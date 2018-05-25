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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 8869         0    3481   群創                   -5615     18844  
00637L 元大滬深300正2          7992         0    2409   友達                   -4530      5982  
00632R 元大台灣50反1           4497         0    2888   新光金                 -2156    -15326  
2337   旺宏                    3451    -14748    2349   錸德                   -1960     -1655  
00655L 國泰中國A50正2          2882         0    2885   元大金                 -1439      7720  
00636  國泰中國A50             2585     25646    3682   亞太電                 -1425     -9366  
2890   永豐金                  2420      8435    2323   中環                   -1356    -15072  
2891   中信金                  2298     40878    2382   廣達                   -1345    -18158  
2883   開發金                  1849     20726    1101   台泥                   -1286     14023  
2344   華邦電                  1580     -7706    00733  富邦臺灣中小           -1259    -19756  
00633L 富邦上証正2             1568         0    2880   華南金                 -1225     -5344  
006205 富邦上証                1489         0    2601   益航                   -1129     -9308  
1605   華新                    1306     11614    2610   華航                   -1108    -10228  
2892   第一金                  1303      9921    9904   寶成                   -1044     -4668  
2886   兆豐金                  1297     24889    00673R 元大S&P原油反1         -1008         0  
3702   大聯大                  1244      5653    0050   元大台灣50              -957     -3573  
2371   大同                    1094     -2256    2448   晶電                    -914    -19024  
00703  台新MSCI中國            1055     11760    1303   南亞                    -880      5938  
0061   元大寶滬深               974       481    2353   宏碁                    -844      3498  
1310   台苯                     944      5998    2456   奇力新                  -827     -1805  
2356   英業達                   913      1449    3504   揚明光                  -733      1613  
006207 FH滬深                   820         0    2330   台積電                  -705      5401  
2377   微星                     818      5545    1301   台塑                    -689      1101  
6116   彩晶                     727      2386    2376   技嘉                    -687      4951  
2367   燿華                     677       -68    2515   中工                    -640     -1603  
5880   合庫金                   672     -4652    1402   遠東新                  -626      4717  
2915   潤泰全                   654       854    3532   台勝科                  -601     -3553  
1309   台達化                   649      2624    2618   長榮航                  -487     -1195  
00672L 元大S&P原油正2           615         0    1326   台化                    -482      1164  
4904   遠傳                     607      -859    2884   玉山金                  -480     -4487  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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