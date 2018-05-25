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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/24  107/05/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.41990   10.41650   0.00340    0.03264
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.38040    9.37140   0.00900    0.09604
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.61020    9.59610   0.01410    0.14693
中國信託台灣活力基金                                             16.68000   16.57000   0.11000    0.66385
中國信託台灣優勢基金                                             19.19000   19.11000   0.08000    0.41863
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73360    9.73780  -0.00420   -0.04313
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22320    9.22710  -0.00390   -0.04227
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17980   10.18510  -0.00530   -0.05204
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64310    9.64810  -0.00500   -0.05182
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.33450   10.37170  -0.03720   -0.35867
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.06870    9.10140  -0.03270   -0.35929
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31110   11.31590  -0.00480   -0.04242
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26930   10.27370  -0.00440   -0.04283
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97390   10.97380   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.43370    9.40830   0.02540    0.26997
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.19770    9.17300   0.02470    0.26927
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.60700    9.57990   0.02710    0.28288
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.36150    9.33500   0.02650    0.28388
中國信託精穩基金                                                 18.72610   18.58610   0.14000    0.75325
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
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元大2001基金                                                     69.77000   69.35000   0.42000    0.60562
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.65190   37.21210   0.43980    1.18187
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31190   11.30990   0.00200    0.01768
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.92430   10.96820  -0.04390   -0.40025
元大上證50基金                                                   31.11000   31.40000  -0.29000   -0.92357
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.27000   13.37000  -0.10000   -0.74794
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.39000   12.54000  -0.15000   -1.19617
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.35000   13.51000  -0.16000   -1.18431
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.48400   13.69200  -0.20800   -1.51914
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.68400   17.97600  -0.29200   -1.62439
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.54100   11.60700  -0.06600   -0.56862
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.63300   11.73200  -0.09900   -0.84385
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.24000  -0.04000   -1.23457
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.00000   15.22000  -0.22000   -1.44547
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.39820   47.31980   0.07840    0.16568
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.30140   10.30100   0.00040    0.00388
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.58090    9.58050   0.00040    0.00418
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.93200    9.97320  -0.04120   -0.41311
元大巴西指數基金                                                  6.02200    6.12300  -0.10100   -1.64952
元大巴菲特基金                                                   30.91000   30.79000   0.12000    0.38974
元大日經225基金                                                  28.27000   28.62000  -0.35000   -1.22292
元大台商收成基金                                                 24.03000   23.92000   0.11000    0.45987
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.81000   36.40000   0.41000    1.12637
元大台灣中型100基金                                              33.85000   33.66000   0.19000    0.56447
元大台灣加權股價指數基金                                         25.15600   25.05000   0.10600    0.42315
元大台灣卓越50基金                                               81.71000   81.35000   0.36000    0.44253
元大台灣金融基金                                                 17.67000   17.61000   0.06000    0.34072
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.15000   31.06000   0.09000    0.28976
元大台灣高股息基金                                               26.55000   26.49000   0.06000    0.22650
元大台灣電子科技基金                                             35.80000   35.58000   0.22000    0.61832
元大全球ETF成長組合基金                                          10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.30000   13.25000   0.05000    0.37736
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.46000   12.39000   0.07000    0.56497
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.62000   12.59600   0.02400    0.19054
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.10000    7.14000  -0.04000   -0.56022
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.62000    6.60000   0.02000    0.30303
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.06500   10.15800  -0.09300   -0.91553
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.92000   14.00000  -0.08000   -0.57143
元大全球農業商機基金                                             16.56000   16.55000   0.01000    0.06042
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.29200    8.21400   0.07800    0.94960
元大印度指數基金                                                  9.27800    9.38300  -0.10500   -1.11905
元大印度基金                                                     12.39000   12.51000  -0.12000   -0.95923
元大多多基金                                                     21.87000   21.68000   0.19000    0.87638
元大多福基金                                                     60.75000   60.28000   0.47000    0.77969
元大亞太成長基金                                                  9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56310    8.57580  -0.01270   -0.14809
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.11130    7.12180  -0.01050   -0.14743
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.91100    9.96900  -0.05800   -0.58180
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.06500   10.10400  -0.03900   -0.38599
元大卓越基金                                                     52.49000   52.16000   0.33000    0.63267
元大店頭基金                                                      9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
元大泛歐成長基金                                                  9.67000    9.86000  -0.19000   -1.92698
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21430   10.21380   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.27240    9.28120  -0.00880   -0.09482
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.81730   30.64380   0.17350    0.56618
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.34230   36.11460   0.22770    0.63049
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.56140   19.68680  -0.12540   -0.63698
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.36360   18.09950   0.26410    1.45916
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.30520   37.19940   0.10580    0.28441
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.64160   20.72700  -0.08540   -0.41202
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.70660   17.54770   0.15890    0.90553
元大高科技基金                                                   20.96000   20.67000   0.29000    1.40300
元大得利貨幣市場基金                                             16.23530   16.23510   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96910   11.96900   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.36000   14.24000   0.12000    0.84270
元大華夏中小基金                                                  8.56000    8.64000  -0.08000   -0.92593
元大新中國基金-人民幣                                            11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
元大新中國基金-美元                                              11.33900   11.45200  -0.11300   -0.98673
元大新中國基金-新台幣                                            10.97000   11.07000  -0.10000   -0.90334
元大新主流基金                                                   30.23000   29.93000   0.30000    1.00234
元大新東協平衡基金-美元                                           9.84500    9.91800  -0.07300   -0.73604
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                   9.98340   10.00080  -0.01740   -0.17399
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.98340   10.04140  -0.05800   -0.57761
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.27470   10.32130  -0.04660   -0.45149
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.07950    9.12070  -0.04120   -0.45172
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.75400    9.73100   0.02300    0.23636
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44850    9.42620   0.02230    0.23657
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62530    9.61290   0.01240    0.12899
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.32890    9.31690   0.01200    0.12880
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51950    9.49960   0.01990    0.20948
元大新興亞洲基金                                                 12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.31830    9.32410  -0.00580   -0.06220
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.20150    9.20720  -0.00570   -0.06191
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.30280    9.31850  -0.01570   -0.16848
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.18390    9.19940  -0.01550   -0.16849
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08540   15.08520   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     41.69000   41.23000   0.46000    1.11569
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
元大實質多重資產基金-美元                                         9.51300    9.44400   0.06900    0.73062
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.75000    9.66000   0.09000    0.93168
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.70000   14.73000  -0.03000   -0.20367
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.68000   15.66000   0.02000    0.12771
元大精準中小基金                                                 23.23000   23.00000   0.23000    1.00000
元大摩臺基金                                                     38.26000   38.11000   0.15000    0.39360
元大標普500基金                                                  24.66000   24.47000   0.19000    0.77646
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.88000   31.73000   0.15000    0.47274
元大標智滬深300基金                                              18.70000   18.79000  -0.09000   -0.47898
元大歐洲50基金                                                   25.37000   25.75000  -0.38000   -1.47573
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.59890    9.56480   0.03410    0.35652
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14900   10.14870   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     62.59000   61.98000   0.61000    0.98419
元大韓國KOSPI200基金                                             24.30000   24.36000  -0.06000   -0.24631
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.20000   16.05000   0.15000    0.93458
日盛上選基金                                                     35.54000   35.30000   0.24000    0.67989
日盛小而美基金                                                   19.76000   19.64000   0.12000    0.61100
日盛中國內需動力基金                                             11.48000   11.56000  -0.08000   -0.69204
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65410   11.62880   0.02530    0.21756
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.89900    9.87750   0.02150    0.21767
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.95170   11.94150   0.01020    0.08542
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.14560   10.13690   0.00870    0.08583
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78900   10.77700   0.01200    0.11135
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.14260    9.13240   0.01020    0.11169
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.16000   12.32000  -0.16000   -1.29870
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.48000   12.70000  -0.22000   -1.73228
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.52000   12.73000  -0.21000   -1.64965
日盛日盛基金                                                     14.92000   14.83000   0.09000    0.60688
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99740   10.00590  -0.00850   -0.08495
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50800    9.51620  -0.00820   -0.08617
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77400    9.78000  -0.00600   -0.06135
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29780    9.30360  -0.00580   -0.06234
日盛全球新興債券基金A                                            10.72010   10.71680   0.00330    0.03079
日盛全球新興債券基金B                                             8.41910    8.41650   0.00260    0.03089
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41520    2.40980   0.00540    0.22408
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70250    1.69870   0.00380    0.22370
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37650    0.37630   0.00020    0.05315
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26630    0.26610   0.00020    0.07516
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.43040   12.42160   0.00880    0.07084
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.64610    8.64010   0.00600    0.06944
日盛亞洲機會基金                                                  7.74000    7.81000  -0.07000   -0.89629
日盛首選基金                                                     18.27000   18.13000   0.14000    0.77220
日盛高科技基金                                                   18.87000   18.77000   0.10000    0.53277
日盛貨幣市場基金                                                 14.75280   14.75270   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   43.51000   43.23000   0.28000    0.64770
日盛精選五虎基金                                                 40.34000   40.07000   0.27000    0.67382
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46970   13.46960   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.07000   35.82000   0.25000    0.69793
台新MSCI中國基金                                                 22.44000   22.69000  -0.25000   -1.10181
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.29000   18.40000  -0.11000   -0.59783
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.46000   21.24000   0.22000    1.03578
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14600   14.14580   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.86590    9.84620   0.01970    0.20008
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80550   10.81730  -0.01180   -0.10908
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07010   10.09080  -0.02070   -0.20514
台新中國通基金                                                   50.62000   50.36000   0.26000    0.51628
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57070    0.57290  -0.00220   -0.38401
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.07900   17.16000  -0.08100   -0.47203
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41950    0.42340  -0.00390   -0.92111
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.57000   12.70000  -0.13000   -1.02362
台新主流基金                                                     25.12000   24.90000   0.22000    0.88353
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.86000   18.66000   0.20000    1.07181
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63320    0.62700   0.00620    0.98884
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.24000   14.09000   0.15000    1.06458
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47760    0.47300   0.00460    0.97252
台新台灣中小基金                                                 39.73000   39.59000   0.14000    0.35362
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.37990    9.33150   0.04840    0.51867
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36190    9.34630   0.01560    0.16691
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38440   10.36710   0.01730    0.16687
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.64410   10.67150  -0.02740   -0.25676
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.37410   11.40310  -0.02900   -0.25432
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
台新印度基金                                                     15.33000   15.42000  -0.09000   -0.58366
台新亞美短期債券基金                                             10.93220   10.92590   0.00630    0.05766
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.65780    8.65230   0.00550    0.06357
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29520    0.29470   0.00050    0.16966
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.85180   11.84430   0.00750    0.06332
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39830    0.39760   0.00070    0.17606
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07960   11.07950   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.67150   29.61490   0.05660    0.19112
台新智慧生活基金-美元                                            10.28250   10.26550   0.01700    0.16560
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.93110    8.91990   0.01120    0.12556
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.86850    8.84610   0.02240    0.25322
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45820    9.44630   0.01190    0.12598
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40000    9.37630   0.02370    0.25276
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.40150   10.37470   0.02680    0.25832
