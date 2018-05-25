[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/24 107/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.41990 10.41650 0.00340 0.03264 大華銀多元特別收益平衡基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.38040 9.37140 0.00900 0.09604 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.61020 9.59610 0.01410 0.14693 中國信託台灣活力基金 16.68000 16.57000 0.11000 0.66385 中國信託台灣優勢基金 19.19000 19.11000 0.08000 0.41863 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73360 9.73780 -0.00420 -0.04313 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22320 9.22710 -0.00390 -0.04227 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17980 10.18510 -0.00530 -0.05204 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64310 9.64810 -0.00500 -0.05182 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33450 10.37170 -0.03720 -0.35867 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06870 9.10140 -0.03270 -0.35929 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31110 11.31590 -0.00480 -0.04242 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26930 10.27370 -0.00440 -0.04283 中國信託智能運動基金-台幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97390 10.97380 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43370 9.40830 0.02540 0.26997 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19770 9.17300 0.02470 0.26927 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60700 9.57990 0.02710 0.28288 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.36150 9.33500 0.02650 0.28388 中國信託精穩基金 18.72610 18.58610 0.14000 0.75325 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.77000 69.35000 0.42000 0.60562 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.65190 37.21210 0.43980 1.18187 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31190 11.30990 0.00200 0.01768 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92430 10.96820 -0.04390 -0.40025 元大上證50基金 31.11000 31.40000 -0.29000 -0.92357 元大大中華TMT基金-人民幣 13.27000 13.37000 -0.10000 -0.74794 元大大中華TMT基金-新台幣 12.39000 12.54000 -0.15000 -1.19617 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.35000 13.51000 -0.16000 -1.18431 元大大中華價值指數基金-美元 13.48400 13.69200 -0.20800 -1.51914 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.68400 17.97600 -0.29200 -1.62439 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.54100 11.60700 -0.06600 -0.56862 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.63300 11.73200 -0.09900 -0.84385 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.24000 -0.04000 -1.23457 元大中國平衡基金-新台幣 15.00000 15.22000 -0.22000 -1.44547 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.39820 47.31980 0.07840 0.16568 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30140 10.30100 0.00040 0.00388 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.58090 9.58050 0.00040 0.00418 元大中國機會債券基金-新台幣 9.93200 9.97320 -0.04120 -0.41311 元大巴西指數基金 6.02200 6.12300 -0.10100 -1.64952 元大巴菲特基金 30.91000 30.79000 0.12000 0.38974 元大日經225基金 28.27000 28.62000 -0.35000 -1.22292 元大台商收成基金 24.03000 23.92000 0.11000 0.45987 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 元大台灣50單日正向2倍基金 36.81000 36.40000 0.41000 1.12637 元大台灣中型100基金 33.85000 33.66000 0.19000 0.56447 元大台灣加權股價指數基金 25.15600 25.05000 0.10600 0.42315 元大台灣卓越50基金 81.71000 81.35000 0.36000 0.44253 元大台灣金融基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.15000 31.06000 0.09000 0.28976 元大台灣高股息基金 26.55000 26.49000 0.06000 0.22650 元大台灣電子科技基金 35.80000 35.58000 0.22000 0.61832 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大全球ETF穩健組合基金 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497 元大全球不動產證券化基金-美元 12.62000 12.59600 0.02400 0.19054 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303 元大全球股票入息基金-美元配息 10.06500 10.15800 -0.09300 -0.91553 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 元大全球新興市場精選組合基金 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143 元大全球農業商機基金 16.56000 16.55000 0.01000 0.06042 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.29200 8.21400 0.07800 0.94960 元大印度指數基金 9.27800 9.38300 -0.10500 -1.11905 元大印度基金 12.39000 12.51000 -0.12000 -0.95923 元大多多基金 21.87000 21.68000 0.19000 0.87638 元大多福基金 60.75000 60.28000 0.47000 0.77969 元大亞太成長基金 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56310 8.57580 -0.01270 -0.14809 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.11130 7.12180 -0.01050 -0.14743 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.91100 9.96900 -0.05800 -0.58180 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06500 10.10400 -0.03900 -0.38599 元大卓越基金 52.49000 52.16000 0.33000 0.63267 元大店頭基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 元大泛歐成長基金 9.67000 9.86000 -0.19000 -1.92698 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21430 10.21380 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.27240 9.28120 -0.00880 -0.09482 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.81730 30.64380 0.17350 0.56618 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.34230 36.11460 0.22770 0.63049 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.56140 19.68680 -0.12540 -0.63698 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.36360 18.09950 0.26410 1.45916 元大美國政府7至10年期債券基金 37.30520 37.19940 0.10580 0.28441 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.64160 20.72700 -0.08540 -0.41202 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.70660 17.54770 0.15890 0.90553 元大高科技基金 20.96000 20.67000 0.29000 1.40300 元大得利貨幣市場基金 16.23530 16.23510 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96910 11.96900 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.36000 14.24000 0.12000 0.84270 元大華夏中小基金 8.56000 8.64000 -0.08000 -0.92593 元大新中國基金-人民幣 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 元大新中國基金-美元 11.33900 11.45200 -0.11300 -0.98673 元大新中國基金-新台幣 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 元大新主流基金 30.23000 29.93000 0.30000 1.00234 元大新東協平衡基金-美元 9.84500 9.91800 -0.07300 -0.73604 元大新東協平衡基金-新台幣 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.98340 10.00080 -0.01740 -0.17399 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.98340 10.04140 -0.05800 -0.57761 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27470 10.32130 -0.04660 -0.45149 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.07950 9.12070 -0.04120 -0.45172 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75400 9.73100 0.02300 0.23636 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44850 9.42620 0.02230 0.23657 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.62530 9.61290 0.01240 0.12899 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.32890 9.31690 0.01200 0.12880 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51950 9.49960 0.01990 0.20948 元大新興亞洲基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.31830 9.32410 -0.00580 -0.06220 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.20150 9.20720 -0.00570 -0.06191 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30280 9.31850 -0.01570 -0.16848 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.18390 9.19940 -0.01550 -0.16849 元大萬泰貨幣市場基金 15.08540 15.08520 0.00020 0.00133 元大經貿基金 41.69000 41.23000 0.46000 1.11569 元大實質多重資產基金-人民幣 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 元大實質多重資產基金-美元 9.51300 9.44400 0.06900 0.73062 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168 元大滬深300單日反向1倍基金 14.70000 14.73000 -0.03000 -0.20367 元大滬深300單日正向2倍基金 15.68000 15.66000 0.02000 0.12771 元大精準中小基金 23.23000 23.00000 0.23000 1.00000 元大摩臺基金 38.26000 38.11000 0.15000 0.39360 元大標普500基金 24.66000 24.47000 0.19000 0.77646 元大標普500單日反向1倍基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 元大標普500單日正向2倍基金 31.88000 31.73000 0.15000 0.47274 元大標智滬深300基金 18.70000 18.79000 -0.09000 -0.47898 元大歐洲50基金 25.37000 25.75000 -0.38000 -1.47573 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59890 9.56480 0.03410 0.35652 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14900 10.14870 0.00030 0.00296 元大績效基金 62.59000 61.98000 0.61000 0.98419 元大韓國KOSPI200基金 24.30000 24.36000 -0.06000 -0.24631 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.20000 16.05000 0.15000 0.93458 日盛上選基金 35.54000 35.30000 0.24000 0.67989 日盛小而美基金 19.76000 19.64000 0.12000 0.61100 日盛中國內需動力基金 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65410 11.62880 0.02530 0.21756 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89900 9.87750 0.02150 0.21767 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.95170 11.94150 0.01020 0.08542 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14560 10.13690 0.00870 0.08583 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78900 10.77700 0.01200 0.11135 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14260 9.13240 0.01020 0.11169 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.16000 12.32000 -0.16000 -1.29870 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.48000 12.70000 -0.22000 -1.73228 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.52000 12.73000 -0.21000 -1.64965 日盛日盛基金 14.92000 14.83000 0.09000 0.60688 日盛目標收益組合基金(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99740 10.00590 -0.00850 -0.08495 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50800 9.51620 -0.00820 -0.08617 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77400 9.78000 -0.00600 -0.06135 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29780 9.30360 -0.00580 -0.06234 日盛全球新興債券基金A 10.72010 10.71680 0.00330 0.03079 日盛全球新興債券基金B 8.41910 8.41650 0.00260 0.03089 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41520 2.40980 0.00540 0.22408 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70250 1.69870 0.00380 0.22370 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37650 0.37630 0.00020 0.05315 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26630 0.26610 0.00020 0.07516 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43040 12.42160 0.00880 0.07084 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.64610 8.64010 0.00600 0.06944 日盛亞洲機會基金 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629 日盛首選基金 18.27000 18.13000 0.14000 0.77220 日盛高科技基金 18.87000 18.77000 0.10000 0.53277 日盛貨幣市場基金 14.75280 14.75270 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 43.51000 43.23000 0.28000 0.64770 日盛精選五虎基金 40.34000 40.07000 0.27000 0.67382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46970 13.46960 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.07000 35.82000 0.25000 0.69793 台新MSCI中國基金 22.44000 22.69000 -0.25000 -1.10181 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.29000 18.40000 -0.11000 -0.59783 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.46000 21.24000 0.22000 1.03578 台新大眾貨幣市場基金 14.14600 14.14580 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.86590 9.84620 0.01970 0.20008 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80550 10.81730 -0.01180 -0.10908 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07010 10.09080 -0.02070 -0.20514 台新中國通基金 50.62000 50.36000 0.26000 0.51628 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57070 0.57290 -0.00220 -0.38401 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.07900 17.16000 -0.08100 -0.47203 台新中國精選中小基金-美元 0.41950 0.42340 -0.00390 -0.92111 台新中國精選中小基金-新台幣 12.57000 12.70000 -0.13000 -1.02362 台新主流基金 25.12000 24.90000 0.22000 0.88353 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.86000 18.66000 0.20000 1.07181 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63320 0.62700 0.00620 0.98884 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47760 0.47300 0.00460 0.97252 台新台灣中小基金 39.73000 39.59000 0.14000 0.35362 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.37990 9.33150 0.04840 0.51867 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36190 9.34630 0.01560 0.16691 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38440 10.36710 0.01730 0.16687 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.64410 10.67150 -0.02740 -0.25676 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37410 11.40310 -0.02900 -0.25432 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 台新印度基金 15.33000 15.42000 -0.09000 -0.58366 台新亞美短期債券基金 10.93220 10.92590 0.00630 0.05766 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65780 8.65230 0.00550 0.06357 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29520 0.29470 0.00050 0.16966 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85180 11.84430 0.00750 0.06332 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39830 0.39760 0.00070 0.17606 台新真吉利貨幣市場基金 11.07960 11.07950 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.67150 29.61490 0.05660 0.19112 台新智慧生活基金-美元 10.28250 10.26550 0.01700 0.16560 台新智慧生活基金-新台幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.93110 8.91990 0.01120 0.12556 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.86850 8.84610 0.02240 0.25322 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45820 9.44630 0.01190 0.12598 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.37630 0.02370 0.25276 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40150 10.37470 0.02680 0.25832 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34230 0.34180 0.00050 0.14628 台新新興市場債券基金(B類型) 7.86400 7.84370 0.02030 0.25881 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27200 0.27160 0.00040 0.14728 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.41000 