 -0.06689 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75920 9.76570 -0.00650 -0.06656 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.28190 8.27450 0.00740 0.08943 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77880 10.76920 0.00960 0.08914 保德信亞太基金 22.45000 22.44000 0.01000 0.04456 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50860 8.49560 0.01300 0.15302 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13490 11.11800 0.01690 0.15201 保德信店頭市場基金 35.70000 35.33000 0.37000 1.04727 保德信拉丁美洲基金 6.89000 6.96000 -0.07000 -1.00575 保德信金平衡基金 29.81000 29.79000 0.02000 0.06714 保德信金滿意基金 42.68000 42.53000 0.15000 0.35269 保德信科技島基金 26.63000 26.39000 0.24000 0.90944 保德信高成長基金 97.08000 96.32000 0.76000 0.78904 保德信第一基金 28.01000 27.74000 0.27000 0.97332 保德信貨幣市場基金 15.75050 15.75030 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65110 10.65600 -0.00490 -0.04598 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51380 10.52910 -0.01530 -0.14531 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91140 10.90890 0.00250 0.02292 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.08400 10.09250 -0.00850 -0.08422 保德信新世紀基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09190 8.08600 0.00590 0.07297 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75270 10.74500 0.00770 0.07166 保德信新興趨勢組合基金 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 保德信瑞騰基金 15.53230 15.53220 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.82270 9.80050 0.02220 0.22652 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97570 9.95310 0.02260 0.22706 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.73480 9.71970 0.01510 0.15535 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79950 9.78440 0.01510 0.15433 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84150 9.81670 0.02480 0.25263 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84160 9.81670 0.02490 0.25365 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82130 9.79650 0.02480 0.25315 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.82150 9.79660 0.02490 0.25417 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.84250 9.82510 0.01740 0.17710 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70490 9.67950 0.02540 0.26241 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.64930 9.62410 0.02520 0.26184 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96490 1.96330 0.00160 0.08150 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63580 2.63370 0.00210 0.07974 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30850 0.30820 0.00030 0.09734 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44980 0.44930 0.00050 0.11128 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.74480 8.74200 0.00280 0.03203 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91140 11.90820 0.00320 0.02687 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.61760 9.61060 0.00700 0.07284 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62680 11.61820 0.00860 0.07402 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10080 9.09120 0.00960 0.10560 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.03020 11.01850 0.01170 0.10619 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16000 10.13270 0.02730 0.26942 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01240 9.99330 0.01910 0.19113 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.16490 10.14930 0.01560 0.15371 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.64900 10.63190 0.01710 0.16084 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05240 10.04440 0.00800 0.07965 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86610 9.84860 0.01750 0.17769 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09390 10.07560 0.01830 0.18163 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80230 9.79220 0.01010 0.10314 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93540 9.92550 0.00990 0.09974 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44130 10.43470 0.00660 0.06325 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.42950 6.42710 0.00240 0.03734 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84080 10.83680 0.00400 0.03691 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64050 11.64040 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.34000 20.12000 0.22000 1.09344 施羅德樂活中小基金-I類型 4621.740004570.04000 51.70000 1.13128 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.79140 10.78020 0.01120 0.10389 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.03000 12.00610 0.02390 0.19907 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.26900 11.24780 0.02120 0.18848 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.67950 9.66950 0.01000 0.10342 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.31450 10.29410 0.02040 0.19817 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10950 10.09050 0.01900 0.18830 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.08850 11.07700 0.01150 0.10382 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.87020 11.84660 0.02360 0.19921 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.82010 11.79780 0.02230 0.18902 柏瑞五國金勢力建設基金 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188 柏瑞巨人基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64250 13.64240 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.11000 16.11000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34360 13.33380 0.00980 0.07350 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82630 11.80920 0.01710 0.14480 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46570 12.44880 0.01690 0.13576 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.03280 9.02620 0.00660 0.07312 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83010 6.82510 0.00500 0.07326 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93560 8.92270 0.01290 0.14458 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.58260 8.56930 0.01330 0.15521 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.94340 10.92850 0.01490 0.13634 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46220 8.45070 0.01150 0.13608 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00160 11.98430 0.01730 0.14436 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55980 11.55130 0.00850 0.07358 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63040 11.61240 0.01800 0.15501 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34770 11.33230 0.01540 0.13589 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05110 9.04440 0.00670 0.07408 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98330 9.96890 0.01440 0.14445 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.81040 9.79520 0.01520 0.15518 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.73370 9.72050 0.01320 0.13580 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.57140 9.55840 0.01300 0.13601 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08750 10.07390 0.01360 0.13500 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01390 9.99260 0.02130 0.21316 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94310 9.92320 0.01990 0.20054 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03130 10.01040 0.02090 0.20878 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99470 9.98130 0.01340 0.13425 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.89570 9.87460 0.02110 0.21368 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.85090 9.83120 0.01970 0.20038 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.93920 9.91840 0.02080 0.20971 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.06820 10.05460 0.01360 0.13526 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01400 9.99260 0.02140 0.21416 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94310 9.92310 0.02000 0.20155 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03140 10.01040 0.02100 0.20978 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99480 9.98130 0.01350 0.13525 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.89580 9.87470 0.02110 0.21368 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.85100 9.83120 0.01980 0.20140 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93920 9.91840 0.02080 0.20971 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.60870 10.60310 0.00560 0.05281 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83060 11.81610 0.01450 0.12271 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29090 11.27830 0.01260 0.11172 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15560 9.15070 0.00490 0.05355 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.93100 9.91880 0.01220 0.12300 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.79410 9.78310 0.01100 0.11244 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.32320 10.31770 0.00550 0.05331 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.01550 11.00210 0.01340 0.12179 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90820 10.89600 0.01220 0.11197 