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34230    0.34180   0.00050    0.14628
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.86400    7.84370   0.02030    0.25881
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27200    0.27160   0.00040    0.14728
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.41000    6.49000  -0.08000   -1.23267
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.10000   20.00000   0.10000    0.50000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.89500   11.01400  -0.11900   -1.08044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.78000   23.51000   0.27000    1.14845
未來資產全球大消費基金                                           15.26000   15.22000   0.04000    0.26281
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.83300   11.81830   0.01470    0.12438
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.66500    9.65300   0.01200    0.12431
未來資產亞洲新富基金                                             21.99000   21.96000   0.03000    0.13661
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55310   12.55300   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.75000   14.59000   0.16000    1.09664
未來資產新興市場債券基金A                                         8.75450    8.72000   0.03450    0.39564
未來資產新興市場債券基金B                                         6.75730    6.73060   0.02670    0.39670
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.01400   11.01200   0.00200    0.01816
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.28050   10.28380  -0.00330   -0.03209
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.42770    9.42410   0.00360    0.03820
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60530   10.60120   0.00410    0.03867
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52100    8.51810   0.00290    0.03405
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64540    9.64210   0.00330    0.03422
永豐中小基金                                                     55.56000   54.71000   0.85000    1.55365
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.82180    1.81580   0.00600    0.33043
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37460    2.36690   0.00770    0.32532
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.68810    8.68130   0.00680    0.07833
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.98680   10.97820   0.00860    0.07834
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.98000    5.04000  -0.06000   -1.19048
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.39000   23.67000  -0.28000   -1.18293
永豐主流品牌基金                                                 18.10000   18.11000  -0.01000   -0.05522
永豐永豐基金                                                     36.48000   36.16000   0.32000    0.88496
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.99880   10.00460  -0.00580   -0.05797
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.99880   10.00460  -0.00580   -0.05797
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99840    9.99470   0.00370    0.03702
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99840    9.99470   0.00370    0.03702
永豐亞洲民生消費基金                                             12.45000   12.51000  -0.06000   -0.47962
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79720   12.77370   0.02350    0.18397
永豐高科技基金                                                   27.10000   26.82000   0.28000    1.04400
永豐貨幣市場基金                                                 13.86750   13.86730   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.01770    2.01160   0.00610    0.30324
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38700    2.38270   0.00430    0.18047
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.80990    7.80540   0.00450    0.05765
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34960   10.34360   0.00600    0.05801
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.25900    7.25970  -0.00070   -0.00964
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.03360   11.03460  -0.00100   -0.00906
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.46000    8.67000  -0.21000   -2.42215
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.08000   19.56000  -0.48000   -2.45399
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.45000   54.14000   0.31000    0.57259
永豐領航科技基金                                                 42.68000   42.12000   0.56000    1.32953
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.68000   11.81000  -0.13000   -1.10076
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.27000   11.39000  -0.12000   -1.05356
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.47000   10.67000  -0.20000   -1.87441
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.42000   10.57000  -0.15000   -1.41911
永豐趨勢平衡基金                                                 51.11000   50.95000   0.16000    0.31403
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.47030   11.46920   0.00110    0.00959
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61430    9.60870   0.00560    0.05828
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73890    9.73330   0.00560    0.05753
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59110    9.58190   0.00920    0.09601
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.67560    9.66630   0.00930    0.09621
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.63100    9.62500   0.00600    0.06234
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88700    9.88080   0.00620    0.06275
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.57580    9.56890   0.00690    0.07211
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.74370    9.73660   0.00710    0.07292
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.79000   11.92000  -0.13000   -1.09060
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.97000   11.12000  -0.15000   -1.34892
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.86000   12.04000  -0.18000   -1.49502
兆豐國際中小基金                                                 16.31000   16.16000   0.15000    0.92822
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.18000   15.44000  -0.26000   -1.68394
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.05000   21.46000  -0.41000   -1.91053
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.23000   21.66000  -0.43000   -1.98523
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.38000   12.34000   0.04000    0.32415
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.38000   12.34000   0.04000    0.32415
兆豐國際生命科學基金                                             15.20000   15.14000   0.06000    0.39630
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.34860   10.36440  -0.01580   -0.15244
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.72750   10.75270  -0.02520   -0.23436
兆豐國際全球高股息基金                                           11.75000   11.78000  -0.03000   -0.25467
兆豐國際全球基金                                                 32.31000   32.27000   0.04000    0.12395
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22080   10.22030   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.69660    9.70590  -0.00930   -0.09582
兆豐國際國民基金                                                 23.18000   23.00000   0.18000    0.78261
兆豐國際第一基金                                                 13.47000   13.40000   0.07000    0.52239
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.88140    9.85700   0.02440    0.24754
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.91620    7.89670   0.01950    0.24694
兆豐國際萬全基金                                                 20.87000   20.77000   0.10000    0.48146
兆豐國際電子基金                                                 26.78000   26.38000   0.40000    1.51630
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.08000   21.97000   0.11000    0.50068
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   17.02000  -0.08000   -0.47004
兆豐國際豐台灣基金                                               32.92000   32.90000   0.02000    0.06079
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48840   12.48830   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05430   11.05530  -0.00100   -0.00905
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91920   11.92370  -0.00450   -0.03774
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70340   10.70480  -0.00140   -0.01308
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47660   11.48560  -0.00900   -0.07836
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19590    8.19660  -0.00070   -0.00854
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.58990    9.59290  -0.00300   -0.03127
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09940    9.10070  -0.00130   -0.01428
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09100    9.09860  -0.00760   -0.08353
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.40710    9.40830  -0.00120   -0.01275
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.66000   10.73000  -0.07000   -0.65238
合庫全球新興市場基金                                              9.45000    9.54000  -0.09000   -0.94340
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.75000   10.82000  -0.07000   -0.64695
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
合庫貨幣市場基金                                                 10.11840   10.11830   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.60470    9.59630   0.00840    0.08753
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.86710    9.85880   0.00830    0.08419
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.11980   10.10760   0.01220    0.12070
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.62700   11.62390   0.00310    0.02667
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.57290   13.56140   0.01150    0.08480
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.09830    9.09140   0.00690    0.07590
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.72960    9.72160   0.00800    0.08229
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.05740    8.04780   0.00960    0.11929
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.06220    9.05930   0.00290    0.03201
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.34610   10.33730   0.00880    0.08513
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90950   10.90770   0.00180    0.01650
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.61450   10.60430   0.01020    0.09619
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15320   10.15430  -0.00110   -0.01083
安聯中國東協基金                                                 16.07000   16.33000  -0.26000   -1.59216
安聯中國策略基金                                                 16.09000   16.34000  -0.25000   -1.52999
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.78000   14.92000  -0.14000   -0.93834
安聯中華新思路基金-美元                                          14.83000   15.03000  -0.20000   -1.33067
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.52000   13.69000  -0.17000   -1.24178
安聯台灣大壩基金                                                 27.40000   27.02000   0.38000    1.40637
安聯台灣科技基金                                                 46.30000   45.60000   0.70000    1.53509
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47740   12.47720   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 30.42000   29.98000   0.44000    1.46765
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06050   10.05990   0.00060    0.00596
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98770   14.98890  -0.00120   -0.00801
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67080    9.67150  -0.00070   -0.00724
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.56000   11.60000  -0.04000   -0.34483
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05190   12.05740  -0.00550   -0.04562
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07440   10.07760  -0.00320   -0.03175
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20210   12.20770  -0.00560   -0.04587
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57420    9.57830  -0.00410   -0.04281
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.41600    9.41900  -0.00300   -0.03185
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.11840    9.12260  -0.00420   -0.04604
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.74000   11.77000  -0.03000   -0.25489
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85800   11.85350   0.00450    0.03796
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90610   10.90600   0.00010    0.00092
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58170   10.58120   0.00050    0.00473
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02600    9.02550   0.00050    0.00554
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81940    8.81930   0.00010    0.00113
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53110    8.53070   0.00040    0.00469
安聯全球人口趨勢基金                                             11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.29000   34.13000   0.16000    0.46880
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
安聯全球計量平衡基金                                             12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03620   12.03080   0.00540    0.04488
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49200   10.48730   0.00470    0.04482
安聯全球新興市場基金                                             18.68000   18.81000  -0.13000   -0.69112
安聯全球農金趨勢基金                                              9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
安聯亞洲動態策略基金                                             25.09000   25.17000  -0.08000   -0.31784
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99850    9.98760   0.01090    0.10914
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80190    9.79050   0.01140    0.11644
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.31060   83.19260   0.11800    0.14184
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.64730   12.63470   0.01260    0.09973
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.07040   65.97980   0.09060    0.13731
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.94970    9.93990   0.00980    0.09859
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52110    2.51600   0.00510    0.20270
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65020   10.64860   0.00160    0.01503
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10520    2.10100   0.00420    0.19990
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89460    8.89390   0.00070    0.00787
宏利台灣動力基金                                                 33.14000   32.79000   0.35000    1.06740
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.40990   10.45220  -0.04230   -0.40470
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.92230    9.94800  -0.02570   -0.25834
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.29340    8.32720  -0.03380   -0.40590
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10440    8.12820  -0.02380   -0.29281
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
宏利全球債券組合基金                                             12.93740   12.93140   0.00600    0.04640
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76260    2.76010   0.00250    0.09058
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.65330   11.64640   0.00690    0.05925
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70300    8.69790   0.00510    0.05863
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27620    2.27130   0.00490    0.21574
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.68930   10.69030  -0.00100   -0.00935
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.30010    4.30490  -0.00480   -0.11150
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69780    0.69860  -0.00080   -0.11451
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.01000   20.05000  -0.04000   -0.19950
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61710   11.62290  -0.00580   -0.04990
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36360   10.36910  -0.00550   -0.05304
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02430   10.02570  -0.00140   -0.01396
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05810    9.07030  -0.01220   -0.13450
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58940    8.59400  -0.00460   -0.05353
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44060    8.44000   0.00060    0.00711
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58570    8.59460  -0.00890   -0.10355
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75550    2.75140   0.00410    0.14902
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40290    0.40240   0.00050    0.12425
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.17220   12.15180   0.02040    0.16788
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92100    0.92060   0.00040    0.04345
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.51880    7.50600   0.01280    0.17053
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09140    2.08910   0.00230    0.11010
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30060    0.30020   0.00040    0.13324
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.23760    9.22110   0.01650    0.17894
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33870    0.33840   0.00030    0.08865
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63040   13.63030   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.92000  -0.02000   -0.68493
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.91000   13.03000  -0.12000   -0.92095
宏利臺灣股息收益基金                                             30.44000   30.14000   0.30000    0.99536
宏利澳幣保本基金                                                 11.94760   11.94550   0.00210    0.01758
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.91000   12.01000  -0.10000   -0.83264
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.92290    9.87050   0.05240    0.53087
