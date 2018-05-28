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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/25  107/05/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.42840   10.41990   0.00850    0.08157
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.40570    9.38040   0.02530    0.26971
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.63680    9.61020   0.02660    0.27679
中國信託台灣活力基金                                             16.90000   16.68000   0.22000    1.31894
中國信託台灣優勢基金                                             19.31000   19.19000   0.12000    0.62533
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72950    9.73360  -0.00410   -0.04212
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21930    9.22320  -0.00390   -0.04228
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17950   10.17980  -0.00030   -0.00295
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64280    9.64310  -0.00030   -0.00311
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.30780   10.33450  -0.02670   -0.25836
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04520    9.06870  -0.02350   -0.25913
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.30590   11.31110  -0.00520   -0.04597
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26460   10.26930  -0.00470   -0.04577
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
中國信託智能運動基金-美元                                        10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97400   10.97390   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.44510    9.43370   0.01140    0.12084
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.20890    9.19770   0.01120    0.12177
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.62140    9.60700   0.01440    0.14989
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.37550    9.36150   0.01400    0.14955
中國信託精穩基金                                                 18.75150   18.72610   0.02540    0.13564
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
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元大2001基金                                                     70.31000   69.77000   0.54000    0.77397
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.68420   37.65190   0.03230    0.08579
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31290   11.31190   0.00100    0.00884
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.91620   10.92430  -0.00810   -0.07415
元大上證50基金                                                   31.13000   31.11000   0.02000    0.06429
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.20000   13.27000  -0.07000   -0.52751
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.32000   12.39000  -0.07000   -0.56497
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.41000   13.35000   0.06000    0.44944
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.55600   13.48400   0.07200    0.53397
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.76000   17.68400   0.07600    0.42977
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.46500   11.54100  -0.07600   -0.65852
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.54600   11.63300  -0.08700   -0.74787
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.20000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.29790   47.39820  -0.10030   -0.21161
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.30720   10.30140   0.00580    0.05630
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.58630    9.58090   0.00540    0.05636
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92940    9.93200  -0.00260   -0.02618
元大巴西指數基金                                                  5.92200    6.02200  -0.10000   -1.66058
元大巴菲特基金                                                   31.01000   30.91000   0.10000    0.32352
元大日經225基金                                                  28.32000   28.27000   0.05000    0.17687
元大台商收成基金                                                 24.33000   24.03000   0.30000    1.24844
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.92000   36.81000   0.11000    0.29883
元大台灣中型100基金                                              33.88000   33.85000   0.03000    0.08863
元大台灣加權股價指數基金                                         25.15300   25.15600  -0.00300   -0.01193
元大台灣卓越50基金                                               81.82000   81.71000   0.11000    0.13462
元大台灣金融基金                                                 17.64000   17.67000  -0.03000   -0.16978
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.08000   31.15000  -0.07000   -0.22472
元大台灣高股息基金                                               26.43000   26.55000  -0.12000   -0.45198
元大台灣電子科技基金                                             36.01000   35.80000   0.21000    0.58659
元大全球ETF成長組合基金                                          10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.34000   13.30000   0.04000    0.30075
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.67600   12.62000   0.05600    0.44374
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.12000    7.10000   0.02000    0.28169
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.61000    6.62000  -0.01000   -0.15106
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.05700   10.06500  -0.00800   -0.07948
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.93000   13.92000   0.01000    0.07184
元大全球農業商機基金                                             16.54000   16.56000  -0.02000   -0.12077
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
元大印尼指數基金                                                  8.61500    8.29200   0.32300    3.89532
元大印度指數基金                                                  9.33500    9.27800   0.05700    0.61436
元大印度基金                                                     12.45000   12.39000   0.06000    0.48426
元大多多基金                                                     22.19000   21.87000   0.32000    1.46319
元大多福基金                                                     61.10000   60.75000   0.35000    0.57613
元大亞太成長基金                                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56270    8.56310  -0.00040   -0.00467
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.11100    7.11130  -0.00030   -0.00422
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.92300    9.91100   0.01200    0.12108
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.05500   10.06500  -0.01000   -0.09935
元大卓越基金                                                     52.79000   52.49000   0.30000    0.57154
元大店頭基金                                                      9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
元大泛歐成長基金                                                  9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21480   10.21430   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.27750    9.27240   0.00510    0.05500
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.75110   30.81730  -0.06620   -0.21481
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.48950   36.34230   0.14720    0.40504
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.42900   19.56140  -0.13240   -0.67684
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.59120   18.36360   0.22760    1.23941
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.27150   37.30520  -0.03370   -0.09034
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.61940   20.64160  -0.02220   -0.10755
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.73470   17.70660   0.02810    0.15870
元大高科技基金                                                   21.34000   20.96000   0.38000    1.81298
元大得利貨幣市場基金                                             16.23550   16.23530   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96930   11.96910   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.52000   14.36000   0.16000    1.11421
元大華夏中小基金                                                  8.53000    8.56000  -0.03000   -0.35047
元大新中國基金-人民幣                                            11.12000   11.21000  -0.09000   -0.80285
元大新中國基金-美元                                              11.25100   11.33900  -0.08800   -0.77608
元大新中國基金-新台幣                                            10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
元大新主流基金                                                   30.81000   30.23000   0.58000    1.91862
元大新東協平衡基金-美元                                           9.89300    9.84500   0.04800    0.48756
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.02580    9.98340   0.04240    0.42471
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.02750    9.98340   0.04410    0.44173
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.30980   10.27470   0.03510    0.34162
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.11050    9.07950   0.03100    0.34143
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.76460    9.75400   0.01060    0.10867
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.45880    9.44850   0.01030    0.10901
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62620    9.62530   0.00090    0.00935
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.32980    9.32890   0.00090    0.00965
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52870    9.51950   0.00920    0.09664
元大新興亞洲基金                                                 12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.33270    9.31830   0.01440    0.15453
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.21570    9.20150   0.01420    0.15432
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.30780    9.30280   0.00500    0.05375
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.18890    9.18390   0.00500    0.05444
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08560   15.08540   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     42.34000   41.69000   0.65000    1.55913
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.58000   0.14000    1.46138
元大實質多重資產基金-美元                                         9.64600    9.51300   0.13300    1.39809
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.87000    9.75000   0.12000    1.23077
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.78000   14.70000   0.08000    0.54422
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.58000   15.68000  -0.10000   -0.63776
元大精準中小基金                                                 23.46000   23.23000   0.23000    0.99010
元大摩臺基金                                                     38.30000   38.26000   0.04000    0.10455
元大標普500基金                                                  24.55000   24.66000  -0.11000   -0.44607
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.78000   31.88000  -0.10000   -0.31368
元大標智滬深300基金                                              18.73000   18.70000   0.03000    0.16043
元大歐洲50基金                                                   25.21000   25.37000  -0.16000   -0.63067
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.60990    9.59890   0.01100    0.11460
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14930   10.14900   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     63.72000   62.59000   1.13000    1.80540
元大韓國KOSPI200基金                                             24.35000   24.30000   0.05000    0.20576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.28000   16.20000   0.08000    0.49383
日盛上選基金                                                     36.17000   35.54000   0.63000    1.77265
日盛小而美基金                                                   19.89000   19.76000   0.13000    0.65789
日盛中國內需動力基金                                             11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.66230   11.65410   0.00820    0.07036
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.90600    9.89900   0.00700    0.07071
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.96010   11.95170   0.00840    0.07028
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.15280   10.14560   0.00720    0.07097
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.79090   10.78900   0.00190    0.01761
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.14420    9.14260   0.00160    0.01750
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.47000   12.52000  -0.05000   -0.39936
日盛日盛基金                                                     15.20000   14.92000   0.28000    1.87668
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99980    9.99740   0.00240    0.02401
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51030    9.50800   0.00230    0.02419
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77230    9.77400  -0.00170   -0.01739
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29620    9.29780  -0.00160   -0.01721
日盛全球新興債券基金A                                            10.72960   10.72010   0.00950    0.08862
日盛全球新興債券基金B                                             8.42650    8.41910   0.00740    0.08790
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41640    2.41520   0.00120    0.04969
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70340    1.70250   0.00090    0.05286
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37670    0.37650   0.00020    0.05312
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26640    0.26630   0.00010    0.03755
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.43150   12.43040   0.00110    0.00885
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.64700    8.64610   0.00090    0.01041
日盛亞洲機會基金                                                  7.73000    7.74000  -0.01000   -0.12920
日盛首選基金                                                     18.43000   18.27000   0.16000    0.87575
日盛高科技基金                                                   19.19000   18.87000   0.32000    1.69581
日盛貨幣市場基金                                                 14.75300   14.75280   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   44.28000   43.51000   0.77000    1.76971
日盛精選五虎基金                                                 40.44000   40.34000   0.10000    0.24789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46990   13.46970   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.54000   36.07000   0.47000    1.30302
台新MSCI中國基金                                                 22.49000   22.44000   0.05000    0.22282
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.26000   18.29000  -0.03000   -0.16402
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.53000   21.46000   0.07000    0.32619
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14620   14.14600   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.86620    9.86590   0.00030    0.00304
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80810   10.80550   0.00260    0.02406
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06210   10.07010  -0.00800   -0.07944
台新中國通基金                                                   50.83000   50.62000   0.21000    0.41486
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56900    0.57070  -0.00170   -0.29788
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.01500   17.07900  -0.06400   -0.37473
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41850    0.41950  -0.00100   -0.23838
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.53000   12.57000  -0.04000   -0.31822
台新主流基金                                                     25.27000   25.12000   0.15000    0.59713
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.81000   18.86000  -0.05000   -0.26511
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63200    0.63320  -0.00120   -0.18951
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.20000   14.24000  -0.04000   -0.28090
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47680    0.47760  -0.00080   -0.16750
台新台灣中小基金                                                 39.81000   39.73000   0.08000    0.20136
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.39940    9.37990   0.01950    0.20789
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39530    9.36190   0.03340    0.35677
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.42140   10.38440   0.03700    0.35630
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.63600   10.64410  -0.00810   -0.07610
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.36540   11.37410  -0.00870   -0.07649
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
台新印度基金                                                     15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                             10.93400   10.93220   0.00180    0.01647
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.65840    8.65780   0.00060    0.00693
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29550    0.29520   0.00030    0.10163
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.85250   11.85180   0.00070    0.00591
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39870    0.39830   0.00040    0.10043
