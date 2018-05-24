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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/23  107/05/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.37140    9.33730   0.03410    0.36520
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.59610    9.56400   0.03210    0.33563
中國信託台灣活力基金                                             16.57000   16.73000  -0.16000   -0.95637
中國信託台灣優勢基金                                             19.11000   19.35000  -0.24000   -1.24031
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73780    9.74290  -0.00510   -0.05235
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22710    9.23200  -0.00490   -0.05308
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18510   10.18360   0.00150    0.01473
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64810    9.64670   0.00140    0.01451
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.37170   10.40200  -0.03030   -0.29129
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.10140    9.12790  -0.02650   -0.29032
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31590   11.32580  -0.00990   -0.08741
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27370   10.28270  -0.00900   -0.08753
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
中國信託智能運動基金-美元                                        10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97380   10.97360   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40830    9.39830   0.01000    0.10640
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.17300    9.16320   0.00980    0.10695
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.57990    9.56700   0.01290    0.13484
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.33500    9.32240   0.01260    0.13516
中國信託精穩基金                                                 18.58610   18.62430  -0.03820   -0.20511
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
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元大2001基金                                                     69.35000   69.71000  -0.36000   -0.51643
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.21210   37.38990  -0.17780   -0.47553
元大上證50基金                                                   31.40000   32.14000  -0.74000   -2.30243
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.60700   11.59100   0.01600    0.13804
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.73200   11.73300  -0.00100   -0.00852
元大巴西指數基金                                                  6.12300    6.02700   0.09600    1.59283
元大巴菲特基金                                                   30.79000   30.99000  -0.20000   -0.64537
元大日經225基金                                                  28.62000   28.90000  -0.28000   -0.96886
元大台商收成基金                                                 23.92000   24.25000  -0.33000   -1.36082
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.68000   12.61000   0.07000    0.55511
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.40000   36.82000  -0.42000   -1.14068
元大台灣中型100基金                                              33.66000   33.87000  -0.21000   -0.62002
元大台灣加權股價指數基金                                         25.05000   25.15600  -0.10600   -0.42137
元大台灣卓越50基金                                               81.35000   81.80000  -0.45000   -0.55012
元大台灣金融基金                                                 17.61000   17.68000  -0.07000   -0.39593
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.06000   31.13000  -0.07000   -0.22486
元大台灣高股息基金                                               26.49000   26.51000  -0.02000   -0.07544
元大台灣電子科技基金                                             35.58000   35.78000  -0.20000   -0.55897
元大全球ETF成長組合基金                                          10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.65000   14.69000  -0.04000   -0.27229
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.39000   12.36000   0.03000    0.24272
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.59600   12.55400   0.04200    0.33455
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.60000    6.63000  -0.03000   -0.45249
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.15800   10.15700   0.00100    0.00985
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.00000   14.01000  -0.01000   -0.07138
元大全球農業商機基金                                             16.55000   16.70000  -0.15000   -0.89820
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
元大印尼指數基金                                                  8.21400    8.15400   0.06000    0.73584
元大印度指數基金                                                  9.38300    9.31600   0.06700    0.71919
元大印度基金                                                     12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
元大多多基金                                                     21.68000   22.14000  -0.46000   -2.07769
元大多福基金                                                     60.28000   60.26000   0.02000    0.03319
元大亞太成長基金                                                 10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57580    8.58400  -0.00820   -0.09553
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.12180    7.12860  -0.00680   -0.09539
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.96900   10.00500  -0.03600   -0.35982
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.10400   10.13100  -0.02700   -0.26651
元大卓越基金                                                     52.16000   52.54000  -0.38000   -0.72326
元大店頭基金                                                      9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
元大泛歐成長基金                                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21380   10.21290   0.00090    0.00881
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.28120    9.29030  -0.00910   -0.09795
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.64380   30.80320  -0.15940   -0.51748
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.11460   36.31820  -0.20360   -0.56060
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.68680   19.68690  -0.00010   -0.00051
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.09950   18.13720  -0.03770   -0.20786
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.19940   37.38620  -0.18680   -0.49965
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.72700   20.73870  -0.01170   -0.05642
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.54770   17.54580   0.00190    0.01083
元大高科技基金                                                   20.67000   21.10000  -0.43000   -2.03791
元大得利貨幣市場基金                                             16.23510   16.23490   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96900   11.96880   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.24000   14.32000  -0.08000   -0.55866
元大華夏中小基金                                                  8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
元大新中國基金-人民幣                                            11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                              11.45200   11.44200   0.01000    0.08740
元大新中國基金-新台幣                                            11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
元大新主流基金                                                   29.93000   30.74000  -0.81000   -2.63500
元大新東協平衡基金-美元                                           9.91800    9.93400  -0.01600   -0.16106
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.00080   10.01610  -0.01530   -0.15275
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.04140   10.04730  -0.00590   -0.05872
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.32130   10.35150  -0.03020   -0.29175
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.12070    9.14730  -0.02660   -0.29080
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08520   15.08510   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     41.23000   41.80000  -0.57000   -1.36364
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
元大實質多重資產基金-美元                                         9.44400    9.51600  -0.07200   -0.75662
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.73000   14.42000   0.31000    2.14979
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.66000   16.32000  -0.66000   -4.04412
元大精準中小基金                                                 23.00000   23.12000  -0.12000   -0.51903
元大摩臺基金                                                     38.11000   38.29000  -0.18000   -0.47010
元大標普500基金                                                  24.47000   24.68000  -0.21000   -0.85089
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.73000   31.95000  -0.22000   -0.68858
元大標智滬深300基金                                              18.79000   19.19000  -0.40000   -2.08442
元大歐洲50基金                                                   25.75000   25.62000   0.13000    0.50742
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.56480    9.55930   0.00550    0.05754
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14870   10.14800   0.00070    0.00690
元大績效基金                                                     61.98000   63.48000  -1.50000   -2.36295
元大韓國KOSPI200基金                                             24.36000   24.10000   0.26000    1.07884
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.05000   16.31000  -0.26000   -1.59411
日盛上選基金                                                     35.30000   36.04000  -0.74000   -2.05327
日盛小而美基金                                                   19.64000   19.95000  -0.31000   -1.55388
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.62880   11.64030  -0.01150   -0.09879
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.87750    9.88730  -0.00980   -0.09912
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.94150   11.93480   0.00670    0.05614
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.13690   10.13120   0.00570    0.05626
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.77700   10.77970  -0.00270   -0.02505
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.13240    9.13470  -0.00230   -0.02518
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.70000   12.64000   0.06000    0.47468
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.73000   12.70000   0.03000    0.23622
日盛日盛基金                                                     14.83000   15.18000  -0.35000   -2.30567
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.00590   10.00250   0.00340    0.03399
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51620    9.51290   0.00330    0.03469
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78000    9.78410  -0.00410   -0.04190
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30360    9.30740  -0.00380   -0.04083
日盛全球新興債券基金A                                            10.71680   10.70040   0.01640    0.15327
日盛全球新興債券基金B                                             8.41650    8.40360   0.01290    0.15351
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40980    2.41290  -0.00310   -0.12848
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69870    1.70090  -0.00220   -0.12934
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37630    0.37600   0.00030    0.07979
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26610    0.26600   0.00010    0.03759
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.42160   12.42140   0.00020    0.00161
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.64010    8.63990   0.00020    0.00231
日盛亞洲機會基金                                                  7.81000    7.85000  -0.04000   -0.50955
日盛首選基金                                                     18.13000   18.38000  -0.25000   -1.36017
日盛高科技基金                                                   18.77000   19.12000  -0.35000   -1.83054
日盛貨幣市場基金                                                 14.75270   14.75250   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.23000   44.24000  -1.01000   -2.28300
日盛精選五虎基金                                                 40.07000   40.63000  -0.56000   -1.37829
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46960   13.46940   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.82000   36.26000  -0.44000   -1.21346
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.40000   18.28000   0.12000    0.65646
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.24000   21.49000  -0.25000   -1.16333
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14580   14.14570   0.00010    0.00071
台新中國通基金                                                   50.36000   50.52000  -0.16000   -0.31671
台新主流基金                                                     24.90000   25.15000  -0.25000   -0.99404
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.66000   18.72000  -0.06000   -0.32051
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62700    0.62770  -0.00070   -0.11152
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.09000   14.14000  -0.05000   -0.35361
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47300    0.47350  -0.00050   -0.10560
台新台灣中小基金                                                 39.59000   39.72000  -0.13000   -0.32729
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.33150    9.35170  -0.02020   -0.21600
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.34630    9.34380   0.00250    0.02676
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36710   10.36430   0.00280    0.02702
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.67150   10.64610   0.02540    0.23859
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.40310   11.37600   0.02710    0.23822
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
台新印度基金                                                     15.42000   15.36000   0.06000    0.39063
台新亞美短期債券基金                                             10.92590   10.93120  -0.00530   -0.04849
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07950   11.07940   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.61490   29.63190  -0.01700   -0.05737
台新智慧生活基金-美元                                            10.26550   10.30660  -0.04110   -0.39877
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.91990    8.89500   0.02490    0.27993
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.84610    8.84200   0.00410    0.04637
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.44630    9.41990   0.02640    0.28026
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.37630    9.37200   0.00430    0.04588
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37470   10.37400   0.00070    0.00675
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34180    0.34080   0.00100    0.29343