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.92080    9.90950   0.01130    0.11403
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05570    9.03390   0.02180    0.24131
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.60160   10.57600   0.02560    0.24206
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
貝萊德新台幣基金                                                 12.92560   12.92560   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.93000   25.73000   0.20000    0.77730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18090   11.18200  -0.00110   -0.00984
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.21990   10.25120  -0.03130   -0.30533
保德信大中華基金                                                 31.36000   31.73000  -0.37000   -1.16609
保德信中小型股基金                                               47.77000   47.09000   0.68000    1.44404
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.84000   11.01000  -0.17000   -1.54405
保德信中國中小基金-美元                                          11.27000   11.49000  -0.22000   -1.91471
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.57000   10.76000  -0.19000   -1.76580
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.78310    9.87040  -0.08730   -0.88446
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77870    9.86580  -0.08710   -0.88285
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.88610    9.97300  -0.08690   -0.87135
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.59140   10.68460  -0.09320   -0.87228
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.32000   10.51000  -0.19000   -1.80780
保德信中國品牌基金-美元                                          10.17000   10.35000  -0.18000   -1.73913
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.07000   11.27000  -0.20000   -1.77462
保德信台商全方位基金                                             38.37000   38.05000   0.32000    0.84100
保德信全球中小基金                                               30.11000   30.18000  -0.07000   -0.23194
保德信全球消費商機基金                                           17.54000   17.45000   0.09000    0.51576
保德信全球基礎建設基金                                           12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
保德信全球資源基金                                                8.34000    8.45000  -0.11000   -1.30178
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.61000   30.58000   0.03000    0.09810
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89170    9.90730  -0.01560   -0.15746
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60470   10.62130  -0.01660   -0.15629
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11900    9.12170  -0.00270   -0.02960
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.76570    9.76860  -0.00290   -0.02969
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.27450    8.27010   0.00440    0.05320
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.76920   10.76340   0.00580    0.05389
保德信亞太基金                                                   22.44000   22.60000  -0.16000   -0.70796
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49560    8.48390   0.01170    0.13791
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.11800   11.10270   0.01530    0.13780
保德信店頭市場基金                                               35.33000   34.94000   0.39000    1.11620
保德信拉丁美洲基金                                                6.96000    7.06000  -0.10000   -1.41643
保德信金平衡基金                                                 29.79000   29.72000   0.07000    0.23553
保德信金滿意基金                                                 42.53000   42.21000   0.32000    0.75811
保德信科技島基金                                                 26.39000   26.10000   0.29000    1.11111
保德信高成長基金                                                 96.32000   95.73000   0.59000    0.61632
保德信第一基金                                                   27.74000   27.47000   0.27000    0.98289
保德信貨幣市場基金                                               15.75030   15.75010   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65600   10.65980  -0.00380   -0.03565
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52910   10.52100   0.00810    0.07699
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.90890   10.90860   0.00030    0.00275
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.09250   10.08080   0.01170    0.11606
保德信新世紀基金                                                 10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.08600    8.07940   0.00660    0.08169
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74500   10.73610   0.00890    0.08290
保德信新興趨勢組合基金                                           11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
保德信瑞騰基金                                                   15.53220   15.53230  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.68000   10.82000  -0.14000   -1.29390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80050    9.78220   0.01830    0.18707
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95310    9.93450   0.01860    0.18723
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.71970    9.69940   0.02030    0.20929
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.78440    9.76420   0.02020    0.20688
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.81670    9.80340   0.01330    0.13567
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.81670    9.80370   0.01300    0.13260
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79650    9.78190   0.01460    0.14926
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.79660    9.78210   0.01450    0.14823
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.82510    9.80830   0.01680    0.17128
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.67950    9.66180   0.01770    0.18320
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.62410    9.60130   0.02280    0.23747
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96330    1.96020   0.00310    0.15815
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63370    2.62950   0.00420    0.15973
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30820    0.30790   0.00030    0.09743
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44930    0.44890   0.00040    0.08911
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.74200    8.73480   0.00720    0.08243
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.90820   11.90080   0.00740    0.06218
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.61060    9.59530   0.01530    0.15945
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.61820   11.60070   0.01750    0.15085
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.09120    9.08240   0.00880    0.09689
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.01850   11.00790   0.01060    0.09629
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13270   10.11310   0.01960    0.19381
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99330    9.95890   0.03440    0.34542
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.14930   10.13620   0.01310    0.12924
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.63190   10.61810   0.01380    0.12997
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.04440   10.02880   0.01560    0.15555
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84860    9.83600   0.01260    0.12810
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07560   10.06280   0.01280    0.12720
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.79220    9.77610   0.01610    0.16469
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92550    9.91070   0.01480    0.14933
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.43470   10.37550   0.05920    0.57057
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.42710    6.41080   0.01630    0.25426
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.83680   10.80930   0.02750    0.25441
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64040   11.64030   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.12000   19.82000   0.30000    1.51362
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4570.040004502.27000  67.77000    1.50524
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.78020   10.85130  -0.07110   -0.65522
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.00610   12.09510  -0.08900   -0.73584
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.24780   11.33290  -0.08510   -0.75091
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.66950    9.73330  -0.06380   -0.65548
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.29410   10.37030  -0.07620   -0.73479
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.09050   10.16680  -0.07630   -0.75048
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.07700   11.15010  -0.07310   -0.65560
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.84660   11.93440  -0.08780   -0.73569
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.79780   11.88720  -0.08940   -0.75207
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.65000    6.73000  -0.08000   -1.18871
柏瑞巨人基金                                                     12.84000   12.73000   0.11000    0.86410
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64240   13.64230   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33380   13.33500  -0.00120   -0.00900
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80920   11.81710  -0.00790   -0.06685
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44880   12.45770  -0.00890   -0.07144
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02620    9.02700  -0.00080   -0.00886
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82510    6.82570  -0.00060   -0.00879
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92270    8.92870  -0.00600   -0.06720
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56930    8.57450  -0.00520   -0.06064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92850   10.93640  -0.00790   -0.07224
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.45070    8.45680  -0.00610   -0.07213
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98430   11.99230  -0.00800   -0.06671
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55130   11.55240  -0.00110   -0.00952
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61240   11.61940  -0.00700   -0.06024
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33230   11.34040  -0.00810   -0.07143
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04440    9.04530  -0.00090   -0.00995
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96890    9.97550  -0.00660   -0.06616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79520    9.80110  -0.00590   -0.06020
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.72050    9.72750  -0.00700   -0.07196
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55840    9.56530  -0.00690   -0.07214
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07390   10.07440  -0.00050   -0.00496
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99260    9.99740  -0.00480   -0.04801
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92320    9.93000  -0.00680   -0.06848
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01040   10.01920  -0.00880   -0.08783
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98130    9.98170  -0.00040   -0.00401
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87460    9.87940  -0.00480   -0.04859
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83120    9.83790  -0.00670   -0.06810
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91840    9.92710  -0.00870   -0.08764
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05460   10.05510  -0.00050   -0.00497
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99260    9.99740  -0.00480   -0.04801
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92310    9.92990  -0.00680   -0.06848
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01040   10.01920  -0.00880   -0.08783
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98130    9.98180  -0.00050   -0.00501
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87470    9.87940  -0.00470   -0.04757
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83120    9.83790  -0.00670   -0.06810
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91840    9.92710  -0.00870   -0.08764
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.60310   10.58890   0.01420    0.13410
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.81610   11.80480   0.01130    0.09572
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.27830   11.26850   0.00980    0.08697
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.15070    9.13840   0.01230    0.13460
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.91880    9.90930   0.00950    0.09587
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.78310    9.77460   0.00850    0.08696
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.31770   10.30390   0.01380    0.13393
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.00210   10.99160   0.01050    0.09553
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.89600   10.88650   0.00950    0.08726
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.15080    9.13860   0.01220    0.13350
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.91920    9.90970   0.00950    0.09587
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.78350    9.77500   0.00850    0.08696
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.52000   13.59000  -0.07000   -0.51508
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.61000   14.69000  -0.08000   -0.54459
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.19000   12.26000  -0.07000   -0.57096
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.57000   12.64000  -0.07000   -0.55380
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.73000   13.83000  -0.10000   -0.72307
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.60000   13.71000  -0.11000   -0.80233
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.59000    9.69000  -0.10000   -1.03199
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.29560   11.25730   0.03830    0.34022
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46600    7.44080   0.02520    0.33867
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.30100   11.30660  -0.00560   -0.04953
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98060   10.99000  -0.00940   -0.08553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16670   10.17560  -0.00890   -0.08746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.39350    8.39770  -0.00420   -0.05001
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.49250    9.50060  -0.00810   -0.08526
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.52430    9.53250  -0.00820   -0.08602
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.56250   10.57150  -0.00900   -0.08513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92440    9.92920  -0.00480   -0.04834
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.15030   10.15910  -0.00880   -0.08662
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.83440    9.84280  -0.00840   -0.08534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06930    9.07370  -0.00440   -0.04849
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.00550    9.01410  -0.00860   -0.09541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.54620    9.55450  -0.00830   -0.08687
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.01630   12.03010  -0.01380   -0.11471
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.53440   11.55340  -0.01900   -0.16445
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.00350   11.02190  -0.01840   -0.16694
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.27280    7.28110  -0.00830   -0.11399
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.18290    9.19800  -0.01510   -0.16417
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82320    9.83970  -0.01650   -0.16769
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.32940   10.34130  -0.01190   -0.11507
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.02100   11.03940  -0.01840   -0.16668
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.93640    9.95280  -0.01640   -0.16478
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.27460    9.28530  -0.01070   -0.11524
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.03230   10.04910  -0.01680   -0.16718
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.08170   11.06560   0.01610    0.14550
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66330   11.65010   0.01320    0.11330
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75930   10.74850   0.01080    0.10048
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17290    9.15960   0.01330    0.14520
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.75440    9.74340   0.01100    0.11290
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.75980    9.75000   0.00980    0.10051
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99350   10.98110   0.01240    0.11292
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.88730    9.87300   0.01430    0.14484
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25200   10.24170   0.01030    0.10057
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49570    9.48190   0.01380    0.14554
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.32530    9.31170   0.01360    0.14605
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.97280    9.96160   0.01120    0.11243
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.52180    9.51230   0.00950    0.09987
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.23000   18.29000  -0.06000   -0.32805
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.04000   17.09000  -0.05000   -0.29257
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.87780   12.88160  -0.00380   -0.02950
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.89490   10.93130  -0.03640   -0.33299