6.49000 -0.08000 -1.23267 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.89500 11.01400 -0.11900 -1.08044 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.78000 23.51000 0.27000 1.14845 未來資產全球大消費基金 15.26000 15.22000 0.04000 0.26281 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83300 11.81830 0.01470 0.12438 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.66500 9.65300 0.01200 0.12431 未來資產亞洲新富基金 21.99000 21.96000 0.03000 0.13661 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55310 12.55300 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.75000 14.59000 0.16000 1.09664 未來資產新興市場債券基金A 8.75450 8.72000 0.03450 0.39564 未來資產新興市場債券基金B 6.75730 6.73060 0.02670 0.39670 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.01400 11.01200 0.00200 0.01816 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28050 10.28380 -0.00330 -0.03209 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.42770 9.42410 0.00360 0.03820 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60530 10.60120 0.00410 0.03867 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52100 8.51810 0.00290 0.03405 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64540 9.64210 0.00330 0.03422 永豐中小基金 55.56000 54.71000 0.85000 1.55365 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82180 1.81580 0.00600 0.33043 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37460 2.36690 0.00770 0.32532 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.68810 8.68130 0.00680 0.07833 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98680 10.97820 0.00860 0.07834 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.98000 5.04000 -0.06000 -1.19048 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.39000 23.67000 -0.28000 -1.18293 永豐主流品牌基金 18.10000 18.11000 -0.01000 -0.05522 永豐永豐基金 36.48000 36.16000 0.32000 0.88496 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.99880 10.00460 -0.00580 -0.05797 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99880 10.00460 -0.00580 -0.05797 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99840 9.99470 0.00370 0.03702 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99840 9.99470 0.00370 0.03702 永豐亞洲民生消費基金 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962 永豐南非幣2021保本基金 12.79720 12.77370 0.02350 0.18397 永豐高科技基金 27.10000 26.82000 0.28000 1.04400 永豐貨幣市場基金 13.86750 13.86730 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01770 2.01160 0.00610 0.30324 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38700 2.38270 0.00430 0.18047 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80990 7.80540 0.00450 0.05765 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34960 10.34360 0.00600 0.05801 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.25900 7.25970 -0.00070 -0.00964 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03360 11.03460 -0.00100 -0.00906 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.46000 8.67000 -0.21000 -2.42215 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.08000 19.56000 -0.48000 -2.45399 永豐臺灣加權ETF基金 54.45000 54.14000 0.31000 0.57259 永豐領航科技基金 42.68000 42.12000 0.56000 1.32953 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.27000 11.39000 -0.12000 -1.05356 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.47000 10.67000 -0.20000 -1.87441 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.42000 10.57000 -0.15000 -1.41911 永豐趨勢平衡基金 51.11000 50.95000 0.16000 0.31403 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.47030 11.46920 0.00110 0.00959 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61430 9.60870 0.00560 0.05828 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73890 9.73330 0.00560 0.05753 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59110 9.58190 0.00920 0.09601 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67560 9.66630 0.00930 0.09621 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.63100 9.62500 0.00600 0.06234 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88700 9.88080 0.00620 0.06275 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.57580 9.56890 0.00690 0.07211 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74370 9.73660 0.00710 0.07292 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.79000 11.92000 -0.13000 -1.09060 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.97000 11.12000 -0.15000 -1.34892 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.86000 12.04000 -0.18000 -1.49502 兆豐國際中小基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.18000 15.44000 -0.26000 -1.68394 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.05000 21.46000 -0.41000 -1.91053 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.23000 21.66000 -0.43000 -1.98523 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415 兆豐國際生命科學基金 15.20000 15.14000 0.06000 0.39630 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34860 10.36440 -0.01580 -0.15244 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72750 10.75270 -0.02520 -0.23436 兆豐國際全球高股息基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 兆豐國際全球基金 32.31000 32.27000 0.04000 0.12395 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22080 10.22030 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.69660 9.70590 -0.00930 -0.09582 兆豐國際國民基金 23.18000 23.00000 0.18000 0.78261 兆豐國際第一基金 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88140 9.85700 0.02440 0.24754 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91620 7.89670 0.01950 0.24694 兆豐國際萬全基金 20.87000 20.77000 0.10000 0.48146 兆豐國際電子基金 26.78000 26.38000 0.40000 1.51630 兆豐國際綠鑽基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.08000 21.97000 0.11000 0.50068 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 17.02000 -0.08000 -0.47004 兆豐國際豐台灣基金 32.92000 32.90000 0.02000 0.06079 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48840 12.48830 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05430 11.05530 -0.00100 -0.00905 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91920 11.92370 -0.00450 -0.03774 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70340 10.70480 -0.00140 -0.01308 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47660 11.48560 -0.00900 -0.07836 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19590 8.19660 -0.00070 -0.00854 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58990 9.59290 -0.00300 -0.03127 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09940 9.10070 -0.00130 -0.01428 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09100 9.09860 -0.00760 -0.08353 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.40710 9.40830 -0.00120 -0.01275 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 合庫貨幣市場基金 10.11840 10.11830 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.60470 9.59630 0.00840 0.08753 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.86710 9.85880 0.00830 0.08419 合庫新興多重收益基金A類型 10.11980 10.10760 0.01220 0.12070 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.62700 11.62390 0.00310 0.02667 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.57290 13.56140 0.01150 0.08480 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.09830 9.09140 0.00690 0.07590 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.72960 9.72160 0.00800 0.08229 合庫新興多重收益基金B類型 8.05740 8.04780 0.00960 0.11929 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06220 9.05930 0.00290 0.03201 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34610 10.33730 0.00880 0.08513 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90950 10.90770 0.00180 0.01650 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.61450 10.60430 0.01020 0.09619 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15320 10.15430 -0.00110 -0.01083 安聯中國東協基金 16.07000 16.33000 -0.26000 -1.59216 安聯中國策略基金 16.09000 16.34000 -0.25000 -1.52999 安聯中華新思路基金-人民幣 14.78000 14.92000 -0.14000 -0.93834 安聯中華新思路基金-美元 14.83000 15.03000 -0.20000 -1.33067 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.52000 13.69000 -0.17000 -1.24178 安聯台灣大壩基金 27.40000 27.02000 0.38000 1.40637 安聯台灣科技基金 46.30000 45.60000 0.70000 1.53509 安聯台灣貨幣市場基金 12.47740 12.47720 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.42000 29.98000 0.44000 1.46765 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06050 10.05990 0.00060 0.00596 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98770 14.98890 -0.00120 -0.00801 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67080 9.67150 -0.00070 -0.00724 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05190 12.05740 -0.00550 -0.04562 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07440 10.07760 -0.00320 -0.03175 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20210 12.20770 -0.00560 -0.04587 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57420 9.57830 -0.00410 -0.04281 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41600 9.41900 -0.00300 -0.03185 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11840 9.12260 -0.00420 -0.04604 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85800 11.85350 0.00450 0.03796 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90610 10.90600 0.00010 0.00092 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58170 10.58120 0.00050 0.00473 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02600 9.02550 0.00050 0.00554 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81940 8.81930 0.00010 0.00113 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53110 8.53070 0.00040 0.00469 安聯全球人口趨勢基金 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.29000 34.13000 0.16000 0.46880 安聯全球油礦金趨勢基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 安聯全球計量平衡基金 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03620 12.03080 0.00540 0.04488 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49200 10.48730 0.00470 0.04482 安聯全球新興市場基金 18.68000 18.81000 -0.13000 -0.69112 安聯全球農金趨勢基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 安聯全球綠能趨勢基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安聯亞洲動態策略基金 25.09000 25.17000 -0.08000 -0.31784 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99850 9.98760 0.01090 0.10914 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80190 9.79050 0.01140 0.11644 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.31060 83.19260 0.11800 0.14184 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.64730 12.63470 0.01260 0.09973 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.07040 65.97980 0.09060 0.13731 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94970 9.93990 0.00980 0.09859 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52110 2.51600 0.00510 0.20270 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65020 10.64860 0.00160 0.01503 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10520 2.10100 0.00420 0.19990 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89460 8.89390 0.00070 0.00787 宏利台灣動力基金 33.14000 32.79000 0.35000 1.06740 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.40990 10.45220 -0.04230 -0.40470 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92230 9.94800 -0.02570 -0.25834 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29340 8.32720 -0.03380 -0.40590 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10440 8.12820 -0.02380 -0.29281 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 宏利全球債券組合基金 12.93740 12.93140 0.00600 0.04640 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76260 2.76010 0.00250 0.09058 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65330 11.64640 0.00690 0.05925 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70300 8.69790 0.00510 0.05863 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27620 2.27130 0.00490 0.21574 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.68930 10.69030 -0.00100 -0.00935 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.30010 4.30490 -0.00480 -0.11150 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69780 0.69860 -0.00080 -0.11451 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.01000 20.05000 -0.04000 -0.19950 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61710 11.62290 -0.00580 -0.04990 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36360 10.36910 -0.00550 -0.05304 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02430 10.02570 -0.00140 -0.01396 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05810 9.07030 -0.01220 -0.13450 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58940 8.59400 -0.00460 -0.05353 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44060 8.44000 0.00060 0.00711 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58570 8.59460 -0.00890 -0.10355 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75550 2.75140 0.00410 0.14902 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40290 0.40240 0.00050 0.12425 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17220 12.15180 0.02040 0.16788 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92100 0.92060 0.00040 0.04345 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51880 7.50600 0.01280 0.17053 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09140 2.08910 0.00230 0.11010 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30060 0.30020 0.00040 0.13324 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.23760 9.22110 0.01650 0.17894 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33870 0.33840 0.00030 0.08865 宏利萬利貨幣市場基金 13.63040 13.63030 