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07970   11.07960   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.67020   29.67150  -0.00130   -0.00438
台新智慧生活基金-美元                                            10.25420   10.28250  -0.02830   -0.27522
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.94760    8.93110   0.01650    0.18475
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.87610    8.86850   0.00760    0.08570
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.47580    9.45820   0.01760    0.18608
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40810    9.40000   0.00810    0.08617
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.42890   10.40150   0.02740    0.26342
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34350    0.34230   0.00120    0.35057
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.88470    7.86400   0.02070    0.26322
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27300    0.27200   0.00100    0.36765
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.38000    6.41000  -0.03000   -0.46802
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.15000   20.10000   0.05000    0.24876
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.84800   10.89500  -0.04700   -0.43139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.27000   23.78000   0.49000    2.06056
未來資產全球大消費基金                                           15.19000   15.26000  -0.07000   -0.45872
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.17000   10.08000   0.09000    0.89286
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.87000    8.79000   0.08000    0.91013
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.84970   11.83300   0.01670    0.14113
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.67860    9.66500   0.01360    0.14071
未來資產亞洲新富基金                                             21.89000   21.99000  -0.10000   -0.45475
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55320   12.55310   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.07000   14.75000   0.32000    2.16949
未來資產新興市場債券基金A                                         8.77330    8.75450   0.01880    0.21475
未來資產新興市場債券基金B                                         6.77180    6.75730   0.01450    0.21458
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.01490   11.01400   0.00090    0.00817
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.26730   10.28050  -0.01320   -0.12840
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43090    9.42770   0.00320    0.03394
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60870   10.60530   0.00340    0.03206
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.51570    8.52100  -0.00530   -0.06220
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.63970    9.64540  -0.00570   -0.05910
永豐中小基金                                                     56.57000   55.56000   1.01000    1.81785
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.81870    1.82180  -0.00310   -0.17016
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37060    2.37460  -0.00400   -0.16845
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.66160    8.68810  -0.02650   -0.30501
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.95330   10.98680  -0.03350   -0.30491
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.99000    4.98000   0.01000    0.20080
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.42000   23.39000   0.03000    0.12826
永豐主流品牌基金                                                 18.17000   18.10000   0.07000    0.38674
永豐永豐基金                                                     36.75000   36.48000   0.27000    0.74013
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.99750    9.99880  -0.00130   -0.01300
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.99740    9.99880  -0.00140   -0.01400
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98990    9.99840  -0.00850   -0.08501
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98990    9.99840  -0.00850   -0.08501
永豐亞洲民生消費基金                                             12.41000   12.45000  -0.04000   -0.32129
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81890   12.79720   0.02170    0.16957
永豐高科技基金                                                   27.73000   27.10000   0.63000    2.32472
永豐貨幣市場基金                                                 13.86760   13.86750   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02040    2.01770   0.00270    0.13382
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38930    2.38700   0.00230    0.09636
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.80940    7.80990  -0.00050   -0.00640
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34900   10.34960  -0.00060   -0.00580
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.28020    7.25900   0.02120    0.29205
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.06590   11.03360   0.03230    0.29274
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.93000   19.08000  -0.15000   -0.78616
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.55000   54.45000   0.10000    0.18365
永豐領航科技基金                                                 43.83000   42.68000   1.15000    2.69447
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
永豐趨勢平衡基金                                                 51.51000   51.11000   0.40000    0.78263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.47140   11.47030   0.00110    0.00959
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.62160    9.61430   0.00730    0.07593
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74630    9.73890   0.00740    0.07598
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59720    9.59110   0.00610    0.06360
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68170    9.67560   0.00610    0.06305
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.63480    9.63100   0.00380    0.03946
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89080    9.88700   0.00380    0.03843
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.57910    9.57580   0.00330    0.03446
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.74710    9.74370   0.00340    0.03489
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.90000   10.97000  -0.07000   -0.63810
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
兆豐國際中小基金                                                 16.65000   16.31000   0.34000    2.08461
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.10000   15.18000  -0.08000   -0.52701
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.95000   21.05000  -0.10000   -0.47506
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.14000   21.23000  -0.09000   -0.42393
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.34000   12.38000  -0.04000   -0.32310
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.34000   12.38000  -0.04000   -0.32310
兆豐國際生命科學基金                                             15.17000   15.20000  -0.03000   -0.19737
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33240   10.34860  -0.01620   -0.15654
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71860   10.72750  -0.00890   -0.08296
兆豐國際全球高股息基金                                           11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
兆豐國際全球基金                                                 32.16000   32.31000  -0.15000   -0.46425
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22130   10.22080   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.70200    9.69660   0.00540    0.05569
兆豐國際國民基金                                                 23.22000   23.18000   0.04000    0.17256
兆豐國際第一基金                                                 13.69000   13.47000   0.22000    1.63326
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.88460    9.88140   0.00320    0.03238
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.91880    7.91620   0.00260    0.03284
兆豐國際萬全基金                                                 21.13000   20.87000   0.26000    1.24581
兆豐國際電子基金                                                 27.09000   26.78000   0.31000    1.15758
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.07000   22.08000  -0.01000   -0.04529
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.92000   16.94000  -0.02000   -0.11806
兆豐國際豐台灣基金                                               32.87000   32.92000  -0.05000   -0.15188
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48860   12.48840   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05660   11.05430   0.00230    0.02081
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92890   11.91920   0.00970    0.08138
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.71020   10.70340   0.00680    0.06353
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48680   11.47660   0.01020    0.08888
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19760    8.19590   0.00170    0.02074
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59770    9.58990   0.00780    0.08134
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.10530    9.09940   0.00590    0.06484
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09920    9.09100   0.00820    0.09020
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.41320    9.40710   0.00610    0.06484
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
合庫全球新興市場基金                                              9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
合庫貨幣市場基金                                                 10.11850   10.11840   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.61760    9.60470   0.01290    0.13431
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.88060    9.86710   0.01350    0.13682
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.12730   10.11980   0.00750    0.07411
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.64570   11.62700   0.01870    0.16083
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.60830   13.57290   0.03540    0.26081
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.11080    9.09830   0.01250    0.13739
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.74300    9.72960   0.01340    0.13772
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.06350    8.05740   0.00610    0.07571
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.07680    9.06220   0.01460    0.16111
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.37320   10.34610   0.02710    0.26193
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91030   10.90950   0.00080    0.00733
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.60810   10.61450  -0.00640   -0.06029
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13780   10.15320  -0.01540   -0.15168
安聯中國東協基金                                                 16.13000   16.07000   0.06000    0.37337
安聯中國策略基金                                                 15.89000   16.09000  -0.20000   -1.24301
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.77000   14.78000  -0.01000   -0.06766
安聯中華新思路基金-美元                                          14.81000   14.83000  -0.02000   -0.13486
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.49000   13.52000  -0.03000   -0.22189
安聯台灣大壩基金                                                 27.79000   27.40000   0.39000    1.42336
安聯台灣科技基金                                                 47.07000   46.30000   0.77000    1.66307
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47750   12.47740   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 30.89000   30.42000   0.47000    1.54504
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06590   10.06050   0.00540    0.05368
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.99450   14.98770   0.00680    0.04537
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67510    9.67080   0.00430    0.04446
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05950   12.05190   0.00760    0.06306
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08080   10.07440   0.00640    0.06353
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20880   12.20210   0.00670    0.05491
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.58080    9.57420   0.00660    0.06894
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42200    9.41600   0.00600    0.06372
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.12340    9.11840   0.00500    0.05483
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85440   11.85800  -0.00360   -0.03036
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90110   10.90610  -0.00500   -0.04585
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57590   10.58170  -0.00580   -0.05481
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02180    9.02600  -0.00420   -0.04653
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81550    8.81940  -0.00390   -0.04422
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.52650    8.53110  -0.00460   -0.05392
安聯全球人口趨勢基金                                             11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.23000   34.29000  -0.06000   -0.17498
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.95000    9.05000  -0.10000   -1.10497
安聯全球計量平衡基金                                             12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03850   12.03620   0.00230    0.01911
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49400   10.49200   0.00200    0.01906
安聯全球新興市場基金                                             18.59000   18.68000  -0.09000   -0.48180
安聯全球農金趨勢基金                                              9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             25.06000   25.09000  -0.03000   -0.11957
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00520    9.99850   0.00670    0.06701
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80850    9.80190   0.00660    0.06733
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.38750   83.31060   0.07690    0.09231
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.66150   12.64730   0.01420    0.11228
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.13260   66.07040   0.06220    0.09414
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.96080    9.94970   0.01110    0.11156
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52250    2.52110   0.00140    0.05553
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65610   10.65020   0.00590    0.05540
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10640    2.10520   0.00120    0.05700
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89880    8.89460   0.00420    0.04722
宏利台灣動力基金                                                 33.53000   33.14000   0.39000    1.17683
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.40710   10.40990  -0.00280   -0.02690
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90860    9.92230  -0.01370   -0.13807
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.29120    8.29340  -0.00220   -0.02653
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.09460    8.10440  -0.00980   -0.12092
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
宏利全球債券組合基金                                             12.92780   12.93740  -0.00960   -0.07420
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76750    2.76260   0.00490    0.17737
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.66640   11.65330   0.01310    0.11241
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71310    8.70300   0.01010    0.11605
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27810    2.27620   0.00190    0.08347
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.69450   10.68930   0.00520    0.04865
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.32080    4.30010   0.02070    0.48138
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70120    0.69780   0.00340    0.48725
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.09000   20.01000   0.08000    0.39980
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61980   11.61710   0.00270    0.02324
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36450   10.36360   0.00090    0.00868
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01990   10.02430  -0.00440   -0.04389
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06260    9.05810   0.00450    0.04968
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59020    8.58940   0.00080    0.00931
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43600    8.44060  -0.00460   -0.05450
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58990    8.58570   0.00420    0.04892
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76110    2.75550   0.00560    0.20323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40370    0.40290   0.00080    0.19856
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.18910   12.17220   0.01690    0.13884
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92340    0.92100   0.00240    0.26059
