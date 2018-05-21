新光三越攜國際大廠做市場區隔 無畏網購壓境

百貨龍頭新光三越今 (21) 日指出，今年儘管有 2 個店點結束營業，但全年總業績仍目標要成長，實體百貨零售今年以來有「很正面的發展」，新光三越全台業績年初至今成長約 5%，對於網購平台壓境並未有明顯感覺，原因在於商品成功區隔。

新光三越表示，儘管母親節比較基期較大，但全檔期仍成長 2%，而隨著內需買氣逐漸回穩，全台總業績今年以來已成長 5% 左右。

事實上，不少網購業者高度看好今年仍將有優於整體零售業的成長幅度，主要是持續侵蝕實體店的消費市場，不過，新光三越認為，不少國際美妝、休閒運動知名品牌到網購平台上設線上平台，「沒有感覺」產生明顯衝擊，原因在於商品區隔。

新光三越說明，大品牌多會因應不同的銷售通路販售不同的產品，的確有感受到不少原廠都在發展更多元的商品線，但館內販售的都是品牌最新推出的商品，使追求獨特商品的消費者仍必須走向實體百貨，藉此與網購做出區隔，也持續與消費者進行溝通。

另外，新光三越今年已陸續關閉南西二館和新竹館，使營業面積減少，但內部仍要求整體業績要成長，因此，部分館別如左營館、信義新天地均陸續大規模調整樓面，藉此來推升成長動能，

對於即將開打的端午檔期，新光三越今年並未漲價，但藉由調整禮盒內的酒單組合拉升客單價，從去年約 660 元一口拉升至千元左右，不同於過去兩年自用的定位，今年的客單價定位為符合送禮標準，預估整檔期業績成長 5.6%。