[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 27182 0 00733 富邦臺灣中小 -8335 -16188 00637L 元大滬深300正2 20132 0 2834 臺企銀 -4135 -2553 00655L 國泰中國A50正2 5757 0 2344 華邦電 -3881 -13297 2886 兆豐金 4413 23072 2448 晶電 -3430 -16409 00633L 富邦上証正2 4075 0 2337 旺宏 -2455 -5924 2323 中環 3608 -6880 2409 友達 -2170 3366 2353 宏碁 3423 410 2317 鴻海 -1897 -17536 00703 台新MSCI中國 2998 7238 6116 彩晶 -1793 -303 1101 台泥 2962 12723 3231 緯創 -1786 -15726 2349 錸德 2394 874 00643 群益深証中小 -1619 -4124 1310 台苯 2371 2882 0056 元大高股息 -1486 -6736 2881 富邦金 2130 7848 4938 和碩 -1404 -11346 2330 台積電 2044 2538 2888 新光金 -1297 2476 00636 國泰中國A50 1931 17718 0050 元大台灣50 -1171 -4022 2891 中信金 1837 22207 00631L 元大台灣50正2 -1157 0 00677U 富邦VIX 1404 0 1605 華新 -1102 13474 2890 永豐金 1269 2615 2382 廣達 -976 -20619 3037 欣興 1252 837 4306 炎洲 -888 -1525 2887 台新金 1227 539 2303 聯電 -792 40312 2883 開發金 1184 20527 2408 南亞科 -784 4374 1718 中纖 1141 -637 6120 達運 -744 -92 2823 中壽 1059 2951 3019 亞光 -705 -1207 00664R 國泰臺灣加權反1 796 0 5469 瀚宇博 -702 501 1714 和桐 789 -1179 3044 健鼎 -660 -3635 2885 元大金 789 20950 3532 台勝科 -627 -1854 2801 彰銀 774 4162 00707R 元大S&P日圓反1 -623 0 2352 佳世達 712 -1603 2614 東森 -612 -1192 1444 力麗 656 2004 2610 華航 -601 -8927 2027 大成鋼 604 -834 2481 強茂 -596 -2757 2377 微星 595 2290 3090 日電貿 -550 -1229 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股