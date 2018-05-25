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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3       美時              新昕纖   美時     松崗
易威     海灣     富邦美債7-10      達爾膚            謚源     其祥-KY
穆拉德   雙鴻     富邦美債20年      唐鋒              東林     中華食
南璋     寬魚國際 元大美債7-10      台蠟              欣厚-KY  世坤
勝昱     太普高   富邦中國政策債    凱柏實業          友銓     萬國通
精確              元大美債1-3       振維              達威     新昕纖
宏易              元大投資級公司債  艾恩特            松崗     光明
唐鋒              元大中國債3-5     友銓              三圓     聚紡
榮群              群益15年IG電信債  青雲              雙喜     興采
天宇              群益10年IG金融債  華韡              力泰     直得
新零售            國泰5Y+新興債     建達              理銘     方土霖
力新              國泰1-5Y高收債    撼訊              雅茗-KY  至興
恩得利            合世              信昌電            亞都     萬在                
李洲              易威              佳邦              東凌-KY  瑞穎                
凱柏實業          穆拉德            沛亨              關中     大恭                
遠昇              南璋              蜜望實            隆中     雙邦                
及成              勝昱              保銳              時報     致振                
鑫龍騰            捷邦              英格爾            欣泰     康聯訊              
和進              精確                                         韋僑                
耀勝              宏易                                         威潤                
倚強              唐鋒                                         唐榮                
錦明              榮群                                         晉椿                
鑫創              天宇                                         世豐                
廣寰科            新零售                                       強新                
點晶              力新                                         富強                
建舜電            恩得利                                       力新                
泰谷              李洲                                         凌網                
典範              凱柏實業                                     恩得利              
長天              遠昇                                         李洲                
哲固              及成                                         港建                
益通              鑫龍騰                                       昇銳                
振維              和進                                         耀勝                
鴻翊              耀勝                                         至寶電              
迎輝              倚強                                         點晶                
欣厚-KY           錦明                                         鼎天                
兆遠              鑫創                                         幸康                
系統電            廣寰科                                       迎輝                
世紀              點晶                                         堡達                
華容              建舜電                                       重鳥鵬              
建榮              泰谷                                         晟楠                
立衛              典範                                         青雲                
天揚              長天                                         達威                
鈺創              哲固                                         凱鈺                
佳總              益通                                         三聯                
合正              振維                                         合邦                
寶聯通            鴻翊                                         業強                
昇益              迎輝                                         撼訊                
凱鈺              欣厚-KY                                      安碁                
德宏              兆遠                                         合晶                
合邦              系統電                                       易通展              
萬旭              世紀                                         沛波                
驊宏資            華容                                         迅德                
久正              建榮                                         倉和                
上揚              立衛                                         森田                
全譜              天揚                                         三圓                
易通展            鈺創                                         力泰                
安鈦克            佳總                                         富裔                
元隆              合正                                         惠普                
沛亨              寶聯通                                       安心                
九暘              昇益                                         漢來美食            
凱碩              凱鈺                                         燦星旅              
全達              德宏                                         富驛-KY             
奧斯特            合邦                                         雅茗-KY             
保銳              萬旭                                         高野                
越峰              驊宏資                                       亞都                
英格爾            久正                                         老爺知              
士開              上揚                                         滿心                
志嘉              全譜                                         德記                
富裔              易通展                                       誠品生活            
正德              安鈦克                                       得利影              
燦星旅            元隆                                         時報                
富驛-KY           沛亨                                         琉園                
劍湖山            九暘                                         旭然                
德記              凱碩                                         鼎創達              
泰偉              全達                                         捷必勝-KY            
華義              奧斯特                                       明揚                
昇華              保銳                                         花王                
得利影            越峰                                         欣雄                
鼎創達            英格爾                                       欣泰                
花王              士開                                                             
邦泰              志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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