央行調升利率急救無效 土耳其里拉再度跳水

金融時報報導，土耳其央行為了拯救土耳其里拉崩盤情勢，宣布將後期流動性窗口貸款利率上調 300 個基點至 16.5%，但此舉只穩定里拉不到 24 小時，在央行和土耳其總統 Recep Erdogan 持不同意見下，24 日里拉兌美元仍大幅下跌。

土耳其里拉在 24 日下跌超過 4%，截至台灣時間 25 日早上 10 點，1 美元兌 4.7721 里拉。本週里拉高度波動，一度在 23 日跌至歷史低點 4.9221，使得市場擔憂該國經濟過熱，面臨通膨加速攀升危機，但 Erdogan 不偏向調升利率，他堅持追求經濟快速成長，不希望進行貨幣緊縮政策。

美元兌里拉匯率走勢 (資料來源: Investing.com)

土耳其央行在週三召開緊急會議將其主要利率提升 3% 後，里拉大幅回升，然而，分析師普遍質疑此舉能穩定里拉的有效性，24 日里拉的走勢，可能驗證央行需要要更多的政策舉措，自 2017 年底以來，里拉兌美元得匯率已下跌 1/5。

荷蘭合作銀行的策略師 Piotr Matys 表示：「若想重拾其信用，土耳其政策制定者可能需要認真考慮進一步升息，或許最快可在 6 月 7 日實行，因為在里拉大幅貶值之下，國內的通膨在未來幾個月內可能會加速上升。」

英國牛津經濟研究院的 Nafez Zouk 表達類似觀點，他表示土耳其央行在 6 月 7 日的會議上將「必須進行進一步緊縮政策，同時發出更強勁的訊號，展現其恢復貨幣政策信用的決心。」

Erdogan 在週四的談話中誓言「在選舉之後，將採取非常認真的措施對抗通膨」，土耳其總統選舉定於 6 月 24 日舉行。他沒有談論到利率問題，但面對幾乎達到 11% 的通膨率，他表示將會把解決此問題放在首位。

Erdogan 還表示，他將採取行動，減少土耳其依賴外國資金的程度，土耳其日漸嚴重的經常帳戶赤字問題，已引起分析師和投資者的關注。