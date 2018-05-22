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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/21  107/05/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.41380   10.41220   0.00160    0.01537
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.35340    9.36320  -0.00980   -0.10467
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58070    9.58940  -0.00870   -0.09073
中國信託台灣活力基金                                             16.82000   16.50000   0.32000    1.93939
中國信託台灣優勢基金                                             19.44000   19.03000   0.41000    2.15449
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73550    9.73650  -0.00100   -0.01027
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22490    9.22590  -0.00100   -0.01084
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18610   10.18720  -0.00110   -0.01080
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.64970    9.65070  -0.00100   -0.01036
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.29760   10.29100   0.00660    0.06413
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.03630    9.03050   0.00580    0.06423
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.27140   11.27150  -0.00010   -0.00089
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.23330   10.23340  -0.00010   -0.00098
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
中國信託智能運動基金-美元                                        10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97350   10.97310   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.38410    9.40570  -0.02160   -0.22965
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.14930    9.17040  -0.02110   -0.23009
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.55810    9.58010  -0.02200   -0.22964
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31410    9.33560  -0.02150   -0.23030
中國信託精穩基金                                                 18.64620   18.51340   0.13280    0.71732
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     69.61000   68.74000   0.87000    1.26564
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.29840   37.09240   0.20600    0.55537
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30690   11.30590   0.00100    0.00884
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.93140   10.93270  -0.00130   -0.01189
元大上證50基金                                                   32.14000   32.08000   0.06000    0.18703
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.15000   13.08000   0.07000    0.53517
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.30000   12.23000   0.07000    0.57236
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.47000   13.41000   0.06000    0.44743
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.64800   13.58800   0.06000    0.44157
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.86900   17.78800   0.08100    0.45536
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.51400   11.49900   0.01500    0.13045
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.61800   11.60600   0.01200    0.10339
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.24000    3.22000   0.02000    0.62112
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.18000   15.12000   0.06000    0.39683
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.32650   47.34580  -0.01930   -0.04076
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.30810   10.31400  -0.00590   -0.05720
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.58710    9.59260  -0.00550   -0.05734
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.94920    9.95700  -0.00780   -0.07834
元大巴西指數基金                                                  6.01800    6.11700  -0.09900   -1.61844
元大巴菲特基金                                                   31.10000   30.56000   0.54000    1.76702
元大日經225基金                                                  28.99000   28.87000   0.12000    0.41566
元大台商收成基金                                                 24.30000   23.82000   0.48000    2.01511
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.56000   12.73000  -0.17000   -1.33543
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.13000   36.14000   0.99000    2.73935
元大台灣中型100基金                                              33.78000   33.23000   0.55000    1.65513
元大台灣加權股價指數基金                                         25.23000   24.93100   0.29900    1.19931
元大台灣卓越50基金                                               82.06000   80.88000   1.18000    1.45895
元大台灣金融基金                                                 17.72000   17.59000   0.13000    0.73906
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.21000   31.06000   0.15000    0.48294
元大台灣高股息基金                                               26.49000   26.27000   0.22000    0.83746
元大台灣電子科技基金                                             35.81000   35.16000   0.65000    1.84869
元大全球ETF成長組合基金                                          10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.59000   14.61000  -0.02000   -0.13689
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.18000   13.14000   0.04000    0.30441
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.34000   12.30000   0.04000    0.32520
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.52800   12.49100   0.03700    0.29621
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.09000    7.08000   0.01000    0.14124
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.59000    6.57000   0.02000    0.30441
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.12700   10.14500  -0.01800   -0.17743
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.95000   13.99000  -0.04000   -0.28592
元大全球農業商機基金                                             16.56000   16.49000   0.07000    0.42450
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
元大印尼指數基金                                                  8.27800    8.37700  -0.09900   -1.18181
元大印度指數基金                                                  9.43700    9.55700  -0.12000   -1.25562
元大印度基金                                                     12.61000   12.66000  -0.05000   -0.39494
元大多多基金                                                     22.15000   21.67000   0.48000    2.21504
元大多福基金                                                     60.62000   59.82000   0.80000    1.33735
元大亞太成長基金                                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57020    8.58320  -0.01300   -0.15146
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.11720    7.12800  -0.01080   -0.15152
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.98700    9.97100   0.01600    0.16047
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.20900   10.19400   0.01500    0.14715
元大卓越基金                                                     52.66000   51.66000   1.00000    1.93573
元大店頭基金                                                      9.62000    9.50000   0.12000    1.26316
元大泛歐成長基金                                                  9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21290   10.21140   0.00150    0.01469
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.29030    9.26410   0.02620    0.28281
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.71240   30.67180   0.04060    0.13237
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.18210   35.91980   0.26230    0.73024
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.69810   19.81930  -0.12120   -0.61153
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.10080   17.87040   0.23040    1.28928
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.26950   37.10810   0.16140    0.43495
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.73730   20.79390  -0.05660   -0.27220
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.54370   17.44590   0.09780    0.56059
元大高科技基金                                                   20.92000   20.42000   0.50000    2.44858
元大得利貨幣市場基金                                             16.23470   16.23410   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96870   11.96830   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.41000   14.25000   0.16000    1.12281
元大華夏中小基金                                                  8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
元大新中國基金-人民幣                                            11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
元大新中國基金-美元                                              11.30800   11.27300   0.03500    0.31048
元大新中國基金-新台幣                                            10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
元大新主流基金                                                   30.66000   29.90000   0.76000    2.54181
元大新東協平衡基金-美元                                           9.92000    9.92600  -0.00600   -0.06045
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.13250   10.23160  -0.09910   -0.96857
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.15970   10.26330  -0.10360   -1.00942
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.43940   10.54370  -0.10430   -0.98922
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.22500    9.31720  -0.09220   -0.98957
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.72390    9.71790   0.00600    0.06174
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41930    9.41360   0.00570    0.06055
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58020    9.57260   0.00760    0.07939
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.28520    9.27780   0.00740    0.07976
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49140    9.48450   0.00690    0.07275
元大新興亞洲基金                                                 12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.36870    9.39890  -0.03020   -0.32131
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.25120    9.28110  -0.02990   -0.32216
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.33810    9.36630  -0.02820   -0.30108
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.21870    9.24660  -0.02790   -0.30173
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08490   15.08440   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     41.68000   40.78000   0.90000    2.20696
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
元大實質多重資產基金-美元                                         9.46700    9.48400  -0.01700   -0.17925
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.32000   14.36000  -0.04000   -0.27855
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.68000   16.56000   0.12000    0.72464
元大精準中小基金                                                 23.18000   22.70000   0.48000    2.11454
元大摩臺基金                                                     38.40000   37.88000   0.52000    1.37276
元大標普500基金                                                  24.42000   24.46000  -0.04000   -0.16353
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.45000   31.57000  -0.12000   -0.38011
元大標智滬深300基金                                              19.19000   19.01000   0.18000    0.94687
元大歐洲50基金                                                   25.62000   25.70000  -0.08000   -0.31128
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55930    9.53010   0.02920    0.30640
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14800   10.14700   0.00100    0.00986
元大績效基金                                                     63.35000   61.87000   1.48000    2.39211
元大韓國KOSPI200基金                                             24.10000   24.14000  -0.04000   -0.16570
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.36000   16.08000   0.28000    1.74129
日盛上選基金                                                     36.26000   35.52000   0.74000    2.08333
日盛小而美基金                                                   20.13000   19.77000   0.36000    1.82094
日盛中國內需動力基金                                             11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.61900   11.61460   0.00440    0.03788
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86920    9.86550   0.00370    0.03750
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.92640   11.92670  -0.00030   -0.00252
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.12410   10.12430  -0.00020   -0.00198
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.76000   10.75980   0.00020    0.00186
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.11800    9.11780   0.00020    0.00219
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.30000   12.19000   0.11000    0.90238
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.66000   12.56000   0.10000    0.79618
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.68000   12.58000   0.10000    0.79491
日盛日盛基金                                                     15.26000   14.85000   0.41000    2.76094
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
日盛全球抗暖化基金                                               10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01070   10.01550  -0.00480   -0.04793
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52070    9.52530  -0.00460   -0.04829
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78160    9.78600  -0.00440   -0.04496
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30500    9.30930  -0.00430   -0.04619
日盛全球新興債券基金A                                            10.69970   10.71290  -0.01320   -0.12322
日盛全球新興債券基金B                                             8.40300    8.41340  -0.01040   -0.12361
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40870    2.40810   0.00060    0.02492
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69790    1.69750   0.00040    0.02356
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37580    0.37590  -0.00010   -0.02660
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26580    0.26590  -0.00010   -0.03761
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.40420   12.40610  -0.00190   -0.01532
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.62800    8.62920  -0.00120   -0.01391
日盛亞洲機會基金                                                  7.81000    7.82000  -0.01000   -0.12788
日盛首選基金                                                     18.45000   18.07000   0.38000    2.10293
日盛高科技基金                                                   19.23000   18.85000   0.38000    2.01592
日盛貨幣市場基金                                                 14.75230   14.75180   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   44.46000   43.37000   1.09000    2.51326
日盛精選五虎基金                                                 41.02000   40.23000   0.79000    1.96371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46930   13.46880   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               36.41000   35.64000   0.77000    2.16049
台新MSCI中國基金                                                 22.64000   22.68000  -0.04000   -0.17637
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.24000   18.46000  -0.22000   -1.19177
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.69000   21.07000   0.62000    2.94257
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14550   14.14500   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.84850    9.84580   0.00270    0.02742
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81220   10.81420  -0.00200   -0.01849
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06210   10.06130   0.00080    0.00795
台新中國通基金                                                   50.68000   50.12000   0.56000    1.11732
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57210    0.56780   0.00430    0.75731
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.09800   16.96700   0.13100    0.77209
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42140    0.41970   0.00170    0.40505
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
台新主流基金                                                     25.22000   24.94000   0.28000    1.12269
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.52000   18.49000   0.03000    0.16225
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62260    0.62180   0.00080    0.12866
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.98000   13.96000   0.02000    0.14327
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46960    0.46900   0.00060    0.12793
台新台灣中小基金                                                 39.79000   39.33000   0.46000    1.16959
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.30550    9.28080   0.02470    0.26614
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30480    9.29610   0.00870    0.09359
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.49000    8.48000   0.01000    0.11792
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.32100   10.31130   0.00970    0.09407
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.64610   10.65890  -0.01280   -0.12009
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.37600   11.38960  -0.01360   -0.11941
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
台新印度基金                                                     15.54000   15.66000  -0.12000   -0.76628
台新亞美短期債券基金                                             10.92070   10.92170  -0.00100   -0.00916
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.63860    8.63870  -0.00010   -0.00116
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29500    0.29510  -0.00010   -0.03389
