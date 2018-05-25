[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 32098 0 2337 旺宏 -5775 -18007 00633L 富邦上証正2 8736 0 2371 大同 -2535 -4817 00655L 國泰中國A50正2 5686 0 2409 友達 -1834 10362 00677U 富邦VIX 5540 0 2367 燿華 -1741 515 00632R 元大台灣50反1 4015 0 2534 宏盛 -1585 -1928 00636 國泰中國A50 2910 23214 2317 鴻海 -1548 -4335 2344 華邦電 2337 -9662 2349 錸德 -1542 -154 2891 中信金 2023 34840 2603 長榮 -1542 4017 1310 台苯 1829 5087 2448 晶電 -1486 -18642 1314 中石化 1785 -6079 2610 華航 -1323 -9359 2890 永豐金 1675 5774 2880 華南金 -1276 -5078 6116 彩晶 1392 1489 2002 中鋼 -1266 -4918 2408 南亞科 1367 5633 1718 中纖 -1110 -787 2834 臺企銀 1366 -352 2330 台積電 -1043 8212 2303 聯電 1340 23369 2481 強茂 -1039 -3445 2892 第一金 1142 7995 1609 大亞 -1019 -1439 1309 台達化 1121 2037 006203 元大MSCI台灣 -966 0 8110 華東 915 1246 0059 富邦金融 -956 46 00703 台新MSCI中國 811 10675 3231 緯創 -928 -16908 3596 智易 802 573 2382 廣達 -850 -17693 2881 富邦金 712 12043 6153 嘉聯益 -818 -1463 2353 宏碁 710 4351 00672L 元大S&P原油正2 -805 0 3673 TPK-KY 654 -22 00676R 富邦臺灣加權反1 -787 0 2633 台灣高鐵 589 2987 0056 元大高股息 -759 -12568 2886 兆豐金 561 22745 2885 元大金 -733 8847 2456 奇力新 560 -583 4938 和碩 -717 -15005 0061 元大寶滬深 469 -353 0050 元大台灣50 -681 -2243 1216 統一 455 3016 3481 群創 -675 24923 2801 彰銀 451 7968 2313 華通 -662 -3577 006205 富邦上証 443 0 00656R 國泰中國A50反1 -592 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股