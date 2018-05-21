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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/18  107/05/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.41220   10.40990   0.00230    0.02209
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.36320    9.38260  -0.01940   -0.20677
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58940    9.60650  -0.01710   -0.17800
中國信託台灣活力基金                                             16.50000   16.37000   0.13000    0.79414
中國信託台灣優勢基金                                             19.03000   18.92000   0.11000    0.58140
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73650    9.74040  -0.00390   -0.04004
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22590    9.22960  -0.00370   -0.04009
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18720   10.19110  -0.00390   -0.03827
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65070    9.65440  -0.00370   -0.03832
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.29100   10.29780  -0.00680   -0.06603
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.03050    9.03640  -0.00590   -0.06529
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.27150   11.31680  -0.04530   -0.40029
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.23340   10.27450  -0.04110   -0.40002
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
中國信託智能運動基金-美元                                        10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97310   10.97300   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40570    9.42810  -0.02240   -0.23759
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.17040    9.19220  -0.02180   -0.23716
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.58010    9.60140  -0.02130   -0.22184
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.33560    9.35630  -0.02070   -0.22124
中國信託精穩基金                                                 18.51340   18.41260   0.10080    0.54745
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     68.74000   68.73000   0.01000    0.01455
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.09240   37.25360  -0.16120   -0.43271
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30590   11.30490   0.00100    0.00885
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.93270   10.93890  -0.00620   -0.05668
元大上證50基金                                                   32.08000   31.63000   0.45000    1.42270
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.08000   13.17000  -0.09000   -0.68337
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.23000   12.33000  -0.10000   -0.81103
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.41000   13.51000  -0.10000   -0.74019
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.58800   13.70300  -0.11500   -0.83923
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.78800   17.93000  -0.14200   -0.79197
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.49900   11.60300  -0.10400   -0.89632
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.60600   11.71900  -0.11300   -0.96425
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.22000    3.24000  -0.02000   -0.61728
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.12000   15.18000  -0.06000   -0.39526
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.34580   47.27070   0.07510    0.15887
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31400   10.31530  -0.00130   -0.01260
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59260    9.59380  -0.00120   -0.01251
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95700    9.96490  -0.00790   -0.07928
元大巴西指數基金                                                  6.11700    6.36400  -0.24700   -3.88121
元大巴菲特基金                                                   30.56000   30.51000   0.05000    0.16388
元大日經225基金                                                  28.87000   28.77000   0.10000    0.34758
元大台商收成基金                                                 23.82000   23.82000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.14000   36.22000  -0.08000   -0.22087
元大台灣中型100基金                                              33.23000   33.21000   0.02000    0.06022
元大台灣加權股價指數基金                                         24.93100   24.92500   0.00600    0.02407
元大台灣卓越50基金                                               80.88000   81.00000  -0.12000   -0.14815
元大台灣金融基金                                                 17.59000   17.55000   0.04000    0.22792
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.06000   30.95000   0.11000    0.35541
元大台灣高股息基金                                               26.27000   26.22000   0.05000    0.19069
元大台灣電子科技基金                                             35.16000   35.25000  -0.09000   -0.25532
元大全球ETF成長組合基金                                          10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.61000   14.67000  -0.06000   -0.40900
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.30000   12.27000   0.03000    0.24450
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.49100   12.47700   0.01400    0.11221
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.08000    7.13000  -0.05000   -0.70126
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.57000    6.58000  -0.01000   -0.15198
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.14500   10.14700  -0.00200   -0.01971
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.99000   14.02000  -0.03000   -0.21398
元大全球農業商機基金                                             16.49000   16.47000   0.02000    0.12143
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
元大印尼指數基金                                                  8.37700    8.48600  -0.10900   -1.28447
元大印度指數基金                                                  9.55700    9.62300  -0.06600   -0.68586
元大印度基金                                                     12.66000   12.69000  -0.03000   -0.23641
元大多多基金                                                     21.67000   21.59000   0.08000    0.37054
元大多福基金                                                     59.82000   59.83000  -0.01000   -0.01671
元大亞太成長基金                                                 10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58320    8.59850  -0.01530   -0.17794
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.12800    7.14070  -0.01270   -0.17785
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.97100    9.97600  -0.00500   -0.05012
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.19400   10.19100   0.00300    0.02944
元大卓越基金                                                     51.66000   51.64000   0.02000    0.03873
元大店頭基金                                                      9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21140   10.21090   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.26410    9.26180   0.00230    0.02483
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.67180   30.64450   0.02730    0.08909
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.91980   36.07730  -0.15750   -0.43656
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.81930   19.71970   0.09960    0.50508
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      17.87040   18.05350  -0.18310   -1.01421
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.10810   37.10830  -0.00020   -0.00054
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.79390   20.78860   0.00530    0.02549
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.44590   17.45490  -0.00900   -0.05156
元大高科技基金                                                   20.42000   20.37000   0.05000    0.24546
元大得利貨幣市場基金                                             16.23410   16.23390   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96830   11.96820   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                  8.49000    8.55000  -0.06000   -0.70175
元大新中國基金-人民幣                                            11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
元大新中國基金-美元                                              11.27300   11.32000  -0.04700   -0.41519
元大新中國基金-新台幣                                            10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
元大新主流基金                                                   29.90000   29.74000   0.16000    0.53800
元大新東協平衡基金-美元                                           9.92600    9.95800  -0.03200   -0.32135
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.23160   10.24760  -0.01600   -0.15613
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.26330   10.29100  -0.02770   -0.26917
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.54370   10.56730  -0.02360   -0.22333
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.31720    9.33800  -0.02080   -0.22275
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.71790    9.72040  -0.00250   -0.02572
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41360    9.41600  -0.00240   -0.02549
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57260    9.57140   0.00120    0.01254
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.27780    9.27660   0.00120    0.01294
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.48450    9.48900  -0.00450   -0.04742
元大新興亞洲基金                                                 12.11000   12.16000  -0.05000   -0.41118
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.39890    9.41500  -0.01610   -0.17100
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.28110    9.29690  -0.01580   -0.16995
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.36630    9.37790  -0.01160   -0.12370
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.24660    9.25810  -0.01150   -0.12422
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08440   15.08430   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     40.78000   40.89000  -0.11000   -0.26901
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.48400    9.50000  -0.01600   -0.16842
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.36000   14.54000  -0.18000   -1.23796
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.56000   16.11000   0.45000    2.79330
元大精準中小基金                                                 22.70000   22.64000   0.06000    0.26502
元大摩臺基金                                                     37.88000   37.94000  -0.06000   -0.15814
元大標普500基金                                                  24.46000   24.47000  -0.01000   -0.04087
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.57000   31.66000  -0.09000   -0.28427
元大標智滬深300基金                                              19.01000   18.98000   0.03000    0.15806
元大歐洲50基金                                                   25.70000   25.52000   0.18000    0.70533
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53010    9.55940  -0.02930   -0.30650
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14700   10.14670   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     61.87000   61.56000   0.31000    0.50357
元大韓國KOSPI200基金                                             24.14000   24.01000   0.13000    0.54144
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.08000   16.01000   0.07000    0.43723
日盛上選基金                                                     35.52000   35.31000   0.21000    0.59473
日盛小而美基金                                                   19.77000   19.72000   0.05000    0.25355
日盛中國內需動力基金                                             11.47000   11.59000  -0.12000   -1.03538
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.61460   11.61090   0.00370    0.03187
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86550    9.86230   0.00320    0.03245
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.92670   11.91910   0.00760    0.06376
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.12430   10.11790   0.00640    0.06325
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.75980   10.75350   0.00630    0.05859
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.11780    9.11250   0.00530    0.05816
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.19000   12.26000  -0.07000   -0.57096
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.58000   12.64000  -0.06000   -0.47468
日盛日盛基金                                                     14.85000   14.74000   0.11000    0.74627
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
日盛全球抗暖化基金                                               10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01550   10.02070  -0.00520   -0.05189
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52530    9.53020  -0.00490   -0.05142
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78600    9.79110  -0.00510   -0.05209
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30930    9.31410  -0.00480   -0.05153
日盛全球新興債券基金A                                            10.71290   10.72570  -0.01280   -0.11934
日盛全球新興債券基金B                                             8.41340    8.42350  -0.01010   -0.11990
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40810    2.40850  -0.00040   -0.01661
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69750    1.69780  -0.00030   -0.01767
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37590    0.37580   0.00010    0.02661
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26590    0.26580   0.00010    0.03762
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.40610   12.40600   0.00010    0.00081
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.62920    8.62920   0.00000    0.00000
日盛亞洲機會基金                                                  7.82000    7.85000  -0.03000   -0.38217
日盛首選基金                                                     18.07000   18.04000   0.03000    0.16630
日盛高科技基金                                                   18.85000   18.75000   0.10000    0.53333
日盛貨幣市場基金                                                 14.75180   14.75160   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.37000   43.07000   0.30000    0.69654
日盛精選五虎基金                                                 40.23000   39.95000   0.28000    0.70088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46880   13.46860   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.64000   35.52000   0.12000    0.33784
台新MSCI中國基金                                                 22.68000   22.73000  -0.05000   -0.21997
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.46000   18.44000   0.02000    0.10846
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.07000   21.12000  -0.05000   -0.23674
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14500   14.14490   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.84580    9.83750   0.00830    0.08437
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81420   10.81740  -0.00320   -0.02958
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06130   10.05960   0.00170    0.01690
台新中國通基金                                                   50.12000   50.27000  -0.15000   -0.29839
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56780    0.57440  -0.00660   -1.14903
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.96700   17.15700  -0.19000   -1.10742
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41970    0.42530  -0.00560   -1.31672
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.55000   12.71000  -0.16000   -1.25885
台新主流基金                                                     24.94000   25.00000  -0.06000   -0.24000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.49000   18.56000  -0.07000   -0.37716
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62180    0.62440  -0.00260   -0.41640
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.96000   14.01000  -0.05000   -0.35689
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46900    0.47100  -0.00200   -0.42463
台新台灣中小基金                                                 39.33000   39.45000  -0.12000   -0.30418
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.28080    9.30180  -0.02100   -0.22576
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.29610    9.31090  -0.01480   -0.15895
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31130   10.32770  -0.01640   -0.15880
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.65890   10.65470   0.00420    0.03942
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.38960   11.38500   0.00460    0.04040
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
台新印度基金                                                     15.66000   15.71000  -0.05000   -0.31827
台新亞美短期債券基金                                             10.92170   10.91350   0.00820    0.07514
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.63870    8.63580   0.00290    0.03358
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29510    0.29520  -0.00010   -0.03388
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.82570   11.82170   0.00400    0.03384
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39810    0.39820  -0.00010   -0.02511
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07890   11.07880   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.51230   29.52930  -0.01700   -0.05757
台新智慧生活基金-美元                                            10.27440   10.26850   0.00590    0.05746
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.93220    8.93720  -0.00500   -0.05595
