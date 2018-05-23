[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期 名稱 代碼 理由 備註 ------------------------------------------------------------------------- 2018.05.24 台新JPM新興債 00734B 上櫃 指數股票型基金受益憑證 2018.05.24 中美冠科-KY 6554 暫停交易 成為JSR Corporation百分之百持股之子公司 2018.05.31 願景 1818 下興櫃 董事會決議通過終止興櫃 2018.05.31 中美冠科-KY 6554 下櫃 成為JSR Corporation百分之百持股之子公司 2018.06.07 美磊 3068 暫停交易 2018.06.13 美磊 3068 下櫃 成為奇力新100%持股之子公司 2018.06.27 華美 6107 下櫃 停止櫃檯買賣滿6個月後仍未恢復 2018.07.01 勤益控 1437 變更類別 半導體業->其他 2018.07.01 新利虹 2443 變更類別 電子零組件業->其他 2018.07.01 鑫龍騰 3188 變更類別 半導體業->建材營造 2018.07.01 海灣 3252 變更類別 其他業->觀光事業 2018.07.01 麗清 3346 變更類別 汽車工業->電機機械 2018.07.01 寶島科 5312 變更類別 其他業->生技醫療業 2018.07.01 昇益 5455 變更類別 半導體業->建材營造 2018.07.01 淳安 6283 變更類別 通信網路業->其他電子業 2018.07.01 智基 6294 變更類別 其他業->文化創意業 2018.07.01 陞泰 8072 變更類別 光電業->電子通路業 2018.07.01 群聯 8299 變更類別 電腦及週邊設備業->半導體業