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.92000 -0.02000 -0.68493 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.91000 13.03000 -0.12000 -0.92095 宏利臺灣股息收益基金 30.44000 30.14000 0.30000 0.99536 宏利澳幣保本基金 11.94760 11.94550 0.00210 0.01758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.91000 12.01000 -0.10000 -0.83264 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.92290 9.87050 0.05240 0.53087 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.92080 9.90950 0.01130 0.11403 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05570 9.03390 0.02180 0.24131 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.60160 10.57600 0.02560 0.24206 貝萊德亞美利加收益基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 貝萊德新台幣基金 12.92560 12.92560 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.93000 25.73000 0.20000 0.77730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18090 11.18200 -0.00110 -0.00984 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21990 10.25120 -0.03130 -0.30533 保德信大中華基金 31.36000 31.73000 -0.37000 -1.16609 保德信中小型股基金 47.77000 47.09000 0.68000 1.44404 保德信中國中小基金-人民幣 10.84000 11.01000 -0.17000 -1.54405 保德信中國中小基金-美元 11.27000 11.49000 -0.22000 -1.91471 保德信中國中小基金-新臺幣 10.57000 10.76000 -0.19000 -1.76580 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.78310 9.87040 -0.08730 -0.88446 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77870 9.86580 -0.08710 -0.88285 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88610 9.97300 -0.08690 -0.87135 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.59140 10.68460 -0.09320 -0.87228 保德信中國品牌基金-人民幣 10.32000 10.51000 -0.19000 -1.80780 保德信中國品牌基金-美元 10.17000 10.35000 -0.18000 -1.73913 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.07000 11.27000 -0.20000 -1.77462 保德信台商全方位基金 38.37000 38.05000 0.32000 0.84100 保德信全球中小基金 30.11000 30.18000 -0.07000 -0.23194 保德信全球消費商機基金 17.54000 17.45000 0.09000 0.51576 保德信全球基礎建設基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 保德信全球資源基金 8.34000 8.45000 -0.11000 -1.30178 保德信全球醫療生化基金-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.61000 30.58000 0.03000 0.09810 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89170 9.90730 -0.01560 -0.15746 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60470 10.62130 -0.01660 -0.15629 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11900 9.12170 -0.00270 -0.02960 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76570 9.76860 -0.00290 -0.02969 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27450 8.27010 0.00440 0.05320 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76920 10.76340 0.00580 0.05389 保德信亞太基金 22.44000 22.60000 -0.16000 -0.70796 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49560 8.48390 0.01170 0.13791 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11800 11.10270 0.01530 0.13780 保德信店頭市場基金 35.33000 34.94000 0.39000 1.11620 保德信拉丁美洲基金 6.96000 7.06000 -0.10000 -1.41643 保德信金平衡基金 29.79000 29.72000 0.07000 0.23553 保德信金滿意基金 42.53000 42.21000 0.32000 0.75811 保德信科技島基金 26.39000 26.10000 0.29000 1.11111 保德信高成長基金 96.32000 95.73000 0.59000 0.61632 保德信第一基金 27.74000 27.47000 0.27000 0.98289 保德信貨幣市場基金 15.75030 15.75010 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65600 10.65980 -0.00380 -0.03565 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52910 10.52100 0.00810 0.07699 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90890 10.90860 0.00030 0.00275 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09250 10.08080 0.01170 0.11606 保德信新世紀基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08600 8.07940 0.00660 0.08169 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74500 10.73610 0.00890 0.08290 保德信新興趨勢組合基金 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 保德信瑞騰基金 15.53220 15.53230 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.68000 10.82000 -0.14000 -1.29390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80050 9.78220 0.01830 0.18707 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95310 9.93450 0.01860 0.18723 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71970 9.69940 0.02030 0.20929 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78440 9.76420 0.02020 0.20688 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81670 9.80340 0.01330 0.13567 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81670 9.80370 0.01300 0.13260 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79650 9.78190 0.01460 0.14926 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79660 9.78210 0.01450 0.14823 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.82510 9.80830 0.01680 0.17128 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.67950 9.66180 0.01770 0.18320 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.62410 9.60130 0.02280 0.23747 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96330 1.96020 0.00310 0.15815 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63370 2.62950 0.00420 0.15973 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30820 0.30790 0.00030 0.09743 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44930 0.44890 0.00040 0.08911 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.74200 8.73480 0.00720 0.08243 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90820 11.90080 0.00740 0.06218 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.61060 9.59530 0.01530 0.15945 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61820 11.60070 0.01750 0.15085 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09120 9.08240 0.00880 0.09689 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.01850 11.00790 0.01060 0.09629 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13270 10.11310 0.01960 0.19381 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99330 9.95890 0.03440 0.34542 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14930 10.13620 0.01310 0.12924 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.63190 10.61810 0.01380 0.12997 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.04440 10.02880 0.01560 0.15555 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84860 9.83600 0.01260 0.12810 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07560 10.06280 0.01280 0.12720 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79220 9.77610 0.01610 0.16469 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92550 9.91070 0.01480 0.14933 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.43470 10.37550 0.05920 0.57057 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.42710 6.41080 0.01630 0.25426 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.83680 10.80930 0.02750 0.25441 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64040 11.64030 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.12000 19.82000 0.30000 1.51362 施羅德樂活中小基金-I類型 4570.040004502.27000 67.77000 1.50524 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.78020 10.85130 -0.07110 -0.65522 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00610 12.09510 -0.08900 -0.73584 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.24780 11.33290 -0.08510 -0.75091 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.66950 9.73330 -0.06380 -0.65548 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.29410 10.37030 -0.07620 -0.73479 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.09050 10.16680 -0.07630 -0.75048 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.07700 11.15010 -0.07310 -0.65560 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.84660 11.93440 -0.08780 -0.73569 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.79780 11.88720 -0.08940 -0.75207 柏瑞五國金勢力建設基金 6.65000 6.73000 -0.08000 -1.18871 柏瑞巨人基金 12.84000 12.73000 0.11000 0.86410 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64240 13.64230 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33380 13.33500 -0.00120 -0.00900 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80920 11.81710 -0.00790 -0.06685 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44880 12.45770 -0.00890 -0.07144 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02620 9.02700 -0.00080 -0.00886 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82510 6.82570 -0.00060 -0.00879 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92270 8.92870 -0.00600 -0.06720 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56930 8.57450 -0.00520 -0.06064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92850 10.93640 -0.00790 -0.07224 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45070 8.45680 -0.00610 -0.07213 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98430 11.99230 -0.00800 -0.06671 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55130 11.55240 -0.00110 -0.00952 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61240 11.61940 -0.00700 -0.06024 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33230 11.34040 -0.00810 -0.07143 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04440 9.04530 -0.00090 -0.00995 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96890 9.97550 -0.00660 -0.06616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79520 9.80110 -0.00590 -0.06020 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.72050 9.72750 -0.00700 -0.07196 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55840 9.56530 -0.00690 -0.07214 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07390 10.07440 -0.00050 -0.00496 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99260 9.99740 -0.00480 -0.04801 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92320 9.93000 -0.00680 -0.06848 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01040 10.01920 -0.00880 -0.08783 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98130 9.98170 -0.00040 -0.00401 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87460 9.87940 -0.00480 -0.04859 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83120 9.83790 -0.00670 -0.06810 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91840 9.92710 -0.00870 -0.08764 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05460 10.05510 -0.00050 -0.00497 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99260 9.99740 -0.00480 -0.04801 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.92310 9.92990 -0.00680 -0.06848 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01040 10.01920 -0.00880 -0.08783 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98130 9.98180 -0.00050 -0.00501 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87470 9.87940 -0.00470 -0.04757 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83120 9.83790 -0.00670 -0.06810 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91840 9.92710 -0.00870 -0.08764 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.60310 10.58890 0.01420 0.13410 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81610 11.80480 0.01130 0.09572 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27830 11.26850 0.00980 0.08697 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15070 9.13840 0.01230 0.13460 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91880 9.90930 0.00950 0.09587 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.78310 9.77460 0.00850 0.08696 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.31770 10.30390 0.01380 0.13393 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00210 10.99160 0.01050 0.09553 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89600 10.88650 0.00950 0.08726 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15080 9.13860 0.01220 0.13350 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91920 9.90970 0.00950 0.09587 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.78350 9.77500 0.00850 0.08696 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.52000 13.59000 -0.07000 -0.51508 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.61000 14.69000 -0.08000 -0.54459 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.19000 12.26000 -0.07000 -0.57096 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233 柏瑞拉丁美洲基金 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29560 11.25730 0.03830 0.34022 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46600 7.44080 0.02520 0.33867 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30100 11.30660 -0.00560 -0.04953 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98060 10.99000 -0.00940 -0.08553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16670 10.17560 -0.00890 -0.08746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39350 8.39770 -0.00420 -0.05001 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49250 9.50060 -0.00810 -0.08526 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52430 9.53250 -0.00820 -0.08602 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56250 10.57150 -0.00900 -0.08513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92440 9.92920 -0.00480 -0.04834 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15030 10.15910 -0.00880 -0.08662 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83440 9.84280 -0.00840 -0.08534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06930 9.07370 -0.00440 -0.04849 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.00550 9.01410 -0.00860 -0.09541 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54620 9.55450 -0.00830 -0.08687 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01630 12.03010 -0.01380 -0.11471 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.53440 