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.85360    8.85440  -0.00080   -0.00904
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45940    9.46480  -0.00540   -0.05705
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.38420    9.38510  -0.00090   -0.00959
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37390   10.38030  -0.00640   -0.06166
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34180    0.34220  -0.00040   -0.11689
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.84310    7.84800  -0.00490   -0.06244
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27170    0.27200  -0.00030   -0.11029
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.49000    6.56000  -0.07000   -1.06707
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.00300   10.95300   0.05000    0.45650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.24000   23.11000   0.13000    0.56253
未來資產全球大消費基金                                           15.24000   15.24000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.79610   11.79030   0.00580    0.04919
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.63490    9.63010   0.00480    0.04984
未來資產亞洲新富基金                                             21.81000   21.93000  -0.12000   -0.54720
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55240   12.55230   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.34000   14.28000   0.06000    0.42017
未來資產新興市場債券基金A                                         8.70630    8.73600  -0.02970   -0.33997
未來資產新興市場債券基金B                                         6.72010    6.74300  -0.02290   -0.33961
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00820   11.00720   0.00100    0.00908
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.28770   10.27840   0.00930    0.09048
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44870    9.44790   0.00080    0.00847
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59090   10.59010   0.00080    0.00755
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56040    8.55480   0.00560    0.06546
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.65480    9.64920   0.00560    0.05804
永豐中小基金                                                     53.73000   53.71000   0.02000    0.03724
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83080    1.83530  -0.00450   -0.24519
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37400    2.37970  -0.00570   -0.23953
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.74230    8.75640  -0.01410   -0.16103
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.99700   11.01470  -0.01770   -0.16069
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.87000    4.95000  -0.08000   -1.61616
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.91000   23.26000  -0.35000   -1.50473
永豐主流品牌基金                                                 18.08000   18.03000   0.05000    0.27732
永豐永豐基金                                                     35.81000   35.47000   0.34000    0.95856
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00460   10.01110  -0.00650   -0.06493
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00460   10.01110  -0.00650   -0.06493
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99000    9.99300  -0.00300   -0.03002
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99000    9.99300  -0.00300   -0.03002
永豐亞洲民生消費基金                                             12.48000   12.56000  -0.08000   -0.63694
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78700   12.80480  -0.01780   -0.13901
永豐高科技基金                                                   26.39000   26.12000   0.27000    1.03369
永豐貨幣市場基金                                                 13.86650   13.86640   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02920    2.03230  -0.00310   -0.15254
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39190    2.39440  -0.00250   -0.10441
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84730    7.85280  -0.00550   -0.07004
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35280   10.36010  -0.00730   -0.07046
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.30430    7.31020  -0.00590   -0.08071
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.05840   11.06720  -0.00880   -0.07951
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.26000   19.35000  -0.09000   -0.46512
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.91000   53.94000  -0.03000   -0.05562
永豐領航科技基金                                                 41.51000   41.26000   0.25000    0.60591
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.91000   11.98000  -0.07000   -0.58431
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.48000   11.56000  -0.08000   -0.69204
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.55000   10.47000   0.08000    0.76409
永豐趨勢平衡基金                                                 50.33000   50.11000   0.22000    0.43903
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46360   11.46250   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60540    9.60260   0.00280    0.02916
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72990    9.72710   0.00280    0.02879
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.58090    9.57770   0.00320    0.03341
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66530    9.66200   0.00330    0.03415
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62090    9.61750   0.00340    0.03535
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87650    9.87310   0.00340    0.03444
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56780    9.56500   0.00280    0.02927
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73540    9.73250   0.00290    0.02980
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.79000   11.91000  -0.12000   -1.00756
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.91000   12.02000  -0.11000   -0.91514
兆豐國際中小基金                                                 15.94000   15.81000   0.13000    0.82226
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.23000   15.33000  -0.10000   -0.65232
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.17000   21.29000  -0.12000   -0.56364
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.37000   21.50000  -0.13000   -0.60465
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             15.22000   15.26000  -0.04000   -0.26212
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.34620   10.35320  -0.00700   -0.06761
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.73680   10.74710  -0.01030   -0.09584
兆豐國際全球高股息基金                                           11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
兆豐國際全球基金                                                 32.12000   32.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21740   10.21690   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.68760    9.68510   0.00250    0.02581
兆豐國際國民基金                                                 22.70000   22.71000  -0.01000   -0.04403
兆豐國際第一基金                                                 13.35000   13.34000   0.01000    0.07496
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.84750    9.85140  -0.00390   -0.03959
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.88910    7.91750  -0.02840   -0.35870
兆豐國際萬全基金                                                 20.68000   20.64000   0.04000    0.19380
兆豐國際電子基金                                                 26.22000   26.14000   0.08000    0.30604
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.20000    8.19000   0.01000    0.12210
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.93000   21.89000   0.04000    0.18273
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.08000   17.08000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               32.80000   32.83000  -0.03000   -0.09138
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48750   12.48740   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05380   11.06230  -0.00850   -0.07684
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91720   11.92510  -0.00790   -0.06625
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70280   10.70960  -0.00680   -0.06349
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47320   11.47870  -0.00550   -0.04791
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19550    8.20180  -0.00630   -0.07681
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.58790    9.59460  -0.00670   -0.06983
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09910    9.10480  -0.00570   -0.06260
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.08820    9.09210  -0.00390   -0.04289
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.40660    9.41260  -0.00600   -0.06374
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.11770   10.11760   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.61980    9.62540  -0.00560   -0.05818
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.88460    9.88590  -0.00130   -0.01315
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13250   10.13460  -0.00210   -0.02072
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.65750   11.65620   0.00130    0.01115
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.61150   13.60750   0.00400    0.02940
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.11200    9.11660  -0.00460   -0.05046
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.74720    9.74850  -0.00130   -0.01334
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.06760    8.06930  -0.00170   -0.02107
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.08520    9.08440   0.00080    0.00881
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.37530   10.37220   0.00310    0.02989
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90380   10.90300   0.00080    0.00734
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.64750   10.63770   0.00980    0.09213
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16650   10.15250   0.01400    0.13790
安聯中國東協基金                                                 16.28000   16.30000  -0.02000   -0.12270
安聯中國策略基金                                                 16.06000   16.26000  -0.20000   -1.23001
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.68000   14.87000  -0.19000   -1.27774
安聯中華新思路基金-美元                                          14.79000   14.97000  -0.18000   -1.20240
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.46000   13.62000  -0.16000   -1.17474
安聯台灣大壩基金                                                 26.57000   26.51000   0.06000    0.22633
安聯台灣科技基金                                                 45.05000   45.14000  -0.09000   -0.19938
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47650   12.47640   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.55000   29.55000   0.00000    0.00000
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06130   10.05870   0.00260    0.02585
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.99280   14.98990   0.00290    0.01935
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67400    9.67220   0.00180    0.01861
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05460   12.05250   0.00210    0.01742
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08080   10.07870   0.00210    0.02084
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21260   12.21080   0.00180    0.01474
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57570    9.57450   0.00120    0.01253
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42210    9.42010   0.00200    0.02123
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.12620    9.12490   0.00130    0.01425
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85590   11.86200  -0.00610   -0.05142
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91090   10.91500  -0.00410   -0.03756
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58670   10.59060  -0.00390   -0.03683
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02600    9.02930  -0.00330   -0.03655
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82330    8.82660  -0.00330   -0.03739
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53510    8.53830  -0.00320   -0.03748
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.36000   34.16000   0.20000    0.58548
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.20000    9.08000   0.12000    1.32159
安聯全球計量平衡基金                                             12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03660   12.03920  -0.00260   -0.02160
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49230   10.49460  -0.00230   -0.02192
安聯全球新興市場基金                                             18.75000   18.81000  -0.06000   -0.31898
安聯全球農金趨勢基金                                              9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
安聯亞洲動態策略基金                                             25.15000   25.28000  -0.13000   -0.51424
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98120    9.97970   0.00150    0.01503
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78440    9.78290   0.00150    0.01533
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.05600   83.02140   0.03460    0.04168
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.63080   12.61940   0.01140    0.09034
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.87380   65.84490   0.02890    0.04389
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93670    9.92780   0.00890    0.08965
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51030    2.51130  -0.00100   -0.03982
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63880   10.62680   0.01200    0.11292
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09620    2.09710  -0.00090   -0.04292
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88340    8.87290   0.01050    0.11834
宏利台灣動力基金                                                 32.87000   32.63000   0.24000    0.73552
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.43680   10.45070  -0.01390   -0.13301
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.92970    9.93790  -0.00820   -0.08251
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.31500    8.32610  -0.01110   -0.13332
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.11410    8.12210  -0.00800   -0.09850
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
宏利全球債券組合基金                                             12.93900   12.94380  -0.00480   -0.03708
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76120    2.76040   0.00080    0.02898
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.64730   11.64620   0.00110    0.00945
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69820    8.69700   0.00120    0.01380
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26640    2.26910  -0.00270   -0.11899
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66700   10.65970   0.00730    0.06848
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.30130    4.28650   0.01480    0.34527
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69850    0.69600   0.00250    0.35920
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.01000   19.94000   0.07000    0.35105
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60610   11.60440   0.00170    0.01465
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35720   10.35640   0.00080    0.00772
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01380   10.01330   0.00050    0.00499
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05750    9.05290   0.00460    0.05081
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58410    8.58340   0.00070    0.00816
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42950    8.42810   0.00140    0.01661
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57950    8.57550   0.00400    0.04664
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75130    2.75540  -0.00410   -0.14880
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40250    0.40310  -0.00060   -0.14885
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.15210   12.17210  -0.02000   -0.16431
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91970    0.92070  -0.00100   -0.10861
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.50640    7.51890  -0.01250   -0.16625
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.08870    2.09180  -0.00310   -0.14820
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30020    0.30070  -0.00050   -0.16628
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.22130    9.23620  -0.01490   -0.16132
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33830    0.33880  -0.00050   -0.14758
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62970   13.62960   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.92000  -0.02000   -0.68493
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.90000   13.01000  -0.11000   -0.84550
宏利臺灣股息收益基金                                             29.99000   29.77000   0.22000    0.73900
宏利澳幣保本基金                                                 11.93690   11.94050  -0.00360   -0.03015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.76000   11.80000  -0.04000   -0.33898
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.86990    9.85720   0.01270    0.12884
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.89930    9.89760   0.00170    0.01718
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.01980    9.01400   0.00580    0.06434