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.84370    7.84320   0.00050    0.00637
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27160    0.27100   0.00060    0.22140
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.00000   19.96000   0.04000    0.20040
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.01400   11.11200  -0.09800   -0.88193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.51000   24.17000  -0.66000   -2.73066
未來資產全球大消費基金                                           15.22000   15.30000  -0.08000   -0.52288
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.81830   11.82090  -0.00260   -0.02199
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.65300    9.65510  -0.00210   -0.02175
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55300   12.55280   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.59000   14.98000  -0.39000   -2.60347
未來資產新興市場債券基金A                                         8.72000    8.69360   0.02640    0.30367
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73060    6.71030   0.02030    0.30252
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                     54.71000   56.15000  -1.44000   -2.56456
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.81580    1.82860  -0.01280   -0.69999
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.36690    2.37110  -0.00420   -0.17713
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.68130    8.72550  -0.04420   -0.50656
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.97820   10.97590   0.00230    0.02096
永豐主流品牌基金                                                 18.11000   18.17000  -0.06000   -0.33021
永豐永豐基金                                                     36.16000   36.52000  -0.36000   -0.98576
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00460    9.99770   0.00690    0.06902
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00460    9.99760   0.00700    0.07002
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99470   10.00560  -0.01090   -0.10894
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99470   10.00560  -0.01090   -0.10894
永豐亞洲民生消費基金                                             12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
永豐高科技基金                                                   26.82000   27.61000  -0.79000   -2.86128
永豐貨幣市場基金                                                 13.86730   13.86720   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.01160    2.02970  -0.01810   -0.89176
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38270    2.38400  -0.00130   -0.05453
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.80540    7.84330  -0.03790   -0.48321
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34360   10.34750  -0.00390   -0.03769
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.25970    7.27600  -0.01630   -0.22402
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.03460   11.01550   0.01910    0.17339
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.14000   54.47000  -0.33000   -0.60584
永豐領航科技基金                                                 42.12000   43.11000  -0.99000   -2.29645
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.67000   10.60000   0.07000    0.66038
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
永豐趨勢平衡基金                                                 50.95000   51.32000  -0.37000   -0.72097
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46920   11.46700   0.00220    0.01919
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
兆豐國際中小基金                                                 16.16000   16.45000  -0.29000   -1.76292
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.46000   21.48000  -0.02000   -0.09311
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.66000   21.65000   0.01000    0.04619
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.34000   12.42000  -0.08000   -0.64412
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.34000   12.42000  -0.08000   -0.64412
兆豐國際生命科學基金                                             15.14000   15.17000  -0.03000   -0.19776
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.36440   10.37450  -0.01010   -0.09735
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.75270   10.74580   0.00690    0.06421
兆豐國際全球高股息基金                                           11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
兆豐國際全球基金                                                 32.27000   32.35000  -0.08000   -0.24730
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22030   10.21930   0.00100    0.00979
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.70590    9.71530  -0.00940   -0.09675
兆豐國際國民基金                                                 23.00000   23.02000  -0.02000   -0.08688
兆豐國際第一基金                                                 13.40000   13.58000  -0.18000   -1.32548
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.85700    9.85590   0.00110    0.01116
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.89670    7.89580   0.00090    0.01140
兆豐國際萬全基金                                                 20.77000   20.98000  -0.21000   -1.00095
兆豐國際電子基金                                                 26.38000   26.69000  -0.31000   -1.16148
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.27000    8.29000  -0.02000   -0.24125
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.97000   22.14000  -0.17000   -0.76784
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.02000   16.94000   0.08000    0.47226
兆豐國際豐台灣基金                                               32.90000   32.99000  -0.09000   -0.27281
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48830   12.48810   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.41000   11.49000  -0.08000   -0.69626
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05530   11.05090   0.00440    0.03982
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92370   11.91510   0.00860    0.07218
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70480   10.69730   0.00750    0.07011
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48560   11.46970   0.01590    0.13863
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19660    8.19330   0.00330    0.04028
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59290    9.58620   0.00670    0.06989
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.10070    9.09440   0.00630    0.06927
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09860    9.08580   0.01280    0.14088
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.40830    9.40180   0.00650    0.06914
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
合庫全球新興市場基金                                              9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
合庫貨幣市場基金                                                 10.11830   10.11820   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.59630    9.58930   0.00700    0.07300
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.85880    9.85060   0.00820    0.08324
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.10760   10.10740   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.62390   11.61210   0.01180    0.10162
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.56140   13.53390   0.02750    0.20319
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.09140    9.08370   0.00770    0.08477
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.72160    9.71310   0.00850    0.08751
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.04780    8.04760   0.00020    0.00249
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.05930    9.04960   0.00970    0.10719
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.33730   10.31700   0.02030    0.19676
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
安聯中國策略基金                                                 16.34000   16.32000   0.02000    0.12255
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                          15.03000   14.96000   0.07000    0.46791
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
安聯台灣大壩基金                                                 27.02000   27.43000  -0.41000   -1.49471
安聯台灣科技基金                                                 45.60000   46.23000  -0.63000   -1.36275
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47720   12.47710   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.98000   30.38000  -0.40000   -1.31666
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85350   11.85260   0.00090    0.00759
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90600   10.90570   0.00030    0.00275
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58120   10.58150  -0.00030   -0.00284
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02550    9.02290   0.00260    0.02882
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81930    8.81910   0.00020    0.00227
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53070    8.53090  -0.00020   -0.00234
安聯全球人口趨勢基金                                             11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.13000   34.11000   0.02000    0.05863
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.11000    9.24000  -0.13000   -1.40693
安聯全球計量平衡基金                                             12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03080   12.03720  -0.00640   -0.05317
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.48730   10.49280  -0.00550   -0.05242
安聯全球農金趨勢基金                                              9.56000    9.67000  -0.11000   -1.13754
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
安聯亞洲動態策略基金                                             25.17000   25.25000  -0.08000   -0.31683
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 32.79000   33.42000  -0.63000   -1.88510
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.45220   10.43420   0.01800    0.17251
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.94800    9.95570  -0.00770   -0.07734
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.32720    8.31240   0.01480    0.17805
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.12820    8.13020  -0.00200   -0.02460
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
宏利全球債券組合基金                                             12.93140   12.94700  -0.01560   -0.12049
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62290   11.61700   0.00590    0.05079
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36910   10.36280   0.00630    0.06079
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02570   10.02760  -0.00190   -0.01895
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.07030    9.06000   0.01030    0.11369
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59400    8.58880   0.00520    0.06054
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44000    8.44450  -0.00450   -0.05329
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.59460    8.58430   0.01030    0.11999
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75140    2.74430   0.00710    0.25872
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40240    0.40130   0.00110    0.27411
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.15180   12.12800   0.02380    0.19624
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92060    0.91710   0.00350    0.38164
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.50600    7.49140   0.01460    0.19489
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.08910    2.08310   0.00600    0.28803
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30020    0.29930   0.00090    0.30070
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.22110    9.20440   0.01670    0.18143
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33840    0.33730   0.00110    0.32612
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63030   13.63010   0.00020    0.00147
宏利臺灣股息收益基金                                             30.14000   30.33000  -0.19000   -0.62644
宏利澳幣保本基金                                                 11.94550   11.94120   0.00430    0.03601
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.87050    9.87730  -0.00680   -0.06884
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.90950    9.90620   0.00330    0.03331
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.03390    9.05210  -0.01820   -0.20106
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.57600   10.59730  -0.02130   -0.20099
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
貝萊德新台幣基金                                                 12.92560   12.92550   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.73000   26.04000  -0.31000   -1.19048
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保德信大中華基金                                                 31.73000   31.81000  -0.08000   -0.25149
保德信中小型股基金                                               47.09000   47.82000  -0.73000   -1.52656
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
保德信中國中小基金-美元                                          11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
保德信中國品牌基金-美元                                          10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
保德信台商全方位基金                                             38.05000   38.78000  -0.73000   -1.88241
保德信全球中小基金                                               30.18000   30.32000  -0.14000   -0.46174
保德信全球消費商機基金                                           17.45000   17.53000  -0.08000   -0.45636
保德信全球基礎建設基金                                           12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
保德信全球資源基金                                                8.45000    8.52000  -0.07000   -0.82160
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.58000   30.72000  -0.14000   -0.45573
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.90730    9.89580   0.01150    0.11621
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.62130   10.60940   0.01190    0.11216
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.12170    9.13280  -0.01110   -0.12154
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.76860    9.78050  -0.01190   -0.12167
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.27010    8.27170  -0.00160   -0.01934
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.76340   10.76540  -0.00200   -0.01858
保德信亞太基金                                                   22.60000   22.62000  -0.02000   -0.08842
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48390    8.48440  -0.00050   -0.00589
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.10270   11.10330  -0.00060   -0.00540
保德信店頭市場基金                                               34.94000   35.20000  -0.26000   -0.73864
保德信拉丁美洲基金                                                7.06000    6.92000   0.14000    2.02312
保德信金平衡基金                                                 29.72000   29.82000  -0.10000   -0.33535
