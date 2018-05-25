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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3       美時              新昕纖   美時     松崗
易威     海灣     富邦美債7-10      達爾膚            謚源     其祥-KY
穆拉德   雙鴻     富邦美債20年      唐鋒              東林     中華食
南璋     寬魚國際 元大美債7-10      台蠟              欣厚-KY  世坤
勝昱     太普高   富邦中國政策債    凱柏實業          友銓     萬國通
精確              元大美債1-3       振維              達威     新昕纖
宏易              元大投資級公司債  艾恩特            松崗     光明
唐鋒              元大中國債3-5     友銓              三圓     聚紡
榮群              群益15年IG電信債  青雲              雙喜     興采
天宇              群益10年IG金融債  華韡              力泰     直得
新零售            國泰5Y+新興債     建達              理銘     方土霖
力新              國泰1-5Y高收債    撼訊              雅茗-KY  至興
恩得利            合世              信昌電            亞都     萬在                
李洲              易威              佳邦              東凌-KY  瑞穎                
凱柏實業          穆拉德            沛亨              關中     大恭                
遠昇              南璋              蜜望實            隆中     雙邦                
及成              勝昱              保銳              時報     致振                
鑫龍騰            精確              英格爾            欣泰     康聯訊              
和進              宏易                                         韋僑                
耀勝              唐鋒                                         威潤                
倚強              榮群                                         唐榮                
錦明              天宇                                         晉椿                
鑫創              新零售                                       世豐                
廣寰科            力新                                         強新                
點晶              恩得利                                       富強                
建舜電            李洲                                         力新                
泰谷              凱柏實業                                     凌網                
典範              遠昇                                         恩得利              
長天              及成                                         李洲                
哲固              鑫龍騰                                       港建                
益通              和進                                         昇銳                
振維              耀勝                                         耀勝                
鴻翊              倚強                                         至寶電              
迎輝              錦明                                         點晶                
欣厚-KY           鑫創                                         鼎天                
兆遠              廣寰科                                       幸康                
系統電            點晶                                         迎輝                
世紀              建舜電                                       堡達                
華容              泰谷                                         重鳥鵬              
建榮              典範                                         晟楠                
立衛              長天                                         青雲                
天揚              哲固                                         凱鈺                
鈺創              益通                                         三聯                
佳總              振維                                         合邦                
合正              鴻翊                                         業強                
寶聯通            迎輝                                         撼訊                
昇益              欣厚-KY                                      安碁                
凱鈺              兆遠                                         合晶                
德宏              系統電                                       易通展              
合邦              世紀                                         沛波                
萬旭              華容                                         迅德                
驊宏資            建榮                                         倉和                
久正              立衛                                         森田                
上揚              天揚                                         三圓                
全譜              鈺創                                         力泰                
易通展            佳總                                         惠普                
安鈦克            合正                                         安心                
元隆              寶聯通                                       漢來美食            
沛亨              昇益                                         燦星旅              
九暘              凱鈺                                         富驛-KY             
凱碩              德宏                                         雅茗-KY             
全達              合邦                                         高野                
奧斯特            萬旭                                         亞都                
保銳              驊宏資                                       老爺知              
越峰              久正                                         滿心                
英格爾            上揚                                         德記                
士開              全譜                                         誠品生活            
志嘉              易通展                                       得利影              
富裔              安鈦克                                       時報                
正德              元隆                                         琉園                
燦星旅            沛亨                                         旭然                
富驛-KY           九暘                                         鼎創達              
劍湖山            凱碩                                         捷必勝-KY            
德記              全達                                         明揚                
泰偉              奧斯特                                       花王                
華義              保銳                                         欣雄                
昇華              越峰                                         欣泰                
得利影            英格爾                                                           
鼎創達            士開                                                             
花王              志嘉                                                             
邦泰              富旺                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  大田                                                             
                  邦泰
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