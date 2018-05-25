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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         32098         0    2337   旺宏                   -5775    -18007  
00633L 富邦上証正2             8736         0    2371   大同                   -2535     -4817  
00655L 國泰中國A50正2          5686         0    2409   友達                   -1834     10362  
00677U 富邦VIX                 5540         0    2367   燿華                   -1741       515  
00632R 元大台灣50反1           4015         0    2534   宏盛                   -1585     -1928  
00636  國泰中國A50             2910     23214    2317   鴻海                   -1548     -4335  
2344   華邦電                  2337     -9662    2349   錸德                   -1542      -154  
2891   中信金                  2023     34840    2603   長榮                   -1542      4017  
1310   台苯                    1829      5087    2448   晶電                   -1486    -18642  
1314   中石化                  1785     -6079    2610   華航                   -1323     -9359  
2890   永豐金                  1675      5774    2880   華南金                 -1276     -5078  
6116   彩晶                    1392      1489    2002   中鋼                   -1266     -4918  
2408   南亞科                  1367      5633    1718   中纖                   -1110      -787  
2834   臺企銀                  1366      -352    2330   台積電                 -1043      8212  
2303   聯電                    1340     23369    2481   強茂                   -1039     -3445  
2892   第一金                  1142      7995    1609   大亞                   -1019     -1439  
1309   台達化                  1121      2037    006203 元大MSCI台灣            -966         0  
8110   華東                     915      1246    0059   富邦金融                -956        46  
00703  台新MSCI中國             811     10675    3231   緯創                    -928    -16908  
3596   智易                     802       573    2382   廣達                    -850    -17693  
2881   富邦金                   712     12043    6153   嘉聯益                  -818     -1463  
2353   宏碁                     710      4351    00672L 元大S&P原油正2          -805         0  
3673   TPK-KY                   654       -22    00676R 富邦臺灣加權反1         -787         0  
2633   台灣高鐵                 589      2987    0056   元大高股息              -759    -12568  
2886   兆豐金                   561     22745    2885   元大金                  -733      8847  
2456   奇力新                   560      -583    4938   和碩                    -717    -15005  
0061   元大寶滬深               469      -353    0050   元大台灣50              -681     -2243  
1216   統一                     455      3016    3481   群創                    -675     24923  
2801   彰銀                     451      7968    2313   華通                    -662     -3577  
006205 富邦上証                 443         0    00656R 國泰中國A50反1          -592         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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