11.55340 -0.01900 -0.16445 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.00350 11.02190 -0.01840 -0.16694 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.27280 7.28110 -0.00830 -0.11399 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18290 9.19800 -0.01510 -0.16417 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.82320 9.83970 -0.01650 -0.16769 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.32940 10.34130 -0.01190 -0.11507 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.02100 11.03940 -0.01840 -0.16668 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93640 9.95280 -0.01640 -0.16478 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.27460 9.28530 -0.01070 -0.11524 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.03230 10.04910 -0.01680 -0.16718 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08170 11.06560 0.01610 0.14550 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66330 11.65010 0.01320 0.11330 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75930 10.74850 0.01080 0.10048 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.17290 9.15960 0.01330 0.14520 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75440 9.74340 0.01100 0.11290 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.75980 9.75000 0.00980 0.10051 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99350 10.98110 0.01240 0.11292 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88730 9.87300 0.01430 0.14484 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25200 10.24170 0.01030 0.10057 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49570 9.48190 0.01380 0.14554 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.32530 9.31170 0.01360 0.14605 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97280 9.96160 0.01120 0.11243 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.52180 9.51230 0.00950 0.09987 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.23000 18.29000 -0.06000 -0.32805 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.04000 17.09000 -0.05000 -0.29257 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87780 12.88160 -0.00380 -0.02950 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.89490 10.93130 -0.03640 -0.33299 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.66630 11.70260 -0.03630 -0.31019 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.23020 12.26420 -0.03400 -0.27723 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.32080 11.35920 -0.03840 -0.33805 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.02560 10.05910 -0.03350 -0.33303 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.47010 10.50270 -0.03260 -0.31040 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.40030 10.42920 -0.02890 -0.27711 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.43630 10.47170 -0.03540 -0.33805 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.26660 10.29860 -0.03200 -0.31072 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.37690 10.41210 -0.03520 -0.33807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.35000 30.30000 0.05000 0.16502 國泰大中華基金 22.01000 21.91000 0.10000 0.45641 國泰小龍基金 16.41000 16.32000 0.09000 0.55147 國泰中小成長基金 46.56000 46.13000 0.43000 0.93215 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.48660 4.55080 -0.06420 -1.41074 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.08000 21.44000 -0.36000 -1.67910 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81040 0.82530 -0.01490 -1.80540 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76860 0.78280 -0.01420 -1.81400 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08470 2.07580 0.00890 0.42875 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68830 9.68510 0.00320 0.03304 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.35320 8.35050 0.00270 0.03233 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32240 0.32200 0.00040 0.12422 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40870 11.40660 0.00210 0.01841 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78500 1.79030 -0.00530 -0.29604 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20300 10.20680 -0.00380 -0.03723 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34540 0.34590 -0.00050 -0.14455 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.92430 4.97790 -0.05360 -1.07676 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.12000 23.44000 -0.32000 -1.36519 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76550 0.77700 -0.01150 -1.48005 國泰中港台基金人民幣級別 3.69110 3.74520 -0.05410 -1.44452 國泰中港台基金台幣級別 17.34000 17.65000 -0.31000 -1.75637 國泰中港台基金美元級別 0.58100 0.59190 -0.01090 -1.84153 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.39000 27.65000 -0.26000 -0.94033 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.02000 36.91000 -0.89000 -2.41127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.02780 10.02100 0.00680 0.06786 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.02780 10.02100 0.00680 0.06786 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.02780 10.02100 0.00680 0.06786 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33440 0.33460 -0.00020 -0.05977 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33440 0.33460 -0.00020 -0.05977 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33440 0.33460 -0.00020 -0.05977 國泰台灣貨幣市場基金 12.40080 12.40070 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.79000 29.59000 0.20000 0.67590 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25830 2.25950 -0.00120 -0.05311 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35440 0.35610 -0.00170 -0.47739 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47110 0.47230 -0.00120 -0.25408 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.26000 -0.07000 -0.52790 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46790 0.47100 -0.00310 -0.65817 國泰全球資源基金台幣級別 5.87000 5.94000 -0.07000 -1.17845 國泰全球資源基金美元級別 0.19300 0.19550 -0.00250 -1.27877 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41290 0.41360 -0.00070 -0.16925 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37570 0.37630 -0.00060 -0.15945 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43630 0.43700 -0.00070 -0.16018 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49380 0.49360 0.00020 0.04052 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.88000 19.80000 0.08000 0.40404 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.26000 21.19000 0.07000 0.33034 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39380 2.40200 -0.00820 -0.34138 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.38660 11.46170 -0.07510 -0.65523 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.36910 10.43750 -0.06840 -0.65533 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37660 0.37950 -0.00290 -0.76416 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34300 0.34560 -0.00260 -0.75231 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49740 0.50010 -0.00270 -0.53989 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40820 0.41140 -0.00320 -0.77783 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.52000 18.60000 -0.08000 -0.43011 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61800 0.62160 -0.00360 -0.57915 國泰科技生化基金 39.03000 38.76000 0.27000 0.69659 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.03000 25.96000 0.07000 0.26965 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.75830 37.44850 0.30980 0.82727 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.97190 20.10580 -0.13390 -0.66598 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.64320 18.38740 0.25580 1.39117 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.06060 38.84960 0.21100 0.54312 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.13030 38.97480 0.15550 0.39898 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.51570 41.49220 0.02350 0.05664 國泰紐幣2021保本基金 12.00420 11.99510 0.00910 0.07586 國泰紐幣八年期保本基金 12.28180 12.27200 0.00980 0.07986 國泰紐幣保本基金 12.31550 12.31470 0.00080 0.00650 國泰高科技基金 14.27000 14.12000 0.15000 1.06232 國泰國泰基金台幣I級別 24.92000 24.73000 0.19000 0.76830 國泰國泰基金台幣級別 24.92000 24.73000 0.19000 0.76830 國泰富時中國A50基金 20.13000 20.34000 -0.21000 -1.03245 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33770 -0.00010 -0.02961 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45470 0.00080 0.17594 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36790 0.36840 -0.00050 -0.13572 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49640 0.49600 0.00040 0.08065 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35140 0.35200 -0.00060 -0.17045 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47410 0.47400 0.00010 0.02110 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.63050 10.62800 0.00250 0.02352 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.74690 7.74510 0.00180 0.02324 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35910 0.35900 0.00010 0.02786 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25860 0.25880 -0.00020 -0.07728 國泰新興市場基金台幣級別 12.25000 12.39000 -0.14000 -1.12994 國泰新興市場基金美元級別 0.40900 0.41440 -0.00540 -1.30309 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11930 2.10880 0.01050 0.49791 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41980 1.41280 0.00700 0.49547 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34280 0.34250 0.00030 0.08759 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36780 0.36750 0.00030 0.08163 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23190 0.23170 0.00020 0.08632 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52140 10.51210 0.00930 0.08847 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.91770 6.91160 0.00610 0.08826 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.26000 14.33000 -0.07000 -0.48849 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.71000 34.33000 0.38000 1.10690 國泰價值卓越基金 17.11000 16.94000 0.17000 1.00354 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.16000 11.32000 -0.16000 -1.41343 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39160 0.39780 -0.00620 -1.55857 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.08530 40.09050 -0.00520 -0.01297 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05620 12.05570 0.00050 0.00415 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40240 0.40290 -0.00050 -0.12410 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59350 9.58080 0.01270 0.13256 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59580 8.61400 -0.01820 -0.21128 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54720 10.53330 0.01390 0.13196 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54500 9.56520 -0.02020 -0.21118 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10510 11.10410 0.00100 0.00901 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19520 10.22090 -0.02570 -0.25145 第一金大中華基金 29.53000 29.22000 0.31000 1.06092 第一金小型精選基金 42.85000 42.49000 0.36000 0.84726 第一金中國世紀基金-人民幣 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 第一金中國世紀基金-美元 9.81270 9.84120 -0.02850 -0.28960 第一金中國世紀基金-美元-N 9.81420 9.84270 -0.02850 -0.28955 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 第一金中概平衡基金 27.07000 26.85000 0.22000 0.81937 第一金台灣貨幣市場基金 15.23390 15.23370 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.66500 177.66300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.06000 14.06440 -0.00440 -0.03128 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.06040 14.06420 -0.00380 -0.02702 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89550 9.90560 -0.01010 -0.10196 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89740 9.90750 -0.01010 -0.10194 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44190 9.44590 -0.00400 -0.04235 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46580 9.46990 -0.00410 -0.04330 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26780 10.27840 -0.01060 -0.10313 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80250 9.80670 -0.00420 -0.04283 第一金全球大趨勢基金 23.69000 23.66000 0.03000 0.12680 第一金全球不動產證券化基金A 8.02890 8.04180 -0.01290 -0.16041 第一金全球不動產證券化基金B 5.76070 5.76990 -0.00920 -0.15945 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.32550 9.33870 -0.01320 -0.14135 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.32670 9.33970 -0.01300 -0.13919 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.56030 9.57380 -0.01350 -0.14101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.56160 9.57490 -0.01330 -0.13890 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65440 8.66050 -0.00610 -0.07043 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12540 10.13250 -0.00710 -0.07007 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75190 9.75590 -0.00400 -0.04100 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75210 9.75610 -0.00400 -0.04100 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.04580 8.05350 -0.00770 -0.09561 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88030 8.89020 -0.00990 -0.11136 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88050 8.89040 -0.00990 -0.11136 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01960 11.02410 -0.00450 -0.04082 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02040 11.02500 -0.00460 -0.04172 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94550 9.95490 -0.00940 -0.09443 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63260 