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55950   10.55270   0.00680    0.06444
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
貝萊德新台幣基金                                                 12.92520   12.92510   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.62000   25.54000   0.08000    0.31323
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17670   11.17480   0.00190    0.01700
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.23190   10.22120   0.01070    0.10468
保德信大中華基金                                                 31.50000   31.65000  -0.15000   -0.47393
保德信中小型股基金                                               46.41000   46.08000   0.33000    0.71615
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.82000   10.95000  -0.13000   -1.18721
保德信中國中小基金-美元                                          11.28000   11.41000  -0.13000   -1.13935
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.56000   10.68000  -0.12000   -1.12360
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.82420    9.85510  -0.03090   -0.31354
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.81690    9.84760  -0.03070   -0.31175
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.92680    9.95840  -0.03160   -0.31732
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.60880   10.64260  -0.03380   -0.31759
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.41000   10.49000  -0.08000   -0.76263
保德信中國品牌基金-美元                                          10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.16000   11.25000  -0.09000   -0.80000
保德信台商全方位基金                                             37.64000   37.59000   0.05000    0.13301
保德信全球中小基金                                               30.13000   30.14000  -0.01000   -0.03318
保德信全球消費商機基金                                           17.46000   17.45000   0.01000    0.05731
保德信全球基礎建設基金                                           12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
保德信全球資源基金                                                8.50000    8.40000   0.10000    1.19048
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.77000   30.73000   0.04000    0.13017
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.92680    9.93220  -0.00540   -0.05437
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60680   10.61250  -0.00570   -0.05371
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13460    9.13520  -0.00060   -0.00657
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75010    9.75070  -0.00060   -0.00615
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.31130    8.30800   0.00330    0.03972
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.76930   10.76510   0.00420    0.03901
保德信亞太基金                                                   22.53000   22.67000  -0.14000   -0.61756
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50240    8.50840  -0.00600   -0.07052
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.08110   11.08890  -0.00780   -0.07034
保德信店頭市場基金                                               34.59000   34.49000   0.10000    0.28994
保德信拉丁美洲基金                                                7.05000    7.25000  -0.20000   -2.75862
保德信金平衡基金                                                 29.65000   29.64000   0.01000    0.03374
保德信金滿意基金                                                 41.76000   41.67000   0.09000    0.21598
保德信科技島基金                                                 25.73000   25.62000   0.11000    0.42935
保德信高成長基金                                                 94.94000   94.66000   0.28000    0.29580
保德信第一基金                                                   27.40000   27.35000   0.05000    0.18282
保德信貨幣市場基金                                               15.74920   15.74900   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.64150   10.65940  -0.01790   -0.16793
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.49660   10.51030  -0.01370   -0.13035
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89000   10.90920  -0.01920   -0.17600
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.05770   10.07150  -0.01380   -0.13702
保德信新世紀基金                                                 10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13210    8.14460  -0.01250   -0.15348
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74180   10.75820  -0.01640   -0.15244
保德信新興趨勢組合基金                                           11.62000   11.78000  -0.16000   -1.35823
保德信瑞騰基金                                                   15.53150   15.53150   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76330    9.76370  -0.00040   -0.00410
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.91440    9.91470  -0.00030   -0.00303
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67800    9.67720   0.00080    0.00827
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.74240    9.74230   0.00010    0.00103
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.79440    9.79720  -0.00280   -0.02858
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79460    9.79740  -0.00280   -0.02858
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77990    9.78420  -0.00430   -0.04395
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78010    9.78440  -0.00430   -0.04395
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.80170    9.80450  -0.00280   -0.02856
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.65390    9.65960  -0.00570   -0.05901
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.59990    9.60710  -0.00720   -0.07494
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95810    1.95770   0.00040    0.02043
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62660    2.62620   0.00040    0.01523
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30810    0.30780   0.00030    0.09747
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44920    0.44880   0.00040    0.08913
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.73010    8.71980   0.01030    0.11812
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89160   11.87730   0.01430    0.12040
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.58930    9.58800   0.00130    0.01356
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59300   11.59150   0.00150    0.01294
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.09220    9.08450   0.00770    0.08476
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.01980   11.01050   0.00930    0.08446
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10500   10.11080  -0.00580   -0.05736
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94760    9.95200  -0.00440   -0.04421
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12560   10.12780  -0.00220   -0.02172
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60640   10.60960  -0.00320   -0.03016
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01600   10.01830  -0.00230   -0.02296
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82430    9.82750  -0.00320   -0.03256
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05080   10.05400  -0.00320   -0.03183
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76120    9.76310  -0.00190   -0.01946
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89410    9.89560  -0.00150   -0.01516
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.36760   10.38800  -0.02040   -0.19638
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.40030    6.40100  -0.00070   -0.01094
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.79170   10.79280  -0.00110   -0.01019
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63980   11.63970   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.50000   19.35000   0.15000    0.77519
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4429.200004394.08000  35.12000    0.79926
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.80420   10.83770  -0.03350   -0.30911
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.04580   12.08660  -0.04080   -0.33756
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.28830   11.32670  -0.03840   -0.33902
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.69100    9.72110  -0.03010   -0.30964
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.32810   10.36300  -0.03490   -0.33678
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.12680   10.16130  -0.03450   -0.33952
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.10170   11.13610  -0.03440   -0.30891
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.88580   11.92600  -0.04020   -0.33708
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.83950   11.87990  -0.04040   -0.34007
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.72000    6.73000  -0.01000   -0.14859
柏瑞巨人基金                                                     12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64170   13.64160   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.14000   16.17000  -0.03000   -0.18553
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.31830   13.32090  -0.00260   -0.01952
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80310   11.80610  -0.00300   -0.02541
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44490   12.44880  -0.00390   -0.03133
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01570    9.01750  -0.00180   -0.01996
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81720    6.81850  -0.00130   -0.01907
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.91810    8.92040  -0.00230   -0.02578
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56340    8.56270   0.00070    0.00817
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92520   10.92870  -0.00350   -0.03203
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44810    8.45040  -0.00230   -0.02722
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97810   11.98120  -0.00310   -0.02587
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53790   11.54020  -0.00230   -0.01993
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60440   11.60340   0.00100    0.00862
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32870   11.33230  -0.00360   -0.03177
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03400    9.03570  -0.00170   -0.01881
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96370    9.96630  -0.00260   -0.02609
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.78840    9.78760   0.00080    0.00817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71740    9.72050  -0.00310   -0.03189
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55550    9.55800  -0.00250   -0.02616
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06990   10.06880   0.00110    0.01092
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99370    9.99340   0.00030    0.00300
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92730    9.92750  -0.00020   -0.00201
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01380   10.01340   0.00040    0.00399
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97730    9.97630   0.00100    0.01002
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87560    9.87540   0.00020    0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83530    9.83540  -0.00010   -0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92180    9.92140   0.00040    0.00403
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05060   10.04960   0.00100    0.00995
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99370    9.99340   0.00030    0.00300
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92740    9.92750  -0.00010   -0.00101
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01390   10.01350   0.00040    0.00399
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97740    9.97630   0.00110    0.01103
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87570    9.87540   0.00030    0.00304
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83530    9.83540  -0.00010   -0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92180    9.92150   0.00030    0.00302
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58130   10.58040   0.00090    0.00851
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79490   11.79280   0.00210    0.01781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.26060   11.25990   0.00070    0.00622
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13190    9.13110   0.00080    0.00876
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90090    9.89910   0.00180    0.01818
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76780    9.76720   0.00060    0.00614
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29650   10.29570   0.00080    0.00777
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98220   10.98020   0.00200    0.01821
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.87890   10.87830   0.00060    0.00552
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13200    9.13120   0.00080    0.00876
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90130    9.89950   0.00180    0.01818
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.76820    9.76760   0.00060    0.00614
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.51000   13.52000  -0.01000   -0.07396
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.19000   12.21000  -0.02000   -0.16380
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.58000   12.59000  -0.01000   -0.07943
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.73000   13.75000  -0.02000   -0.14545
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.65000    9.94000  -0.29000   -2.91751
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.22800   11.24210  -0.01410   -0.12542
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.42140    7.43070  -0.00930   -0.12516
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.29900   11.32110  -0.02210   -0.19521
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98180   11.00280  -0.02100   -0.19086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16970   10.19010  -0.02040   -0.20019
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.39210    8.40850  -0.01640   -0.19504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.49350    9.51160  -0.01810   -0.19029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.52700    9.54620  -0.01920   -0.20113
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.56360   10.58380  -0.02020   -0.19086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92270    9.94210  -0.01940   -0.19513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.15330   10.17370  -0.02040   -0.20052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.83550    9.85420  -0.01870   -0.18977
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06770    9.08540  -0.01770   -0.19482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.00710    9.02050  -0.01340   -0.14855
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.54900    9.56820  -0.01920   -0.20066
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.04650   12.05450  -0.00800   -0.06637
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.56910   11.57730  -0.00820   -0.07083
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.03850   11.04730  -0.00880   -0.07966
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.29100    7.29590  -0.00490   -0.06716
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.21040    9.21690  -0.00650   -0.07052
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.85450    9.86230  -0.00780   -0.07909
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.35540   10.36230  -0.00690   -0.06659
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.05610   11.06480  -0.00870   -0.07863
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96620    9.97320  -0.00700   -0.07019
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.29790    9.30410  -0.00620   -0.06664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.06420   10.07220  -0.00800   -0.07943
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05360   11.06150  -0.00790   -0.07142
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.63690   11.64440  -0.00750   -0.06441
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73780   10.74590  -0.00810   -0.07538
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14970    9.15620  -0.00650   -0.07099
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.73240    9.73860  -0.00620   -0.06366
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.74030    9.74770  -0.00740   -0.07592
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.96860   10.97570  -0.00710   -0.06469
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86230    9.86930  -0.00700   -0.07093
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23150   10.23930  -0.00780   -0.07618
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47160    9.47840  -0.00680   -0.07174
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30160    9.30830  -0.00670   -0.07198
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.95030    9.95670  -0.00640   -0.06428
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.50280    9.51000  -0.00720   -0.07571
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.27000   18.29000  -0.02000   -0.10935
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.07000   17.11000  -0.04000   -0.23378
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90160   12.90820  -0.00660   -0.05113
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.93730   10.93570   0.00160    0.01463
