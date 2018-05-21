[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/18 107/05/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.41220 10.40990 0.00230 0.02209 大華銀多元特別收益平衡基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.36320 9.38260 -0.01940 -0.20677 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58940 9.60650 -0.01710 -0.17800 中國信託台灣活力基金 16.50000 16.37000 0.13000 0.79414 中國信託台灣優勢基金 19.03000 18.92000 0.11000 0.58140 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73650 9.74040 -0.00390 -0.04004 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22590 9.22960 -0.00370 -0.04009 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18720 10.19110 -0.00390 -0.03827 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65070 9.65440 -0.00370 -0.03832 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29100 10.29780 -0.00680 -0.06603 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.03050 9.03640 -0.00590 -0.06529 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.27150 11.31680 -0.04530 -0.40029 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.23340 10.27450 -0.04110 -0.40002 中國信託智能運動基金-台幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97310 10.97300 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40570 9.42810 -0.02240 -0.23759 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17040 9.19220 -0.02180 -0.23716 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.58010 9.60140 -0.02130 -0.22184 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.33560 9.35630 -0.02070 -0.22124 中國信託精穩基金 18.51340 18.41260 0.10080 0.54745 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.74000 68.73000 0.01000 0.01455 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.09240 37.25360 -0.16120 -0.43271 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30590 11.30490 0.00100 0.00885 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93270 10.93890 -0.00620 -0.05668 元大上證50基金 32.08000 31.63000 0.45000 1.42270 元大大中華TMT基金-人民幣 13.08000 13.17000 -0.09000 -0.68337 元大大中華TMT基金-新台幣 12.23000 12.33000 -0.10000 -0.81103 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019 元大大中華價值指數基金-美元 13.58800 13.70300 -0.11500 -0.83923 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.78800 17.93000 -0.14200 -0.79197 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.49900 11.60300 -0.10400 -0.89632 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.60600 11.71900 -0.11300 -0.96425 元大中國平衡基金-人民幣 3.22000 3.24000 -0.02000 -0.61728 元大中國平衡基金-新台幣 15.12000 15.18000 -0.06000 -0.39526 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.34580 47.27070 0.07510 0.15887 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31400 10.31530 -0.00130 -0.01260 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59260 9.59380 -0.00120 -0.01251 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95700 9.96490 -0.00790 -0.07928 元大巴西指數基金 6.11700 6.36400 -0.24700 -3.88121 元大巴菲特基金 30.56000 30.51000 0.05000 0.16388 元大日經225基金 28.87000 28.77000 0.10000 0.34758 元大台商收成基金 23.82000 23.82000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日反向1倍基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 元大台灣50單日正向2倍基金 36.14000 36.22000 -0.08000 -0.22087 元大台灣中型100基金 33.23000 33.21000 0.02000 0.06022 元大台灣加權股價指數基金 24.93100 24.92500 0.00600 0.02407 元大台灣卓越50基金 80.88000 81.00000 -0.12000 -0.14815 元大台灣金融基金 17.59000 17.55000 0.04000 0.22792 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.06000 30.95000 0.11000 0.35541 元大台灣高股息基金 26.27000 26.22000 0.05000 0.19069 元大台灣電子科技基金 35.16000 35.25000 -0.09000 -0.25532 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大全球ETF穩健組合基金 14.61000 14.67000 -0.06000 -0.40900 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 元大全球不動產證券化基金-美元 12.49100 12.47700 0.01400 0.11221 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.08000 7.13000 -0.05000 -0.70126 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198 元大全球股票入息基金-美元配息 10.14500 10.14700 -0.00200 -0.01971 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.99000 14.02000 -0.03000 -0.21398 元大全球農業商機基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 元大印尼指數基金 8.37700 8.48600 -0.10900 -1.28447 元大印度指數基金 9.55700 9.62300 -0.06600 -0.68586 元大印度基金 12.66000 12.69000 -0.03000 -0.23641 元大多多基金 21.67000 21.59000 0.08000 0.37054 元大多福基金 59.82000 59.83000 -0.01000 -0.01671 元大亞太成長基金 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58320 8.59850 -0.01530 -0.17794 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.12800 7.14070 -0.01270 -0.17785 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.97100 9.97600 -0.00500 -0.05012 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.19400 10.19100 0.00300 0.02944 元大卓越基金 51.66000 51.64000 0.02000 0.03873 元大店頭基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21140 10.21090 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.26410 9.26180 0.00230 0.02483 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.67180 30.64450 0.02730 0.08909 