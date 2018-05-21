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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 9229         0    4938   和碩                   -3409    -10018  
00637L 元大滬深300正2          9087         0    00733  富邦臺灣中小           -2982     -7853  
2883   開發金                  7923     17067    2888   新光金                 -2081      2276  
2886   兆豐金                  4613     18594    2317   鴻海                   -2012    -17828  
1314   中石化                  3677      4020    2337   旺宏                   -1714     -6791  
1102   亞泥                    3432     12521    1718   中纖                   -1546     -1921  
2881   富邦金                  3348      5384    3231   緯創                   -1496    -11474  
00633L 富邦上証正2             3104         0    2330   台積電                 -1494     -2401  
2823   中壽                    3087      1945    2882   國泰金                 -1494      1678  
00655L 國泰中國A50正2          2926         0    1312   國喬                   -1397      -798  
2891   中信金                  2327     17818    2323   中環                   -1252    -10176  
2892   第一金                  2092     11480    2448   晶電                   -1231    -12892  
2890   永豐金                  2084      1383    8163   達方                   -1230     -1943  
2887   台新金                  1999      -553    9904   寶成                   -1084     -1646  
00636  國泰中國A50             1934     20781    2367   燿華                   -1077     -1579  
2409   友達                    1777       766    00632R 元大台灣50反1          -1025         0  
2603   長榮                    1665      6154    2349   錸德                    -952     -2061  
00703  台新MSCI中國            1659      4261    0061   元大寶滬深              -920       440  
2885   元大金                  1625     21542    2382   廣達                    -829    -20602  
5880   合庫金                  1511     -8401    2880   華南金                  -802      -543  
6153   嘉聯益                  1397      1585    2356   英業達                  -786     -3334  
1605   華新                    1387     15329    0050   元大台灣50              -769     -3955  
2303   聯電                    1318     45999    3037   欣興                    -756      -935  
2376   技嘉                    1266      5433    2610   華航                    -726     -8293  
2344   華邦電                  1235     -7164    1305   華夏                    -701     -3067  
2371   大同                    1127     -4858    00639  富邦深100               -612     -2328  
2377   微星                     906      1921    2201   裕隆                    -591      -634  
3504   揚明光                   880      2266    2388   威盛                    -590      -454  
2801   彰銀                     874      2979    1609   大亞                    -581     -1248  
2027   大成鋼                   837     -1175    1710   東聯                    -578      3520  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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