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.52910    7.51880   0.01030    0.13699
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09590    2.09140   0.00450    0.21517
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30120    0.30060   0.00060    0.19960
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.24970    9.23760   0.01210    0.13099
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33950    0.33870   0.00080    0.23620
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63050   13.63040   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.91000    2.90000   0.01000    0.34483
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.95000   12.91000   0.04000    0.30984
宏利臺灣股息收益基金                                             30.38000   30.44000  -0.06000   -0.19711
宏利澳幣保本基金                                                 11.94800   11.94760   0.00040    0.00335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.93060    9.92290   0.00770    0.07760
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.93100    9.92080   0.01020    0.10281
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05590    9.05570   0.00020    0.00221
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.60180   10.60160   0.00020    0.00189
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
貝萊德新台幣基金                                                 12.92570   12.92560   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.03000   25.93000   0.10000    0.38565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18140   11.18090   0.00050    0.00447
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.21600   10.21990  -0.00390   -0.03816
保德信大中華基金                                                 31.28000   31.36000  -0.08000   -0.25510
保德信中小型股基金                                               48.46000   47.77000   0.69000    1.44442
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
保德信中國中小基金-美元                                          11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.49000   10.57000  -0.08000   -0.75686
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.75150    9.78310  -0.03160   -0.32301
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.74600    9.77870  -0.03270   -0.33440
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.85430    9.88610  -0.03180   -0.32166
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.55730   10.59140  -0.03410   -0.32196
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
保德信中國品牌基金-美元                                          10.08000   10.17000  -0.09000   -0.88496
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.97000   11.07000  -0.10000   -0.90334
保德信台商全方位基金                                             38.88000   38.37000   0.51000    1.32916
保德信全球中小基金                                               30.07000   30.11000  -0.04000   -0.13285
保德信全球消費商機基金                                           17.54000   17.54000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                           12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                8.24000    8.34000  -0.10000   -1.19904
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.64000   30.61000   0.03000    0.09801
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89510    9.89170   0.00340    0.03437
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60830   10.60470   0.00360    0.03395
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11290    9.11900  -0.00610   -0.06689
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75920    9.76570  -0.00650   -0.06656
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.28190    8.27450   0.00740    0.08943
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77880   10.76920   0.00960    0.08914
保德信亞太基金                                                   22.45000   22.44000   0.01000    0.04456
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50860    8.49560   0.01300    0.15302
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13490   11.11800   0.01690    0.15201
保德信店頭市場基金                                               35.70000   35.33000   0.37000    1.04727
保德信拉丁美洲基金                                                6.89000    6.96000  -0.07000   -1.00575
保德信金平衡基金                                                 29.81000   29.79000   0.02000    0.06714
保德信金滿意基金                                                 42.68000   42.53000   0.15000    0.35269
保德信科技島基金                                                 26.63000   26.39000   0.24000    0.90944
保德信高成長基金                                                 97.08000   96.32000   0.76000    0.78904
保德信第一基金                                                   28.01000   27.74000   0.27000    0.97332
保德信貨幣市場基金                                               15.75050   15.75030   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65110   10.65600  -0.00490   -0.04598
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.51380   10.52910  -0.01530   -0.14531
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.91140   10.90890   0.00250    0.02292
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.08400   10.09250  -0.00850   -0.08422
保德信新世紀基金                                                 10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.09190    8.08600   0.00590    0.07297
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.75270   10.74500   0.00770    0.07166
保德信新興趨勢組合基金                                           11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
保德信瑞騰基金                                                   15.53230   15.53220   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.82270    9.80050   0.02220    0.22652
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.97570    9.95310   0.02260    0.22706
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.73480    9.71970   0.01510    0.15535
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.79950    9.78440   0.01510    0.15433
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.84150    9.81670   0.02480    0.25263
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.84160    9.81670   0.02490    0.25365
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82130    9.79650   0.02480    0.25315
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.82150    9.79660   0.02490    0.25417
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.84250    9.82510   0.01740    0.17710
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.70490    9.67950   0.02540    0.26241
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.64930    9.62410   0.02520    0.26184
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96490    1.96330   0.00160    0.08150
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63580    2.63370   0.00210    0.07974
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30850    0.30820   0.00030    0.09734
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44980    0.44930   0.00050    0.11128
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.74480    8.74200   0.00280    0.03203
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.91140   11.90820   0.00320    0.02687
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.61760    9.61060   0.00700    0.07284
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.62680   11.61820   0.00860    0.07402
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.10080    9.09120   0.00960    0.10560
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.03020   11.01850   0.01170    0.10619
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16000   10.13270   0.02730    0.26942
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01240    9.99330   0.01910    0.19113
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.16490   10.14930   0.01560    0.15371
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.64900   10.63190   0.01710    0.16084
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.05240   10.04440   0.00800    0.07965
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.86610    9.84860   0.01750    0.17769
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09390   10.07560   0.01830    0.18163
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80230    9.79220   0.01010    0.10314
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93540    9.92550   0.00990    0.09974
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.44130   10.43470   0.00660    0.06325
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.42950    6.42710   0.00240    0.03734
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.84080   10.83680   0.00400    0.03691
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64050   11.64040   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.34000   20.12000   0.22000    1.09344
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4621.740004570.04000  51.70000    1.13128
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.79140   10.78020   0.01120    0.10389
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.03000   12.00610   0.02390    0.19907
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.26900   11.24780   0.02120    0.18848
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.67950    9.66950   0.01000    0.10342
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.31450   10.29410   0.02040    0.19817
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.10950   10.09050   0.01900    0.18830
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.08850   11.07700   0.01150    0.10382
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.87020   11.84660   0.02360    0.19921
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.82010   11.79780   0.02230    0.18902
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.70000    6.65000   0.05000    0.75188
柏瑞巨人基金                                                     12.91000   12.84000   0.07000    0.54517
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64250   13.64240   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.11000   16.11000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34360   13.33380   0.00980    0.07350
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82630   11.80920   0.01710    0.14480
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46570   12.44880   0.01690    0.13576
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.03280    9.02620   0.00660    0.07312
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83010    6.82510   0.00500    0.07326
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.93560    8.92270   0.01290    0.14458
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.58260    8.56930   0.01330    0.15521
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.94340   10.92850   0.01490    0.13634
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.46220    8.45070   0.01150    0.13608
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00160   11.98430   0.01730    0.14436
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55980   11.55130   0.00850    0.07358
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63040   11.61240   0.01800    0.15501
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34770   11.33230   0.01540    0.13589
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.05110    9.04440   0.00670    0.07408
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.98330    9.96890   0.01440    0.14445
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.81040    9.79520   0.01520    0.15518
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73370    9.72050   0.01320    0.13580
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.57140    9.55840   0.01300    0.13601
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08750   10.07390   0.01360    0.13500
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01390    9.99260   0.02130    0.21316
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94310    9.92320   0.01990    0.20054
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03130   10.01040   0.02090    0.20878
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99470    9.98130   0.01340    0.13425
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.89570    9.87460   0.02110    0.21368
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.85090    9.83120   0.01970    0.20038
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93920    9.91840   0.02080    0.20971
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06820   10.05460   0.01360    0.13526
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01400    9.99260   0.02140    0.21416
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94310    9.92310   0.02000    0.20155
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03140   10.01040   0.02100    0.20978
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99480    9.98130   0.01350    0.13525
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.89580    9.87470   0.02110    0.21368
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.85100    9.83120   0.01980    0.20140
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93920    9.91840   0.02080    0.20971
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.60870   10.60310   0.00560    0.05281
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.83060   11.81610   0.01450    0.12271
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.29090   11.27830   0.01260    0.11172
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.15560    9.15070   0.00490    0.05355
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.93100    9.91880   0.01220    0.12300
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.79410    9.78310   0.01100    0.11244
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.32320   10.31770   0.00550    0.05331
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.01550   11.00210   0.01340    0.12179
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.90820   10.89600   0.01220    0.11197
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.15570    9.15080   0.00490    0.05355
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.93130    9.91920   0.01210    0.12199
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.79450    9.78350   0.01100    0.11243
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.73000   0.02000    0.14567
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.45000    9.59000  -0.14000   -1.45985
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31580   11.29560   0.02020    0.17883
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47940    7.46600   0.01340    0.17948
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31910   11.30100   0.01810    0.16016
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.00340   10.98060   0.02280    0.20764
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18670   10.16670   0.02000    0.19672
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40700    8.39350   0.01350    0.16084
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.51220    9.49250   0.01970    0.20753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54300    9.52430   0.01870    0.19634
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58440   10.56250   0.02190    0.20734
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94030    9.92440   0.01590    0.16021
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17030   10.15030   0.02000    0.19704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.85480    9.83440   0.02040    0.20744
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08380    9.06930   0.01450    0.15988
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.02950    9.00550   0.02400    0.26650
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56500    9.54620   0.01880    0.19694
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.05430   12.01630   0.03800    0.31624
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.57850   11.53440   0.04410    0.38233
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04410   11.00350   0.04060    0.36897
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.29580    7.27280   0.02300    0.31625
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.21810    9.18290   0.03520    0.38332
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.85950    9.82320   0.03630    0.36953
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.36210   10.32940   0.03270    0.31657
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.06160   11.02100   0.04060    0.36839
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97440    9.93640   0.03800    0.38243
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.30400    9.27460   0.02940    0.31699
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.06930   10.03230   0.03700    0.36881
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.09090   11.08170   0.00920    0.08302
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.68040   11.66330   0.01710    0.14661
