[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/23 107/05/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀多元特別收益平衡基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.37140 9.33730 0.03410 0.36520 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.59610 9.56400 0.03210 0.33563 中國信託台灣活力基金 16.57000 16.73000 -0.16000 -0.95637 中國信託台灣優勢基金 19.11000 19.35000 -0.24000 -1.24031 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73780 9.74290 -0.00510 -0.05235 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22710 9.23200 -0.00490 -0.05308 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18510 10.18360 0.00150 0.01473 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64810 9.64670 0.00140 0.01451 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37170 10.40200 -0.03030 -0.29129 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.10140 9.12790 -0.02650 -0.29032 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31590 11.32580 -0.00990 -0.08741 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27370 10.28270 -0.00900 -0.08753 中國信託智能運動基金-台幣 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 中國信託智能運動基金-美元 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97380 10.97360 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40830 9.39830 0.01000 0.10640 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17300 9.16320 0.00980 0.10695 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57990 9.56700 0.01290 0.13484 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33500 9.32240 0.01260 0.13516 中國信託精穩基金 18.58610 18.62430 -0.03820 -0.20511 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.35000 69.71000 -0.36000 -0.51643 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.21210 37.38990 -0.17780 -0.47553 元大上證50基金 31.40000 32.14000 -0.74000 -2.30243 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60700 11.59100 0.01600 0.13804 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.73200 11.73300 -0.00100 -0.00852 元大巴西指數基金 6.12300 6.02700 0.09600 1.59283 元大巴菲特基金 30.79000 30.99000 -0.20000 -0.64537 元大日經225基金 28.62000 28.90000 -0.28000 -0.96886 元大台商收成基金 23.92000 24.25000 -0.33000 -1.36082 元大台灣50單日反向1倍基金 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511 元大台灣50單日正向2倍基金 36.40000 36.82000 -0.42000 -1.14068 元大台灣中型100基金 33.66000 33.87000 -0.21000 -0.62002 元大台灣加權股價指數基金 25.05000 25.15600 -0.10600 -0.42137 元大台灣卓越50基金 81.35000 81.80000 -0.45000 -0.55012 元大台灣金融基金 17.61000 17.68000 -0.07000 -0.39593 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.06000 31.13000 -0.07000 -0.22486 元大台灣高股息基金 26.49000 26.51000 -0.02000 -0.07544 元大台灣電子科技基金 35.58000 35.78000 -0.20000 -0.55897 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 元大全球ETF穩健組合基金 14.65000 14.69000 -0.04000 -0.27229 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272 元大全球不動產證券化基金-美元 12.59600 12.55400 0.04200 0.33455 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249 元大全球股票入息基金-美元配息 10.15800 10.15700 0.00100 0.00985 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 元大全球新興市場精選組合基金 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138 元大全球農業商機基金 16.55000 16.70000 -0.15000 -0.89820 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 元大印尼指數基金 8.21400 8.15400 0.06000 0.73584 元大印度指數基金 9.38300 9.31600 0.06700 0.71919 元大印度基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 元大多多基金 21.68000 22.14000 -0.46000 -2.07769 元大多福基金 60.28000 60.26000 0.02000 0.03319 元大亞太成長基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57580 8.58400 -0.00820 -0.09553 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.12180 7.12860 -0.00680 -0.09539 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.96900 10.00500 -0.03600 -0.35982 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10400 10.13100 -0.02700 -0.26651 元大卓越基金 52.16000 52.54000 -0.38000 -0.72326 元大店頭基金 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 元大泛歐成長基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21380 10.21290 0.00090 0.00881 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.28120 9.29030 -0.00910 -0.09795 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.64380 30.80320 -0.15940 -0.51748 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.11460 36.31820 -0.20360 -0.56060 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.68680 19.68690 -0.00010 -0.00051 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.09950 18.13720 -0.03770 -0.20786 元大美國政府7至10年期債券基金 37.19940 37.38620 -0.18680 -0.49965 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.72700 20.73870 -0.01170 -0.05642 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.54770 17.54580 0.00190 0.01083 元大高科技基金 20.67000 21.10000 -0.43000 -2.03791 元大得利貨幣市場基金 16.23510 16.23490 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96900 11.96880 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866 元大華夏中小基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 元大新中國基金-人民幣 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 11.45200 11.44200 0.01000 0.08740 元大新中國基金-新台幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 元大新主流基金 29.93000 30.74000 -0.81000 -2.63500 元大新東協平衡基金-美元 9.91800 9.93400 -0.01600 -0.16106 元大新東協平衡基金-新台幣 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.00080 10.01610 -0.01530 -0.15275 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.04140 10.04730 -0.00590 -0.05872 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.32130 10.35150 -0.03020 -0.29175 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.12070 9.14730 -0.02660 -0.29080 元大萬泰貨幣市場基金 15.08520 15.08510 0.00010 0.00066 元大經貿基金 41.23000 41.80000 -0.57000 -1.36364 元大實質多重資產基金-人民幣 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 元大實質多重資產基金-美元 9.44400 9.51600 -0.07200 -0.75662 元大實質多重資產基金-新台幣 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 元大滬深300單日反向1倍基金 14.73000 14.42000 0.31000 2.14979 元大滬深300單日正向2倍基金 15.66000 16.32000 -0.66000 -4.04412 元大精準中小基金 23.00000 23.12000 -0.12000 -0.51903 元大摩臺基金 38.11000 38.29000 -0.18000 -0.47010 元大標普500基金 24.47000 24.68000 -0.21000 -0.85089 元大標普500單日反向1倍基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 元大標普500單日正向2倍基金 31.73000 31.95000 -0.22000 -0.68858 元大標智滬深300基金 18.79000 19.19000 -0.40000 -2.08442 元大歐洲50基金 25.75000 25.62000 0.13000 0.50742 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.56480 9.55930 0.00550 0.05754 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14870 10.14800 0.00070 0.00690 元大績效基金 61.98000 63.48000 -1.50000 -2.36295 元大韓國KOSPI200基金 24.36000 24.10000 0.26000 1.07884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.05000 16.31000 -0.26000 -1.59411 日盛上選基金 35.30000 36.04000 -0.74000 -2.05327 日盛小而美基金 19.64000 19.95000 -0.31000 -1.55388 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62880 11.64030 -0.01150 -0.09879 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87750 9.88730 -0.00980 -0.09912 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.94150 11.93480 0.00670 0.05614 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.13690 10.13120 0.00570 0.05626 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77700 10.77970 -0.00270 -0.02505 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13240 9.13470 -0.00230 -0.02518 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 日盛日盛基金 14.83000 15.18000 -0.35000 -2.30567 日盛目標收益組合基金(美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00590 10.00250 0.00340 0.03399 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51620 9.51290 0.00330 0.03469 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78000 9.78410 -0.00410 -0.04190 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30360 9.30740 -0.00380 -0.04083 日盛全球新興債券基金A 10.71680 10.70040 0.01640 0.15327 日盛全球新興債券基金B 8.41650 8.40360 0.01290 0.15351 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40980 2.41290 -0.00310 -0.12848 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69870 1.70090 -0.00220 -0.12934 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37630 0.37600 0.00030 0.07979 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26610 0.26600 0.00010 0.03759 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.42160 12.42140 0.00020 0.00161 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.64010 8.63990 0.00020 0.00231 日盛亞洲機會基金 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955 日盛首選基金 18.13000 18.38000 -0.25000 -1.36017 日盛高科技基金 18.77000 19.12000 -0.35000 -1.83054 日盛貨幣市場基金 14.75270 14.75250 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.23000 44.24000 -1.01000 -2.28300 日盛精選五虎基金 40.07000 40.63000 -0.56000 -1.37829 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46960 13.46940 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.82000 36.26000 -0.44000 -1.21346 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.40000 18.28000 0.12000 0.65646 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.24000 21.49000 -0.25000 -1.16333 台新大眾貨幣市場基金 14.14580 14.14570 0.00010 0.00071 台新中國通基金 50.36000 50.52000 -0.16000 -0.31671 台新主流基金 24.90000 25.15000 -0.25000 -0.99404 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62700 0.62770 -0.00070 -0.11152 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47300 0.47350 -0.00050 -0.10560 台新台灣中小基金 39.59000 39.72000 -0.13000 -0.32729 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.33150 9.35170 -0.02020 -0.21600 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34630 9.34380 0.00250 0.02676 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36710 10.36430 0.00280 0.02702 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.67150 10.64610 0.02540 0.23859 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40310 11.37600 0.02710 0.23822 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 台新印度基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063 台新亞美短期債券基金 10.92590 10.93120 -0.00530 -0.04849 台新真吉利貨幣市場基金 11.07950 11.07940 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.61490 29.63190 -0.01700 -0.05737 台新智慧生活基金-美元 10.26550 10.30660 -0.04110 -0.39877 台新智慧生活基金-新台幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.91990 8.89500 0.02490 0.27993 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.84610 8.84200 0.00410 0.04637 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.44630 