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.82540   11.82570  -0.00030   -0.00254
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39800    0.39810  -0.00010   -0.02512
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07920   11.07890   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               29.61970   29.51230   0.10740    0.36392
台新智慧生活基金-美元                                            10.28880   10.27440   0.01440    0.14015
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.92410    8.93220  -0.00810   -0.09068
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.84730    8.85360  -0.00630   -0.07116
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45080    9.45940  -0.00860   -0.09091
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.37750    9.38420  -0.00670   -0.07140
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.36210   10.37390  -0.01180   -0.11375
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34130    0.34180  -0.00050   -0.14628
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.83420    7.84310  -0.00890   -0.11348
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27140    0.27170  -0.00030   -0.11042
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.47000    6.49000  -0.02000   -0.30817
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.01700   11.00300   0.01400    0.12724
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.03000   23.24000   0.79000    3.39931
未來資產全球大消費基金                                           15.21000   15.24000  -0.03000   -0.19685
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.80110   11.79610   0.00500    0.04239
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.63890    9.63490   0.00400    0.04152
未來資產亞洲新富基金                                             21.94000   21.81000   0.13000    0.59606
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55270   12.55240   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               14.88000   14.34000   0.54000    3.76569
未來資產新興市場債券基金A                                         8.69850    8.70630  -0.00780   -0.08959
未來資產新興市場債券基金B                                         6.71400    6.72010  -0.00610   -0.09077
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00920   11.00820   0.00100    0.00908
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.28150   10.28770  -0.00620   -0.06027
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.45210    9.44870   0.00340    0.03598
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59490   10.59090   0.00400    0.03777
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55650    8.56040  -0.00390   -0.04556
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.65030    9.65480  -0.00450   -0.04661
永豐中小基金                                                     55.40000   53.73000   1.67000    3.10813
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.82880    1.83080  -0.00200   -0.10924
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37130    2.37400  -0.00270   -0.11373
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.72650    8.74230  -0.01580   -0.18073
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.97710   10.99700  -0.01990   -0.18096
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.89000    4.87000   0.02000    0.41068
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.01000   22.91000   0.10000    0.43649
永豐主流品牌基金                                                 18.08000   18.08000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                     36.52000   35.81000   0.71000    1.98269
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00000   10.00460  -0.00460   -0.04598
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.99990   10.00460  -0.00470   -0.04698
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98690    9.99000  -0.00310   -0.03103
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98690    9.99000  -0.00310   -0.03103
永豐亞洲民生消費基金                                             12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
永豐南非幣2021保本基金                                           12.77490   12.78700  -0.01210   -0.09463
永豐高科技基金                                                   27.42000   26.39000   1.03000    3.90299
永豐貨幣市場基金                                                 13.86700   13.86650   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02970    2.02920   0.00050    0.02464
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39060    2.39190  -0.00130   -0.05435
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84380    7.84730  -0.00350   -0.04460
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34820   10.35280  -0.00460   -0.04443
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.27600    7.30430  -0.02830   -0.38744
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.01550   11.05840  -0.04290   -0.38794
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.67000    8.56000   0.11000    1.28505
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.53000   19.26000   0.27000    1.40187
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.60000   53.91000   0.69000    1.27991
永豐領航科技基金                                                 42.85000   41.51000   1.34000    3.22814
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.85000   11.91000  -0.06000   -0.50378
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
永豐趨勢平衡基金                                                 51.41000   50.33000   1.08000    2.14584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46700   11.46360   0.00340    0.02966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60600    9.60540   0.00060    0.00625
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73050    9.72990   0.00060    0.00617
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57950    9.58090  -0.00140   -0.01461
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66390    9.66530  -0.00140   -0.01448
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62050    9.62090  -0.00040   -0.00416
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87620    9.87650  -0.00030   -0.00304
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56600    9.56780  -0.00180   -0.01881
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73370    9.73540  -0.00170   -0.01746
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.88000   11.79000   0.09000    0.76336
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.98000   11.91000   0.07000    0.58774
兆豐國際中小基金                                                 16.33000   15.94000   0.39000    2.44668
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.36000   15.23000   0.13000    0.85358
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.32000   21.17000   0.15000    0.70855
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.52000   21.37000   0.15000    0.70192
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
兆豐國際生命科學基金                                             15.20000   15.22000  -0.02000   -0.13141
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33320   10.34620  -0.01300   -0.12565
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.72200   10.73680  -0.01480   -0.13784
兆豐國際全球高股息基金                                           11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
兆豐國際全球基金                                                 32.10000   32.12000  -0.02000   -0.06227
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21930   10.21740   0.00190    0.01860
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.71530    9.68760   0.02770    0.28593
兆豐國際國民基金                                                 23.02000   22.70000   0.32000    1.40969
兆豐國際第一基金                                                 13.57000   13.35000   0.22000    1.64794
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.83940    9.84750  -0.00810   -0.08225
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.88260    7.88910  -0.00650   -0.08239
兆豐國際萬全基金                                                 20.97000   20.68000   0.29000    1.40232
兆豐國際電子基金                                                 26.73000   26.22000   0.51000    1.94508
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.20000    8.20000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.24000   21.93000   0.31000    1.41359
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.88000   17.08000  -0.20000   -1.17096
兆豐國際豐台灣基金                                               32.92000   32.80000   0.12000    0.36585
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48800   12.48750   0.00050    0.00400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04950   11.05380  -0.00430   -0.03890
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91540   11.91720  -0.00180   -0.01510
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69890   10.70280  -0.00390   -0.03644
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.46680   11.47320  -0.00640   -0.05578
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19230    8.19550  -0.00320   -0.03905
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.58680    9.58790  -0.00110   -0.01147
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09570    9.09910  -0.00340   -0.03737
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.08290    9.08820  -0.00530   -0.05832
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.40320    9.40660  -0.00340   -0.03614
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
合庫全球新興市場基金                                              9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
合庫貨幣市場基金                                                 10.11810   10.11770   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.59860    9.61980  -0.02120   -0.22038
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.86070    9.88460  -0.02390   -0.24179
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.10850   10.13250  -0.02400   -0.23686
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.62900   11.65750  -0.02850   -0.24448
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.57730   13.61150  -0.03420   -0.25126
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.09150    9.11200  -0.02050   -0.22498
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.72360    9.74720  -0.02360   -0.24212
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.04850    8.06760  -0.01910   -0.23675
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.06320    9.08520  -0.02200   -0.24215
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.34980   10.37530  -0.02550   -0.24578
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90480   10.90380   0.00100    0.00917
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.63900   10.64750  -0.00850   -0.07983
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16030   10.16650  -0.00620   -0.06098
安聯中國東協基金                                                 16.29000   16.28000   0.01000    0.06143
安聯中國策略基金                                                 16.20000   16.06000   0.14000    0.87173
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.74000   14.68000   0.06000    0.40872
安聯中華新思路基金-美元                                          14.84000   14.79000   0.05000    0.33807
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.51000   13.46000   0.05000    0.37147
安聯台灣大壩基金                                                 27.17000   26.57000   0.60000    2.25819
安聯台灣科技基金                                                 45.84000   45.05000   0.79000    1.75361
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47690   12.47650   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 30.16000   29.55000   0.61000    2.06430
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05570   10.06130  -0.00560   -0.05566
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98380   14.99280  -0.00900   -0.06003
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66820    9.67400  -0.00580   -0.05995
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.04690   12.05460  -0.00770   -0.06388
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07330   10.08080  -0.00750   -0.07440
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20310   12.21260  -0.00950   -0.07779
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.56970    9.57570  -0.00600   -0.06266
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.41500    9.42210  -0.00710   -0.07535
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.11910    9.12620  -0.00710   -0.07780
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85260   11.85590  -0.00330   -0.02783
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90570   10.91090  -0.00520   -0.04766
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58150   10.58670  -0.00520   -0.04912
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02290    9.02600  -0.00310   -0.03435
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81910    8.82330  -0.00420   -0.04760
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53090    8.53510  -0.00420   -0.04921
安聯全球人口趨勢基金                                             11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.42000   34.36000   0.06000    0.17462
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
安聯全球計量平衡基金                                             12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.02460   12.03660  -0.01200   -0.09970
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.48190   10.49230  -0.01040   -0.09912
安聯全球新興市場基金                                             18.70000   18.75000  -0.05000   -0.26667
安聯全球農金趨勢基金                                              9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             25.07000   25.15000  -0.08000   -0.31809
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98510    9.98120   0.00390    0.03907
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78820    9.78440   0.00380    0.03884
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.12090   83.05600   0.06490    0.07814
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.63020   12.63080  -0.00060   -0.00475
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.92400   65.87380   0.05020    0.07621
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93630    9.93670  -0.00040   -0.00403
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51370    2.51030   0.00340    0.13544
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63610   10.63880  -0.00270   -0.02538
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09900    2.09620   0.00280    0.13358
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88140    8.88340  -0.00200   -0.02251
宏利台灣動力基金                                                 33.63000   32.87000   0.76000    2.31214
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.42930   10.43680  -0.00750   -0.07186
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.92510    9.92970  -0.00460   -0.04633
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.30890    8.31500  -0.00610   -0.07336
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10990    8.11410  -0.00420   -0.05176
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
宏利全球債券組合基金                                             12.93910   12.93900   0.00010    0.00077
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76000    2.76120  -0.00120   -0.04346
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.64030   11.64730  -0.00700   -0.06010
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69310    8.69820  -0.00510   -0.05863
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26880    2.26640   0.00240    0.10589
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66290   10.66700  -0.00410   -0.03844
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.29410    4.30130  -0.00720   -0.16739
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69700    0.69850  -0.00150   -0.21475
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.97000   20.01000  -0.04000   -0.19990
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61040   11.60610   0.00430    0.03705
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35820   10.35720   0.00100    0.00966
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01560   10.01380   0.00180    0.01798
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05730    9.05750  -0.00020   -0.00221
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58500    8.58410   0.00090    0.01048
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43130    8.42950   0.00180    0.02135
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57760    8.57950  -0.00190   -0.02215
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74530    2.75130  -0.00600   -0.21808
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40150    0.40250  -0.00100   -0.24845
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.12430   12.15210  -0.02780   -0.22877
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91710    0.91970  -0.00260   -0.28270
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.48930    7.50640  -0.01710   -0.22781
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.08410    2.08870  -0.00460   -0.22023
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29950    0.30020  -0.00070   -0.23318
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.20040    9.22130  -0.02090   -0.22665
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33740    0.33830  -0.00090   -0.26604