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.77400   10.75930   0.01470    0.13663
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.18060    9.17290   0.00770    0.08394
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.76880    9.75440   0.01440    0.14763
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.77320    9.75980   0.01340    0.13730
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.00970   10.99350   0.01620    0.14736
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.89560    9.88730   0.00830    0.08395
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.26600   10.25200   0.01400    0.13656
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.50360    9.49570   0.00790    0.08320
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.33310    9.32530   0.00780    0.08364
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.98750    9.97280   0.01470    0.14740
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.53490    9.52180   0.01310    0.13758
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.22000   18.23000  -0.01000   -0.05485
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.03000   17.04000  -0.01000   -0.05869
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.89160   12.87780   0.01380    0.10716
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.88470   10.89490  -0.01020   -0.09362
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.66400   11.66630  -0.00230   -0.01971
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.21500   12.23020  -0.01520   -0.12428
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.31660   11.32080  -0.00420   -0.03710
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.01620   10.02560  -0.00940   -0.09376
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.46810   10.47010  -0.00200   -0.01910
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.38730   10.40030  -0.01300   -0.12500
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.43240   10.43630  -0.00390   -0.03737
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.26460   10.26660  -0.00200   -0.01948
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.37300   10.37690  -0.00390   -0.03758
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.35000   30.30000   0.05000    0.16502
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.46880    4.48660  -0.01780   -0.39674
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.98000   21.08000  -0.10000   -0.47438
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80730    0.81040  -0.00310   -0.38253
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76570    0.76860  -0.00290   -0.37731
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08670    2.08470   0.00200    0.09594
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.69050    9.68830   0.00220    0.02271
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.35510    8.35320   0.00190    0.02275
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32270    0.32240   0.00030    0.09305
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40970   11.40870   0.00100    0.00877
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78550    1.78500   0.00050    0.02801
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20710   10.20300   0.00410    0.04018
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34590    0.34540   0.00050    0.14476
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.89240    4.92430  -0.03190   -0.64781
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.96000   23.12000  -0.16000   -0.69204
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76070    0.76550  -0.00480   -0.62704
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.66960    3.69110  -0.02150   -0.58248
國泰中港台基金台幣級別                                           17.23000   17.34000  -0.11000   -0.63437
國泰中港台基金美元級別                                            0.57770    0.58100  -0.00330   -0.56799
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.39000   27.65000  -0.26000   -0.94033
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.75000   12.60000   0.15000    1.19048
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.02000   36.91000  -0.89000   -2.41127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01560   10.02780  -0.01220   -0.12166
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01560   10.02780  -0.01220   -0.12166
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01560   10.02780  -0.01220   -0.12166
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33440  -0.00010   -0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33430    0.33440  -0.00010   -0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33430    0.33440  -0.00010   -0.02990
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25350    2.25830  -0.00480   -0.21255
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35370    0.35440  -0.00070   -0.19752
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46920    0.47110  -0.00190   -0.40331
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46840    0.46790   0.00050    0.10686
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.85000    5.87000  -0.02000   -0.34072
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19250    0.19300  -0.00050   -0.25907
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41300    0.41290   0.00010    0.02422
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37580    0.37570   0.00010    0.02662
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43640    0.43630   0.00010    0.02292
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49280    0.49380  -0.00100   -0.20251
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.88000   19.88000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39300    2.39380  -0.00080   -0.03342
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.37430   11.38660  -0.01230   -0.10802
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35780   10.36910  -0.01130   -0.10898
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37660    0.37660   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34290    0.34300  -0.00010   -0.02915
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49630    0.49740  -0.00110   -0.22115
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.80000   11.84000  -0.04000   -0.33784
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40730    0.40820  -0.00090   -0.22048
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.52000   18.52000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61880    0.61800   0.00080    0.12945
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.93000   26.03000  -0.10000   -0.38417
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.78000   13.75000   0.03000    0.21818
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.97300   37.75830   0.21470    0.56862
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.84050   19.97190  -0.13140   -0.65792
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.88010   18.64320   0.23690    1.27070
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.16190   39.06060   0.10130    0.25934
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.21130   39.13030   0.08100    0.20700
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.49350   41.51570  -0.02220   -0.05347
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00990   12.00420   0.00570    0.04748
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28910   12.28180   0.00730    0.05944
國泰紐幣保本基金                                                 12.31790   12.31550   0.00240    0.01949
國泰富時中國A50基金                                              20.13000   20.34000  -0.21000   -1.03245
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33790    0.33760   0.00030    0.08886
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45480    0.45550  -0.00070   -0.15368
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36750    0.36790  -0.00040   -0.10873
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49480    0.49640  -0.00160   -0.32232
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35150    0.35140   0.00010    0.02846
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47320    0.47410  -0.00090   -0.18983
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.62460   10.63050  -0.00590   -0.05550
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.74260    7.74690  -0.00430   -0.05551
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35900    0.35910  -0.00010   -0.02785
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25870    0.25860   0.00010    0.03867
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40880    0.40900  -0.00020   -0.04890
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12080    2.11930   0.00150    0.07078
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42080    1.41980   0.00100    0.07043
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34310    0.34280   0.00030    0.08751
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36810    0.36780   0.00030    0.08157
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23210    0.23190   0.00020    0.08624
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.52740   10.52140   0.00600    0.05703
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.92170    6.91770   0.00400    0.05782
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39190    0.39160   0.00030    0.07661
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.99080   40.08530  -0.09450   -0.23575
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05310   12.05620  -0.00310   -0.02571
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40270    0.40240   0.00030    0.07455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59870    9.59350   0.00520    0.05420
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59740    8.59580   0.00160    0.01861
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55300   10.54720   0.00580    0.05499
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54680    9.54500   0.00180    0.01886
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10610   11.10510   0.00100    0.00900
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17990   10.19520  -0.01530   -0.15007
第一金大中華基金                                                 30.03000   29.53000   0.50000    1.69319
第一金小型精選基金                                               43.47000   42.85000   0.62000    1.44691
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.53000   14.59000  -0.06000   -0.41124
第一金中國世紀基金-美元                                           9.78060    9.81270  -0.03210   -0.32713
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.78210    9.81420  -0.03210   -0.32708
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
第一金中概平衡基金                                               27.24000   27.07000   0.17000    0.62800
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23410   15.23390   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.66700  177.66500   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.06140   14.06000   0.00140    0.00996
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.06180   14.06040   0.00140    0.00996
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89960    9.89550   0.00410    0.04143
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90160    9.89740   0.00420    0.04244
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43970    9.44190  -0.00220   -0.02330
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46360    9.46580  -0.00220   -0.02324
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27220   10.26780   0.00440    0.04285
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80020    9.80250  -0.00230   -0.02346
第一金全球大趨勢基金                                             23.61000   23.69000  -0.08000   -0.33770
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.05850    8.02890   0.02960    0.36867
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.78200    5.76070   0.02130    0.36975
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.29660    9.32550  -0.02890   -0.30990
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.29770    9.32670  -0.02900   -0.31094
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.53070    9.56030  -0.02960   -0.30961
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.53180    9.56160  -0.02980   -0.31166
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65630    8.65440   0.00190    0.02195
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.12760   10.12540   0.00220    0.02173
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75370    9.75190   0.00180    0.01846
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75390    9.75210   0.00180    0.01846
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.04640    8.04580   0.00060    0.00746
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87640    8.88030  -0.00390   -0.04392
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87660    8.88050  -0.00390   -0.04392
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02160   11.01960   0.00200    0.01815
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02240   11.02040   0.00200    0.01815
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94610    9.94550   0.00060    0.00603
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.62620   14.63260  -0.00640   -0.04374
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.85260   14.94130  -0.08870   -0.59366
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.87090   14.95970  -0.08880   -0.59359
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.60000   13.70000  -0.10000   -0.72993
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.63000   13.72000  -0.09000   -0.65598
第一金亞洲科技基金                                               21.07000   21.16000  -0.09000   -0.42533
第一金亞洲新興市場基金                                           13.82000   13.72000   0.10000    0.72886
第一金店頭市場基金                                               10.95000   10.78000   0.17000    1.57699
第一金創新趨勢基金                                               28.01000   27.56000   0.45000    1.63280
第一金電子基金                                                   37.55000   37.05000   0.50000    1.34953
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.59000   19.67000  -0.08000   -0.40671
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.66000   19.69000  -0.03000   -0.15236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.29000   10.38000  -0.09000   -0.86705
統一大中華中小基金(美元)                                         10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.53000   14.67000  -0.14000   -0.95433
統一大滿貫基金                                                   34.52000   34.28000   0.24000    0.70012
統一大龍印基金                                                   16.79000   16.86000  -0.07000   -0.41518
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.17000   10.26000  -0.09000   -0.87719
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.22000   11.32000  -0.10000   -0.88339
統一中小基金                                                     28.90000   28.27000   0.63000    2.22851
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.53970    9.53710   0.00260    0.02726
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.60440    9.60130   0.00310    0.03229
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.17390    9.17510  -0.00120   -0.01308
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.16700   11.16390   0.00310    0.02777
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.16410   11.16050   0.00360    0.03226
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.66630   10.66770  -0.00140   -0.01312
統一台灣動力基金                                                 19.35000   18.83000   0.52000    2.76155
統一全天候基金                                                  121.50000  118.80000   2.70000    2.27273
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.57280    8.56170   0.01110    0.12965
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.93850    8.92660   0.01190    0.13331
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83200    8.82460   0.00740    0.08386
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.76900    8.75760   0.01140    0.13017
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.14300    9.13070   0.01230    0.13471
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03390    9.02630   0.00760    0.08420
統一全球債券組合基金                                             11.95160   11.94390   0.00770    0.06447
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.78000   15.73000   0.05000    0.31786
統一全球新科技基金(美元)                                         16.00000   15.94000   0.06000    0.37641
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.88000   14.84000   0.04000    0.26954
統一亞太基金                                                     27.27000   27.29000  -0.02000   -0.07329