9.41990 0.02640 0.28026 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37630 9.37200 0.00430 0.04588 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37470 10.37400 0.00070 0.00675 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34180 0.34080 0.00100 0.29343 台新新興市場債券基金(B類型) 7.84370 7.84320 0.00050 0.00637 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27160 0.27100 0.00060 0.22140 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.00000 19.96000 0.04000 0.20040 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.01400 11.11200 -0.09800 -0.88193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.51000 24.17000 -0.66000 -2.73066 未來資產全球大消費基金 15.22000 15.30000 -0.08000 -0.52288 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.81830 11.82090 -0.00260 -0.02199 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.65300 9.65510 -0.00210 -0.02175 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55300 12.55280 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.59000 14.98000 -0.39000 -2.60347 未來資產新興市場債券基金A 8.72000 8.69360 0.02640 0.30367 未來資產新興市場債券基金B 6.73060 6.71030 0.02030 0.30252 未來資產閣來寶全球組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 54.71000 56.15000 -1.44000 -2.56456 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81580 1.82860 -0.01280 -0.69999 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36690 2.37110 -0.00420 -0.17713 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.68130 8.72550 -0.04420 -0.50656 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97820 10.97590 0.00230 0.02096 永豐主流品牌基金 18.11000 18.17000 -0.06000 -0.33021 永豐永豐基金 36.16000 36.52000 -0.36000 -0.98576 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00460 9.99770 0.00690 0.06902 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00460 9.99760 0.00700 0.07002 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99470 10.00560 -0.01090 -0.10894 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99470 10.00560 -0.01090 -0.10894 永豐亞洲民生消費基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 永豐高科技基金 26.82000 27.61000 -0.79000 -2.86128 永豐貨幣市場基金 13.86730 13.86720 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01160 2.02970 -0.01810 -0.89176 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38270 2.38400 -0.00130 -0.05453 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80540 7.84330 -0.03790 -0.48321 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34360 10.34750 -0.00390 -0.03769 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.25970 7.27600 -0.01630 -0.22402 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03460 11.01550 0.01910 0.17339 永豐臺灣加權ETF基金 54.14000 54.47000 -0.33000 -0.60584 永豐領航科技基金 42.12000 43.11000 -0.99000 -2.29645 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 永豐趨勢平衡基金 50.95000 51.32000 -0.37000 -0.72097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46920 11.46700 0.00220 0.01919 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 兆豐國際中小基金 16.16000 16.45000 -0.29000 -1.76292 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.46000 21.48000 -0.02000 -0.09311 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.66000 21.65000 0.01000 0.04619 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.17000 -0.03000 -0.19776 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36440 10.37450 -0.01010 -0.09735 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75270 10.74580 0.00690 0.06421 兆豐國際全球高股息基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 兆豐國際全球基金 32.27000 32.35000 -0.08000 -0.24730 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22030 10.21930 0.00100 0.00979 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.70590 9.71530 -0.00940 -0.09675 兆豐國際國民基金 23.00000 23.02000 -0.02000 -0.08688 兆豐國際第一基金 13.40000 13.58000 -0.18000 -1.32548 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85700 9.85590 0.00110 0.01116 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89670 7.89580 0.00090 0.01140 兆豐國際萬全基金 20.77000 20.98000 -0.21000 -1.00095 兆豐國際電子基金 26.38000 26.69000 -0.31000 -1.16148 兆豐國際綠鑽基金 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.97000 22.14000 -0.17000 -0.76784 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.02000 16.94000 0.08000 0.47226 兆豐國際豐台灣基金 32.90000 32.99000 -0.09000 -0.27281 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48830 12.48810 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05530 11.05090 0.00440 0.03982 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92370 11.91510 0.00860 0.07218 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70480 10.69730 0.00750 0.07011 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48560 11.46970 0.01590 0.13863 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19660 8.19330 0.00330 0.04028 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59290 9.58620 0.00670 0.06989 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10070 9.09440 0.00630 0.06927 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09860 9.08580 0.01280 0.14088 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.40830 9.40180 0.00650 0.06914 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 合庫全球新興市場基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 合庫貨幣市場基金 10.11830 10.11820 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.59630 9.58930 0.00700 0.07300 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.85880 9.85060 0.00820 0.08324 合庫新興多重收益基金A類型 10.10760 10.10740 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.62390 11.61210 0.01180 0.10162 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56140 13.53390 0.02750 0.20319 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.09140 9.08370 0.00770 0.08477 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.72160 9.71310 0.00850 0.08751 合庫新興多重收益基金B類型 8.04780 8.04760 0.00020 0.00249 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05930 9.04960 0.00970 0.10719 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.33730 10.31700 0.02030 0.19676 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 安聯中國策略基金 16.34000 16.32000 0.02000 0.12255 安聯中華新思路基金-人民幣 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 安聯台灣大壩基金 27.02000 27.43000 -0.41000 -1.49471 安聯台灣科技基金 45.60000 46.23000 -0.63000 -1.36275 安聯台灣貨幣市場基金 12.47720 12.47710 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.98000 30.38000 -0.40000 -1.31666 安聯四季成長組合基金-美元 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85350 11.85260 0.00090 0.00759 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90600 10.90570 0.00030 0.00275 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58120 10.58150 -0.00030 -0.00284 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02550 9.02290 0.00260 0.02882 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81930 8.81910 0.00020 0.00227 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53070 8.53090 -0.00020 -0.00234 安聯全球人口趨勢基金 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.13000 34.11000 0.02000 0.05863 安聯全球油礦金趨勢基金 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693 安聯全球計量平衡基金 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03080 12.03720 -0.00640 -0.05317 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.48730 10.49280 -0.00550 -0.05242 安聯全球農金趨勢基金 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 安聯全球綠能趨勢基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 安聯亞洲動態策略基金 25.17000 25.25000 -0.08000 -0.31683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 32.79000 33.42000 -0.63000 -1.88510 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.45220 10.43420 0.01800 0.17251 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94800 9.95570 -0.00770 -0.07734 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32720 8.31240 0.01480 0.17805 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.12820 8.13020 -0.00200 -0.02460 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 宏利全球債券組合基金 12.93140 12.94700 -0.01560 -0.12049 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62290 11.61700 0.00590 0.05079 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36910 10.36280 0.00630 0.06079 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02570 10.02760 -0.00190 -0.01895 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.07030 9.06000 0.01030 0.11369 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59400 8.58880 0.00520 0.06054 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44000 8.44450 -0.00450 -0.05329 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.59460 8.58430 0.01030 0.11999 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75140 2.74430 0.00710 0.25872 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40240 0.40130 0.00110 0.27411 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.15180 12.12800 0.02380 0.19624 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92060 0.91710 0.00350 0.38164 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50600 7.49140 0.01460 0.19489 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08910 2.08310 0.00600 0.28803 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30020 0.29930 0.00090 0.30070 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.22110 9.20440 0.01670 0.18143 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33840 0.33730 0.00110 0.32612 宏利萬利貨幣市場基金 13.63030 13.63010 0.00020 0.00147 宏利臺灣股息收益基金 30.14000 30.33000 -0.19000 -0.62644 宏利澳幣保本基金 11.94550 11.94120 0.00430 0.03601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87050 9.87730 -0.00680 -0.06884 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.90950 9.90620 0.00330 0.03331 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.03390 9.05210 -0.01820 -0.20106 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.57600 10.59730 -0.02130 -0.20099 貝萊德亞美利加收益基金 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 貝萊德新台幣基金 12.92560 12.92550 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.73000 26.04000 -0.31000 -1.19048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信大中華基金 31.73000 31.81000 -0.08000 -0.25149 保德信中小型股基金 47.09000 47.82000 -0.73000 -1.52656 保德信中國中小基金-人民幣 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 保德信中國中小基金-美元 