14.64890 -0.01630 -0.11127 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.94130 14.99370 -0.05240 -0.34948 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.95970 15.01220 -0.05250 -0.34972 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 第一金亞洲科技基金 21.16000 21.06000 0.10000 0.47483 第一金亞洲新興市場基金 13.72000 13.87000 -0.15000 -1.08147 第一金店頭市場基金 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 第一金創新趨勢基金 27.56000 27.32000 0.24000 0.87848 第一金電子基金 37.05000 36.74000 0.31000 0.84377 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.67000 19.54000 0.13000 0.66530 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.69000 19.80000 -0.11000 -0.55556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 統一大中華中小基金(美元) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 統一大中華中小基金(新台幣) 14.67000 14.75000 -0.08000 -0.54237 統一大滿貫基金 34.28000 33.86000 0.42000 1.24040 統一大龍印基金 16.86000 17.04000 -0.18000 -1.05634 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 統一大龍騰中國基金(美元) 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 統一中小基金 28.27000 27.92000 0.35000 1.25358 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.53710 9.50470 0.03240 0.34088 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.60130 9.60490 -0.00360 -0.03748 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.17510 9.17570 -0.00060 -0.00654 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.16390 11.12600 0.03790 0.34064 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.16050 11.16460 -0.00410 -0.03672 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.66770 10.66840 -0.00070 -0.00656 統一台灣動力基金 18.83000 18.48000 0.35000 1.89394 統一全天候基金 118.80000 117.21000 1.59000 1.35654 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56170 8.52620 0.03550 0.41636 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92660 8.92310 0.00350 0.03922 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.82460 8.81860 0.00600 0.06804 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.75760 8.72130 0.03630 0.41622 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.13070 9.12720 0.00350 0.03835 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02630 9.02030 0.00600 0.06652 統一全球債券組合基金 11.94390 11.93210 0.01180 0.09889 統一全球新科技基金(人民幣) 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333 統一全球新科技基金(美元) 15.94000 15.85000 0.09000 0.56782 統一全球新科技基金(新台幣) 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678 統一亞太基金 27.29000 27.46000 -0.17000 -0.61908 統一亞洲大金磚基金 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386 統一奔騰基金 63.99000 63.21000 0.78000 1.23398 統一強棒貨幣市場基金 16.64200 16.64180 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482 統一強漢基金(美元) 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 統一強漢基金(新台幣) 25.71000 25.93000 -0.22000 -0.84844 統一統信基金 34.68000 34.28000 0.40000 1.16686 統一黑馬基金 64.65000 63.91000 0.74000 1.15788 統一新亞洲科技能源基金 19.92000 20.00000 -0.08000 -0.40000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.19430 8.18660 0.00770 0.09406 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27690 10.26730 0.00960 0.09350 統一經建基金 50.29000 49.63000 0.66000 1.32984 統一龍馬基金 73.25000 72.21000 1.04000 1.44024 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.70000 24.37000 0.33000 1.35412 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.86000 51.54000 0.32000 0.62088 野村中國機會基金 14.85000 15.00000 -0.15000 -1.00000 野村巴西基金 5.79000 5.89000 -0.10000 -1.69779 野村日本領先基金-S類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.61000 0.00000 12.61000 0.00000 野村台灣高股息基金 22.40000 22.33000 0.07000 0.31348 野村台灣運籌基金 38.77000 38.53000 0.24000 0.62289 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.68300 9.67880 0.00420 0.04339 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.67140 9.66540 0.00600 0.06208 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67790 9.67660 0.00130 0.01343 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76450 9.76020 0.00430 0.04406 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73610 9.73000 0.00610 0.06269 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.70390 9.70260 0.00130 0.01340 野村平衡基金 19.99000 19.83000 0.16000 0.80686 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108 野村全球生技醫療基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818 野村全球品牌基金 28.57000 28.39000 0.18000 0.63403 野村全球氣候變遷基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.24000 13.36000 -0.12000 -0.89820 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.57000 19.75000 -0.18000 -0.91139 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.51590 10.52180 -0.00590 -0.05607 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37920 10.38550 -0.00630 -0.06066 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63250 9.62450 0.00800 0.08312 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.38680 9.37700 0.00980 0.10451 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88430 8.87220 0.01210 0.13638 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09180 11.08280 0.00900 0.08121 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61580 10.60460 0.01120 0.10561 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09990 10.08620 0.01370 0.13583 野村成長基金 28.58000 28.46000 0.12000 0.42164 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.59160 9.65650 -0.06490 -0.67209 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.60010 9.66360 -0.06350 -0.65711 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.56630 9.62020 -0.05390 -0.56028 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.84130 9.90780 -0.06650 -0.67119 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.79820 9.86300 -0.06480 -0.65700 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76730 9.82230 -0.05500 -0.55995 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.47000 -0.13000 -0.96511 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.90950 9.92470 -0.01520 -0.15315 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.85230 9.85890 -0.00660 -0.06694 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.80020 9.79990 0.00030 0.00306 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.31650 10.33260 -0.01610 -0.15582 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.19030 10.19720 -0.00690 -0.06767 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14220 10.14180 0.00040 0.00394 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88410 8.88210 0.00200 0.02252 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57900 9.58890 -0.00990 -0.10324 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.46670 9.46890 -0.00220 -0.02323 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31790 13.31490 0.00300 0.02253 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.40850 12.42090 -0.01240 -0.09983 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.16660 10.16890 -0.00230 -0.02262 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22980 10.24280 -0.01300 -0.12692 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.91650 9.92500 -0.00850 -0.08564 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37780 9.38410 -0.00630 -0.06713 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00780 11.01520 -0.00740 -0.06718 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25450 11.28820 -0.03370 -0.29854 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.82820 10.85930 -0.03110 -0.28639 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.44240 10.46760 -0.02520 -0.24074 野村泰國基金 43.22000 43.56000 -0.34000 -0.78053 野村高科技基金 12.66000 12.48000 0.18000 1.44231 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.50760 10.54820 -0.04060 -0.38490 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62100 10.65870 -0.03770 -0.35370 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.94230 9.98390 -0.04160 -0.41667 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66250 9.69380 -0.03130 -0.32289 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.75380 9.78720 -0.03340 -0.34126 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95520 12.00110 -0.04590 -0.38246 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.89790 12.94220 -0.04430 -0.34229 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.00900 11.05520 -0.04620 -0.41790 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70380 10.73850 -0.03470 -0.32314 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.04190 11.08000 -0.03810 -0.34386 野村貨幣市場基金 16.24910 16.24890 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.71000 17.05000 -0.34000 -1.99413 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96300 7.95620 0.00680 0.08547 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67060 11.66070 0.00990 0.08490 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.56000 7.62000 -0.06000 -0.78740 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 野村精選貨幣市場基金 12.07090 12.07080 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.39000 12.53000 -0.14000 -1.11732 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.89000 12.03000 -0.14000 -1.16376 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.41000 11.59000 -0.18000 -1.55306 野村歐洲高股息基金季配型 8.26000 8.42000 -0.16000 -1.90024 野村歐洲高股息基金累積型 11.66000 11.89000 -0.23000 -1.93440 野村積極成長基金 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.17000 34.84000 0.33000 0.94719 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62690 8.64070 -0.01380 -0.15971 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02760 8.02840 -0.00080 -0.00996 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83530 7.84620 -0.01090 -0.13892 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50800 11.52650 -0.01850 -0.16050 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50380 10.50490 -0.00110 -0.01047 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28160 10.29590 -0.01430 -0.13889 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.62000 15.56000 0.06000 0.38560 野村環球基金-美元計價 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.88000 16.81000 0.07000 0.41642 野村鴻利基金 22.88000 22.72000 0.16000 0.70423 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84970 16.84960 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.03000 20.93000 0.10000 0.47778 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.57000 12.74000 -0.17000 -1.33438 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.91000 0.00000 14.91000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.11850 0.00000 13.11850 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.70170 9.69760 0.00410 0.04228 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.69300 9.68950 0.00350 0.03612 凱基台商天下基金 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248 凱基台灣精五門基金 21.26000 21.14000 0.12000 0.56764 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81870 10.86750 -0.04880 -0.44905 凱基亞太高股息基金 13.26000 13.45000 -0.19000 -1.41264 凱基亞洲四金磚基金 17.85000 18.04000 -0.19000 -1.05322 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.28930 13.40140 -0.11210 -0.83648 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.74000 12.86000 -0.12000 -0.93313 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53160 11.53140 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.92000 27.79000 0.13000 0.46779 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.36000 21.14000 0.22000 1.04068 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.29180 21.09820 0.19360 0.91761 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.36000 18.52000 -0.16000 -0.86393 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.03930 18.22240 -0.18310 -1.00481 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 凱基資源國基金 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.75220 11.79950 -0.04730 -0.40086 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.29150 11.23050 0.06100 0.54316 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 凱基護城河基金-台幣計價A 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 凱基護城河基金-美元計價B 13.07810 13.10570 -0.02760 -0.21060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.60000 14.68000 -0.08000 -0.54496 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.74000 31.25000 0.49000 1.56800 富邦NASDAQ-100基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742 富邦上証180基金 31.37000 31.66000 -0.29000 -0.91598 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24120 0.24520 -0.00400 -1.63132 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.23000 7.36000 -0.13000 -1.76630 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.15000 7.16000 -0.01000 -0.13966 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.51000 41.49000 0.02000 0.04820 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.89580 11.95950 -0.06370 -0.53263 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24150 11.31420 -0.07270 -0.64256 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01060 11.11460 -0.10400 -0.93571 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48640 10.54250 -0.05610 -0.53213 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.82960 9.89320 -0.06360 -0.64287 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.63640 9.72730 -0.09090 -0.93448 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80910 20.84160 -0.03250 -0.15594 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.24690 11.24480 0.00210 0.01868 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77510 10.81800 -0.04290 -0.39656 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88020 