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.66630   11.70260  -0.03630   -0.31019
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.23020   12.26420  -0.03400   -0.27723
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.32080   11.35920  -0.03840   -0.33805
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.02560   10.05910  -0.03350   -0.33303
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.47010   10.50270  -0.03260   -0.31040
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.40030   10.42920  -0.02890   -0.27711
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.43630   10.47170  -0.03540   -0.33805
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.26660   10.29860  -0.03200   -0.31072
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.37690   10.41210  -0.03520   -0.33807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.35000   30.30000   0.05000    0.16502
國泰大中華基金                                                   22.01000   21.91000   0.10000    0.45641
國泰小龍基金                                                     16.41000   16.32000   0.09000    0.55147
國泰中小成長基金                                                 46.56000   46.13000   0.43000    0.93215
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.48660    4.55080  -0.06420   -1.41074
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.08000   21.44000  -0.36000   -1.67910
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81040    0.82530  -0.01490   -1.80540
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76860    0.78280  -0.01420   -1.81400
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08470    2.07580   0.00890    0.42875
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68830    9.68510   0.00320    0.03304
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.35320    8.35050   0.00270    0.03233
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32240    0.32200   0.00040    0.12422
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40870   11.40660   0.00210    0.01841
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78500    1.79030  -0.00530   -0.29604
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20300   10.20680  -0.00380   -0.03723
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34540    0.34590  -0.00050   -0.14455
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.92430    4.97790  -0.05360   -1.07676
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.12000   23.44000  -0.32000   -1.36519
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76550    0.77700  -0.01150   -1.48005
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.69110    3.74520  -0.05410   -1.44452
國泰中港台基金台幣級別                                           17.34000   17.65000  -0.31000   -1.75637
國泰中港台基金美元級別                                            0.58100    0.59190  -0.01090   -1.84153
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.39000   27.65000  -0.26000   -0.94033
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.75000   12.60000   0.15000    1.19048
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.02000   36.91000  -0.89000   -2.41127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.02780   10.02100   0.00680    0.06786
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.02780   10.02100   0.00680    0.06786
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.02780   10.02100   0.00680    0.06786
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33440    0.33460  -0.00020   -0.05977
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33440    0.33460  -0.00020   -0.05977
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33440    0.33460  -0.00020   -0.05977
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40080   12.40070   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.79000   29.59000   0.20000    0.67590
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25830    2.25950  -0.00120   -0.05311
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35440    0.35610  -0.00170   -0.47739
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47110    0.47230  -0.00120   -0.25408
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.26000  -0.07000   -0.52790
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46790    0.47100  -0.00310   -0.65817
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.87000    5.94000  -0.07000   -1.17845
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19300    0.19550  -0.00250   -1.27877
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41290    0.41360  -0.00070   -0.16925
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37570    0.37630  -0.00060   -0.15945
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43630    0.43700  -0.00070   -0.16018
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49380    0.49360   0.00020    0.04052
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.88000   19.80000   0.08000    0.40404
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.26000   21.19000   0.07000    0.33034
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39380    2.40200  -0.00820   -0.34138
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.38660   11.46170  -0.07510   -0.65523
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.36910   10.43750  -0.06840   -0.65533
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37660    0.37950  -0.00290   -0.76416
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34300    0.34560  -0.00260   -0.75231
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49740    0.50010  -0.00270   -0.53989
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.84000   11.92000  -0.08000   -0.67114
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40820    0.41140  -0.00320   -0.77783
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.52000   18.60000  -0.08000   -0.43011
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61800    0.62160  -0.00360   -0.57915
國泰科技生化基金                                                 39.03000   38.76000   0.27000    0.69659
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.03000   25.96000   0.07000    0.26965
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.75000   13.76000  -0.01000   -0.07267
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.75830   37.44850   0.30980    0.82727
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.97190   20.10580  -0.13390   -0.66598
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.64320   18.38740   0.25580    1.39117
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.06060   38.84960   0.21100    0.54312
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.13030   38.97480   0.15550    0.39898
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.51570   41.49220   0.02350    0.05664
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00420   11.99510   0.00910    0.07586
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28180   12.27200   0.00980    0.07986
國泰紐幣保本基金                                                 12.31550   12.31470   0.00080    0.00650
國泰高科技基金                                                   14.27000   14.12000   0.15000    1.06232
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.92000   24.73000   0.19000    0.76830
國泰國泰基金台幣級別                                             24.92000   24.73000   0.19000    0.76830
國泰富時中國A50基金                                              20.13000   20.34000  -0.21000   -1.03245
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33770  -0.00010   -0.02961
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45550    0.45470   0.00080    0.17594
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36790    0.36840  -0.00050   -0.13572
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49640    0.49600   0.00040    0.08065
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35140    0.35200  -0.00060   -0.17045
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47410    0.47400   0.00010    0.02110
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.63050   10.62800   0.00250    0.02352
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.74690    7.74510   0.00180    0.02324
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35910    0.35900   0.00010    0.02786
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25860    0.25880  -0.00020   -0.07728
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.25000   12.39000  -0.14000   -1.12994
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40900    0.41440  -0.00540   -1.30309
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11930    2.10880   0.01050    0.49791
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41980    1.41280   0.00700    0.49547
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34280    0.34250   0.00030    0.08759
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36780    0.36750   0.00030    0.08163
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23190    0.23170   0.00020    0.08632
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.52140   10.51210   0.00930    0.08847
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.91770    6.91160   0.00610    0.08826
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.26000   14.33000  -0.07000   -0.48849
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.71000   34.33000   0.38000    1.10690
國泰價值卓越基金                                                 17.11000   16.94000   0.17000    1.00354
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.16000   11.32000  -0.16000   -1.41343
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39160    0.39780  -0.00620   -1.55857
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.08530   40.09050  -0.00520   -0.01297
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05620   12.05570   0.00050    0.00415
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40240    0.40290  -0.00050   -0.12410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59350    9.58080   0.01270    0.13256
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59580    8.61400  -0.01820   -0.21128
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54720   10.53330   0.01390    0.13196
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54500    9.56520  -0.02020   -0.21118
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10510   11.10410   0.00100    0.00901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19520   10.22090  -0.02570   -0.25145
第一金大中華基金                                                 29.53000   29.22000   0.31000    1.06092
第一金小型精選基金                                               42.85000   42.49000   0.36000    0.84726
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
第一金中國世紀基金-美元                                           9.81270    9.84120  -0.02850   -0.28960
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.81420    9.84270  -0.02850   -0.28955
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
第一金中概平衡基金                                               27.07000   26.85000   0.22000    0.81937
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23390   15.23370   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.66500  177.66300   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.06000   14.06440  -0.00440   -0.03128
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.06040   14.06420  -0.00380   -0.02702
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89550    9.90560  -0.01010   -0.10196
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.89740    9.90750  -0.01010   -0.10194
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44190    9.44590  -0.00400   -0.04235
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46580    9.46990  -0.00410   -0.04330
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26780   10.27840  -0.01060   -0.10313
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80250    9.80670  -0.00420   -0.04283
第一金全球大趨勢基金                                             23.69000   23.66000   0.03000    0.12680
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.02890    8.04180  -0.01290   -0.16041
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.76070    5.76990  -0.00920   -0.15945
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.32550    9.33870  -0.01320   -0.14135
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.32670    9.33970  -0.01300   -0.13919
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.56030    9.57380  -0.01350   -0.14101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.56160    9.57490  -0.01330   -0.13890
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65440    8.66050  -0.00610   -0.07043
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.12540   10.13250  -0.00710   -0.07007
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75190    9.75590  -0.00400   -0.04100
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75210    9.75610  -0.00400   -0.04100
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.04580    8.05350  -0.00770   -0.09561
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88030    8.89020  -0.00990   -0.11136
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88050    8.89040  -0.00990   -0.11136
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01960   11.02410  -0.00450   -0.04082
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02040   11.02500  -0.00460   -0.04172
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94550    9.95490  -0.00940   -0.09443
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.63260   14.64890  -0.01630   -0.11127
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.94130   14.99370  -0.05240   -0.34948
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.95970   15.01220  -0.05250   -0.34972
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.70000   13.73000  -0.03000   -0.21850
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
第一金亞洲科技基金                                               21.16000   21.06000   0.10000    0.47483
第一金亞洲新興市場基金                                           13.72000   13.87000  -0.15000   -1.08147
第一金店頭市場基金                                               10.78000   10.69000   0.09000    0.84191
第一金創新趨勢基金                                               27.56000   27.32000   0.24000    0.87848
第一金電子基金                                                   37.05000   36.74000   0.31000    0.84377
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.67000   19.54000   0.13000    0.66530
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.69000   19.80000  -0.11000   -0.55556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
統一大中華中小基金(美元)                                         10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.67000   14.75000  -0.08000   -0.54237
統一大滿貫基金                                                   34.28000   33.86000   0.42000    1.24040
統一大龍印基金                                                   16.86000   17.04000  -0.18000   -1.05634
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.32000   11.40000  -0.08000   -0.70175
統一中小基金                                                     28.27000   27.92000   0.35000    1.25358
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.53710    9.50470   0.03240    0.34088
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.60130    9.60490  -0.00360   -0.03748
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.17510    9.17570  -0.00060   -0.00654
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.16390   11.12600   0.03790    0.34064
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.16050   11.16460  -0.00410   -0.03672
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.66770   10.66840  -0.00070   -0.00656
統一台灣動力基金                                                 18.83000   18.48000   0.35000    1.89394
統一全天候基金                                                  118.80000  117.21000   1.59000    1.35654
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.56170    8.52620   0.03550    0.41636
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92660    8.92310   0.00350    0.03922
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.82460    8.81860   0.00600    0.06804
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.75760    8.72130   0.03630    0.41622
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.13070    9.12720   0.00350    0.03835
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.02630    9.02030   0.00600    0.06652
統一全球債券組合基金                                             11.94390   11.93210   0.01180    0.09889
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.73000   15.60000   0.13000    0.83333
統一全球新科技基金(美元)                                         15.94000   15.85000   0.09000    0.56782
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.84000   14.73000   0.11000    0.74678
統一亞太基金                                                     27.29000   27.46000  -0.17000   -0.61908
統一亞洲大金磚基金                                               13.16000   13.22000  -0.06000   -0.45386
統一奔騰基金                                                     63.99000   63.21000   0.78000    1.23398
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64200   16.64180   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.38000   10.46000  -0.08000   -0.76482
統一強漢基金(美元)                                               10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
統一強漢基金(新台幣)                                             25.71000   25.93000  -0.22000   -0.84844
統一統信基金                                                     34.68000   34.28000   0.40000    1.16686
統一黑馬基金                                                     64.65000   63.91000   0.74000    1.15788
統一新亞洲科技能源基金                                           19.92000   20.00000  -0.08000   -0.40000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.19430    8.18660   0.00770    0.09406
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.27690   10.26730   0.00960    0.09350
統一經建基金                                                     50.29000   49.63000   0.66000    1.32984