統一亞洲大金磚基金                                               13.15000   13.16000  -0.01000   -0.07599
統一奔騰基金                                                     65.07000   63.99000   1.08000    1.68776
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64220   16.64200   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                             25.70000   25.71000  -0.01000   -0.03890
統一統信基金                                                     35.20000   34.68000   0.52000    1.49942
統一黑馬基金                                                     65.65000   64.65000   1.00000    1.54679
統一新亞洲科技能源基金                                           19.87000   19.92000  -0.05000   -0.25100
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.18420    8.19430  -0.01010   -0.12326
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.26430   10.27690  -0.01260   -0.12261
統一經建基金                                                     51.44000   50.29000   1.15000    2.28674
統一龍馬基金                                                     74.77000   73.25000   1.52000    2.07509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.22000   24.70000   0.52000    2.10526
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.47000   51.86000   0.61000    1.17624
野村中國機會基金                                                 14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
野村巴西基金                                                      5.72000    5.79000  -0.07000   -1.20898
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.45000   12.61000  -0.16000   -1.26883
野村台灣高股息基金                                               22.35000   22.40000  -0.05000   -0.22321
野村台灣運籌基金                                                 39.14000   38.77000   0.37000    0.95435
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.69630    9.68300   0.01330    0.13735
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.68450    9.67140   0.01310    0.13545
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.69150    9.67790   0.01360    0.14053
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.77800    9.76450   0.01350    0.13826
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.74930    9.73610   0.01320    0.13558
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.71760    9.70390   0.01370    0.14118
野村平衡基金                                                     20.22000   19.99000   0.23000    1.15058
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
野村全球生技醫療基金                                             16.32000   16.33000  -0.01000   -0.06124
野村全球品牌基金                                                 28.71000   28.57000   0.14000    0.49002
野村全球氣候變遷基金                                              8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.42000   11.45000  -0.03000   -0.26201
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.50000   19.57000  -0.07000   -0.35769
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.35000   12.38000  -0.03000   -0.24233
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.51540   10.51590  -0.00050   -0.00475
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37650   10.37920  -0.00270   -0.02601
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63390    9.63250   0.00140    0.01453
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38790    9.38680   0.00110    0.01172
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88150    8.88430  -0.00280   -0.03152
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.09350   11.09180   0.00170    0.01533
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61690   10.61580   0.00110    0.01036
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.09670   10.09990  -0.00320   -0.03168
野村成長基金                                                     28.55000   28.58000  -0.03000   -0.10497
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.60760    9.59160   0.01600    0.16681
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.61590    9.60010   0.01580    0.16458
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.57410    9.56630   0.00780    0.08154
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.85770    9.84130   0.01640    0.16664
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.81430    9.79820   0.01610    0.16432
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.77520    9.76730   0.00790    0.08088
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.34000   13.34000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.91940    9.90950   0.00990    0.09990
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.86120    9.85230   0.00890    0.09033
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.80270    9.80020   0.00250    0.02551
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.32670   10.31650   0.01020    0.09887
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.19960   10.19030   0.00930    0.09126
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.14480   10.14220   0.00260    0.02564
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88800    8.88410   0.00390    0.04390
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.58850    9.57900   0.00950    0.09918
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.47570    9.46670   0.00900    0.09507
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.32380   13.31790   0.00590    0.04430
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.42080   12.40850   0.01230    0.09913
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.17620   10.16660   0.00960    0.09443
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23620   10.22980   0.00640    0.06256
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92270    9.91650   0.00620    0.06252
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38040    9.37780   0.00260    0.02773
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01090   11.00780   0.00310    0.02816
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.25540   11.25450   0.00090    0.00800
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.82890   10.82820   0.00070    0.00646
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.43780   10.44240  -0.00460   -0.04405
野村泰國基金                                                     42.68000   43.22000  -0.54000   -1.24942
野村高科技基金                                                   12.93000   12.66000   0.27000    2.13270
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.49670   10.50760  -0.01090   -0.10373
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.58110   10.62100  -0.03990   -0.37567
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.93240    9.94230  -0.00990   -0.09957
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64510    9.66250  -0.01740   -0.18008
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.74050    9.75380  -0.01330   -0.13636
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.94280   11.95520  -0.01240   -0.10372
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.83700   12.89790  -0.06090   -0.47217
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.99810   11.00900  -0.01090   -0.09901
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.68450   10.70380  -0.01930   -0.18031
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.02690   11.04190  -0.01500   -0.13585
野村貨幣市場基金                                                 16.24930   16.24910   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.67000   16.71000  -0.04000   -0.23938
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96820    7.96300   0.00520    0.06530
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67830   11.67060   0.00770    0.06598
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.51000    7.56000  -0.05000   -0.66138
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
野村精選貨幣市場基金                                             12.07100   12.07090   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.40000   12.39000   0.01000    0.08071
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.19000    8.26000  -0.07000   -0.84746
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
野村積極成長基金                                                 12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.64000   35.17000   0.47000    1.33637
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62510    8.62690  -0.00180   -0.02086
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02160    8.02760  -0.00600   -0.07474
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83130    7.83530  -0.00400   -0.05105
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.50560   11.50800  -0.00240   -0.02086
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49600   10.50380  -0.00780   -0.07426
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27640   10.28160  -0.00520   -0.05058
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
野村環球基金-美元計價                                            12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.87000   16.88000  -0.01000   -0.05924
野村鴻利基金                                                     23.13000   22.88000   0.25000    1.09266
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84980   16.84970   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.17000   21.03000   0.14000    0.66572
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.51000    9.18000   0.33000    3.59477
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.65000   12.57000   0.08000    0.63644
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.11960   13.11850   0.00110    0.00839
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71440    9.70170   0.01270    0.13090
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.71020    9.69300   0.01720    0.17745
凱基台商天下基金                                                 13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
凱基台灣精五門基金                                               21.23000   21.26000  -0.03000   -0.14111
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.81400   10.81870  -0.00470   -0.04344
凱基亞太高股息基金                                               13.28000   13.26000   0.02000    0.15083
凱基亞洲四金磚基金                                               17.82000   17.85000  -0.03000   -0.16807
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.30800   13.28930   0.01870    0.14071
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53170   11.53160   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.83000   27.92000  -0.09000   -0.32235
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.34000   21.36000  -0.02000   -0.09363
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.28530   21.29180  -0.00650   -0.03053
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.28000   18.36000  -0.08000   -0.43573
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.97780   18.03930  -0.06150   -0.34092
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.98000    8.02000  -0.04000   -0.49875
凱基資源國基金                                                    9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.75570   11.75220   0.00350    0.02978
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.33040   11.29150   0.03890    0.34451
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.08420   13.07810   0.00610    0.04664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.72000   31.74000  -0.02000   -0.06301
富邦NASDAQ-100基金                                               28.59000   28.67000  -0.08000   -0.27904
富邦上証180基金                                                  31.40000   31.37000   0.03000    0.09563
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24010    0.24120  -0.00110   -0.45605
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.19000    7.23000  -0.04000   -0.55325
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.18000    7.15000   0.03000    0.41958
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.26000   41.51000  -0.25000   -0.60226
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.89710   11.89580   0.00130    0.01093
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.24450   11.24150   0.00300    0.02669
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.00360   11.01060  -0.00700   -0.06358
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.48750   10.48640   0.00110    0.01049
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.83230    9.82960   0.00270    0.02747
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.63020    9.63640  -0.00620   -0.06434
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.84800   20.80910   0.03890    0.18694
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.24800   11.24690   0.00110    0.00978
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.76810   10.77510  -0.00700   -0.06496
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.88710   12.88020   0.00690    0.05357
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90740    1.90590   0.00150    0.07870
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.55010    9.54500   0.00510    0.05343
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.46110    1.46000   0.00110    0.07534
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59780   11.59180   0.00600    0.05176
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74250    1.74130   0.00120    0.06891
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09250   10.08730   0.00520    0.05155
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53560    1.53460   0.00100    0.06516
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.44000   14.40000   0.04000    0.27778
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.32000   24.45000  -0.13000   -0.53170
富邦日本東証基金                                                 22.53000   22.55000  -0.02000   -0.08869
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.19000   43.28000  -0.09000   -0.20795
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.06000   47.84000   0.22000    0.45987
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.70000   50.64000   0.06000    0.11848
富邦台灣心基金                                                   24.07000   23.75000   0.32000    1.34737
富邦台灣釆吉50基金                                               47.45000   47.39000   0.06000    0.12661
富邦台灣科技指數基金                                             51.47000   51.52000  -0.05000   -0.09705
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29440    0.29310   0.00130    0.44353
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33250    2.33170   0.00080    0.03431
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34110    0.34090   0.00020    0.05867
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.66500   10.65820   0.00680    0.06380
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03060    2.02990   0.00070    0.03448
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32830    0.32810   0.00020    0.06096
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23370    9.22780   0.00590    0.06394
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.33000   22.22000   0.11000    0.49505
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.98000   15.13000  -0.15000   -0.99141
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.90000   27.52000   0.38000    1.38081
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62430   15.62410   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.69000   68.81000   0.88000    1.27888
富邦科技基金                                                     27.10000   26.70000   0.40000    1.49813
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.35150   39.42070  -0.06920   -0.17554
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.40850   38.23420   0.17430    0.45587
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.88310   37.90370  -0.02060   -0.05435
富邦恒生國企ETF基金                                              21.64000   21.72000  -0.08000   -0.36832
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.44000   33.55000  -0.11000   -0.32787
富邦高成長基金                                                   26.50000   26.19000   0.31000    1.18366
富邦基金                                                         14.14000   13.99000   0.15000    1.07219
富邦深証100基金                                                  11.22000   11.30000  -0.08000   -0.70796
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.77000   20.95000  -0.18000   -0.85919
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40180    0.40210  -0.00030   -0.07461
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17590   12.17860  -0.00270   -0.02217
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51980    9.52190  -0.00210   -0.02205
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30160    0.30180  -0.00020   -0.06627
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.89330    8.89530  -0.00200   -0.02248
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.58590    9.57000   0.01590    0.16614
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.82490    9.81820   0.00670    0.06824