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 保德信中國中小基金-新臺幣 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 保德信中國品牌基金-人民幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 保德信中國品牌基金-美元 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 保德信台商全方位基金 38.05000 38.78000 -0.73000 -1.88241 保德信全球中小基金 30.18000 30.32000 -0.14000 -0.46174 保德信全球消費商機基金 17.45000 17.53000 -0.08000 -0.45636 保德信全球基礎建設基金 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058 保德信全球資源基金 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160 保德信全球醫療生化基金-美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.58000 30.72000 -0.14000 -0.45573 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.90730 9.89580 0.01150 0.11621 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62130 10.60940 0.01190 0.11216 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12170 9.13280 -0.01110 -0.12154 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76860 9.78050 -0.01190 -0.12167 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27010 8.27170 -0.00160 -0.01934 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76340 10.76540 -0.00200 -0.01858 保德信亞太基金 22.60000 22.62000 -0.02000 -0.08842 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48390 8.48440 -0.00050 -0.00589 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10270 11.10330 -0.00060 -0.00540 保德信店頭市場基金 34.94000 35.20000 -0.26000 -0.73864 保德信拉丁美洲基金 7.06000 6.92000 0.14000 2.02312 保德信金平衡基金 29.72000 29.82000 -0.10000 -0.33535 保德信金滿意基金 42.21000 42.52000 -0.31000 -0.72907 保德信科技島基金 26.10000 26.28000 -0.18000 -0.68493 保德信高成長基金 95.73000 96.91000 -1.18000 -1.21762 保德信第一基金 27.47000 27.84000 -0.37000 -1.32902 保德信貨幣市場基金 15.75010 15.75000 0.00010 0.00063 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65980 10.66140 -0.00160 -0.01501 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52100 10.54640 -0.02540 -0.24084 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90860 10.91110 -0.00250 -0.02291 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.08080 10.10590 -0.02510 -0.24837 保德信新世紀基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07940 8.08090 -0.00150 -0.01856 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73610 10.73820 -0.00210 -0.01956 保德信新興趨勢組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 保德信瑞騰基金 15.53230 15.53230 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78220 9.75680 0.02540 0.26033 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.93450 9.90840 0.02610 0.26341 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69940 9.67090 0.02850 0.29470 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76420 9.73530 0.02890 0.29686 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80340 9.78170 0.02170 0.22184 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80370 9.78200 0.02170 0.22184 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78190 9.76080 0.02110 0.21617 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78210 9.76090 0.02120 0.21719 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.80830 9.78460 0.02370 0.24222 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.66180 9.63620 0.02560 0.26566 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60130 9.57620 0.02510 0.26211 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11310 10.08350 0.02960 0.29355 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95890 9.93000 0.02890 0.29104 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13620 10.12120 0.01500 0.14820 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61810 10.60290 0.01520 0.14336 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02880 10.01160 0.01720 0.17180 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83600 9.81520 0.02080 0.21192 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06280 10.04150 0.02130 0.21212 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77610 9.75500 0.02110 0.21630 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91070 9.88760 0.02310 0.23363 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37550 10.34370 0.03180 0.30743 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41080 6.38570 0.02510 0.39307 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80930 10.76700 0.04230 0.39287 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64030 11.64020 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.82000 20.03000 -0.21000 -1.04843 施羅德樂活中小基金-I類型 4502.270004549.52000 -47.25000 -1.03857 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.85130 10.85330 -0.00200 -0.01843 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.09510 12.07820 0.01690 0.13992 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.33290 11.31420 0.01870 0.16528 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.73330 9.73510 -0.00180 -0.01849 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.37030 10.35590 0.01440 0.13905 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.16680 10.15010 0.01670 0.16453 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.15010 11.15220 -0.00210 -0.01883 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.93440 11.91770 0.01670 0.14013 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.88720 11.86760 0.01960 0.16516 柏瑞五國金勢力建設基金 6.73000 6.64000 0.09000 1.35542 柏瑞巨人基金 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64230 13.64210 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33500 13.32940 0.00560 0.04201 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81710 11.79780 0.01930 0.16359 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45770 12.43710 0.02060 0.16563 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02700 9.02320 0.00380 0.04211 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82570 6.82280 0.00290 0.04250 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92870 8.91410 0.01460 0.16379 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57450 8.55210 0.02240 0.26192 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.93640 10.91830 0.01810 0.16578 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45680 8.44280 0.01400 0.16582 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99230 11.97270 0.01960 0.16371 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55240 11.54750 0.00490 0.04243 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61940 11.58910 0.03030 0.26145 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34040 11.32160 0.01880 0.16605 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04530 9.04150 0.00380 0.04203 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97550 9.95930 0.01620 0.16266 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.80110 9.77560 0.02550 0.26085 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.72750 9.71140 0.01610 0.16578 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.56530 9.54940 0.01590 0.16650 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07440 10.08050 -0.00610 -0.06051 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99740 9.99340 0.00400 0.04003 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93000 9.92380 0.00620 0.06248 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01920 10.01050 0.00870 0.08691 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98170 9.98780 -0.00610 -0.06107 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87940 9.87540 0.00400 0.04050 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83790 9.83180 0.00610 0.06204 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92710 9.91850 0.00860 0.08671 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05510 10.06120 -0.00610 -0.06063 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99740 9.99340 0.00400 0.04003 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.92990 9.92380 0.00610 0.06147 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01920 10.01060 0.00860 0.08591 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98180 9.98790 -0.00610 -0.06107 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87940 9.87540 0.00400 0.04050 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83790 9.83180 0.00610 0.06204 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92710 9.91860 0.00850 0.08570 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58890 10.59050 -0.00160 -0.01511 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80480 11.79660 0.00820 0.06951 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26850 11.25910 0.00940 0.08349 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13840 9.13980 -0.00140 -0.01532 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90930 9.90240 0.00690 0.06968 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77460 9.76640 0.00820 0.08396 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.30390 10.30550 -0.00160 -0.01553 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99160 10.98390 0.00770 0.07010 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88650 10.87750 0.00900 0.08274 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13860 9.14000 -0.00140 -0.01532 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90970 9.90280 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98110 10.97710 0.00400 0.03644 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87300 9.87690 -0.00390 -0.03949 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24170 10.23620 0.00550 0.05373 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48190 9.48560 -0.00370 -0.03901 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.31170 9.31540 -0.00370 -0.03972 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96160 9.95800 0.00360 0.03615 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.51230 9.50710 0.00520 0.05470 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.29000 18.25000 0.04000 0.21918 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.09000 17.06000 0.03000 0.17585 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88160 12.86820 0.01340 0.10413 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93130 10.92550 0.00580 0.05309 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.70260 11.69850 0.00410 0.03505 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26420 12.26960 -0.00540 -0.04401 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.35920 11.34970 0.00950 0.08370 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05910 10.05380 0.00530 0.05272 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50270 10.49900 0.00370 0.03524 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42920 10.43380 -0.00460 -0.04409 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47170 10.46290 0.00880 0.08411 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.29860 10.29500 0.00360 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18.59000 0.01000 0.05379 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62160 0.61980 0.00180 0.29042 國泰科技生化基金 38.76000 39.08000 -0.32000 -0.81883 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.96000 26.20000 -0.24000 -0.91603 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.76000 13.67000 0.09000 0.65838 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.44850 37.55010 -0.10160 -0.27057 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10580 20.10090 0.00490 0.02438 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38740 18.41430 -0.02690 -0.14608 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.84960 38.92470 -0.07510 -0.19294 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.97480 38.89590 0.07890 0.20285 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.49220 41.58030 -0.08810 -0.21188 國泰紐幣2021保本基金 11.99510 11.99410 0.00100 0.00834 國泰紐幣八年期保本基金 12.27200 12.27130 0.00070 0.00570 國泰紐幣保本基金 12.31470 12.31560 -0.00090 -0.00731 國泰高科技基金 14.12000 14.37000 -0.25000 -1.73974 國泰國泰基金台幣I級別 24.73000 24.92000 -0.19000 -0.76244 國泰國泰基金台幣級別 24.73000 24.92000 -0.19000 -0.76244 國泰富時中國A50基金 20.34000 20.83000 -0.49000 -2.35238 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33770 0.33780 -0.00010 -0.02960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45470 0.45440 0.00030 0.06602 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36840 0.36880 -0.00040 -0.10846 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49600 0.49620 -0.00020 -0.04031 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35200 0.35210 -0.00010 -0.02840 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47400 0.47360 0.00040 0.08446 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62800 10.62070 0.00730 0.06873 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.74510 7.73970 0.00540 0.06977 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35900 0.35860 0.00040 0.11154 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25880 0.25810 0.00070 0.27121 國泰新興市場基金台幣級別 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155 國泰新興市場基金美元級別 0.41440 0.41440 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10880 2.10830 0.00050 0.02372 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41280 1.41240 0.00040 0.02832 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34250 0.34210 0.00040 0.11692 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36750 0.36700 0.00050 0.13624 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23170 0.23150 0.00020 0.08639 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51210 10.50130 0.01080 0.10284 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.91160 6.90450 0.00710 0.10283 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.33000 14.25000 0.08000 0.56140 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.33000 34.73000 -0.40000 -1.15174 國泰價值卓越基金 16.94000 17.32000 -0.38000 -2.19400 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39780 0.39850 -0.00070 -0.17566 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05570 12.05470 0.00100 0.00830 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40290 0.40300 -0.00010 -0.02481 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58080 9.57870 0.00210 0.02192 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61400 8.61620 -0.00220 -0.02553 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53330 10.53090 0.00240 0.02279 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56520 9.56780 -0.00260 -0.02717 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10410 11.10310 0.00100 0.00901 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22090 10.19620 0.02470 0.24225 第一金大中華基金 29.22000 29.79000 -0.57000 -1.91339 第一金小型精選基金 42.49000 43.10000 -0.61000 -1.41531 第一金中概平衡基金 26.85000 27.08000 -0.23000 -0.84934 第一金台灣貨幣市場基金 15.23370 15.23360 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.66300 177.66200 0.00100 0.00056 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.06440 14.13110 -0.06670 -0.47201 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.06420 14.13170 -0.06750 -0.47765 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.10000 13.20000 -0.10000 -0.75758 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.11000 13.20000 -0.09000 -0.68182 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90560 9.89350 0.01210 0.12230 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90750 9.89550 0.01200 0.12127 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44590 9.44650 -0.00060 -0.00635 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46990 9.47050 -0.00060 -0.00634 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27840 10.26590 0.01250 0.12176 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80670 9.80730 -0.00060 -0.00612 第一金全球大趨勢基金 23.66000 23.75000 -0.09000 -0.37895 第一金全球不動產證券化基金A 8.04180 8.04350 -0.00170 -0.02114 第一金全球不動產證券化基金B 5.76990 5.77120 -0.00130 -0.02253 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.33870 9.29670 0.04200 0.45177 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.33970 9.29780 0.04190 0.45064 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.57380 9.53070 0.04310 0.45222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.57490 9.53190 0.04300 0.45112 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66050 8.67710 -0.01660 -0.19131 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13250 10.15190 -0.01940 -0.19110 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75590 9.75510 0.00080 0.00820 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75610 9.75520 0.00090 0.00923 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05350 8.05140 0.00210 0.02608 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89020 8.89480 -0.00460 -0.05172 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89040 8.89500 -0.00460 -0.05171 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02410 11.02320 0.00090 0.00816 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02500 11.02400 0.00100 0.00907 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95490 9.95430 0.00060 0.00603 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64890 14.65650 -0.00760 -0.05185 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.99370 15.01240 -0.01870 -0.12456 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.01220 15.03090 -0.01870 -0.12441 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 第一金亞洲科技基金 21.06000 21.15000 -0.09000 -0.42553 第一金亞洲新興市場基金 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 第一金店頭市場基金 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 第一金創新趨勢基金 27.32000 27.98000 -0.66000 -2.35883 第一金電子基金 36.74000 37.24000 -0.50000 -1.34264 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.54000 19.63000 -0.09000 -0.45848 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.80000 19.69000 0.11000 0.55866 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 統一大中華中小基金(美元) 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 統一大中華中小基金(新台幣) 14.75000 14.61000 0.14000 0.95825 統一大滿貫基金 33.86000 34.28000 -0.42000 -1.22520 統一大龍印基金 17.04000 17.04000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 統一大龍騰中國基金(美元) 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 統一中小基金 27.92000 28.47000 -0.55000 -1.93186 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.50470 9.52570 -0.02100 -0.22046 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.60490 9.58420 0.02070 0.21598 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.17570 9.16320 0.01250 0.13642 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.12600 11.15070 -0.02470 -0.22151 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.16460 11.14060 0.02400 0.21543 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.66840 10.65380 0.01460 0.13704 統一台灣動力基金 18.48000 18.80000 -0.32000 -1.70213 統一全天候基金 117.21000 119.46000 -2.25000 -1.88348 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.52620 8.56820 -0.04200 -0.49018 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92310 8.92800 -0.00490 -0.05488 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.81860 8.83020 -0.01160 -0.13137 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72130 8.76420 -0.04290 -0.48949 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.12720 9.13220 -0.00500 -0.05475 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02030 9.03210 -0.01180 -0.13065 統一全球債券組合基金 11.93210 11.93210 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(人民幣) 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804 統一全球新科技基金(美元) 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963 統一全球新科技基金(新台幣) 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784 統一亞太基金 27.46000 27.47000 -0.01000 -0.03640 統一亞洲大金磚基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 63.21000 64.27000 -1.06000 -1.64929 統一強棒貨幣市場基金 16.64180 16.64160 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 統一強漢基金(美元) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 統一強漢基金(新台幣) 25.93000 25.88000 0.05000 0.19320 統一統信基金 34.28000 34.89000 -0.61000 -1.74835 統一黑馬基金 63.91000 64.92000 -1.01000 -1.55576 統一新亞洲科技能源基金 20.00000 20.03000 -0.03000 -0.14978 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.18660 8.18420 0.00240 0.02932 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26730 10.26420 0.00310 0.03020 統一經建基金 49.63000 50.53000 -0.90000 -1.78112 統一龍馬基金 72.21000 73.15000 -0.94000 -1.28503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.37000 24.89000 -0.52000 -2.08919 野村中小基金-S類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.54000 0.00000 51.54000 0.00000 野村巴西基金 5.89000 5.77000 0.12000 2.07972 