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15570 9.15080 0.00490 0.05355 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93130 9.91920 0.01210 0.12199 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.79450 9.78350 0.01100 0.11243 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 柏瑞拉丁美洲基金 9.45000 9.59000 -0.14000 -1.45985 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.31580 11.29560 0.02020 0.17883 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47940 7.46600 0.01340 0.17948 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31910 11.30100 0.01810 0.16016 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00340 10.98060 0.02280 0.20764 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18670 10.16670 0.02000 0.19672 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40700 8.39350 0.01350 0.16084 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51220 9.49250 0.01970 0.20753 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54300 9.52430 0.01870 0.19634 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58440 10.56250 0.02190 0.20734 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94030 9.92440 0.01590 0.16021 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17030 10.15030 0.02000 0.19704 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85480 9.83440 0.02040 0.20744 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08380 9.06930 0.01450 0.15988 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02950 9.00550 0.02400 0.26650 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.56500 9.54620 0.01880 0.19694 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05430 12.01630 0.03800 0.31624 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.57850 11.53440 0.04410 0.38233 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.04410 11.00350 0.04060 0.36897 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.29580 7.27280 0.02300 0.31625 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21810 9.18290 0.03520 0.38332 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.85950 9.82320 0.03630 0.36953 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36210 10.32940 0.03270 0.31657 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.06160 11.02100 0.04060 0.36839 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97440 9.93640 0.03800 0.38243 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.30400 9.27460 0.02940 0.31699 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.06930 10.03230 0.03700 0.36881 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09090 11.08170 0.00920 0.08302 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68040 11.66330 0.01710 0.14661 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77400 10.75930 0.01470 0.13663 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.18060 9.17290 0.00770 0.08394 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76880 9.75440 0.01440 0.14763 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.77320 9.75980 0.01340 0.13730 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.00970 10.99350 0.01620 0.14736 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89560 9.88730 0.00830 0.08395 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26600 10.25200 0.01400 0.13656 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50360 9.49570 0.00790 0.08320 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.33310 9.32530 0.00780 0.08364 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98750 9.97280 0.01470 0.14740 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.53490 9.52180 0.01310 0.13758 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.22000 18.23000 -0.01000 -0.05485 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.03000 17.04000 -0.01000 -0.05869 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89160 12.87780 0.01380 0.10716 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.88470 10.89490 -0.01020 -0.09362 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66400 11.66630 -0.00230 -0.01971 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21500 12.23020 -0.01520 -0.12428 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.31660 11.32080 -0.00420 -0.03710 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01620 10.02560 -0.00940 -0.09376 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.46810 10.47010 -0.00200 -0.01910 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.38730 10.40030 -0.01300 -0.12500 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.43240 10.43630 -0.00390 -0.03737 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.26460 10.26660 -0.00200 -0.01948 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.37300 10.37690 -0.00390 -0.03758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.35000 30.30000 0.05000 0.16502 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.46880 4.48660 -0.01780 -0.39674 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.98000 21.08000 -0.10000 -0.47438 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80730 0.81040 -0.00310 -0.38253 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76570 0.76860 -0.00290 -0.37731 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08670 2.08470 0.00200 0.09594 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.69050 9.68830 0.00220 0.02271 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.35510 8.35320 0.00190 0.02275 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32270 0.32240 0.00030 0.09305 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40970 11.40870 0.00100 0.00877 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78550 1.78500 0.00050 0.02801 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20710 10.20300 0.00410 0.04018 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34590 0.34540 0.00050 0.14476 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.89240 4.92430 -0.03190 -0.64781 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.96000 23.12000 -0.16000 -0.69204 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76070 0.76550 -0.00480 -0.62704 國泰中港台基金人民幣級別 3.66960 3.69110 -0.02150 -0.58248 國泰中港台基金台幣級別 17.23000 17.34000 -0.11000 -0.63437 國泰中港台基金美元級別 0.57770 0.58100 -0.00330 -0.56799 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.39000 27.65000 -0.26000 -0.94033 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.02000 36.91000 -0.89000 -2.41127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01560 10.02780 -0.01220 -0.12166 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01560 10.02780 -0.01220 -0.12166 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01560 10.02780 -0.01220 -0.12166 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33440 -0.00010 -0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33430 0.33440 -0.00010 -0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33430 0.33440 -0.00010 -0.02990 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25350 2.25830 -0.00480 -0.21255 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35370 0.35440 -0.00070 -0.19752 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46920 0.47110 -0.00190 -0.40331 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46840 0.46790 0.00050 0.10686 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072 國泰全球資源基金美元級別 0.19250 0.19300 -0.00050 -0.25907 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41300 0.41290 0.00010 0.02422 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37580 0.37570 0.00010 0.02662 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43640 0.43630 0.00010 0.02292 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49280 0.49380 -0.00100 -0.20251 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.88000 19.88000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39300 2.39380 -0.00080 -0.03342 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.37430 11.38660 -0.01230 -0.10802 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35780 10.36910 -0.01130 -0.10898 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37660 0.37660 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34290 0.34300 -0.00010 -0.02915 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49630 0.49740 -0.00110 -0.22115 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40730 0.40820 -0.00090 -0.22048 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.52000 18.52000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61880 0.61800 0.00080 0.12945 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.93000 26.03000 -0.10000 -0.38417 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.97300 37.75830 0.21470 0.56862 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.84050 19.97190 -0.13140 -0.65792 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.88010 18.64320 0.23690 1.27070 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.16190 39.06060 0.10130 0.25934 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.21130 39.13030 0.08100 0.20700 