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.58590    9.57000   0.01590    0.16614
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.82490    9.81820   0.00670    0.06824
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
富邦精準基金                                                     50.00000   49.42000   0.58000    1.17361
富邦精銳中小基金                                                 12.94000   12.76000   0.18000    1.41066
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.68000   20.56000   0.12000    0.58366
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.30000   21.31000  -0.01000   -0.04693
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.72000    7.73000  -0.01000   -0.12937
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.06000   15.02000   0.04000    0.26631
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.62000   19.58000   0.04000    0.20429
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.23060   10.25770  -0.02710   -0.26419
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.10570   11.13030  -0.02460   -0.22102
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.89500   10.93170  -0.03670   -0.33572
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.03090   10.05740  -0.02650   -0.26349
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.84440   10.86850  -0.02410   -0.22174
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.61750   10.65330  -0.03580   -0.33605
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.29000   30.26000   0.03000    0.09914
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.01280    9.03220  -0.01940   -0.21479
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.53150    9.51600   0.01550    0.16288
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.32590    9.31150   0.01440    0.15465
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.83340    9.85470  -0.02130   -0.21614
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.82050    9.80450   0.01600    0.16319
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.60820    9.59340   0.01480    0.15427
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.66380    9.64870   0.01510    0.15650
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.52810    8.53540  -0.00730   -0.08553
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.52650    9.49900   0.02750    0.28950
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.08940    9.06390   0.02550    0.28134
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.44110   10.45010  -0.00900   -0.08612
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.18660   10.15730   0.02930    0.28846
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.77600    9.74860   0.02740    0.28107
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.19870    9.17270   0.02600    0.28345
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.59030    9.56350   0.02680    0.28023
富達卓越領航全球組合基金                                         15.01000   15.03000  -0.02000   -0.13307
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.76200    8.77020  -0.00820   -0.09350
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.44100    9.41400   0.02700    0.28681
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.20620    9.18060   0.02560    0.27885
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.82480    9.83360  -0.00880   -0.08949
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.76820    9.74030   0.02790    0.28644
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.55720    9.53060   0.02660    0.27910
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.27830    9.25240   0.02590    0.27993
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.60070    9.57310   0.02760    0.28831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.57760    9.56620   0.01140    0.11917
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.28160    9.27000   0.01160    0.12513
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.79550    8.78930   0.00620    0.07054
富蘭克林華美中華基金                                             14.66000   14.61000   0.05000    0.34223
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.05000   20.88000   0.17000    0.81418
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.58000   20.60000  -0.02000   -0.09709
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.91550    7.90340   0.01210    0.15310
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.13560    9.11790   0.01770    0.19412
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72500    9.70620   0.01880    0.19369
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.20130    9.18720   0.01410    0.15347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99610   10.98100   0.01510    0.13751
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83940    8.82730   0.01210    0.13707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32120    9.30850   0.01270    0.13643
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.93530   12.99080  -0.05550   -0.42723
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.34750   10.39190  -0.04440   -0.42726
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08150   10.06810   0.01340    0.13309
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75350    7.74320   0.01030    0.13302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26950    9.25720   0.01230    0.13287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55640   10.54770   0.00870    0.08248
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58340    7.57720   0.00620    0.08182
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08290    9.07540   0.00750    0.08264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37940   10.36520   0.01420    0.13700
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80280    7.79220   0.01060    0.13603
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26600    8.26490   0.00110    0.01331
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38510    9.37950   0.00560    0.05970
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.04330   10.03740   0.00590    0.05878
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60340   12.60170   0.00170    0.01349
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.37000   10.29000   0.08000    0.77745
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.34000   10.27000   0.07000    0.68160
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11780   13.13150  -0.01370   -0.10433
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
富蘭克林華美第一富基金                                           42.89000   42.36000   0.53000    1.25118
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29170   10.29160   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.31000   15.32000  -0.01000   -0.06527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.03130    8.09950  -0.06820   -0.84203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.20330   11.20200   0.00130    0.01161
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.81660    9.80150   0.01510    0.15406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.02780   11.01080   0.01700    0.15439
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.08860    7.08050   0.00810    0.11440
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.36700    9.35270   0.01430    0.15290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.30440   10.28860   0.01580    0.15357
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.66190   10.64980   0.01210    0.11362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.91000   19.94000  -0.03000   -0.15045
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.54590   11.54490   0.00100    0.00866
復華人生目標基金                                                 40.56060   39.81470   0.74590    1.87343
復華大中華中小策略基金                                           10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
復華中小精選基金                                                 79.99000   78.50000   1.49000    1.89809
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華台灣智能基金                                                 12.49000   12.39000   0.10000    0.80710
復華全方位基金                                                   32.80000   32.02000   0.78000    2.43598
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.01000   13.93000   0.08000    0.57430
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.34000   21.25000   0.09000    0.42353
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.31000   20.31000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.30000   17.20000   0.10000    0.58140
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.14000   16.06000   0.08000    0.49813
復華全球原物料基金                                                9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45610   11.45580   0.00030    0.00262
復華全球債券基金                                                 13.45380   13.43820   0.01560    0.11609
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42360   13.42340   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.05000   14.08000  -0.03000   -0.21307
復華亞太成長基金                                                 16.22000   16.10000   0.12000    0.74534
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
復華東協世紀基金                                                 13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
復華南非幣長期收益基金A                                          13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
復華南非幣長期收益基金B                                           8.41000    8.36000   0.05000    0.59809
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
復華南非幣短期收益基金B                                           9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
復華美國新星基金-美元                                            12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                     22.08000   22.15000  -0.07000   -0.31603
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.13000    8.11000   0.02000    0.24661
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.12000   37.24000  -0.12000   -0.32223
復華神盾基金                                                     28.28550   27.77120   0.51430    1.85192
復華高成長基金                                                   72.25000   70.71000   1.54000    2.17791
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38360   14.38350   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.92000   19.07000  -0.15000   -0.78658
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.73000   50.92000  -0.19000   -0.37313
復華復華基金                                                     22.70000   22.23000   0.47000    2.11426
復華華人世紀基金                                                 20.51000   20.54000  -0.03000   -0.14606
復華傳家二號基金                                                 31.78750   31.32590   0.46160    1.47354
復華傳家基金                                                     27.09560   26.49850   0.59710    2.25334
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.77000   11.73000   0.04000    0.34101
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.27000   14.22000   0.05000    0.35162
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.61000   18.56000   0.05000    0.26940
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.90000    5.89000   0.01000    0.16978
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
復華滬深300 A股基金                                              23.86000   23.90000  -0.04000   -0.16736
復華數位經濟基金                                                 65.68000   64.15000   1.53000    2.38504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.80260    9.79590   0.00670    0.06840
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.64760    9.64670   0.00090    0.00933
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.95670    9.94990   0.00680    0.06834
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.76900    9.76810   0.00090    0.00921
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.74820    9.73520   0.01300    0.13354
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95740    9.95410   0.00330    0.03315
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.74570    9.72750   0.01820    0.18710
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.95380    9.94520   0.00860    0.08647
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.74450    9.72630   0.01820    0.18712
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.95680    9.94820   0.00860    0.08645
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28810    9.28320   0.00490    0.05278
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.03190    9.02120   0.01070    0.11861
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.73920    8.73760   0.00160    0.01831
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.41030   11.40430   0.00600    0.05261
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.10850   11.09540   0.01310    0.11807
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.87210   10.87020   0.00190    0.01748
景順主流基金                                                     19.29000   19.26000   0.03000    0.15576
景順台灣科技基金                                                 34.34000   34.30000   0.04000    0.11662
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
景順全球科技基金                                                 21.42000   21.45000  -0.03000   -0.13986
景順全球康健基金                                                 17.66000   17.70000  -0.04000   -0.22599
景順貨幣市場基金                                                 15.92360   15.92340   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.50000   35.41000   0.09000    0.25417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.50000   15.52000  -0.02000   -0.12887
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.05000   14.08000  -0.03000   -0.21307
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67130    8.66870   0.00260    0.02999
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34440    8.34460  -0.00020   -0.00240
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99530   10.99200   0.00330    0.03002
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55550   10.55580  -0.00030   -0.00284
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.51250    9.49760   0.01490    0.15688
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.41860    9.41330   0.00530    0.05630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72580    9.71050   0.01530    0.15756
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.63130    9.62590   0.00540    0.05610
華南永昌永昌基金                                                 19.88000   19.84000   0.04000    0.20161
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.27160   14.26180   0.00980    0.06872
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
華南永昌全球精品基金                                             16.01000   15.96000   0.05000    0.31328
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.11000   14.08000   0.03000    0.21307
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
華南永昌物聯網精選基金                                           12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
華南永昌策略報酬基金                                             10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18710   16.18700   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.83750   24.89210  -0.05460   -0.21935
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92520   11.92510   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18920   10.18630   0.00290    0.02847
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55990   10.56570  -0.00580   -0.05489
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94580    9.94300   0.00280    0.02816
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.27640   10.28210  -0.00570   -0.05544
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05030   10.04740   0.00290    0.02886
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.35510   10.36020  -0.00510   -0.04923
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90790    9.90500   0.00290    0.02928
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20290   10.20840  -0.00550   -0.05388
華頓中小型基金                                                   27.30000   26.65000   0.65000    2.43902
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.75730   12.81180  -0.05450   -0.42539
華頓台灣基金                                                     33.18000   32.54000   0.64000    1.96681
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50740   11.50730   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.00000   17.94000   0.06000    0.33445
華頓全球高收益債券基金A                                          13.32160   13.31730   0.00430    0.03229
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39480    8.39210   0.00270    0.03217
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.12000    6.19000  -0.07000   -1.13086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.96110    2.97880  -0.01770   -0.59420