野村日本領先基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 野村台灣高股息基金 22.33000 22.32000 0.01000 0.04480 野村台灣運籌基金 38.53000 38.90000 -0.37000 -0.95116 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67880 9.67600 0.00280 0.02894 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66540 9.66320 0.00220 0.02277 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67660 9.67240 0.00420 0.04342 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76020 9.75750 0.00270 0.02767 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73000 9.72780 0.00220 0.02262 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.70260 9.69840 0.00420 0.04331 野村平衡基金 19.83000 20.07000 -0.24000 -1.19581 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 野村全球生技醫療基金 16.22000 16.19000 0.03000 0.18530 野村全球品牌基金 28.39000 28.53000 -0.14000 -0.49071 野村全球氣候變遷基金 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.75000 19.77000 -0.02000 -0.10116 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 野村全球短期收益基金-美元計價 10.52180 10.51480 0.00700 0.06657 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38550 10.38290 0.00260 0.02504 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62450 9.62730 -0.00280 -0.02908 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37700 9.38110 -0.00410 -0.04370 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87220 8.88440 -0.01220 -0.13732 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08280 11.08580 -0.00300 -0.02706 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60460 10.60930 -0.00470 -0.04430 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08620 10.09980 -0.01360 -0.13466 野村成長基金 28.46000 28.52000 -0.06000 -0.21038 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.65650 9.63740 0.01910 0.19819 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.66360 9.64520 0.01840 0.19077 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62020 9.62030 -0.00010 -0.00104 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.90780 9.88830 0.01950 0.19720 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.86300 9.84430 0.01870 0.18996 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82230 9.82240 -0.00010 -0.00102 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.92470 9.91160 0.01310 0.13217 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.85890 9.85090 0.00800 0.08121 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79990 9.80680 -0.00690 -0.07036 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.33260 10.31880 0.01380 0.13374 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.19720 10.18890 0.00830 0.08146 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14180 10.14900 -0.00720 -0.07094 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88210 8.87890 0.00320 0.03604 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58890 9.57060 0.01830 0.19121 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.46890 9.45480 0.01410 0.14913 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31490 13.31020 0.00470 0.03531 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42090 12.39740 0.02350 0.18956 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.16890 10.15370 0.01520 0.14970 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24280 10.23710 0.00570 0.05568 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92500 9.92070 0.00430 0.04334 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38410 9.38690 -0.00280 -0.02983 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01520 11.01850 -0.00330 -0.02995 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28820 11.27230 0.01590 0.14105 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.85930 10.84450 0.01480 0.13647 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.46760 10.46540 0.00220 0.02102 野村泰國基金 43.56000 43.58000 -0.02000 -0.04589 野村高科技基金 12.48000 12.75000 -0.27000 -2.11765 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.54820 10.53950 0.00870 0.08255 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65870 10.68110 -0.02240 -0.20972 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.98390 9.97350 0.01040 0.10428 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69380 9.70170 -0.00790 -0.08143 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78720 9.78600 0.00120 0.01226 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00110 11.99130 0.00980 0.08173 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.94220 12.98310 -0.04090 -0.31502 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.05520 11.04360 0.01160 0.10504 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73850 10.74720 -0.00870 -0.08095 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.08000 11.07830 0.00170 0.01535 野村貨幣市場基金 16.24890 16.24880 0.00010 0.00062 野村新馬基金 17.05000 17.08000 -0.03000 -0.17564 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95620 7.97110 -0.01490 -0.18693 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66070 11.68250 -0.02180 -0.18660 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579 野村精選貨幣市場基金 12.07080 12.07070 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 野村歐洲中小成長基金-美元計價 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 野村歐洲高股息基金季配型 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 野村歐洲高股息基金累積型 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222 野村積極成長基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.84000 0.00000 34.84000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64070 8.63580 0.00490 0.05674 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02840 8.02740 0.00100 0.01246 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84620 7.84630 -0.00010 -0.00127 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52650 11.51990 0.00660 0.05729 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50490 10.50360 0.00130 0.01238 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29590 10.29600 -0.00010 -0.00097 野村環球基金-人民幣計價 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243 野村環球基金-美元計價 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142 野村環球基金-新臺幣計價 16.81000 16.87000 -0.06000 -0.35566 野村鴻利基金 22.72000 22.99000 -0.27000 -1.17442 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84960 16.84950 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.93000 21.03000 -0.10000 -0.47551 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723 野村鑫平衡組合基金 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 野村鑫全球債券組合基金 13.10680 13.12420 -0.01740 -0.13258 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.69760 9.68770 0.00990 0.10219 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.68950 9.67440 0.01510 0.15608 凱基台商天下基金 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412 凱基台灣精五門基金 21.14000 21.16000 -0.02000 -0.09452 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86750 10.84830 0.01920 0.17699 凱基亞洲四金磚基金 18.04000 18.12000 -0.08000 -0.44150 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53140 11.53130 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.79000 27.75000 0.04000 0.14414 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.14000 21.26000 -0.12000 -0.56444 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.09820 21.16850 -0.07030 -0.33210 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.52000 18.50000 0.02000 0.10811 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.22240 18.15680 0.06560 0.36130 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 凱基資源國基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.79950 11.82600 -0.02650 -0.22408 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.23050 11.29480 -0.06430 -0.56929 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.18000 11.27000 -0.09000 -0.79858 凱基護城河基金-台幣計價A 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209 凱基護城河基金-美元計價B 13.10570 13.15320 -0.04750 -0.36113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.25000 31.37000 -0.12000 -0.38253 富邦NASDAQ-100基金 28.30000 28.49000 -0.19000 -0.66690 富邦上証180基金 31.66000 32.10000 -0.44000 -1.37072 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.16000 7.00000 0.16000 2.28571 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.49000 43.21000 -1.72000 -3.98056 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.84160 20.79980 0.04180 0.20096 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.18000 25.44000 -0.26000 -1.02201 富邦日本東証基金 22.86000 23.00000 -0.14000 -0.60870 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.12000 43.32000 -0.20000 -0.46168 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.53000 48.02000 -0.49000 -1.02041 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.44000 50.68000 -0.24000 -0.47356 富邦台灣心基金 23.52000 23.92000 -0.40000 -1.67224 富邦台灣釆吉50基金 47.18000 47.44000 -0.26000 -0.54806 富邦台灣科技指數基金 51.36000 51.44000 -0.08000 -0.15552 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29130 0.29150 -0.00020 -0.06861 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32140 2.32440 -0.00300 -0.12907 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34080 0.34090 -0.00010 -0.02933 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65940 10.66020 -0.00080 -0.00750 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02120 2.02390 -0.00270 -0.13341 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32800 0.32810 -0.00010 -0.03048 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22880 9.22950 -0.00070 -0.00758 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.45000 22.50000 -0.05000 -0.22222 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.12000 28.12000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62400 15.62380 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.31000 69.49000 -1.18000 -1.69809 富邦科技基金 26.41000 26.96000 -0.55000 -2.04006 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.18250 39.38630 -0.20380 -0.51744 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.78370 38.00370 -0.22000 -0.57889 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.53770 37.73260 -0.19490 -0.51653 富邦恒生國企ETF基金 21.64000 22.13000 -0.49000 -2.21419 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.96000 12.67000 0.29000 2.28887 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.22000 34.86000 -1.64000 -4.70453 富邦高成長基金 25.95000 26.41000 -0.46000 -1.74176 富邦基金 13.88000 14.09000 -0.21000 -1.49042 富邦深証100基金 11.43000 11.58000 -0.15000 -1.29534 富邦富時歐洲ETF基金 21.26000 21.18000 0.08000 0.37771 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40220 0.40260 -0.00040 -0.09935 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19200 12.19220 -0.00020 -0.00164 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53240 9.53250 -0.00010 -0.00105 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30220 -0.00030 -0.09927 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90510 8.90520 -0.00010 -0.00112 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.60970 9.59710 0.01260 0.13129 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.84710 9.85690 -0.00980 -0.09942 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.60970 9.59710 0.01260 0.13129 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.84710 9.85690 -0.00980 -0.09942 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.71000 19.79000 -0.08000 -0.40424 富邦精準基金 48.94000 49.83000 -0.89000 -1.78607 富邦精銳中小基金 12.61000 12.88000 -0.27000 -2.09627 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.46000 20.77000 -0.31000 -1.49254 富邦臺灣公司治理100基金 21.23000 21.30000 -0.07000 -0.32864 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.86000 15.03000 -0.17000 -1.13107 富邦標普美國特別股ETF基金 19.47000 19.58000 -0.11000 -0.56180 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.15000 30.30000 -0.15000 -0.49505 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.99030 8.98750 0.00280 0.03115 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.50840 9.50570 0.00270 0.02840 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30670 9.30400 0.00270 0.02902 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80890 9.80590 0.00300 0.03059 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.79670 9.79390 0.00280 0.02859 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58850 9.58540 0.00310 0.03234 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64370 9.64030 0.00340 0.03527 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46710 8.46180 0.00530 0.06263 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45970 9.45390 0.00580 0.06135 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02910 9.02320 0.00590 0.06539 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36650 10.36000 0.00650 0.06274 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11520 10.10890 0.00630 0.06232 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71110 9.70470 0.00640 0.06595 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.13740 9.13110 0.00630 0.06899 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.52630 9.52030 0.00600 0.06302 富達卓越領航全球組合基金 15.19000 15.21000 -0.02000 -0.13149 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70610 8.70040 0.00570 0.06551 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38140 9.37560 0.00580 0.06186 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15160 9.14540 0.00620 0.06779 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.76160 9.75550 0.00610 0.06253 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70650 9.70060 0.00590 0.06082 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.50050 9.49410 0.00640 0.06741 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.22280 9.21650 0.00630 0.06836 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54230 9.53620 0.00610 0.06397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.66000 20.92000 -0.26000 -1.24283 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.45000 20.54000 -0.09000 -0.43817 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90740 7.90230 0.00510 0.06454 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.12530 9.11200 0.01330 0.14596 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71410 9.69990 0.01420 0.14639 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.19200 9.18600 0.00600 0.06532 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99790 10.99490 0.00300 0.02729 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84090 8.83840 0.00250 0.02829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32280 9.32020 0.00260 0.02790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00870 12.86520 0.14350 1.11541 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40620 10.29140 0.11480 1.11549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08150 10.07910 0.00240 0.02381 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75350 7.75160 0.00190 0.02451 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26960 9.26730 0.00230 0.02482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55740 10.56550 -0.00810 -0.07666 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58410 7.59000 -0.00590 -0.07773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08370 9.09070 -0.00700 -0.07700 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37960 10.37650 0.00310 0.02988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80300 7.80060 0.00240 0.03077 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26690 8.26490 0.00200 0.02420 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38460 9.37450 0.01010 0.10774 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04290 10.03220 0.01070 0.10666 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60480 12.60170 0.00310 0.02460 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.16090 13.17860 -0.01770 -0.13431 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 富蘭克林華美第一富基金 41.74000 42.43000 -0.69000 -1.62621 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29150 10.29140 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.25000 15.30000 -0.05000 -0.32680 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.22190 8.24210 -0.02020 -0.24508 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.26930 11.25710 0.01220 0.10838 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.79290 9.77340 0.01950 0.19952 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.00120 10.97930 0.02190 0.19947 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.07420 7.06440 0.00980 0.13872 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.34610 9.32700 0.01910 0.20478 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28140 10.26040 0.02100 0.20467 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.64020 10.62550 0.01470 0.13835 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.86000 19.95000 -0.09000 -0.45113 復華人民幣貨幣市場基金 11.54400 11.54210 0.00190 0.01646 復華人生目標基金 39.48410 40.36620 -0.88210 -2.18524 復華中小精選基金 78.06000 79.73000 -1.67000 -2.09457 復華六年到期新興市場債券基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華台灣智能基金 12.34000 12.45000 -0.11000 -0.88353 復華全方位基金 31.62000 32.44000 -0.82000 -2.52774 復華全球大趨勢基金-美元 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.28000 21.24000 0.04000 0.18832 復華全球平衡基金-新臺幣 20.25000 20.37000 -0.12000 -0.58910 復華全球物聯網科技基金-美元 17.37000 17.31000 0.06000 0.34662 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.19000 16.18000 0.01000 0.06180 復華全球原物料基金 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 復華全球消費基金-新臺幣 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46020 11.45950 0.00070 0.00611 復華全球債券基金 13.42400 13.40770 0.01630 0.12157 復華全球債券組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.10000 14.17000 -0.07000 -0.49400 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42330 13.42320 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283 復華亞太成長基金 16.41000 16.34000 0.07000 0.42840 復華亞太神龍科技基金-美元 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 復華東協世紀基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 復華南非幣長期收益基金A 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025 復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.27000 0.07000 0.84643 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438 復華南非幣短期收益基金B 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 復華美國新星基金-美元 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 復華美國新星基金-新臺幣 12.66000 12.71000 -0.05000 -0.39339 復華恒生基金 22.10000 22.51000 -0.41000 -1.82141 復華恒生單日反向一倍基金 8.16000 7.98000 0.18000 2.25564 復華恒生單日正向二倍基金 36.89000 38.59000 -1.70000 -4.40529 復華神盾基金 27.57110 28.11980 -0.54870 -1.95129 復華高成長基金 69.92000 71.80000 -1.88000 -2.61838 復華高益策略組合基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 復華貨幣市場基金 14.38330 14.38320 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.94000 19.04000 -0.10000 -0.52521 復華富時台灣高股息低波動基金 50.68000 50.73000 -0.05000 -0.09856 復華復華基金 21.98000 22.55000 -0.57000 -2.52772 復華華人世紀基金 20.75000 20.87000 -0.12000 -0.57499 復華傳家二號基金 31.17110 31.69000 -0.51890 -1.63743 復華傳家基金 26.29730 26.98510 -0.68780 -2.54881 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 復華新興市場10年期以上債券基金 18.41000 18.42000 -0.01000 -0.05429 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 復華新興市場高收益債券基金B 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 復華滬深300 A股基金 24.10000 24.40000 -0.30000 -1.22951 復華數位經濟基金 63.61000 65.52000 -1.91000 -2.91514 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78370 9.76630 0.01740 0.17816 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63430 9.62020 0.01410 0.14657 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93750 9.91990 0.01760 0.17742 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75560 9.74120 0.01440 0.14783 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.71880 9.70950 0.00930 0.09578 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92470 9.93840 -0.01370 -0.13785 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72160 9.71480 0.00680 0.07000 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.92650 9.94280 -0.01630 -0.16394 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72030 9.71350 0.00680 0.07001 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.92950 9.94560 -0.01610 -0.16188 景順主流基金 19.15000 19.27000 -0.12000 -0.62273 景順台灣科技基金 34.08000 34.25000 -0.17000 -0.49635 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.27000 21.38000 -0.11000 -0.51450 景順全球康健基金 17.69000 17.75000 -0.06000 -0.33803 景順貨幣市場基金 15.92330 15.92310 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.22000 35.40000 -0.18000 -0.50847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.44000 15.47000 -0.03000 -0.19392 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66570 8.66250 0.00320 0.03694 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34730 8.34470 0.00260 0.03116 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98840 10.98430 0.00410 0.03733 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55920 10.55600 0.00320 0.03031 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 華南永昌中國A股基金(美元) 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49380 9.48750 0.00630 0.06640 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.39760 9.41330 -0.01570 -0.16679 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70670 9.70010 0.00660 0.06804 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60980 9.62590 -0.01610 -0.16726 華南永昌永昌基金 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058 華南永昌全球亨利組合基金 14.25300 14.25330 -0.00030 -0.00210 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 華南永昌全球精品基金 15.88000 15.98000 -0.10000 -0.62578 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684 華南永昌物聯網精選基金 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 華南永昌策略報酬基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18680 16.18660 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.79140 24.82640 -0.03500 -0.14098 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92500 11.92490 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18260 10.18160 0.00100 0.00982 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.59120 10.60500 -0.01380 -0.13013 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93940 9.93840 0.00100 0.01006 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.30690 10.32040 -0.01350 -0.13081 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04300 10.04210 0.00090 0.00896 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.38450 10.39700 -0.01250 -0.12023 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90080 9.89980 0.00100 0.01010 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.23240 10.24570 -0.01330 -0.12981 華頓中小型基金 26.20000 26.86000 -0.66000 -2.45719 華頓台灣基金 32.04000 32.90000 -0.86000 -2.61398 華頓平安貨幣市場基金 11.50720 11.50710 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.88000 17.97000 -0.09000 -0.50083 華頓全球高收益債券基金A 13.31300 13.31570 -0.00270 -0.02028 華頓全球高收益債券基金B 8.38940 8.39110 -0.00170 -0.02026 華頓全球黑鑽油源基金 6.25000 6.33000 -0.08000 -1.26382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.86770 11.87060 -0.00290 -0.02443 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79250 10.79400 -0.00150 -0.01390 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.11930 11.12910 -0.00980 -0.08806 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.11300 10.12200 -0.00900 -0.08892 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.69570 11.67870 0.01700 0.14556 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.72270 10.70380 0.01890 0.17657 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42450 2.42620 -0.00170 -0.07007 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96060 1.96120 -0.00060 -0.03059 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.20470 12.19420 0.01050 0.08611 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.03320 10.02460 0.00860 0.08579 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38120 0.38080 0.00040 0.10504 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32350 0.32290 0.00060 0.18582 匯豐台灣精典基金 24.42000 24.68000 -0.26000 -1.05348 匯豐全球趨勢組合基金 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820 匯豐全球關鍵資源基金 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 匯豐安富基金 25.53000 25.67000 -0.14000 -0.54538 匯豐成功基金 40.12000 40.24000 -0.12000 -0.29821 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43370 2.43430 -0.00060 -0.02465 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22940 2.23010 -0.00070 -0.03139 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66240 11.65480 0.00760 0.06521 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.12330 8.11550 0.00780 0.09611 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38400 0.38350 0.00050 0.13038 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34670 0.34620 0.00050 0.14443 匯豐拉丁美洲基金 7.69000 7.60000 0.09000 1.18421 匯豐金磚動力基金 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97330 14.97320 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.25000 -0.03000 -0.57143 匯豐新鑽動力基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48640 5.46350 0.02290 0.41915 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01260 8.98980 0.02280 0.25362 匯豐龍鳳基金-A類型 52.48000 53.05000 -0.57000 -1.07446 匯豐龍鳳基金-I類型 52.48000 53.05000 -0.57000 -1.07446 匯豐龍騰電子基金 38.15000 38.59000 -0.44000 -1.14019 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22270 12.20410 0.01860 0.15241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.37000 21.72000 -0.35000 -1.61142 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 9.98970 10.01700 -0.02730 -0.27254 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.99930 9.98770 0.01160 0.11614 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99430 10.00940 -0.01510 -0.15086 新光台灣富貴基金 23.46000 23.63000 -0.17000 -0.71942 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 新光全球生技醫療基金(美元) 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 新光全球債券基金(A累積)美元 9.90930 9.90990 -0.00060 -0.00605 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.39670 9.42270 -0.02600 -0.27593 新光全球債券基金(B配息)美元 9.60210 9.60290 -0.00080 -0.00833 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.09580 9.12100 -0.02520 -0.27629 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光吉星貨幣市場基金 15.42820 15.42810 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光多重資產基金(A累積)美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光亞洲精選基金-美金 24.72000 24.69000 0.03000 0.12151 新光亞洲精選基金-新台幣 24.31000 24.34000 -0.03000 -0.12325 新光店頭基金 27.12000 27.57000 -0.45000 -1.63221 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 新光創新科技基金 16.26000 16.53000 -0.27000 -1.63339 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75180 9.75520 -0.00340 -0.03485 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02410 10.02440 -0.00030 -0.00299 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68790 9.69330 -0.00540 -0.05571 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33170 9.33490 -0.00320 -0.03428 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60550 9.60480 0.00070 0.00729 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.27580 9.28050 -0.00470 -0.05064 新光澳幣八年期保本基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96180 9.95320 0.00860 0.08640 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88160 9.87310 0.00850 0.08609 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.78940 9.78690 0.00250 0.02554 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85500 9.85260 0.00240 0.02436 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84150 9.83290 0.00860 0.08746 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77300 9.76460 0.00840 0.08603 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75660 9.74470 0.01190 0.12212 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82550 9.81360 0.01190 0.12126 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.52000 -0.03000 -0.39894 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.26520 36.36370 -0.09850 -0.27087 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.92700 37.00720 -0.08020 -0.21671 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.13510 38.24310 -0.10800 -0.28240 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10510 11.10410 0.00100 0.00901 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39060 10.36550 0.02510 0.24215 群益大印度基金-人民幣 12.67470 12.67590 -0.00120 -0.00947 群益大印度基金-美元 12.90800 12.84890 0.05910 0.45996 群益大印度基金-新臺幣 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35090 12.35790 -0.00700 -0.05664 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.89730 12.84450 0.05280 0.41107 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53110 11.53760 -0.00650 -0.05634 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.98790 10.94290 0.04500 0.41123 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91090 9.91650 -0.00560 -0.05647 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.48230 9.44340 0.03890 0.41193 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.62950 9.63500 -0.00550 -0.05708 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.52160 9.48260 0.03900 0.41128 群益中小型股基金 50.56000 51.11000 -0.55000 -1.07611 群益平衡王基金 19.23140 19.28140 -0.05000 -0.25932 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.94440 9.95440 -0.01000 -0.10046 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.27840 10.24080 0.03760 0.36716 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.02970 9.03880 -0.00910 -0.10068 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.33300 9.29880 0.03420 0.36779 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91730 9.91480 0.00250 0.02521 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.74630 9.74200 0.00430 0.04414 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41480 9.41240 0.00240 0.02550 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33350 9.32940 0.00410 0.04395 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97440 9.97180 0.00260 0.02607 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.05170 10.04730 0.00440 0.04379 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58050 9.57810 0.00240 0.02506 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.96920 9.96480 0.00440 0.04416 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02850 10.02310 0.00540 0.05388 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95720 9.95350 0.00370 0.03717 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01210 10.02050 -0.00840 -0.08383 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02850 10.02310 0.00540 0.05388 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95720 9.95350 0.00370 0.03717 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01210 10.02050 -0.00840 -0.08383 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02860 10.02320 0.00540 0.05388 