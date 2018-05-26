中國計劃利用基石投資者幫助阿里巴巴和小米內地上市--消息

三名消息人士表示，中國計劃使用基石投資者幫助阿里巴巴(BABA.N)和小米等在海外上市的科技巨擘在內地上市，以免這些大規模上市案讓內地股市不堪重負。

這種做法不符合常規，在中國大陸發行股票通常不采用這類戰略投資者。目前，中國正在設法吸引海外上市的科技巨頭通過中國存托憑證(CDR)回歸內地市場。

直接了解相關情況的這些消息人士表示，北京方面也可能取消其不成文的定價限制規則，為這些重磅交易開路。

如果發售相當於阿里巴巴市值約1%的CDR，就可能意味著在上海或深圳股市籌資50億美元，據湯森路透數據，那將是中國2009年以來規模最大的公開市場股票發售。

其中一名消息人士告訴路透，雖然此類交易可以讓中國大陸投資者從股價上漲中受益，但證券監管機構擔心會「在二級市場吸收太多的流動性，可能導致主要股指下跌。」

基石投資者可以獲得股票發行的較大份額，但需鎖定一段時間。因此使用這類投資者可以幫助緩解關於流動性可能被抽幹的擔憂。

消息人士表示，CDR基石投資者可能接受至少一年的鎖定期。

路透周五聯系智能手機廠商小米，後者未予置評。中國證監會和阿里巴巴未回應置評請求。

同時，為了吸引CDR，中國也可能不采用施加於A股的定價規則。A股市場IPO市盈率一般不超過23倍。

消息人士表示，具體的定價規則仍未確定。

來源：路透香港/北京5月25日

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