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.89200   13.97960  -0.08760   -0.62663
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46420    0.46660  -0.00240   -0.51436
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.80340   11.82440  -0.02100   -0.17760
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.74190   10.76040  -0.01850   -0.17193
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.00890   11.03230  -0.02340   -0.21210
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.01270   10.03400  -0.02130   -0.21228
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.57650   11.58950  -0.01300   -0.11217
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.61310   10.62360  -0.01050   -0.09884
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.37000   12.38000  -0.01000   -0.08078
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43060    2.43030   0.00030    0.01234
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97080    1.97010   0.00070    0.03553
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17560   12.16720   0.00840    0.06904
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.00930   10.00240   0.00690    0.06898
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38030    0.38000   0.00030    0.07895
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32270    0.32240   0.00030    0.09305
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.53000  -0.01000   -0.28329
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.51000   16.54000  -0.03000   -0.18138
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.35000   18.37000  -0.02000   -0.10887
匯豐台灣精典基金                                                 24.74000   24.60000   0.14000    0.56911
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.21000   12.24000  -0.03000   -0.24510
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
匯豐安富基金                                                     25.69000   25.63000   0.06000    0.23410
匯豐成功基金                                                     39.95000   40.24000  -0.29000   -0.72068
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44810    2.44680   0.00130    0.05313
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24420    2.24290   0.00130    0.05796
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.67470   11.66520   0.00950    0.08144
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.13590    8.12630   0.00960    0.11813
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38450    0.38400   0.00050    0.13021
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34720    0.34670   0.00050    0.14422
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.55000    7.64000  -0.09000   -1.17801
匯豐金磚動力基金                                                 14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97340   14.97340   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.22000    5.18000   0.04000    0.77220
匯豐新鑽動力基金                                                 11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.51570    5.50430   0.01140    0.20711
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.04160    9.03030   0.01130    0.12513
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.18000   52.89000   0.29000    0.54831
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.18000   52.89000   0.29000    0.54831
匯豐龍騰電子基金                                                 39.05000   38.52000   0.53000    1.37591
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25120   12.22470   0.02650    0.21677
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.99000   21.51000   0.48000    2.23152
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.77000   11.78000  -0.01000   -0.08489
新光中國成長基金(美元)                                           12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.00890   10.01210  -0.00320   -0.03196
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.98820    9.98770   0.00050    0.00501
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.98720    9.99930  -0.01210   -0.12101
新光台灣富貴基金                                                 23.54000   23.55000  -0.01000   -0.04246
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94640    9.93700   0.00940    0.09460
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.43570    9.43890  -0.00320   -0.03390
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63780    9.62820   0.00960    0.09971
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.13350    9.13660  -0.00310   -0.03393
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42850   15.42840   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.50000   24.51000  -0.01000   -0.04080
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.10000   24.15000  -0.05000   -0.20704
新光兩岸優勢基金                                                 13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
新光店頭基金                                                     27.66000   27.35000   0.31000    1.13346
新光南非幣保本基金                                               11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.60000   16.37000   0.23000    1.40501
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.75850    9.76420  -0.00570   -0.05838
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.04320   10.03660   0.00660    0.06576
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.70430    9.70260   0.00170    0.01752
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.33810    9.34350  -0.00540   -0.05779
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.62380    9.61760   0.00620    0.06447
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.29150    9.28960   0.00190    0.02045
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95490    9.95080   0.00410    0.04120
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87490    9.87080   0.00410    0.04154
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79080    9.79260  -0.00180   -0.01838
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85650    9.85830  -0.00180   -0.01826
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84730    9.84170   0.00560    0.05690
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77880    9.77330   0.00550    0.05628
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.76140    9.75620   0.00520    0.05330
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83030    9.82510   0.00520    0.05293
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.44000    7.46000  -0.02000   -0.26810
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.91280    9.90490   0.00790    0.07976
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.64440    9.63670   0.00770    0.07990
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.87870    9.87020   0.00850    0.08612
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.65320    9.64480   0.00840    0.08709
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.71340    9.70830   0.00510    0.05253
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.00390    9.99830   0.00560    0.05601
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.85790   13.85660   0.00130    0.00938
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.64750    8.64680   0.00070    0.00810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.48630   36.33680   0.14950    0.41143
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.25160   37.13200   0.11960    0.32209
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.51710   38.38640   0.13070    0.34049
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10700   11.10610   0.00090    0.00810
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.34880   10.36440  -0.01560   -0.15052
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.88000   13.85410   0.02590    0.18695
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.18400   11.16970   0.01430    0.12802
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                            12.64390   12.56340   0.08050    0.64075
群益大印度基金-美元                                              12.81890   12.74480   0.07410    0.58141
群益大印度基金-新臺幣                                            11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.23000   12.24720  -0.01720   -0.14044
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.71390   12.73940  -0.02550   -0.20017
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.41800   11.43420  -0.01620   -0.14168
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.83160   10.85330  -0.02170   -0.19994
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.81380    9.82770  -0.01390   -0.14144
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.34740    9.36620  -0.01880   -0.20072
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.53530    9.54870  -0.01340   -0.14033
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.38620    9.40500  -0.01880   -0.19989
群益中小型股基金                                                 51.46000   50.94000   0.52000    1.02081
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.94500    9.93570   0.00930    0.09360
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.95310    9.94970   0.00340    0.03417
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.05940    9.06540  -0.00600   -0.06619
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.84980    8.84150   0.00830    0.09388
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.85660    8.85360   0.00300    0.03388
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.06210    8.06750  -0.00540   -0.06694
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.41650   11.40770   0.00880    0.07714
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.21610   11.21060   0.00550    0.04906
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.55530   10.56090  -0.00560   -0.05303
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.88360    9.86190   0.02170    0.22004
群益中國新機會基金N-美元                                          9.78360    9.76790   0.01570    0.16073
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.76550    8.74620   0.01930    0.22067
群益中國新機會基金-美元                                          10.46120   10.44440   0.01680    0.16085
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                   19.34800   19.32030   0.02770    0.14337
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.01250   10.00700   0.00550    0.05496
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.30250   10.30300  -0.00050   -0.00485
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.09160    9.08660   0.00500    0.05503
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.35480    9.35520  -0.00040   -0.00428
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98140    9.92240   0.05900    0.59461
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80680    9.75090   0.05590    0.57328
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47570    9.41960   0.05610    0.59557
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.39150    9.33780   0.05370    0.57508
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.03890    9.97940   0.05950    0.59623
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.11420   10.05640   0.05780    0.57476
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64250    9.58540   0.05710    0.59570
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.03110    9.97380   0.05730    0.57451
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07830   10.05920   0.01910    0.18988
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.39740    7.38340   0.01400    0.18961
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.01930   10.01790   0.00140    0.01397
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95040    9.95130  -0.00090   -0.00904
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00470   10.01220  -0.00750   -0.07491
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.01920   10.01780   0.00140    0.01398
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95040    9.95130  -0.00090   -0.00904
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00470   10.01220  -0.00750   -0.07491
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.01930   10.01790   0.00140    0.01397
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95040    9.95130  -0.00090   -0.00904
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00470   10.01220  -0.00750   -0.07491
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.01930   10.01790   0.00140    0.01397
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95040    9.95130  -0.00090   -0.00904
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00470   10.01220  -0.00750   -0.07491
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.98340   14.99990  -0.01650   -0.11000
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.34000   14.37000  -0.03000   -0.20877
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
群益印度中小基金N-美元                                            9.67050    9.64900   0.02150    0.22282
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
群益印度中小基金-人民幣                                          14.46690   14.42620   0.04070    0.28213
群益印度中小基金-美元                                            13.83140   13.80070   0.03070    0.22245
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.54000   15.52000   0.02000    0.12887
群益安家基金                                                     26.78880   26.28640   0.50240    1.91125
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06700   16.06680   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.39000   21.41000  -0.02000   -0.09341
群益亞太中小基金                                                 13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.50000   17.46000   0.04000    0.22910
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.58250    9.57670   0.00580    0.06056
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.44080    7.43630   0.00450    0.06051
群益店頭市場基金                                                111.82000  110.62000   1.20000    1.08479
群益東方盛世基金                                                  9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
群益東協成長基金-人民幣                                          13.73710   13.65180   0.08530    0.62483
群益東協成長基金-美元                                            12.99830   12.92520   0.07310    0.56556
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21920   11.20650   0.01270    0.11333
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74890   10.73960   0.00930    0.08660
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10850   10.10620   0.00230    0.02276
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.99420    9.98290   0.01130    0.11319
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57870    9.57030   0.00840    0.08777
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00570    9.00370   0.00200    0.02221
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.08540   10.07650   0.00890    0.08832
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.78010    9.76900   0.01110    0.11362
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74890    9.74040   0.00850    0.08727
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06070   10.05850   0.00220    0.02187
群益長安基金                                                     31.08000   30.81000   0.27000    0.87634
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.66230   14.63540   0.02690    0.18380
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
群益真善美基金                                                   18.06430   18.01190   0.05240    0.29092
群益馬拉松基金                                                  134.71000  133.97000   0.74000    0.55236
群益深証中小板基金                                               15.49000   15.67000  -0.18000   -1.14869
群益創新科技基金                                                 35.88000   35.48000   0.40000    1.12740
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.14620   10.13730   0.00890    0.08779
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.06620   10.06330   0.00290    0.02882
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.04920   11.03950   0.00970    0.08787
群益華夏盛世基金-美元                                            11.09940   11.09620   0.00320    0.02884
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.76000   17.77000  -0.01000   -0.05627
群益奧斯卡基金                                                   30.12000   29.81000   0.31000    1.03992
群益新興金鑽基金-美元                                            13.20580   13.19520   0.01060    0.08033
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   25.96000   25.63000   0.33000    1.28755
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.83000   18.90000  -0.07000   -0.37037
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.24000   13.21000   0.03000    0.22710
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.63420   11.62590   0.00830    0.07139