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63000   13.62970   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.90000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
宏利臺灣股息收益基金                                             30.53000   29.99000   0.54000    1.80060
宏利澳幣保本基金                                                 11.93500   11.93690  -0.00190   -0.01592
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.93000   11.91000   0.02000    0.16793
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.88070    9.86990   0.01080    0.10942
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.89910    9.89930  -0.00020   -0.00202
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.02140    9.01980   0.00160    0.01774
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.56140   10.55950   0.00190    0.01799
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
貝萊德新台幣基金                                                 12.92540   12.92520   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   26.09000   25.62000   0.47000    1.83450
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17670   11.17670   0.00000    0.00000
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.22270   10.23190  -0.00920   -0.08991
保德信大中華基金                                                 31.59000   31.50000   0.09000    0.28571
保德信中小型股基金                                               47.68000   46.41000   1.27000    2.73648
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
保德信中國中小基金-美元                                          11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.83340    9.82420   0.00920    0.09365
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.82660    9.81690   0.00970    0.09881
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.93640    9.92680   0.00960    0.09671
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.64530   10.60880   0.03650    0.34405
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
保德信中國品牌基金-美元                                          10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
保德信台商全方位基金                                             38.56000   37.64000   0.92000    2.44421
保德信全球中小基金                                               30.12000   30.13000  -0.01000   -0.03319
保德信全球消費商機基金                                           17.42000   17.46000  -0.04000   -0.22910
保德信全球基礎建設基金                                           12.03000   12.05000  -0.02000   -0.16598
保德信全球資源基金                                                8.45000    8.50000  -0.05000   -0.58824
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.80000   30.77000   0.03000    0.09750
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.87930    9.92680  -0.04750   -0.47850
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.59150   10.60680  -0.01530   -0.14425
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09310    9.13460  -0.04150   -0.45432
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.73800    9.75010  -0.01210   -0.12410
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.26730    8.31130  -0.04400   -0.52940
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75980   10.76930  -0.00950   -0.08821
保德信亞太基金                                                   22.48000   22.53000  -0.05000   -0.22193
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47220    8.50240  -0.03020   -0.35519
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.08740   11.08110   0.00630    0.05685
保德信店頭市場基金                                               35.17000   34.59000   0.58000    1.67679
保德信拉丁美洲基金                                                6.94000    7.05000  -0.11000   -1.56028
保德信金平衡基金                                                 29.88000   29.65000   0.23000    0.77572
保德信金滿意基金                                                 42.54000   41.76000   0.78000    1.86782
保德信科技島基金                                                 26.23000   25.73000   0.50000    1.94326
保德信高成長基金                                                 97.00000   94.94000   2.06000    2.16979
保德信第一基金                                                   27.93000   27.40000   0.53000    1.93431
保德信貨幣市場基金                                               15.74980   15.74920   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.62480   10.64150  -0.01670   -0.15693
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.48190   10.49660  -0.01470   -0.14005
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.87550   10.89000  -0.01450   -0.13315
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04590   10.05770  -0.01180   -0.11732
保德信新世紀基金                                                 10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.08240    8.13210  -0.04970   -0.61116
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74020   10.74180  -0.00160   -0.01490
保德信新興趨勢組合基金                                           11.52000   11.62000  -0.10000   -0.86059
保德信瑞騰基金                                                   15.53190   15.53150   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75750    9.76330  -0.00580   -0.05941
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90970    9.91440  -0.00470   -0.04741
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67020    9.67800  -0.00780   -0.08060
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.73430    9.74240  -0.00810   -0.08314
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.78980    9.79440  -0.00460   -0.04697
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79010    9.79460  -0.00450   -0.04594
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77000    9.77990  -0.00990   -0.10123
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.77020    9.78010  -0.00990   -0.10123
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.79000    9.80170  -0.01170   -0.11937
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.64440    9.65390  -0.00950   -0.09841
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.58570    9.59990  -0.01420   -0.14792
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95910    1.95810   0.00100    0.05107
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62800    2.62660   0.00140    0.05330
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30790    0.30810  -0.00020   -0.06491
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44890    0.44920  -0.00030   -0.06679
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.72450    8.73010  -0.00560   -0.06415
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88570   11.89160  -0.00590   -0.04961
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59210    9.58930   0.00280    0.02920
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59650   11.59300   0.00350    0.03019
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.08530    9.09220  -0.00690   -0.07589
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.01140   11.01980  -0.00840   -0.07623
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09540   10.10500  -0.00960   -0.09500
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93640    9.94760  -0.01120   -0.11259
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12210   10.12560  -0.00350   -0.03457
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60260   10.60640  -0.00380   -0.03583
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00980   10.01600  -0.00620   -0.06190
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81740    9.82430  -0.00690   -0.07023
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04370   10.05080  -0.00710   -0.07064
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75240    9.76120  -0.00880   -0.09015
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88530    9.89410  -0.00880   -0.08894
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.35310   10.36760  -0.01450   -0.13986
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.38170    6.40030  -0.01860   -0.29061
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.76020   10.79170  -0.03150   -0.29189
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64010   11.63980   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.96000   19.50000   0.46000    2.35897
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4533.800004429.20000 104.60000    2.36160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.83060   10.80420   0.02640    0.24435
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.07500   12.04580   0.02920    0.24241
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.31410   11.28830   0.02580    0.22856
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.71470    9.69100   0.02370    0.24456
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.35310   10.32810   0.02500    0.24206
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.15000   10.12680   0.02320    0.22910
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.12890   11.10170   0.02720    0.24501
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.91460   11.88580   0.02880    0.24231
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.86660   11.83950   0.02710    0.22889
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.67000    6.72000  -0.05000   -0.74405
柏瑞巨人基金                                                     12.82000   12.68000   0.14000    1.10410
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64200   13.64170   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.10000   16.14000  -0.04000   -0.24783
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.30910   13.31830  -0.00920   -0.06908
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79470   11.80310  -0.00840   -0.07117
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.43520   12.44490  -0.00970   -0.07794
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.00950    9.01570  -0.00620   -0.06877
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81250    6.81720  -0.00470   -0.06894
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.91180    8.91810  -0.00630   -0.07064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.55490    8.56340  -0.00850   -0.09926
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.91670   10.92520  -0.00850   -0.07780
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44110    8.44810  -0.00700   -0.08286
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.96960   11.97810  -0.00850   -0.07096
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53000   11.53790  -0.00790   -0.06847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.59280   11.60440  -0.01160   -0.09996
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.31990   11.32870  -0.00880   -0.07768
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02780    9.03400  -0.00620   -0.06863
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.95660    9.96370  -0.00710   -0.07126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.77870    9.78840  -0.00970   -0.09910
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.70990    9.71740  -0.00750   -0.07718
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.54750    9.55550  -0.00800   -0.08372
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07540   10.06990   0.00550    0.05462
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99920    9.99370   0.00550    0.05503
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93180    9.92730   0.00450    0.04533
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01800   10.01380   0.00420    0.04194
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98270    9.97730   0.00540    0.05412
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88120    9.87560   0.00560    0.05671
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83970    9.83530   0.00440    0.04474
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92600    9.92180   0.00420    0.04233
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05610   10.05060   0.00550    0.05472
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99920    9.99370   0.00550    0.05503
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93180    9.92740   0.00440    0.04432
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01810   10.01390   0.00420    0.04194
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98280    9.97740   0.00540    0.05412
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88120    9.87570   0.00550    0.05569
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83970    9.83530   0.00440    0.04474
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92600    9.92180   0.00420    0.04233
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58080   10.58130  -0.00050   -0.00473
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79500   11.79490   0.00010    0.00085
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25940   11.26060  -0.00120   -0.01066
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13150    9.13190  -0.00040   -0.00438
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90100    9.90090   0.00010    0.00101
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76680    9.76780  -0.00100   -0.01024
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29610   10.29650  -0.00040   -0.00388
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98230   10.98220   0.00010    0.00091
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.87780   10.87890  -0.00110   -0.01011
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13160    9.13200  -0.00040   -0.00438
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90140    9.90130   0.00010    0.00101
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.76710    9.76820  -0.00110   -0.01126
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.48000   13.51000  -0.03000   -0.22206
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.17000   12.19000  -0.02000   -0.16407
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.53000    9.65000  -0.12000   -1.24352
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.25520   11.22800   0.02720    0.24225
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.43940    7.42140   0.01800    0.24254
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.29080   11.29900  -0.00820   -0.07257
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.97420   10.98180  -0.00760   -0.06921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16170   10.16970  -0.00800   -0.07867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.38590    8.39210  -0.00620   -0.07388
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.48700    9.49350  -0.00650   -0.06847
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.51960    9.52700  -0.00740   -0.07767
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.55630   10.56360  -0.00730   -0.06911
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.91540    9.92270  -0.00730   -0.07357
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14540   10.15330  -0.00790   -0.07781
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.82870    9.83550  -0.00680   -0.06914
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06110    9.06770  -0.00660   -0.07279
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.99930    9.00710  -0.00780   -0.08660
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.54160    9.54900  -0.00740   -0.07750
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.00110   12.04650  -0.04540   -0.37687
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.52570   11.56910  -0.04340   -0.37514
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.99620   11.03850  -0.04230   -0.38320
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.26360    7.29100  -0.02740   -0.37581
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.17580    9.21040  -0.03460   -0.37566
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.81670    9.85450  -0.03780   -0.38358
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.31640   10.35540  -0.03900   -0.37662
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.01370   11.05610  -0.04240   -0.38350
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.92870    9.96620  -0.03750   -0.37627
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.26290    9.29790  -0.03500   -0.37643
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.02570   10.06420  -0.03850   -0.38254
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05470   11.05360   0.00110    0.00995
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.63860   11.63690   0.00170    0.01461
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73820   10.73780   0.00040    0.00373
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15060    9.14970   0.00090    0.00984
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.73380    9.73240   0.00140    0.01438
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.74070    9.74030   0.00040    0.00411
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97030   10.96860   0.00170    0.01550
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86330    9.86230   0.00100    0.01014
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23190   10.23150   0.00040    0.00391
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47260    9.47160   0.00100    0.01056
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30260    9.30160   0.00100    0.01075
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.95180    9.95030   0.00150    0.01507