保德信金滿意基金                                                 42.21000   42.52000  -0.31000   -0.72907
保德信科技島基金                                                 26.10000   26.28000  -0.18000   -0.68493
保德信高成長基金                                                 95.73000   96.91000  -1.18000   -1.21762
保德信第一基金                                                   27.47000   27.84000  -0.37000   -1.32902
保德信貨幣市場基金                                               15.75010   15.75000   0.00010    0.00063
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65980   10.66140  -0.00160   -0.01501
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52100   10.54640  -0.02540   -0.24084
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.90860   10.91110  -0.00250   -0.02291
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.08080   10.10590  -0.02510   -0.24837
保德信新世紀基金                                                 10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.07940    8.08090  -0.00150   -0.01856
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.73610   10.73820  -0.00210   -0.01956
保德信新興趨勢組合基金                                           11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
保德信瑞騰基金                                                   15.53230   15.53230   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.78220    9.75680   0.02540    0.26033
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.93450    9.90840   0.02610    0.26341
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69940    9.67090   0.02850    0.29470
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.76420    9.73530   0.02890    0.29686
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.80340    9.78170   0.02170    0.22184
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.80370    9.78200   0.02170    0.22184
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78190    9.76080   0.02110    0.21617
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78210    9.76090   0.02120    0.21719
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.80830    9.78460   0.02370    0.24222
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.66180    9.63620   0.02560    0.26566
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.60130    9.57620   0.02510    0.26211
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11310   10.08350   0.02960    0.29355
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.95890    9.93000   0.02890    0.29104
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13620   10.12120   0.01500    0.14820
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61810   10.60290   0.01520    0.14336
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02880   10.01160   0.01720    0.17180
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83600    9.81520   0.02080    0.21192
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06280   10.04150   0.02130    0.21212
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77610    9.75500   0.02110    0.21630
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91070    9.88760   0.02310    0.23363
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.37550   10.34370   0.03180    0.30743
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.41080    6.38570   0.02510    0.39307
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80930   10.76700   0.04230    0.39287
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64030   11.64020   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.82000   20.03000  -0.21000   -1.04843
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4502.270004549.52000 -47.25000   -1.03857
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.85130   10.85330  -0.00200   -0.01843
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.09510   12.07820   0.01690    0.13992
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.33290   11.31420   0.01870    0.16528
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.73330    9.73510  -0.00180   -0.01849
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.37030   10.35590   0.01440    0.13905
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.16680   10.15010   0.01670    0.16453
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.15010   11.15220  -0.00210   -0.01883
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.93440   11.91770   0.01670    0.14013
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.88720   11.86760   0.01960    0.16516
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.73000    6.64000   0.09000    1.35542
柏瑞巨人基金                                                     12.73000   12.83000  -0.10000   -0.77942
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64230   13.64210   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.18000   16.15000   0.03000    0.18576
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33500   13.32940   0.00560    0.04201
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81710   11.79780   0.01930    0.16359
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.45770   12.43710   0.02060    0.16563
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02700    9.02320   0.00380    0.04211
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82570    6.82280   0.00290    0.04250
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92870    8.91410   0.01460    0.16379
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.57450    8.55210   0.02240    0.26192
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.93640   10.91830   0.01810    0.16578
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.45680    8.44280   0.01400    0.16582
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99230   11.97270   0.01960    0.16371
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55240   11.54750   0.00490    0.04243
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61940   11.58910   0.03030    0.26145
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34040   11.32160   0.01880    0.16605
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04530    9.04150   0.00380    0.04203
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97550    9.95930   0.01620    0.16266
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.80110    9.77560   0.02550    0.26085
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.72750    9.71140   0.01610    0.16578
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.56530    9.54940   0.01590    0.16650
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07440   10.08050  -0.00610   -0.06051
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99740    9.99340   0.00400    0.04003
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93000    9.92380   0.00620    0.06248
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01920   10.01050   0.00870    0.08691
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98170    9.98780  -0.00610   -0.06107
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87940    9.87540   0.00400    0.04050
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83790    9.83180   0.00610    0.06204
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92710    9.91850   0.00860    0.08671
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05510   10.06120  -0.00610   -0.06063
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99740    9.99340   0.00400    0.04003
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92990    9.92380   0.00610    0.06147
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01920   10.01060   0.00860    0.08591
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98180    9.98790  -0.00610   -0.06107
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87940    9.87540   0.00400    0.04050
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83790    9.83180   0.00610    0.06204
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92710    9.91860   0.00850    0.08570
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58890   10.59050  -0.00160   -0.01511
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.80480   11.79660   0.00820    0.06951
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.26850   11.25910   0.00940    0.08349
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13840    9.13980  -0.00140   -0.01532
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90930    9.90240   0.00690    0.06968
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.77460    9.76640   0.00820    0.08396
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.30390   10.30550  -0.00160   -0.01553
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.99160   10.98390   0.00770    0.07010
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.88650   10.87750   0.00900    0.08274
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13860    9.14000  -0.00140   -0.01532
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90970    9.90280   0.00690    0.06968
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.77500    9.76680   0.00820    0.08396
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.26000   12.23000   0.03000    0.24530
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.64000   12.60000   0.04000    0.31746
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.69000    9.56000   0.13000    1.35983
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.25730   11.26120  -0.00390   -0.03463
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.44080    7.44330  -0.00250   -0.03359
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.30660   11.30330   0.00330    0.02920
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.99000   10.97910   0.01090    0.09928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.17560   10.16460   0.01100    0.10822
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.39770    8.39520   0.00250    0.02978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.50060    9.49110   0.00950    0.10009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.53250    9.52220   0.01030    0.10817
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.57150   10.56100   0.01050    0.09942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92920    9.92640   0.00280    0.02821
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.15910   10.14820   0.01090    0.10741
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.84280    9.83300   0.00980    0.09966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.07370    9.07110   0.00260    0.02866
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.01410    8.99870   0.01540    0.17114
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.55450    9.54420   0.01030    0.10792
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.03010   11.98020   0.04990    0.41652
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.55340   11.49410   0.05930    0.51592
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02190   10.96440   0.05750    0.52442
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.28110    7.25090   0.03020    0.41650
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.19800    9.15090   0.04710    0.51470
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.83970    9.78830   0.05140    0.52512
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.34130   10.29830   0.04300    0.41754
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.03940   10.98180   0.05760    0.52450
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.95280    9.90170   0.05110    0.51607
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.28530    9.24670   0.03860    0.41745
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.04910    9.99670   0.05240    0.52417
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06560   11.07000  -0.00440   -0.03975
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65010   11.64590   0.00420    0.03606
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74850   10.74270   0.00580    0.05399
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15960    9.16320  -0.00360   -0.03929
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.74340    9.73990   0.00350    0.03593
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.75000    9.74470   0.00530    0.05439
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98110   10.97710   0.00400    0.03644
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.87300    9.87690  -0.00390   -0.03949
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24170   10.23620   0.00550    0.05373
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.48190    9.48560  -0.00370   -0.03901
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.31170    9.31540  -0.00370   -0.03972
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.96160    9.95800   0.00360    0.03615
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.51230    9.50710   0.00520    0.05470
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.29000   18.25000   0.04000    0.21918
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.09000   17.06000   0.03000    0.17585
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.88160   12.86820   0.01340    0.10413
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.93130   10.92550   0.00580    0.05309
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.70260   11.69850   0.00410    0.03505
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26420   12.26960  -0.00540   -0.04401
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.35920   11.34970   0.00950    0.08370
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.05910   10.05380   0.00530    0.05272
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50270   10.49900   0.00370    0.03524
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42920   10.43380  -0.00460   -0.04409
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.47170   10.46290   0.00880    0.08411
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.29860   10.29500   0.00360    0.03497
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.41210   10.40330   0.00880    0.08459
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.81000   13.52000   0.29000    2.14497
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.30000   31.64000  -1.34000   -4.23515
國泰大中華基金                                                   21.91000   21.94000  -0.03000   -0.13674
國泰小龍基金                                                     16.32000   16.42000  -0.10000   -0.60901
國泰中小成長基金                                                 46.13000   46.64000  -0.51000   -1.09348
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.55080    4.54480   0.00600    0.13202
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.44000   21.44000   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82530    0.82340   0.00190    0.23075
