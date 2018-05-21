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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月18日 交易日
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        中和              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          本盟              海悅     福壽
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          亞力              銘旺科   大統益
大東          正道            富邦金融          永冠-KY           卓越     天仁
立益          友旺            元大MSCI台灣      大山              統領     興泰
佳和          同開            永豐臺灣加權      和康生                     達新
昶和                          富邦日本          科妍                       立益
三洋紡                        國泰日經225       上緯投控                   怡華
本盟                          元大日經225       中鋼構                     昶和
瑞利                          元大韓國          新光鋼                     大統染
樂士                          元大美債7-10正2   世紀鋼                     亞崴
正峰新                        元大美債7-10反1   中環                       程泰
億泰                          FH彭博高收益債    國巨                       永記
毛寶                          FH彭博新興債      海悅                       展宇
燁興                          FH富時不動產      錸德                       和康生
中鴻                          FH富時高息低波    威盛                       科妍
聚亨                          國泰RMB短期報酬   統懋                       新光鋼
千興                          宏洲              麗臺                       東明-KY
威致                          嘉裕              大毅                       鑫永銓
華豐                          東華              華新科                     六暉-KY
首利                          大東              禾伸堂                     映泰
麗正                          立益              日電貿                     隴華
東訊                          佳和              銘鈺                       大毅
華泰                          昶和              柏承                       禾伸堂
錸德                          三洋紡            晶心科                     日電貿
倫飛                          本盟              台船                       玉晶光
威盛                          瑞利              杜康-DR                    世芯-KY
銘旺科                        樂士              陽光能源-DR                拓凱
統懋                          正峰新            佐登-KY                    科嘉-KY
翔耀                          億泰                                         東科-KY
太空梭                        毛寶                                         亞弘電
新利虹                        燁興                                         華友聯
麗臺                          中鴻                                         遠雄來
華映                          聚亨                                         夏都
吉祥全                        千興                                         欣欣
憶聲                          威致                                         統領
科風                          華豐                                         晨訊科-DR
和鑫                          首利                                         友佳-DR
力特                          麗正                                         一零四
喬鼎                          東訊                                         欣天然
正達                          華泰                                         新海
晟鈦                          錸德                                         秋雨
新世紀                        倫飛                                         欣高
誠創                          威盛                                         台數科
嘉威                          銘旺科                                       南六
力銘                          統懋                                         基勝-KY
亞太電                        翔耀                                         波力-KY
達能                          太空梭                                       政伸
清惠                          新利虹                                       吉源-KY
慧友                          麗臺
勁永                          華映
捷泰                          吉祥全
互億                          憶聲
天瀚                          科風
迅杰                          和鑫
華上                          力特
光麗-KY                       喬鼎
元晶                          正達
華冠                          晟鈦
裕豐                          新世紀
寶徠                          誠創
新建                          嘉威
皇普                          力銘
日勝生                        亞太電
台船                          達能
台南-KY                       清惠
康師傅-DR                     慧友
聖馬丁-DR                     勁永
神州-DR                       捷泰
耀傑-DR                       互億
同方友友-DR                   天瀚
晨訊科-DR                     迅杰
友佳-DR                       華上
陽光能源-DR                   光麗-KY
精熙-DR                       元晶
中福                          華冠
雷虎                          裕豐
中視                          寶徠
秋雨                          新建
慶豐富                        皇普
國光生                        日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              巨騰-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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