統一龍馬基金                                                     73.25000   72.21000   1.04000    1.44024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.70000   24.37000   0.33000    1.35412
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.86000   51.54000   0.32000    0.62088
野村中國機會基金                                                 14.85000   15.00000  -0.15000   -1.00000
野村巴西基金                                                      5.79000    5.89000  -0.10000   -1.69779
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.61000    0.00000  12.61000    0.00000
野村台灣高股息基金                                               22.40000   22.33000   0.07000    0.31348
野村台灣運籌基金                                                 38.77000   38.53000   0.24000    0.62289
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.68300    9.67880   0.00420    0.04339
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.67140    9.66540   0.00600    0.06208
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67790    9.67660   0.00130    0.01343
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76450    9.76020   0.00430    0.04406
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.73610    9.73000   0.00610    0.06269
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.70390    9.70260   0.00130    0.01340
野村平衡基金                                                     19.99000   19.83000   0.16000    0.80686
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.10000    9.02000   0.08000    0.88692
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.87000   12.80000   0.07000    0.54688
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.19000   10.09000   0.10000    0.99108
野村全球生技醫療基金                                             16.33000   16.22000   0.11000    0.67818
野村全球品牌基金                                                 28.57000   28.39000   0.18000    0.63403
野村全球氣候變遷基金                                              8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.24000   13.36000  -0.12000   -0.89820
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.45000   11.56000  -0.11000   -0.95156
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.57000   19.75000  -0.18000   -0.91139
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.51590   10.52180  -0.00590   -0.05607
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37920   10.38550  -0.00630   -0.06066
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63250    9.62450   0.00800    0.08312
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.38680    9.37700   0.00980    0.10451
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88430    8.87220   0.01210    0.13638
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.09180   11.08280   0.00900    0.08121
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61580   10.60460   0.01120    0.10561
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.09990   10.08620   0.01370    0.13583
野村成長基金                                                     28.58000   28.46000   0.12000    0.42164
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.59160    9.65650  -0.06490   -0.67209
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.60010    9.66360  -0.06350   -0.65711
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.56630    9.62020  -0.05390   -0.56028
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.84130    9.90780  -0.06650   -0.67119
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.79820    9.86300  -0.06480   -0.65700
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.76730    9.82230  -0.05500   -0.55995
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.34000   13.47000  -0.13000   -0.96511
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.90950    9.92470  -0.01520   -0.15315
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.85230    9.85890  -0.00660   -0.06694
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.80020    9.79990   0.00030    0.00306
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.31650   10.33260  -0.01610   -0.15582
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.19030   10.19720  -0.00690   -0.06767
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.14220   10.14180   0.00040    0.00394
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88410    8.88210   0.00200    0.02252
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.57900    9.58890  -0.00990   -0.10324
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.46670    9.46890  -0.00220   -0.02323
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.31790   13.31490   0.00300    0.02253
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.40850   12.42090  -0.01240   -0.09983
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.16660   10.16890  -0.00230   -0.02262
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.22980   10.24280  -0.01300   -0.12692
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.91650    9.92500  -0.00850   -0.08564
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37780    9.38410  -0.00630   -0.06713
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00780   11.01520  -0.00740   -0.06718
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.25450   11.28820  -0.03370   -0.29854
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.82820   10.85930  -0.03110   -0.28639
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.44240   10.46760  -0.02520   -0.24074
野村泰國基金                                                     43.22000   43.56000  -0.34000   -0.78053
野村高科技基金                                                   12.66000   12.48000   0.18000    1.44231
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.50760   10.54820  -0.04060   -0.38490
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.62100   10.65870  -0.03770   -0.35370
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.94230    9.98390  -0.04160   -0.41667
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66250    9.69380  -0.03130   -0.32289
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.75380    9.78720  -0.03340   -0.34126
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.95520   12.00110  -0.04590   -0.38246
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.89790   12.94220  -0.04430   -0.34229
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.00900   11.05520  -0.04620   -0.41790
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.70380   10.73850  -0.03470   -0.32314
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.04190   11.08000  -0.03810   -0.34386
野村貨幣市場基金                                                 16.24910   16.24890   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.71000   17.05000  -0.34000   -1.99413
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96300    7.95620   0.00680    0.08547
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67060   11.66070   0.00990    0.08490
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.56000    7.62000  -0.06000   -0.78740
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
野村精選貨幣市場基金                                             12.07090   12.07080   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.39000   12.53000  -0.14000   -1.11732
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.89000   12.03000  -0.14000   -1.16376
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.41000   11.59000  -0.18000   -1.55306
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.26000    8.42000  -0.16000   -1.90024
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.66000   11.89000  -0.23000   -1.93440
野村積極成長基金                                                 12.07000   12.02000   0.05000    0.41597
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.17000   34.84000   0.33000    0.94719
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62690    8.64070  -0.01380   -0.15971
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02760    8.02840  -0.00080   -0.00996
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83530    7.84620  -0.01090   -0.13892
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.50800   11.52650  -0.01850   -0.16050
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50380   10.50490  -0.00110   -0.01047
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28160   10.29590  -0.01430   -0.13889
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.62000   15.56000   0.06000    0.38560
野村環球基金-美元計價                                            12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.88000   16.81000   0.07000    0.41642
野村鴻利基金                                                     22.88000   22.72000   0.16000    0.70423
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84970   16.84960   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.03000   20.93000   0.10000    0.47778
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.18000    9.10000   0.08000    0.87912
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.57000   12.74000  -0.17000   -1.33438
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.91000    0.00000  14.91000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.11850    0.00000  13.11850    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.70170    9.69760   0.00410    0.04228
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.69300    9.68950   0.00350    0.03612
凱基台商天下基金                                                 13.50000   13.56000  -0.06000   -0.44248
凱基台灣精五門基金                                               21.26000   21.14000   0.12000    0.56764
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.81870   10.86750  -0.04880   -0.44905
凱基亞太高股息基金                                               13.26000   13.45000  -0.19000   -1.41264
凱基亞洲四金磚基金                                               17.85000   18.04000  -0.19000   -1.05322
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.67000   13.78000  -0.11000   -0.79826
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.28930   13.40140  -0.11210   -0.83648
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.74000   12.86000  -0.12000   -0.93313
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53160   11.53140   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.92000   27.79000   0.13000    0.46779
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.36000   21.14000   0.22000    1.04068
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.29180   21.09820   0.19360    0.91761
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.36000   18.52000  -0.16000   -0.86393
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.03930   18.22240  -0.18310   -1.00481
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.02000    8.05000  -0.03000   -0.37267
凱基資源國基金                                                    9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.75220   11.79950  -0.04730   -0.40086
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.29150   11.23050   0.06100    0.54316
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.07810   13.10570  -0.02760   -0.21060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.60000   14.68000  -0.08000   -0.54496
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.74000   31.25000   0.49000    1.56800
富邦NASDAQ-100基金                                               28.67000   28.30000   0.37000    1.30742
富邦上証180基金                                                  31.37000   31.66000  -0.29000   -0.91598
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24120    0.24520  -0.00400   -1.63132
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.23000    7.36000  -0.13000   -1.76630
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.15000    7.16000  -0.01000   -0.13966
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.51000   41.49000   0.02000    0.04820
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.89580   11.95950  -0.06370   -0.53263
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.24150   11.31420  -0.07270   -0.64256
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.01060   11.11460  -0.10400   -0.93571
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.48640   10.54250  -0.05610   -0.53213
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.82960    9.89320  -0.06360   -0.64287
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.63640    9.72730  -0.09090   -0.93448
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.80910   20.84160  -0.03250   -0.15594
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.24690   11.24480   0.00210    0.01868
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.77510   10.81800  -0.04290   -0.39656
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.88020   12.85340   0.02680    0.20851
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90590    1.90280   0.00310    0.16292
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.54500    9.52510   0.01990    0.20892
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.46000    1.45760   0.00240    0.16465
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59180   11.58250   0.00930    0.08029
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74130    1.74220  -0.00090   -0.05166
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08730   10.07920   0.00810    0.08036
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53460    1.53540  -0.00080   -0.05210
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.40000   14.20000   0.20000    1.40845
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.45000   25.18000  -0.73000   -2.89913
富邦日本東証基金                                                 22.55000   22.86000  -0.31000   -1.35608
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.28000   43.12000   0.16000    0.37106
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.84000   47.53000   0.31000    0.65222
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.64000   50.44000   0.20000    0.39651
富邦台灣心基金                                                   23.75000   23.52000   0.23000    0.97789
富邦台灣釆吉50基金                                               47.39000   47.18000   0.21000    0.44510
富邦台灣科技指數基金                                             51.52000   51.36000   0.16000    0.31153
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29310    0.29130   0.00180    0.61792
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33170    2.32140   0.01030    0.44370
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34090    0.34080   0.00010    0.02934
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65820   10.65940  -0.00120   -0.01126
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02990    2.02120   0.00870    0.43044
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32810    0.32800   0.00010    0.03049
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22780    9.22880  -0.00100   -0.01084
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.22000   22.45000  -0.23000   -1.02450
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.13000   14.92000   0.21000    1.40751
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.52000   28.12000  -0.60000   -2.13371
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62410   15.62400   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     68.81000   68.31000   0.50000    0.73196
富邦科技基金                                                     26.70000   26.41000   0.29000    1.09807
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.42070   39.18250   0.23820    0.60792
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.23420   37.78370   0.45050    1.19231
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.90370   37.53770   0.36600    0.97502
富邦恒生國企ETF基金                                              21.72000   21.64000   0.08000    0.36969
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.55000   33.22000   0.33000    0.99338
富邦高成長基金                                                   26.19000   25.95000   0.24000    0.92486
富邦基金                                                         13.99000   13.88000   0.11000    0.79251
富邦深証100基金                                                  11.30000   11.43000  -0.13000   -1.13736
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.95000   21.26000  -0.31000   -1.45814
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40210    0.40220  -0.00010   -0.02486
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17860   12.19200  -0.01340   -0.10991
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.52190    9.53240  -0.01050   -0.11015
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30180    0.30190  -0.00010   -0.03312
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.89530    8.90510  -0.00980   -0.11005
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.57000    9.60970  -0.03970   -0.41312
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.81820    9.84710  -0.02890   -0.29349
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.57000    9.60970  -0.03970   -0.41312
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.81820    9.84710  -0.02890   -0.29349
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.78000   19.71000   0.07000    0.35515
富邦精準基金                                                     49.42000   48.94000   0.48000    0.98079
富邦精銳中小基金                                                 12.76000   12.61000   0.15000    1.18953
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.56000   20.46000   0.10000    0.48876
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.31000   21.23000   0.08000    0.37683
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.77000  -0.04000   -0.51480
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.02000   14.86000   0.16000    1.07672
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.58000   19.47000   0.11000    0.56497
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.25770   10.30610  -0.04840   -0.46962
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.13030   11.22770  -0.09740   -0.86750
