央企研發投入佔銷售收入比例納入業績考核

22日從科技部獲悉，科技部、國務院國資委日前聯合印發《關於進一步推進中央企業創新發展的意見》(簡稱《意見》)，提出深化科技體製改革和國企改革，健全中央企業技術創新經營業績考核製度，將技術進步要求高的中央企業研發投入佔銷售收入的比例納入經營業績考核。

《意見》提出，建立特色鮮明、要素集聚、活力迸發的中央企業創新體系;突破一批核心關鍵技術，在若幹重點産業領域形成一批具有國際影響力和競爭力的創新型中央企業;取得一批對國家經濟社會發展具有重要作用的創新成果，推動高質量發展，為我國建成創新型國家和現代化經濟體系提供強有力的支撐。

《意見》明確，未來國家要鼓勵和支持中央企業參與國家重大科技項目，鼓勵中央企業增加研發投入，支持中央企業發揮創新主體作用，支持中央企業打造協同創新平台，共同推動中央企業科技人才隊伍建設，以及支持中央企業開展國際科技合作等九大重點任務。

在鼓勵央企增加研發投入方面，《意見》指出，要深化科技體製改革和國企改革，健全中央企業技術創新經營業績考核製度，將技術進步要求高的中央企業研發投入佔銷售收入的比例納入經營業績考核;引導和鼓勵中央企業加大對基礎研究和應用基礎研究的投入;加強對中央企業高新技術企業認定工作的指導，協調相關部門完善研發費用加計扣除等創新激勵政策，促進相關政策落實落地;推動中央企業加快實施《國有科技型企業股權和分紅激勵暫行辦法》，進一步發揮好股權和分紅激勵政策的帶動作用。

來源： 經濟參考報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)