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.49350 41.51570 -0.02220 -0.05347 國泰紐幣2021保本基金 12.00990 12.00420 0.00570 0.04748 國泰紐幣八年期保本基金 12.28910 12.28180 0.00730 0.05944 國泰紐幣保本基金 12.31790 12.31550 0.00240 0.01949 國泰富時中國A50基金 20.13000 20.34000 -0.21000 -1.03245 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33790 0.33760 0.00030 0.08886 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45480 0.45550 -0.00070 -0.15368 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36750 0.36790 -0.00040 -0.10873 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49480 0.49640 -0.00160 -0.32232 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35150 0.35140 0.00010 0.02846 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47320 0.47410 -0.00090 -0.18983 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62460 10.63050 -0.00590 -0.05550 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.74260 7.74690 -0.00430 -0.05551 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35900 0.35910 -0.00010 -0.02785 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25870 0.25860 0.00010 0.03867 國泰新興市場基金台幣級別 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 國泰新興市場基金美元級別 0.40880 0.40900 -0.00020 -0.04890 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12080 2.11930 0.00150 0.07078 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42080 1.41980 0.00100 0.07043 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34310 0.34280 0.00030 0.08751 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36810 0.36780 0.00030 0.08157 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23210 0.23190 0.00020 0.08624 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52740 10.52140 0.00600 0.05703 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.92170 6.91770 0.00400 0.05782 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39190 0.39160 0.00030 0.07661 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.99080 40.08530 -0.09450 -0.23575 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05310 12.05620 -0.00310 -0.02571 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40270 0.40240 0.00030 0.07455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59870 9.59350 0.00520 0.05420 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59740 8.59580 0.00160 0.01861 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55300 10.54720 0.00580 0.05499 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54680 9.54500 0.00180 0.01886 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10610 11.10510 0.00100 0.00900 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17990 10.19520 -0.01530 -0.15007 第一金大中華基金 30.03000 29.53000 0.50000 1.69319 第一金小型精選基金 43.47000 42.85000 0.62000 1.44691 第一金中國世紀基金-人民幣 14.53000 14.59000 -0.06000 -0.41124 第一金中國世紀基金-美元 9.78060 9.81270 -0.03210 -0.32713 第一金中國世紀基金-美元-N 9.78210 9.81420 -0.03210 -0.32708 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 第一金中概平衡基金 27.24000 27.07000 0.17000 0.62800 第一金台灣貨幣市場基金 15.23410 15.23390 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.66700 177.66500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.06140 14.06000 0.00140 0.00996 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.06180 14.06040 0.00140 0.00996 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89960 9.89550 0.00410 0.04143 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90160 9.89740 0.00420 0.04244 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43970 9.44190 -0.00220 -0.02330 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46360 9.46580 -0.00220 -0.02324 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27220 10.26780 0.00440 0.04285 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80020 9.80250 -0.00230 -0.02346 第一金全球大趨勢基金 23.61000 23.69000 -0.08000 -0.33770 第一金全球不動產證券化基金A 8.05850 8.02890 0.02960 0.36867 第一金全球不動產證券化基金B 5.78200 5.76070 0.02130 0.36975 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.29660 9.32550 -0.02890 -0.30990 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.29770 9.32670 -0.02900 -0.31094 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.53070 9.56030 -0.02960 -0.30961 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.53180 9.56160 -0.02980 -0.31166 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65630 8.65440 0.00190 0.02195 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12760 10.12540 0.00220 0.02173 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75370 9.75190 0.00180 0.01846 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75390 9.75210 0.00180 0.01846 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.04640 8.04580 0.00060 0.00746 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87640 8.88030 -0.00390 -0.04392 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87660 8.88050 -0.00390 -0.04392 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02160 11.01960 0.00200 0.01815 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02240 11.02040 0.00200 0.01815 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94610 9.94550 0.00060 0.00603 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62620 14.63260 -0.00640 -0.04374 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.85260 14.94130 -0.08870 -0.59366 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.87090 14.95970 -0.08880 -0.59359 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.60000 13.70000 -0.10000 -0.72993 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.63000 13.72000 -0.09000 -0.65598 第一金亞洲科技基金 21.07000 21.16000 -0.09000 -0.42533 第一金亞洲新興市場基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886 第一金店頭市場基金 10.95000 10.78000 0.17000 1.57699 第一金創新趨勢基金 28.01000 27.56000 0.45000 1.63280 第一金電子基金 37.55000 37.05000 0.50000 1.34953 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.59000 19.67000 -0.08000 -0.40671 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.66000 19.69000 -0.03000 -0.15236 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.29000 10.38000 -0.09000 -0.86705 統一大中華中小基金(美元) 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 統一大中華中小基金(新台幣) 14.53000 14.67000 -0.14000 -0.95433 統一大滿貫基金 34.52000 34.28000 0.24000 0.70012 統一大龍印基金 16.79000 16.86000 -0.07000 -0.41518 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 統一大龍騰中國基金(美元) 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.22000 11.32000 -0.10000 -0.88339 統一中小基金 28.90000 28.27000 0.63000 2.22851 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.53970 9.53710 0.00260 0.02726 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.60440 9.60130 0.00310 0.03229 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.17390 9.17510 -0.00120 -0.01308 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.16700 11.16390 0.00310 0.02777 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.16410 11.16050 0.00360 0.03226 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.66630 10.66770 -0.00140 -0.01312 統一台灣動力基金 19.35000 18.83000 0.52000 2.76155 統一全天候基金 121.50000 118.80000 2.70000 2.27273 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.57280 8.56170 0.01110 0.12965 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.93850 8.92660 0.01190 0.13331 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83200 8.82460 0.00740 0.08386 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76900 8.75760 0.01140 0.13017 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.14300 9.13070 0.01230 0.13471 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03390 9.02630 0.00760 0.08420 統一全球債券組合基金 11.95160 11.94390 0.00770 0.06447 統一全球新科技基金(人民幣) 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786 統一全球新科技基金(美元) 16.00000 15.94000 0.06000 0.37641 統一全球新科技基金(新台幣) 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954 統一亞太基金 27.27000 27.29000 -0.02000 -0.07329 統一亞洲大金磚基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 統一奔騰基金 65.07000 63.99000 1.08000 1.68776 統一強棒貨幣市場基金 16.64220 16.64200 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 25.70000 25.71000 -0.01000 -0.03890 統一統信基金 35.20000 34.68000 0.52000 1.49942 統一黑馬基金 65.65000 64.65000 1.00000 1.54679 統一新亞洲科技能源基金 19.87000 19.92000 -0.05000 -0.25100 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.18420 8.19430 -0.01010 -0.12326 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26430 10.27690 -0.01260 -0.12261 統一經建基金 51.44000 50.29000 1.15000 2.28674 統一龍馬基金 74.77000 73.25000 1.52000 2.07509 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.22000 24.70000 0.52000 2.10526 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.47000 51.86000 0.61000 1.17624 野村中國機會基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734 野村巴西基金 5.72000 5.79000 -0.07000 -1.20898 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.45000 12.61000 -0.16000 -1.26883 野村台灣高股息基金 22.35000 22.40000 -0.05000 -0.22321 野村台灣運籌基金 39.14000 38.77000 0.37000 0.95435 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.69630 9.68300 0.01330 0.13735 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.68450 