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.93170   11.04170  -0.11000   -0.99622
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.05740   10.10490  -0.04750   -0.47007
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.86850   10.96360  -0.09510   -0.86742
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.65330   10.76050  -0.10720   -0.99624
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.26000   30.15000   0.11000    0.36484
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.03220    8.99030   0.04190    0.46606
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.51600    9.50840   0.00760    0.07993
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.31150    9.30670   0.00480    0.05158
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.85470    9.80890   0.04580    0.46692
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.80450    9.79670   0.00780    0.07962
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.59340    9.58850   0.00490    0.05110
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.64870    9.64370   0.00500    0.05185
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.53540    8.46710   0.06830    0.80665
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.49900    9.45970   0.03930    0.41545
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.06390    9.02910   0.03480    0.38542
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.45010   10.36650   0.08360    0.80644
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.15730   10.11520   0.04210    0.41621
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.74860    9.71110   0.03750    0.38616
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.17270    9.13740   0.03530    0.38632
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.56350    9.52630   0.03720    0.39050
富達卓越領航全球組合基金                                         15.03000   15.19000  -0.16000   -1.05332
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.77020    8.70610   0.06410    0.73627
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.41400    9.38140   0.03260    0.34750
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.18060    9.15160   0.02900    0.31688
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83360    9.76160   0.07200    0.73758
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74030    9.70650   0.03380    0.34822
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.53060    9.50050   0.03010    0.31683
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.25240    9.22280   0.02960    0.32094
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.57310    9.54230   0.03080    0.32277
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.96000   12.07000  -0.11000   -0.91135
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.21000   10.31000  -0.10000   -0.96993
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.05000    9.16000  -0.11000   -1.20087
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.17000   11.35000  -0.18000   -1.58590
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.61000   10.79000  -0.18000   -1.66821
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.56620    9.54010   0.02610    0.27358
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.27000    9.25280   0.01720    0.18589
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.78930    8.77860   0.01070    0.12189
富蘭克林華美中華基金                                             14.61000   14.77000  -0.16000   -1.08328
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.88000   20.66000   0.22000    1.06486
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.60000   20.45000   0.15000    0.73350
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.21000   11.29000  -0.08000   -0.70859
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90340    7.90740  -0.00400   -0.05059
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.11790    9.12530  -0.00740   -0.08109
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.70620    9.71410  -0.00790   -0.08133
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.18720    9.19200  -0.00480   -0.05222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98100   10.99790  -0.01690   -0.15367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82730    8.84090  -0.01360   -0.15383
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.30850    9.32280  -0.01430   -0.15339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.99080   13.00870  -0.01790   -0.13760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39190   10.40620  -0.01430   -0.13742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06810   10.08150  -0.01340   -0.13292
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.74320    7.75350  -0.01030   -0.13284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25720    9.26960  -0.01240   -0.13377
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54770   10.55740  -0.00970   -0.09188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57720    7.58410  -0.00690   -0.09098
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07540    9.08370  -0.00830   -0.09137
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.36520   10.37960  -0.01440   -0.13873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79220    7.80300  -0.01080   -0.13841
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26490    8.26690  -0.00200   -0.02419
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.37950    9.38460  -0.00510   -0.05434
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.03740   10.04290  -0.00550   -0.05477
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60170   12.60480  -0.00310   -0.02459
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.47000    8.57000  -0.10000   -1.16686
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.47000   10.59000  -0.12000   -1.13314
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.11000   11.18000  -0.07000   -0.62612
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.13150   13.16090  -0.02940   -0.22339
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.12000   10.20000  -0.08000   -0.78431
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
富蘭克林華美第一富基金                                           42.36000   41.74000   0.62000    1.48539
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29160   10.29150   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.56000   13.45000   0.11000    0.81784
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.32000   15.25000   0.07000    0.45902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.09950    8.22190  -0.12240   -1.48871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.20200   11.26930  -0.06730   -0.59720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.80150    9.79290   0.00860    0.08782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.01080   11.00120   0.00960    0.08726
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.08050    7.07420   0.00630    0.08906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.35270    9.34610   0.00660    0.07062
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28860   10.28140   0.00720    0.07003
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.64980   10.64020   0.00960    0.09022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.94000   19.86000   0.08000    0.40282
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.54490   11.54400   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 39.81470   39.48410   0.33060    0.83730
復華大中華中小策略基金                                           10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
復華中小精選基金                                                 78.50000   78.06000   0.44000    0.56367
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.30000   12.36000  -0.06000   -0.48544
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.35000   11.41000  -0.06000   -0.52585
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.52000   11.62000  -0.10000   -0.86059
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華台灣智能基金                                                 12.39000   12.34000   0.05000    0.40519
復華全方位基金                                                   32.02000   31.62000   0.40000    1.26502
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.25000   21.28000  -0.03000   -0.14098
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.31000   20.25000   0.06000    0.29630
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.20000   17.37000  -0.17000   -0.97870
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.06000   16.19000  -0.13000   -0.80296
復華全球原物料基金                                                9.62000    9.72000  -0.10000   -1.02881
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.80000   13.86000  -0.06000   -0.43290
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45580   11.46020  -0.00440   -0.03839
復華全球債券基金                                                 13.43820   13.42400   0.01420    0.10578
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.18000   14.10000   0.08000    0.56738
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
復華有利貨幣市場基金                                             13.42340   13.42330   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.08000   14.13000  -0.05000   -0.35386
復華亞太成長基金                                                 16.10000   16.41000  -0.31000   -1.88909
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
復華東協世紀基金                                                 13.18000   13.31000  -0.13000   -0.97671
復華南非幣長期收益基金A                                          13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
復華南非幣長期收益基金B                                           8.36000    8.34000   0.02000    0.23981
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.40000   0.02000    0.14925
復華南非幣短期收益基金B                                           9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
復華美國新星基金-美元                                            12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.73000   12.66000   0.07000    0.55292
復華恒生基金                                                     22.15000   22.10000   0.05000    0.22624
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.11000    8.16000  -0.05000   -0.61275
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.24000   36.89000   0.35000    0.94877
復華神盾基金                                                     27.77120   27.57110   0.20010    0.72576
復華高成長基金                                                   70.71000   69.92000   0.79000    1.12986
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38350   14.38330   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.07000   18.94000   0.13000    0.68638
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.92000   50.68000   0.24000    0.47356
復華復華基金                                                     22.23000   21.98000   0.25000    1.13740
復華華人世紀基金                                                 20.54000   20.75000  -0.21000   -1.01205
復華傳家二號基金                                                 31.32590   31.17110   0.15480    0.49661
復華傳家基金                                                     26.49850   26.29730   0.20120    0.76510
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.22000   14.29000  -0.07000   -0.48985
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.56000   18.41000   0.15000    0.81477
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.89000    5.89000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.92000   12.91000   0.01000    0.07746
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
復華滬深300 A股基金                                              23.90000   24.10000  -0.20000   -0.82988
復華數位經濟基金                                                 64.15000   63.61000   0.54000    0.84892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.73000   11.92000  -0.19000   -1.59396
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.79590    9.78370   0.01220    0.12470
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.64670    9.63430   0.01240    0.12871
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.94990    9.93750   0.01240    0.12478
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.76810    9.75560   0.01250    0.12813
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.73520    9.71880   0.01640    0.16875
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95410    9.92470   0.02940    0.29623
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.72750    9.72160   0.00590    0.06069
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94520    9.92650   0.01870    0.18838
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72630    9.72030   0.00600    0.06173
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94820    9.92950   0.01870    0.18833
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.28320    9.27040   0.01280    0.13807
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.02120    9.04290  -0.02170   -0.23997
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.73760    8.76790  -0.03030   -0.34558
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.40430   11.38860   0.01570    0.13786
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.09540   11.12210  -0.02670   -0.24006
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.87020   10.90790  -0.03770   -0.34562
景順主流基金                                                     19.26000   19.15000   0.11000    0.57441
景順台灣科技基金                                                 34.30000   34.08000   0.22000    0.64554
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 21.45000   21.27000   0.18000    0.84626
景順全球康健基金                                                 17.70000   17.69000   0.01000    0.05653
景順貨幣市場基金                                                 15.92340   15.92330   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.41000   35.22000   0.19000    0.53947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.52000   15.44000   0.08000    0.51813
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.08000   13.99000   0.09000    0.64332
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.51000    9.41000   0.10000    1.06270
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.65000    9.55000   0.10000    1.04712
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.52000    9.41000   0.11000    1.16897
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66870    8.66570   0.00300    0.03462
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34460    8.34730  -0.00270   -0.03235
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99200   10.98840   0.00360    0.03276
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55580   10.55920  -0.00340   -0.03220
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.42000    8.55000  -0.13000   -1.52047
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.71000    8.86000  -0.15000   -1.69300
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.40000   12.60000  -0.20000   -1.58730
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49760    9.49380   0.00380    0.04003
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.41330    9.39760   0.01570    0.16706
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71050    9.70670   0.00380    0.03915
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.62590    9.60980   0.01610    0.16754
華南永昌永昌基金                                                 19.84000   19.76000   0.08000    0.40486
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26180   14.25300   0.00880    0.06174
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
華南永昌全球精品基金                                             15.96000   15.88000   0.08000    0.50378
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.62000   13.58000   0.04000    0.29455
華南永昌物聯網精選基金                                           12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
華南永昌策略報酬基金                                             10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18700   16.18680   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.89210   24.79140   0.10070    0.40619
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92510   11.92500   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18630   10.18260   0.00370    0.03634
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56570   10.59120  -0.02550   -0.24077
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94300    9.93940   0.00360    0.03622
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.28210   10.30690  -0.02480   -0.24062
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04740   10.04300   0.00440    0.04381
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.36020   10.38450  -0.02430   -0.23400
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90500    9.90080   0.00420    0.04242
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20840   10.23240  -0.02400   -0.23455
華頓中小型基金                                                   26.65000   26.20000   0.45000    1.71756
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.81180   12.91070  -0.09890   -0.76603
華頓台灣基金                                                     32.54000   32.04000   0.50000    1.56055
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50730   11.50720   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.94000   17.88000   0.06000    0.33557
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31730   13.31300   0.00430    0.03230
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39210    8.38940   0.00270    0.03218
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.19000    6.25000  -0.06000   -0.96000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97880    3.01620  -0.03740   -1.23997
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.97960   14.22390  -0.24430   -1.71753
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46660    0.47430  -0.00770   -1.62345
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82440   11.86770  -0.04330   -0.36486