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.50320    9.50280   0.00040    0.00421
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.23000   18.27000  -0.04000   -0.21894
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.04000   17.07000  -0.03000   -0.17575
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.86350   12.90160  -0.03810   -0.29531
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.90930   10.93730  -0.02800   -0.25600
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.68100   11.70930  -0.02830   -0.24169
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.24210   12.26500  -0.02290   -0.18671
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.33900   11.36840  -0.02940   -0.25861
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.03880   10.06460  -0.02580   -0.25634
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48330   10.50870  -0.02540   -0.24170
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.41040   10.42990  -0.01950   -0.18696
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45310   10.48020  -0.02710   -0.25858
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.27960   10.30450  -0.02490   -0.24164
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39350   10.42050  -0.02700   -0.25910
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.25000   32.07000   0.18000    0.56127
國泰大中華基金                                                   21.98000   21.76000   0.22000    1.01103
國泰小龍基金                                                     16.42000   16.14000   0.28000    1.73482
國泰中小成長基金                                                 46.49000   45.59000   0.90000    1.97412
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.51500    4.47720   0.03780    0.84428
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.24000   21.06000   0.18000    0.85470
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81750    0.81090   0.00660    0.81391
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77550    0.76940   0.00610    0.79283
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07640    2.07580   0.00060    0.02890
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66530    9.66500   0.00030    0.00310
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.33330    8.33310   0.00020    0.00240
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32190    0.32200  -0.00010   -0.03106
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40350   11.40250   0.00100    0.00877
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78900    1.78960  -0.00060   -0.03353
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18430   10.19830  -0.01400   -0.13728
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34530    0.34580  -0.00050   -0.14459
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.90600    4.89270   0.01330    0.27183
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.06000   23.01000   0.05000    0.21730
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76470    0.76300   0.00170    0.22280
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.67590    3.65860   0.01730    0.47286
國泰中港台基金台幣級別                                           17.29000   17.21000   0.08000    0.46485
國泰中港台基金美元級別                                            0.58010    0.57760   0.00250    0.43283
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.95000   27.89000   0.06000    0.21513
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.44000   12.48000  -0.04000   -0.32051
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.77000   37.57000   0.20000    0.53234
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01600   10.01570   0.00030    0.00300
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01610   10.01570   0.00040    0.00399
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01600   10.01570   0.00030    0.00300
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33450    0.33460  -0.00010   -0.02989
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33450    0.33460  -0.00010   -0.02989
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33450    0.33460  -0.00010   -0.02989
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40050   12.40020   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     29.91000   29.37000   0.54000    1.83861
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25350    2.25370  -0.00020   -0.00887
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35460    0.35480  -0.00020   -0.05637
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47460    0.47470  -0.00010   -0.02107
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46890    0.46900  -0.00010   -0.02132
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.95000    5.95000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19590    0.19580   0.00010    0.05107
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41310    0.41370  -0.00060   -0.14503
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37590    0.37640  -0.00050   -0.13284
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43650    0.43710  -0.00060   -0.13727
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49740    0.49790  -0.00050   -0.10042
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.61000   19.67000  -0.06000   -0.30503
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.32000   21.14000   0.18000    0.85147
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40820    2.40970  -0.00150   -0.06225
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.47160   11.48170  -0.01010   -0.08797
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.44650   10.45570  -0.00920   -0.08799
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37990    0.38030  -0.00040   -0.10518
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34600    0.34640  -0.00040   -0.11547
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50520    0.50560  -0.00040   -0.07911
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41280    0.41190   0.00090    0.21850
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.51000   18.51000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61870    0.61890  -0.00020   -0.03232
國泰科技生化基金                                                 39.09000   38.34000   0.75000    1.95618
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.82000   25.82000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.83000   13.84000  -0.01000   -0.07225
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.41710   37.16680   0.25030    0.67345
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.11120   20.23570  -0.12450   -0.61525
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38210   18.15070   0.23140    1.27488
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.78420   38.65440   0.12980    0.33580
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.80750   38.85730  -0.04980   -0.12816
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.45650   41.46390  -0.00740   -0.01785
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98170   11.98290  -0.00120   -0.01001
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.25890   12.25950  -0.00060   -0.00489
國泰紐幣保本基金                                                 12.31040   12.30900   0.00140    0.01137
國泰高科技基金                                                   14.33000   13.95000   0.38000    2.72401
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.85000   24.41000   0.44000    1.80254
國泰國泰基金台幣級別                                             24.85000   24.41000   0.44000    1.80254
國泰富時中國A50基金                                              20.83000   20.81000   0.02000    0.09611
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33740    0.33760  -0.00020   -0.05924
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45820    0.45840  -0.00020   -0.04363
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36670    0.36730  -0.00060   -0.16335
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49810    0.49890  -0.00080   -0.16035
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35080    0.35170  -0.00090   -0.25590
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47650    0.47760  -0.00110   -0.23032
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.60990   10.63080  -0.02090   -0.19660
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.73190    7.74710  -0.01520   -0.19620
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35840    0.35910  -0.00070   -0.19493
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25850    0.25900  -0.00050   -0.19305
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.38000   12.34000   0.04000    0.32415
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41410    0.41280   0.00130    0.31492
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10940    2.11310  -0.00370   -0.17510
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41320    1.41570  -0.00250   -0.17659
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34210    0.34280  -0.00070   -0.20420
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36700    0.36780  -0.00080   -0.21751
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23150    0.23200  -0.00050   -0.21552
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.50220   10.52510  -0.02290   -0.21758
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.90510    6.92020  -0.01510   -0.21820
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.20000   14.39000  -0.19000   -1.32036
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.00000   34.09000   0.91000    2.66940
國泰價值卓越基金                                                 17.28000   16.79000   0.49000    2.91840
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.26000   11.33000  -0.07000   -0.61783
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39580    0.39820  -0.00240   -0.60271
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.07770   40.12410  -0.04640   -0.11564
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05470   12.05770  -0.00300   -0.02488
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40300    0.41070  -0.00770   -1.87485
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58550    9.58640  -0.00090   -0.00939
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60540    8.62260  -0.01720   -0.19948
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53840   10.53950  -0.00110   -0.01044
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55580    9.57480  -0.01900   -0.19844
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10010   11.09910   0.00100    0.00901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.20240   10.20930  -0.00690   -0.06759
第一金大中華基金                                                 29.82000   28.99000   0.83000    2.86306
第一金小型精選基金                                               43.11000   41.92000   1.19000    2.83874
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.49000   14.43000   0.06000    0.41580
第一金中國世紀基金-美元                                           9.77930    9.76700   0.01230    0.12593
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.78060    9.76860   0.01200    0.12284
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
第一金中概平衡基金                                               26.99000   26.60000   0.39000    1.46617
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23340   15.23280   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.66000  177.65400   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.05950   14.04980   0.00970    0.06904
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.06010   14.05040   0.00970    0.06904
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.88060    9.89940  -0.01880   -0.18991
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88260    9.90140  -0.01880   -0.18987
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41980    9.43700  -0.01720   -0.18226
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.44370    9.46080  -0.01710   -0.18075
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.25250   10.27200  -0.01950   -0.18984
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77960    9.79740  -0.01780   -0.18168
第一金全球大趨勢基金                                             23.49000   23.53000  -0.04000   -0.17000
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.00640    7.97190   0.03450    0.43277
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.74450    5.71980   0.02470    0.43183
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.26080    9.25340   0.00740    0.07997
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.26190    9.25450   0.00740    0.07996
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.49390    9.48630   0.00760    0.08012
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.49520    9.48760   0.00760    0.08010
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.64120    8.65990  -0.01870   -0.21594
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10990   10.13180  -0.02190   -0.21615
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75850    9.75600   0.00250    0.02563
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75860    9.75610   0.00250    0.02562
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05420    8.05590  -0.00170   -0.02110
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88920    8.89090  -0.00170   -0.01912
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88940    8.89110  -0.00170   -0.01912
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02700   11.02420   0.00280    0.02540
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02780   11.02500   0.00280    0.02540
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95570    9.95790  -0.00220   -0.02209
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64730   14.65010  -0.00280   -0.01911
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.89660   14.86780   0.02880    0.19371
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.91500   14.88620   0.02880    0.19347
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
第一金亞洲科技基金                                               21.01000   21.01000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                           13.80000   13.88000  -0.08000   -0.57637
第一金店頭市場基金                                               10.88000   10.69000   0.19000    1.77736
第一金創新趨勢基金                                               28.07000   27.29000   0.78000    2.85819
第一金電子基金                                                   37.21000   36.16000   1.05000    2.90376
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.71000   19.49000   0.22000    1.12878
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.61000   19.88000  -0.27000   -1.35815
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
統一大中華中小基金(美元)                                         10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.34000   14.30000   0.04000    0.27972
統一大滿貫基金                                                   34.03000   33.33000   0.70000    2.10021
統一大龍印基金                                                   16.99000   17.02000  -0.03000   -0.17626
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
統一中小基金                                                     28.13000   27.26000   0.87000    3.19149
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.52420    9.51950   0.00470    0.04937
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.60890    9.61260  -0.00370   -0.03849
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.15690    9.16050  -0.00360   -0.03930
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.14880   11.14340   0.00540    0.04846
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.16920   11.17360  -0.00440   -0.03938
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.64650   10.65070  -0.00420   -0.03943
統一台灣動力基金                                                 18.51000   17.84000   0.67000    3.75561
統一全天候基金                                                  119.09000  115.51000   3.58000    3.09930
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.53270    8.53410  -0.00140   -0.01640
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.91530    8.92470  -0.00940   -0.10533
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.79300    8.80190  -0.00890   -0.10111
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.72790    8.72940  -0.00150   -0.01718
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11920    9.12880  -0.00960   -0.10516
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.99400    9.00320  -0.00920   -0.10219
統一全球債券組合基金                                             11.92510   11.93660  -0.01150   -0.09634
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
統一全球新科技基金(美元)                                         15.70000   15.71000  -0.01000   -0.06365
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
統一亞太基金                                                     27.23000   27.18000   0.05000    0.18396
統一亞洲大金磚基金                                               13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                     64.20000   62.33000   1.87000    3.00016
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64140   16.64090   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                             10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
統一強漢基金(美元)                                                9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
