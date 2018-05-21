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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月21日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        中和              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          本盟              海悅     福壽
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          亞力              銘旺科   大統益
大東          正道            富邦金融          永冠-KY           卓越     天仁
立益          友旺            元大MSCI台灣      大山              統領     興泰
佳和          同開            永豐臺灣加權      和康生                     達新
昶和                          富邦日本          科妍                       立益
三洋紡                        國泰日經225       上緯投控                   怡華
本盟                          元大日經225       中鋼構                     昶和
瑞利                          元大韓國          新光鋼                     大統染
樂士                          國泰20年美債反1   世紀鋼                     亞崴
正峰新                        元大美債7-10正2   中環                       程泰
億泰                          元大美債7-10反1   國巨                       永記
毛寶                          FH彭博高收益債    海悅                       展宇
燁興                          FH彭博新興債      錸德                       和康生
中鴻                          FH富時不動產      威盛                       科妍
聚亨                          FH富時高息低波    統懋                       新光鋼
千興                          國泰RMB短期報酬   麗臺                       東明-KY
威致                          宏洲              大毅                       鑫永銓
華豐                          嘉裕              華新科                     六暉-KY
首利                          東華              嘉晶                       映泰
麗正                          大東              禾伸堂                     隴華
東訊                          立益              日電貿                     大毅
華泰                          佳和              銘鈺                       禾伸堂
錸德                          昶和              柏承                       日電貿
倫飛                          三洋紡            嘉聯益                     玉晶光
威盛                          本盟              晶心科                     世芯-KY
銘旺科                        瑞利              台船                       拓凱
統懋                          樂士              杜康-DR                    科嘉-KY
翔耀                          正峰新            陽光能源-DR                東科-KY
太空梭                        億泰              佐登-KY                    亞弘電
新利虹                        毛寶                                          華友聯
麗臺                          燁興                                          遠雄來
華映                          中鴻                                          夏都
吉祥全                        聚亨                                          欣欣
憶聲                          千興                                          統領
科風                          威致                                          晨訊科-DR
和鑫                          華豐                                          友佳-DR
力特                          首利                                          一零四
喬鼎                          麗正                                          欣天然
正達                          東訊                                          新海
晟鈦                          華泰                                          秋雨
新世紀                        錸德                                          欣高
誠創                          倫飛                                          台數科
嘉威                          威盛                                          南六
力銘                          銘旺科                                        基勝-KY
亞太電                        統懋                                          波力-KY
達能                          翔耀                                          政伸
清惠                          太空梭                                        吉源-KY
慧友                          新利虹
勁永                          麗臺
捷泰                          華映
互億                          吉祥全
天瀚                          憶聲
迅杰                          科風
華上                          和鑫
光麗-KY                       力特
元晶                          喬鼎
華冠                          正達
裕豐                          晟鈦
寶徠                          新世紀
新建                          誠創
皇普                          嘉威
日勝生                        力銘
台船                          亞太電
台南-KY                       達能
康師傅-DR                     清惠
聖馬丁-DR                     慧友
神州-DR                       勁永
耀傑-DR                       捷泰
同方友友-DR                   互億
晨訊科-DR                     天瀚
友佳-DR                       迅杰
陽光能源-DR                   華上
精熙-DR                       光麗-KY
中福                          元晶
雷虎                          華冠
中視                          裕豐
秋雨                          寶徠
慶豐富                        新建
國光生                        皇普
                              日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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