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.70930   11.70600   0.00330    0.02819
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26500   12.26100   0.00400    0.03262
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.36840   11.36510   0.00330    0.02904
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.06460   10.06310   0.00150    0.01491
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50870   10.50570   0.00300    0.02856
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42990   10.42650   0.00340    0.03261
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.48020   10.47710   0.00310    0.02959
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30450   10.30160   0.00290    0.02815
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.42050   10.41750   0.00300    0.02880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.43000   13.62000  -0.19000   -1.39501
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.07000   31.19000   0.88000    2.82142
國泰大中華基金                                                   21.76000   21.65000   0.11000    0.50808
國泰小龍基金                                                     16.14000   16.18000  -0.04000   -0.24722
國泰中小成長基金                                                 45.59000   45.53000   0.06000    0.13178
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.47720    4.47770  -0.00050   -0.01117
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.06000   21.08000  -0.02000   -0.09488
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81090    0.81190  -0.00100   -0.12317
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76940    0.77030  -0.00090   -0.11684
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07580    2.07310   0.00270    0.13024
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66500    9.66000   0.00500    0.05176
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.33310    8.32880   0.00430    0.05163
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32200    0.32190   0.00010    0.03107
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40250   11.40140   0.00110    0.00965
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78960    1.79150  -0.00190   -0.10606
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.19830   10.19510   0.00320    0.03139
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34580    0.34590  -0.00010   -0.02891
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.89270    4.91400  -0.02130   -0.43346
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.01000   23.12000  -0.11000   -0.47578
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76300    0.76720  -0.00420   -0.54745
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.65860    3.67000  -0.01140   -0.31063
國泰中港台基金台幣級別                                           17.21000   17.28000  -0.07000   -0.40509
國泰中港台基金美元級別                                            0.57760    0.58010  -0.00250   -0.43096
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.89000   27.81000   0.08000    0.28767
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.48000   12.52000  -0.04000   -0.31949
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.57000   37.37000   0.20000    0.53519
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01570   10.01170   0.00400    0.03995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01570   10.01170   0.00400    0.03995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01570   10.01170   0.00400    0.03995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33460    0.33460   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33460    0.33460   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33460    0.33460   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40020   12.40000   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     29.37000   29.29000   0.08000    0.27313
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25370    2.25000   0.00370    0.16444
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35480    0.35460   0.00020    0.05640
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47470    0.47410   0.00060    0.12656
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46900    0.46970  -0.00070   -0.14903
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.95000    5.90000   0.05000    0.84746
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19580    0.19440   0.00140    0.72016
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41370    0.41400  -0.00030   -0.07246
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37640    0.37670  -0.00030   -0.07964
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43710    0.43740  -0.00030   -0.06859
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49790    0.49800  -0.00010   -0.02008
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.67000   19.69000  -0.02000   -0.10157
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.14000   21.12000   0.02000    0.09470
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40970    2.40880   0.00090    0.03736
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.48170   11.48730  -0.00560   -0.04875
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.45570   10.46080  -0.00510   -0.04875
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38030    0.38060  -0.00030   -0.07882
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34640    0.34660  -0.00020   -0.05770
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50560    0.50560   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41190    0.41220  -0.00030   -0.07278
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.51000   18.54000  -0.03000   -0.16181
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61890    0.62020  -0.00130   -0.20961
國泰科技生化基金                                                 38.34000   38.16000   0.18000    0.47170
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.82000   25.83000  -0.01000   -0.03871
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.84000   13.82000   0.02000    0.14472
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.16680   37.31740  -0.15060   -0.40357
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.23570   20.13270   0.10300    0.51161
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.15070   18.33650  -0.18580   -1.01328
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.65440   38.78820  -0.13380   -0.34495
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.85730   38.96690  -0.10960   -0.28126
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.46390   41.39950   0.06440    0.15556
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98290   11.98580  -0.00290   -0.02420
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.25950   12.26380  -0.00430   -0.03506
國泰紐幣保本基金                                                 12.30900   12.30780   0.00120    0.00975
國泰高科技基金                                                   13.95000   13.89000   0.06000    0.43197
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.41000   24.30000   0.11000    0.45267
國泰國泰基金台幣級別                                             24.41000   24.30000   0.11000    0.45267
國泰富時中國A50基金                                              20.81000   20.54000   0.27000    1.31451
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33790  -0.00030   -0.08878
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45840    0.45850  -0.00010   -0.02181
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36730    0.36810  -0.00080   -0.21733
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49890    0.49960  -0.00070   -0.14011
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35170    0.35260  -0.00090   -0.25525
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47760    0.47840  -0.00080   -0.16722
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.63080   10.64040  -0.00960   -0.09022
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.74710    7.75410  -0.00700   -0.09027
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35910    0.35940  -0.00030   -0.08347
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25900    0.25940  -0.00040   -0.15420
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.34000   12.40000  -0.06000   -0.48387
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41280    0.41500  -0.00220   -0.53012
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11310    2.11310   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41570    1.41560   0.00010    0.00706
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34280    0.34320  -0.00040   -0.11655
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36780    0.36820  -0.00040   -0.10864
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23200    0.23220  -0.00020   -0.08613
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.52510   10.53870  -0.01360   -0.12905
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.92020    6.92910  -0.00890   -0.12844
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.09000   34.12000  -0.03000   -0.08792
國泰價值卓越基金                                                 16.79000   16.67000   0.12000    0.71986
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.33000   11.24000   0.09000    0.80071
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39820    0.39540   0.00280    0.70814
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.12410   40.01710   0.10700    0.26739
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05770   12.05930  -0.00160   -0.01327
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41070    0.41070   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58640    9.58920  -0.00280   -0.02920
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.62260    8.61420   0.00840    0.09751
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53950   10.54260  -0.00310   -0.02940
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.57480    9.56540   0.00940    0.09827
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09910   11.09810   0.00100    0.00901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.20930   10.19460   0.01470    0.14419
第一金大中華基金                                                 28.99000   28.84000   0.15000    0.52011
第一金小型精選基金                                               41.92000   41.51000   0.41000    0.98771
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.43000   14.59000  -0.16000   -1.09664
第一金中國世紀基金-美元                                           9.76700    9.86210  -0.09510   -0.96430
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.76860    9.86320  -0.09460   -0.95912
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
第一金中概平衡基金                                               26.60000   26.40000   0.20000    0.75758
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23280   15.23260   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.65400  177.65200   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.04980   14.04590   0.00390    0.02777
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.05040   14.04650   0.00390    0.02776
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89940    9.90820  -0.00880   -0.08882
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90140    9.91010  -0.00870   -0.08779
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43700    9.44400  -0.00700   -0.07412
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46080    9.46780  -0.00700   -0.07393
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27200   10.28100  -0.00900   -0.08754
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79740    9.80470  -0.00730   -0.07445
第一金全球大趨勢基金                                             23.53000   23.52000   0.01000    0.04252
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.97190    8.01110  -0.03920   -0.48932
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.71980    5.74800  -0.02820   -0.49061
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.25340    9.24130   0.01210    0.13093
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.25450    9.24240   0.01210    0.13092
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.48630    9.47380   0.01250    0.13194
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.48760    9.47510   0.01250    0.13192
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65990    8.63920   0.02070    0.23961
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.13180   10.10760   0.02420    0.23942
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75600    9.75320   0.00280    0.02871
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75610    9.77770  -0.02160   -0.22091
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05590    8.05330   0.00260    0.03228
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89090    8.89210  -0.00120   -0.01350
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89110    8.89240  -0.00130   -0.01462
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02420   11.02110   0.00310    0.02813
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02500   11.02190   0.00310    0.02813
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95790    9.95460   0.00330    0.03315
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65010   14.65210  -0.00200   -0.01365
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.86780   14.85630   0.01150    0.07741
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.88620   14.87470   0.01150    0.07731
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
第一金亞洲科技基金                                               21.01000   21.05000  -0.04000   -0.19002
第一金亞洲新興市場基金                                           13.88000   13.91000  -0.03000   -0.21567
第一金店頭市場基金                                               10.69000   10.54000   0.15000    1.42315
第一金創新趨勢基金                                               27.29000   27.17000   0.12000    0.44166
第一金電子基金                                                   36.16000   35.88000   0.28000    0.78038
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.49000   19.48000   0.01000    0.05133
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.88000   19.87000   0.01000    0.05033
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.11000   10.22000  -0.11000   -1.07632
統一大中華中小基金(美元)                                          9.98000   10.09000  -0.11000   -1.09019
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.30000   14.45000  -0.15000   -1.03806
統一大滿貫基金                                                   33.33000   33.54000  -0.21000   -0.62612
統一大龍印基金                                                   17.02000   17.02000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
統一中小基金                                                     27.26000   27.14000   0.12000    0.44215
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51950    9.53210  -0.01260   -0.13218
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.61260    9.62200  -0.00940   -0.09769
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.16050    9.15210   0.00840    0.09178
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.14340   11.15810  -0.01470   -0.13174
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.17360   11.18450  -0.01090   -0.09746
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.65070   10.64090   0.00980    0.09210
統一台灣動力基金                                                 17.84000   17.77000   0.07000    0.39392
統一全天候基金                                                  115.51000  114.86000   0.65000    0.56591
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.53410    8.57220  -0.03810   -0.44446
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92470    8.96140  -0.03670   -0.40953
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.80190    8.82630  -0.02440   -0.27645
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.72940    8.76830  -0.03890   -0.44364
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.12880    9.16640  -0.03760   -0.41019
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.00320    9.02810  -0.02490   -0.27581
統一全球債券組合基金                                             11.93660   11.94660  -0.01000   -0.08371
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.46000   15.58000  -0.12000   -0.77022
統一全球新科技基金(美元)                                         15.71000   15.83000  -0.12000   -0.75805
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.60000   14.70000  -0.10000   -0.68027
統一亞太基金                                                     27.18000   27.27000  -0.09000   -0.33003
統一亞洲大金磚基金                                               13.20000   13.23000  -0.03000   -0.22676
統一奔騰基金                                                     62.33000   61.95000   0.38000    0.61340
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64090   16.64070   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
統一強漢基金(美元)                                               10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
統一強漢基金(新台幣)                                             25.52000   25.65000  -0.13000   -0.50682
統一統信基金                                                     33.77000   33.69000   0.08000    0.23746
統一黑馬基金                                                     62.90000   62.51000   0.39000    0.62390
統一新亞洲科技能源基金                                           19.79000   19.89000  -0.10000   -0.50277
