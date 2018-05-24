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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月23日 交易日  
  
停止融資      融資分配       停止融券 融券分配  股價波動   降低      股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數  過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100        宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50         中和              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台           本盟              海悅     福壽
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達           永冠-KY           銘旺科   大統益
大東          正道            富邦金融           大山              卓越     天仁
立益          友旺            元大MSCI台灣       和康生            統領     興泰
佳和          同開            永豐臺灣加權       科妍                       達新
昶和                          富邦日本           上緯投控                   立益
三洋紡                        國泰日經225        信昌化                     怡華
本盟                          元大日經225        中鋼構                     昶和
瑞利                          元大韓國           世紀鋼                     大統染
樂士                          國泰20年美債反1    中環                       亞崴
正峰新                        元大美債7-10正2    國巨                       程泰
億泰                          元大美債7-10反1    海悅                       永記
毛寶                          FH彭博高收益債     錸德                       展宇
燁興                          FH彭博新興債       威盛                       和康生
中鴻                          FH富時不動產       統懋                       科妍
聚亨                          FH富時高息低波     麗臺                       鑫永銓
千興                          國泰RMB短期報酬    大毅                       六暉-KY
威致                          宏洲               華新科                     隴華
華豐                          嘉裕               嘉晶                       銘旺科
首利                          東華               禾伸堂                     奇力新
麗正                          大東               日電貿                     大毅
東訊                          立益               銘鈺                       禾伸堂
華泰                          佳和               柏承                       日電貿
錸德                          昶和               嘉聯益                     玉晶光
倫飛                          三洋紡             晶心科                     世芯-KY
威盛                          本盟               台船                       拓凱
國碩                          瑞利               杜康-DR                    科嘉-KY
銘旺科                        樂士               陽光能源-DR                亞弘電
統懋                          正峰新             佐登-KY                    華友聯
翔耀                          億泰               潤泰材                     遠雄來
太空梭                        毛寶                                          夏都
新利虹                        燁興                                          欣欣
麗臺                          中鴻                                          統領
華映                          聚亨                                          晨訊科-DR
吉祥全                        千興                                          友佳-DR
憶聲                          威致                                          一零四
科風                          華豐                                          欣天然
和鑫                          首利                                          新海
力特                          麗正                                          秋雨
喬鼎                          東訊                                          欣高
正達                          華泰                                          jpp-KY
晟鈦                          錸德                                          台數科
同泰                          倫飛                                          南六
新世紀                        威盛                                          基勝-KY
誠創                          國碩                                          波力-KY
嘉威                          銘旺科                                        政伸
力銘                          統懋                                          吉源-KY
亞太電                        翔耀
達能                          太空梭
清惠                          新利虹
慧友                          麗臺
勁永                          華映
捷泰                          吉祥全
互億                          憶聲
天瀚                          科風
迅杰                          和鑫
華上                          力特
光麗-KY                       喬鼎
元晶                          正達
華冠                          晟鈦
裕豐                          同泰
寶徠                          新世紀
皇普                          誠創
日勝生                        嘉威
台船                          力銘
六福                          亞太電
台南-KY                       達能
康師傅-DR                     清惠
聖馬丁-DR                     慧友
神州-DR                       勁永
耀傑-DR                       捷泰
同方友友-DR                   互億
晨訊科-DR                     天瀚
友佳-DR                       迅杰
陽光能源-DR                   華上
精熙-DR                       光麗-KY
中福                          元晶
雷虎                          華冠
中視                          裕豐
秋雨                          寶徠
慶豐富                        皇普
國光生                        達欣工
                              日勝生
                              台船
                              六福
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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