上一次FOMC會議上 聯準會提到了貿易戰

5 月初，聯準會在中美貿易磋商前夕舉行貨幣政策會議，貿易戰的緊張局勢無可避免地成為了會議的一大議題。

5 月 23 日，聯準會公布的鴿派紀要顯示，儘管沒有特意提及川普政府計劃對中國和其他國家徵收的關稅，但「有人指出，從長遠來看，中國對關鍵農產品徵收更高關稅的可能性或將損害美國的競爭力。」

與此同時，部分與會者認為，雖然貿易政策還在討論和磋商中，但有關貿易問題的不確定性可能打壓企業情緒和企業支出。

許多（a number of）與會者還稱，

經濟活動和通膨可能產生的結果範圍特別廣泛，這取決於美國政府採取何種貿易措施，以及美國的貿易夥伴的應對方式。

另有聯準會官員的商業往來對象稱，對關稅和貿易限制所產生的影響感到擔憂。但聯準會當時表示，仍很難預測貿易摩擦未來會如何發展。

但英國《金融時報》看到，對貿易戰的擔憂並未削弱聯準會對美國經濟的樂觀預期，聯準會仍認為，經濟前景面臨的風險大致平衡。多數決策者也相信下次升息可能很快到來，通膨略超過聯儲目標水平「可能有幫助」。

不過上述媒體指出，聯準會試圖在保持美國經濟平穩增長的同時防止經濟過熱的狀況出現，但現在的問題在於，在這樣的前提下，聯準會升息的速度到底有多快。

芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，若以每次升息 25 個基點估算，目前美國聯邦基金期貨交易市場預計，計入今年 3 月已經升息一次在內，聯準會年內合計升息三次的機率為 45.5%，升息四次的機率為 34.7%。