9.67140 0.01310 0.13545 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.69150 9.67790 0.01360 0.14053 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77800 9.76450 0.01350 0.13826 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.74930 9.73610 0.01320 0.13558 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.71760 9.70390 0.01370 0.14118 野村平衡基金 20.22000 19.99000 0.23000 1.15058 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 野村全球生技醫療基金 16.32000 16.33000 -0.01000 -0.06124 野村全球品牌基金 28.71000 28.57000 0.14000 0.49002 野村全球氣候變遷基金 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.50000 19.57000 -0.07000 -0.35769 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 野村全球短期收益基金-美元計價 10.51540 10.51590 -0.00050 -0.00475 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37650 10.37920 -0.00270 -0.02601 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63390 9.63250 0.00140 0.01453 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38790 9.38680 0.00110 0.01172 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88150 8.88430 -0.00280 -0.03152 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09350 11.09180 0.00170 0.01533 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61690 10.61580 0.00110 0.01036 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09670 10.09990 -0.00320 -0.03168 野村成長基金 28.55000 28.58000 -0.03000 -0.10497 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.60760 9.59160 0.01600 0.16681 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.61590 9.60010 0.01580 0.16458 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.57410 9.56630 0.00780 0.08154 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.85770 9.84130 0.01640 0.16664 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.81430 9.79820 0.01610 0.16432 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77520 9.76730 0.00790 0.08088 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.91940 9.90950 0.00990 0.09990 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.86120 9.85230 0.00890 0.09033 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80270 9.80020 0.00250 0.02551 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.32670 10.31650 0.01020 0.09887 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.19960 10.19030 0.00930 0.09126 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14480 10.14220 0.00260 0.02564 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88800 8.88410 0.00390 0.04390 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58850 9.57900 0.00950 0.09918 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.47570 9.46670 0.00900 0.09507 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.32380 13.31790 0.00590 0.04430 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42080 12.40850 0.01230 0.09913 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17620 10.16660 0.00960 0.09443 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23620 10.22980 0.00640 0.06256 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92270 9.91650 0.00620 0.06252 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38040 9.37780 0.00260 0.02773 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01090 11.00780 0.00310 0.02816 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25540 11.25450 0.00090 0.00800 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.82890 10.82820 0.00070 0.00646 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.43780 10.44240 -0.00460 -0.04405 野村泰國基金 42.68000 43.22000 -0.54000 -1.24942 野村高科技基金 12.93000 12.66000 0.27000 2.13270 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.49670 10.50760 -0.01090 -0.10373 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.58110 10.62100 -0.03990 -0.37567 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.93240 9.94230 -0.00990 -0.09957 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64510 9.66250 -0.01740 -0.18008 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.74050 9.75380 -0.01330 -0.13636 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94280 11.95520 -0.01240 -0.10372 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.83700 12.89790 -0.06090 -0.47217 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.99810 11.00900 -0.01090 -0.09901 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68450 10.70380 -0.01930 -0.18031 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.02690 11.04190 -0.01500 -0.13585 野村貨幣市場基金 16.24930 16.24910 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.67000 16.71000 -0.04000 -0.23938 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96820 7.96300 0.00520 0.06530 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67830 11.67060 0.00770 0.06598 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 野村精選貨幣市場基金 12.07100 12.07090 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746 野村歐洲高股息基金累積型 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 野村積極成長基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.64000 35.17000 0.47000 1.33637 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62510 8.62690 -0.00180 -0.02086 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02160 8.02760 -0.00600 -0.07474 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83130 7.83530 -0.00400 -0.05105 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50560 11.50800 -0.00240 -0.02086 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49600 10.50380 -0.00780 -0.07426 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27640 10.28160 -0.00520 -0.05058 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 野村環球基金-美元計價 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.87000 16.88000 -0.01000 -0.05924 野村鴻利基金 23.13000 22.88000 0.25000 1.09266 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84980 16.84970 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.17000 21.03000 0.14000 0.66572 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.51000 9.18000 0.33000 3.59477 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.11960 13.11850 0.00110 0.00839 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71440 9.70170 0.01270 0.13090 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.71020 9.69300 0.01720 0.17745 凱基台商天下基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 凱基台灣精五門基金 21.23000 21.26000 -0.03000 -0.14111 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81400 10.81870 -0.00470 -0.04344 凱基亞太高股息基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 凱基亞洲四金磚基金 17.82000 17.85000 -0.03000 -0.16807 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.30800 13.28930 0.01870 0.14071 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53170 11.53160 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.83000 27.92000 -0.09000 -0.32235 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.34000 21.36000 -0.02000 -0.09363 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.28530 21.29180 -0.00650 -0.03053 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.28000 18.36000 -0.08000 -0.43573 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.97780 18.03930 -0.06150 -0.34092 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 凱基資源國基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.75570 11.75220 0.00350 0.02978 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.33040 11.29150 0.03890 0.34451 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 凱基護城河基金-台幣計價A 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 凱基護城河基金-美元計價B 13.08420 13.07810 0.00610 0.04664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.72000 31.74000 -0.02000 -0.06301 富邦NASDAQ-100基金 28.59000 28.67000 -0.08000 -0.27904 富邦上証180基金 31.40000 31.37000 0.03000 0.09563 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24010 0.24120 -0.00110 -0.45605 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.26000 41.51000 -0.25000 -0.60226 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.89710 11.89580 0.00130 0.01093 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24450 11.24150 0.00300 0.02669 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.00360 11.01060 -0.00700 -0.06358 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48750 10.48640 0.00110 0.01049 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83230 9.82960 0.00270 0.02747 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.63020 9.63640 -0.00620 -0.06434 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.84800 20.80910 0.03890 0.18694 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.24800 11.24690 0.00110 0.00978 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76810 10.77510 -0.00700 -0.06496 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88710 12.88020 0.00690 0.05357 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90740 1.90590 0.00150 0.07870 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55010 9.54500 0.00510 0.05343 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.46110 1.46000 0.00110 0.07534 