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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月21日 交易日  
  
停止融資    融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                       過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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合世        和勤     富邦美債1-3       美時              新昕纖   美時
易威        凱衛     富邦美債7-10      達爾膚            謚源     其祥-KY
穆拉德      海灣     富邦美債20年      唐鋒              東林     德麥
中美冠科-KY 友威科   元大美債7-10      台蠟              欣厚-KY  中華食
南璋        太普高   富邦中國政策債    凱柏實業          友銓     世坤
勝昱                 元大美債1-3       及成              達威     萬國通
精確                 元大投資級公司債  點晶              松崗     新昕纖
宏易                 元大中國債3-5     振維              三圓     聚紡
唐鋒                 群益15年IG電信債  艾恩特            雙喜     興采
榮群                 群益15年IG科技債  友銓              力泰     直得
天宇                 群益10年IG金融債  青雲              理銘     方土霖
新零售               國泰5Y+新興債     華韡              雅茗-KY  至興
力新                 國泰1-5Y高收債    建達              亞都     萬在
恩得利               合世              撼訊              東凌-KY  瑞穎
李洲                 易威              信昌電            關中     大恭
凱柏實業             穆拉德            佳邦              隆中     雙邦
遠昇                 中美冠科-KY       沛亨              時報     致振
及成                 南璋              蜜望實            欣泰     康聯訊
鑫龍騰               勝昱              保銳                       韋僑
和進                 精確              英格爾                     威潤
耀勝                 宏易                                         唐榮
倚強                 唐鋒                                         晉椿
錦明                 榮群                                         世豐
鑫創                 天宇                                         強新
廣寰科               新零售                                       力新
點晶                 力新                                         凌網
建舜電               恩得利                                       李洲
泰谷                 李洲                                         港建
典範                 凱柏實業                                     昇銳
長天                 遠昇                                         耀勝
益通                 及成                                         至寶電
振維                 鑫龍騰                                       點晶
鴻翊                 和進                                         鼎天
迎輝                 耀勝                                         幸康
欣厚-KY              倚強                                         迎輝
兆遠                 錦明                                         堡達
系統電               鑫創                                         重鳥鵬
世紀                 廣寰科                                       晟楠
華容                 點晶                                         青雲
建榮                 建舜電                                       三聯
立衛                 泰谷                                         合邦
天揚                 典範                                         業強
鈺創                 長天                                         撼訊
合正                 益通                                         安碁
寶聯通               振維                                         合晶
昇益                 鴻翊                                         易通展
凱鈺                 迎輝                                         沛波
德宏                 欣厚-KY                                      迅德
合邦                 兆遠                                         倉和
萬旭                 系統電                                       森田
驊宏資               世紀                                         三圓
久正                 華容                                         力泰
上揚                 建榮                                         理銘
全譜                 立衛                                         惠普
易通展               天揚                                         安心
安鈦克               鈺創                                         漢來美食
元隆                 合正                                         燦星旅
沛亨                 寶聯通                                       富驛-KY
九暘                 昇益                                         雅茗-KY
凱碩                 凱鈺                                         高野
全達                 德宏                                         亞都
奧斯特               合邦                                         老爺知
保銳                 萬旭                                         滿心
立碁                 驊宏資                                       德記
越峰                 久正                                         誠品生活
英格爾               上揚                                         隆中
士開                 全譜                                         時報
志嘉                 易通展                                       琉園
富裔                 安鈦克                                       旭然
正德                 元隆                                         鼎創達
燦星旅               沛亨                                         捷必勝-KY
富驛-KY              九暘                                         明揚
劍湖山               凱碩                                         綠河-KY
德記                 全達                                         花王
泰偉                 奧斯特                                       欣雄
華義                 保銳                                         欣泰
昇華                 立碁
得利影               越峰
鼎創達               英格爾
花王                 士開
邦泰                 志嘉
                     富旺
                     富裔
                     正德
                     燦星旅
                     富驛-KY
                     劍湖山
                     德記
                     泰偉
                     華義
                     昇華
                     得利影
                     鼎創達
                     花王
                     大田
                     邦泰
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