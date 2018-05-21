◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 美時 新昕纖 美時 易威 凱衛 富邦美債7-10 達爾膚 謚源 其祥-KY 穆拉德 海灣 富邦美債20年 唐鋒 東林 德麥 中美冠科-KY 友威科 元大美債7-10 台蠟 欣厚-KY 中華食 南璋 太普高 富邦中國政策債 凱柏實業 友銓 世坤 勝昱 元大美債1-3 及成 達威 萬國通 精確 元大投資級公司債 點晶 松崗 新昕纖 宏易 元大中國債3-5 振維 三圓 聚紡 唐鋒 群益15年IG電信債 艾恩特 雙喜 興采 榮群 群益15年IG科技債 友銓 力泰 直得 天宇 群益10年IG金融債 青雲 理銘 方土霖 新零售 國泰5Y+新興債 華韡 雅茗-KY 至興 力新 國泰1-5Y高收債 建達 亞都 萬在 恩得利 合世 撼訊 東凌-KY 瑞穎 李洲 易威 信昌電 關中 大恭 凱柏實業 穆拉德 佳邦 隆中 雙邦 遠昇 中美冠科-KY 沛亨 時報 致振 及成 南璋 蜜望實 欣泰 康聯訊 鑫龍騰 勝昱 保銳 韋僑 和進 精確 英格爾 威潤 耀勝 宏易 唐榮 倚強 唐鋒 晉椿 錦明 榮群 世豐 鑫創 天宇 強新 廣寰科 新零售 力新 點晶 力新 凌網 建舜電 恩得利 李洲 泰谷 李洲 港建 典範 凱柏實業 昇銳 長天 遠昇 耀勝 益通 及成 至寶電 振維 鑫龍騰 點晶 鴻翊 和進 鼎天 迎輝 耀勝 幸康 欣厚-KY 倚強 迎輝 兆遠 錦明 堡達 系統電 鑫創 重鳥鵬 世紀 廣寰科 晟楠 華容 點晶 青雲 建榮 建舜電 三聯 立衛 泰谷 合邦 天揚 典範 業強 鈺創 長天 撼訊 合正 益通 安碁 寶聯通 振維 合晶 昇益 鴻翊 易通展 凱鈺 迎輝 沛波 德宏 欣厚-KY 迅德 合邦 兆遠 倉和 萬旭 系統電 森田 驊宏資 世紀 三圓 久正 華容 力泰 上揚 建榮 理銘 全譜 立衛 惠普 易通展 天揚 安心 安鈦克 鈺創 漢來美食 元隆 合正 燦星旅 沛亨 寶聯通 富驛-KY 九暘 昇益 雅茗-KY 凱碩 凱鈺 高野 全達 德宏 亞都 奧斯特 合邦 老爺知 保銳 萬旭 滿心 立碁 驊宏資 德記 越峰 久正 誠品生活 英格爾 上揚 隆中 士開 全譜 時報 志嘉 易通展 琉園 富裔 安鈦克 旭然 正德 元隆 鼎創達 燦星旅 沛亨 捷必勝-KY 富驛-KY 九暘 明揚 劍湖山 凱碩 綠河-KY 德記 全達 花王 泰偉 奧斯特 欣雄 華義 保銳 欣泰 昇華 立碁 得利影 越峰 鼎創達 英格爾 花王 士開 邦泰 志嘉 富旺 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 大田 邦泰