統一強漢基金(新台幣)                                             25.43000   25.52000  -0.09000   -0.35266
統一統信基金                                                     34.74000   33.77000   0.97000    2.87237
統一黑馬基金                                                     64.79000   62.90000   1.89000    3.00477
統一新亞洲科技能源基金                                           19.85000   19.79000   0.06000    0.30318
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.17940    8.19750  -0.01810   -0.22080
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.25820   10.28100  -0.02280   -0.22177
統一經建基金                                                     50.36000   48.89000   1.47000    3.00675
統一龍馬基金                                                     72.41000   70.45000   1.96000    2.78211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.81000   24.00000   0.81000    3.37500
野村中小基金                                                     52.27000   51.12000   1.15000    2.24961
野村中國機會基金                                                 14.84000   14.76000   0.08000    0.54201
野村巴西基金                                                      5.74000    5.84000  -0.10000   -1.71233
野村日本領先基金                                                 12.63000   12.57000   0.06000    0.47733
野村台灣高股息基金                                               22.32000   22.15000   0.17000    0.76749
野村台灣運籌基金                                                 38.94000   38.13000   0.81000    2.12431
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.68770    9.66380   0.02390    0.24731
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66290    9.65550   0.00740    0.07664
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67240    9.66590   0.00650    0.06725
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76920    9.74510   0.02410    0.24730
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.72710    9.71930   0.00780    0.08025
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69840    9.69190   0.00650    0.06707
野村平衡基金                                                     20.07000   19.73000   0.34000    1.72326
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.71000   12.70000   0.01000    0.07874
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
野村全球生技醫療基金                                             16.26000   16.22000   0.04000    0.24661
野村全球品牌基金                                                 28.30000   28.41000  -0.11000   -0.38719
野村全球氣候變遷基金                                              8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.24000   13.28000  -0.04000   -0.30120
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.57000   19.62000  -0.05000   -0.25484
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.41000   12.42000  -0.01000   -0.08052
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.52320   10.53360  -0.01040   -0.09873
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38170   10.39230  -0.01060   -0.10200
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.61390    9.60880   0.00510    0.05308
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.35670    9.36440  -0.00770   -0.08223
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.85090    8.85780  -0.00690   -0.07790
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.07050   11.06470   0.00580    0.05242
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58160   10.59040  -0.00880   -0.08309
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06200   10.06990  -0.00790   -0.07845
野村成長基金                                                     28.61000   28.43000   0.18000    0.63313
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.63390    9.62220   0.01170    0.12159
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.63010    9.63200  -0.00190   -0.01973
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58400    9.58450  -0.00050   -0.00522
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.88470    9.87270   0.01200    0.12155
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.82880    9.83080  -0.00200   -0.02034
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78530    9.78580  -0.00050   -0.00511
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.44000   13.39000   0.05000    0.37341
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.93430    9.93490  -0.00060   -0.00604
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.85880    9.87570  -0.01690   -0.17113
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.79710    9.81280  -0.01570   -0.16000
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.34250   10.34320  -0.00070   -0.00677
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.19710   10.21460  -0.01750   -0.17132
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.13890   10.15520  -0.01630   -0.16051
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.87190    8.88320  -0.01130   -0.12721
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.58900    9.58760   0.00140    0.01460
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.46060    9.47320  -0.01260   -0.13301
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.29970   13.31670  -0.01700   -0.12766
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.42140   12.41940   0.00200    0.01610
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.16000   10.17360  -0.01360   -0.13368
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24870   10.24090   0.00780    0.07617
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92060    9.92920  -0.00860   -0.08661
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37780    9.38590  -0.00810   -0.08630
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00780   11.01730  -0.00950   -0.08623
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.25970   11.26840  -0.00870   -0.07721
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.81980   10.84440  -0.02460   -0.22685
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.42680   10.44990  -0.02310   -0.22105
野村泰國基金                                                     43.10000   43.27000  -0.17000   -0.39288
野村高科技基金                                                   12.71000   12.32000   0.39000    3.16558
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.50550   10.52000  -0.01450   -0.13783
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.65170   10.61600   0.03570    0.33628
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.93080    9.95950  -0.02870   -0.28817
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.63940    9.66580  -0.02640   -0.27313
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.75520    9.77350  -0.01830   -0.18724
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.95260   11.96910  -0.01650   -0.13785
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.94630   12.88560   0.06070    0.47107
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.99640   11.02810  -0.03170   -0.28745
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.67810   10.70750  -0.02940   -0.27457
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.04310   11.06390  -0.02080   -0.18800
野村貨幣市場基金                                                 16.24860   16.24800   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     17.01000   17.03000  -0.02000   -0.11744
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96230    7.97210  -0.00980   -0.12293
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66950   11.68400  -0.01450   -0.12410
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.49000    7.57000  -0.08000   -1.05680
野村精選貨幣市場基金                                             12.07070   12.07040   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.35000    8.40000  -0.05000   -0.59524
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.79000   11.86000  -0.07000   -0.59022
野村積極成長基金                                                 12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
野村優質基金                                                     35.29000   34.53000   0.76000    2.20098
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64940    8.63540   0.01400    0.16212
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03060    8.02870   0.00190    0.02367
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84350    7.84360  -0.00010   -0.00127
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53800   11.51950   0.01850    0.16060
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50770   10.50530   0.00240    0.02285
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29240   10.29250  -0.00010   -0.00097
野村環球基金-人民幣計價                                          15.51000   15.49000   0.02000    0.12912
野村環球基金-美元計價                                            12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.73000   16.73000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                     22.97000   22.57000   0.40000    1.77226
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84940   16.84900   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                     21.07000   20.68000   0.39000    1.88588
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.16000    9.30000  -0.14000   -1.50538
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.84000   12.96000  -0.12000   -0.92593
野村鑫平衡組合基金                                               14.91000   14.94000  -0.03000   -0.20080
野村鑫全球債券組合基金                                           13.11640   13.12680  -0.01040   -0.07923
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.69550    9.70380  -0.00830   -0.08553
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.68760    9.69620  -0.00860   -0.08869
凱基台商天下基金                                                 13.51000   13.54000  -0.03000   -0.22157
凱基台灣精五門基金                                               21.22000   20.99000   0.23000    1.09576
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83280   10.87370  -0.04090   -0.37614
凱基亞太高股息基金                                               13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
凱基亞洲四金磚基金                                               18.14000   18.14000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.76000   13.71000   0.05000    0.36470
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.39420   13.36760   0.02660    0.19899
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.82000   12.79000   0.03000    0.23456
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53120   11.53080   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     27.86000   27.48000   0.38000    1.38282
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.07000   21.13000  -0.06000   -0.28396
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.99920   21.06620  -0.06700   -0.31805
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.41000   18.46000  -0.05000   -0.27086
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.11140   18.16580  -0.05440   -0.29946
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.99000    8.03000  -0.04000   -0.49813
凱基資源國基金                                                    9.64000    9.74000  -0.10000   -1.02669
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.78300   11.78660  -0.00360   -0.03054
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.23630   11.18330   0.05300    0.47392
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.06940   13.07730  -0.00790   -0.06041
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.78000   14.71000   0.07000    0.47587
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.98000   31.26000  -0.28000   -0.89571
富邦NASDAQ-100基金                                               28.25000   28.37000  -0.12000   -0.42298
富邦上証180基金                                                  32.27000   32.12000   0.15000    0.46700
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24410    0.24260   0.00150    0.61830
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.31000    7.26000   0.05000    0.68871
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.97000    6.98000  -0.01000   -0.14327
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.15000   43.82000   0.33000    0.75308
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.94990   11.89620   0.05370    0.45140
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.29900   11.25600   0.04300    0.38202
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.06420   11.02480   0.03940    0.35738
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.53410   10.48680   0.04730    0.45104
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.88000    9.84240   0.03760    0.38202
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.68330    9.64880   0.03450    0.35756
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.79980   20.79190   0.00790    0.03800
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.24160   11.24050   0.00110    0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.77470   10.78340  -0.00870   -0.08068
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.85940   12.83970   0.01970    0.15343
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90180    1.90160   0.00020    0.01052
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.52960    9.51490   0.01470    0.15449
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45680    1.45670   0.00010    0.00686
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58430   11.58040   0.00390    0.03368
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74130    1.74210  -0.00080   -0.04592
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08070   10.07740   0.00330    0.03275
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53450    1.53530  -0.00080   -0.05211
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.55000   25.61000  -0.06000   -0.23428
富邦日本東証基金                                                 23.07000   23.09000  -0.02000   -0.08662
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.41000   43.11000   0.30000    0.69589
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.31000   47.63000   0.68000    1.42767
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.83000   50.13000   0.70000    1.39637
富邦台灣心基金                                                   23.93000   23.40000   0.53000    2.26496
富邦台灣釆吉50基金                                               47.59000   46.91000   0.68000    1.44958
富邦台灣科技指數基金                                             51.38000   50.43000   0.95000    1.88380
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28980    0.28950   0.00030    0.10363
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32380    2.32090   0.00290    0.12495
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34050    0.34040   0.00010    0.02938
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64640   10.64500   0.00140    0.01315
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02310    2.02080   0.00230    0.11382
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32770    0.32760   0.00010    0.03053
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.21750    9.21630   0.00120    0.01302
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.64000   22.88000  -0.24000   -1.04895
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.87000   14.74000   0.13000    0.88195
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.56000   29.02000  -0.46000   -1.58511
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62360   15.62310   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     69.49000   67.96000   1.53000    2.25132
富邦科技基金                                                     26.94000   26.19000   0.75000    2.86369
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.27260   39.21400   0.05860    0.14944
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.85830   37.57310   0.28520    0.75905
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.60730   37.44510   0.16220    0.43317
富邦恒生國企ETF基金                                              22.13000   22.07000   0.06000    0.27186
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.86000   34.58000   0.28000    0.80972
富邦高成長基金                                                   26.44000   25.87000   0.57000    2.20332
富邦基金                                                         14.07000   13.79000   0.28000    2.03046
富邦深証100基金                                                  11.64000   11.57000   0.07000    0.60501
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.17000   21.24000  -0.07000   -0.32957
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40230    0.40230   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19280   12.19680  -0.00400   -0.03280
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53300    9.53610  -0.00310   -0.03251
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30190    0.30200  -0.00010   -0.03311
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90560    8.90850  -0.00290   -0.03255
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.62260    9.64980  -0.02720   -0.28187
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.85670    9.88270  -0.02600   -0.26309
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.62260    9.64980  -0.02720   -0.28187
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.85670    9.88270  -0.02600   -0.26309
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.91000   19.83000   0.08000    0.40343
富邦精準基金                                                     49.75000   48.54000   1.21000    2.49279
