[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/21 107/05/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.41380 10.41220 0.00160 0.01537 大華銀多元特別收益平衡基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35340 9.36320 -0.00980 -0.10467 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58070 9.58940 -0.00870 -0.09073 中國信託台灣活力基金 16.82000 16.50000 0.32000 1.93939 中國信託台灣優勢基金 19.44000 19.03000 0.41000 2.15449 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73550 9.73650 -0.00100 -0.01027 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22490 9.22590 -0.00100 -0.01084 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18610 10.18720 -0.00110 -0.01080 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.64970 9.65070 -0.00100 -0.01036 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29760 10.29100 0.00660 0.06413 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.03630 9.03050 0.00580 0.06423 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.27140 11.27150 -0.00010 -0.00089 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.23330 10.23340 -0.00010 -0.00098 中國信託智能運動基金-台幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97350 10.97310 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.38410 9.40570 -0.02160 -0.22965 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.14930 9.17040 -0.02110 -0.23009 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55810 9.58010 -0.02200 -0.22964 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31410 9.33560 -0.02150 -0.23030 中國信託精穩基金 18.64620 18.51340 0.13280 0.71732 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.61000 68.74000 0.87000 1.26564 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.29840 37.09240 0.20600 0.55537 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30690 11.30590 0.00100 0.00884 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93140 10.93270 -0.00130 -0.01189 元大上證50基金 32.14000 32.08000 0.06000 0.18703 元大大中華TMT基金-人民幣 13.15000 13.08000 0.07000 0.53517 元大大中華TMT基金-新台幣 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.47000 13.41000 0.06000 0.44743 元大大中華價值指數基金-美元 13.64800 13.58800 0.06000 0.44157 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.86900 17.78800 0.08100 0.45536 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.51400 11.49900 0.01500 0.13045 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.61800 11.60600 0.01200 0.10339 元大中國平衡基金-人民幣 3.24000 3.22000 0.02000 0.62112 元大中國平衡基金-新台幣 15.18000 15.12000 0.06000 0.39683 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.32650 47.34580 -0.01930 -0.04076 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30810 10.31400 -0.00590 -0.05720 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.58710 9.59260 -0.00550 -0.05734 元大中國機會債券基金-新台幣 9.94920 9.95700 -0.00780 -0.07834 元大巴西指數基金 6.01800 6.11700 -0.09900 -1.61844 元大巴菲特基金 31.10000 30.56000 0.54000 1.76702 元大日經225基金 28.99000 28.87000 0.12000 0.41566 元大台商收成基金 24.30000 23.82000 0.48000 2.01511 元大台灣50單日反向1倍基金 12.56000 12.73000 -0.17000 -1.33543 元大台灣50單日正向2倍基金 37.13000 36.14000 0.99000 2.73935 元大台灣中型100基金 33.78000 33.23000 0.55000 1.65513 元大台灣加權股價指數基金 25.23000 24.93100 0.29900 1.19931 元大台灣卓越50基金 82.06000 80.88000 1.18000 1.45895 元大台灣金融基金 17.72000 17.59000 0.13000 0.73906 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.21000 31.06000 0.15000 0.48294 元大台灣高股息基金 26.49000 26.27000 0.22000 0.83746 元大台灣電子科技基金 35.81000 35.16000 0.65000 1.84869 元大全球ETF成長組合基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 元大全球ETF穩健組合基金 14.59000 14.61000 -0.02000 -0.13689 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520 元大全球不動產證券化基金-美元 12.52800 12.49100 0.03700 0.29621 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.59000 6.57000 0.02000 0.30441 元大全球股票入息基金-美元配息 10.12700 10.14500 -0.01800 -0.17743 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 元大全球新興市場精選組合基金 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 元大全球農業商機基金 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 元大印尼指數基金 8.27800 8.37700 -0.09900 -1.18181 元大印度指數基金 9.43700 9.55700 -0.12000 -1.25562 元大印度基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494 元大多多基金 22.15000 21.67000 0.48000 2.21504 元大多福基金 60.62000 59.82000 0.80000 1.33735 元大亞太成長基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57020 8.58320 -0.01300 -0.15146 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.11720 7.12800 -0.01080 -0.15152 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.98700 9.97100 0.01600 0.16047 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.20900 10.19400 0.01500 0.14715 元大卓越基金 52.66000 51.66000 1.00000 1.93573 元大店頭基金 9.62000 9.50000 0.12000 1.26316 元大泛歐成長基金 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21290 10.21140 0.00150 0.01469 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29030 9.26410 0.02620 0.28281 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.71240 30.67180 0.04060 0.13237 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.18210 35.91980 0.26230 0.73024 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.69810 19.81930 -0.12120 -0.61153 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.10080 17.87040 0.23040 1.28928 元大美國政府7至10年期債券基金 37.26950 37.10810 0.16140 0.43495 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.73730 20.79390 -0.05660 -0.27220 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.54370 17.44590 0.09780 0.56059 元大高科技基金 20.92000 20.42000 0.50000 2.44858 元大得利貨幣市場基金 16.23470 16.23410 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.96870 11.96830 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.41000 14.25000 0.16000 1.12281 元大華夏中小基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 元大新中國基金-人民幣 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 元大新中國基金-美元 11.30800 11.27300 0.03500 0.31048 元大新中國基金-新台幣 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 元大新主流基金 30.66000 29.90000 0.76000 2.54181 元大新東協平衡基金-美元 9.92000 9.92600 -0.00600 -0.06045 元大新東協平衡基金-新台幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.13250 10.23160 -0.09910 -0.96857 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.15970 10.26330 -0.10360 -1.00942 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.43940 10.54370 -0.10430 -0.98922 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.22500 9.31720 -0.09220 -0.98957 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72390 9.71790 0.00600 0.06174 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41930 9.41360 0.00570 0.06055 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58020 9.57260 0.00760 0.07939 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.28520 9.27780 0.00740 0.07976 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49140 9.48450 0.00690 0.07275 元大新興亞洲基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.36870 9.39890 -0.03020 -0.32131 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.25120 9.28110 -0.02990 -0.32216 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33810 9.36630 -0.02820 -0.30108 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21870 9.24660 -0.02790 -0.30173 元大萬泰貨幣市場基金 15.08490 15.08440 0.00050 0.00331 元大經貿基金 41.68000 40.78000 0.90000 2.20696 元大實質多重資產基金-人民幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 元大實質多重資產基金-美元 9.46700 9.48400 -0.01700 -0.17925 元大實質多重資產基金-新台幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 元大滬深300單日反向1倍基金 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 元大滬深300單日正向2倍基金 16.68000 16.56000 0.12000 0.72464 元大精準中小基金 23.18000 22.70000 0.48000 2.11454 元大摩臺基金 38.40000 37.88000 0.52000 1.37276 元大標普500基金 24.42000 24.46000 -0.04000 -0.16353 元大標普500單日反向1倍基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 元大標普500單日正向2倍基金 31.45000 31.57000 -0.12000 -0.38011 元大標智滬深300基金 19.19000 19.01000 0.18000 0.94687 元大歐洲50基金 25.62000 25.70000 -0.08000 -0.31128 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55930 9.53010 0.02920 0.30640 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14800 10.14700 0.00100 0.00986 元大績效基金 63.35000 61.87000 1.48000 2.39211 元大韓國KOSPI200基金 24.10000 24.14000 -0.04000 -0.16570 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.36000 16.08000 0.28000 1.74129 日盛上選基金 36.26000 35.52000 0.74000 2.08333 日盛小而美基金 20.13000 19.77000 0.36000 1.82094 日盛中國內需動力基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61900 11.61460 0.00440 0.03788 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86920 9.86550 0.00370 0.03750 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.92640 11.92670 -0.00030 -0.00252 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12410 10.12430 -0.00020 -0.00198 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76000 10.75980 0.00020 0.00186 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11800 9.11780 0.00020 0.00219 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.66000 12.56000 0.10000 0.79618 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.68000 12.58000 0.10000 0.79491 日盛日盛基金 15.26000 14.85000 0.41000 2.76094 日盛目標收益組合基金(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 日盛全球抗暖化基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01070 10.01550 -0.00480 -0.04793 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52070 9.52530 -0.00460 -0.04829 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78160 9.78600 -0.00440 -0.04496 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30500 9.30930 -0.00430 -0.04619 日盛全球新興債券基金A 10.69970 10.71290 -0.01320 -0.12322 日盛全球新興債券基金B 8.40300 8.41340 -0.01040 -0.12361 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40870 2.40810 0.00060 0.02492 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69790 1.69750 0.00040 0.02356 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37580 0.37590 -0.00010 -0.02660 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26580 0.26590 -0.00010 -0.03761 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40420 12.40610 -0.00190 -0.01532 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.62800 8.62920 -0.00120 -0.01391 日盛亞洲機會基金 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 日盛首選基金 18.45000 18.07000 0.38000 2.10293 日盛高科技基金 19.23000 18.85000 0.38000 2.01592 日盛貨幣市場基金 14.75230 14.75180 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 44.46000 43.37000 1.09000 2.51326 日盛精選五虎基金 41.02000 40.23000 0.79000 1.96371 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46930 13.46880 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 36.41000 35.64000 0.77000 2.16049 台新MSCI中國基金 22.64000 22.68000 -0.04000 -0.17637 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.24000 18.46000 -0.22000 -1.19177 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.69000 21.07000 0.62000 2.94257 台新大眾貨幣市場基金 14.14550 14.14500 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.84850 9.84580 0.00270 0.02742 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81220 10.81420 -0.00200 -0.01849 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06210 10.06130 0.00080 0.00795 台新中國通基金 50.68000 50.12000 0.56000 1.11732 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57210 0.56780 0.00430 0.75731 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.09800 16.96700 0.13100 0.77209 台新中國精選中小基金-美元 0.42140 0.41970 0.00170 0.40505 台新中國精選中小基金-新台幣 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 台新主流基金 25.22000 24.94000 0.28000 1.12269 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.52000 18.49000 0.03000 0.16225 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62260 0.62180 0.00080 0.12866 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46960 0.46900 0.00060 0.12793 台新台灣中小基金 39.79000 39.33000 0.46000 1.16959 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.30550 9.28080 0.02470 0.26614 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30480 9.29610 0.00870 0.09359 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32100 10.31130 0.00970 0.09407 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.64610 10.65890 -0.01280 -0.12009 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37600 11.38960 -0.01360 -0.11941 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 台新印度基金 15.54000 15.66000 -0.12000 -0.76628 台新亞美短期債券基金 10.92070 10.92170 -0.00100 -0.00916 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.63860 8.63870 -0.00010 -0.00116 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29500 0.29510 -0.00010 -0.03389 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82540 11.82570 -0.00030 -0.00254 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39800 0.39810 -0.00010 -0.02512 台新真吉利貨幣市場基金 11.07920 11.07890 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 29.61970 29.51230 0.10740 0.36392 台新智慧生活基金-美元 10.28880 10.27440 0.01440 0.14015 台新智慧生活基金-新台幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.92410 8.93220 -0.00810 -0.09068 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.84730 8.85360 -0.00630 -0.07116 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45080 9.45940 -0.00860 -0.09091 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37750 9.38420 -0.00670 -0.07140 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36210 10.37390 -0.01180 -0.11375 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34130 0.34180 -0.00050 -0.14628 台新新興市場債券基金(B類型) 7.83420 7.84310 -0.00890 -0.11348 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27140 0.27170 -0.00030 -0.11042 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.01700 11.00300 0.01400 0.12724 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.03000 23.24000 0.79000 3.39931 未來資產全球大消費基金 15.21000 15.24000 -0.03000 -0.19685 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.80110 11.79610 0.00500 0.04239 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.63890 9.63490 0.00400 0.04152 未來資產亞洲新富基金 21.94000 21.81000 0.13000 0.59606 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55270 12.55240 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 14.88000 14.34000 0.54000 3.76569 未來資產新興市場債券基金A 8.69850 8.70630 -0.00780 -0.08959 未來資產新興市場債券基金B 6.71400 6.72010 -0.00610 -0.09077 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00920 11.00820 0.00100 0.00908 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28150 10.28770 -0.00620 -0.06027 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.45210 9.44870 0.00340 0.03598 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59490 10.59090 0.00400 0.03777 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55650 8.56040 -0.00390 -0.04556 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.65030 9.65480 -0.00450 -0.04661 永豐中小基金 55.40000 53.73000 1.67000 3.10813 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.82880 1.83080 -0.00200 -0.10924 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37130 2.37400 -0.00270 -0.11373 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.72650 8.74230 -0.01580 -0.18073 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97710 10.99700 -0.01990 -0.18096 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.89000 4.87000 0.02000 0.41068 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.01000 22.91000 0.10000 0.43649 永豐主流品牌基金 18.08000 18.08000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 36.52000 35.81000 0.71000 1.98269 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00000 10.00460 -0.00460 -0.04598 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99990 10.00460 -0.00470 -0.04698 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98690 9.99000 -0.00310 -0.03103 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98690 9.99000 -0.00310 -0.03103 永豐亞洲民生消費基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 永豐南非幣2021保本基金 12.77490 12.78700 -0.01210 -0.09463 永豐高科技基金 27.42000 26.39000 1.03000 3.90299 永豐貨幣市場基金 13.86700 13.86650 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02970 2.02920 0.00050 0.02464 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39060 2.39190 -0.00130 -0.05435 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84380 7.84730 -0.00350 -0.04460 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34820 10.35280 -0.00460 -0.04443 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.27600 7.30430 -0.02830 -0.38744 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01550 11.05840 -0.04290 -0.38794 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.67000 8.56000 0.11000 1.28505 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.53000 19.26000 0.27000 1.40187 永豐臺灣加權ETF基金 54.60000 53.91000 0.69000 1.27991 永豐領航科技基金 42.85000 41.51000 1.34000 3.22814 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.85000 11.91000 -0.06000 -0.50378 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 永豐趨勢平衡基金 51.41000 50.33000 1.08000 2.14584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46700 11.46360 0.00340 0.02966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60600 9.60540 0.00060 0.00625 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73050 9.72990 0.00060 0.00617 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57950 9.58090 -0.00140 -0.01461 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66390 9.66530 -0.00140 -0.01448 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62050 9.62090 -0.00040 -0.00416 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87620 9.87650 -0.00030 -0.00304 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56600 9.56780 -0.00180 -0.01881 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73370 9.73540 -0.00170 -0.01746 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774 兆豐國際中小基金 16.33000 15.94000 0.39000 2.44668 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.36000 15.23000 0.13000 0.85358 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.32000 21.17000 0.15000 0.70855 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.52000 21.37000 0.15000 0.70192 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 兆豐國際生命科學基金 15.20000 15.22000 -0.02000 -0.13141 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33320 10.34620 -0.01300 -0.12565 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72200 10.73680 -0.01480 -0.13784 兆豐國際全球高股息基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 兆豐國際全球基金 32.10000 32.12000 -0.02000 -0.06227 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21930 10.21740 0.00190 0.01860 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.71530 9.68760 0.02770 0.28593 兆豐國際國民基金 23.02000 22.70000 0.32000 1.40969 兆豐國際第一基金 13.57000 13.35000 0.22000 1.64794 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83940 9.84750 -0.00810 -0.08225 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88260 7.88910 -0.00650 -0.08239 兆豐國際萬全基金 20.97000 20.68000 0.29000 1.40232 兆豐國際電子基金 26.73000 26.22000 0.51000 1.94508 兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.24000 21.93000 0.31000 1.41359 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.88000 17.08000 -0.20000 -1.17096 兆豐國際豐台灣基金 32.92000 32.80000 0.12000 0.36585 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48800 12.48750 0.00050 0.00400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04950 11.05380 -0.00430 -0.03890 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91540 11.91720 -0.00180 -0.01510 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69890 10.70280 -0.00390 -0.03644 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46680 11.47320 -0.00640 -0.05578 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19230 8.19550 -0.00320 -0.03905 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58680 9.58790 -0.00110 -0.01147 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09570 9.09910 -0.00340 -0.03737 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.08290 9.08820 -0.00530 -0.05832 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.40320 9.40660 -0.00340 -0.03614 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 合庫全球新興市場基金 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 合庫貨幣市場基金 10.11810 10.11770 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.59860 9.61980 -0.02120 -0.22038 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.86070 9.88460 -0.02390 -0.24179 合庫新興多重收益基金A類型 10.10850 10.13250 -0.02400 -0.23686 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.62900 11.65750 -0.02850 -0.24448 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.57730 13.61150 -0.03420 -0.25126 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.09150 9.11200 -0.02050 -0.22498 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.72360 9.74720 -0.02360 -0.24212 合庫新興多重收益基金B類型 8.04850 8.06760 -0.01910 -0.23675 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06320 9.08520 -0.02200 -0.24215 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34980 10.37530 -0.02550 -0.24578 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90480 10.90380 0.00100 0.00917 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63900 10.64750 -0.00850 -0.07983 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16030 10.16650 -0.00620 -0.06098 安聯中國東協基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143 安聯中國策略基金 16.20000 16.06000 0.14000 0.87173 安聯中華新思路基金-人民幣 14.74000 14.68000 0.06000 0.40872 安聯中華新思路基金-美元 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.51000 13.46000 0.05000 0.37147 安聯台灣大壩基金 27.17000 26.57000 0.60000 2.25819 安聯台灣科技基金 45.84000 45.05000 0.79000 1.75361 安聯台灣貨幣市場基金 12.47690 12.47650 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 30.16000 29.55000 0.61000 2.06430 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05570 10.06130 -0.00560 -0.05566 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98380 14.99280 -0.00900 -0.06003 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66820 9.67400 -0.00580 -0.05995 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04690 12.05460 -0.00770 -0.06388 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07330 10.08080 -0.00750 -0.07440 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20310 12.21260 -0.00950 -0.07779 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56970 9.57570 -0.00600 -0.06266 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41500 9.42210 -0.00710 -0.07535 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11910 9.12620 -0.00710 -0.07780 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85260 11.85590 -0.00330 -0.02783 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90570 10.91090 -0.00520 -0.04766 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58150 10.58670 -0.00520 -0.04912 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02290 9.02600 -0.00310 -0.03435 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81910 8.82330 -0.00420 -0.04760 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53090 8.53510 -0.00420 -0.04921 安聯全球人口趨勢基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.42000 34.36000 0.06000 0.17462 安聯全球油礦金趨勢基金 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 安聯全球計量平衡基金 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02460 12.03660 -0.01200 -0.09970 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.48190 10.49230 -0.01040 -0.09912 安聯全球新興市場基金 18.70000 18.75000 -0.05000 -0.26667 安聯全球農金趨勢基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 安聯全球綠能趨勢基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.07000 25.15000 -0.08000 -0.31809 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98510 9.98120 0.00390 0.03907 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78820 9.78440 0.00380 0.03884 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.12090 83.05600 0.06490 0.07814 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.63020 12.63080 -0.00060 -0.00475 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.92400 65.87380 0.05020 0.07621 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93630 9.93670 -0.00040 -0.00403 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51370 2.51030 0.00340 0.13544 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63610 10.63880 -0.00270 -0.02538 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09900 2.09620 0.00280 0.13358 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88140 8.88340 -0.00200 -0.02251 宏利台灣動力基金 33.63000 32.87000 0.76000 2.31214 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.42930 10.43680 -0.00750 -0.07186 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92510 9.92970 -0.00460 -0.04633 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30890 8.31500 -0.00610 -0.07336 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10990 8.11410 -0.00420 -0.05176 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 宏利全球債券組合基金 12.93910 12.93900 0.00010 0.00077 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76000 2.76120 -0.00120 -0.04346 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64030 11.64730 -0.00700 -0.06010 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69310 8.69820 -0.00510 -0.05863 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26880 2.26640 0.00240 0.10589 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66290 10.66700 -0.00410 -0.03844 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.29410 4.30130 -0.00720 -0.16739 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69700 0.69850 -0.00150 -0.21475 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61040 11.60610 0.00430 0.03705 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35820 10.35720 0.00100 0.00966 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01560 10.01380 0.00180 0.01798 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05730 9.05750 -0.00020 -0.00221 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58500 8.58410 0.00090 0.01048 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43130 8.42950 0.00180 0.02135 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57760 8.57950 -0.00190 -0.02215 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74530 2.75130 -0.00600 -0.21808 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40150 0.40250 -0.00100 -0.24845 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.12430 12.15210 -0.02780 -0.22877 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91710 0.91970 -0.00260 -0.28270 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48930 7.50640 -0.01710 -0.22781 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08410 2.08870 -0.00460 -0.22023 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29950 0.30020 -0.00070 -0.23318 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20040 9.22130 -0.02090 -0.22665 