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.91980 36.07730 -0.15750 -0.43656 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.81930 19.71970 0.09960 0.50508 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.87040 18.05350 -0.18310 -1.01421 元大美國政府7至10年期債券基金 37.10810 37.10830 -0.00020 -0.00054 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.79390 20.78860 0.00530 0.02549 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.44590 17.45490 -0.00900 -0.05156 元大高科技基金 20.42000 20.37000 0.05000 0.24546 元大得利貨幣市場基金 16.23410 16.23390 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96830 11.96820 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 元大新中國基金-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 元大新中國基金-美元 11.27300 11.32000 -0.04700 -0.41519 元大新中國基金-新台幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 元大新主流基金 29.90000 29.74000 0.16000 0.53800 元大新東協平衡基金-美元 9.92600 9.95800 -0.03200 -0.32135 元大新東協平衡基金-新台幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23160 10.24760 -0.01600 -0.15613 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.26330 10.29100 -0.02770 -0.26917 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.54370 10.56730 -0.02360 -0.22333 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.31720 9.33800 -0.02080 -0.22275 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71790 9.72040 -0.00250 -0.02572 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41360 9.41600 -0.00240 -0.02549 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57260 9.57140 0.00120 0.01254 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.27780 9.27660 0.00120 0.01294 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48450 9.48900 -0.00450 -0.04742 元大新興亞洲基金 12.11000 12.16000 -0.05000 -0.41118 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39890 9.41500 -0.01610 -0.17100 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.28110 9.29690 -0.01580 -0.16995 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.36630 9.37790 -0.01160 -0.12370 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24660 9.25810 -0.01150 -0.12422 元大萬泰貨幣市場基金 15.08440 15.08430 0.00010 0.00066 元大經貿基金 40.78000 40.89000 -0.11000 -0.26901 元大實質多重資產基金-人民幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.48400 9.50000 -0.01600 -0.16842 元大實質多重資產基金-新台幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 元大滬深300單日反向1倍基金 14.36000 14.54000 -0.18000 -1.23796 元大滬深300單日正向2倍基金 16.56000 16.11000 0.45000 2.79330 元大精準中小基金 22.70000 22.64000 0.06000 0.26502 元大摩臺基金 37.88000 37.94000 -0.06000 -0.15814 元大標普500基金 24.46000 24.47000 -0.01000 -0.04087 元大標普500單日反向1倍基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 元大標普500單日正向2倍基金 31.57000 31.66000 -0.09000 -0.28427 元大標智滬深300基金 19.01000 18.98000 0.03000 0.15806 元大歐洲50基金 25.70000 25.52000 0.18000 0.70533 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53010 9.55940 -0.02930 -0.30650 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14700 10.14670 0.00030 0.00296 元大績效基金 61.87000 61.56000 0.31000 0.50357 元大韓國KOSPI200基金 24.14000 24.01000 0.13000 0.54144 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.08000 16.01000 0.07000 0.43723 日盛上選基金 35.52000 35.31000 0.21000 0.59473 日盛小而美基金 19.77000 19.72000 0.05000 0.25355 日盛中國內需動力基金 11.47000 11.59000 -0.12000 -1.03538 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61460 11.61090 0.00370 0.03187 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86550 9.86230 0.00320 0.03245 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.92670 11.91910 0.00760 0.06376 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12430 10.11790 0.00640 0.06325 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75980 10.75350 0.00630 0.05859 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11780 9.11250 0.00530 0.05816 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.19000 12.26000 -0.07000 -0.57096 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468 日盛日盛基金 14.85000 14.74000 0.11000 0.74627 日盛目標收益組合基金(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 日盛全球抗暖化基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01550 10.02070 -0.00520 -0.05189 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52530 9.53020 -0.00490 -0.05142 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78600 9.79110 -0.00510 -0.05209 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30930 9.31410 -0.00480 -0.05153 日盛全球新興債券基金A 10.71290 10.72570 -0.01280 -0.11934 日盛全球新興債券基金B 8.41340 8.42350 -0.01010 -0.11990 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40810 2.40850 -0.00040 -0.01661 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69750 1.69780 -0.00030 -0.01767 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37590 0.37580 0.00010 0.02661 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26590 0.26580 0.00010 0.03762 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.62920 8.62920 0.00000 0.00000 日盛亞洲機會基金 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217 日盛首選基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630 日盛高科技基金 18.85000 18.75000 0.10000 