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.37890   11.35800   0.02090    0.18401
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26380   11.25300   0.01080    0.09597
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67310    8.66710   0.00600    0.06923
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.32660    9.30950   0.01710    0.18368
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.92020    8.91170   0.00850    0.09538
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     30.74000   30.55000   0.19000    0.62193
德信中國精選成長基金                                             12.47000   12.52000  -0.05000   -0.39936
德信台灣主流中小基金                                             20.56000   20.33000   0.23000    1.13133
德信新興股票組合基金                                             11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92100   11.92090   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.70120   10.70040   0.00080    0.00748
德信數位時代基金                                                 28.21000   28.32000  -0.11000   -0.38842
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64850   11.64830   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.95000   16.89000   0.06000    0.35524
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.47000   19.64000  -0.17000   -0.86558
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.86350    9.86270   0.00080    0.00811
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.91210   13.91100   0.00110    0.00791
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.15010    8.15160  -0.00150   -0.01840
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.22510   11.22220   0.00290    0.02584
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.37150   11.36830   0.00320    0.02815
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.84240   12.84670  -0.00430   -0.03347
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.36000   18.43000  -0.07000   -0.37982
摩根中小基金                                                     26.11000   25.92000   0.19000    0.73302
摩根中國A股基金                                                  15.25000   15.39000  -0.14000   -0.90968
摩根中國A股基金(美元)                                            12.35000   12.44000  -0.09000   -0.72347
摩根中國亮點基金                                                 14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.79080   11.85430  -0.06350   -0.53567
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.70080   12.75610  -0.05530   -0.43352
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.17000   10.21510  -0.04510   -0.44150
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.09610   13.16660  -0.07050   -0.53545
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.56280   14.62620  -0.06340   -0.43347
摩根台灣金磚基金                                                 21.62000   21.55000   0.07000    0.32483
摩根台灣增長基金                                                 52.44000   52.34000   0.10000    0.19106
摩根平衡基金                                                     28.35000   28.40000  -0.05000   -0.17606
摩根全球α基金                                                   19.02000   19.07000  -0.05000   -0.26219
摩根全球平衡基金                                                 15.18460   15.13960   0.04500    0.29723
摩根全球發現基金                                                 12.42000   12.48000  -0.06000   -0.48077
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76980    9.78320  -0.01340   -0.13697
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61440   10.61980  -0.00540   -0.05085
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15330   10.16050  -0.00720   -0.07086
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.32540   11.34100  -0.01560   -0.13755
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.93840    9.94540  -0.00700   -0.07038
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.88120   10.87200   0.00920    0.08462
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.77800   13.76650   0.01150    0.08354
摩根亞洲基金                                                     58.17000   58.07000   0.10000    0.17221
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.69620    8.68880   0.00740    0.08517
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.05800   10.04010   0.01790    0.17829
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.00890    8.99470   0.01420    0.15787
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.42800   12.41700   0.01100    0.08859
摩根東方內需機會基金                                             18.42000   18.39000   0.03000    0.16313
摩根東方科技基金                                                 36.89000   36.95000  -0.06000   -0.16238
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
摩根金龍收成基金                                                 23.50000   23.50000   0.00000    0.00000
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06650   15.06640   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.04000   15.00000   0.04000    0.26667
摩根新金磚五國基金                                               11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
摩根新絲路基金                                                   10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
摩根新興35基金                                                   13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 25.28000   25.43000  -0.15000   -0.58985
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.63420    7.61510   0.01910    0.25082
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.82180    9.79280   0.02900    0.29614
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.70610    9.67790   0.02820    0.29139
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.78920   10.76190   0.02730    0.25367
摩根新興科技基金                                                 61.70000   61.30000   0.40000    0.65253
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32400    8.31910   0.00490    0.05890
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.45400   10.44780   0.00620    0.05934
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.75370    8.73130   0.02240    0.25655
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55270    9.51730   0.03540    0.37195
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.16210    9.12980   0.03230    0.35379
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.93760    9.91230   0.02530    0.25524
摩根龍揚基金                                                     35.15000   35.15000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34840    9.34340   0.00500    0.05351
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21150   11.20550   0.00600    0.05355
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.13000   26.70000   0.43000    1.61049
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.74100   11.72610   0.01490    0.12707
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.11040   11.09880   0.01160    0.10452
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.96650    9.96060   0.00590    0.05923
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.37890   10.36570   0.01320    0.12734
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.85690    9.84670   0.01020    0.10359
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.83620    8.83100   0.00520    0.05888
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.56240   10.59480  -0.03240   -0.30581
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.31170   10.35370  -0.04200   -0.40565
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.90390    9.89060   0.01330    0.13447
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.76020    9.75690   0.00330    0.03382
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.73190    9.71890   0.01300    0.13376
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.59060    9.58730   0.00330    0.03442
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.50810   11.50960  -0.00150   -0.01303
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.31850   11.32150  -0.00300   -0.02650
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20470   10.21580  -0.01110   -0.10866
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.99810   10.99960  -0.00150   -0.01364
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80030   10.80320  -0.00290   -0.02684
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74020    9.75090  -0.01070   -0.10973
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.08400   24.68450   0.39950    1.61842
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14950   13.14940   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.70000   13.46000   0.24000    1.78306
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86710   15.86570   0.00140    0.00882
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.52190   12.43490   0.08700    0.69964
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.42320   12.34250   0.08070    0.65384
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.95600   11.87820   0.07780    0.65498
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70720   11.69720   0.01000    0.08549
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95910   10.95780   0.00130    0.01186
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57850   10.56950   0.00900    0.08515
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62940    8.62840   0.00100    0.01159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.72000   37.67000   0.05000    0.13273
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.91000   15.93000  -0.02000   -0.12555
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.82000   15.85000  -0.03000   -0.18927
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.59000   20.61000  -0.02000   -0.09704
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.75000   18.78000  -0.03000   -0.15974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.77000   12.79000  -0.02000   -0.15637
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.85000  -0.02000   -0.12618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.57000   16.58000  -0.01000   -0.06031
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.60000   15.62000  -0.02000   -0.12804
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.81000   15.83000  -0.02000   -0.12634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.33000   14.35000  -0.02000   -0.13937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.32000   14.34000  -0.02000   -0.13947
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.30000   0.02000    0.10929
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.20000   0.01000    0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.42000   13.41000   0.01000    0.07457
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.98610   14.98600   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.41120   10.41960  -0.00840   -0.08062
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.99530   13.99740  -0.00210   -0.01500
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66150    7.66770  -0.00620   -0.08086
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.41000   24.13000   0.28000    1.16038
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.26000   13.35000  -0.09000   -0.67416
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.56000   14.69000  -0.13000   -0.88496
瀚亞巴西基金                                                      4.94000    4.98000  -0.04000   -0.80321
瀚亞外銷基金                                                     45.71000   45.28000   0.43000    0.94965
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46070   10.42830   0.03240    0.31069
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.27070   10.26160   0.00910    0.08868
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12860   12.12510   0.00350    0.02887
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06570   10.06950  -0.00380   -0.03774
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.57320    7.55000   0.02320    0.30728
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.09090    8.08380   0.00710    0.08783
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12870    8.12630   0.00240    0.02953
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.23370    7.23640  -0.00270   -0.03731
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93690    8.93430   0.00260    0.02910
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.31410    9.28510   0.02900    0.31233
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.45790    9.44950   0.00840    0.08889
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31530    9.31260   0.00270    0.02899
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.89000   12.82000   0.07000    0.54602
瀚亞印度基金-美元                                                13.12000   13.07000   0.05000    0.38256
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.25000   28.18000   0.07000    0.24840
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.40000   12.29000   0.11000    0.89504
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.67000   0.07000    0.59983
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.55000   15.50000   0.05000    0.32258
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.66000   11.61000   0.05000    0.43066
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72560   11.67460   0.05100    0.43685
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.85620   12.90240  -0.04620   -0.35807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.20810   11.17820   0.02990    0.26748
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.78040   10.76010   0.02030    0.18866
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78760   11.79440  -0.00680   -0.05765
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23400    9.19380   0.04020    0.43725
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.69390    9.72800  -0.03410   -0.35053
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.45480    9.42960   0.02520    0.26724
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.08550    9.06840   0.01710    0.18857
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.38780    9.39320  -0.00540   -0.05749
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28530   14.29340  -0.00810   -0.05667
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54050   10.51900   0.02150    0.20439
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.82130   10.81800   0.00330    0.03050
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.58060   12.58770  -0.00710   -0.05640
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.14000   11.26000  -0.12000   -1.06572
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.11000   22.09000   0.02000    0.09054
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54760   13.54740   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.81000   25.81000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   63.86000   63.10000   0.76000    1.20444
瀚亞理財通基金                                                   26.94000   26.77000   0.17000    0.63504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞菁華基金                                                     24.56000   24.31000   0.25000    1.02838
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.17040   13.10930   0.06110    0.46608
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.45820    9.41440   0.04380    0.46524
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.44520   10.41180   0.03340    0.32079
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.87710    9.98630  -0.10920   -1.09350
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.76880   10.75270   0.01610    0.14973
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.87850    9.87350   0.00500    0.05064
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.00060   10.02310  -0.02250   -0.22448
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.47540    8.44830   0.02710    0.32077
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.72310    7.80850  -0.08540   -1.09368
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.35410    9.34010   0.01400    0.14989
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.46410    8.45980   0.00430    0.05083
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.05370    8.07170  -0.01800   -0.22300
瀚亞電通網基金                                                   16.60000   16.41000   0.19000    1.15783
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.59520   13.59040   0.00480    0.03532
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.09620   10.07030   0.02590    0.25719
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.05980   10.05070   0.00910    0.09054
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50940   11.50540   0.00400    0.03477
瀚亞歐洲基金                                                     11.92000   12.00000  -0.08000   -0.66667
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