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33740 0.33830 -0.00090 -0.26604 宏利萬利貨幣市場基金 13.63000 13.62970 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.90000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 宏利臺灣股息收益基金 30.53000 29.99000 0.54000 1.80060 宏利澳幣保本基金 11.93500 11.93690 -0.00190 -0.01592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.88070 9.86990 0.01080 0.10942 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.89910 9.89930 -0.00020 -0.00202 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.02140 9.01980 0.00160 0.01774 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56140 10.55950 0.00190 0.01799 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 貝萊德新台幣基金 12.92540 12.92520 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 26.09000 25.62000 0.47000 1.83450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17670 11.17670 0.00000 0.00000 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22270 10.23190 -0.00920 -0.08991 保德信大中華基金 31.59000 31.50000 0.09000 0.28571 保德信中小型股基金 47.68000 46.41000 1.27000 2.73648 保德信中國中小基金-人民幣 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 保德信中國中小基金-美元 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 保德信中國中小基金-新臺幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.83340 9.82420 0.00920 0.09365 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.82660 9.81690 0.00970 0.09881 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.93640 9.92680 0.00960 0.09671 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.64530 10.60880 0.03650 0.34405 保德信中國品牌基金-人民幣 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 保德信中國品牌基金-美元 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 保德信台商全方位基金 38.56000 37.64000 0.92000 2.44421 保德信全球中小基金 30.12000 30.13000 -0.01000 -0.03319 保德信全球消費商機基金 17.42000 17.46000 -0.04000 -0.22910 保德信全球基礎建設基金 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598 保德信全球資源基金 8.45000 8.50000 -0.05000 -0.58824 保德信全球醫療生化基金-美元 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.80000 30.77000 0.03000 0.09750 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.87930 9.92680 -0.04750 -0.47850 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59150 10.60680 -0.01530 -0.14425 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09310 9.13460 -0.04150 -0.45432 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73800 9.75010 -0.01210 -0.12410 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26730 8.31130 -0.04400 -0.52940 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75980 10.76930 -0.00950 -0.08821 保德信亞太基金 22.48000 22.53000 -0.05000 -0.22193 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47220 8.50240 -0.03020 -0.35519 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08740 11.08110 0.00630 0.05685 保德信店頭市場基金 35.17000 34.59000 0.58000 1.67679 保德信拉丁美洲基金 6.94000 7.05000 -0.11000 -1.56028 保德信金平衡基金 29.88000 29.65000 0.23000 0.77572 保德信金滿意基金 42.54000 41.76000 0.78000 1.86782 保德信科技島基金 26.23000 25.73000 0.50000 1.94326 保德信高成長基金 97.00000 94.94000 2.06000 2.16979 保德信第一基金 27.93000 27.40000 0.53000 1.93431 保德信貨幣市場基金 15.74980 15.74920 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62480 10.64150 -0.01670 -0.15693 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.48190 10.49660 -0.01470 -0.14005 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87550 10.89000 -0.01450 -0.13315 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04590 10.05770 -0.01180 -0.11732 保德信新世紀基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08240 8.13210 -0.04970 -0.61116 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74020 10.74180 -0.00160 -0.01490 保德信新興趨勢組合基金 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059 保德信瑞騰基金 15.53190 15.53150 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75750 9.76330 -0.00580 -0.05941 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90970 9.91440 -0.00470 -0.04741 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67020 9.67800 -0.00780 -0.08060 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73430 9.74240 -0.00810 -0.08314 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78980 9.79440 -0.00460 -0.04697 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79010 9.79460 -0.00450 -0.04594 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77000 9.77990 -0.00990 -0.10123 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77020 9.78010 -0.00990 -0.10123 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.79000 9.80170 -0.01170 -0.11937 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.64440 9.65390 -0.00950 -0.09841 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.58570 9.59990 -0.01420 -0.14792 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95910 1.95810 0.00100 0.05107 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62800 2.62660 0.00140 0.05330 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30790 0.30810 -0.00020 -0.06491 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44890 0.44920 -0.00030 -0.06679 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.72450 8.73010 -0.00560 -0.06415 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88570 11.89160 -0.00590 -0.04961 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59210 9.58930 0.00280 0.02920 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59650 11.59300 0.00350 0.03019 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08530 9.09220 -0.00690 -0.07589 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.01140 11.01980 -0.00840 -0.07623 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09540 10.10500 -0.00960 -0.09500 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93640 9.94760 -0.01120 -0.11259 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12210 10.12560 -0.00350 -0.03457 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60260 10.60640 -0.00380 -0.03583 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00980 10.01600 -0.00620 -0.06190 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81740 9.82430 -0.00690 -0.07023 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04370 10.05080 -0.00710 -0.07064 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75240 9.76120 -0.00880 -0.09015 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88530 9.89410 -0.00880 -0.08894 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35310 10.36760 -0.01450 -0.13986 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.38170 6.40030 -0.01860 -0.29061 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76020 10.79170 -0.03150 -0.29189 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64010 11.63980 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.96000 19.50000 0.46000 2.35897 施羅德樂活中小基金-I類型 4533.800004429.20000 104.60000 2.36160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83060 10.80420 0.02640 0.24435 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.07500 12.04580 0.02920 0.24241 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.31410 11.28830 0.02580 0.22856 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.71470 9.69100 0.02370 0.24456 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.35310 10.32810 0.02500 0.24206 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.15000 10.12680 0.02320 0.22910 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.12890 11.10170 0.02720 0.24501 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.91460 11.88580 0.02880 0.24231 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.86660 11.83950 0.02710 0.22889 柏瑞五國金勢力建設基金 6.67000 6.72000 -0.05000 -0.74405 柏瑞巨人基金 12.82000 12.68000 0.14000 1.10410 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64200 13.64170 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 16.10000 16.14000 -0.04000 -0.24783 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.30910 13.31830 -0.00920 -0.06908 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79470 11.80310 -0.00840 -0.07117 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43520 12.44490 -0.00970 -0.07794 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.00950 9.01570 -0.00620 -0.06877 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81250 6.81720 -0.00470 -0.06894 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91180 8.91810 -0.00630 -0.07064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55490 8.56340 -0.00850 -0.09926 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.91670 10.92520 -0.00850 -0.07780 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44110 8.44810 -0.00700 -0.08286 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96960 11.97810 -0.00850 -0.07096 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.53000 11.53790 -0.00790 -0.06847 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.59280 11.60440 -0.01160 -0.09996 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31990 11.32870 -0.00880 -0.07768 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02780 9.03400 -0.00620 -0.06863 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95660 9.96370 -0.00710 -0.07126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.77870 9.78840 -0.00970 -0.09910 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70990 9.71740 -0.00750 -0.07718 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.54750 9.55550 -0.00800 -0.08372 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07540 10.06990 0.00550 0.05462 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99920 9.99370 0.00550 0.05503 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93180 9.92730 0.00450 0.04533 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01800 10.01380 0.00420 0.04194 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98270 9.97730 0.00540 0.05412 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88120 9.87560 0.00560 0.05671 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83970 9.83530 0.00440 0.04474 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92600 9.92180 0.00420 0.04233 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05610 10.05060 0.00550 0.05472 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99920 9.99370 0.00550 0.05503 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93180 9.92740 0.00440 0.04432 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01810 10.01390 0.00420 0.04194 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98280 9.97740 0.00540 0.05412 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88120 9.87570 0.00550 0.05569 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83970 9.83530 0.00440 0.04474 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92600 9.92180 0.00420 0.04233 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58080 10.58130 -0.00050 -0.00473 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79500 11.79490 0.00010 0.00085 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25940 11.26060 -0.00120 -0.01066 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13150 9.13190 -0.00040 -0.00438 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90100 9.90090 0.00010 0.00101 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76680 9.76780 -0.00100 -0.01024 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29610 10.29650 -0.00040 -0.00388 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98230 10.98220 0.00010 0.00091 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87780 10.87890 -0.00110 -0.01011 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13160 9.13200 -0.00040 -0.00438 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90140 9.90130 0.00010 0.00101 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76710 9.76820 -0.00110 -0.01126 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.17000 12.19000 -0.02000 -0.16407 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.69000 13.73000 -0.04000 -0.29133 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 柏瑞拉丁美洲基金 9.53000 9.65000 -0.12000 -1.24352 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.25520 11.22800 0.02720 0.24225 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43940 7.42140 0.01800 0.24254 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29080 11.29900 -0.00820 -0.07257 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97420 10.98180 -0.00760 -0.06921 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16170 10.16970 -0.00800 -0.07867 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38590 8.39210 -0.00620 -0.07388 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48700 9.49350 -0.00650 -0.06847 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51960 9.52700 -0.00740 -0.07767 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55630 10.56360 -0.00730 -0.06911 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91540 9.92270 -0.00730 -0.07357 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14540 10.15330 -0.00790 -0.07781 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.82870 9.83550 -0.00680 -0.06914 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06110 9.06770 -0.00660 -0.07279 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99930 9.00710 -0.00780 -0.08660 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54160 9.54900 -0.00740 -0.07750 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00110 