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78280    0.78100   0.00180    0.23047
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20680   10.20900  -0.00220   -0.02155
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34590    0.34520   0.00070    0.20278
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.97790    4.95990   0.01800    0.36291
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.44000   23.39000   0.05000    0.21377
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77700    0.77350   0.00350    0.45249
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.74520    3.72790   0.01730    0.46407
國泰中港台基金台幣級別                                           17.65000   17.59000   0.06000    0.34110
國泰中港台基金美元級別                                            0.59190    0.58860   0.00330    0.56065
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.65000   27.92000  -0.27000   -0.96705
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.60000   12.43000   0.17000    1.36766
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.91000   37.78000  -0.87000   -2.30281
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.02100   10.04220  -0.02120   -0.21111
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.02100   10.04220  -0.02120   -0.21111
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.02100   10.04220  -0.02120   -0.21111
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33460    0.33450   0.00010    0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33460    0.33450   0.00010    0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33460    0.33450   0.00010    0.02990
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40070   12.40060   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.59000   29.96000  -0.37000   -1.23498
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25950    2.26610  -0.00660   -0.29125
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35610    0.35670  -0.00060   -0.16821
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47230    0.47280  -0.00050   -0.10575
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.26000   13.33000  -0.07000   -0.52513
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47100    0.47240  -0.00140   -0.29636
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.94000    6.01000  -0.07000   -1.16473
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19550    0.19720  -0.00170   -0.86207
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41360    0.41430  -0.00070   -0.16896
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37630    0.37700  -0.00070   -0.18568
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43700    0.43780  -0.00080   -0.18273
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49360    0.49400  -0.00040   -0.08097
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.80000   19.83000  -0.03000   -0.15129
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.19000   21.27000  -0.08000   -0.37612
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40200    2.40740  -0.00540   -0.22431
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.46170   11.49640  -0.03470   -0.30183
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.43750   10.46900  -0.03150   -0.30089
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37950    0.38000  -0.00050   -0.13158
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34560    0.34600  -0.00040   -0.11561
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50010    0.50040  -0.00030   -0.05995
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41140    0.41090   0.00050    0.12168
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.60000   18.59000   0.01000    0.05379
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62160    0.61980   0.00180    0.29042
國泰科技生化基金                                                 38.76000   39.08000  -0.32000   -0.81883
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.96000   26.20000  -0.24000   -0.91603
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.76000   13.67000   0.09000    0.65838
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.44850   37.55010  -0.10160   -0.27057
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10580   20.10090   0.00490    0.02438
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38740   18.41430  -0.02690   -0.14608
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.84960   38.92470  -0.07510   -0.19294
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.97480   38.89590   0.07890    0.20285
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.49220   41.58030  -0.08810   -0.21188
國泰紐幣2021保本基金                                             11.99510   11.99410   0.00100    0.00834
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.27200   12.27130   0.00070    0.00570
國泰紐幣保本基金                                                 12.31470   12.31560  -0.00090   -0.00731
國泰高科技基金                                                   14.12000   14.37000  -0.25000   -1.73974
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.73000   24.92000  -0.19000   -0.76244
國泰國泰基金台幣級別                                             24.73000   24.92000  -0.19000   -0.76244
國泰富時中國A50基金                                              20.34000   20.83000  -0.49000   -2.35238
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33770    0.33780  -0.00010   -0.02960
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45470    0.45440   0.00030    0.06602
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.07000   11.11000  -0.04000   -0.36004
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36840    0.36880  -0.00040   -0.10846
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49600    0.49620  -0.00020   -0.04031
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35200    0.35210  -0.00010   -0.02840
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47400    0.47360   0.00040    0.08446
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.62800   10.62070   0.00730    0.06873
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.74510    7.73970   0.00540    0.06977
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35900    0.35860   0.00040    0.11154
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25880    0.25810   0.00070    0.27121
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.39000   12.42000  -0.03000   -0.24155
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41440    0.41440   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10880    2.10830   0.00050    0.02372
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41280    1.41240   0.00040    0.02832
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34250    0.34210   0.00040    0.11692
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36750    0.36700   0.00050    0.13624
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23170    0.23150   0.00020    0.08639
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.51210   10.50130   0.01080    0.10284
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.91160    6.90450   0.00710    0.10283
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.33000   14.25000   0.08000    0.56140
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.33000   34.73000  -0.40000   -1.15174
國泰價值卓越基金                                                 16.94000   17.32000  -0.38000   -2.19400
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.32000   11.37000  -0.05000   -0.43975
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39780    0.39850  -0.00070   -0.17566
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05570   12.05470   0.00100    0.00830
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40290    0.40300  -0.00010   -0.02481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58080    9.57870   0.00210    0.02192
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61400    8.61620  -0.00220   -0.02553
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53330   10.53090   0.00240    0.02279
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56520    9.56780  -0.00260   -0.02717
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10410   11.10310   0.00100    0.00901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.22090   10.19620   0.02470    0.24225
第一金大中華基金                                                 29.22000   29.79000  -0.57000   -1.91339
第一金小型精選基金                                               42.49000   43.10000  -0.61000   -1.41531
第一金中概平衡基金                                               26.85000   27.08000  -0.23000   -0.84934
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23370   15.23360   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.66300  177.66200   0.00100    0.00056
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.06440   14.13110  -0.06670   -0.47201
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.06420   14.13170  -0.06750   -0.47765
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.10000   13.20000  -0.10000   -0.75758
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.11000   13.20000  -0.09000   -0.68182
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.90560    9.89350   0.01210    0.12230
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90750    9.89550   0.01200    0.12127
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44590    9.44650  -0.00060   -0.00635
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46990    9.47050  -0.00060   -0.00634
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27840   10.26590   0.01250    0.12176
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80670    9.80730  -0.00060   -0.00612
第一金全球大趨勢基金                                             23.66000   23.75000  -0.09000   -0.37895
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.04180    8.04350  -0.00170   -0.02114
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.76990    5.77120  -0.00130   -0.02253
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.33870    9.29670   0.04200    0.45177
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.33970    9.29780   0.04190    0.45064
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.57380    9.53070   0.04310    0.45222
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.57490    9.53190   0.04300    0.45112
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66050    8.67710  -0.01660   -0.19131
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.13250   10.15190  -0.01940   -0.19110
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75590    9.75510   0.00080    0.00820
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75610    9.75520   0.00090    0.00923
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05350    8.05140   0.00210    0.02608
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89020    8.89480  -0.00460   -0.05172
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89040    8.89500  -0.00460   -0.05171
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02410   11.02320   0.00090    0.00816
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02500   11.02400   0.00100    0.00907
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95490    9.95430   0.00060    0.00603
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64890   14.65650  -0.00760   -0.05185
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.99370   15.01240  -0.01870   -0.12456
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.01220   15.03090  -0.01870   -0.12441
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.73000   13.78000  -0.05000   -0.36284
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
第一金亞洲科技基金                                               21.06000   21.15000  -0.09000   -0.42553
第一金亞洲新興市場基金                                           13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
第一金店頭市場基金                                               10.69000   10.79000  -0.10000   -0.92678
第一金創新趨勢基金                                               27.32000   27.98000  -0.66000   -2.35883
第一金電子基金                                                   36.74000   37.24000  -0.50000   -1.34264
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.54000   19.63000  -0.09000   -0.45848
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.80000   19.69000   0.11000    0.55866
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.42000   10.33000   0.09000    0.87125
統一大中華中小基金(美元)                                         10.29000   10.17000   0.12000    1.17994
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.75000   14.61000   0.14000    0.95825
統一大滿貫基金                                                   33.86000   34.28000  -0.42000   -1.22520
統一大龍印基金                                                   17.04000   17.04000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.34000   10.27000   0.07000    0.68160
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
統一中小基金                                                     27.92000   28.47000  -0.55000   -1.93186
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.50470    9.52570  -0.02100   -0.22046
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.60490    9.58420   0.02070    0.21598
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.17570    9.16320   0.01250    0.13642
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.12600   11.15070  -0.02470   -0.22151
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.16460   11.14060   0.02400    0.21543
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.66840   10.65380   0.01460    0.13704
統一台灣動力基金                                                 18.48000   18.80000  -0.32000   -1.70213
統一全天候基金                                                  117.21000  119.46000  -2.25000   -1.88348
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.52620    8.56820  -0.04200   -0.49018
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92310    8.92800  -0.00490   -0.05488
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.81860    8.83020  -0.01160   -0.13137
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.72130    8.76420  -0.04290   -0.48949
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.12720    9.13220  -0.00500   -0.05475
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.02030    9.03210  -0.01180   -0.13065
統一全球債券組合基金                                             11.93210   11.93210   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.60000   15.62000  -0.02000   -0.12804
統一全球新科技基金(美元)                                         15.85000   15.82000   0.03000    0.18963
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.73000   14.74000  -0.01000   -0.06784
統一亞太基金                                                     27.46000   27.47000  -0.01000   -0.03640