12.85340 0.02680 0.20851 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90590 1.90280 0.00310 0.16292 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54500 9.52510 0.01990 0.20892 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.46000 1.45760 0.00240 0.16465 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59180 11.58250 0.00930 0.08029 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74130 1.74220 -0.00090 -0.05166 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08730 10.07920 0.00810 0.08036 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53460 1.53540 -0.00080 -0.05210 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.40000 14.20000 0.20000 1.40845 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.45000 25.18000 -0.73000 -2.89913 富邦日本東証基金 22.55000 22.86000 -0.31000 -1.35608 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.28000 43.12000 0.16000 0.37106 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.84000 47.53000 0.31000 0.65222 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.64000 50.44000 0.20000 0.39651 富邦台灣心基金 23.75000 23.52000 0.23000 0.97789 富邦台灣釆吉50基金 47.39000 47.18000 0.21000 0.44510 富邦台灣科技指數基金 51.52000 51.36000 0.16000 0.31153 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29310 0.29130 0.00180 0.61792 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33170 2.32140 0.01030 0.44370 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34090 0.34080 0.00010 0.02934 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65820 10.65940 -0.00120 -0.01126 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02990 2.02120 0.00870 0.43044 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32810 0.32800 0.00010 0.03049 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22780 9.22880 -0.00100 -0.01084 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.22000 22.45000 -0.23000 -1.02450 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.13000 14.92000 0.21000 1.40751 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.52000 28.12000 -0.60000 -2.13371 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62410 15.62400 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 68.81000 68.31000 0.50000 0.73196 富邦科技基金 26.70000 26.41000 0.29000 1.09807 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.42070 39.18250 0.23820 0.60792 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.23420 37.78370 0.45050 1.19231 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.90370 37.53770 0.36600 0.97502 富邦恒生國企ETF基金 21.72000 21.64000 0.08000 0.36969 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.55000 33.22000 0.33000 0.99338 富邦高成長基金 26.19000 25.95000 0.24000 0.92486 富邦基金 13.99000 13.88000 0.11000 0.79251 富邦深証100基金 11.30000 11.43000 -0.13000 -1.13736 富邦富時歐洲ETF基金 20.95000 21.26000 -0.31000 -1.45814 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40210 0.40220 -0.00010 -0.02486 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17860 12.19200 -0.01340 -0.10991 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52190 9.53240 -0.01050 -0.11015 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30190 -0.00010 -0.03312 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89530 8.90510 -0.00980 -0.11005 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.57000 9.60970 -0.03970 -0.41312 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.81820 9.84710 -0.02890 -0.29349 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.57000 9.60970 -0.03970 -0.41312 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.81820 9.84710 -0.02890 -0.29349 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.78000 19.71000 0.07000 0.35515 富邦精準基金 49.42000 48.94000 0.48000 0.98079 富邦精銳中小基金 12.76000 12.61000 0.15000 1.18953 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.56000 20.46000 0.10000 0.48876 富邦臺灣公司治理100基金 21.31000 21.23000 0.08000 0.37683 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.02000 14.86000 0.16000 1.07672 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.47000 0.11000 0.56497 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25770 10.30610 -0.04840 -0.46962 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.13030 11.22770 -0.09740 -0.86750 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.93170 11.04170 -0.11000 -0.99622 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.05740 10.10490 -0.04750 -0.47007 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.86850 10.96360 -0.09510 -0.86742 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.65330 10.76050 -0.10720 -0.99624 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.26000 30.15000 0.11000 0.36484 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.03220 8.99030 0.04190 0.46606 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.51600 9.50840 0.00760 0.07993 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.31150 9.30670 0.00480 0.05158 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.85470 9.80890 0.04580 0.46692 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.80450 9.79670 0.00780 0.07962 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.59340 9.58850 0.00490 0.05110 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64870 9.64370 0.00500 0.05185 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53540 8.46710 0.06830 0.80665 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.49900 9.45970 0.03930 0.41545 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06390 9.02910 0.03480 0.38542 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45010 10.36650 0.08360 0.80644 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15730 10.11520 0.04210 0.41621 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74860 9.71110 0.03750 0.38616 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.17270 9.13740 0.03530 0.38632 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.56350 9.52630 0.03720 0.39050 富達卓越領航全球組合基金 15.03000 15.19000 -0.16000 -1.05332 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77020 8.70610 0.06410 0.73627 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.41400 9.38140 0.03260 0.34750 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18060 9.15160 0.02900 0.31688 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83360 9.76160 0.07200 0.73758 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74030 9.70650 0.03380 0.34822 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53060 9.50050 0.03010 0.31683 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25240 9.22280 0.02960 0.32094 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57310 9.54230 0.03080 0.32277 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.05000 9.16000 -0.11000 -1.20087 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.17000 11.35000 -0.18000 -1.58590 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.56620 9.54010 0.02610 0.27358 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.27000 9.25280 0.01720 0.18589 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.78930 8.77860 0.01070 0.12189 富蘭克林華美中華基金 14.61000 14.77000 -0.16000 -1.08328 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.88000 20.66000 0.22000 1.06486 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.60000 20.45000 0.15000 0.73350 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90340 7.90740 -0.00400 -0.05059 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.11790 9.12530 -0.00740 -0.08109 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70620 9.71410 -0.00790 -0.08133 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.18720 9.19200 -0.00480 -0.05222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98100 10.99790 -0.01690 -0.15367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82730 8.84090 -0.01360 -0.15383 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.30850 9.32280 -0.01430 -0.15339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.99080 13.00870 -0.01790 -0.13760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39190 10.40620 -0.01430 -0.13742 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06810 10.08150 -0.01340 -0.13292 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.74320 7.75350 -0.01030 -0.13284 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.25720 9.26960 -0.01240 -0.13377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54770 10.55740 -0.00970 -0.09188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57720 7.58410 -0.00690 -0.09098 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07540 9.08370 -0.00830 -0.09137 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36520 10.37960 -0.01440 -0.13873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79220 7.80300 -0.01080 -0.13841 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26490 8.26690 -0.00200 -0.02419 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37950 9.38460 -0.00510 -0.05434 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03740 10.04290 -0.00550 -0.05477 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60170 12.60480 -0.00310 -0.02459 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.47000 8.57000 -0.10000 -1.16686 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.13150 13.16090 -0.02940 -0.22339 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 富蘭克林華美第一富基金 42.36000 41.74000 0.62000 1.48539 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29160 10.29150 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 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78.06000 0.44000 0.56367 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.30000 12.36000 -0.06000 -0.48544 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.35000 11.41000 -0.06000 -0.52585 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華台灣智能基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 復華全方位基金 32.02000 31.62000 0.40000 1.26502 復華全球大趨勢基金-美元 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.25000 21.28000 -0.03000 -0.14098 復華全球平衡基金-新臺幣 20.31000 20.25000 0.06000 0.29630 復華全球物聯網科技基金-美元 17.20000 17.37000 -0.17000 -0.97870 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.06000 16.19000 -0.13000 -0.80296 復華全球原物料基金 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881 復華全球消費基金-新臺幣 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45580 11.46020 -0.00440 -0.03839 復華全球債券基金 13.43820 13.42400 0.01420 0.10578 復華全球債券組合基金 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 復華全球戰略配置強基金-美元 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 復華有利貨幣市場基金 13.42340 13.42330 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386 復華亞太成長基金 16.10000 16.41000 -0.31000 -1.88909 復華亞太神龍科技基金-美元 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 復華東協世紀基金 13.18000 13.31000 -0.13000 -0.97671 復華南非幣長期收益基金A 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 復華南非幣短期收益基金B 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 復華美國新星基金-美元 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 復華美國新星基金-新臺幣 12.73000 12.66000 0.07000 0.55292 復華恒生基金 22.15000 22.10000 0.05000 0.22624 復華恒生單日反向一倍基金 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275 復華恒生單日正向二倍基金 37.24000 36.89000 0.35000 0.94877 復華神盾基金 27.77120 27.57110 0.20010 0.72576 復華高成長基金 70.71000 69.92000 0.79000 1.12986 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38350 14.38330 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.07000 18.94000 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64.15000 63.61000 0.54000 0.84892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.73000 11.92000 -0.19000 -1.59396 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79590 9.78370 0.01220 0.12470 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64670 9.63430 0.01240 0.12871 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94990 9.93750 0.01240 0.12478 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.76810 9.75560 0.01250 0.12813 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.73520 9.71880 0.01640 0.16875 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95410 9.92470 0.02940 0.29623 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72750 9.72160 0.00590 0.06069 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94520 9.92650 0.01870 0.18838 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72630 9.72030 0.00600 0.06173 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94820 9.92950 0.01870 0.18833 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.28320 9.27040 0.01280 0.13807 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.02120 9.04290 -0.02170 -0.23997 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73760 8.76790 -0.03030 -0.34558 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.40430 11.38860 0.01570 0.13786 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.09540 11.12210 -0.02670 -0.24006 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87020 10.90790 -0.03770 -0.34562 景順主流基金 19.26000 19.15000 0.11000 0.57441 景順台灣科技基金 34.30000 34.08000 0.22000 0.64554 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.45000 21.27000 0.18000 0.84626 景順全球康健基金 17.70000 17.69000 0.01000 0.05653 景順貨幣市場基金 15.92340 15.92330 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.41000 35.22000 0.19000 0.53947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.52000 15.44000 0.08000 0.51813 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.08000 13.99000 0.09000 0.64332 