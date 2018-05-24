◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 美時 新昕纖 美時 松崗 易威 海灣 富邦美債7-10 達爾膚 謚源 其祥-KY 穆拉德 雙鴻 富邦美債20年 唐鋒 東林 中華食 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 台蠟 欣厚-KY 世坤 勝昱 太普高 富邦中國政策債 凱柏實業 友銓 萬國通 精確 元大美債1-3 振維 達威 新昕纖 宏易 元大投資級公司債 艾恩特 松崗 光明 唐鋒 元大中國債3-5 友銓 三圓 聚紡 榮群 群益15年IG電信債 青雲 雙喜 興采 天宇 群益10年IG金融債 華韡 力泰 直得 新零售 國泰5Y+新興債 建達 理銘 方土霖 力新 國泰1-5Y高收債 撼訊 雅茗-KY 至興 恩得利 合世 信昌電 亞都 萬在 李洲 易威 佳邦 東凌-KY 瑞穎 凱柏實業 穆拉德 沛亨 關中 大恭 遠昇 南璋 蜜望實 隆中 雙邦 及成 勝昱 保銳 時報 致振 鑫龍騰 精確 英格爾 欣泰 康聯訊 和進 宏易 韋僑 耀勝 唐鋒 威潤 倚強 榮群 唐榮 錦明 天宇 晉椿 鑫創 新零售 世豐 廣寰科 力新 強新 點晶 恩得利 富強 建舜電 李洲 力新 泰谷 凱柏實業 凌網 典範 遠昇 恩得利 長天 及成 李洲 哲固 鑫龍騰 港建 益通 和進 昇銳 振維 耀勝 耀勝 鴻翊 倚強 至寶電 迎輝 錦明 點晶 欣厚-KY 鑫創 鼎天 兆遠 廣寰科 幸康 系統電 點晶 迎輝 世紀 建舜電 堡達 華容 泰谷 重鳥鵬 建榮 典範 晟楠 立衛 長天 青雲 天揚 哲固 凱鈺 鈺創 益通 三聯 佳總 振維 合邦 合正 鴻翊 業強 寶聯通 迎輝 撼訊 昇益 欣厚-KY 安碁 凱鈺 兆遠 合晶 德宏 系統電 易通展 合邦 世紀 沛波 萬旭 華容 迅德 驊宏資 建榮 倉和 久正 立衛 森田 上揚 天揚 三圓 全譜 鈺創 力泰 易通展 佳總 惠普 安鈦克 合正 安心 元隆 寶聯通 漢來美食 沛亨 昇益 燦星旅 九暘 凱鈺 富驛-KY 凱碩 德宏 雅茗-KY 全達 合邦 高野 奧斯特 萬旭 亞都 保銳 驊宏資 老爺知 越峰 久正 滿心 英格爾 上揚 德記 士開 全譜 誠品生活 志嘉 易通展 得利影 富裔 安鈦克 時報 正德 元隆 琉園 燦星旅 沛亨 旭然 富驛-KY 九暘 鼎創達 劍湖山 凱碩 捷必勝-KY 德記 全達 明揚 泰偉 奧斯特 花王 華義 保銳 欣雄 昇華 越峰 欣泰 得利影 英格爾 鼎創達 士開 花王 志嘉 邦泰 富旺 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 大田 邦泰