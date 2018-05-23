「昇華」自2018.05.23起暫停融資融券交易

昇華娛樂傳播股份有限公司之普通股股票 (股票代號：4806；以下簡稱昇華股票)，自 107 年 5 月 23 日起新增暫停融資融券交易之事由。

一、昇華公司前因公告並申報 107 年第 1 季財務報告，其會計師出具保留意見之核閱報告，核有本中心業務規則第 12 條第 1 項第 3 款之情事，經本中心於 107 年 5 月 16 日以證櫃監字第 10702005791 號公告，自 107 年 5 月 18 日起新增昇華股票為變更交易方法之上櫃有價證券，並自同日起暫停融資融券交易，惟了結交易不在此限。

二、今查昇華股票於 107 年 5 月 21 日發生單日買賣違約申報金額累計達新台幣五千萬元以上且該日之融資或融券餘額達上櫃股份百分之十五之情事，爰依規定自 107 年 5 月 23 日起新增暫停融資融券交易之事由。

三、前項事由俟該股票符合下列二項標準且無其他暫停融資融券交易之事由時，本中心於次一營業日公告自公告日次一營業日起恢復融資融券交易：

(一) 連續六個營業日均無單日買賣違約申報金額累計達新台幣一千萬元以上。

(二) 前開六個營業日之最後營業日融資或融券餘額均低於上櫃股份百分之十五以下。