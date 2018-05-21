[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 9229 0 4938 和碩 -3409 -10018 00637L 元大滬深300正2 9087 0 00733 富邦臺灣中小 -2982 -7853 2883 開發金 7923 17067 2888 新光金 -2081 2276 2886 兆豐金 4613 18594 2317 鴻海 -2012 -17828 1314 中石化 3677 4020 2337 旺宏 -1714 -6791 1102 亞泥 3432 12521 1718 中纖 -1546 -1921 2881 富邦金 3348 5384 3231 緯創 -1496 -11474 00633L 富邦上証正2 3104 0 2330 台積電 -1494 -2401 2823 中壽 3087 1945 2882 國泰金 -1494 1678 00655L 國泰中國A50正2 2926 0 1312 國喬 -1397 -798 2891 中信金 2327 17818 2323 中環 -1252 -10176 2892 第一金 2092 11480 2448 晶電 -1231 -12892 2890 永豐金 2084 1383 8163 達方 -1230 -1943 2887 台新金 1999 -553 9904 寶成 -1084 -1646 00636 國泰中國A50 1934 20781 2367 燿華 -1077 -1579 2409 友達 1777 766 00632R 元大台灣50反1 -1025 0 2603 長榮 1665 6154 2349 錸德 -952 -2061 00703 台新MSCI中國 1659 4261 0061 元大寶滬深 -920 440 2885 元大金 1625 21542 2382 廣達 -829 -20602 5880 合庫金 1511 -8401 2880 華南金 -802 -543 6153 嘉聯益 1397 1585 2356 英業達 -786 -3334 1605 華新 1387 15329 0050 元大台灣50 -769 -3955 2303 聯電 1318 45999 3037 欣興 -756 -935 2376 技嘉 1266 5433 2610 華航 -726 -8293 2344 華邦電 1235 -7164 1305 華夏 -701 -3067 2371 大同 1127 -4858 00639 富邦深100 -612 -2328 2377 微星 906 1921 2201 裕隆 -591 -634 3504 揚明光 880 2266 2388 威盛 -590 -454 2801 彰銀 874 2979 1609 大亞 -581 -1248 2027 大成鋼 837 -1175 1710 東聯 -578 3520 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股