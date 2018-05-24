◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 中和 昶和 大飲 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 本盟 大統染 福壽 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 大山 海悅 大統益 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 和康生 銘旺科 天仁 大東 正道 富邦金融 科妍 卓越 興泰 立益 友旺 元大MSCI台灣 上緯投控 統領 達新 佳和 同開 永豐臺灣加權 麗豐-KY 立益 昶和 富邦日本 信昌化 怡華 三洋紡 國泰日經225 中鋼構 昶和 本盟 元大日經225 世紀鋼 大統染 瑞利 元大韓國 中環 程泰 樂士 國泰20年美債反1 國巨 永記 正峰新 元大美債7-10正2 海悅 展宇 億泰 元大美債7-10反1 錸德 和康生 毛寶 元大S&P日圓反1 威盛 科妍 燁興 FH彭博高收益債 統懋 鑫永銓 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 六暉-KY 聚亨 FH富時不動產 大毅 隴華 千興 FH富時高息低波 華新科 銘旺科 威致 國泰RMB短期報酬 嘉晶 奇力新 華豐 宏洲 禾伸堂 大毅 首利 嘉裕 日電貿 禾伸堂 麗正 東華 銘鈺 日電貿 東訊 大東 柏承 玉晶光 華泰 立益 嘉聯益 世芯-KY 錸德 佳和 台船 科嘉-KY 倫飛 昶和 杜康-DR 嘉聯益 威盛 三洋紡 陽光能源-DR 亞弘電 國碩 本盟 佐登-KY 華友聯 銘旺科 瑞利 潤泰材 遠雄來 統懋 樂士 夏都 翔耀 正峰新 欣欣 太空梭 億泰 統領 新利虹 毛寶 晨訊科-DR 麗臺 燁興 友佳-DR 華映 中鴻 一零四 吉祥全 聚亨 欣天然 憶聲 千興 新海 科風 威致 秋雨 和鑫 華豐 欣高 力特 首利 jpp-KY 喬鼎 麗正 台數科 正達 東訊 南六 晟鈦 華泰 基勝-KY 同泰 錸德 波力-KY 新世紀 倫飛 政伸 誠創 威盛 吉源-KY 嘉威 國碩 力銘 銘旺科 亞太電 統懋 達能 翔耀 清惠 太空梭 慧友 新利虹 勁永 麗臺 捷泰 華映 互億 吉祥全 天瀚 憶聲 迅杰 科風 華上 和鑫 光麗-KY 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 同泰 皇普 新世紀 日勝生 誠創 台船 嘉威 六福 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 勁永 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 光麗-KY 雷虎 元晶 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 國光生 皇普 達欣工 日勝生 台船 六福 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生