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59780 11.59180 0.00600 0.05176 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74250 1.74130 0.00120 0.06891 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09250 10.08730 0.00520 0.05155 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53560 1.53460 0.00100 0.06516 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.32000 24.45000 -0.13000 -0.53170 富邦日本東証基金 22.53000 22.55000 -0.02000 -0.08869 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.19000 43.28000 -0.09000 -0.20795 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.06000 47.84000 0.22000 0.45987 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.70000 50.64000 0.06000 0.11848 富邦台灣心基金 24.07000 23.75000 0.32000 1.34737 富邦台灣釆吉50基金 47.45000 47.39000 0.06000 0.12661 富邦台灣科技指數基金 51.47000 51.52000 -0.05000 -0.09705 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29440 0.29310 0.00130 0.44353 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33250 2.33170 0.00080 0.03431 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34110 0.34090 0.00020 0.05867 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.66500 10.65820 0.00680 0.06380 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03060 2.02990 0.00070 0.03448 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32830 0.32810 0.00020 0.06096 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23370 9.22780 0.00590 0.06394 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.33000 22.22000 0.11000 0.49505 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.98000 15.13000 -0.15000 -0.99141 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.90000 27.52000 0.38000 1.38081 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62430 15.62410 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.69000 68.81000 0.88000 1.27888 富邦科技基金 27.10000 26.70000 0.40000 1.49813 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.35150 39.42070 -0.06920 -0.17554 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.40850 38.23420 0.17430 0.45587 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.88310 37.90370 -0.02060 -0.05435 富邦恒生國企ETF基金 21.64000 21.72000 -0.08000 -0.36832 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.44000 33.55000 -0.11000 -0.32787 富邦高成長基金 26.50000 26.19000 0.31000 1.18366 富邦基金 14.14000 13.99000 0.15000 1.07219 富邦深証100基金 11.22000 11.30000 -0.08000 -0.70796 富邦富時歐洲ETF基金 20.77000 20.95000 -0.18000 -0.85919 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40180 0.40210 -0.00030 -0.07461 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17590 12.17860 -0.00270 -0.02217 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51980 9.52190 -0.00210 -0.02205 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30160 0.30180 -0.00020 -0.06627 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89330 8.89530 -0.00200 -0.02248 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.58590 9.57000 0.01590 0.16614 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.82490 9.81820 0.00670 0.06824 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.58590 9.57000 0.01590 0.16614 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82490 9.81820 0.00670 0.06824 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056 富邦精準基金 50.00000 49.42000 0.58000 1.17361 富邦精銳中小基金 12.94000 12.76000 0.18000 1.41066 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.68000 20.56000 0.12000 0.58366 富邦臺灣公司治理100基金 21.30000 21.31000 -0.01000 -0.04693 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.06000 15.02000 0.04000 0.26631 富邦標普美國特別股ETF基金 19.62000 19.58000 0.04000 0.20429 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.23060 10.25770 -0.02710 -0.26419 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.10570 11.13030 -0.02460 -0.22102 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89500 10.93170 -0.03670 -0.33572 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03090 10.05740 -0.02650 -0.26349 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.84440 10.86850 -0.02410 -0.22174 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.61750 10.65330 -0.03580 -0.33605 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.29000 30.26000 0.03000 0.09914 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.01280 9.03220 -0.01940 -0.21479 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.53150 9.51600 0.01550 0.16288 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32590 9.31150 0.01440 0.15465 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.83340 9.85470 -0.02130 -0.21614 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.82050 9.80450 0.01600 0.16319 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60820 9.59340 0.01480 0.15427 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66380 9.64870 0.01510 0.15650 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52810 8.53540 -0.00730 -0.08553 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52650 9.49900 0.02750 0.28950 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08940 9.06390 0.02550 0.28134 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44110 10.45010 -0.00900 -0.08612 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.18660 10.15730 0.02930 0.28846 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77600 9.74860 0.02740 0.28107 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.19870 9.17270 0.02600 0.28345 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.59030 9.56350 0.02680 0.28023 富達卓越領航全球組合基金 15.01000 15.03000 -0.02000 -0.13307 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76200 8.77020 -0.00820 -0.09350 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.44100 9.41400 0.02700 0.28681 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20620 9.18060 0.02560 0.27885 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.82480 9.83360 -0.00880 -0.08949 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.76820 9.74030 0.02790 0.28644 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55720 9.53060 0.02660 0.27910 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.27830 9.25240 0.02590 0.27993 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60070 9.57310 0.02760 0.28831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.57760 9.56620 0.01140 0.11917 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.28160 9.27000 0.01160 0.12513 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79550 8.78930 0.00620 0.07054 富蘭克林華美中華基金 14.66000 14.61000 0.05000 0.34223 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.05000 20.88000 0.17000 0.81418 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.58000 20.60000 -0.02000 -0.09709 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91550 7.90340 0.01210 0.15310 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.13560 9.11790 0.01770 0.19412 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72500 9.70620 0.01880 0.19369 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.20130 9.18720 0.01410 0.15347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99610 10.98100 0.01510 0.13751 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83940 8.82730 0.01210 0.13707 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32120 9.30850 0.01270 0.13643 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.93530 12.99080 -0.05550 -0.42723 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.34750 10.39190 -0.04440 -0.42726 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08150 10.06810 0.01340 0.13309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75350 7.74320 0.01030 0.13302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26950 9.25720 0.01230 0.13287 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55640 10.54770 0.00870 0.08248 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58340 7.57720 0.00620 0.08182 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08290 9.07540 0.00750 0.08264 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37940 10.36520 0.01420 0.13700 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80280 7.79220 0.01060 0.13603 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26600 8.26490 0.00110 0.01331 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38510 9.37950 0.00560 0.05970 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04330 10.03740 0.00590 0.05878 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60340 12.60170 0.00170 0.01349 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11780 13.13150 -0.01370 -0.10433 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 富蘭克林華美第一富基金 42.89000 42.36000 0.53000 1.25118 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29170 10.29160 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.03130 8.09950 -0.06820 -0.84203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.20330 11.20200 0.00130 0.01161 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.81660 9.80150 0.01510 0.15406 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.02780 