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.19750    8.20790  -0.01040   -0.12671
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.28100   10.29400  -0.01300   -0.12629
統一經建基金                                                     48.89000   48.64000   0.25000    0.51398
統一龍馬基金                                                     70.45000   70.17000   0.28000    0.39903
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.00000   23.78000   0.22000    0.92515
野村中小基金                                                     51.12000   50.90000   0.22000    0.43222
野村中國機會基金                                                 14.76000   14.84000  -0.08000   -0.53908
野村巴西基金                                                      5.84000    6.06000  -0.22000   -3.63036
野村日本領先基金                                                 12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
野村台灣高股息基金                                               22.15000   22.13000   0.02000    0.09038
野村台灣運籌基金                                                 38.13000   38.02000   0.11000    0.28932
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.66380    9.66700  -0.00320   -0.03310
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.65550    9.65850  -0.00300   -0.03106
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.66590    9.67070  -0.00480   -0.04963
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.74510    9.74840  -0.00330   -0.03385
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.71930    9.72220  -0.00290   -0.02983
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69190    9.69630  -0.00440   -0.04538
野村平衡基金                                                     19.73000   19.64000   0.09000    0.45825
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.70000   12.74000  -0.04000   -0.31397
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
野村全球生技醫療基金                                             16.22000   16.20000   0.02000    0.12346
野村全球品牌基金                                                 28.41000   28.31000   0.10000    0.35323
野村全球氣候變遷基金                                              8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.28000   13.31000  -0.03000   -0.22539
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.62000   19.67000  -0.05000   -0.25419
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.42000   12.46000  -0.04000   -0.32103
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.53360   10.53660  -0.00300   -0.02847
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39230   10.39530  -0.00300   -0.02886
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.60880    9.61550  -0.00670   -0.06968
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.36440    9.37190  -0.00750   -0.08003
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.85780    8.86400  -0.00620   -0.06995
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06470   11.07220  -0.00750   -0.06774
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.59040   10.59890  -0.00850   -0.08020
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06990   10.07690  -0.00700   -0.06947
野村成長基金                                                     28.43000   28.47000  -0.04000   -0.14050
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.62220    9.64190  -0.01970   -0.20432
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.63200    9.65240  -0.02040   -0.21135
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58450    9.60130  -0.01680   -0.17498
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.87270    9.89280  -0.02010   -0.20318
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.83080    9.85150  -0.02070   -0.21012
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78580    9.80300  -0.01720   -0.17546
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.39000   13.51000  -0.12000   -0.88823
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.93490    9.93640  -0.00150   -0.01510
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.87570    9.87780  -0.00210   -0.02126
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.81280    9.81240   0.00040    0.00408
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.34320   10.34460  -0.00140   -0.01353
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.21460   10.21680  -0.00220   -0.02153
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.15520   10.15470   0.00050    0.00492
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88320    8.88750  -0.00430   -0.04838
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.58760    9.59120  -0.00360   -0.03753
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.47320    9.47950  -0.00630   -0.06646
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.31670   13.32310  -0.00640   -0.04804
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.41940   12.42430  -0.00490   -0.03944
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.17360   10.18030  -0.00670   -0.06581
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24090   10.23370   0.00720    0.07036
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92920    9.92290   0.00630    0.06349
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38590    9.37920   0.00670    0.07143
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01730   11.00940   0.00790    0.07176
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.26840   11.27690  -0.00850   -0.07538
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.84440   10.85270  -0.00830   -0.07648
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.44990   10.45620  -0.00630   -0.06025
野村泰國基金                                                     43.27000   43.16000   0.11000    0.25487
野村高科技基金                                                   12.32000   12.22000   0.10000    0.81833
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.52000   10.52440  -0.00440   -0.04181
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.61600   10.62400  -0.00800   -0.07530
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.95950    9.96310  -0.00360   -0.03613
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66580    9.66600  -0.00020   -0.00207
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.77350    9.77990  -0.00640   -0.06544
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.96910   11.97420  -0.00510   -0.04259
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.88560   12.89680  -0.01120   -0.08684
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.02810   11.03210  -0.00400   -0.03626
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.70750   10.70760  -0.00010   -0.00093
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.06390   11.07080  -0.00690   -0.06233
野村貨幣市場基金                                                 16.24800   16.24780   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.03000   17.02000   0.01000    0.05875
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97210    7.96750   0.00460    0.05773
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68400   11.67720   0.00680    0.05823
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.57000    7.56000   0.01000    0.13228
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
野村精選貨幣市場基金                                             12.07040   12.07040   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.47000   12.40000   0.07000    0.56452
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.97000   11.89000   0.08000    0.67283
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.52000   11.44000   0.08000    0.69930
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.40000    8.34000   0.06000    0.71942
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.86000   11.78000   0.08000    0.67912
野村積極成長基金                                                 12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
野村優質基金                                                     34.53000   34.47000   0.06000    0.17406
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63540    8.63780  -0.00240   -0.02778
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02870    8.03110  -0.00240   -0.02988
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84360    7.84550  -0.00190   -0.02422
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.51950   11.52260  -0.00310   -0.02690
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50530   10.50840  -0.00310   -0.02950
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29250   10.29500  -0.00250   -0.02428
野村環球基金-人民幣計價                                          15.49000   15.50000  -0.01000   -0.06452
野村環球基金-美元計價                                            12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.73000   16.73000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                     22.57000   22.49000   0.08000    0.35571
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84900   16.84890   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.68000   20.60000   0.08000    0.38835
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.96000   13.01000  -0.05000   -0.38432
野村鑫平衡組合基金                                               14.94000   14.97000  -0.03000   -0.20040
野村鑫全球債券組合基金                                           13.12680   13.12450   0.00230    0.01752
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凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.70380    9.71340  -0.00960   -0.09883
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.69620    9.70580  -0.00960   -0.09891
凱基台商天下基金                                                 13.54000   13.63000  -0.09000   -0.66031
凱基台灣精五門基金                                               20.99000   21.12000  -0.13000   -0.61553
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.87370   10.86050   0.01320    0.12154
凱基亞太高股息基金                                               13.36000   13.42000  -0.06000   -0.44709
凱基亞洲四金磚基金                                               18.14000   18.28000  -0.14000   -0.76586
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.71000   13.79000  -0.08000   -0.58013
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.36760   13.43480  -0.06720   -0.50019
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.79000   12.85000  -0.06000   -0.46693
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53080   11.53070   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.48000   27.47000   0.01000    0.03640
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.13000   21.21000  -0.08000   -0.37718
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.06620   21.15830  -0.09210   -0.43529
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.46000   18.48000  -0.02000   -0.10823
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.16580   18.19580  -0.03000   -0.16487
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.03000    8.10000  -0.07000   -0.86420
凱基資源國基金                                                    9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.78660   11.76580   0.02080    0.17678
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.18330   11.19770  -0.01440   -0.12860
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.07730   13.07290   0.00440    0.03366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.71000   14.64000   0.07000    0.47814
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.26000   31.54000  -0.28000   -0.88776
富邦NASDAQ-100基金                                               28.37000   28.45000  -0.08000   -0.28120
富邦上証180基金                                                  32.12000   31.76000   0.36000    1.13350
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24260    0.24520  -0.00260   -1.06036
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.26000    7.34000  -0.08000   -1.08992
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.98000    7.08000  -0.10000   -1.41243
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.82000   42.64000   1.18000    2.76735
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.89620   11.94250  -0.04630   -0.38769
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.25600   11.30370  -0.04770   -0.42199
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.02480   11.07390  -0.04910   -0.44338
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.48680   10.52750  -0.04070   -0.38661
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.84240    9.88400  -0.04160   -0.42088
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.64880    9.69180  -0.04300   -0.44367
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.79190   20.79880  -0.00690   -0.03317
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.24050   11.23950   0.00100    0.00890
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.78340   10.78940  -0.00600   -0.05561
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.83970   12.84040  -0.00070   -0.00545
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90160    1.90160   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.51490    9.51550  -0.00060   -0.00631
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45670    1.45660   0.00010    0.00687
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58040   11.57810   0.00230    0.01987
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74210    1.74240  -0.00030   -0.01722
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07740   10.07540   0.00200    0.01985
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53530    1.53550  -0.00020   -0.01303
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.08000   14.13000  -0.05000   -0.35386
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.61000   25.42000   0.19000    0.74744
富邦日本東証基金                                                 23.09000   23.01000   0.08000    0.34767
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.11000   42.98000   0.13000    0.30247
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.63000   47.40000   0.23000    0.48523
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.13000   50.22000  -0.09000   -0.17921
富邦台灣心基金                                                   23.40000   23.36000   0.04000    0.17123
富邦台灣釆吉50基金                                               46.91000   46.98000  -0.07000   -0.14900
富邦台灣科技指數基金                                             50.43000   50.85000  -0.42000   -0.82596
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28950    0.29030  -0.00080   -0.27558
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32090    2.31870   0.00220    0.09488
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34040    0.34050  -0.00010   -0.02937
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64500   10.64780  -0.00280   -0.02630
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02080    2.01890   0.00190    0.09411
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32760    0.32770  -0.00010   -0.03052
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.21630    9.21880  -0.00250   -0.02712
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.88000   22.97000  -0.09000   -0.39182
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.02000   29.35000  -0.33000   -1.12436
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62310   15.62290   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     67.96000   67.88000   0.08000    0.11786
富邦科技基金                                                     26.19000   26.05000   0.14000    0.53743
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.21400   39.17720   0.03680    0.09393
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.57310   37.75290  -0.17980   -0.47625
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.44510   37.44740  -0.00230   -0.00614
富邦恒生國企ETF基金                                              22.07000   21.92000   0.15000    0.68431
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.70000   12.73000  -0.03000   -0.23566
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.58000   34.42000   0.16000    0.46485
富邦高成長基金                                                   25.87000   25.81000   0.06000    0.23247
富邦基金                                                         13.79000   13.74000   0.05000    0.36390
富邦深証100基金                                                  11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.24000   21.08000   0.16000    0.75901
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40230    0.40230   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19680   12.20050  -0.00370   -0.03033
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53610    9.53900  -0.00290   -0.03040
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30200    0.30200   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90850    8.91130  -0.00280   -0.03142
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.64980    9.63980   0.01000    0.10374
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.88270    9.86800   0.01470    0.14897
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.64980    9.63980   0.01000    0.10374
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.88270    9.86800   0.01470    0.14897
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.83000   19.80000   0.03000    0.15152
富邦精準基金                                                     48.54000   48.48000   0.06000    0.12376
富邦精銳中小基金                                                 12.62000   12.55000   0.07000    0.55777
