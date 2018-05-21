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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月18日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
1314   中石化              260723  
00637L 元大滬深300正2       78578  
2323   中環                 59882  
2883   開發金               57610  
2344   華邦電               56624  
1310   台苯                 55242  
1718   中纖                 44154  
2353   宏碁                 39907  
6153   嘉聯益               39144  
2337   旺宏                 36372  
8163   達方                 34783  
3016   嘉晶                 33653  
00677U 富邦VIX              33258  
2891   中信金               31734  
2888   新光金               30253  
2409   友達                 30113  
2376   技嘉                 28405  
00632R 元大台灣50反1        27920  
2330   台積電               27665  
1605   華新                 27209  
2481   強茂                 26788  
1312   國喬                 26604  
3090   日電貿               26277  
3481   群創                 24524  
1444   力麗                 24426  
2456   奇力新               24027  
2317   鴻海                 23938  
2367   燿華                 23718  
2313   華通                 23266  
9904   寶成                 22960
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