富邦精銳中小基金                                                 12.92000   12.62000   0.30000    2.37718
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.50000   19.97000   0.53000    2.65398
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.38000   21.14000   0.24000    1.13529
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.70000    7.80000  -0.10000   -1.28205
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.15000   14.76000   0.39000    2.64228
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.51000   19.47000   0.04000    0.20544
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.30690   10.29290   0.01400    0.13602
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.21140   11.21660  -0.00520   -0.04636
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.99130   10.99420  -0.00290   -0.02638
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.10570   10.09200   0.01370    0.13575
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.94770   10.95280  -0.00510   -0.04656
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.71140   10.71420  -0.00280   -0.02613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.41000   30.11000   0.30000    0.99635
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.97430    8.97250   0.00180    0.02006
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.49340    9.49400  -0.00060   -0.00632
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.29150    9.29320  -0.00170   -0.01829
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.79140    9.78960   0.00180    0.01839
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.78110    9.78180  -0.00070   -0.00716
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.57270    9.57440  -0.00170   -0.01776
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.62710    9.62870  -0.00160   -0.01662
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.45680    8.43770   0.01910    0.22637
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.44980    9.43100   0.01880    0.19934
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.01940    9.00240   0.01700    0.18884
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.35400   10.33130   0.02270    0.21972
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.10460   10.08450   0.02010    0.19932
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.70050    9.68220   0.01830    0.18901
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.12690    9.10950   0.01740    0.19101
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.51520    9.49710   0.01810    0.19058
富達卓越領航全球組合基金                                         15.12000   15.15000  -0.03000   -0.19802
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69820    8.68180   0.01640    0.18890
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37470    9.35940   0.01530    0.16347
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.14470    9.13080   0.01390    0.15223
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.75290    9.73460   0.01830    0.18799
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.69960    9.68380   0.01580    0.16316
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.49330    9.47890   0.01440    0.15192
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.21510    9.20090   0.01420    0.15433
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53430    9.51960   0.01470    0.15442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.12000    9.05000   0.07000    0.77348
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.54290    9.53240   0.01050    0.11015
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.24930    9.24820   0.00110    0.01189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76360    8.76190   0.00170    0.01940
富蘭克林華美中華基金                                             14.67000   14.61000   0.06000    0.41068
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.01000   20.62000   0.39000    1.89137
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.56000   20.32000   0.24000    1.18110
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.89660    7.90770  -0.01110   -0.14037
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.11400    9.12690  -0.01290   -0.14134
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.70200    9.71580  -0.01380   -0.14204
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.17940    9.19230  -0.01290   -0.14033
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99880   10.99840   0.00040    0.00364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84150    8.84130   0.00020    0.00226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32350    9.32320   0.00030    0.00322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00500   13.00650  -0.00150   -0.01153
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40330   10.40440  -0.00110   -0.01057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.07710   10.08610  -0.00900   -0.08923
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75010    7.75700  -0.00690   -0.08895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26550    9.27380  -0.00830   -0.08950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55130   10.56010  -0.00880   -0.08333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57970    7.58610  -0.00640   -0.08436
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07850    9.08610  -0.00760   -0.08364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.37440   10.38630  -0.01190   -0.11457
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79910    7.80800  -0.00890   -0.11399
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25540    8.26460  -0.00920   -0.11132
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.37300    9.38380  -0.01080   -0.11509
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.03060   10.04220  -0.01160   -0.11551
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.58720   12.60130  -0.01410   -0.11189
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.67000    8.58000   0.09000    1.04895
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.71000   10.60000   0.11000    1.03774
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11040   13.11020   0.00020    0.00153
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
富蘭克林華美第一富基金                                           42.37000   41.44000   0.93000    2.24421
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29120   10.29090   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.44000   13.48000  -0.04000   -0.29674
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.12000   15.17000  -0.05000   -0.32960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.18370    8.18850  -0.00480   -0.05862
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.22530   11.28060  -0.05530   -0.49022
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.77410    9.79340  -0.01930   -0.19707
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.98000   11.00170  -0.02170   -0.19724
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.05510    7.07540  -0.02030   -0.28691
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.32240    9.34950  -0.02710   -0.28986
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.25540   10.28510  -0.02970   -0.28877
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.61150   10.64200  -0.03050   -0.28660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.88000   19.87000   0.01000    0.05033
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.54210   11.53930   0.00280    0.02426
復華人生目標基金                                                 40.10480   39.13310   0.97170    2.48306
復華大中華中小策略基金                                           10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
復華中小精選基金                                                 79.02000   76.65000   2.37000    3.09198
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.26000   12.19000   0.07000    0.57424
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華台灣智能基金                                                 12.43000   12.24000   0.19000    1.55229
復華全方位基金                                                   32.23000   31.19000   1.04000    3.33440
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.80000   13.78000   0.02000    0.14514
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.02000   20.99000   0.03000    0.14293
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.19000   20.17000   0.02000    0.09916
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.98000   16.96000   0.02000    0.11792
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.83000   15.81000   0.02000    0.12650
復華全球原物料基金                                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45510   11.46060  -0.00550   -0.04799
復華全球債券基金                                                 13.42320   13.43560  -0.01240   -0.09229
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.07000   14.01000   0.06000    0.42827
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
復華有利貨幣市場基金                                             13.42300   13.42270   0.00030    0.00224
復華亞太平衡基金                                                 14.09000   14.03000   0.06000    0.42766
復華亞太成長基金                                                 15.95000   15.91000   0.04000    0.25141
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華東協世紀基金                                                 13.29000   13.32000  -0.03000   -0.22523
復華南非幣長期收益基金A                                          13.06000   13.17000  -0.11000   -0.83523
復華南非幣長期收益基金B                                           8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
復華南非幣短期收益基金A                                          13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
復華南非幣短期收益基金B                                           9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
復華美國新星基金-美元                                            12.82000   12.86000  -0.04000   -0.31104
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.56000   12.59000  -0.03000   -0.23828
復華恒生基金                                                     22.51000   22.29000   0.22000    0.98699
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.98000    8.07000  -0.09000   -1.11524
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.59000   37.75000   0.84000    2.22517
復華神盾基金                                                     27.94960   27.25810   0.69150    2.53686
復華高成長基金                                                   71.31000   69.20000   2.11000    3.04913
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38310   14.38260   0.00050    0.00348
復華富時不動產證券化基金                                         18.85000   18.73000   0.12000    0.64068
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.04000   50.79000   0.25000    0.49222
復華復華基金                                                     22.44000   21.78000   0.66000    3.03030
復華華人世紀基金                                                 20.51000   20.32000   0.19000    0.93504
復華傳家二號基金                                                 31.44570   30.76810   0.67760    2.20228
復華傳家基金                                                     26.77560   26.06490   0.71070    2.72666
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.74000   14.75000  -0.01000   -0.06780
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.37000   18.39000  -0.02000   -0.10875
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.86000    5.88000  -0.02000   -0.34014
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
復華滬深300 A股基金                                              24.56000   24.44000   0.12000    0.49100
復華數位經濟基金                                                 65.19000   62.72000   2.47000    3.93814
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.77250    9.77220   0.00030    0.00307
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.62230    9.62150   0.00080    0.00831
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.92630    9.92600   0.00030    0.00302
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.74330    9.74250   0.00080    0.00821
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.72040    9.72390  -0.00350   -0.03599
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92300    9.92470  -0.00170   -0.01713
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.73070    9.74040  -0.00970   -0.09959
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.93250    9.94070  -0.00820   -0.08249
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72950    9.73940  -0.00990   -0.10165
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.93540    9.94340  -0.00800   -0.08046
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26700    9.26180   0.00520    0.05614
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.03750    9.05460  -0.01710   -0.18885
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.73930    8.75410  -0.01480   -0.16906
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38430   11.37790   0.00640    0.05625
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.11540   11.13640  -0.02100   -0.18857
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.87240   10.89070  -0.01830   -0.16803
景順主流基金                                                     19.25000   18.95000   0.30000    1.58311
景順台灣科技基金                                                 34.13000   33.54000   0.59000    1.75909
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
景順全球科技基金                                                 21.15000   21.24000  -0.09000   -0.42373
景順全球康健基金                                                 17.69000   17.64000   0.05000    0.28345
景順貨幣市場基金                                                 15.92300   15.92250   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     35.30000   34.76000   0.54000    1.55351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.38000   15.51000  -0.13000   -0.83817
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.94000   14.05000  -0.11000   -0.78292
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66170    8.66000   0.00170    0.01963
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34900    8.35550  -0.00650   -0.07779
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98340   10.98120   0.00220    0.02003
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.56130   10.56960  -0.00830   -0.07853
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.50000    8.44000   0.06000    0.71090
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.53000   12.46000   0.07000    0.56180
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48900    9.49100  -0.00200   -0.02107
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.38960    9.38980  -0.00020   -0.00213
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70170    9.70380  -0.00210   -0.02164
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.60170    9.60190  -0.00020   -0.00208
華南永昌永昌基金                                                 19.79000   19.65000   0.14000    0.71247
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24150   14.25030  -0.00880   -0.06175
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.81000   15.86000  -0.05000   -0.31526
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.00000   14.02000  -0.02000   -0.14265
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
華南永昌物聯網精選基金                                           12.11000   12.01000   0.10000    0.83264
華南永昌策略報酬基金                                             10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18650   16.18600   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.77470   24.60380   0.17090    0.69461
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92470   11.92440   0.00030    0.00252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17440   10.17550  -0.00110   -0.01081
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56470   10.56810  -0.00340   -0.03217
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93140    9.93250  -0.00110   -0.01107
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.28110   10.28450  -0.00340   -0.03306
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03560   10.03810  -0.00250   -0.02491
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.35820   10.36300  -0.00480   -0.04632
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89340    9.89590  -0.00250   -0.02526
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20750   10.21220  -0.00470   -0.04602
華頓中小型基金                                                   26.37000   25.46000   0.91000    3.57423
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.91070   12.82320   0.08750    0.68236
華頓台灣基金                                                     32.48000   30.93000   1.55000    5.01132
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50700   11.50660   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             17.80000   17.79000   0.01000    0.05621
華頓全球高收益債券基金A                                          13.30610   13.31490  -0.00880   -0.06609
華頓全球高收益債券基金B                                           8.38500    8.39060  -0.00560   -0.06674
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.29000    6.29000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.00240    2.97130   0.03110    1.04668
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.11010   14.00370   0.10640    0.75980
