義大利嚇壞投資人：擬發行短期公債 類似平行貨幣

義大利組閣兩黨達成一紙協議，結束政治僵局之後，歐洲市場似乎仍舊沒能獲得平靜。

5 月 22 日周二，5 年期義大利信用違約互換升至 142 個基點，為 7 個月新高。在義大利反建制新政府將任命持歐元懷疑論經濟學家 Paolo Savona 擔任經濟部長的報導流出後，義大利 - 德國 10 年期公債殖利率差擴大 7 個基點至 180 個基點；歐元 / 美元漲幅收窄。

上周，五星運動黨和聯盟黨在政府工作計劃中表示，希望發行短期公債，以償還政府拖欠企業的款項。彭博社指出，在投資者眼中，義大利兩黨提出發行名為 mini-BoT 的短期公債無異於發行與歐元平行的貨幣，此舉將進一步削弱該國的財政可持續性。

但兩黨堅稱，mini-BoT 不會變身法幣。但他們也承認，在某些方面，這些債券就像貨幣一樣，義大利國民可以用它們在國有企業中購買火車票或汽油。

彭博社分析認為，一旦發行，mini-BoT 就能以歐元面值進行交易。特別是到了人們開始把新債券當現金來用的時候，這實際上就起到了平行貨幣的作用。第一次世界大戰前的英鎊、布雷頓森林體制時期的美元以及國家貨幣基金組織發行的特別提款權、美洲的美元、過渡期的歐元等都扮演過平行貨幣的角色。

不過，聯盟黨認為，印發 700 億至 1000 億歐元的 mini-BoT 將鞏固義大利經濟。據介紹，計劃印發的債券面值較小，為 1 歐元至 500 歐元。正如政府打的欠條一樣，mini-BoT 不會支付利息，也沒有到期日期。

遭政府欠款的供應商或納稅人將獲得部分債券，並能以之全額支付稅款。第三方私企則沒有義務接受這些債券。聯盟黨稱，mini-BoT 應以平價進行交易，而且無需一個二級市場。

事實上，這並不是各國各地區第一次通過發行短期公債的方式來為手頭缺的錢 「挽尊」了。

英國《金融時報》介紹，2001 年，加州財政預算吃緊，便發行債券自救；2001 至 2002 年阿根廷金融危機爆發後，布宜諾斯艾利斯也發行 Patacon 債券用以支付賬單。最終，這些債券均用稅收收入贖回。

此外，在經歷債務危機之後，希臘曾在 2015 年考慮過發行電子借據。當時，希臘正與債權人進行談判，力求留在歐元區。

債務問題一直是義大利的「心腹大患」。目前義大利負債總額占 GDP 的 132%，為歐盟之首。那麼 mini-BoT 會否加重義大利債務負擔？聯盟黨給出了否定的答案。

但在此之前，前雷曼交易員、現彭博宏觀策略師 Mark Cudmore 直言，義大利組閣兩黨提出的經濟政策並沒有試圖保證債務的可持續性，而是向市場發出了明確信號：義大利無意償還債務。如此一來，歐盟要麼以犧牲其他成員國為代價拯救義大利，要麼將義大利踢出歐元區。

英國《金融時報》也認為，如果 mini-BoT 大規模發行，來自歐洲共同市場官員的政治壓力終將迫使義大利或德國退出歐元區。而在造成如此巨大的破壞之後，mini-BoT 也再無前路可言。