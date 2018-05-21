[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 中和 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 本盟 海悅 福壽 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 亞力 銘旺科 大統益 大東 正道 富邦金融 永冠-KY 卓越 天仁 立益 友旺 元大MSCI台灣 大山 統領 興泰 佳和 同開 永豐臺灣加權 和康生 達新 昶和 富邦日本 科妍 立益 三洋紡 國泰日經225 上緯投控 怡華 本盟 元大日經225 中鋼構 昶和 瑞利 元大韓國 新光鋼 大統染 樂士 元大美債7-10正2 世紀鋼 亞崴 正峰新 元大美債7-10反1 中環 程泰 億泰 FH彭博高收益債 國巨 永記 毛寶 FH彭博新興債 海悅 展宇 燁興 FH富時不動產 錸德 和康生 中鴻 FH富時高息低波 威盛 科妍 聚亨 國泰RMB短期報酬 統懋 新光鋼 千興 宏洲 麗臺 東明-KY 威致 嘉裕 大毅 鑫永銓 華豐 東華 華新科 六暉-KY 首利 大東 禾伸堂 映泰 麗正 立益 日電貿 隴華 東訊 佳和 銘鈺 大毅 華泰 昶和 柏承 禾伸堂 錸德 三洋紡 晶心科 日電貿 倫飛 本盟 台船 玉晶光 威盛 瑞利 杜康-DR 世芯-KY 銘旺科 樂士 陽光能源-DR 拓凱 統懋 正峰新 佐登-KY 科嘉-KY 翔耀 億泰 東科-KY 太空梭 毛寶 亞弘電 新利虹 燁興 華友聯 麗臺 中鴻 遠雄來 華映 聚亨 夏都 吉祥全 千興 欣欣 憶聲 威致 統領 科風 華豐 晨訊科-DR 和鑫 首利 友佳-DR 力特 麗正 一零四 喬鼎 東訊 欣天然 正達 華泰 新海 晟鈦 錸德 秋雨 新世紀 倫飛 欣高 誠創 威盛 台數科 嘉威 銘旺科 南六 力銘 統懋 基勝-KY 亞太電 翔耀 波力-KY 達能 太空梭 政伸 清惠 新利虹 吉源-KY 慧友 麗臺 勁永 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 和鑫 華上 力特 光麗-KY 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 新建 嘉威 皇普 力銘 日勝生 亞太電 台船 達能 台南-KY 清惠 康師傅-DR 慧友 聖馬丁-DR 勁永 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 光麗-KY 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 新建 慶豐富 皇普 國光生 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生