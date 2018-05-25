◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 8869 0 3481 群創 -5615 18844 00637L 元大滬深300正2 7992 0 2409 友達 -4530 5982 00632R 元大台灣50反1 4497 0 2888 新光金 -2156 -15326 2337 旺宏 3451 -14748 2349 錸德 -1960 -1655 00655L 國泰中國A50正2 2882 0 2885 元大金 -1439 7720 00636 國泰中國A50 2585 25646 3682 亞太電 -1425 -9366 2890 永豐金 2420 8435 2323 中環 -1356 -15072 2891 中信金 2298 40878 2382 廣達 -1345 -18158 2883 開發金 1849 20726 1101 台泥 -1286 14023 2344 華邦電 1580 -7706 00733 富邦臺灣中小 -1259 -19756 00633L 富邦上証正2 1568 0 2880 華南金 -1225 -5344 006205 富邦上証 1489 0 2601 益航 -1129 -9308 1605 華新 1306 11614 2610 華航 -1108 -10228 2892 第一金 1303 9921 9904 寶成 -1044 -4668 2886 兆豐金 1297 24889 00673R 元大S&P原油反1 -1008 0 3702 大聯大 1244 5653 0050 元大台灣50 -957 -3573 2371 大同 1094 -2256 2448 晶電 -914 -19024 00703 台新MSCI中國 1055 11760 1303 南亞 -880 5938 0061 元大寶滬深 974 481 2353 宏碁 -844 3498 1310 台苯 944 5998 2456 奇力新 -827 -1805 2356 英業達 913 1449 3504 揚明光 -733 1613 006207 FH滬深 820 0 2330 台積電 -705 5401 2377 微星 818 5545 1301 台塑 -689 1101 6116 彩晶 727 2386 2376 技嘉 -687 4951 2367 燿華 677 -68 2515 中工 -640 -1603 5880 合庫金 672 -4652 1402 遠東新 -626 4717 2915 潤泰全 654 854 3532 台勝科 -601 -3553 1309 台達化 649 2624 2618 長榮航 -487 -1195 00672L 元大S&P原油正2 615 0 1326 台化 -482 1164 4904 遠傳 607 -859 2884 玉山金 -480 -4487 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股