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.76040   10.79250  -0.03210   -0.29743
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.03230   11.11930  -0.08700   -0.78242
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.03400   10.11300  -0.07900   -0.78117
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.58950   11.69570  -0.10620   -0.90803
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.62360   10.72270  -0.09910   -0.92421
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.41000   12.46000  -0.05000   -0.40128
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.21000   11.31000  -0.10000   -0.88417
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43030    2.42450   0.00580    0.23922
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97010    1.96060   0.00950    0.48455
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.16720   12.20470  -0.03750   -0.30726
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.00240   10.03320  -0.03080   -0.30698
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38000    0.38120  -0.00120   -0.31480
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32240    0.32350  -0.00110   -0.34003
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.53000    3.55000  -0.02000   -0.56338
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.54000   16.74000  -0.20000   -1.19474
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.56000  -0.01000   -1.78571
匯豐太平洋精典基金                                               18.37000   18.40000  -0.03000   -0.16304
匯豐台灣精典基金                                                 24.60000   24.42000   0.18000    0.73710
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.44000    8.58000  -0.14000   -1.63170
匯豐安富基金                                                     25.63000   25.53000   0.10000    0.39170
匯豐成功基金                                                     40.24000   40.12000   0.12000    0.29910
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44680    2.43370   0.01310    0.53828
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24290    2.22940   0.01350    0.60554
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.66520   11.66240   0.00280    0.02401
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.12630    8.12330   0.00300    0.03693
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38400    0.38400   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34670    0.34670   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.64000    7.69000  -0.05000   -0.65020
匯豐金磚動力基金                                                 14.60000   14.81000  -0.21000   -1.41796
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97340   14.97330   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.22000  -0.04000   -0.76628
匯豐新鑽動力基金                                                 11.26000   11.34000  -0.08000   -0.70547
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.50430    5.48640   0.01790    0.32626
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03030    9.01260   0.01770    0.19639
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.89000   52.48000   0.41000    0.78125
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.89000   52.48000   0.41000    0.78125
匯豐龍騰電子基金                                                 38.52000   38.15000   0.37000    0.96986
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.22470   12.22270   0.00200    0.01636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.51000   21.37000   0.14000    0.65512
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
新光中國成長基金(美元)                                           12.71000   12.77000  -0.06000   -0.46985
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.32000   12.40000  -0.08000   -0.64516
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.01210    9.98970   0.02240    0.22423
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.98770    9.99930  -0.01160   -0.11601
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.99930    9.99430   0.00500    0.05003
新光台灣富貴基金                                                 23.55000   23.46000   0.09000    0.38363
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.69000   11.75000  -0.06000   -0.51064
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93700    9.90930   0.02770    0.27954
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.43890    9.39670   0.04220    0.44909
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.62820    9.60210   0.02610    0.27182
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.13660    9.09580   0.04080    0.44856
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42840   15.42820   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.51000   24.72000  -0.21000   -0.84951
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.15000   24.31000  -0.16000   -0.65817
新光兩岸優勢基金                                                 13.88000   13.98000  -0.10000   -0.71531
新光店頭基金                                                     27.35000   27.12000   0.23000    0.84808
新光南非幣保本基金                                               11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
新光創新科技基金                                                 16.37000   16.26000   0.11000    0.67651
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.76420    9.75180   0.01240    0.12716
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.03660   10.02410   0.01250    0.12470
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.70260    9.68790   0.01470    0.15174
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.34350    9.33170   0.01180    0.12645
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.61760    9.60550   0.01210    0.12597
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.28960    9.27580   0.01380    0.14877
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
新光澳幣十年期保本基金                                           10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95080    9.96180  -0.01100   -0.11042
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87080    9.88160  -0.01080   -0.10929
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79260    9.78940   0.00320    0.03269
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85830    9.85500   0.00330    0.03349
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84170    9.84150   0.00020    0.00203
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77330    9.77300   0.00030    0.00307
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75620    9.75660  -0.00040   -0.00410
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82510    9.82550  -0.00040   -0.00407
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.46000    7.49000  -0.03000   -0.40053
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.90490    9.90250   0.00240    0.02424
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63670    9.63410   0.00260    0.02699
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.87020    9.85630   0.01390    0.14103
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.64480    9.63130   0.01350    0.14017
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.70830    9.69630   0.01200    0.12376
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.99830    9.98580   0.01250    0.12518
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.85660   13.84610   0.01050    0.07583
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.64680    8.64020   0.00660    0.07639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.33680   36.26520   0.07160    0.19743
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.13200   36.92700   0.20500    0.55515
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.38640   38.13510   0.25130    0.65897
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10610   11.10510   0.00100    0.00900
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.36440   10.39060  -0.02620   -0.25215
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.85410   13.91420  -0.06010   -0.43193
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.16970   11.20940  -0.03970   -0.35417
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
群益大印度基金-人民幣                                            12.56340   12.67470  -0.11130   -0.87813
群益大印度基金-美元                                              12.74480   12.90800  -0.16320   -1.26433
群益大印度基金-新臺幣                                            11.74000   11.87000  -0.13000   -1.09520
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.24720   12.35090  -0.10370   -0.83961
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.73940   12.89730  -0.15790   -1.22429
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.62000   11.75000  -0.13000   -1.10638
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.43420   11.53110  -0.09690   -0.84034
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.85330   10.98790  -0.13460   -1.22498
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.93000   10.04000  -0.11000   -1.09562
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.82770    9.91090  -0.08320   -0.83948
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.36620    9.48230  -0.11610   -1.22439
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.54870    9.62950  -0.08080   -0.83909
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.40500    9.52160  -0.11660   -1.22458
群益中小型股基金                                                 50.94000   50.56000   0.38000    0.75158
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.93570    9.94650  -0.01080   -0.10858
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.94970    9.95270  -0.00300   -0.03014
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.06540    9.07790  -0.01250   -0.13770
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.84150    8.85110  -0.00960   -0.10846
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.85360    8.85630  -0.00270   -0.03049
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.06750    8.07860  -0.01110   -0.13740
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.40770   11.39820   0.00950    0.08335
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.21060   11.19850   0.01210    0.10805
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.56090   10.55480   0.00610    0.05779
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.86190    9.91850  -0.05660   -0.57065
群益中國新機會基金N-美元                                          9.76790    9.81630  -0.04840   -0.49306
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.74620    8.79640  -0.05020   -0.57069
群益中國新機會基金-美元                                          10.44440   10.49610  -0.05170   -0.49256
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
群益平衡王基金                                                   19.32030   19.23140   0.08890    0.46226
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.06000    8.02000   0.04000    0.49875
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.86000    5.83000   0.03000    0.51458
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.00700    9.94440   0.06260    0.62950
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.30300   10.27840   0.02460    0.23934
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.08660    9.02970   0.05690    0.63014
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.35520    9.33300   0.02220    0.23787
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.92240    9.91730   0.00510    0.05143
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.75090    9.74630   0.00460    0.04720
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41960    9.41480   0.00480    0.05098
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.33780    9.33350   0.00430    0.04607
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97940    9.97440   0.00500    0.05013
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.05640   10.05170   0.00470    0.04676
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.58540    9.58050   0.00490    0.05115
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.97380    9.96920   0.00460    0.04614
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.05920   10.02120   0.03800    0.37920
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.38340    7.35550   0.02790    0.37931
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.01790   10.02850  -0.01060   -0.10570
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95130    9.95720  -0.00590   -0.05925
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01220   10.01210   0.00010    0.00100
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.01780   10.02850  -0.01070   -0.10670
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95130    9.95720  -0.00590   -0.05925
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01220   10.01210   0.00010    0.00100
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.01790   10.02860  -0.01070   -0.10669
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95130    9.95720  -0.00590   -0.05925
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01220   10.01210   0.00010    0.00100
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.01790   10.02850  -0.01060   -0.10570
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95130    9.95720  -0.00590   -0.05925
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01220   10.01210   0.00010    0.00100
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.99990   14.92060   0.07930    0.53148
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.37000   14.28000   0.09000    0.63025
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.69000   10.81000  -0.12000   -1.11008
群益印度中小基金N-美元                                            9.64900    9.75400  -0.10500   -1.07648
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.86000    8.94000  -0.08000   -0.89485
群益印度中小基金-人民幣                                          14.42620   14.52650  -0.10030   -0.69046
群益印度中小基金-美元                                            13.80070   13.95080  -0.15010   -1.07592
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.50000   15.65000  -0.15000   -0.95847
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.52000   15.59000  -0.07000   -0.44901
群益安家基金                                                     26.28640   25.99720   0.28920    1.11243
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06680   16.06660   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.41000   21.29000   0.12000    0.56364
群益亞太中小基金                                                 13.69000   13.91000  -0.22000   -1.58160
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.46000   17.53000  -0.07000   -0.39932
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.57670    9.55370   0.02300    0.24074
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.43630    7.41840   0.01790    0.24129
群益店頭市場基金                                                110.62000  109.59000   1.03000    0.93987
群益東方盛世基金                                                  9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
群益東協成長基金-人民幣                                          13.65180   13.77830  -0.12650   -0.91811
群益東協成長基金-美元                                            12.92520   13.09590  -0.17070   -1.30346
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.41000   12.56000  -0.15000   -1.19427
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.20650   11.20710  -0.00060   -0.00535
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.73960   10.73770   0.00190    0.01769
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10620   10.10990  -0.00370   -0.03660
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98290    9.98340  -0.00050   -0.00501
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57030    9.56870   0.00160    0.01672
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00370    9.00690  -0.00320   -0.03553
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.07650   10.07480   0.00170    0.01687
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76900    9.76950  -0.00050   -0.00512
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74040    9.73870   0.00170    0.01746
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05850   10.06210  -0.00360   -0.03578
群益長安基金                                                     30.81000   30.47000   0.34000    1.11585
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.63540   14.57450   0.06090    0.41785
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.73000   13.65000   0.08000    0.58608
群益真善美基金                                                   18.01190   17.91370   0.09820    0.54818
群益馬拉松基金                                                  133.97000  132.81000   1.16000    0.87343
群益深証中小板基金                                               15.67000   15.82000  -0.15000   -0.94817
群益創新科技基金                                                 35.48000   34.99000   0.49000    1.40040
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.13730   10.19610  -0.05880   -0.57669
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.06330   10.11380  -0.05050   -0.49932
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.03950   11.10360  -0.06410   -0.57729
群益華夏盛世基金-美元                                            11.09620   11.15190  -0.05570   -0.49947
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.77000   17.88000  -0.11000   -0.61521
群益奧斯卡基金                                                   29.81000   29.51000   0.30000    1.01660
群益新興金鑽基金-美元                                            13.19520   13.41610  -0.22090   -1.64653
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.79000    9.94000  -0.15000   -1.50905
群益葛萊美基金                                                   25.63000   25.28000   0.35000    1.38449
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.90000   18.72000   0.18000    0.96154
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.48000  -0.05000   -0.58962