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.97000   19.78000   0.19000    0.96057
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.14000   21.19000  -0.05000   -0.23596
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.80000    7.80000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.47000   19.47000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.29290   10.28520   0.00770    0.07486
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.21660   11.22370  -0.00710   -0.06326
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.99420   10.99580  -0.00160   -0.01455
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.09200   10.08450   0.00750    0.07437
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.95280   10.95970  -0.00690   -0.06296
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.71420   10.71570  -0.00150   -0.01400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.11000   30.06000   0.05000    0.16633
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.97250    8.97410  -0.00160   -0.01783
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.49400    9.49620  -0.00220   -0.02317
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.29320    9.29720  -0.00400   -0.04302
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.78960    9.79130  -0.00170   -0.01736
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.78180    9.78410  -0.00230   -0.02351
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.57440    9.57870  -0.00430   -0.04489
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.62870    9.63280  -0.00410   -0.04256
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.43770    8.44710  -0.00940   -0.11128
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.43100    9.44210  -0.01110   -0.11756
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00240    9.01490  -0.01250   -0.13866
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.33130   10.34270  -0.01140   -0.11022
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.08450   10.09640  -0.01190   -0.11786
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.68220    9.69560  -0.01340   -0.13821
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.10950    9.12210  -0.01260   -0.13813
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.49710    9.51000  -0.01290   -0.13565
富達卓越領航全球組合基金                                         15.15000   15.09000   0.06000    0.39761
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68180    8.69320  -0.01140   -0.13114
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35940    9.37230  -0.01290   -0.13764
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.13080    9.14530  -0.01450   -0.15855
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.73460    9.74730  -0.01270   -0.13029
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.68380    9.69710  -0.01330   -0.13715
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47890    9.49400  -0.01510   -0.15905
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.20090    9.21530  -0.01440   -0.15626
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.51960    9.53430  -0.01470   -0.15418
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.04000   12.15000  -0.11000   -0.90535
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53240    9.52950   0.00290    0.03043
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.24820    9.24900  -0.00080   -0.00865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76190    8.76120   0.00070    0.00799
富蘭克林華美中華基金                                             14.61000   14.70000  -0.09000   -0.61224
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.62000   20.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.32000   20.19000   0.13000    0.64388
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90770    7.92540  -0.01770   -0.22333
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.12690    9.14840  -0.02150   -0.23501
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.71580    9.73870  -0.02290   -0.23514
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.19230    9.21290  -0.02060   -0.22360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99840   10.99800   0.00040    0.00364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84130    8.84090   0.00040    0.00452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32320    9.32280   0.00040    0.00429
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00650   12.99870   0.00780    0.06001
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40440   10.39820   0.00620    0.05963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08610   10.08620  -0.00010   -0.00099
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75700    7.75710  -0.00010   -0.00129
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.27380    9.27390  -0.00010   -0.00108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.56010   10.55890   0.00120    0.01136
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58610    7.58520   0.00090    0.01187
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08610    9.08500   0.00110    0.01211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38630   10.38650  -0.00020   -0.00193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80800    7.80820  -0.00020   -0.00256
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26460    8.27170  -0.00710   -0.08583
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.38380    9.39310  -0.00930   -0.09901
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.04220   10.05210  -0.00990   -0.09849
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60130   12.61210  -0.01080   -0.08563
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.58000    8.46000   0.12000    1.41844
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.60000   10.45000   0.15000    1.43541
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11020   13.13510  -0.02490   -0.18957
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
富蘭克林華美第一富基金                                           41.44000   41.40000   0.04000    0.09662
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29090   10.29070   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.18850    8.08810   0.10040    1.24133
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.28060   11.33630  -0.05570   -0.49134
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.79340    9.79360  -0.00020   -0.00204
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.00170   11.00190  -0.00020   -0.00182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.07540    7.07590  -0.00050   -0.00707
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.34950    9.35060  -0.00110   -0.01176
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28510   10.28640  -0.00130   -0.01264
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.64200   10.64290  -0.00090   -0.00846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.87000   19.85000   0.02000    0.10076
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53930   11.53840   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 39.13310   38.97620   0.15690    0.40255
復華大中華中小策略基金                                           10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
復華中小精選基金                                                 76.65000   76.11000   0.54000    0.70950
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.19000   12.28000  -0.09000   -0.73290
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.25000   11.34000  -0.09000   -0.79365
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華台灣智能基金                                                 12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
復華全方位基金                                                   31.19000   30.87000   0.32000    1.03661
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.78000   13.95000  -0.17000   -1.21864
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.99000   21.23000  -0.24000   -1.13048
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.17000   20.20000  -0.03000   -0.14851
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.96000   17.32000  -0.36000   -2.07852
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.81000   16.14000  -0.33000   -2.04461
復華全球原物料基金                                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.81000   13.94000  -0.13000   -0.93257
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46060   11.46340  -0.00280   -0.02443
復華全球債券基金                                                 13.43560   13.43580  -0.00020   -0.00149
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.01000   14.09000  -0.08000   -0.56778
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
復華有利貨幣市場基金                                             13.42270   13.42250   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.03000   14.14000  -0.11000   -0.77793
復華亞太成長基金                                                 15.91000   16.33000  -0.42000   -2.57195
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.22000   10.38000  -0.16000   -1.54143
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.49000   10.64000  -0.15000   -1.40977
復華東協世紀基金                                                 13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
復華南非幣長期收益基金A                                          13.17000   13.21000  -0.04000   -0.30280
復華南非幣長期收益基金B                                           8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
復華美國新星基金-美元                                            12.86000   12.95000  -0.09000   -0.69498
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.59000   12.68000  -0.09000   -0.70978
復華恒生基金                                                     22.29000   22.20000   0.09000    0.40541
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.75000   37.70000   0.05000    0.13263
復華神盾基金                                                     27.25810   27.14340   0.11470    0.42257
復華高成長基金                                                   69.20000   68.49000   0.71000    1.03665
復華高益策略組合基金                                             12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
復華貨幣市場基金                                                 14.38260   14.38250   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.73000   18.72000   0.01000    0.05342
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.79000   50.64000   0.15000    0.29621
復華復華基金                                                     21.78000   21.58000   0.20000    0.92678
復華華人世紀基金                                                 20.32000   20.62000  -0.30000   -1.45490
復華傳家二號基金                                                 30.76810   30.60980   0.15830    0.51715
復華傳家基金                                                     26.06490   25.89980   0.16510    0.63746
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.75000   14.76000  -0.01000   -0.06775
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.26000   14.28000  -0.02000   -0.14006
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.39000   18.47000  -0.08000   -0.43313
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.88000    5.90000  -0.02000   -0.33898
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.86000   12.90000  -0.04000   -0.31008
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.50000   13.54000  -0.04000   -0.29542
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
復華滬深300 A股基金                                              24.44000   24.19000   0.25000    1.03348
復華數位經濟基金                                                 62.72000   62.13000   0.59000    0.94962
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.77220    9.78330  -0.01110   -0.11346
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.62150    9.63440  -0.01290   -0.13390
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.92600    9.93720  -0.01120   -0.11271
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.74250    9.75560  -0.01310   -0.13428
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.72390    9.73580  -0.01190   -0.12223
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92470    9.93220  -0.00750   -0.07551
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.74040    9.75560  -0.01520   -0.15581
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94070    9.95140  -0.01070   -0.10752
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.73940    9.75450  -0.01510   -0.15480
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94340    9.95420  -0.01080   -0.10850
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26180    9.26170   0.00010    0.00108
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.05460    9.04370   0.01090    0.12053
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.75410    8.73950   0.01460    0.16706
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37790   11.37780   0.00010    0.00088
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.13640   11.12300   0.01340    0.12047
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.89070   10.87250   0.01820    0.16739
景順主流基金                                                     18.95000   19.04000  -0.09000   -0.47269
景順台灣科技基金                                                 33.54000   33.75000  -0.21000   -0.62222
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
景順全球科技基金                                                 21.24000   21.33000  -0.09000   -0.42194
景順全球康健基金                                                 17.64000   17.62000   0.02000    0.11351
景順貨幣市場基金                                                 15.92250   15.92240   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.76000   34.98000  -0.22000   -0.62893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.51000   15.60000  -0.09000   -0.57692
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.05000   14.13000  -0.08000   -0.56617
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66000    8.66510  -0.00510   -0.05886
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.35550    8.34520   0.01030    0.12342
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98120   10.98770  -0.00650   -0.05916
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.56960   10.55650   0.01310    0.12409
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.44000    8.51000  -0.07000   -0.82256
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.46000   12.52000  -0.06000   -0.47923
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49100    9.49220  -0.00120   -0.01264
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.38980    9.38650   0.00330    0.03516
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70380    9.70500  -0.00120   -0.01236
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.60190    9.59850   0.00340    0.03542
華南永昌永昌基金                                                 19.65000   19.56000   0.09000    0.46012
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25030   14.25900  -0.00870   -0.06101
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
華南永昌全球精品基金                                             15.86000   15.80000   0.06000    0.37975
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.02000   14.09000  -0.07000   -0.49681
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.54000   13.60000  -0.06000   -0.44118
華南永昌物聯網精選基金                                           12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18600   16.18590   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.60380   24.54580   0.05800    0.23629
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92440   11.92420   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17550   10.17310   0.00240    0.02359
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56810   10.57250  -0.00440   -0.04162
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93250    9.93010   0.00240    0.02417
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.28450   10.28880  -0.00430   -0.04179
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03810   10.03480   0.00330    0.03289
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.36300   10.36640  -0.00340   -0.03280
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89590    9.89260   0.00330    0.03336
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.21220   10.21550  -0.00330   -0.03230
華頓中小型基金                                                   25.46000   25.52000  -0.06000   -0.23511
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.82320   12.88830  -0.06510   -0.50511
華頓台灣基金                                                     30.93000   30.59000   0.34000    1.11147
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50660   11.50650   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.79000   17.74000   0.05000    0.28185
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31490   13.31900  -0.00410   -0.03078
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39060    8.39320  -0.00260   -0.03098
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.29000    6.25000   0.04000    0.64000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97130    3.00090  -0.02960   -0.98637
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.00370   14.11950  -0.11580   -0.82014
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46830    0.47240  -0.00410   -0.86791