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95720 9.95350 0.00370 0.03717 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01210 10.02050 -0.00840 -0.08383 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02850 10.02310 0.00540 0.05388 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95720 9.95350 0.00370 0.03717 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01210 10.02050 -0.00840 -0.08383 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 群益全球關鍵生技基金-美元 14.92060 14.94710 -0.02650 -0.17729 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.81000 10.69000 0.12000 1.12254 群益印度中小基金N-美元 9.75400 9.69500 0.05900 0.60856 群益印度中小基金N-新臺幣 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 群益印度中小基金-人民幣 14.52650 14.50630 0.02020 0.13925 群益印度中小基金-美元 13.95080 13.86640 0.08440 0.60867 群益印度中小基金-新臺幣 15.65000 15.59000 0.06000 0.38486 群益多利策略組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.59000 15.57000 0.02000 0.12845 群益安家基金 25.99720 26.43500 -0.43780 -1.65614 群益安穩貨幣市場基金 16.06660 16.06640 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.29000 21.24000 0.05000 0.23540 群益亞太中小基金 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 群益亞太新趨勢平衡基金 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143 群益店頭市場基金 109.59000 111.29000 -1.70000 -1.52754 群益東方盛世基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 群益東協成長基金-人民幣 13.77830 13.79350 -0.01520 -0.11020 群益東協成長基金-美元 13.09590 13.04920 0.04670 0.35788 群益東協成長基金-新臺幣 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 群益長安基金 30.47000 30.79000 -0.32000 -1.03930 群益美國新創亮點基金-美元 14.57450 14.61130 -0.03680 -0.25186 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.65000 13.72000 -0.07000 -0.51020 群益真善美基金 17.91370 17.93320 -0.01950 -0.10874 群益馬拉松基金 132.81000 134.81000 -2.00000 -1.48357 群益深証中小板基金 15.82000 16.01000 -0.19000 -1.18676 群益創新科技基金 34.99000 35.50000 -0.51000 -1.43662 群益奧斯卡基金 29.51000 29.93000 -0.42000 -1.40327 群益新興金鑽基金-美元 13.41610 13.30180 0.11430 0.85928 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 群益葛萊美基金 25.28000 25.72000 -0.44000 -1.71073 群益道瓊美國地產ETF基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.06000 13.22000 -0.16000 -1.21029 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65410 11.63170 0.02240 0.19258 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.40080 11.38720 0.01360 0.11943 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27290 11.28470 -0.01180 -0.10457 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68800 8.67140 0.01660 0.19143 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.34460 9.33340 0.01120 0.12000 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92740 8.93680 -0.00940 -0.10518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.22000 30.56000 -0.34000 -1.11257 德信台灣主流中小基金 20.10000 20.40000 -0.30000 -1.47059 德信新興股票組合基金 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 德信萬保貨幣市場基金 11.92070 11.92060 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.68230 10.68660 -0.00430 -0.04024 德信數位時代基金 28.16000 28.23000 -0.07000 -0.24796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64820 11.64810 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.89000 20.07000 -0.18000 -0.89686 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.80740 9.81670 -0.00930 -0.09474 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.83300 13.84610 -0.01310 -0.09461 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13090 8.14030 -0.00940 -0.11547 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.20460 11.20460 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35120 11.34990 0.00130 0.01145 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82980 12.82680 0.00300 0.02339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.81000 18.77000 0.04000 0.21311 摩根中小基金 25.66000 25.96000 -0.30000 -1.15562 摩根中國A股基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 摩根中國A股基金(美元) 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.97850 12.02820 -0.04970 -0.41320 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.86180 12.91780 -0.05600 -0.43351 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.33080 10.35600 -0.02520 -0.24334 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.30430 13.35930 -0.05500 -0.41170 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.74760 14.81190 -0.06430 -0.43411 摩根台灣金磚基金 21.37000 21.58000 -0.21000 -0.97312 摩根台灣增長基金 52.02000 52.43000 -0.41000 -0.78200 摩根平衡基金 28.30000 28.42000 -0.12000 -0.42224 摩根全球α基金 19.11000 19.22000 -0.11000 -0.57232 摩根全球平衡基金 15.16960 15.15860 0.01100 0.07257 摩根全球發現基金 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68750 8.68470 0.00280 0.03224 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03840 10.03020 0.00820 0.08175 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99730 8.98690 0.01040 0.11572 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41550 12.41120 0.00430 0.03465 摩根東方科技基金 36.68000 36.79000 -0.11000 -0.29899 摩根第一貨幣市場基金 15.06630 15.06620 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.88000 14.89000 -0.01000 -0.06716 摩根新金磚五國基金 11.74000 11.64000 0.10000 0.85911 摩根新興35基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 摩根新興日本基金 25.26000 25.30000 -0.04000 -0.15810 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.59900 7.57020 0.02880 0.38044 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73050 9.71380 0.01670 0.17192 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65770 9.61520 0.04250 0.44201 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.73830 10.68740 0.05090 0.47626 摩根新興科技基金 60.79000 61.46000 -0.67000 -1.09014 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31330 8.31610 -0.00280 -0.03367 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44060 10.44410 -0.00350 -0.03351 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78230 8.73490 0.04740 0.54265 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.57180 9.50820 0.06360 0.66890 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.19330 9.12490 0.06840 0.74960 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.97040 9.91650 0.05390 0.54354 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 摩根環球股票收益基金-累積型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35460 9.35730 -0.00270 -0.02885 摩根總收益組合基金-累積型 11.21890 11.22210 -0.00320 -0.02852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.08000 26.16000 -0.08000 -0.30581 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70680 11.69970 0.00710 0.06069 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.07800 11.07120 0.00680 0.06142 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94470 9.94790 -0.00320 -0.03217 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34870 10.34240 0.00630 0.06091 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82820 9.82210 0.00610 0.06210 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81690 8.81970 -0.00280 -0.03175 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.60820 10.60330 0.00490 0.04621 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35360 10.37310 -0.01950 -0.18799 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.90630 9.87900 0.02730 0.27634 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.76000 9.75580 0.00420 0.04305 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.73430 9.70750 0.02680 0.27608 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59040 9.58630 0.00410 0.04277 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.48860 11.49440 -0.00580 -0.05046 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.30200 11.30570 -0.00370 -0.03273 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18750 10.20860 -0.02110 -0.20669 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.97960 10.98510 -0.00550 -0.05007 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.78460 10.78810 -0.00350 -0.03244 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.72380 9.74400 -0.02020 -0.20731 聯邦金鑽平衡基金 24.21350 24.48270 -0.26920 -1.09955 聯邦貨幣市場基金 13.14920 13.14910 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.54290 10.55970 -0.01680 -0.15910 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.08380 8.09670 -0.01290 -0.15932 聯邦精選科技基金 13.12000 13.18000 -0.06000 -0.45524 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.85390 15.86000 -0.00610 -0.03846 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.43510 12.44080 -0.00570 -0.04582 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.36330 12.36710 -0.00380 -0.03073 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.89830 11.90200 -0.00370 -0.03109 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.44000 37.63000 -0.19000 -0.50492 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.96000 15.90000 0.06000 0.37736 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.63000 20.59000 0.04000 0.19427 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.79000 18.76000 0.03000 0.15991 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.86000 15.83000 0.03000 0.18951 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.59000 16.55000 0.04000 0.24169 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 17.19000 -0.01000 -0.05817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 聯博貨幣市場基金 14.98590 14.98580 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40570 10.37950 0.02620 0.25242 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.98310 13.93740 0.04570 0.32789 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.65750 7.63820 0.01930 0.25268 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.95000 24.26000 -0.31000 -1.27782 瀚亞巴西基金 5.05000 4.93000 0.12000 2.43408 瀚亞外銷基金 44.89000 45.55000 -0.66000 -1.44896 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45860 10.45020 0.00840 0.08038 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25790 10.25110 0.00680 0.06633 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11810 12.11690 0.00120 0.00990 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.05340 10.05820 -0.00480 -0.04772 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.57190 7.56580 0.00610 0.08063 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.08080 8.07550 0.00530 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