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.52000 9.41000 0.11000 1.16897 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66870 8.66570 0.00300 0.03462 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34460 8.34730 -0.00270 -0.03235 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99200 10.98840 0.00360 0.03276 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55580 10.55920 -0.00340 -0.03220 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.42000 8.55000 -0.13000 -1.52047 華南永昌中國A股基金(美元) 8.71000 8.86000 -0.15000 -1.69300 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.40000 12.60000 -0.20000 -1.58730 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49760 9.49380 0.00380 0.04003 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.41330 9.39760 0.01570 0.16706 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71050 9.70670 0.00380 0.03915 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.62590 9.60980 0.01610 0.16754 華南永昌永昌基金 19.84000 19.76000 0.08000 0.40486 華南永昌全球亨利組合基金 14.26180 14.25300 0.00880 0.06174 華南永昌全球神農水資源基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 華南永昌全球精品基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455 華南永昌物聯網精選基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 華南永昌策略報酬基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18700 16.18680 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.89210 24.79140 0.10070 0.40619 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92510 11.92500 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18630 10.18260 0.00370 0.03634 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.56570 10.59120 -0.02550 -0.24077 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94300 9.93940 0.00360 0.03622 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.28210 10.30690 -0.02480 -0.24062 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04740 10.04300 0.00440 0.04381 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.36020 10.38450 -0.02430 -0.23400 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90500 9.90080 0.00420 0.04242 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20840 10.23240 -0.02400 -0.23455 華頓中小型基金 26.65000 26.20000 0.45000 1.71756 華頓中國多重機會平衡基金 12.81180 12.91070 -0.09890 -0.76603 華頓台灣基金 32.54000 32.04000 0.50000 1.56055 華頓平安貨幣市場基金 11.50730 11.50720 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.94000 17.88000 0.06000 0.33557 華頓全球高收益債券基金A 13.31730 13.31300 0.00430 0.03230 華頓全球高收益債券基金B 8.39210 8.38940 0.00270 0.03218 華頓全球黑鑽油源基金 6.19000 6.25000 -0.06000 -0.96000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97880 3.01620 -0.03740 -1.23997 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.97960 14.22390 -0.24430 -1.71753 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46660 0.47430 -0.00770 -1.62345 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82440 11.86770 -0.04330 -0.36486 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76040 10.79250 -0.03210 -0.29743 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.03230 11.11930 -0.08700 -0.78242 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03400 10.11300 -0.07900 -0.78117 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.58950 11.69570 -0.10620 -0.90803 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.62360 10.72270 -0.09910 -0.92421 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43030 2.42450 0.00580 0.23922 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97010 1.96060 0.00950 0.48455 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.16720 12.20470 -0.03750 -0.30726 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.00240 10.03320 -0.03080 -0.30698 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38000 0.38120 -0.00120 -0.31480 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32240 0.32350 -0.00110 -0.34003 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.55000 -0.02000 -0.56338 匯豐中國動力基金(台幣) 16.54000 16.74000 -0.20000 -1.19474 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.56000 -0.01000 -1.78571 匯豐太平洋精典基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304 匯豐台灣精典基金 24.60000 24.42000 0.18000 0.73710 匯豐全球趨勢組合基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 匯豐全球關鍵資源基金 8.44000 8.58000 -0.14000 -1.63170 匯豐安富基金 25.63000 25.53000 0.10000 0.39170 匯豐成功基金 40.24000 40.12000 0.12000 0.29910 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44680 2.43370 0.01310 0.53828 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24290 2.22940 0.01350 0.60554 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66520 11.66240 0.00280 0.02401 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.12630 8.12330 0.00300 0.03693 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38400 0.38400 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34670 0.34670 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.64000 7.69000 -0.05000 -0.65020 匯豐金磚動力基金 14.60000 14.81000 -0.21000 -1.41796 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97340 14.97330 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.22000 -0.04000 -0.76628 匯豐新鑽動力基金 11.26000 11.34000 -0.08000 -0.70547 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50430 5.48640 0.01790 0.32626 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03030 9.01260 0.01770 0.19639 匯豐龍鳳基金-A類型 52.89000 52.48000 0.41000 0.78125 匯豐龍鳳基金-I類型 52.89000 52.48000 0.41000 0.78125 匯豐龍騰電子基金 38.52000 38.15000 0.37000 0.96986 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22470 12.22270 0.00200 0.01636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.51000 21.37000 0.14000 0.65512 新光中國成長基金(人民幣) 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 新光中國成長基金(美元) 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985 新光中國成長基金(新臺幣) 12.32000 12.40000 -0.08000 -0.64516 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.01210 9.98970 0.02240 0.22423 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.98770 9.99930 -0.01160 -0.11601 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99930 9.99430 0.00500 0.05003 新光台灣富貴基金 23.55000 23.46000 0.09000 0.38363 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 新光全球生技醫療基金(美元) 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93700 9.90930 0.02770 0.27954 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.43890 9.39670 0.04220 0.44909 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62820 9.60210 0.02610 0.27182 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.13660 9.09580 0.04080 0.44856 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 新光吉星貨幣市場基金 15.42840 15.42820 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 新光多重資產基金(A累積)美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光亞洲精選基金-美金 24.51000 24.72000 -0.21000 -0.84951 新光亞洲精選基金-新台幣 24.15000 24.31000 -0.16000 -0.65817 新光兩岸優勢基金 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531 新光店頭基金 27.35000 27.12000 0.23000 0.84808 新光南非幣保本基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 新光創新科技基金 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76420 9.75180 0.01240 0.12716 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03660 10.02410 0.01250 0.12470 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70260 9.68790 0.01470 0.15174 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34350 9.33170 0.01180 0.12645 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61760 9.60550 0.01210 0.12597 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.28960 9.27580 0.01380 0.14877 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 新光澳幣十年期保本基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 新光澳幣保本基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95080 9.96180 -0.01100 -0.11042 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87080 9.88160 -0.01080 -0.10929 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79260 9.78940 0.00320 0.03269 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85830 9.85500 0.00330 0.03349 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84170 9.84150 0.00020 0.00203 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77330 9.77300 0.00030 0.00307 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75620 9.75660 -0.00040 -0.00410 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82510 9.82550 -0.00040 -0.00407 瑞銀全球創新趨勢基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.90490 9.90250 0.00240 0.02424 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63670 9.63410 0.00260 0.02699 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87020 9.85630 0.01390 0.14103 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64480 9.63130 0.01350 0.14017 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70830 9.69630 0.01200 0.12376 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.99830 9.98580 0.01250 0.12518 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.85660 13.84610 0.01050 0.07583 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.64680 8.64020 0.00660 0.07639 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.33680 36.26520 0.07160 0.19743 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.13200 36.92700 0.20500 0.55515 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.38640 38.13510 0.25130 0.65897 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10610 11.10510 0.00100 0.00900 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36440 10.39060 -0.02620 -0.25215 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.85410 13.91420 -0.06010 -0.43193 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.16970 11.20940 -0.03970 -0.35417 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 群益大印度基金-人民幣 12.56340 12.67470 -0.11130 -0.87813 群益大印度基金-美元 12.74480 12.90800 -0.16320 -1.26433 群益大印度基金-新臺幣 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.24720 12.35090 -0.10370 -0.83961 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.73940 12.89730 -0.15790 -1.22429 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.62000 11.75000 -0.13000 -1.10638 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.43420 11.53110 -0.09690 -0.84034 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.85330 10.98790 -0.13460 -1.22498 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82770 9.91090 -0.08320 -0.83948 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.36620 9.48230 -0.11610 -1.22439 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.54870 9.62950 -0.08080 -0.83909 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.40500 9.52160 -0.11660 -1.22458 群益中小型股基金 50.94000 50.56000 0.38000 0.75158 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.93570 9.94650 -0.01080 -0.10858 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.94970 9.95270 -0.00300 -0.03014 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.06540 9.07790 -0.01250 -0.13770 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.84150 8.85110 -0.00960 -0.10846 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.85360 8.85630 -0.00270 -0.03049 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.06750 8.07860 -0.01110 -0.13740 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40770 11.39820 0.00950 0.08335 群益中國高收益債券基金-美元 11.21060 11.19850 0.01210 0.10805 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.56090 10.55480 0.00610 0.05779 群益中國新機會基金N-人民幣 9.86190 9.91850 -0.05660 -0.57065 群益中國新機會基金N-美元 9.76790 9.81630 -0.04840 -0.49306 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 群益中國新機會基金-人民幣 8.74620 8.79640 -0.05020 -0.57069 群益中國新機會基金-美元 10.44440 10.49610 -0.05170 -0.49256 群益中國新機會基金-新臺幣 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 群益平衡王基金 19.32030 19.23140 0.08890 0.46226 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.83000 0.03000 0.51458 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.00700 9.94440 0.06260 0.62950 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.30300 10.27840 0.02460 0.23934 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.08660 9.02970 0.05690 0.63014 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.35520 9.33300 0.02220 0.23787 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.92240 9.91730 0.00510 0.05143 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.75090 9.74630 0.00460 0.04720 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41960 9.41480 0.00480 0.05098 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33780 9.33350 0.00430 0.04607 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97940 9.97440 0.00500 0.05013 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.05640 10.05170 0.00470 0.04676 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58540 9.58050 0.00490 0.05115 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.97380 9.96920 0.00460 0.04614 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05920 10.02120 0.03800 0.37920 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.38340 7.35550 0.02790 0.37931 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.01790 10.02850 -0.01060 -0.10570 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95130 9.95720 -0.00590 -0.05925 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01220 10.01210 0.00010 0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01780 10.02850 -0.01070 -0.10670 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95130 9.95720 -0.00590 -0.05925 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01220 10.01210 0.00010 0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.01790 10.02860 -0.01070 -0.10669 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95130 9.95720 -0.00590 -0.05925 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01220 10.01210 0.00010 0.00100 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01790 10.02850 -0.01060 -0.10570 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95130 9.95720 -0.00590 -0.05925 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01220 10.01210 0.00010 0.00100 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 群益全球關鍵生技基金-美元 14.99990 14.92060 0.07930 0.53148 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.37000 14.28000 0.09000 0.63025 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.69000 10.81000 -0.12000 -1.11008 群益印度中小基金N-美元 9.64900 9.75400 -0.10500 -1.07648 群益印度中小基金N-新臺幣 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485 群益印度中小基金-人民幣 14.42620 14.52650 -0.10030 -0.69046 群益印度中小基金-美元 13.80070 13.95080 -0.15010 -1.07592 群益印度中小基金-新臺幣 15.50000 15.65000 -0.15000 -0.95847 群益多利策略組合基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.52000 15.59000 -0.07000 -0.44901 群益安家基金 26.28640 25.99720 0.28920 1.11243 群益安穩貨幣市場基金 16.06680 16.06660 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.41000 21.29000 0.12000 0.56364 群益亞太中小基金 13.69000 13.91000 -0.22000 -1.58160 群益亞太新趨勢平衡基金 17.46000 17.53000 -0.07000 -0.39932 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57670 9.55370 0.02300 0.24074 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.43630 7.41840 0.01790 0.24129 群益店頭市場基金 110.62000 109.59000 1.03000 0.93987 群益東方盛世基金 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 群益東協成長基金-人民幣 13.65180 13.77830 -0.12650 -0.91811 群益東協成長基金-美元 12.92520 13.09590 -0.17070 -1.30346 群益東協成長基金-新臺幣 12.41000 12.56000 -0.15000 -1.19427 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.20650 11.20710 -0.00060 -0.00535 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73960 10.73770 0.00190 0.01769 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10620 10.10990 -0.00370 -0.03660 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98290 9.98340 -0.00050 -0.00501 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57030 9.56870 0.00160 0.01672 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00370 9.00690 -0.00320 -0.03553 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.07650 10.07480 0.00170 0.01687 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76900 9.76950 -0.00050 -0.00512 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74040 9.73870 0.00170 0.01746 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05850 10.06210 -0.00360 -0.03578 群益長安基金 30.81000 30.47000 0.34000 1.11585 群益美國新創亮點基金-美元 14.63540 14.57450 0.06090 0.41785 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.73000 13.65000 0.08000 0.58608 群益真善美基金 18.01190 17.91370 0.09820 0.54818 群益馬拉松基金 133.97000 132.81000 1.16000 0.87343 群益深証中小板基金 15.67000 15.82000 -0.15000 -0.94817 群益創新科技基金 35.48000 34.99000 0.49000 1.40040 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.13730 10.19610 -0.05880 -0.57669 群益華夏盛世基金N-美元 10.06330 10.11380 -0.05050 -0.49932 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 群益華夏盛世基金-人民幣 11.03950 11.10360 -0.06410 -0.57729 群益華夏盛世基金-美元 11.09620 11.15190 -0.05570 -0.49947 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.77000 17.88000 -0.11000 -0.61521 群益奧斯卡基金 29.81000 29.51000 0.30000 1.01660 群益新興金鑽基金-美元 13.19520 13.41610 -0.22090 -1.64653 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.79000 9.94000 -0.15000 -1.50905 群益葛萊美基金 25.63000 25.28000 0.35000 1.38449 群益道瓊美國地產ETF基金 18.90000 18.72000 0.18000 0.96154 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.21000 13.06000 0.15000 1.14855 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.62590 11.65410 -0.02820 -0.24197 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.35800 11.40080 -0.04280 -0.37541 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25300 11.27290 -0.01990 -0.17653 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66710 8.68800 -0.02090 -0.24056 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.30950 9.34460 -0.03510 -0.37562 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.91170 8.92740 -0.01570 -0.17586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.55000 30.22000 0.33000 1.09199 德信中國精選成長基金 12.52000 12.66000 -0.14000 -1.10585 德信台灣主流中小基金 20.33000 20.10000 0.23000 1.14428 德信新興股票組合基金 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 德信萬保貨幣市場基金 11.92090 11.92070 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.70040 10.68230 0.01810 0.16944 德信數位時代基金 28.32000 28.16000 0.16000 0.56818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64830 11.64820 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.89000 16.70000 0.19000 1.13772 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.64000 19.89000 -0.25000 -1.25691 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.86270 9.80740 0.05530 0.56386 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.91100 13.83300 0.07800 0.56387 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15160 8.13090 0.02070 0.25458 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22220 11.20460 0.01760 0.15708 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36830 11.35120 0.01710 0.15064 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84670 12.82980 0.01690 0.13172 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.43000 18.81000 -0.38000 -2.02020 摩根中小基金 25.92000 25.66000 0.26000 1.01325 摩根中國A股基金 15.39000 15.62000 -0.23000 -1.47247 摩根中國A股基金(美元) 12.44000 12.64000 -0.20000 -1.58228 摩根中國亮點基金 14.56000 14.71000 -0.15000 -1.01971 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.85430 11.97850 -0.12420 -1.03686 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.75610 12.86180 -0.10570 -0.82181 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.21510 10.33080 -0.11570 -1.11995 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.16660 13.30430 -0.13770 -1.03500 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.62620 14.74760 -0.12140 -0.82318 摩根台灣金磚基金 21.55000 21.37000 0.18000 0.84230 摩根台灣增長基金 52.34000 52.02000 0.32000 0.61515 摩根平衡基金 28.40000 28.30000 0.10000 0.35336 摩根全球α基金 19.07000 19.11000 -0.04000 -0.20931 摩根全球平衡基金 15.13960 15.16960 -0.03000 -0.19776 摩根全球發現基金 12.48000 12.56000 -0.08000 -0.63694 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78320 9.80030 -0.01710 -0.17448 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61980 10.63380 -0.01400 -0.13166 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16050 10.17570 -0.01520 -0.14938 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34100 11.36070 -0.01970 -0.17340 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.94540 9.96030 -0.01490 -0.14959 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87200 10.92860 -0.05660 -0.51791 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.76650 13.83810 -0.07160 -0.51741 摩根亞洲基金 58.07000 58.51000 -0.44000 -0.75201 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68880 8.68750 0.00130 0.01496 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.04010 10.03840 0.00170 0.01693 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99470 8.99730 -0.00260 -0.02890 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41700 12.41550 0.00150 0.01208 摩根東方內需機會基金 18.39000 18.53000 -0.14000 -0.75553 摩根東方科技基金 36.95000 36.68000 0.27000 0.73610 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749 摩根金龍收成基金 23.50000 23.73000 -0.23000 -0.96924 摩根第一貨幣市場基金 15.06640 15.06630 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.00000 14.88000 0.12000 0.80645 摩根新金磚五國基金 11.57000 11.74000 -0.17000 -1.44804 摩根新絲路基金 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376 摩根新興35基金 13.66000 13.79000 -0.13000 -0.94271 摩根新興日本基金 25.43000 25.26000 0.17000 0.67300 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.61510 7.59900 0.01610 0.21187 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79280 9.73050 0.06230 0.64025 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67790 9.65770 0.02020 0.20916 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.76190 10.73830 0.02360 0.21977 摩根新興科技基金 61.30000 60.79000 0.51000 0.83895 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31910 8.31330 0.00580 0.06977 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44780 10.44060 0.00720 0.06896 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73130 8.78230 -0.05100 -0.58071 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51730 9.57180 -0.05450 -0.56938 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.12980 9.19330 -0.06350 -0.69072 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.91230 9.97040 -0.05810 -0.58272 摩根龍揚基金 35.15000 35.49000 -0.34000 -0.95802 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34340 9.35460 -0.01120 -0.11973 摩根總收益組合基金-累積型 11.20550 11.21890 -0.01340 -0.11944 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.70000 26.08000 0.62000 2.37730 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72610 11.70680 0.01930 0.16486 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.09880 11.07800 0.02080 0.18776 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96060 9.94470 0.01590 0.15988 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36570 10.34870 0.01700 0.16427 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.84670 9.82820 0.01850 0.18823 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.83100 8.81690 0.01410 0.15992 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.59480 10.60820 -0.01340 -0.12632 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35370 10.35360 0.00010 0.00097 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.89060 9.90630 -0.01570 -0.15849 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75690 9.76000 -0.00310 -0.03176 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.71890 9.73430 -0.01540 -0.15820 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58730 9.59040 -0.00310 -0.03232 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50960 11.48860 0.02100 0.18279 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.32150 11.30200 0.01950 0.17254 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21580 10.18750 0.02830 0.27779 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.99960 10.97960 0.02000 0.18216 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80320 10.78460 0.01860 0.17247 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75090 9.72380 0.02710 0.27870 聯邦金鑽平衡基金 24.68450 24.21350 0.47100 1.94520 聯邦貨幣市場基金 13.14940 13.14920 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.57280 10.54290 0.02990 0.28360 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.10680 8.08380 0.02300 0.28452 聯邦精選科技基金 13.46000 13.12000 0.34000 2.59146 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86570 15.85390 0.01180 0.07443 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.43490 12.43510 -0.00020 -0.00161 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.34250 12.36330 -0.02080 -0.16824 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.87820 11.89830 -0.02010 -0.16893 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69720 11.67690 0.02030 0.17385 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95780 10.94170 0.01610 0.14714 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56950 10.55120 0.01830 0.17344 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62840 8.61570 0.01270 0.14741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.67000 37.44000 0.23000 0.61432 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.26000 12.40000 -0.14000 -1.12903 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.93000 16.07000 -0.14000 -0.87119 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.85000 15.96000 -0.11000 -0.68922 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.44000 10.56000 -0.12000 -1.13636 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.61000 20.63000 -0.02000 -0.09695 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.78000 18.79000 -0.01000 -0.05322 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.85000 15.86000 -0.01000 -0.06305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.83000 15.85000 -0.02000 -0.12618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.04000 15.05000 -0.01000 -0.06645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.28000 0.02000 0.10941 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.18000 0.02000 0.11641 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98600 14.98590 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41960 10.40570 0.01390 0.13358 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.99740 13.98310 0.01430 0.10227 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.66770 7.65750 0.01020 0.13320 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.13000 23.95000 0.18000 0.75157 瀚亞中國基金-人民幣 13.35000 13.59000 -0.24000 -1.76600 瀚亞中國基金-新台幣 14.69000 14.94000 -0.25000 -1.67336 瀚亞巴西基金 4.98000 5.05000 -0.07000 -1.38614 瀚亞外銷基金 45.28000 44.89000 0.39000 0.86879 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.42830 10.45860 -0.03030 -0.28971 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.26160 10.25790 0.00370 0.03607 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.12510 12.11810 0.00700 0.05776 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.06950 10.05340 0.01610 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