12.04650 -0.04540 -0.37687 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.52570 11.56910 -0.04340 -0.37514 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.99620 11.03850 -0.04230 -0.38320 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.26360 7.29100 -0.02740 -0.37581 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.17580 9.21040 -0.03460 -0.37566 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.81670 9.85450 -0.03780 -0.38358 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.31640 10.35540 -0.03900 -0.37662 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.01370 11.05610 -0.04240 -0.38350 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.92870 9.96620 -0.03750 -0.37627 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.26290 9.29790 -0.03500 -0.37643 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.02570 10.06420 -0.03850 -0.38254 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05470 11.05360 0.00110 0.00995 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.63860 11.63690 0.00170 0.01461 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73820 10.73780 0.00040 0.00373 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15060 9.14970 0.00090 0.00984 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73380 9.73240 0.00140 0.01438 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.74070 9.74030 0.00040 0.00411 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97030 10.96860 0.00170 0.01550 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86330 9.86230 0.00100 0.01014 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23190 10.23150 0.00040 0.00391 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47260 9.47160 0.00100 0.01056 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30260 9.30160 0.00100 0.01075 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95180 9.95030 0.00150 0.01507 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.50320 9.50280 0.00040 0.00421 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.23000 18.27000 -0.04000 -0.21894 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86350 12.90160 -0.03810 -0.29531 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.90930 10.93730 -0.02800 -0.25600 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.68100 11.70930 -0.02830 -0.24169 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24210 12.26500 -0.02290 -0.18671 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.33900 11.36840 -0.02940 -0.25861 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03880 10.06460 -0.02580 -0.25634 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48330 10.50870 -0.02540 -0.24170 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.41040 10.42990 -0.01950 -0.18696 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45310 10.48020 -0.02710 -0.25858 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.27960 10.30450 -0.02490 -0.24164 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39350 10.42050 -0.02700 -0.25910 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.25000 32.07000 0.18000 0.56127 國泰大中華基金 21.98000 21.76000 0.22000 1.01103 國泰小龍基金 16.42000 16.14000 0.28000 1.73482 國泰中小成長基金 46.49000 45.59000 0.90000 1.97412 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.51500 4.47720 0.03780 0.84428 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.24000 21.06000 0.18000 0.85470 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81750 0.81090 0.00660 0.81391 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77550 0.76940 0.00610 0.79283 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07640 2.07580 0.00060 0.02890 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66530 9.66500 0.00030 0.00310 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.33330 8.33310 0.00020 0.00240 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32190 0.32200 -0.00010 -0.03106 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40350 11.40250 0.00100 0.00877 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78900 1.78960 -0.00060 -0.03353 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18430 10.19830 -0.01400 -0.13728 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34530 0.34580 -0.00050 -0.14459 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.90600 4.89270 0.01330 0.27183 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.06000 23.01000 0.05000 0.21730 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76470 0.76300 0.00170 0.22280 國泰中港台基金人民幣級別 3.67590 3.65860 0.01730 0.47286 國泰中港台基金台幣級別 17.29000 17.21000 0.08000 0.46485 國泰中港台基金美元級別 0.58010 0.57760 0.00250 0.43283 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.95000 27.89000 0.06000 0.21513 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.77000 37.57000 0.20000 0.53234 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01600 10.01570 0.00030 0.00300 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01610 10.01570 0.00040 0.00399 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01600 10.01570 0.00030 0.00300 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33460 -0.00010 -0.02989 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33450 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-0.30503 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.32000 21.14000 0.18000 0.85147 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40820 2.40970 -0.00150 -0.06225 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.47160 11.48170 -0.01010 -0.08797 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.44650 10.45570 -0.00920 -0.08799 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37990 0.38030 -0.00040 -0.10518 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34600 0.34640 -0.00040 -0.11547 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50520 0.50560 -0.00040 -0.07911 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41280 0.41190 0.00090 0.21850 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61870 0.61890 -0.00020 -0.03232 國泰科技生化基金 39.09000 38.34000 0.75000 1.95618 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.82000 25.82000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.41710 37.16680 0.25030 0.67345 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.11120 20.23570 -0.12450 -0.61525 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38210 18.15070 0.23140 1.27488 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.78420 38.65440 0.12980 0.33580 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.80750 38.85730 -0.04980 -0.12816 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.45650 41.46390 -0.00740 -0.01785 國泰紐幣2021保本基金 11.98170 11.98290 -0.00120 -0.01001 國泰紐幣八年期保本基金 12.25890 12.25950 -0.00060 -0.00489 國泰紐幣保本基金 12.31040 12.30900 0.00140 0.01137 國泰高科技基金 14.33000 13.95000 0.38000 2.72401 國泰國泰基金台幣I級別 24.85000 24.41000 0.44000 1.80254 國泰國泰基金台幣級別 24.85000 24.41000 0.44000 1.80254 國泰富時中國A50基金 20.83000 20.81000 0.02000 0.09611 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33740 0.33760 -0.00020 -0.05924 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45820 0.45840 -0.00020 -0.04363 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36670 0.36730 -0.00060 -0.16335 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49810 0.49890 -0.00080 -0.16035 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35080 0.35170 -0.00090 -0.25590 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47650 0.47760 -0.00110 -0.23032 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.60990 10.63080 -0.02090 -0.19660 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.73190 7.74710 -0.01520 -0.19620 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35840 0.35910 -0.00070 -0.19493 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25850 0.25900 -0.00050 -0.19305 國泰新興市場基金台幣級別 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415 國泰新興市場基金美元級別 0.41410 0.41280 0.00130 0.31492 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10940 2.11310 -0.00370 -0.17510 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41320 1.41570 -0.00250 -0.17659 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34210 0.34280 -0.00070 -0.20420 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36700 0.36780 -0.00080 -0.21751 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23150 0.23200 -0.00050 -0.21552 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50220 10.52510 -0.02290 -0.21758 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.90510 6.92020 -0.01510 -0.21820 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.20000 14.39000 -0.19000 -1.32036 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.00000 34.09000 0.91000 2.66940 國泰價值卓越基金 17.28000 16.79000 0.49000 2.91840 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39580 0.39820 -0.00240 -0.60271 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.07770 40.12410 -0.04640 -0.11564 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05470 12.05770 -0.00300 -0.02488 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40300 0.41070 -0.00770 -1.87485 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58550 9.58640 -0.00090 -0.00939 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60540 8.62260 -0.01720 -0.19948 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53840 10.53950 -0.00110 -0.01044 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55580 9.57480 -0.01900 -0.19844 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10010 11.09910 0.00100 0.00901 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20240 10.20930 -0.00690 -0.06759 第一金大中華基金 29.82000 28.99000 0.83000 2.86306 第一金小型精選基金 43.11000 41.92000 1.19000 2.83874 第一金中國世紀基金-人民幣 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 第一金中國世紀基金-美元 9.77930 9.76700 0.01230 0.12593 第一金中國世紀基金-美元-N 9.78060 9.76860 0.01200 0.12284 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 第一金中概平衡基金 26.99000 26.60000 0.39000 1.46617 第一金台灣貨幣市場基金 15.23340 15.23280 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.66000 177.65400 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.05950 14.04980 0.00970 0.06904 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.06010 14.05040 0.00970 0.06904 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88060 9.89940 -0.01880 -0.18991 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88260 9.90140 -0.01880 -0.18987 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41980 9.43700 -0.01720 -0.18226 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44370 9.46080 -0.01710 -0.18075 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25250 10.27200 -0.01950 -0.18984 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77960 9.79740 -0.01780 -0.18168 第一金全球大趨勢基金 23.49000 23.53000 -0.04000 -0.17000 第一金全球不動產證券化基金A 8.00640 7.97190 0.03450 0.43277 第一金全球不動產證券化基金B 5.74450 5.71980 0.02470 0.43183 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.26080 9.25340 0.00740 0.07997 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.26190 9.25450 0.00740 0.07996 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.49390 9.48630 0.00760 0.08012 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.49520 9.48760 0.00760 0.08010 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64120 8.65990 -0.01870 -0.21594 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10990 10.13180 -0.02190 -0.21615 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75850 9.75600 0.00250 0.02563 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75860 9.75610 0.00250 0.02562 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05420 8.05590 -0.00170 -0.02110 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88920 8.89090 -0.00170 -0.01912 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88940 8.89110 -0.00170 -0.01912 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02700 11.02420 0.00280 0.02540 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02780 11.02500 0.00280 0.02540 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95570 9.95790 -0.00220 -0.02209 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64730 14.65010 -0.00280 -0.01911 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.89660 14.86780 0.02880 0.19371 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.91500 14.88620 0.02880 0.19347 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 第一金亞洲科技基金 21.01000 21.01000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 13.80000 13.88000 -0.08000 -0.57637 第一金店頭市場基金 10.88000 10.69000 0.19000 1.77736 第一金創新趨勢基金 28.07000 27.29000 0.78000 2.85819 第一金電子基金 37.21000 36.16000 1.05000 2.90376 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.71000 19.49000 0.22000 1.12878 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.61000 19.88000 -0.27000 -1.35815 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 統一大中華中小基金(美元) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 統一大中華中小基金(新台幣) 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972 統一大滿貫基金 34.03000 33.33000 0.70000 2.10021 統一大龍印基金 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 統一大龍騰中國基金(美元) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 統一中小基金 28.13000 27.26000 0.87000 3.19149 