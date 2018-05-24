[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 中和 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 本盟 海悅 福壽 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 永冠-KY 銘旺科 大統益 大東 正道 富邦金融 大山 卓越 天仁 立益 友旺 元大MSCI台灣 和康生 統領 興泰 佳和 同開 永豐臺灣加權 科妍 達新 昶和 富邦日本 上緯投控 立益 三洋紡 國泰日經225 信昌化 怡華 本盟 元大日經225 中鋼構 昶和 瑞利 元大韓國 世紀鋼 大統染 樂士 國泰20年美債反1 中環 亞崴 正峰新 元大美債7-10正2 國巨 程泰 億泰 元大美債7-10反1 海悅 永記 毛寶 FH彭博高收益債 錸德 展宇 燁興 FH彭博新興債 威盛 和康生 中鴻 FH富時不動產 統懋 科妍 聚亨 FH富時高息低波 麗臺 鑫永銓 千興 國泰RMB短期報酬 大毅 六暉-KY 威致 宏洲 華新科 隴華 華豐 嘉裕 嘉晶 銘旺科 首利 東華 禾伸堂 奇力新 麗正 大東 日電貿 大毅 東訊 立益 銘鈺 禾伸堂 華泰 佳和 柏承 日電貿 錸德 昶和 嘉聯益 玉晶光 倫飛 三洋紡 晶心科 世芯-KY 威盛 本盟 台船 拓凱 國碩 瑞利 杜康-DR 科嘉-KY 銘旺科 樂士 陽光能源-DR 亞弘電 統懋 正峰新 佐登-KY 華友聯 翔耀 億泰 潤泰材 遠雄來 太空梭 毛寶 夏都 新利虹 燁興 欣欣 麗臺 中鴻 統領 華映 聚亨 晨訊科-DR 吉祥全 千興 友佳-DR 憶聲 威致 一零四 科風 華豐 欣天然 和鑫 首利 新海 力特 麗正 秋雨 喬鼎 東訊 欣高 正達 華泰 jpp-KY 晟鈦 錸德 台數科 同泰 倫飛 南六 新世紀 威盛 基勝-KY 誠創 國碩 波力-KY 嘉威 銘旺科 政伸 力銘 統懋 吉源-KY 亞太電 翔耀 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 麗臺 勁永 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 和鑫 華上 力特 光麗-KY 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 同泰 寶徠 新世紀 皇普 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 六福 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 勁永 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 光麗-KY 中福 元晶 雷虎 華冠 中視 裕豐 秋雨 寶徠 慶豐富 皇普 國光生 達欣工 日勝生 台船 六福 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生