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.80820   11.85100  -0.04280   -0.36115
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.73830   10.78010  -0.04180   -0.38775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.06370   11.08530  -0.02160   -0.19485
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.06250   10.08220  -0.01970   -0.19539
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.64350   11.67170  -0.02820   -0.24161
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.67560   10.70220  -0.02660   -0.24855
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.28000   12.41000  -0.13000   -1.04754
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.15000   11.24000  -0.09000   -0.80071
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.33000   12.44000  -0.11000   -0.88424
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42160    2.42120   0.00040    0.01652
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.95820    1.95970  -0.00150   -0.07654
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.19970   12.18310   0.01660    0.13625
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.02910   10.01550   0.01360    0.13579
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38090    0.38040   0.00050    0.13144
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32340    0.32300   0.00040    0.12384
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.50000    3.54000  -0.04000   -1.12994
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.51000   16.64000  -0.13000   -0.78125
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.56000  -0.01000   -1.78571
匯豐太平洋精典基金                                               18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.33000   24.30000   0.03000    0.12346
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.20000   12.23000  -0.03000   -0.24530
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.56000    8.48000   0.08000    0.94340
匯豐安富基金                                                     25.45000   25.44000   0.01000    0.03931
匯豐成功基金                                                     40.32000   40.30000   0.02000    0.04963
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.33000   11.37000  -0.04000   -0.35180
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43230    2.43620  -0.00390   -0.16009
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.22800    2.23210  -0.00410   -0.18368
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.66250   11.66620  -0.00370   -0.03172
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.12250    8.12600  -0.00350   -0.04307
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38400    0.38420  -0.00020   -0.05206
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34670    0.34690  -0.00020   -0.05765
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.67000    7.86000  -0.19000   -2.41730
匯豐金磚動力基金                                                 14.87000   14.98000  -0.11000   -0.73431
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97300   14.97290   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.25000    5.25000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.34000   11.45000  -0.11000   -0.96070
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46130    5.48860  -0.02730   -0.49739
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.98810    9.01560  -0.02750   -0.30503
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.25000   52.19000   0.06000    0.11496
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.25000   52.19000   0.06000    0.11496
匯豐龍騰電子基金                                                 37.91000   37.81000   0.10000    0.26448
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.23230   12.23780  -0.00550   -0.04494
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.22000   21.11000   0.11000    0.52108
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
新光中國成長基金(美元)                                           12.71000   12.79000  -0.08000   -0.62549
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.30000   12.37000  -0.07000   -0.56589
新光台灣富貴基金                                                 23.38000   23.48000  -0.10000   -0.42589
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.05000   10.99000   0.06000    0.54595
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.88810    9.89200  -0.00390   -0.03943
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.37380    9.36830   0.00550    0.05871
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.58160    9.58520  -0.00360   -0.03756
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07360    9.06830   0.00530    0.05845
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42740   15.42730   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光亞洲精選基金-美金                                            24.71000   24.70000   0.01000    0.04049
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.29000   24.26000   0.03000    0.12366
新光兩岸優勢基金                                                 13.85000   13.94000  -0.09000   -0.64562
新光店頭基金                                                     26.92000   26.87000   0.05000    0.18608
新光南非幣保本基金                                               11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.18000   16.15000   0.03000    0.18576
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72920    9.72730   0.00190    0.01953
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.01400   10.01110   0.00290    0.02897
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.67640    9.67200   0.00440    0.04549
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.31010    9.30820   0.00190    0.02041
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.59500    9.59210   0.00290    0.03023
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.26490    9.26080   0.00410    0.04427
新光澳幣八年期保本基金                                           10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
新光澳幣十年期保本基金                                           10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96010    9.96470  -0.00460   -0.04616
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88010    9.88470  -0.00460   -0.04654
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.78910    9.79620  -0.00710   -0.07248
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85480    9.86190  -0.00710   -0.07199
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84550    9.85160  -0.00610   -0.06192
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77680    9.78280  -0.00600   -0.06133
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75580    9.76000  -0.00420   -0.04303
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82490    9.82910  -0.00420   -0.04273
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.47000    7.45000   0.02000    0.26846
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.89200    9.88900   0.00300    0.03034
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62390    9.62110   0.00280    0.02910
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84880    9.84910  -0.00030   -0.00305
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62390    9.62420  -0.00030   -0.00312
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.69000    9.69560  -0.00560   -0.05776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.97910    9.98470  -0.00560   -0.05609
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.81420   13.81330   0.00090    0.00652
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.62030    8.61970   0.00060    0.00696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.12600   36.23900  -0.11300   -0.31182
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.71500   36.81300  -0.09800   -0.26621
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.08580   38.19460  -0.10880   -0.28486
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.10010   11.09910   0.00100    0.00901
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.37980   10.36480   0.01500    0.14472
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.67880   13.84490  -0.16610   -1.19972
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.06970   11.19410  -0.12440   -1.11130
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
群益大印度基金-人民幣                                            12.94640   12.95060  -0.00420   -0.03243
群益大印度基金-美元                                              13.18260   13.17500   0.00760    0.05769
群益大印度基金-新臺幣                                            12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.34830   12.33510   0.01320    0.10701
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.89260   12.86720   0.02540    0.19740
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.52890   11.51640   0.01250    0.10854
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.98390   10.96230   0.02160    0.19704
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.90880    9.89820   0.01060    0.10709
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.47890    9.46020   0.01870    0.19767
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.62750    9.61720   0.01030    0.10710
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.51810    9.49940   0.01870    0.19685
群益中小型股基金                                                 50.65000   50.64000   0.01000    0.01975
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86450    9.90150  -0.03700   -0.37368
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.91540    9.94360  -0.02820   -0.28360
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.01790    9.03930  -0.02140   -0.23674
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.77810    8.81100  -0.03290   -0.37340
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.82310    8.84820  -0.02510   -0.28367
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.02520    8.04420  -0.01900   -0.23620
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.38600   11.37890   0.00710    0.06240
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.19610   11.18950   0.00660    0.05898
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.55510   10.53950   0.01560    0.14801
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.74020    9.84390  -0.10370   -1.05344
群益中國新機會基金N-美元                                          9.68350    9.77790  -0.09440   -0.96544
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.63830    8.73030  -0.09200   -1.05380
群益中國新機會基金-美元                                          10.35420   10.45510  -0.10090   -0.96508
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
群益平衡王基金                                                   19.16720   19.21820  -0.05100   -0.26537
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.79000    5.79000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.87390    9.92090  -0.04700   -0.47375
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.20400   10.24330  -0.03930   -0.38367
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.96570    9.00840  -0.04270   -0.47400
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.26530    9.30110  -0.03580   -0.38490
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.90110    9.91390  -0.01280   -0.12911
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73390    9.74760  -0.01370   -0.14055
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.39950    9.41160  -0.01210   -0.12856
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.32160    9.33470  -0.01310   -0.14034
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.95810    9.97090  -0.01280   -0.12837
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.03890   10.05310  -0.01420   -0.14125
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.56490    9.57720  -0.01230   -0.12843
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.95640    9.97050  -0.01410   -0.14142
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.02010   10.02310  -0.00300   -0.02993
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35470    7.35690  -0.00220   -0.02990
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02450   10.02600  -0.00150   -0.01496
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95950    9.96190  -0.00240   -0.02409
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01250   10.01380  -0.00130   -0.01298
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02440   10.02590  -0.00150   -0.01496
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95950    9.96190  -0.00240   -0.02409
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01250   10.01380  -0.00130   -0.01298
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02450   10.02600  -0.00150   -0.01496
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95950    9.96190  -0.00240   -0.02409
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01250   10.01380  -0.00130   -0.01298
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02450   10.02600  -0.00150   -0.01496
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95960    9.96190  -0.00230   -0.02309
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01250   10.01380  -0.00130   -0.01298
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.91980   14.80160   0.11820    0.79856
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.27000   14.15000   0.12000    0.84806
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.03000   11.14000  -0.11000   -0.98743
群益印度中小基金N-美元                                            9.95840    9.89620   0.06220    0.62852
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
群益印度中小基金-人民幣                                          14.83310   14.75370   0.07940    0.53817
群益印度中小基金-美元                                            14.24310   14.15420   0.08890    0.62808
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.97000   15.86000   0.11000    0.69357
群益多利策略組合基金                                             11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.62000   15.62000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                     25.75020   25.79730  -0.04710   -0.18258
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06570   16.06550   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.44000   21.41000   0.03000    0.14012
群益亞太中小基金                                                 13.50000   13.68000  -0.18000   -1.31579
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.41000   17.43000  -0.02000   -0.11474
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.53240    9.53990  -0.00750   -0.07862
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.40190    7.40770  -0.00580   -0.07830
群益店頭市場基金                                                109.54000  109.42000   0.12000    0.10967
群益東方盛世基金                                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
群益東協成長基金-人民幣                                          13.77550   13.82750  -0.05200   -0.37606
群益東協成長基金-美元                                            13.09120   13.12890  -0.03770   -0.28715
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.16110   11.14730   0.01380    0.12380
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.70340   10.69040   0.01300    0.12160
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.06570   10.05270   0.01300    0.12932
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.94250    9.93010   0.01240    0.12487
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.53810    9.52640   0.01170    0.12282
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.96760    8.95600   0.01160    0.12952
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.04250   10.03040   0.01210    0.12063
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72950    9.71740   0.01210    0.12452
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.70760    9.69580   0.01180    0.12170
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.01820   10.00520   0.01300    0.12993
群益長安基金                                                     30.30000   30.39000  -0.09000   -0.29615
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.60890   14.59800   0.01090    0.07467
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.68000   13.66000   0.02000    0.14641
群益真善美基金                                                   17.78270   17.86230  -0.07960   -0.44563
群益馬拉松基金                                                  132.41000  131.45000   0.96000    0.73032
群益深証中小板基金                                               15.83000   15.85000  -0.02000   -0.12618
群益創新科技基金                                                 34.94000   34.74000   0.20000    0.57571
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.06970   10.16810  -0.09840   -0.96773
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.03370   10.12270  -0.08900   -0.87921
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.96590   11.07310  -0.10720   -0.96811
群益華夏盛世基金-美元                                            11.06350   11.16170  -0.09820   -0.87979
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.69000   17.84000  -0.15000   -0.84081
群益奧斯卡基金                                                   29.46000   29.23000   0.23000    0.78686
群益新興金鑽基金-美元                                            13.19860   13.39930  -0.20070   -1.49784
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.77000    9.92000  -0.15000   -1.51210
群益葛萊美基金                                                   25.27000   25.15000   0.12000    0.47714