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.52420 9.51950 0.00470 0.04937 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.60890 9.61260 -0.00370 -0.03849 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.15690 9.16050 -0.00360 -0.03930 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.14880 11.14340 0.00540 0.04846 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.16920 11.17360 -0.00440 -0.03938 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.64650 10.65070 -0.00420 -0.03943 統一台灣動力基金 18.51000 17.84000 0.67000 3.75561 統一全天候基金 119.09000 115.51000 3.58000 3.09930 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.53270 8.53410 -0.00140 -0.01640 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.91530 8.92470 -0.00940 -0.10533 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.79300 8.80190 -0.00890 -0.10111 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72790 8.72940 -0.00150 -0.01718 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11920 9.12880 -0.00960 -0.10516 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.99400 9.00320 -0.00920 -0.10219 統一全球債券組合基金 11.92510 11.93660 -0.01150 -0.09634 統一全球新科技基金(人民幣) 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 統一全球新科技基金(美元) 15.70000 15.71000 -0.01000 -0.06365 統一全球新科技基金(新台幣) 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 統一亞太基金 27.23000 27.18000 0.05000 0.18396 統一亞洲大金磚基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 64.20000 62.33000 1.87000 3.00016 統一強棒貨幣市場基金 16.64140 16.64090 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 統一強漢基金(美元) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 統一強漢基金(新台幣) 25.43000 25.52000 -0.09000 -0.35266 統一統信基金 34.74000 33.77000 0.97000 2.87237 統一黑馬基金 64.79000 62.90000 1.89000 3.00477 統一新亞洲科技能源基金 19.85000 19.79000 0.06000 0.30318 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.17940 8.19750 -0.01810 -0.22080 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25820 10.28100 -0.02280 -0.22177 統一經建基金 50.36000 48.89000 1.47000 3.00675 統一龍馬基金 72.41000 70.45000 1.96000 2.78211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.81000 24.00000 0.81000 3.37500 野村中小基金 52.27000 51.12000 1.15000 2.24961 野村中國機會基金 14.84000 14.76000 0.08000 0.54201 野村巴西基金 5.74000 5.84000 -0.10000 -1.71233 野村日本領先基金 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733 野村台灣高股息基金 22.32000 22.15000 0.17000 0.76749 野村台灣運籌基金 38.94000 38.13000 0.81000 2.12431 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.68770 9.66380 0.02390 0.24731 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66290 9.65550 0.00740 0.07664 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67240 9.66590 0.00650 0.06725 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76920 9.74510 0.02410 0.24730 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.72710 9.71930 0.00780 0.08025 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69840 9.69190 0.00650 0.06707 野村平衡基金 20.07000 19.73000 0.34000 1.72326 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 野村全球生技醫療基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661 野村全球品牌基金 28.30000 28.41000 -0.11000 -0.38719 野村全球氣候變遷基金 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.24000 13.28000 -0.04000 -0.30120 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.57000 19.62000 -0.05000 -0.25484 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052 野村全球短期收益基金-美元計價 10.52320 10.53360 -0.01040 -0.09873 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38170 10.39230 -0.01060 -0.10200 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61390 9.60880 0.00510 0.05308 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35670 9.36440 -0.00770 -0.08223 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85090 8.85780 -0.00690 -0.07790 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07050 11.06470 0.00580 0.05242 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58160 10.59040 -0.00880 -0.08309 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06200 10.06990 -0.00790 -0.07845 野村成長基金 28.61000 28.43000 0.18000 0.63313 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.63390 9.62220 0.01170 0.12159 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.63010 9.63200 -0.00190 -0.01973 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58400 9.58450 -0.00050 -0.00522 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.88470 9.87270 0.01200 0.12155 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.82880 9.83080 -0.00200 -0.02034 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78530 9.78580 -0.00050 -0.00511 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.93430 9.93490 -0.00060 -0.00604 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.85880 9.87570 -0.01690 -0.17113 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79710 9.81280 -0.01570 -0.16000 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.34250 10.34320 -0.00070 -0.00677 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.19710 10.21460 -0.01750 -0.17132 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13890 10.15520 -0.01630 -0.16051 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.87190 8.88320 -0.01130 -0.12721 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58900 9.58760 0.00140 0.01460 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.46060 9.47320 -0.01260 -0.13301 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.29970 13.31670 -0.01700 -0.12766 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42140 12.41940 0.00200 0.01610 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.16000 10.17360 -0.01360 -0.13368 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24870 10.24090 0.00780 0.07617 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92060 9.92920 -0.00860 -0.08661 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37780 9.38590 -0.00810 -0.08630 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00780 11.01730 -0.00950 -0.08623 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25970 11.26840 -0.00870 -0.07721 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.81980 10.84440 -0.02460 -0.22685 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.42680 10.44990 -0.02310 -0.22105 野村泰國基金 43.10000 43.27000 -0.17000 -0.39288 野村高科技基金 12.71000 12.32000 0.39000 3.16558 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.50550 10.52000 -0.01450 -0.13783 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65170 10.61600 0.03570 0.33628 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.93080 9.95950 -0.02870 -0.28817 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63940 9.66580 -0.02640 -0.27313 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.75520 9.77350 -0.01830 -0.18724 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95260 11.96910 -0.01650 -0.13785 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.94630 12.88560 0.06070 0.47107 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.99640 11.02810 -0.03170 -0.28745 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.67810 10.70750 -0.02940 -0.27457 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.04310 11.06390 -0.02080 -0.18800 野村貨幣市場基金 16.24860 16.24800 0.00060 0.00369 野村新馬基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96230 7.97210 -0.00980 -0.12293 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66950 11.68400 -0.01450 -0.12410 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.57000 -0.08000 -1.05680 野村精選貨幣市場基金 12.07070 12.07040 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 野村歐洲高股息基金季配型 8.35000 8.40000 -0.05000 -0.59524 野村歐洲高股息基金累積型 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022 野村積極成長基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 野村優質基金 35.29000 34.53000 0.76000 2.20098 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64940 8.63540 0.01400 0.16212 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03060 8.02870 0.00190 0.02367 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84350 7.84360 -0.00010 -0.00127 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53800 11.51950 0.01850 0.16060 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50770 10.50530 0.00240 0.02285 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29240 10.29250 -0.00010 -0.00097 野村環球基金-人民幣計價 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 野村環球基金-美元計價 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 16.73000 16.73000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 22.97000 22.57000 0.40000 1.77226 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84940 16.84900 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 21.07000 20.68000 0.39000 1.88588 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.16000 9.30000 -0.14000 -1.50538 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.84000 12.96000 -0.12000 -0.92593 野村鑫平衡組合基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080 野村鑫全球債券組合基金 13.11640 13.12680 -0.01040 -0.07923 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.69550 9.70380 -0.00830 -0.08553 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.68760 9.69620 -0.00860 -0.08869 凱基台商天下基金 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157 凱基台灣精五門基金 21.22000 20.99000 0.23000 1.09576 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83280 10.87370 -0.04090 -0.37614 凱基亞太高股息基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 凱基亞洲四金磚基金 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.39420 13.36760 0.02660 0.19899 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53120 11.53080 0.00040 0.00347 凱基開創基金 27.86000 27.48000 0.38000 1.38282 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.07000 21.13000 -0.06000 -0.28396 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.99920 21.06620 -0.06700 -0.31805 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.41000 18.46000 -0.05000 -0.27086 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.11140 18.16580 -0.05440 -0.29946 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813 凱基資源國基金 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02669 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.78300 11.78660 -0.00360 -0.03054 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.23630 11.18330 0.05300 0.47392 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 凱基護城河基金-美元計價B 13.06940 13.07730 -0.00790 -0.06041 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.98000 31.26000 -0.28000 -0.89571 富邦NASDAQ-100基金 28.25000 28.37000 -0.12000 -0.42298 富邦上証180基金 32.27000 32.12000 0.15000 0.46700 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24410 0.24260 0.00150 0.61830 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.97000 6.98000 -0.01000 -0.14327 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.15000 43.82000 0.33000 0.75308 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.94990 11.89620 0.05370 0.45140 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.29900 11.25600 0.04300 0.38202 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.06420 11.02480 0.03940 0.35738 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.53410 10.48680 0.04730 0.45104 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.88000 9.84240 0.03760 0.38202 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.68330 9.64880 0.03450 0.35756 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79980 20.79190 0.00790 0.03800 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.24160 11.24050 0.00110 0.00979 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77470 10.78340 -0.00870 -0.08068 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85940 12.83970 0.01970 0.15343 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90180 1.90160 0.00020 0.01052 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52960 9.51490 0.01470 0.15449 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45680 1.45670 0.00010 0.00686 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58430 11.58040 0.00390 0.03368 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74130 1.74210 -0.00080 -0.04592 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08070 10.07740 0.00330 0.03275 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53450 1.53530 -0.00080 -0.05211 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.55000 25.61000 -0.06000 -0.23428 富邦日本東証基金 23.07000 23.09000 -0.02000 -0.08662 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.41000 43.11000 0.30000 0.69589 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.31000 47.63000 0.68000 1.42767 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.83000 50.13000 0.70000 1.39637 富邦台灣心基金 23.93000 23.40000 0.53000 2.26496 富邦台灣釆吉50基金 47.59000 46.91000 0.68000 1.44958 富邦台灣科技指數基金 51.38000 50.43000 0.95000 1.88380 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28980 0.28950 0.00030 0.10363 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32380 2.32090 0.00290 0.12495 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34050 0.34040 0.00010 0.02938 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64640 10.64500 0.00140 0.01315 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02310 2.02080 0.00230 0.11382 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32770 0.32760 0.00010 0.03053 