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.21000   13.06000   0.15000    1.14855
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.62590   11.65410  -0.02820   -0.24197
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.35800   11.40080  -0.04280   -0.37541
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.25300   11.27290  -0.01990   -0.17653
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.66710    8.68800  -0.02090   -0.24056
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.30950    9.34460  -0.03510   -0.37562
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.91170    8.92740  -0.01570   -0.17586
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
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德信大發基金                                                     30.55000   30.22000   0.33000    1.09199
德信中國精選成長基金                                             12.52000   12.66000  -0.14000   -1.10585
德信台灣主流中小基金                                             20.33000   20.10000   0.23000    1.14428
德信新興股票組合基金                                             11.54000   11.58000  -0.04000   -0.34542
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92090   11.92070   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.70040   10.68230   0.01810    0.16944
德信數位時代基金                                                 28.32000   28.16000   0.16000    0.56818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64830   11.64820   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.89000   16.70000   0.19000    1.13772
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.64000   19.89000  -0.25000   -1.25691
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.86270    9.80740   0.05530    0.56386
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.91100   13.83300   0.07800    0.56387
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.15160    8.13090   0.02070    0.25458
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.22220   11.20460   0.01760    0.15708
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.36830   11.35120   0.01710    0.15064
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.84670   12.82980   0.01690    0.13172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.43000   18.81000  -0.38000   -2.02020
摩根中小基金                                                     25.92000   25.66000   0.26000    1.01325
摩根中國A股基金                                                  15.39000   15.62000  -0.23000   -1.47247
摩根中國A股基金(美元)                                            12.44000   12.64000  -0.20000   -1.58228
摩根中國亮點基金                                                 14.56000   14.71000  -0.15000   -1.01971
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.85430   11.97850  -0.12420   -1.03686
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.75610   12.86180  -0.10570   -0.82181
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.21510   10.33080  -0.11570   -1.11995
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.16660   13.30430  -0.13770   -1.03500
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.62620   14.74760  -0.12140   -0.82318
摩根台灣金磚基金                                                 21.55000   21.37000   0.18000    0.84230
摩根台灣增長基金                                                 52.34000   52.02000   0.32000    0.61515
摩根平衡基金                                                     28.40000   28.30000   0.10000    0.35336
摩根全球α基金                                                   19.07000   19.11000  -0.04000   -0.20931
摩根全球平衡基金                                                 15.13960   15.16960  -0.03000   -0.19776
摩根全球發現基金                                                 12.48000   12.56000  -0.08000   -0.63694
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.78320    9.80030  -0.01710   -0.17448
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61980   10.63380  -0.01400   -0.13166
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16050   10.17570  -0.01520   -0.14938
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34100   11.36070  -0.01970   -0.17340
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.94540    9.96030  -0.01490   -0.14959
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.87200   10.92860  -0.05660   -0.51791
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.76650   13.83810  -0.07160   -0.51741
摩根亞洲基金                                                     58.07000   58.51000  -0.44000   -0.75201
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68880    8.68750   0.00130    0.01496
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.04010   10.03840   0.00170    0.01693
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.99470    8.99730  -0.00260   -0.02890
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41700   12.41550   0.00150    0.01208
摩根東方內需機會基金                                             18.39000   18.53000  -0.14000   -0.75553
摩根東方科技基金                                                 36.95000   36.68000   0.27000    0.73610
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.75000   11.86000  -0.11000   -0.92749
摩根金龍收成基金                                                 23.50000   23.73000  -0.23000   -0.96924
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06640   15.06630   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.00000   14.88000   0.12000    0.80645
摩根新金磚五國基金                                               11.57000   11.74000  -0.17000   -1.44804
摩根新絲路基金                                                   10.46000   10.61000  -0.15000   -1.41376
摩根新興35基金                                                   13.66000   13.79000  -0.13000   -0.94271
摩根新興日本基金                                                 25.43000   25.26000   0.17000    0.67300
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.61510    7.59900   0.01610    0.21187
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.79280    9.73050   0.06230    0.64025
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.67790    9.65770   0.02020    0.20916
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.76190   10.73830   0.02360    0.21977
摩根新興科技基金                                                 61.30000   60.79000   0.51000    0.83895
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31910    8.31330   0.00580    0.06977
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.44780   10.44060   0.00720    0.06896
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.73130    8.78230  -0.05100   -0.58071
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.51730    9.57180  -0.05450   -0.56938
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.12980    9.19330  -0.06350   -0.69072
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.91230    9.97040  -0.05810   -0.58272
摩根龍揚基金                                                     35.15000   35.49000  -0.34000   -0.95802
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34340    9.35460  -0.01120   -0.11973
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20550   11.21890  -0.01340   -0.11944
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.70000   26.08000   0.62000    2.37730
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72610   11.70680   0.01930    0.16486
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.09880   11.07800   0.02080    0.18776
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.96060    9.94470   0.01590    0.15988
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36570   10.34870   0.01700    0.16427
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.84670    9.82820   0.01850    0.18823
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.83100    8.81690   0.01410    0.15992
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.59480   10.60820  -0.01340   -0.12632
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.35370   10.35360   0.00010    0.00097
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.89060    9.90630  -0.01570   -0.15849
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75690    9.76000  -0.00310   -0.03176
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.71890    9.73430  -0.01540   -0.15820
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58730    9.59040  -0.00310   -0.03232
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.50960   11.48860   0.02100    0.18279
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.32150   11.30200   0.01950    0.17254
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21580   10.18750   0.02830    0.27779
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.99960   10.97960   0.02000    0.18216
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80320   10.78460   0.01860    0.17247
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75090    9.72380   0.02710    0.27870
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.68450   24.21350   0.47100    1.94520
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14940   13.14920   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.57280   10.54290   0.02990    0.28360
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.10680    8.08380   0.02300    0.28452
聯邦精選科技基金                                                 13.46000   13.12000   0.34000    2.59146
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86570   15.85390   0.01180    0.07443
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.43490   12.43510  -0.00020   -0.00161
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.34250   12.36330  -0.02080   -0.16824
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.87820   11.89830  -0.02010   -0.16893
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.69720   11.67690   0.02030    0.17385
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95780   10.94170   0.01610    0.14714
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56950   10.55120   0.01830    0.17344
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62840    8.61570   0.01270    0.14741
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聯博大利基金                                                     37.67000   37.44000   0.23000    0.61432
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.26000   12.40000  -0.14000   -1.12903
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.93000   16.07000  -0.14000   -0.87119
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.85000   15.96000  -0.11000   -0.68922
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.44000   10.56000  -0.12000   -1.13636
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.61000   20.63000  -0.02000   -0.09695
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.78000   18.79000  -0.01000   -0.05322
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.85000   15.86000  -0.01000   -0.06305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.58000   16.59000  -0.01000   -0.06028
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.62000   15.63000  -0.01000   -0.06398
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.83000   15.85000  -0.02000   -0.12618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.35000   14.36000  -0.01000   -0.06964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.04000   15.05000  -0.01000   -0.06645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.28000   0.02000    0.10941
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.18000   0.02000    0.11641
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.30000    8.29000   0.01000    0.12063
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.41000   13.39000   0.02000    0.14937
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98600   14.98590   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.41960   10.40570   0.01390    0.13358
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.99740   13.98310   0.01430    0.10227
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66770    7.65750   0.01020    0.13320
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.13000   23.95000   0.18000    0.75157
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.35000   13.59000  -0.24000   -1.76600
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.69000   14.94000  -0.25000   -1.67336
瀚亞巴西基金                                                      4.98000    5.05000  -0.07000   -1.38614
瀚亞外銷基金                                                     45.28000   44.89000   0.39000    0.86879
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.42830   10.45860  -0.03030   -0.28971
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26160   10.25790   0.00370    0.03607
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12510   12.11810   0.00700    0.05776
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06950   10.05340   0.01610    0.16014
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55000    7.57190  -0.02190   -0.28923
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.08380    8.08080   0.00300    0.03713
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12630    8.12170   0.00460    0.05664
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.23640    7.22480   0.01160    0.16056
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93430    8.92920   0.00510    0.05712
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.28510    9.31210  -0.02700   -0.28995
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44950    9.44600   0.00350    0.03705
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31260    9.30730   0.00530    0.05694
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.82000   12.95000  -0.13000   -1.00386
瀚亞印度基金-美元                                                13.07000   13.21000  -0.14000   -1.05980
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.18000   28.45000  -0.27000   -0.94903
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.67000   11.82000  -0.15000   -1.26904
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.50000   15.68000  -0.18000   -1.14796
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.45000    9.57000  -0.12000   -1.25392
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.83000    9.94000  -0.11000   -1.10664
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.57000    9.69000  -0.12000   -1.23839
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.61000   11.76000  -0.15000   -1.27551
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67460   11.74800  -0.07340   -0.62479
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.90240   12.94000  -0.03760   -0.29057
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.17820   11.23790  -0.05970   -0.53124
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.76010   10.80840  -0.04830   -0.44687
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.79440   11.78310   0.01130    0.09590
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.19380    9.25160  -0.05780   -0.62476
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.72800    9.75480  -0.02680   -0.27474
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.42960    9.47990  -0.05030   -0.53060
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.06840    9.10910  -0.04070   -0.44681
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.39320    9.37800   0.01520    0.16208
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.29340   14.30040  -0.00700   -0.04895
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.51900   10.54620  -0.02720   -0.25791
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.81800   10.83150  -0.01350   -0.12464
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.58770   12.59390  -0.00620   -0.04923
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.26000   11.43000  -0.17000   -1.48731
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.09000   22.47000  -0.38000   -1.69114
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54740   13.54720   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.81000   25.54000   0.27000    1.05717
瀚亞高科技基金                                                   63.10000   62.39000   0.71000    1.13800
瀚亞理財通基金                                                   26.77000   26.60000   0.17000    0.63910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
瀚亞菁華基金                                                     24.31000   24.06000   0.25000    1.03907
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.10930   13.08320   0.02610    0.19949
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.41440    9.39560   0.01880    0.20009
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.41180   10.43630  -0.02450   -0.23476
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.98630    9.96480   0.02150    0.21576
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.75270   10.76760  -0.01490   -0.13838
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.87350    9.87490  -0.00140   -0.01418
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.02310    9.96170   0.06140    0.61636
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.44830    8.46820  -0.01990   -0.23500
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.80850    7.79180   0.01670    0.21433
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.34010    9.35300  -0.01290   -0.13792
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.45980    8.46100  -0.00120   -0.01418
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.07170    8.02240   0.04930    0.61453
瀚亞電通網基金                                                   16.41000   16.22000   0.19000    1.17139
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.59040   13.57710   0.01330    0.09796
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07030   10.07080  -0.00050   -0.00496
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.05070   10.04430   0.00640    0.06372
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50540   11.49410   0.01130    0.09831
瀚亞歐洲基金                                                     12.00000   12.20000  -0.20000   -1.63934
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