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.46000   18.53000  -0.07000   -0.37777
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.63600   11.63720  -0.00120   -0.01031
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.39930   11.39840   0.00090    0.00790
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.28910   11.30170  -0.01260   -0.11149
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67450    8.67540  -0.00090   -0.01037
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.34330    9.34270   0.00060    0.00642
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.94020    8.95020  -0.01000   -0.11173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.11000   30.05000   0.06000    0.19967
德信中國精選成長基金                                             12.37000   12.39000  -0.02000   -0.16142
德信台灣主流中小基金                                             19.95000   19.77000   0.18000    0.91047
德信新興股票組合基金                                             11.60000   11.63000  -0.03000   -0.25795
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92010   11.92000   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.66810   10.66620   0.00190    0.01781
德信數位時代基金                                                 27.90000   27.87000   0.03000    0.10764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64750   11.64740   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.54000   16.53000   0.01000    0.06050
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.98000   19.76000   0.22000    1.11336
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.33000  -0.02000   -0.27285
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.80770    9.79830   0.00940    0.09594
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.83350   13.82050   0.01300    0.09406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.12620    8.12820  -0.00200   -0.02461
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.19430   11.19660  -0.00230   -0.02054
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34200   11.34460  -0.00260   -0.02292
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.80730   12.80860  -0.00130   -0.01015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.72000   18.60000   0.12000    0.64516
摩根中小基金                                                     25.56000   25.44000   0.12000    0.47170
摩根中國A股基金                                                  15.37000   15.55000  -0.18000   -1.15756
摩根中國A股基金(美元)                                            12.45000   12.60000  -0.15000   -1.19048
摩根中國亮點基金                                                 14.58000   14.62000  -0.04000   -0.27360
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.91770   11.98100  -0.06330   -0.52834
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.80520   12.88620  -0.08100   -0.62858
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.28240   10.33930  -0.05690   -0.55033
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.23680   13.30710  -0.07030   -0.52829
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.68280   14.77560  -0.09280   -0.62806
摩根台灣金磚基金                                                 21.25000   21.20000   0.05000    0.23585
摩根台灣增長基金                                                 51.88000   51.79000   0.09000    0.17378
摩根平衡基金                                                     28.29000   28.27000   0.02000    0.07075
摩根全球α基金                                                   19.12000   19.06000   0.06000    0.31480
摩根全球平衡基金                                                 15.19340   15.26590  -0.07250   -0.47491
摩根全球發現基金                                                 12.55000   12.49000   0.06000    0.48038
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.79020    9.79700  -0.00680   -0.06941
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62130   10.62780  -0.00650   -0.06116
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16950   10.17510  -0.00560   -0.05504
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34870   11.35690  -0.00820   -0.07220
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95420    9.95980  -0.00560   -0.05623
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.85010   10.89760  -0.04750   -0.43588
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.73870   13.79890  -0.06020   -0.43627
摩根亞洲基金                                                     58.15000   58.43000  -0.28000   -0.47921
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68320    8.68930  -0.00610   -0.07020
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.03240   10.03810  -0.00570   -0.05678
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.99390    9.00010  -0.00620   -0.06889
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41000   12.41910  -0.00910   -0.07327
摩根東方內需機會基金                                             18.41000   18.50000  -0.09000   -0.48649
摩根東方科技基金                                                 36.67000   36.76000  -0.09000   -0.24483
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.73000   11.80000  -0.07000   -0.59322
摩根金龍收成基金                                                 23.46000   23.56000  -0.10000   -0.42445
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06570   15.06560   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.69000   14.74000  -0.05000   -0.33921
摩根新金磚五國基金                                               11.77000   11.89000  -0.12000   -1.00925
摩根新絲路基金                                                   10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
摩根新興35基金                                                   13.77000   13.87000  -0.10000   -0.72098
摩根新興日本基金                                                 25.13000   25.06000   0.07000    0.27933
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.61290    7.61310  -0.00020   -0.00263
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73480    9.74400  -0.00920   -0.09442
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.65670    9.65520   0.00150    0.01554
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.72020   10.71960   0.00060    0.00560
摩根新興科技基金                                                 60.26000   60.10000   0.16000    0.26622
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.31920    8.32300  -0.00380   -0.04566
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.44790   10.45270  -0.00480   -0.04592
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.75610    8.81800  -0.06190   -0.70197
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.54640    9.62010  -0.07370   -0.76610
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.17010    9.23820  -0.06810   -0.73716
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.94010   10.01020  -0.07010   -0.70029
摩根龍揚基金                                                     35.09000   35.23000  -0.14000   -0.39739
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.36280    9.37070  -0.00790   -0.08431
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22870   11.23820  -0.00950   -0.08453
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.61000   25.65000  -0.04000   -0.15595
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.68350   11.67010   0.01340    0.11482
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.05870   11.04670   0.01200    0.10863
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.94310    9.94490  -0.00180   -0.01810
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.38880   10.37690   0.01190    0.11468
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86040    9.84980   0.01060    0.10762
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.85970    8.86140  -0.00170   -0.01918
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.62450   10.69220  -0.06770   -0.63317
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36400   10.42520  -0.06120   -0.58704
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.86720    9.88860  -0.02140   -0.21641
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.71620    9.73280  -0.01660   -0.17056
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.72030    9.74140  -0.02110   -0.21660
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.57130    9.58760  -0.01630   -0.17001
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.48180   11.49520  -0.01340   -0.11657
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.29660   11.31030  -0.01370   -0.12113
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.17890   10.18830  -0.00940   -0.09226
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.00060   11.01350  -0.01290   -0.11713
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80660   10.81970  -0.01310   -0.12108
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74010    9.74910  -0.00900   -0.09232
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.80110   23.74180   0.05930    0.24977
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14850   13.14840   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.52210   10.54620  -0.02410   -0.22852
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.10840    8.12700  -0.01860   -0.22887
聯邦精選科技基金                                                 12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86650   15.86730  -0.00080   -0.00504
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.31010   12.39470  -0.08460   -0.68255
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.23300   12.30450  -0.07150   -0.58109
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.78280   11.85160  -0.06880   -0.58051
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.66850   11.66140   0.00710    0.06088
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.92740   10.93270  -0.00530   -0.04848
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.58770   10.58130   0.00640    0.06048
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63330    8.63750  -0.00420   -0.04863
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.33000   37.30000   0.03000    0.08043
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.51000   15.52000  -0.01000   -0.06443
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.36000   12.37000  -0.01000   -0.08084
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.99000   15.92000   0.07000    0.43970
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.88000   15.82000   0.06000    0.37927
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.59000   20.60000  -0.01000   -0.04854
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.77000   18.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.84000   15.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.56000   16.55000   0.01000    0.06042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.82000   15.83000  -0.01000   -0.06317
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.33000   14.34000  -0.01000   -0.06974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.33000   14.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.03000   15.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.18000   17.19000  -0.01000   -0.05817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.29000    8.30000  -0.01000   -0.12048
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.39000   13.40000  -0.01000   -0.07463
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98540   14.98530   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.38960   10.39780  -0.00820   -0.07886
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.96430   13.97450  -0.01020   -0.07299
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.64560    7.65170  -0.00610   -0.07972
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.22000   0.01000    0.07032
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.05000   24.05000   0.00000    0.00000
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.42000   13.56000  -0.14000   -1.03245
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.77000   14.91000  -0.14000   -0.93897
瀚亞巴西基金                                                      4.99000    5.17000  -0.18000   -3.48162
瀚亞外銷基金                                                     45.07000   45.18000  -0.11000   -0.24347
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.43460   10.44130  -0.00670   -0.06417
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25270   10.26190  -0.00920   -0.08965
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11070   12.12300  -0.01230   -0.10146
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05430   10.07190  -0.01760   -0.17474
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55480    7.55960  -0.00480   -0.06350
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07670    8.08390  -0.00720   -0.08907
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11670    8.12490  -0.00820   -0.10092
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.22550    7.25560  -0.03010   -0.41485
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92370    8.93280  -0.00910   -0.10187
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.29110    9.29710  -0.00600   -0.06454
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44130    9.44970  -0.00840   -0.08889
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30160    9.31100  -0.00940   -0.10096
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.10000   13.14000  -0.04000   -0.30441
瀚亞印度基金-美元                                                13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.81000   28.85000  -0.04000   -0.13865
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.70000   11.78000  -0.08000   -0.67912
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.55000   15.62000  -0.07000   -0.44814
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.68520   11.72590  -0.04070   -0.34709
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.83980   12.96080  -0.12100   -0.93358
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.19460   11.22670  -0.03210   -0.28593
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.76260   10.79090  -0.02830   -0.26226
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.82020   11.91310  -0.09290   -0.77981
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.20220    9.23420  -0.03200   -0.34654
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.67840    9.76960  -0.09120   -0.93351
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.44300    9.47010  -0.02710   -0.28616
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07050    9.09440  -0.02390   -0.26280
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.40080    9.47470  -0.07390   -0.77997
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.29420   14.31150  -0.01730   -0.12088
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.52920   10.54770  -0.01850   -0.17539
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.83110   10.84640  -0.01530   -0.14106
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.58840   12.60360  -0.01520   -0.12060
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.44000   11.52000  -0.08000   -0.69444
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.61000   22.59000   0.02000    0.08853
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54640   13.54630   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.51000   25.64000  -0.13000   -0.50702
瀚亞高科技基金                                                   62.59000   62.50000   0.09000    0.14400
瀚亞理財通基金                                                   26.66000   26.60000   0.06000    0.22556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞菁華基金                                                     24.14000   24.12000   0.02000    0.08292
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.10070   13.13160  -0.03090   -0.23531
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.40820    9.43040  -0.02220   -0.23541
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.45820   10.48410  -0.02590   -0.24704
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.94230   10.03420  -0.09190   -0.91587
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.80580   10.82790  -0.02210   -0.20410
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.90500    9.92100  -0.01600   -0.16127
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.08280   10.16130  -0.07850   -0.77254
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.48590    8.50690  -0.02100   -0.24686
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.77420    7.84610  -0.07190   -0.91638
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.38620    9.40550  -0.01930   -0.20520
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.48690    8.50060  -0.01370   -0.16117
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.11980    8.18300  -0.06320   -0.77233
瀚亞電通網基金                                                   16.28000   16.23000   0.05000    0.30807
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.59930   13.59840   0.00090    0.00662
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07390   10.07760  -0.00370   -0.03672
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06140   10.06010   0.00130    0.01292
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.51290   11.51210   0.00080    0.00695
瀚亞歐洲基金                                                     12.14000   12.07000   0.07000    0.57995
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