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.21750 9.21630 0.00120 0.01302 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.64000 22.88000 -0.24000 -1.04895 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.87000 14.74000 0.13000 0.88195 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.56000 29.02000 -0.46000 -1.58511 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62360 15.62310 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 69.49000 67.96000 1.53000 2.25132 富邦科技基金 26.94000 26.19000 0.75000 2.86369 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.27260 39.21400 0.05860 0.14944 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.85830 37.57310 0.28520 0.75905 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.60730 37.44510 0.16220 0.43317 富邦恒生國企ETF基金 22.13000 22.07000 0.06000 0.27186 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.86000 34.58000 0.28000 0.80972 富邦高成長基金 26.44000 25.87000 0.57000 2.20332 富邦基金 14.07000 13.79000 0.28000 2.03046 富邦深証100基金 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501 富邦富時歐洲ETF基金 21.17000 21.24000 -0.07000 -0.32957 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40230 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19280 12.19680 -0.00400 -0.03280 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53300 9.53610 -0.00310 -0.03251 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30200 -0.00010 -0.03311 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90560 8.90850 -0.00290 -0.03255 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.62260 9.64980 -0.02720 -0.28187 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.85670 9.88270 -0.02600 -0.26309 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.62260 9.64980 -0.02720 -0.28187 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.85670 9.88270 -0.02600 -0.26309 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.91000 19.83000 0.08000 0.40343 富邦精準基金 49.75000 48.54000 1.21000 2.49279 富邦精銳中小基金 12.92000 12.62000 0.30000 2.37718 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.50000 19.97000 0.53000 2.65398 富邦臺灣公司治理100基金 21.38000 21.14000 0.24000 1.13529 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.70000 7.80000 -0.10000 -1.28205 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.15000 14.76000 0.39000 2.64228 富邦標普美國特別股ETF基金 19.51000 19.47000 0.04000 0.20544 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30690 10.29290 0.01400 0.13602 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.21140 11.21660 -0.00520 -0.04636 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99130 10.99420 -0.00290 -0.02638 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10570 10.09200 0.01370 0.13575 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.94770 10.95280 -0.00510 -0.04656 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.71140 10.71420 -0.00280 -0.02613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.41000 30.11000 0.30000 0.99635 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.97430 8.97250 0.00180 0.02006 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.49340 9.49400 -0.00060 -0.00632 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29150 9.29320 -0.00170 -0.01829 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.79140 9.78960 0.00180 0.01839 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.78110 9.78180 -0.00070 -0.00716 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57270 9.57440 -0.00170 -0.01776 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62710 9.62870 -0.00160 -0.01662 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45680 8.43770 0.01910 0.22637 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.44980 9.43100 0.01880 0.19934 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01940 9.00240 0.01700 0.18884 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35400 10.33130 0.02270 0.21972 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.10460 10.08450 0.02010 0.19932 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70050 9.68220 0.01830 0.18901 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12690 9.10950 0.01740 0.19101 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51520 9.49710 0.01810 0.19058 富達卓越領航全球組合基金 15.12000 15.15000 -0.03000 -0.19802 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69820 8.68180 0.01640 0.18890 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37470 9.35940 0.01530 0.16347 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14470 9.13080 0.01390 0.15223 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.75290 9.73460 0.01830 0.18799 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.69960 9.68380 0.01580 0.16316 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49330 9.47890 0.01440 0.15192 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.21510 9.20090 0.01420 0.15433 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53430 9.51960 0.01470 0.15442 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.54290 9.53240 0.01050 0.11015 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.24930 9.24820 0.00110 0.01189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76360 8.76190 0.00170 0.01940 富蘭克林華美中華基金 14.67000 14.61000 0.06000 0.41068 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.01000 20.62000 0.39000 1.89137 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.56000 20.32000 0.24000 1.18110 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89660 7.90770 -0.01110 -0.14037 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.11400 9.12690 -0.01290 -0.14134 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70200 9.71580 -0.01380 -0.14204 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.17940 9.19230 -0.01290 -0.14033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99880 10.99840 0.00040 0.00364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84150 8.84130 0.00020 0.00226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32350 9.32320 0.00030 0.00322 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00500 13.00650 -0.00150 -0.01153 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40330 10.40440 -0.00110 -0.01057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07710 10.08610 -0.00900 -0.08923 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75010 7.75700 -0.00690 -0.08895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26550 9.27380 -0.00830 -0.08950 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55130 10.56010 -0.00880 -0.08333 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57970 7.58610 -0.00640 -0.08436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07850 9.08610 -0.00760 -0.08364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37440 10.38630 -0.01190 -0.11457 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79910 7.80800 -0.00890 -0.11399 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25540 8.26460 -0.00920 -0.11132 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37300 9.38380 -0.01080 -0.11509 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03060 10.04220 -0.01160 -0.11551 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58720 12.60130 -0.01410 -0.11189 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.67000 8.58000 0.09000 1.04895 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11040 13.11020 0.00020 0.00153 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 富蘭克林華美第一富基金 42.37000 41.44000 0.93000 2.24421 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29120 10.29090 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.44000 13.48000 -0.04000 -0.29674 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.18370 8.18850 -0.00480 -0.05862 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.22530 11.28060 -0.05530 -0.49022 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.77410 9.79340 -0.01930 -0.19707 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.98000 11.00170 -0.02170 -0.19724 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.05510 7.07540 -0.02030 -0.28691 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.32240 9.34950 -0.02710 -0.28986 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25540 10.28510 -0.02970 -0.28877 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.61150 10.64200 -0.03050 -0.28660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.88000 19.87000 0.01000 0.05033 復華人民幣貨幣市場基金 11.54210 11.53930 0.00280 0.02426 復華人生目標基金 40.10480 39.13310 0.97170 2.48306 復華大中華中小策略基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 復華中小精選基金 79.02000 76.65000 2.37000 3.09198 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 復華六年到期新興市場債券基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華台灣智能基金 12.43000 12.24000 0.19000 1.55229 復華全方位基金 32.23000 31.19000 1.04000 3.33440 復華全球大趨勢基金-美元 13.80000 13.78000 0.02000 0.14514 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.02000 20.99000 0.03000 0.14293 復華全球平衡基金-新臺幣 20.19000 20.17000 0.02000 0.09916 復華全球物聯網科技基金-美元 16.98000 16.96000 0.02000 0.11792 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650 復華全球原物料基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 復華全球消費基金-新臺幣 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45510 11.46060 -0.00550 -0.04799 復華全球債券基金 13.42320 13.43560 -0.01240 -0.09229 復華全球債券組合基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.07000 14.01000 0.06000 0.42827 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 復華全球戰略配置強基金-美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 復華有利貨幣市場基金 13.42300 13.42270 0.00030 0.00224 復華亞太平衡基金 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766 復華亞太成長基金 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141 復華亞太神龍科技基金-美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華東協世紀基金 13.29000 13.32000 -0.03000 -0.22523 復華南非幣長期收益基金A 13.06000 13.17000 -0.11000 -0.83523 復華南非幣長期收益基金B 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832 復華南非幣短期收益基金A 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 復華南非幣短期收益基金B 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 復華美國新星基金-美元 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104 復華美國新星基金-新臺幣 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 復華恒生基金 22.51000 22.29000 0.22000 0.98699 復華恒生單日反向一倍基金 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 復華恒生單日正向二倍基金 38.59000 37.75000 0.84000 2.22517 復華神盾基金 27.94960 27.25810 0.69150 2.53686 復華高成長基金 71.31000 69.20000 2.11000 3.04913 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38310 14.38260 0.00050 0.00348 復華富時不動產證券化基金 18.85000 18.73000 0.12000 0.64068 復華富時台灣高股息低波動基金 51.04000 50.79000 0.25000 0.49222 復華復華基金 22.44000 21.78000 0.66000 3.03030 復華華人世紀基金 20.51000 20.32000 0.19000 0.93504 復華傳家二號基金 31.44570 30.76810 0.67760 2.20228 復華傳家基金 26.77560 26.06490 0.71070 2.72666 復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華新興人民幣短期收益基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.37000 18.39000 -0.02000 -0.10875 復華新興市場高收益債券基金A 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 復華新興市場高收益債券基金B 5.86000 5.88000 -0.02000 -0.34014 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 復華滬深300 A股基金 24.56000 24.44000 0.12000 0.49100 復華數位經濟基金 65.19000 62.72000 2.47000 3.93814 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77250 9.77220 0.00030 0.00307 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62230 9.62150 0.00080 0.00831 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92630 9.92600 0.00030 0.00302 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74330 9.74250 0.00080 0.00821 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72040 9.72390 -0.00350 -0.03599 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92300 9.92470 -0.00170 -0.01713 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.73070 9.74040 -0.00970 -0.09959 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.93250 9.94070 -0.00820 -0.08249 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72950 9.73940 -0.00990 -0.10165 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.93540 9.94340 -0.00800 -0.08046 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26700 9.26180 0.00520 0.05614 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03750 9.05460 -0.01710 -0.18885 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73930 8.75410 -0.01480 -0.16906 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38430 11.37790 0.00640 0.05625 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.11540 11.13640 -0.02100 -0.18857 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87240 10.89070 -0.01830 -0.16803 景順主流基金 19.25000 18.95000 0.30000 1.58311 景順台灣科技基金 34.13000 33.54000 0.59000 1.75909 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 景順全球科技基金 21.15000 21.24000 -0.09000 -0.42373 景順全球康健基金 17.69000 17.64000 0.05000 0.28345 景順貨幣市場基金 15.92300 15.92250 0.00050 0.00314 景順潛力基金 35.30000 34.76000 0.54000 1.55351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.38000 15.51000 -0.13000 -0.83817 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 14.05000 -0.11000 -0.78292 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66170 8.66000 0.00170 0.01963 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34900 8.35550 -0.00650 -0.07779 