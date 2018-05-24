虎視渣打外 巴克萊研併對象還有德銀、瑞信、星展

英國《金融時報》引述知情人士透露，英國巴克萊集團正探索與競爭對手合併的可能性，收購對象包括渣打 (2888-HK) 在內。受到併購消息刺激，渣打股價昨 (23) 日逆市飆漲 5.6%，收盤報港幣 82.35 元，漲幅收斂至 3.5%。

渣打 H 股股價

渣打回應說，該行正全力落實其策略計劃，並不會回應這類揣測。路透社引述 2 位接近巴克萊銀行的消息人士表示，巴克萊目前沒有考慮與其他銀行合併。

《金融時報》的報導指出，巴克萊董事會還未正式討論與渣打合併的可能性，但巴克萊集團主席 John McFarlane 對與渣打合併一事非常熱切，而集團旗下的國際業務主管、巴克萊銀行主席 Gerry Grimstone 也對此表示支持。

報導稱，1 名巴克萊董事與 1 名渣打董事曾就兩間銀行假若合併，會帶來甚麼效益私下交換意見，但並未到出價的階段，連非正式出價也沒有。

除了對渣打虎視眈眈之外，巴克萊集團一眾高層亦探討了與其他銀行的合併方案，目標包括德銀、瑞信以及星展等。

該報道指出，巴克萊急於與同業合併，主要是為了回應 1 名進取投資者的訴求。持有巴克萊 5.4% 股權的投資基金 Sherborne，是該行其中一個主要股東。

Sherborne 行政總裁 Edward Bramson 最近不斷向巴克萊施壓，要求提高銀行的表現，而與競爭對手合併，便成為巴克萊高層安撫 Bramson 的應急方案。其他的安撫方案，還包括增加對股東的回饋，擴展巴克萊的英國業務等等。

5 月初，Bramson 曾對巴克萊的高層表示，仍在撰寫向巴克萊提交的改革建議書。據悉 Bramson 將會建議，收縮巴克萊長期表現欠佳的企業及投資銀行部門，然後把該部門的 250 億英鎊資本，大部分退回給股東。

《星島日報》援引分析指出，巴克萊當初基於財務考慮，退出了非洲業務，但集團高層對此感到後悔，因為未顧及策略發展的需要。如果與渣打合併，在環球業務便可互補不足，因為渣打在非洲等新興市場有廣泛業務。