統一亞洲大金磚基金                                               13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                     63.21000   64.27000  -1.06000   -1.64929
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64180   16.64160   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
統一強漢基金(美元)                                               10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
統一強漢基金(新台幣)                                             25.93000   25.88000   0.05000    0.19320
統一統信基金                                                     34.28000   34.89000  -0.61000   -1.74835
統一黑馬基金                                                     63.91000   64.92000  -1.01000   -1.55576
統一新亞洲科技能源基金                                           20.00000   20.03000  -0.03000   -0.14978
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.18660    8.18420   0.00240    0.02932
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.26730   10.26420   0.00310    0.03020
統一經建基金                                                     49.63000   50.53000  -0.90000   -1.78112
統一龍馬基金                                                     72.21000   73.15000  -0.94000   -1.28503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.37000   24.89000  -0.52000   -2.08919
野村中小基金-S類型                                               10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.54000    0.00000  51.54000    0.00000
野村巴西基金                                                      5.89000    5.77000   0.12000    2.07972
野村日本領先基金                                                 12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
野村台灣高股息基金                                               22.33000   22.32000   0.01000    0.04480
野村台灣運籌基金                                                 38.53000   38.90000  -0.37000   -0.95116
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.67880    9.67600   0.00280    0.02894
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66540    9.66320   0.00220    0.02277
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67660    9.67240   0.00420    0.04342
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76020    9.75750   0.00270    0.02767
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.73000    9.72780   0.00220    0.02262
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.70260    9.69840   0.00420    0.04331
野村平衡基金                                                     19.83000   20.07000  -0.24000   -1.19581
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.80000   12.81000  -0.01000   -0.07806
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
野村全球生技醫療基金                                             16.22000   16.19000   0.03000    0.18530
野村全球品牌基金                                                 28.39000   28.53000  -0.14000   -0.49071
野村全球氣候變遷基金                                              8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.75000   19.77000  -0.02000   -0.10116
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.52180   10.51480   0.00700    0.06657
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38550   10.38290   0.00260    0.02504
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62450    9.62730  -0.00280   -0.02908
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37700    9.38110  -0.00410   -0.04370
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87220    8.88440  -0.01220   -0.13732
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.08280   11.08580  -0.00300   -0.02706
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.60460   10.60930  -0.00470   -0.04430
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.08620   10.09980  -0.01360   -0.13466
野村成長基金                                                     28.46000   28.52000  -0.06000   -0.21038
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.65650    9.63740   0.01910    0.19819
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.66360    9.64520   0.01840    0.19077
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.62020    9.62030  -0.00010   -0.00104
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.90780    9.88830   0.01950    0.19720
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.86300    9.84430   0.01870    0.18996
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.82230    9.82240  -0.00010   -0.00102
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.47000   13.51000  -0.04000   -0.29608
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.92470    9.91160   0.01310    0.13217
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.85890    9.85090   0.00800    0.08121
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.79990    9.80680  -0.00690   -0.07036
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.33260   10.31880   0.01380    0.13374
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.19720   10.18890   0.00830    0.08146
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.14180   10.14900  -0.00720   -0.07094
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88210    8.87890   0.00320    0.03604
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.58890    9.57060   0.01830    0.19121
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.46890    9.45480   0.01410    0.14913
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.31490   13.31020   0.00470    0.03531
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.42090   12.39740   0.02350    0.18956
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.16890   10.15370   0.01520    0.14970
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24280   10.23710   0.00570    0.05568
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92500    9.92070   0.00430    0.04334
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38410    9.38690  -0.00280   -0.02983
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01520   11.01850  -0.00330   -0.02995
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.28820   11.27230   0.01590    0.14105
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.85930   10.84450   0.01480    0.13647
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.46760   10.46540   0.00220    0.02102
野村泰國基金                                                     43.56000   43.58000  -0.02000   -0.04589
野村高科技基金                                                   12.48000   12.75000  -0.27000   -2.11765
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.54820   10.53950   0.00870    0.08255
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.65870   10.68110  -0.02240   -0.20972
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.98390    9.97350   0.01040    0.10428
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.69380    9.70170  -0.00790   -0.08143
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.78720    9.78600   0.00120    0.01226
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.00110   11.99130   0.00980    0.08173
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.94220   12.98310  -0.04090   -0.31502
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.05520   11.04360   0.01160    0.10504
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.73850   10.74720  -0.00870   -0.08095
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.08000   11.07830   0.00170    0.01535
野村貨幣市場基金                                                 16.24890   16.24880   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     17.05000   17.08000  -0.03000   -0.17564
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95620    7.97110  -0.01490   -0.18693
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66070   11.68250  -0.02180   -0.18660
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.24000    9.12000   0.12000    1.31579
野村精選貨幣市場基金                                             12.07080   12.07070   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    12.03000   11.97000   0.06000    0.50125
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.89000   11.82000   0.07000    0.59222
野村積極成長基金                                                 12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  34.84000    0.00000  34.84000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64070    8.63580   0.00490    0.05674
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02840    8.02740   0.00100    0.01246
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84620    7.84630  -0.00010   -0.00127
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52650   11.51990   0.00660    0.05729
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50490   10.50360   0.00130    0.01238
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29590   10.29600  -0.00010   -0.00097
野村環球基金-人民幣計價                                          15.56000   15.59000  -0.03000   -0.19243
野村環球基金-美元計價                                            12.37000   12.39000  -0.02000   -0.16142
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.81000   16.87000  -0.06000   -0.35566
野村鴻利基金                                                     22.72000   22.99000  -0.27000   -1.17442
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84960   16.84950   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.93000   21.03000  -0.10000   -0.47551
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.74000   12.72000   0.02000    0.15723
野村鑫平衡組合基金                                               14.99000   14.96000   0.03000    0.20053
野村鑫全球債券組合基金                                           13.10680   13.12420  -0.01740   -0.13258
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.69760    9.68770   0.00990    0.10219
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.68950    9.67440   0.01510    0.15608
凱基台商天下基金                                                 13.56000   13.60000  -0.04000   -0.29412
凱基台灣精五門基金                                               21.14000   21.16000  -0.02000   -0.09452
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86750   10.84830   0.01920    0.17699
凱基亞洲四金磚基金                                               18.04000   18.12000  -0.08000   -0.44150
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53140   11.53130   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.79000   27.75000   0.04000    0.14414
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.14000   21.26000  -0.12000   -0.56444
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.09820   21.16850  -0.07030   -0.33210
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.52000   18.50000   0.02000    0.10811
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.22240   18.15680   0.06560    0.36130
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.05000    8.04000   0.01000    0.12438
凱基資源國基金                                                    9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.79950   11.82600  -0.02650   -0.22408
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.23050   11.29480  -0.06430   -0.56929
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.18000   11.27000  -0.09000   -0.79858
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.99000   13.07000  -0.08000   -0.61209
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.10570   13.15320  -0.04750   -0.36113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.25000   31.37000  -0.12000   -0.38253
富邦NASDAQ-100基金                                               28.30000   28.49000  -0.19000   -0.66690
富邦上証180基金                                                  31.66000   32.10000  -0.44000   -1.37072
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.16000    7.00000   0.16000    2.28571
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.49000   43.21000  -1.72000   -3.98056
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.84160   20.79980   0.04180    0.20096
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.20000   14.12000   0.08000    0.56657
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.18000   25.44000  -0.26000   -1.02201
富邦日本東証基金                                                 22.86000   23.00000  -0.14000   -0.60870
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.12000   43.32000  -0.20000   -0.46168
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.53000   48.02000  -0.49000   -1.02041
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.44000   50.68000  -0.24000   -0.47356
富邦台灣心基金                                                   23.52000   23.92000  -0.40000   -1.67224
富邦台灣釆吉50基金                                               47.18000   47.44000  -0.26000   -0.54806
富邦台灣科技指數基金                                             51.36000   51.44000  -0.08000   -0.15552
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29130    0.29150  -0.00020   -0.06861
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32140    2.32440  -0.00300   -0.12907
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34080    0.34090  -0.00010   -0.02933
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65940   10.66020  -0.00080   -0.00750
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02120    2.02390  -0.00270   -0.13341
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32800    0.32810  -0.00010   -0.03048
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22880    9.22950  -0.00070   -0.00758
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.45000   22.50000  -0.05000   -0.22222
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.92000   14.96000  -0.04000   -0.26738
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.12000   28.12000   0.00000    0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62400   15.62380   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.31000   69.49000  -1.18000   -1.69809
富邦科技基金                                                     26.41000   26.96000  -0.55000   -2.04006
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.18250   39.38630  -0.20380   -0.51744
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.78370   38.00370  -0.22000   -0.57889
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.53770   37.73260  -0.19490   -0.51653
富邦恒生國企ETF基金                                              21.64000   22.13000  -0.49000   -2.21419
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.96000   12.67000   0.29000    2.28887
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.22000   34.86000  -1.64000   -4.70453
富邦高成長基金                                                   25.95000   26.41000  -0.46000   -1.74176
富邦基金                                                         13.88000   14.09000  -0.21000   -1.49042
富邦深証100基金                                                  11.43000   11.58000  -0.15000   -1.29534
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.26000   21.18000   0.08000    0.37771