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47170    0.46830   0.00340    0.72603
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.85090   11.80820   0.04270    0.36161
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78210   10.73830   0.04380    0.40789
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.07230   11.06370   0.00860    0.07773
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.07030   10.06250   0.00780    0.07752
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.65020   11.64350   0.00670    0.05754
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.68150   10.67560   0.00590    0.05527
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.09000   11.15000  -0.06000   -0.53812
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42440    2.42160   0.00280    0.11563
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96380    1.95820   0.00560    0.28598
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17600   12.19970  -0.02370   -0.19427
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.00960   10.02910  -0.01950   -0.19443
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38020    0.38090  -0.00070   -0.18378
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32270    0.32340  -0.00070   -0.21645
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.53000    3.50000   0.03000    0.85714
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.59000   16.51000   0.08000    0.48455
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.31000   18.28000   0.03000    0.16411
匯豐台灣精典基金                                                 24.75000   24.33000   0.42000    1.72626
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
匯豐安富基金                                                     25.70000   25.45000   0.25000    0.98232
匯豐成功基金                                                     40.54000   40.32000   0.22000    0.54563
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43890    2.43230   0.00660    0.27135
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23490    2.22800   0.00690    0.30969
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.65900   11.66250  -0.00350   -0.03001
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.11920    8.12250  -0.00330   -0.04063
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38390    0.38400  -0.00010   -0.02604
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34660    0.34670  -0.00010   -0.02884
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.57000    7.67000  -0.10000   -1.30378
匯豐金磚動力基金                                                 14.80000   14.87000  -0.07000   -0.47075
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97320   14.97300   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.21000    5.25000  -0.04000   -0.76190
匯豐新鑽動力基金                                                 11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.40390    5.46130  -0.05740   -1.05103
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.93060    8.98810  -0.05750   -0.63973
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.19000   52.25000   0.94000    1.79904
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.19000   52.25000   0.94000    1.79904
匯豐龍騰電子基金                                                 38.68000   37.91000   0.77000    2.03113
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.21090   12.23230  -0.02140   -0.17495
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.78000   21.22000   0.56000    2.63902
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.81000   11.74000   0.07000    0.59625
新光中國成長基金(美元)                                           12.77000   12.71000   0.06000    0.47207
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                            9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.99940    0.00000   9.99940    0.00000
新光台灣富貴基金                                                 23.63000   23.38000   0.25000    1.06929
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.74000   11.69000   0.05000    0.42772
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.91150    9.88810   0.02340    0.23665
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.40360    9.37380   0.02980    0.31791
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.60430    9.58160   0.02270    0.23691
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.10250    9.07360   0.02890    0.31851
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42790   15.42740   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
新光亞洲精選基金-美金                                            24.73000   24.71000   0.02000    0.08094
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.33000   24.29000   0.04000    0.16468
新光兩岸優勢基金                                                 13.90000   13.85000   0.05000    0.36101
新光店頭基金                                                     27.59000   26.92000   0.67000    2.48886
新光南非幣保本基金                                               11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
新光創新科技基金                                                 16.55000   16.18000   0.37000    2.28677
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.73920    9.72920   0.01000    0.10278
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.01820   10.01400   0.00420    0.04194
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.68100    9.67640   0.00460    0.04754
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.31960    9.31010   0.00950    0.10204
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.59880    9.59500   0.00380    0.03960
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.26910    9.26490   0.00420    0.04533
新光澳幣八年期保本基金                                           10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
新光澳幣保本基金                                                 11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95590    9.96010  -0.00420   -0.04217
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87580    9.88010  -0.00430   -0.04352
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.78300    9.78910  -0.00610   -0.06231
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.84860    9.85480  -0.00620   -0.06291
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.83850    9.84550  -0.00700   -0.07110
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.76980    9.77680  -0.00700   -0.07160
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.74830    9.75580  -0.00750   -0.07688
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.81730    9.82490  -0.00760   -0.07735
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.45000    7.47000  -0.02000   -0.26774
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.89470    9.89200   0.00270    0.02729
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62650    9.62390   0.00260    0.02702
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.85010    9.84880   0.00130    0.01320
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62520    9.62390   0.00130    0.01351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.69410    9.69000   0.00410    0.04231
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.98320    9.97910   0.00410    0.04109
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.81750   13.81420   0.00330    0.02389
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.62230    8.62030   0.00200    0.02320
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.26330   36.12600   0.13730    0.38006
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.88660   36.71500   0.17160    0.46738
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.16670   38.08580   0.08090    0.21242
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10110   11.10010   0.00100    0.00901
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.37170   10.37980  -0.00810   -0.07804
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.73890   13.67880   0.06010    0.43937
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.10750   11.06970   0.03780    0.34147
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
群益大印度基金-人民幣                                            12.84360   12.94640  -0.10280   -0.79404
群益大印度基金-美元                                              13.06520   13.18260  -0.11740   -0.89057
群益大印度基金-新臺幣                                            12.02000   12.12000  -0.10000   -0.82508
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.30300   12.34830  -0.04530   -0.36685
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.83280   12.89260  -0.05980   -0.46383
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.69000   11.74000  -0.05000   -0.42589
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.48650   11.52890  -0.04240   -0.36777
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.93300   10.98390  -0.05090   -0.46341
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.87250    9.90880  -0.03630   -0.36634
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.43490    9.47890  -0.04400   -0.46419
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.59220    9.62750  -0.03530   -0.36666
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.47400    9.51810  -0.04410   -0.46333
群益中小型股基金                                                 51.41000   50.65000   0.76000    1.50049
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.89640    9.86450   0.03190    0.32338
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.93780    9.91540   0.02240    0.22591
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.04010    9.01790   0.02220    0.24618
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80660    8.77810   0.02850    0.32467
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.84300    8.82310   0.01990    0.22554
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.04490    8.02520   0.01970    0.24548
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.38490   11.38600  -0.00110   -0.00966
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.19120   11.19610  -0.00490   -0.04377
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.54770   10.55510  -0.00740   -0.07011
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.79190    9.74020   0.05170    0.53079
群益中國新機會基金N-美元                                          9.72540    9.68350   0.04190    0.43269
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.68410    8.63830   0.04580    0.53020
群益中國新機會基金-美元                                          10.39900   10.35420   0.04480    0.43267
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
群益平衡王基金                                                   19.23580   19.16720   0.06860    0.35790
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.79000    5.79000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.88430    9.87390   0.01040    0.10533
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.20480   10.20400   0.00080    0.00784
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.97510    8.96570   0.00940    0.10484
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.26610    9.26530   0.00080    0.00863
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91310    9.90110   0.01200    0.12120
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.74270    9.73390   0.00880    0.09041
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41080    9.39950   0.01130    0.12022
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.33000    9.32160   0.00840    0.09011
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97010    9.95810   0.01200    0.12050
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04800   10.03890   0.00910    0.09065
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.57650    9.56490   0.01160    0.12128
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.96550    9.95640   0.00910    0.09140
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.00580   10.02010  -0.01430   -0.14271
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.34420    7.35470  -0.01050   -0.14277
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02720   10.02450   0.00270    0.02693
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95750    9.95950  -0.00200   -0.02008
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01150   10.01250  -0.00100   -0.00999
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02720   10.02440   0.00280    0.02793
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95760    9.95950  -0.00190   -0.01908
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01150   10.01250  -0.00100   -0.00999
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02730   10.02450   0.00280    0.02793
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95760    9.95950  -0.00190   -0.01908
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01150   10.01250  -0.00100   -0.00999
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02720   10.02450   0.00270    0.02693
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95760    9.95960  -0.00200   -0.02008
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01150   10.01250  -0.00100   -0.00999
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.96380   14.91980   0.04400    0.29491
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.31000   14.27000   0.04000    0.28031
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.85000   11.03000  -0.18000   -1.63191
群益印度中小基金N-美元                                            9.83290    9.95840  -0.12550   -1.26024
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
群益印度中小基金-人民幣                                          14.66050   14.83310  -0.17260   -1.16361
群益印度中小基金-美元                                            14.06360   14.24310  -0.17950   -1.26026
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.77000   15.97000  -0.20000   -1.25235
群益多利策略組合基金                                             11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.56000   15.62000  -0.06000   -0.38412
群益安家基金                                                     26.31000   25.75020   0.55980    2.17396
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06630   16.06570   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             21.48000   21.44000   0.04000    0.18657
群益亞太中小基金                                                 13.56000   13.50000   0.06000    0.44444
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.45000   17.41000   0.04000    0.22975
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.53540    9.53240   0.00300    0.03147
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.40420    7.40190   0.00230    0.03107
群益店頭市場基金                                                111.71000  109.54000   2.17000    1.98101
群益東方盛世基金                                                  9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
群益東協成長基金-人民幣                                          13.74130   13.77550  -0.03420   -0.24827
群益東協成長基金-美元                                            13.04600   13.09120  -0.04520   -0.34527
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.51000   12.55000  -0.04000   -0.31873
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.16090   11.16110  -0.00020   -0.00179
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69900   10.70340  -0.00440   -0.04111
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.06230   10.06570  -0.00340   -0.03378
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.94220    9.94250  -0.00030   -0.00302
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.53420    9.53810  -0.00390   -0.04089
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.96460    8.96760  -0.00300   -0.03345
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.03840   10.04250  -0.00410   -0.04083
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72920    9.72950  -0.00030   -0.00308
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.70360    9.70760  -0.00400   -0.04120
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.01480   10.01820  -0.00340   -0.03394
群益長安基金                                                     30.78000   30.30000   0.48000    1.58416
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.52230   14.60890  -0.08660   -0.59279
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.60000   13.68000  -0.08000   -0.58480
群益真善美基金                                                   17.85420   17.78270   0.07150    0.40208
群益馬拉松基金                                                  134.88000  132.41000   2.47000    1.86542
群益深証中小板基金                                               16.01000   15.83000   0.18000    1.13708
群益創新科技基金                                                 35.59000   34.94000   0.65000    1.86033
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.13470   10.06970   0.06500    0.64550
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.08860   10.03370   0.05490    0.54716
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.03670   10.96590   0.07080    0.64564
群益華夏盛世基金-美元                                            11.12410   11.06350   0.06060    0.54775
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.79000   17.69000   0.10000    0.56529
群益奧斯卡基金                                                   29.93000   29.46000   0.47000    1.59538
群益新興金鑽基金-美元                                            13.15900   13.19860  -0.03960   -0.30003
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
群益葛萊美基金                                                   25.67000   25.27000   0.40000    1.58290