11.01080 0.01700 0.15439 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.08860 7.08050 0.00810 0.11440 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.36700 9.35270 0.01430 0.15290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30440 10.28860 0.01580 0.15357 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.66190 10.64980 0.01210 0.11362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.91000 19.94000 -0.03000 -0.15045 復華人民幣貨幣市場基金 11.54590 11.54490 0.00100 0.00866 復華人生目標基金 40.56060 39.81470 0.74590 1.87343 復華大中華中小策略基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 復華中小精選基金 79.99000 78.50000 1.49000 1.89809 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 復華六年到期新興市場債券基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華台灣智能基金 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710 復華全方位基金 32.80000 32.02000 0.78000 2.43598 復華全球大趨勢基金-美元 14.01000 13.93000 0.08000 0.57430 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.34000 21.25000 0.09000 0.42353 復華全球平衡基金-新臺幣 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 17.30000 17.20000 0.10000 0.58140 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.14000 16.06000 0.08000 0.49813 復華全球原物料基金 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 復華全球消費基金-新臺幣 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45610 11.45580 0.00030 0.00262 復華全球債券基金 13.45380 13.43820 0.01560 0.11609 復華全球債券組合基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 復華全球戰略配置強基金-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.97000 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0.47000 2.11426 復華華人世紀基金 20.51000 20.54000 -0.03000 -0.14606 復華傳家二號基金 31.78750 31.32590 0.46160 1.47354 復華傳家基金 27.09560 26.49850 0.59710 2.25334 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 復華新興人民幣短期收益基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.61000 18.56000 0.05000 0.26940 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華新興市場高收益債券基金B 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 復華滬深300 A股基金 23.86000 23.90000 -0.04000 -0.16736 復華數位經濟基金 65.68000 64.15000 1.53000 2.38504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80260 9.79590 0.00670 0.06840 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64760 9.64670 0.00090 0.00933 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.95670 9.94990 0.00680 0.06834 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.76900 9.76810 0.00090 0.00921 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.74820 9.73520 0.01300 0.13354 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95740 9.95410 0.00330 0.03315 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.74570 9.72750 0.01820 0.18710 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95380 9.94520 0.00860 0.08647 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.74450 9.72630 0.01820 0.18712 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95680 9.94820 0.00860 0.08645 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28810 9.28320 0.00490 0.05278 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03190 9.02120 0.01070 0.11861 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73920 8.73760 0.00160 0.01831 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41030 11.40430 0.00600 0.05261 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.10850 11.09540 0.01310 0.11807 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87210 10.87020 0.00190 0.01748 景順主流基金 19.29000 19.26000 0.03000 0.15576 景順台灣科技基金 34.34000 34.30000 0.04000 0.11662 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 景順全球科技基金 21.42000 21.45000 -0.03000 -0.13986 景順全球康健基金 17.66000 17.70000 -0.04000 -0.22599 景順貨幣市場基金 15.92360 15.92340 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.50000 35.41000 0.09000 0.25417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.50000 15.52000 -0.02000 -0.12887 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67130 8.66870 0.00260 0.02999 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34440 8.34460 -0.00020 -0.00240 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99530 10.99200 0.00330 0.03002 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55550 10.55580 -0.00030 -0.00284 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 華南永昌中國A股基金(美元) 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.51250 9.49760 0.01490 0.15688 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.41860 9.41330 0.00530 0.05630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72580 9.71050 0.01530 0.15756 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.63130 9.62590 0.00540 0.05610 華南永昌永昌基金 19.88000 19.84000 0.04000 0.20161 華南永昌全球亨利組合基金 14.27160 14.26180 0.00980 0.06872 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 華南永昌全球精品基金 16.01000 15.96000 0.05000 0.31328 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.11000 14.08000 0.03000 0.21307 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 華南永昌物聯網精選基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 華南永昌策略報酬基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18710 16.18700 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.83750 24.89210 -0.05460 -0.21935 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92520 11.92510 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18920 10.18630 0.00290 0.02847 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.55990 10.56570 -0.00580 -0.05489 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94580 9.94300 0.00280 0.02816 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.27640 10.28210 -0.00570 -0.05544 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05030 10.04740 0.00290 0.02886 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.35510 10.36020 -0.00510 -0.04923 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90790 9.90500 0.00290 0.02928 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20290 10.20840 -0.00550 -0.05388 華頓中小型基金 27.30000 26.65000 0.65000 2.43902 華頓中國多重機會平衡基金 12.75730 12.81180 -0.05450 -0.42539 華頓台灣基金 33.18000 32.54000 0.64000 1.96681 華頓平安貨幣市場基金 11.50740 11.50730 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.00000 17.94000 0.06000 0.33445 華頓全球高收益債券基金A 13.32160 13.31730 0.00430 0.03229 華頓全球高收益債券基金B 8.39480 8.39210 0.00270 0.03217 華頓全球黑鑽油源基金 6.12000 6.19000 -0.07000 -1.13086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96110 2.97880 -0.01770 -0.59420 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.89200 13.97960 -0.08760 -0.62663 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46420 0.46660 -0.00240 -0.51436 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80340 11.82440 -0.02100 -0.17760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74190 10.76040 -0.01850 -0.17193 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00890 11.03230 -0.02340 -0.21210 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01270 10.03400 -0.02130 -0.21228 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.57650 11.58950 -0.01300 -0.11217 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.61310 10.62360 -0.01050 -0.09884 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43060 2.43030 0.00030 0.01234 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97080 1.97010 0.00070 0.03553 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17560 12.16720 0.00840 0.06904 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.00930 10.00240 0.00690 0.06898 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38030 0.38000 0.00030 0.07895 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32270 0.32240 0.00030 0.09305 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.53000 -0.01000 -0.28329 匯豐中國動力基金(台幣) 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887 匯豐台灣精典基金 24.74000 24.60000 0.14000 0.56911 匯豐全球趨勢組合基金 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 匯豐安富基金 25.69000 25.63000 0.06000 0.23410 匯豐成功基金 39.95000 40.24000 -0.29000 -0.72068 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44810 2.44680 0.00130 0.05313 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24420 2.24290 0.00130 0.05796 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67470 11.66520 0.00950 0.08144 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.13590 8.12630 0.00960 0.11813 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38450 0.38400 0.00050 0.13021 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34720 0.34670 0.00050 0.14422 匯豐拉丁美洲基金 7.55000 7.64000 -0.09000 -1.17801 匯豐金磚動力基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97340 14.97340 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.18000 0.04000 0.77220 匯豐新鑽動力基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51570 5.50430 0.01140 0.20711 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.04160 9.03030 0.01130 0.12513 匯豐龍鳳基金-A類型 53.18000 52.89000 0.29000 0.54831 匯豐龍鳳基金-I類型 53.18000 52.89000 0.29000 0.54831 匯豐龍騰電子基金 39.05000 38.52000 0.53000 1.37591 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25120 