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40220    0.40260  -0.00040   -0.09935
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19200   12.19220  -0.00020   -0.00164
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53240    9.53250  -0.00010   -0.00105
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30190    0.30220  -0.00030   -0.09927
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90510    8.90520  -0.00010   -0.00112
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.60970    9.59710   0.01260    0.13129
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.84710    9.85690  -0.00980   -0.09942
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.60970    9.59710   0.01260    0.13129
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.84710    9.85690  -0.00980   -0.09942
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.71000   19.79000  -0.08000   -0.40424
富邦精準基金                                                     48.94000   49.83000  -0.89000   -1.78607
富邦精銳中小基金                                                 12.61000   12.88000  -0.27000   -2.09627
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.46000   20.77000  -0.31000   -1.49254
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.23000   21.30000  -0.07000   -0.32864
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.77000    7.73000   0.04000    0.51746
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.86000   15.03000  -0.17000   -1.13107
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.47000   19.58000  -0.11000   -0.56180
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富達台灣成長基金                                                 30.15000   30.30000  -0.15000   -0.49505
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.99030    8.98750   0.00280    0.03115
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.50840    9.50570   0.00270    0.02840
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.30670    9.30400   0.00270    0.02902
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80890    9.80590   0.00300    0.03059
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.79670    9.79390   0.00280    0.02859
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.58850    9.58540   0.00310    0.03234
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.64370    9.64030   0.00340    0.03527
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46710    8.46180   0.00530    0.06263
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45970    9.45390   0.00580    0.06135
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.02910    9.02320   0.00590    0.06539
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.36650   10.36000   0.00650    0.06274
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.11520   10.10890   0.00630    0.06232
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71110    9.70470   0.00640    0.06595
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.13740    9.13110   0.00630    0.06899
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.52630    9.52030   0.00600    0.06302
富達卓越領航全球組合基金                                         15.19000   15.21000  -0.02000   -0.13149
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.70610    8.70040   0.00570    0.06551
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.38140    9.37560   0.00580    0.06186
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.15160    9.14540   0.00620    0.06779
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.76160    9.75550   0.00610    0.06253
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70650    9.70060   0.00590    0.06082
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.50050    9.49410   0.00640    0.06741
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.22280    9.21650   0.00630    0.06836
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.54230    9.53620   0.00610    0.06397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.66000   20.92000  -0.26000   -1.24283
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.45000   20.54000  -0.09000   -0.43817
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90740    7.90230   0.00510    0.06454
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.12530    9.11200   0.01330    0.14596
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.71410    9.69990   0.01420    0.14639
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.19200    9.18600   0.00600    0.06532
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99790   10.99490   0.00300    0.02729
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84090    8.83840   0.00250    0.02829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32280    9.32020   0.00260    0.02790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00870   12.86520   0.14350    1.11541
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40620   10.29140   0.11480    1.11549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08150   10.07910   0.00240    0.02381
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75350    7.75160   0.00190    0.02451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26960    9.26730   0.00230    0.02482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55740   10.56550  -0.00810   -0.07666
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58410    7.59000  -0.00590   -0.07773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08370    9.09070  -0.00700   -0.07700
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37960   10.37650   0.00310    0.02988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80300    7.80060   0.00240    0.03077
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26690    8.26490   0.00200    0.02420
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38460    9.37450   0.01010    0.10774
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.04290   10.03220   0.01070    0.10666
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60480   12.60170   0.00310    0.02460
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.30000   10.23000   0.07000    0.68426
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.16090   13.17860  -0.01770   -0.13431
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
富蘭克林華美第一富基金                                           41.74000   42.43000  -0.69000   -1.62621
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29150   10.29140   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.54000   13.56000  -0.02000   -0.14749
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.25000   15.30000  -0.05000   -0.32680
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.22190    8.24210  -0.02020   -0.24508
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.26930   11.25710   0.01220    0.10838
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.79290    9.77340   0.01950    0.19952
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.00120   10.97930   0.02190    0.19947
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.07420    7.06440   0.00980    0.13872
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.34610    9.32700   0.01910    0.20478
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28140   10.26040   0.02100    0.20467
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.64020   10.62550   0.01470    0.13835
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.86000   19.95000  -0.09000   -0.45113
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.54400   11.54210   0.00190    0.01646
復華人生目標基金                                                 39.48410   40.36620  -0.88210   -2.18524
復華中小精選基金                                                 78.06000   79.73000  -1.67000   -2.09457
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華台灣智能基金                                                 12.34000   12.45000  -0.11000   -0.88353
復華全方位基金                                                   31.62000   32.44000  -0.82000   -2.52774
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.97000   13.91000   0.06000    0.43134
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.28000   21.24000   0.04000    0.18832
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.25000   20.37000  -0.12000   -0.58910
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.37000   17.31000   0.06000    0.34662
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.19000   16.18000   0.01000    0.06180
復華全球原物料基金                                                9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.86000   13.91000  -0.05000   -0.35945
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46020   11.45950   0.00070    0.00611
復華全球債券基金                                                 13.42400   13.40770   0.01630    0.12157
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.10000   14.17000  -0.07000   -0.49400
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42330   13.42320   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.13000   14.19000  -0.06000   -0.42283
復華亞太成長基金                                                 16.41000   16.34000   0.07000    0.42840
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
復華東協世紀基金                                                 13.31000   13.34000  -0.03000   -0.22489
復華南非幣長期收益基金A                                          13.16000   13.04000   0.12000    0.92025
復華南非幣長期收益基金B                                           8.34000    8.27000   0.07000    0.84643
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.37000   0.03000    0.22438
復華南非幣短期收益基金B                                           9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
復華美國新星基金-美元                                            12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.66000   12.71000  -0.05000   -0.39339
復華恒生基金                                                     22.10000   22.51000  -0.41000   -1.82141
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.16000    7.98000   0.18000    2.25564
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.89000   38.59000  -1.70000   -4.40529
復華神盾基金                                                     27.57110   28.11980  -0.54870   -1.95129
復華高成長基金                                                   69.92000   71.80000  -1.88000   -2.61838
復華高益策略組合基金                                             12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
復華貨幣市場基金                                                 14.38330   14.38320   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.94000   19.04000  -0.10000   -0.52521
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.68000   50.73000  -0.05000   -0.09856
復華復華基金                                                     21.98000   22.55000  -0.57000   -2.52772
復華華人世紀基金                                                 20.75000   20.87000  -0.12000   -0.57499
復華傳家二號基金                                                 31.17110   31.69000  -0.51890   -1.63743
復華傳家基金                                                     26.29730   26.98510  -0.68780   -2.54881
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.41000   18.42000  -0.01000   -0.05429
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.89000    5.87000   0.02000    0.34072
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.91000   12.87000   0.04000    0.31080
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
復華滬深300 A股基金                                              24.10000   24.40000  -0.30000   -1.22951
復華數位經濟基金                                                 63.61000   65.52000  -1.91000   -2.91514
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78370    9.76630   0.01740    0.17816
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63430    9.62020   0.01410    0.14657
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93750    9.91990   0.01760    0.17742
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75560    9.74120   0.01440    0.14783
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.71880    9.70950   0.00930    0.09578
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92470    9.93840  -0.01370   -0.13785
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.72160    9.71480   0.00680    0.07000
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.92650    9.94280  -0.01630   -0.16394
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72030    9.71350   0.00680    0.07001
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.92950    9.94560  -0.01610   -0.16188
景順主流基金                                                     19.15000   19.27000  -0.12000   -0.62273
景順台灣科技基金                                                 34.08000   34.25000  -0.17000   -0.49635
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 21.27000   21.38000  -0.11000   -0.51450
景順全球康健基金                                                 17.69000   17.75000  -0.06000   -0.33803
景順貨幣市場基金                                                 15.92330   15.92310   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.22000   35.40000  -0.18000   -0.50847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.44000   15.47000  -0.03000   -0.19392
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66570    8.66250   0.00320    0.03694
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34730    8.34470   0.00260    0.03116
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98840   10.98430   0.00410    0.03733
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55920   10.55600   0.00320    0.03031
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.60000   12.56000   0.04000    0.31847
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49380    9.48750   0.00630    0.06640
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.39760    9.41330  -0.01570   -0.16679
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70670    9.70010   0.00660    0.06804
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.60980    9.62590  -0.01610   -0.16726
華南永昌永昌基金                                                 19.76000   19.77000  -0.01000   -0.05058
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25300   14.25330  -0.00030   -0.00210
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
華南永昌全球精品基金                                             15.88000   15.98000  -0.10000   -0.62578
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.58000   13.63000  -0.05000   -0.36684
華南永昌物聯網精選基金                                           12.15000   12.13000   0.02000    0.16488
華南永昌策略報酬基金                                             10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18680   16.18660   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.79140   24.82640  -0.03500   -0.14098
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92500   11.92490   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18260   10.18160   0.00100    0.00982