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98340 10.98120 0.00220 0.02003 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56130 10.56960 -0.00830 -0.07853 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 華南永昌中國A股基金(美元) 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48900 9.49100 -0.00200 -0.02107 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.38960 9.38980 -0.00020 -0.00213 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70170 9.70380 -0.00210 -0.02164 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60170 9.60190 -0.00020 -0.00208 華南永昌永昌基金 19.79000 19.65000 0.14000 0.71247 華南永昌全球亨利組合基金 14.24150 14.25030 -0.00880 -0.06175 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.81000 15.86000 -0.05000 -0.31526 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 華南永昌物聯網精選基金 12.11000 12.01000 0.10000 0.83264 華南永昌策略報酬基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18650 16.18600 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.77470 24.60380 0.17090 0.69461 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92470 11.92440 0.00030 0.00252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17440 10.17550 -0.00110 -0.01081 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.56470 10.56810 -0.00340 -0.03217 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93140 9.93250 -0.00110 -0.01107 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.28110 10.28450 -0.00340 -0.03306 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03560 10.03810 -0.00250 -0.02491 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.35820 10.36300 -0.00480 -0.04632 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.89340 9.89590 -0.00250 -0.02526 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20750 10.21220 -0.00470 -0.04602 華頓中小型基金 26.37000 25.46000 0.91000 3.57423 華頓中國多重機會平衡基金 12.91070 12.82320 0.08750 0.68236 華頓台灣基金 32.48000 30.93000 1.55000 5.01132 華頓平安貨幣市場基金 11.50700 11.50660 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 17.80000 17.79000 0.01000 0.05621 華頓全球高收益債券基金A 13.30610 13.31490 -0.00880 -0.06609 華頓全球高收益債券基金B 8.38500 8.39060 -0.00560 -0.06674 華頓全球黑鑽油源基金 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00240 2.97130 0.03110 1.04668 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.11010 14.00370 0.10640 0.75980 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47170 0.46830 0.00340 0.72603 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.85090 11.80820 0.04270 0.36161 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78210 10.73830 0.04380 0.40789 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.07230 11.06370 0.00860 0.07773 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.07030 10.06250 0.00780 0.07752 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.65020 11.64350 0.00670 0.05754 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.68150 10.67560 0.00590 0.05527 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42440 2.42160 0.00280 0.11563 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96380 1.95820 0.00560 0.28598 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17600 12.19970 -0.02370 -0.19427 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.00960 10.02910 -0.01950 -0.19443 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.38090 -0.00070 -0.18378 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32270 0.32340 -0.00070 -0.21645 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.50000 0.03000 0.85714 匯豐中國動力基金(台幣) 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.31000 18.28000 0.03000 0.16411 匯豐台灣精典基金 24.75000 24.33000 0.42000 1.72626 匯豐全球趨勢組合基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 匯豐全球關鍵資源基金 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 匯豐安富基金 25.70000 25.45000 0.25000 0.98232 匯豐成功基金 40.54000 40.32000 0.22000 0.54563 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43890 2.43230 0.00660 0.27135 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23490 2.22800 0.00690 0.30969 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.65900 11.66250 -0.00350 -0.03001 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.11920 8.12250 -0.00330 -0.04063 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38390 0.38400 -0.00010 -0.02604 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34660 0.34670 -0.00010 -0.02884 匯豐拉丁美洲基金 7.57000 7.67000 -0.10000 -1.30378 匯豐金磚動力基金 14.80000 14.87000 -0.07000 -0.47075 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97320 14.97300 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.25000 -0.04000 -0.76190 匯豐新鑽動力基金 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.40390 5.46130 -0.05740 -1.05103 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93060 8.98810 -0.05750 -0.63973 匯豐龍鳳基金-A類型 53.19000 52.25000 0.94000 1.79904 匯豐龍鳳基金-I類型 53.19000 52.25000 0.94000 1.79904 匯豐龍騰電子基金 38.68000 37.91000 0.77000 2.03113 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21090 12.23230 -0.02140 -0.17495 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.78000 21.22000 0.56000 2.63902 新光中國成長基金(人民幣) 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 新光中國成長基金(美元) 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207 新光中國成長基金(新臺幣) 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99940 0.00000 9.99940 0.00000 新光台灣富貴基金 23.63000 23.38000 0.25000 1.06929 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 新光全球生技醫療基金(美元) 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 新光全球債券基金(A累積)美元 9.91150 9.88810 0.02340 0.23665 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.40360 9.37380 0.02980 0.31791 新光全球債券基金(B配息)美元 9.60430 9.58160 0.02270 0.23691 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10250 9.07360 0.02890 0.31851 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 新光吉星貨幣市場基金 15.42790 15.42740 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光多重資產基金(A累積)美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 新光亞洲精選基金-美金 24.73000 24.71000 0.02000 0.08094 新光亞洲精選基金-新台幣 24.33000 24.29000 0.04000 0.16468 新光兩岸優勢基金 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101 新光店頭基金 27.59000 26.92000 0.67000 2.48886 新光南非幣保本基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 新光創新科技基金 16.55000 16.18000 0.37000 2.28677 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.73920 9.72920 0.01000 0.10278 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01820 10.01400 0.00420 0.04194 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68100 9.67640 0.00460 0.04754 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31960 9.31010 0.00950 0.10204 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59880 9.59500 0.00380 0.03960 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26910 9.26490 0.00420 0.04533 新光澳幣八年期保本基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 新光澳幣保本基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95590 9.96010 -0.00420 -0.04217 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87580 9.88010 -0.00430 -0.04352 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.78300 9.78910 -0.00610 -0.06231 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.84860 9.85480 -0.00620 -0.06291 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83850 9.84550 -0.00700 -0.07110 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.76980 9.77680 -0.00700 -0.07160 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.74830 9.75580 -0.00750 -0.07688 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81730 9.82490 -0.00760 -0.07735 瑞銀全球創新趨勢基金 7.45000 7.47000 -0.02000 -0.26774 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.89470 9.89200 0.00270 0.02729 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62650 9.62390 0.00260 0.02702 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85010 9.84880 0.00130 0.01320 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62520 9.62390 0.00130 0.01351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69410 9.69000 0.00410 0.04231 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.98320 9.97910 0.00410 0.04109 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81750 13.81420 0.00330 0.02389 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62230 8.62030 0.00200 0.02320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.26330 36.12600 0.13730 0.38006 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.88660 36.71500 0.17160 0.46738 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.16670 38.08580 0.08090 0.21242 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10110 11.10010 0.00100 0.00901 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37170 10.37980 -0.00810 -0.07804 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.73890 13.67880 0.06010 0.43937 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.10750 11.06970 0.03780 0.34147 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 群益大印度基金-人民幣 12.84360 12.94640 -0.10280 -0.79404 群益大印度基金-美元 13.06520 13.18260 -0.11740 -0.89057 群益大印度基金-新臺幣 12.02000 12.12000 -0.10000 -0.82508 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.30300 12.34830 -0.04530 -0.36685 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.83280 12.89260 -0.05980 -0.46383 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.48650 11.52890 -0.04240 -0.36777 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.93300 10.98390 -0.05090 -0.46341 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.87250 9.90880 -0.03630 -0.36634 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.43490 9.47890 -0.04400 -0.46419 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.59220 9.62750 -0.03530 -0.36666 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.47400 9.51810 -0.04410 -0.46333 群益中小型股基金 51.41000 50.65000 0.76000 1.50049 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.89640 9.86450 0.03190 0.32338 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.93780 9.91540 0.02240 0.22591 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.04010 9.01790 0.02220 0.24618 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80660 8.77810 0.02850 0.32467 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.84300 8.82310 0.01990 0.22554 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04490 8.02520 0.01970 0.24548 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38490 11.38600 -0.00110 -0.00966 群益中國高收益債券基金-美元 11.19120 11.19610 -0.00490 -0.04377 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54770 10.55510 -0.00740 -0.07011 群益中國新機會基金N-人民幣 9.79190 9.74020 0.05170 0.53079 群益中國新機會基金N-美元 9.72540 9.68350 0.04190 0.43269 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 群益中國新機會基金-人民幣 8.68410 8.63830 0.04580 0.53020 群益中國新機會基金-美元 10.39900 10.35420 0.04480 0.43267 群益中國新機會基金-新臺幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 群益平衡王基金 19.23580 19.16720 0.06860 0.35790 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.79000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.88430 9.87390 0.01040 0.10533 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.20480 10.20400 0.00080 0.00784 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.97510 8.96570 0.00940 0.10484 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.26610 9.26530 0.00080 0.00863 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91310 9.90110 0.01200 0.12120 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.74270 9.73390 0.00880 0.09041 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41080 9.39950 0.01130 0.12022 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33000 9.32160 0.00840 0.09011 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97010 9.95810 0.01200 0.12050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04800 10.03890 0.00910 0.09065 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.57650 9.56490 0.01160 0.12128 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.96550 9.95640 0.00910 0.09140 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00580 10.02010 -0.01430 -0.14271 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34420 7.35470 -0.01050 -0.14277 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02720 10.02450 0.00270 0.02693 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95750 9.95950 -0.00200 -0.02008 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01150 10.01250 -0.00100 -0.00999 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02720 10.02440 0.00280 0.02793 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95760 9.95950 -0.00190 -0.01908 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01150 10.01250 -0.00100 -0.00999 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02730 10.02450 0.00280 0.02793 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95760 9.95950 -0.00190 -0.01908 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01150 10.01250 -0.00100 -0.00999 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02720 10.02450 0.00270 0.02693 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95760 9.95960 -0.00200 -0.02008 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01150 10.01250 -0.00100 -0.00999 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 群益全球關鍵生技基金-美元 14.96380 14.91980 0.04400 0.29491 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.31000 14.27000 0.04000 