12.22470 0.02650 0.21677 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.99000 21.51000 0.48000 2.23152 新光中國成長基金(人民幣) 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 新光中國成長基金(美元) 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 新光中國成長基金(新臺幣) 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.00890 10.01210 -0.00320 -0.03196 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.98820 9.98770 0.00050 0.00501 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.98720 9.99930 -0.01210 -0.12101 新光台灣富貴基金 23.54000 23.55000 -0.01000 -0.04246 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 新光全球生技醫療基金(美元) 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94640 9.93700 0.00940 0.09460 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0.05628 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76140 9.75620 0.00520 0.05330 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83030 9.82510 0.00520 0.05293 瑞銀全球創新趨勢基金 7.44000 7.46000 -0.02000 -0.26810 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.91280 9.90490 0.00790 0.07976 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.64440 9.63670 0.00770 0.07990 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87870 9.87020 0.00850 0.08612 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.65320 9.64480 0.00840 0.08709 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71340 9.70830 0.00510 0.05253 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.00390 9.99830 0.00560 0.05601 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.85790 13.85660 0.00130 0.00938 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.64750 8.64680 0.00070 0.00810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.48630 36.33680 0.14950 0.41143 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.25160 37.13200 0.11960 0.32209 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.51710 38.38640 0.13070 0.34049 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10700 11.10610 0.00090 0.00810 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34880 10.36440 -0.01560 -0.15052 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.88000 13.85410 0.02590 0.18695 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.18400 11.16970 0.01430 0.12802 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 12.64390 12.56340 0.08050 0.64075 群益大印度基金-美元 12.81890 12.74480 0.07410 0.58141 群益大印度基金-新臺幣 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.23000 12.24720 -0.01720 -0.14044 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.71390 12.73940 -0.02550 -0.20017 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.41800 11.43420 -0.01620 -0.14168 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.83160 10.85330 -0.02170 -0.19994 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.81380 9.82770 -0.01390 -0.14144 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.34740 9.36620 -0.01880 -0.20072 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53530 9.54870 -0.01340 -0.14033 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.38620 9.40500 -0.01880 -0.19989 群益中小型股基金 51.46000 50.94000 0.52000 1.02081 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.94500 9.93570 0.00930 0.09360 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.95310 9.94970 0.00340 0.03417 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05940 9.06540 -0.00600 -0.06619 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.84980 8.84150 0.00830 0.09388 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.85660 8.85360 0.00300 0.03388 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.06210 8.06750 -0.00540 -0.06694 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41650 11.40770 0.00880 0.07714 群益中國高收益債券基金-美元 11.21610 11.21060 0.00550 0.04906 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55530 10.56090 -0.00560 -0.05303 群益中國新機會基金N-人民幣 9.88360 9.86190 0.02170 0.22004 群益中國新機會基金N-美元 9.78360 9.76790 0.01570 0.16073 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 群益中國新機會基金-人民幣 8.76550 8.74620 0.01930 0.22067 群益中國新機會基金-美元 10.46120 10.44440 0.01680 0.16085 群益中國新機會基金-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.34800 19.32030 0.02770 0.14337 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.01250 10.00700 0.00550 0.05496 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.30250 10.30300 -0.00050 -0.00485 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.09160 9.08660 0.00500 0.05503 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.35480 9.35520 -0.00040 -0.00428 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98140 9.92240 0.05900 0.59461 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80680 9.75090 0.05590 0.57328 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47570 9.41960 0.05610 0.59557 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39150 9.33780 0.05370 0.57508 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.03890 9.97940 0.05950 0.59623 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11420 10.05640 0.05780 0.57476 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64250 9.58540 0.05710 0.59570 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03110 9.97380 0.05730 0.57451 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07830 10.05920 0.01910 0.18988 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.39740 7.38340 0.01400 0.18961 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.01930 10.01790 0.00140 0.01397 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95040 9.95130 -0.00090 -0.00904 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00470 10.01220 -0.00750 -0.07491 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01920 10.01780 0.00140 0.01398 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95040 9.95130 -0.00090 -0.00904 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00470 10.01220 -0.00750 -0.07491 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.01930 10.01790 0.00140 0.01397 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95040 9.95130 -0.00090 -0.00904 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00470 10.01220 -0.00750 -0.07491 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01930 10.01790 0.00140 0.01397 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95040 9.95130 -0.00090 -0.00904 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00470 10.01220 -0.00750 -0.07491 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 群益全球關鍵生技基金-美元 14.98340 14.99990 -0.01650 -0.11000 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 群益印度中小基金N-美元 9.67050 9.64900 0.02150 0.22282 群益印度中小基金N-新臺幣 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 群益印度中小基金-人民幣 14.46690 14.42620 0.04070 0.28213 群益印度中小基金-美元 13.83140 13.80070 0.03070 0.22245 群益印度中小基金-新臺幣 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887 群益安家基金 26.78880 26.28640 0.50240 1.91125 群益安穩貨幣市場基金 16.06700 16.06680 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.39000 21.41000 -0.02000 -0.09341 群益亞太中小基金 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 群益亞太新趨勢平衡基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58250 9.57670 0.00580 0.06056 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.44080 7.43630 0.00450 0.06051 群益店頭市場基金 111.82000 110.62000 1.20000 1.08479 群益東方盛世基金 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 群益東協成長基金-人民幣 13.73710 13.65180 0.08530 0.62483 群益東協成長基金-美元 12.99830 12.92520 0.07310 0.56556 群益東協成長基金-新臺幣 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21920 11.20650 0.01270 0.11333 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74890 10.73960 0.00930 0.08660 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10850 10.10620 0.00230 0.02276 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.99420 9.98290 0.01130 0.11319 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57870 9.57030 0.00840 0.08777 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00570 9.00370 0.00200 0.02221 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.08540 10.07650 0.00890 0.08832 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.78010 9.76900 0.01110 0.11362 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74890 9.74040 0.00850 0.08727 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06070 10.05850 0.00220 0.02187 群益長安基金 31.08000 30.81000 0.27000 0.87634 群益美國新創亮點基金-美元 14.66230 14.63540 0.02690 0.18380 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 群益真善美基金 18.06430 18.01190 0.05240 0.29092 群益馬拉松基金 134.71000 133.97000 0.74000 0.55236 群益深証中小板基金 15.49000 15.67000 -0.18000 -1.14869 群益創新科技基金 35.88000 35.48000 0.40000 1.12740 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.14620 10.13730 0.00890 0.08779 群益華夏盛世基金N-美元 10.06620 10.06330 0.00290 0.02882 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 11.04920 11.03950 0.00970 0.08787 群益華夏盛世基金-美元 11.09940 11.09620 0.00320 0.02884 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.76000 17.77000 -0.01000 -0.05627 群益奧斯卡基金 30.12000 29.81000 0.31000 