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.50000   18.46000   0.04000    0.21668
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.39000    8.51000  -0.12000   -1.41011
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.32000   12.97000   0.35000    2.69854
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.63170   11.63600  -0.00430   -0.03695
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.38720   11.39930  -0.01210   -0.10615
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.28470   11.28910  -0.00440   -0.03898
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67140    8.67450  -0.00310   -0.03574
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.33340    9.34330  -0.00990   -0.10596
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.93680    8.94020  -0.00340   -0.03803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
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德信大發基金                                                     30.56000   30.11000   0.45000    1.49452
德信中國精選成長基金                                             12.45000   12.37000   0.08000    0.64673
德信台灣主流中小基金                                             20.38000   19.95000   0.43000    2.15539
德信新興股票組合基金                                             11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92050   11.92010   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.68050   10.66810   0.01240    0.11623
德信數位時代基金                                                 28.15000   27.90000   0.25000    0.89606
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64790   11.64750   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.72000   16.54000   0.18000    1.08827
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.89000   19.98000  -0.09000   -0.45045
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.31000  -0.01000   -0.13680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.81390    9.80770   0.00620    0.06322
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.84220   13.83350   0.00870    0.06289
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.12680    8.12620   0.00060    0.00738
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.19680   11.19430   0.00250    0.02233
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34440   11.34200   0.00240    0.02116
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.80760   12.80730   0.00030    0.00234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.64000   18.72000  -0.08000   -0.42735
摩根中小基金                                                     26.07000   25.56000   0.51000    1.99531
摩根中國A股基金                                                  15.49000   15.37000   0.12000    0.78074
摩根中國A股基金(美元)                                            12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
摩根中國亮點基金                                                 14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.00980   11.91770   0.09210    0.77280
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.91410   12.80520   0.10890    0.85044
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.35990   10.28240   0.07750    0.75372
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.33860   13.23680   0.10180    0.76907
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.80760   14.68280   0.12480    0.84997
摩根台灣金磚基金                                                 21.65000   21.25000   0.40000    1.88235
摩根台灣增長基金                                                 52.62000   51.88000   0.74000    1.42637
摩根平衡基金                                                     28.47000   28.29000   0.18000    0.63627
摩根全球α基金                                                   19.08000   19.12000  -0.04000   -0.20921
摩根全球平衡基金                                                 15.12620   15.19340  -0.06720   -0.44230
摩根全球發現基金                                                 12.51000   12.55000  -0.04000   -0.31873
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77910    9.79020  -0.01110   -0.11338
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61440   10.62130  -0.00690   -0.06496
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15910   10.16950  -0.01040   -0.10227
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33590   11.34870  -0.01280   -0.11279
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.94400    9.95420  -0.01020   -0.10247
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.87840   10.85010   0.02830    0.26083
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.77450   13.73870   0.03580    0.26058
摩根亞洲基金                                                     58.05000   58.15000  -0.10000   -0.17197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68160    8.68320  -0.00160   -0.01843
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.03470   10.03240   0.00230    0.02293
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.99230    8.99390  -0.00160   -0.01779
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.40750   12.41000  -0.00250   -0.02015
摩根東方內需機會基金                                             18.38000   18.41000  -0.03000   -0.16295
摩根東方科技基金                                                 36.57000   36.67000  -0.10000   -0.27270
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
摩根金龍收成基金                                                 23.45000   23.46000  -0.01000   -0.04263
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06610   15.06570   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 14.84000   14.69000   0.15000    1.02110
摩根新金磚五國基金                                               11.62000   11.77000  -0.15000   -1.27443
摩根新絲路基金                                                   10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
摩根新興35基金                                                   13.71000   13.77000  -0.06000   -0.43573
摩根新興日本基金                                                 25.32000   25.13000   0.19000    0.75607
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.58630    7.61290  -0.02660   -0.34941
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.72220    9.73480  -0.01260   -0.12943
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.63230    9.65670  -0.02440   -0.25267
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.69940   10.72020  -0.02080   -0.19403
摩根新興科技基金                                                 61.61000   60.26000   1.35000    2.24029
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31170    8.31920  -0.00750   -0.09015
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.43850   10.44790  -0.00940   -0.08997
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.71580    8.75610  -0.04030   -0.46025
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.50640    9.54640  -0.04000   -0.41901
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.12620    9.17010  -0.04390   -0.47873
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.89430    9.94010  -0.04580   -0.46076
摩根龍揚基金                                                     35.07000   35.09000  -0.02000   -0.05700
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34570    9.36280  -0.01710   -0.18264
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20830   11.22870  -0.02040   -0.18168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.07000   25.61000   0.46000    1.79617
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.69330   11.68350   0.00980    0.08388
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.06530   11.05870   0.00660    0.05968
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.93860    9.94310  -0.00450   -0.04526
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.39750   10.38880   0.00870    0.08374
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86640    9.86040   0.00600    0.06085
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.85580    8.85970  -0.00390   -0.04402
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.57470   10.62450  -0.04980   -0.46873
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.31750   10.36400  -0.04650   -0.44867
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.85490    9.86720  -0.01230   -0.12466
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.70610    9.71620  -0.01010   -0.10395
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.70820    9.72030  -0.01210   -0.12448
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.56130    9.57130  -0.01000   -0.10448
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.47810   11.48180  -0.00370   -0.03222
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.29090   11.29660  -0.00570   -0.05046
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.17530   10.17890  -0.00360   -0.03537
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.99700   11.00060  -0.00360   -0.03273
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80110   10.80660  -0.00550   -0.05089
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.73660    9.74010  -0.00350   -0.03593
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.34300   23.80110   0.54190    2.27679
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14900   13.14850   0.00050    0.00380
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.52700   10.52210   0.00490    0.04657
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.11220    8.10840   0.00380    0.04686
聯邦精選科技基金                                                 13.13000   12.83000   0.30000    2.33827
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.85220   15.86650  -0.01430   -0.09013
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.33790   12.31010   0.02780    0.22583
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.25080   12.23300   0.01780    0.14551
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.80000   11.78280   0.01720    0.14598
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.67390   11.66850   0.00540    0.04628
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.93040   10.92740   0.00300    0.02745
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.59260   10.58770   0.00490    0.04628
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63560    8.63330   0.00230    0.02664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.71000   37.33000   0.38000    1.01795
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.51000  -0.02000   -0.12895
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.49000   13.52000  -0.03000   -0.22189
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        16.01000   15.99000   0.02000    0.12508
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.90000   15.88000   0.02000    0.12594
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.59000   20.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.76000   18.77000  -0.01000   -0.05328
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.84000  -0.01000   -0.06313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.55000   16.56000  -0.01000   -0.06039
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.61000   15.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.82000   15.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.33000   14.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.02000   15.03000  -0.01000   -0.06653
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.18000   0.01000    0.05821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.39000   13.39000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.98570   14.98540   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.37790   10.38960  -0.01170   -0.11261
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.94760   13.96430  -0.01670   -0.11959
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.63700    7.64560  -0.00860   -0.11248
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.45000   24.05000   0.40000    1.66320
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.45000   13.42000   0.03000    0.22355
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.80000   14.77000   0.03000    0.20311
瀚亞巴西基金                                                      4.93000    4.99000  -0.06000   -1.20240
瀚亞外銷基金                                                     45.88000   45.07000   0.81000    1.79720
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.41910   10.43460  -0.01550   -0.14854
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.24630   10.25270  -0.00640   -0.06242
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10350   12.11070  -0.00720   -0.05945
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.03780   10.05430  -0.01650   -0.16411
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.54330    7.55480  -0.01150   -0.15222
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07170    8.07670  -0.00500   -0.06191
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11190    8.11670  -0.00480   -0.05914
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.21370    7.22550  -0.01180   -0.16331
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.91840    8.92370  -0.00530   -0.05939
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.27690    9.29110  -0.01420   -0.15283
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43540    9.44130  -0.00590   -0.06249
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29600    9.30160  -0.00560   -0.06020
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.95000   13.10000  -0.15000   -1.14504
瀚亞印度基金-美元                                                13.22000   13.39000  -0.17000   -1.26960
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.47000   28.81000  -0.34000   -1.18015
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.26000   0.04000    0.32626
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.59000   15.55000   0.04000    0.25723
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.69610   11.68520   0.01090    0.09328
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.91340   12.83980   0.07360    0.57322
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.20570   11.19460   0.01110    0.09915
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.77460   10.76260   0.01200    0.11150
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.84730   11.82020   0.02710    0.22927
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.21070    9.20220   0.00850    0.09237
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.73400    9.67840   0.05560    0.57448
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.45240    9.44300   0.00940    0.09954
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.08060    9.07050   0.01010    0.11135
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.42230    9.40080   0.02150    0.22870
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28050   14.29420  -0.01370   -0.09584
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.51610   10.52920  -0.01310   -0.12442
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.81910   10.83110  -0.01200   -0.11079
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.57630   12.58840  -0.01210   -0.09612
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.38000   22.61000  -0.23000   -1.01725
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54690   13.54640   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               25.37000   25.51000  -0.14000   -0.54880
瀚亞高科技基金                                                   63.91000   62.59000   1.32000    2.10896
瀚亞理財通基金                                                   27.02000   26.66000   0.36000    1.35034
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞菁華基金                                                     24.61000   24.14000   0.47000    1.94698
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.02030   13.10070  -0.08040   -0.61371
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.35050    9.40820  -0.05770   -0.61329
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.41790   10.45820  -0.04030   -0.38534
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.00310    9.94230   0.06080    0.61153
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.76530   10.80580  -0.04050   -0.37480
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.86970    9.90500  -0.03530   -0.35639
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.06230   10.08280  -0.02050   -0.20332
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.45320    8.48590  -0.03270   -0.38535
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.82170    7.77420   0.04750    0.61100
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.35110    9.38620  -0.03510   -0.37395
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.45660    8.48690  -0.03030   -0.35702
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.10330    8.11980  -0.01650   -0.20321
瀚亞電通網基金                                                   16.63000   16.28000   0.35000    2.14988
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58380   13.59930  -0.01550   -0.11398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.06170   10.07390  -0.01220   -0.12111
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.04960   10.06140  -0.01180   -0.11728
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.49970   11.51290  -0.01320   -0.11465
瀚亞歐洲基金                                                     12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
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