0.28031 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.85000 11.03000 -0.18000 -1.63191 群益印度中小基金N-美元 9.83290 9.95840 -0.12550 -1.26024 群益印度中小基金N-新臺幣 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614 群益印度中小基金-人民幣 14.66050 14.83310 -0.17260 -1.16361 群益印度中小基金-美元 14.06360 14.24310 -0.17950 -1.26026 群益印度中小基金-新臺幣 15.77000 15.97000 -0.20000 -1.25235 群益多利策略組合基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 群益多重收益組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.56000 15.62000 -0.06000 -0.38412 群益安家基金 26.31000 25.75020 0.55980 2.17396 群益安穩貨幣市場基金 16.06630 16.06570 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.48000 21.44000 0.04000 0.18657 群益亞太中小基金 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444 群益亞太新趨勢平衡基金 17.45000 17.41000 0.04000 0.22975 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.53540 9.53240 0.00300 0.03147 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40420 7.40190 0.00230 0.03107 群益店頭市場基金 111.71000 109.54000 2.17000 1.98101 群益東方盛世基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 群益東協成長基金-人民幣 13.74130 13.77550 -0.03420 -0.24827 群益東協成長基金-美元 13.04600 13.09120 -0.04520 -0.34527 群益東協成長基金-新臺幣 12.51000 12.55000 -0.04000 -0.31873 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16090 11.16110 -0.00020 -0.00179 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69900 10.70340 -0.00440 -0.04111 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.06230 10.06570 -0.00340 -0.03378 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.94220 9.94250 -0.00030 -0.00302 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53420 9.53810 -0.00390 -0.04089 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.96460 8.96760 -0.00300 -0.03345 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.03840 10.04250 -0.00410 -0.04083 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72920 9.72950 -0.00030 -0.00308 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70360 9.70760 -0.00400 -0.04120 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.01480 10.01820 -0.00340 -0.03394 群益長安基金 30.78000 30.30000 0.48000 1.58416 群益美國新創亮點基金-美元 14.52230 14.60890 -0.08660 -0.59279 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.60000 13.68000 -0.08000 -0.58480 群益真善美基金 17.85420 17.78270 0.07150 0.40208 群益馬拉松基金 134.88000 132.41000 2.47000 1.86542 群益深証中小板基金 16.01000 15.83000 0.18000 1.13708 群益創新科技基金 35.59000 34.94000 0.65000 1.86033 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.13470 10.06970 0.06500 0.64550 群益華夏盛世基金N-美元 10.08860 10.03370 0.05490 0.54716 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 群益華夏盛世基金-人民幣 11.03670 10.96590 0.07080 0.64564 群益華夏盛世基金-美元 11.12410 11.06350 0.06060 0.54775 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.79000 17.69000 0.10000 0.56529 群益奧斯卡基金 29.93000 29.46000 0.47000 1.59538 群益新興金鑽基金-美元 13.15900 13.19860 -0.03960 -0.30003 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 群益葛萊美基金 25.67000 25.27000 0.40000 1.58290 群益道瓊美國地產ETF基金 18.50000 18.46000 0.04000 0.21668 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.39000 8.51000 -0.12000 -1.41011 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.32000 12.97000 0.35000 2.69854 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63170 11.63600 -0.00430 -0.03695 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.38720 11.39930 -0.01210 -0.10615 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28470 11.28910 -0.00440 -0.03898 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67140 8.67450 -0.00310 -0.03574 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.33340 9.34330 -0.00990 -0.10596 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93680 8.94020 -0.00340 -0.03803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.56000 30.11000 0.45000 1.49452 德信中國精選成長基金 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673 德信台灣主流中小基金 20.38000 19.95000 0.43000 2.15539 德信新興股票組合基金 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 德信萬保貨幣市場基金 11.92050 11.92010 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.68050 10.66810 0.01240 0.11623 德信數位時代基金 28.15000 27.90000 0.25000 0.89606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64790 11.64750 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.72000 16.54000 0.18000 1.08827 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.89000 19.98000 -0.09000 -0.45045 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.81390 9.80770 0.00620 0.06322 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.84220 13.83350 0.00870 0.06289 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12680 8.12620 0.00060 0.00738 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19680 11.19430 0.00250 0.02233 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34440 11.34200 0.00240 0.02116 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80760 12.80730 0.00030 0.00234 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.64000 18.72000 -0.08000 -0.42735 摩根中小基金 26.07000 25.56000 0.51000 1.99531 摩根中國A股基金 15.49000 15.37000 0.12000 0.78074 摩根中國A股基金(美元) 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 摩根中國亮點基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.00980 11.91770 0.09210 0.77280 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.91410 12.80520 0.10890 0.85044 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.35990 10.28240 0.07750 0.75372 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.33860 13.23680 0.10180 0.76907 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.80760 14.68280 0.12480 0.84997 摩根台灣金磚基金 21.65000 21.25000 0.40000 1.88235 摩根台灣增長基金 52.62000 51.88000 0.74000 1.42637 摩根平衡基金 28.47000 28.29000 0.18000 0.63627 摩根全球α基金 19.08000 19.12000 -0.04000 -0.20921 摩根全球平衡基金 15.12620 15.19340 -0.06720 -0.44230 摩根全球發現基金 12.51000 12.55000 -0.04000 -0.31873 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77910 9.79020 -0.01110 -0.11338 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61440 10.62130 -0.00690 -0.06496 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15910 10.16950 -0.01040 -0.10227 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33590 11.34870 -0.01280 -0.11279 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.94400 9.95420 -0.01020 -0.10247 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87840 10.85010 0.02830 0.26083 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.77450 13.73870 0.03580 0.26058 摩根亞洲基金 58.05000 58.15000 -0.10000 -0.17197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68160 8.68320 -0.00160 -0.01843 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03470 10.03240 0.00230 0.02293 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99230 8.99390 -0.00160 -0.01779 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.40750 12.41000 -0.00250 -0.02015 摩根東方內需機會基金 18.38000 18.41000 -0.03000 -0.16295 摩根東方科技基金 36.57000 36.67000 -0.10000 -0.27270 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626 摩根金龍收成基金 23.45000 23.46000 -0.01000 -0.04263 摩根第一貨幣市場基金 15.06610 15.06570 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.84000 14.69000 0.15000 1.02110 摩根新金磚五國基金 11.62000 11.77000 -0.15000 -1.27443 摩根新絲路基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 摩根新興35基金 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573 摩根新興日本基金 25.32000 25.13000 0.19000 0.75607 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.58630 7.61290 -0.02660 -0.34941 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72220 9.73480 -0.01260 -0.12943 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63230 9.65670 -0.02440 -0.25267 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.69940 10.72020 -0.02080 -0.19403 摩根新興科技基金 61.61000 60.26000 1.35000 2.24029 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31170 8.31920 -0.00750 -0.09015 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43850 10.44790 -0.00940 -0.08997 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71580 8.75610 -0.04030 -0.46025 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.50640 9.54640 -0.04000 -0.41901 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.12620 9.17010 -0.04390 -0.47873 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.89430 9.94010 -0.04580 -0.46076 摩根龍揚基金 35.07000 35.09000 -0.02000 -0.05700 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 摩根環球股票收益基金-累積型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34570 9.36280 -0.01710 -0.18264 摩根總收益組合基金-累積型 11.20830 11.22870 -0.02040 -0.18168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.07000 25.61000 0.46000 1.79617 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69330 11.68350 0.00980 0.08388 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06530 11.05870 0.00660 0.05968 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93860 9.94310 -0.00450 -0.04526 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39750 10.38880 0.00870 0.08374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.86640 9.86040 0.00600 0.06085 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85580 8.85970 -0.00390 -0.04402 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.57470 10.62450 -0.04980 -0.46873 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31750 10.36400 -0.04650 -0.44867 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.85490 9.86720 -0.01230 -0.12466 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.70610 9.71620 -0.01010 -0.10395 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.70820 9.72030 -0.01210 -0.12448 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56130 9.57130 -0.01000 -0.10448 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.47810 11.48180 -0.00370 -0.03222 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.29090 11.29660 -0.00570 -0.05046 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17530 10.17890 -0.00360 -0.03537 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.99700 11.00060 -0.00360 -0.03273 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80110 10.80660 -0.00550 -0.05089 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73660 9.74010 -0.00350 -0.03593 聯邦金鑽平衡基金 24.34300 23.80110 0.54190 2.27679 聯邦貨幣市場基金 13.14900 13.14850 0.00050 0.00380 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.52700 10.52210 0.00490 0.04657 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.11220 8.10840 0.00380 0.04686 聯邦精選科技基金 13.13000 12.83000 0.30000 2.33827 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.85220 15.86650 -0.01430 -0.09013 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.33790 12.31010 0.02780 0.22583 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.25080 12.23300 0.01780 0.14551 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.80000 11.78280 0.01720 0.14598 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67390 11.66850 0.00540 0.04628 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93040 10.92740 0.00300 0.02745 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59260 10.58770 0.00490 0.04628 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63560 8.63330 0.00230 0.02664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.71000 37.33000 0.38000 1.01795 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 16.01000 15.99000 0.02000 0.12508 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.90000 15.88000 0.02000 0.12594 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.59000 20.59000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.76000 18.77000 -0.01000 -0.05328 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.55000 16.56000 -0.01000 -0.06039 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.82000 15.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.02000 15.03000 -0.01000 -0.06653 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.18000 0.01000 0.05821 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博貨幣市場基金 14.98570 14.98540 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.37790 10.38960 -0.01170 -0.11261 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.94760 13.96430 -0.01670 -0.11959 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.63700 7.64560 -0.00860 -0.11248 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 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-0.16411 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.54330 7.55480 -0.01150 -0.15222 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.07170 8.07670 -0.00500 -0.06191 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11190 8.11670 -0.00480 -0.05914 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.21370 7.22550 -0.01180 -0.16331 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.91840 8.92370 -0.00530 -0.05939 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.27690 9.29110 -0.01420 -0.15283 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.43540 9.44130 -0.00590 -0.06249 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.29600 9.30160 -0.00560 -0.06020 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 瀚亞印度基金-人民幣 12.95000 13.10000 -0.15000 -1.14504 瀚亞印度基金-美元 13.22000 13.39000 -0.17000 -1.26960 瀚亞印度基金-新台幣 28.47000 28.81000 -0.34000 -1.18015 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 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