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.59120   10.60500  -0.01380   -0.13013
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93940    9.93840   0.00100    0.01006
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.30690   10.32040  -0.01350   -0.13081
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04300   10.04210   0.00090    0.00896
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.38450   10.39700  -0.01250   -0.12023
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90080    9.89980   0.00100    0.01010
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.23240   10.24570  -0.01330   -0.12981
華頓中小型基金                                                   26.20000   26.86000  -0.66000   -2.45719
華頓台灣基金                                                     32.04000   32.90000  -0.86000   -2.61398
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50720   11.50710   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.88000   17.97000  -0.09000   -0.50083
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31300   13.31570  -0.00270   -0.02028
華頓全球高收益債券基金B                                           8.38940    8.39110  -0.00170   -0.02026
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.25000    6.33000  -0.08000   -1.26382
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.86770   11.87060  -0.00290   -0.02443
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.79250   10.79400  -0.00150   -0.01390
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.11930   11.12910  -0.00980   -0.08806
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.11300   10.12200  -0.00900   -0.08892
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.69570   11.67870   0.01700    0.14556
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.72270   10.70380   0.01890    0.17657
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.46000   12.41000   0.05000    0.40290
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42450    2.42620  -0.00170   -0.07007
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96060    1.96120  -0.00060   -0.03059
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.20470   12.19420   0.01050    0.08611
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.03320   10.02460   0.00860    0.08579
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38120    0.38080   0.00040    0.10504
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32350    0.32290   0.00060    0.18582
匯豐台灣精典基金                                                 24.42000   24.68000  -0.26000   -1.05348
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.23000   12.29000  -0.06000   -0.48820
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
匯豐安富基金                                                     25.53000   25.67000  -0.14000   -0.54538
匯豐成功基金                                                     40.12000   40.24000  -0.12000   -0.29821
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43370    2.43430  -0.00060   -0.02465
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.22940    2.23010  -0.00070   -0.03139
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.66240   11.65480   0.00760    0.06521
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.12330    8.11550   0.00780    0.09611
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38400    0.38350   0.00050    0.13038
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34670    0.34620   0.00050    0.14443
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.69000    7.60000   0.09000    1.18421
匯豐金磚動力基金                                                 14.81000   14.83000  -0.02000   -0.13486
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97330   14.97320   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.22000    5.25000  -0.03000   -0.57143
匯豐新鑽動力基金                                                 11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.48640    5.46350   0.02290    0.41915
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.01260    8.98980   0.02280    0.25362
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.48000   53.05000  -0.57000   -1.07446
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.48000   53.05000  -0.57000   -1.07446
匯豐龍騰電子基金                                                 38.15000   38.59000  -0.44000   -1.14019
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.22270   12.20410   0.01860    0.15241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.37000   21.72000  -0.35000   -1.61142
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                            9.98970   10.01700  -0.02730   -0.27254
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.99930    9.98770   0.01160    0.11614
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.99430   10.00940  -0.01510   -0.15086
新光台灣富貴基金                                                 23.46000   23.63000  -0.17000   -0.71942
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.75000   11.70000   0.05000    0.42735
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.90930    9.90990  -0.00060   -0.00605
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.39670    9.42270  -0.02600   -0.27593
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.60210    9.60290  -0.00080   -0.00833
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.09580    9.12100  -0.02520   -0.27629
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42820   15.42810   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光亞洲精選基金-美金                                            24.72000   24.69000   0.03000    0.12151
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.31000   24.34000  -0.03000   -0.12325
新光店頭基金                                                     27.12000   27.57000  -0.45000   -1.63221
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
新光創新科技基金                                                 16.26000   16.53000  -0.27000   -1.63339
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.75180    9.75520  -0.00340   -0.03485
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.02410   10.02440  -0.00030   -0.00299
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.68790    9.69330  -0.00540   -0.05571
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.33170    9.33490  -0.00320   -0.03428
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.60550    9.60480   0.00070    0.00729
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.27580    9.28050  -0.00470   -0.05064
新光澳幣八年期保本基金                                           10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96180    9.95320   0.00860    0.08640
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88160    9.87310   0.00850    0.08609
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.78940    9.78690   0.00250    0.02554
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85500    9.85260   0.00240    0.02436
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84150    9.83290   0.00860    0.08746
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77300    9.76460   0.00840    0.08603
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75660    9.74470   0.01190    0.12212
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82550    9.81360   0.01190    0.12126
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.49000    7.52000  -0.03000   -0.39894
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.26520   36.36370  -0.09850   -0.27087
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.92700   37.00720  -0.08020   -0.21671
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.13510   38.24310  -0.10800   -0.28240
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10510   11.10410   0.00100    0.00901
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.39060   10.36550   0.02510    0.24215
群益大印度基金-人民幣                                            12.67470   12.67590  -0.00120   -0.00947
群益大印度基金-美元                                              12.90800   12.84890   0.05910    0.45996
群益大印度基金-新臺幣                                            11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.35090   12.35790  -0.00700   -0.05664
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.89730   12.84450   0.05280    0.41107
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.53110   11.53760  -0.00650   -0.05634
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.98790   10.94290   0.04500    0.41123
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.91090    9.91650  -0.00560   -0.05647
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.48230    9.44340   0.03890    0.41193
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.62950    9.63500  -0.00550   -0.05708
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.52160    9.48260   0.03900    0.41128
群益中小型股基金                                                 50.56000   51.11000  -0.55000   -1.07611
群益平衡王基金                                                   19.23140   19.28140  -0.05000   -0.25932
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.02000    8.01000   0.01000    0.12484
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.83000    5.82000   0.01000    0.17182
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.94440    9.95440  -0.01000   -0.10046
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.27840   10.24080   0.03760    0.36716
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.02970    9.03880  -0.00910   -0.10068
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.33300    9.29880   0.03420    0.36779
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91730    9.91480   0.00250    0.02521
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.74630    9.74200   0.00430    0.04414
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41480    9.41240   0.00240    0.02550
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.33350    9.32940   0.00410    0.04395
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97440    9.97180   0.00260    0.02607
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.05170   10.04730   0.00440    0.04379
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.58050    9.57810   0.00240    0.02506
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.96920    9.96480   0.00440    0.04416
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02850   10.02310   0.00540    0.05388
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95720    9.95350   0.00370    0.03717
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01210   10.02050  -0.00840   -0.08383
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02850   10.02310   0.00540    0.05388
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95720    9.95350   0.00370    0.03717
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01210   10.02050  -0.00840   -0.08383
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02860   10.02320   0.00540    0.05388
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95720    9.95350   0.00370    0.03717
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01210   10.02050  -0.00840   -0.08383
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02850   10.02310   0.00540    0.05388
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95720    9.95350   0.00370    0.03717
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01210   10.02050  -0.00840   -0.08383
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.92060   14.94710  -0.02650   -0.17729
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.28000   14.34000  -0.06000   -0.41841
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.81000   10.69000   0.12000    1.12254
群益印度中小基金N-美元                                            9.75400    9.69500   0.05900    0.60856
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
群益印度中小基金-人民幣                                          14.52650   14.50630   0.02020    0.13925
群益印度中小基金-美元                                            13.95080   13.86640   0.08440    0.60867
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.65000   15.59000   0.06000    0.38486
群益多利策略組合基金                                             11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.59000   15.57000   0.02000    0.12845
群益安家基金                                                     25.99720   26.43500  -0.43780   -1.65614
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06660   16.06640   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.29000   21.24000   0.05000    0.23540
群益亞太中小基金                                                 13.91000   13.84000   0.07000    0.50578
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.53000   17.50000   0.03000    0.17143
群益店頭市場基金                                                109.59000  111.29000  -1.70000   -1.52754
群益東方盛世基金                                                  9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
群益東協成長基金-人民幣                                          13.77830   13.79350  -0.01520   -0.11020
群益東協成長基金-美元                                            13.09590   13.04920   0.04670    0.35788
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.56000   12.55000   0.01000    0.07968
群益長安基金                                                     30.47000   30.79000  -0.32000   -1.03930
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.57450   14.61130  -0.03680   -0.25186
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.65000   13.72000  -0.07000   -0.51020
群益真善美基金                                                   17.91370   17.93320  -0.01950   -0.10874
群益馬拉松基金                                                  132.81000  134.81000  -2.00000   -1.48357
群益深証中小板基金                                               15.82000   16.01000  -0.19000   -1.18676
群益創新科技基金                                                 34.99000   35.50000  -0.51000   -1.43662
群益奧斯卡基金                                                   29.51000   29.93000  -0.42000   -1.40327
群益新興金鑽基金-美元                                            13.41610   13.30180   0.11430    0.85928
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
群益葛萊美基金                                                   25.28000   25.72000  -0.44000   -1.71073
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.72000   18.74000  -0.02000   -0.10672
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.48000    8.43000   0.05000    0.59312
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.06000   13.22000  -0.16000   -1.21029
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.65410   11.63170   0.02240    0.19258
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.40080   11.38720   0.01360    0.11943
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.27290   11.28470  -0.01180   -0.10457