0.53333 日盛貨幣市場基金 14.75180 14.75160 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.37000 43.07000 0.30000 0.69654 日盛精選五虎基金 40.23000 39.95000 0.28000 0.70088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46880 13.46860 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.64000 35.52000 0.12000 0.33784 台新MSCI中國基金 22.68000 22.73000 -0.05000 -0.21997 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.07000 21.12000 -0.05000 -0.23674 台新大眾貨幣市場基金 14.14500 14.14490 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.84580 9.83750 0.00830 0.08437 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81420 10.81740 -0.00320 -0.02958 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06130 10.05960 0.00170 0.01690 台新中國通基金 50.12000 50.27000 -0.15000 -0.29839 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56780 0.57440 -0.00660 -1.14903 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.96700 17.15700 -0.19000 -1.10742 台新中國精選中小基金-美元 0.41970 0.42530 -0.00560 -1.31672 台新中國精選中小基金-新台幣 12.55000 12.71000 -0.16000 -1.25885 台新主流基金 24.94000 25.00000 -0.06000 -0.24000 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.49000 18.56000 -0.07000 -0.37716 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62180 0.62440 -0.00260 -0.41640 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46900 0.47100 -0.00200 -0.42463 台新台灣中小基金 39.33000 39.45000 -0.12000 -0.30418 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.28080 9.30180 -0.02100 -0.22576 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29610 9.31090 -0.01480 -0.15895 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31130 10.32770 -0.01640 -0.15880 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.65890 10.65470 0.00420 0.03942 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38960 11.38500 0.00460 0.04040 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 台新印度基金 15.66000 15.71000 -0.05000 -0.31827 台新亞美短期債券基金 10.92170 10.91350 0.00820 0.07514 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.63870 8.63580 0.00290 0.03358 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29510 0.29520 -0.00010 -0.03388 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82570 11.82170 0.00400 0.03384 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39810 0.39820 -0.00010 -0.02511 台新真吉利貨幣市場基金 11.07890 11.07880 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.51230 29.52930 -0.01700 -0.05757 台新智慧生活基金-美元 10.27440 10.26850 0.00590 0.05746 台新智慧生活基金-新台幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.93220 8.93720 -0.00500 -0.05595 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.85360 8.85440 -0.00080 -0.00904 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45940 9.46480 -0.00540 -0.05705 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38420 9.38510 -0.00090 -0.00959 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37390 10.38030 -0.00640 -0.06166 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34180 0.34220 -0.00040 -0.11689 台新新興市場債券基金(B類型) 7.84310 7.84800 -0.00490 -0.06244 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27170 0.27200 -0.00030 -0.11029 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.49000 6.56000 -0.07000 -1.06707 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.00300 10.95300 0.05000 0.45650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.24000 23.11000 0.13000 0.56253 未來資產全球大消費基金 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79610 11.79030 0.00580 0.04919 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.63490 9.63010 0.00480 0.04984 未來資產亞洲新富基金 21.81000 21.93000 -0.12000 -0.54720 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55240 12.55230 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.34000 14.28000 0.06000 0.42017 未來資產新興市場債券基金A 8.70630 8.73600 -0.02970 -0.33997 未來資產新興市場債券基金B 6.72010 6.74300 -0.02290 -0.33961 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00820 11.00720 0.00100 0.00908 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28770 10.27840 0.00930 0.09048 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44870 9.44790 0.00080 0.00847 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59090 10.59010 0.00080 0.00755 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56040 8.55480 0.00560 0.06546 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.65480 9.64920 0.00560 0.05804 永豐中小基金 53.73000 53.71000 0.02000 0.03724 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83080 1.83530 -0.00450 -0.24519 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37400 2.37970 -0.00570 -0.23953 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.74230 8.75640 -0.01410 -0.16103 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.99700 11.01470 -0.01770 -0.16069 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.95000 -0.08000 -1.61616 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.91000 23.26000 -0.35000 -1.50473 永豐主流品牌基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732 永豐永豐基金 35.81000 35.47000 0.34000 0.95856 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00460 