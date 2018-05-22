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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          27182         0    00733  富邦臺灣中小           -8335    -16188  
00637L 元大滬深300正2         20132         0    2834   臺企銀                 -4135     -2553  
00655L 國泰中國A50正2          5757         0    2344   華邦電                 -3881    -13297  
2886   兆豐金                  4413     23072    2448   晶電                   -3430    -16409  
00633L 富邦上証正2             4075         0    2337   旺宏                   -2455     -5924  
2323   中環                    3608     -6880    2409   友達                   -2170      3366  
2353   宏碁                    3423       410    2317   鴻海                   -1897    -17536  
00703  台新MSCI中國            2998      7238    6116   彩晶                   -1793      -303  
1101   台泥                    2962     12723    3231   緯創                   -1786    -15726  
2349   錸德                    2394       874    00643  群益深証中小           -1619     -4124  
1310   台苯                    2371      2882    0056   元大高股息             -1486     -6736  
2881   富邦金                  2130      7848    4938   和碩                   -1404    -11346  
2330   台積電                  2044      2538    2888   新光金                 -1297      2476  
00636  國泰中國A50             1931     17718    0050   元大台灣50             -1171     -4022  
2891   中信金                  1837     22207    00631L 元大台灣50正2          -1157         0  
00677U 富邦VIX                 1404         0    1605   華新                   -1102     13474  
2890   永豐金                  1269      2615    2382   廣達                    -976    -20619  
3037   欣興                    1252       837    4306   炎洲                    -888     -1525  
2887   台新金                  1227       539    2303   聯電                    -792     40312  
2883   開發金                  1184     20527    2408   南亞科                  -784      4374  
1718   中纖                    1141      -637    6120   達運                    -744       -92  
2823   中壽                    1059      2951    3019   亞光                    -705     -1207  
00664R 國泰臺灣加權反1          796         0    5469   瀚宇博                  -702       501  
1714   和桐                     789     -1179    3044   健鼎                    -660     -3635  
2885   元大金                   789     20950    3532   台勝科                  -627     -1854  
2801   彰銀                     774      4162    00707R 元大S&P日圓反1          -623         0  
2352   佳世達                   712     -1603    2614   東森                    -612     -1192  
1444   力麗                     656      2004    2610   華航                    -601     -8927  
2027   大成鋼                   604      -834    2481   強茂                    -596     -2757  
2377   微星                     595      2290    3090   日電貿                  -550     -1229  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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