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.68800    8.67140   0.01660    0.19143
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.34460    9.33340   0.01120    0.12000
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.92740    8.93680  -0.00940   -0.10518
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.22000   30.56000  -0.34000   -1.11257
德信台灣主流中小基金                                             20.10000   20.40000  -0.30000   -1.47059
德信新興股票組合基金                                             11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92070   11.92060   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.68230   10.68660  -0.00430   -0.04024
德信數位時代基金                                                 28.16000   28.23000  -0.07000   -0.24796
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64820   11.64810   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.70000   16.67000   0.03000    0.17996
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.89000   20.07000  -0.18000   -0.89686
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.31000   0.01000    0.13680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.80740    9.81670  -0.00930   -0.09474
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.83300   13.84610  -0.01310   -0.09461
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.13090    8.14030  -0.00940   -0.11547
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.20460   11.20460   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.35120   11.34990   0.00130    0.01145
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.82980   12.82680   0.00300    0.02339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.81000   18.77000   0.04000    0.21311
摩根中小基金                                                     25.66000   25.96000  -0.30000   -1.15562
摩根中國A股基金                                                  15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
摩根中國A股基金(美元)                                            12.64000   12.60000   0.04000    0.31746
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.97850   12.02820  -0.04970   -0.41320
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.86180   12.91780  -0.05600   -0.43351
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.33080   10.35600  -0.02520   -0.24334
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.30430   13.35930  -0.05500   -0.41170
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.74760   14.81190  -0.06430   -0.43411
摩根台灣金磚基金                                                 21.37000   21.58000  -0.21000   -0.97312
摩根台灣增長基金                                                 52.02000   52.43000  -0.41000   -0.78200
摩根平衡基金                                                     28.30000   28.42000  -0.12000   -0.42224
摩根全球α基金                                                   19.11000   19.22000  -0.11000   -0.57232
摩根全球平衡基金                                                 15.16960   15.15860   0.01100    0.07257
摩根全球發現基金                                                 12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68750    8.68470   0.00280    0.03224
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.03840   10.03020   0.00820    0.08175
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.99730    8.98690   0.01040    0.11572
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41550   12.41120   0.00430    0.03465
摩根東方科技基金                                                 36.68000   36.79000  -0.11000   -0.29899
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06630   15.06620   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.88000   14.89000  -0.01000   -0.06716
摩根新金磚五國基金                                               11.74000   11.64000   0.10000    0.85911
摩根新興35基金                                                   13.79000   13.76000   0.03000    0.21802
摩根新興日本基金                                                 25.26000   25.30000  -0.04000   -0.15810
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.59900    7.57020   0.02880    0.38044
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73050    9.71380   0.01670    0.17192
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.65770    9.61520   0.04250    0.44201
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.73830   10.68740   0.05090    0.47626
摩根新興科技基金                                                 60.79000   61.46000  -0.67000   -1.09014
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31330    8.31610  -0.00280   -0.03367
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.44060   10.44410  -0.00350   -0.03351
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.78230    8.73490   0.04740    0.54265
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.57180    9.50820   0.06360    0.66890
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.19330    9.12490   0.06840    0.74960
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.97040    9.91650   0.05390    0.54354
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35460    9.35730  -0.00270   -0.02885
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21890   11.22210  -0.00320   -0.02852
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.08000   26.16000  -0.08000   -0.30581
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.70680   11.69970   0.00710    0.06069
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.07800   11.07120   0.00680    0.06142
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.94470    9.94790  -0.00320   -0.03217
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34870   10.34240   0.00630    0.06091
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82820    9.82210   0.00610    0.06210
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.81690    8.81970  -0.00280   -0.03175
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.60820   10.60330   0.00490    0.04621
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.35360   10.37310  -0.01950   -0.18799
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.90630    9.87900   0.02730    0.27634
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.76000    9.75580   0.00420    0.04305
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.73430    9.70750   0.02680    0.27608
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.59040    9.58630   0.00410    0.04277
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.48860   11.49440  -0.00580   -0.05046
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.30200   11.30570  -0.00370   -0.03273
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.18750   10.20860  -0.02110   -0.20669
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.97960   10.98510  -0.00550   -0.05007
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.78460   10.78810  -0.00350   -0.03244
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.72380    9.74400  -0.02020   -0.20731
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.21350   24.48270  -0.26920   -1.09955
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14920   13.14910   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.54290   10.55970  -0.01680   -0.15910
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.08380    8.09670  -0.01290   -0.15932
聯邦精選科技基金                                                 13.12000   13.18000  -0.06000   -0.45524
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.85390   15.86000  -0.00610   -0.03846
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.43510   12.44080  -0.00570   -0.04582
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.36330   12.36710  -0.00380   -0.03073
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.89830   11.90200  -0.00370   -0.03109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.44000   37.63000  -0.19000   -0.50492
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.35000   12.33000   0.02000    0.16221
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.40000   12.33000   0.07000    0.56772
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        16.07000   16.01000   0.06000    0.37477
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.96000   15.90000   0.06000    0.37736
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.63000   20.59000   0.04000    0.19427
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.79000   18.76000   0.03000    0.15991
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.86000   15.83000   0.03000    0.18951
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.59000   16.55000   0.04000    0.24169
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.85000   15.82000   0.03000    0.18963
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.35000   14.32000   0.03000    0.20950
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.05000   15.02000   0.03000    0.19973
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.18000   17.19000  -0.01000   -0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.35000   14.34000   0.01000    0.06974
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.39000   13.39000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
聯博貨幣市場基金                                                 14.98590   14.98580   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.40570   10.37950   0.02620    0.25242
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.98310   13.93740   0.04570    0.32789
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65750    7.63820   0.01930    0.25268
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.95000   24.26000  -0.31000   -1.27782
瀚亞巴西基金                                                      5.05000    4.93000   0.12000    2.43408
瀚亞外銷基金                                                     44.89000   45.55000  -0.66000   -1.44896
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45860   10.45020   0.00840    0.08038
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25790   10.25110   0.00680    0.06633
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11810   12.11690   0.00120    0.00990
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05340   10.05820  -0.00480   -0.04772
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.57190    7.56580   0.00610    0.08063
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.08080    8.07550   0.00530    0.06563
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12170    8.12090   0.00080    0.00985
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.22480    7.22830  -0.00350   -0.04842
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92920    8.92830   0.00090    0.01008
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.31210    9.30460   0.00750    0.08061
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44600    9.43980   0.00620    0.06568
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30730    9.30640   0.00090    0.00967
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
瀚亞印度基金-美元                                                13.21000   13.11000   0.10000    0.76278
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.45000   28.31000   0.14000    0.49452
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.74800   11.75630  -0.00830   -0.07060
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.94000   13.09620  -0.15620   -1.19271
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.23790   11.22830   0.00960    0.08550
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.80840   10.81670  -0.00830   -0.07673
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78310   11.86100  -0.07790   -0.65677
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.25160    9.25810  -0.00650   -0.07021
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.75480    9.87260  -0.11780   -1.19320
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.47990    9.47180   0.00810    0.08552
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.10910    9.11610  -0.00700   -0.07679
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.37800    9.44010  -0.06210   -0.65783
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.30040   14.32730  -0.02690   -0.18775
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54620   10.56370  -0.01750   -0.16566
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.83150   10.83570  -0.00420   -0.03876
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.59390   12.61760  -0.02370   -0.18783
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.43000   11.47000  -0.04000   -0.34874
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.47000   22.17000   0.30000    1.35318
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54720   13.54710   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.54000   25.61000  -0.07000   -0.27333
瀚亞高科技基金                                                   62.39000   63.53000  -1.14000   -1.79443
瀚亞理財通基金                                                   26.60000   26.97000  -0.37000   -1.37189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞菁華基金                                                     24.06000   24.45000  -0.39000   -1.59509
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.08320   13.00580   0.07740    0.59512
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.39560    9.34010   0.05550    0.59421
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.43630   10.41790   0.01840    0.17662
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.96480   10.00310  -0.03830   -0.38288
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.76760   10.76530   0.00230    0.02136
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.87490    9.86970   0.00520    0.05269
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.96170   10.06230  -0.10060   -0.99977
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.46820    8.45320   0.01500    0.17745
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.79180    7.82170  -0.02990   -0.38227
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.35300    9.35110   0.00190    0.02032
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.46100    8.45660   0.00440    0.05203
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.02240    8.10330  -0.08090   -0.99836
瀚亞電通網基金                                                   16.22000   16.52000  -0.30000   -1.81598
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.57710   13.58500  -0.00790   -0.05815
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07080   10.08570  -0.01490   -0.14773
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.04430   10.04230   0.00200    0.01992
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.49410   11.50080  -0.00670   -0.05826
瀚亞歐洲基金                                                     12.20000   12.12000   0.08000    0.66007
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