【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<準備開始佈局全新的股票啦。>

今天大盤開低走高，終場小漲 5 點，以 10942 點作收，量能的部份為 1279 億元。

重點持股報告。

(滿滿現金，準備開始佈局新股票。)

(1326 台化) 先前已經獲利賣出一半持股，今天另一半全數獲利出清啦，持續將獲利放入會員的口袋裡。

(00636 中國 A50) 續抱。

(5317 凱美) 盤中一度上漲 8%，股價蓄勢待發中。

(2351 順德) 今日強勢股，又是現買現賺，恭喜新進會員囉。

(4943 康控 - KY) 今天股價持續再創新高囉，老師也順勢帶領會員獲利出脫一半持股，持續獲利入袋。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 2351 順德、5317 凱美、00636 國泰中國 A50、4943 康控 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)