1.03992 群益新興金鑽基金-美元 13.20580 13.19520 0.01060 0.08033 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 25.96000 25.63000 0.33000 1.28755 群益道瓊美國地產ETF基金 18.83000 18.90000 -0.07000 -0.37037 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63420 11.62590 0.00830 0.07139 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.37890 11.35800 0.02090 0.18401 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26380 11.25300 0.01080 0.09597 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67310 8.66710 0.00600 0.06923 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.32660 9.30950 0.01710 0.18368 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92020 8.91170 0.00850 0.09538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.74000 30.55000 0.19000 0.62193 德信中國精選成長基金 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936 德信台灣主流中小基金 20.56000 20.33000 0.23000 1.13133 德信新興股票組合基金 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 德信萬保貨幣市場基金 11.92100 11.92090 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70120 10.70040 0.00080 0.00748 德信數位時代基金 28.21000 28.32000 -0.11000 -0.38842 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64850 11.64830 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.95000 16.89000 0.06000 0.35524 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.47000 19.64000 -0.17000 -0.86558 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.86350 9.86270 0.00080 0.00811 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.91210 13.91100 0.00110 0.00791 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15010 8.15160 -0.00150 -0.01840 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22510 11.22220 0.00290 0.02584 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37150 11.36830 0.00320 0.02815 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84240 12.84670 -0.00430 -0.03347 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.36000 18.43000 -0.07000 -0.37982 摩根中小基金 26.11000 25.92000 0.19000 0.73302 摩根中國A股基金 15.25000 15.39000 -0.14000 -0.90968 摩根中國A股基金(美元) 12.35000 12.44000 -0.09000 -0.72347 摩根中國亮點基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.79080 11.85430 -0.06350 -0.53567 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.70080 12.75610 -0.05530 -0.43352 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.17000 10.21510 -0.04510 -0.44150 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.09610 13.16660 -0.07050 -0.53545 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.56280 14.62620 -0.06340 -0.43347 摩根台灣金磚基金 21.62000 21.55000 0.07000 0.32483 摩根台灣增長基金 52.44000 52.34000 0.10000 0.19106 摩根平衡基金 28.35000 28.40000 -0.05000 -0.17606 摩根全球α基金 19.02000 19.07000 -0.05000 -0.26219 摩根全球平衡基金 15.18460 15.13960 0.04500 0.29723 摩根全球發現基金 12.42000 12.48000 -0.06000 -0.48077 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76980 9.78320 -0.01340 -0.13697 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61440 10.61980 -0.00540 -0.05085 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15330 10.16050 -0.00720 -0.07086 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32540 11.34100 -0.01560 -0.13755 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.93840 9.94540 -0.00700 -0.07038 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88120 10.87200 0.00920 0.08462 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.77800 13.76650 0.01150 0.08354 摩根亞洲基金 58.17000 58.07000 0.10000 0.17221 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.69620 8.68880 0.00740 0.08517 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05800 10.04010 0.01790 0.17829 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00890 8.99470 0.01420 0.15787 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.42800 12.41700 0.01100 0.08859 摩根東方內需機會基金 18.42000 18.39000 0.03000 0.16313 摩根東方科技基金 36.89000 36.95000 -0.06000 -0.16238 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 摩根金龍收成基金 23.50000 23.50000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.06650 15.06640 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 摩根新金磚五國基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 摩根新絲路基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 摩根新興35基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 25.28000 25.43000 -0.15000 -0.58985 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.63420 7.61510 0.01910 0.25082 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82180 9.79280 0.02900 0.29614 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70610 9.67790 0.02820 0.29139 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.78920 10.76190 0.02730 0.25367 摩根新興科技基金 61.70000 61.30000 0.40000 0.65253 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32400 8.31910 0.00490 0.05890 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45400 10.44780 0.00620 0.05934 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75370 8.73130 0.02240 0.25655 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55270 9.51730 0.03540 0.37195 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16210 9.12980 0.03230 0.35379 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.93760 9.91230 0.02530 0.25524 摩根龍揚基金 35.15000 35.15000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34840 9.34340 0.00500 0.05351 摩根總收益組合基金-累積型 11.21150 11.20550 0.00600 0.05355 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.13000 26.70000 0.43000 1.61049 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74100 11.72610 0.01490 0.12707 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.11040 11.09880 0.01160 0.10452 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96650 9.96060 0.00590 0.05923 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37890 10.36570 0.01320 0.12734 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.85690 9.84670 0.01020 0.10359 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.83620 8.83100 0.00520 0.05888 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.56240 10.59480 -0.03240 -0.30581 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31170 10.35370 -0.04200 -0.40565 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90390 9.89060 0.01330 0.13447 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.76020 9.75690 0.00330 0.03382 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.73190 9.71890 0.01300 0.13376 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59060 9.58730 0.00330 0.03442 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50810 11.50960 -0.00150 -0.01303 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.31850 11.32150 -0.00300 -0.02650 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20470 10.21580 -0.01110 -0.10866 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.99810 10.99960 -0.00150 -0.01364 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80030 10.80320 -0.00290 -0.02684 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74020 9.75090 -0.01070 -0.10973 聯邦金鑽平衡基金 25.08400 24.68450 0.39950 1.61842 聯邦貨幣市場基金 13.14950 13.14940 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.70000 13.46000 0.24000 1.78306 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86710 15.86570 0.00140 0.00882 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.52190 12.43490 0.08700 0.69964 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.42320 12.34250 0.08070 0.65384 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.95600 11.87820 0.07780 0.65498 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70720 11.69720 0.01000 0.08549 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95910 10.95780 0.00130 0.01186 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57850 10.56950 0.00900 0.08515 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62940 8.62840 0.00100 0.01159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.72000 37.67000 0.05000 0.13273 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.91000 15.93000 -0.02000 -0.12555 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.82000 15.85000 -0.03000 -0.18927 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.75000 18.78000 -0.03000 -0.15974 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.85000 -0.02000 -0.12618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.57000 16.58000 -0.01000 -0.06031 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.30000 0.02000 0.10929 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.20000 0.01000 0.05814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博貨幣市場基金 14.98610 14.98600 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41120 10.41960 -0.00840 -0.08062 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.99530 13.99740 -0.00210 -0.01500 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.66150 7.66770 -0.00620 -0.08086 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.41000 24.13000 0.28000 1.16038 瀚亞中國基金-人民幣 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416 瀚亞中國基金-新台幣 14.56000 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