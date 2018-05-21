[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月18日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 1314 中石化 260723 00637L 元大滬深300正2 78578 2323 中環 59882 2883 開發金 57610 2344 華邦電 56624 1310 台苯 55242 1718 中纖 44154 2353 宏碁 39907 6153 嘉聯益 39144 2337 旺宏 36372 8163 達方 34783 3016 嘉晶 33653 00677U 富邦VIX 33258 2891 中信金 31734 2888 新光金 30253 2409 友達 30113 2376 技嘉 28405 00632R 元大台灣50反1 27920 2330 台積電 27665 1605 華新 27209 2481 強茂 26788 1312 國喬 26604 3090 日電貿 26277 3481 群創 24524 1444 力麗 24426 2456 奇力新 24027 2317 鴻海 23938 2367 燿華 23718 2313 華通 23266 9904 寶成 22960
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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