10.01110 -0.00650 -0.06493 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00460 10.01110 -0.00650 -0.06493 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99000 9.99300 -0.00300 -0.03002 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99000 9.99300 -0.00300 -0.03002 永豐亞洲民生消費基金 12.48000 12.56000 -0.08000 -0.63694 永豐南非幣2021保本基金 12.78700 12.80480 -0.01780 -0.13901 永豐高科技基金 26.39000 26.12000 0.27000 1.03369 永豐貨幣市場基金 13.86650 13.86640 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02920 2.03230 -0.00310 -0.15254 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39190 2.39440 -0.00250 -0.10441 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84730 7.85280 -0.00550 -0.07004 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35280 10.36010 -0.00730 -0.07046 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.30430 7.31020 -0.00590 -0.08071 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05840 11.06720 -0.00880 -0.07951 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.26000 19.35000 -0.09000 -0.46512 永豐臺灣加權ETF基金 53.91000 53.94000 -0.03000 -0.05562 永豐領航科技基金 41.51000 41.26000 0.25000 0.60591 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 永豐趨勢平衡基金 50.33000 50.11000 0.22000 0.43903 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46360 11.46250 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60540 9.60260 0.00280 0.02916 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72990 9.72710 0.00280 0.02879 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.58090 9.57770 0.00320 0.03341 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66530 9.66200 0.00330 0.03415 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62090 9.61750 0.00340 0.03535 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87650 9.87310 0.00340 0.03444 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56780 9.56500 0.00280 0.02927 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73540 9.73250 0.00290 0.02980 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.79000 11.91000 -0.12000 -1.00756 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.91000 12.02000 -0.11000 -0.91514 兆豐國際中小基金 15.94000 15.81000 0.13000 0.82226 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.23000 15.33000 -0.10000 -0.65232 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.17000 21.29000 -0.12000 -0.56364 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.37000 21.50000 -0.13000 -0.60465 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.22000 15.26000 -0.04000 -0.26212 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34620 10.35320 -0.00700 -0.06761 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73680 10.74710 -0.01030 -0.09584 兆豐國際全球高股息基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 兆豐國際全球基金 32.12000 32.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21740 10.21690 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68760 9.68510 0.00250 0.02581 兆豐國際國民基金 22.70000 22.71000 -0.01000 -0.04403 兆豐國際第一基金 13.35000 13.34000 0.01000 0.07496 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84750 9.85140 -0.00390 -0.03959 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88910 7.91750 -0.02840 -0.35870 兆豐國際萬全基金 20.68000 20.64000 0.04000 0.19380 兆豐國際電子基金 26.22000 26.14000 0.08000 0.30604 兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.93000 21.89000 0.04000 0.18273 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.08000 17.08000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 32.80000 32.83000 -0.03000 -0.09138 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48750 12.48740 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05380 11.06230 -0.00850 -0.07684 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91720 11.92510 -0.00790 -0.06625 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70280 10.70960 -0.00680 -0.06349 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47320 11.47870 -0.00550 -0.04791 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19550 8.20180 -0.00630 -0.07681 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58790 9.59460 -0.00670 -0.06983 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09910 9.10480 -0.00570 -0.06260 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.08820 9.09210 -0.00390 -0.04289 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.40660 9.41260 -0.00600 -0.06374 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.11770 10.11760 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.61980 9.62540 -0.00560 -0.05818 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.88460 9.88590 -0.00130 -0.01315 合庫新興多重收益基金A類型 10.13250 10.13460 -0.00210 -0.02072 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.65750 11.65620 0.00130 0.01115 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.61150 13.60750 0.00400 0.02940 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.11200 9.11660 -0.00460 -0.05046 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.74720 9.74850 -0.00130 -0.01334 合庫新興多重收益基金B類型 8.06760 8.06930 -0.00170 -0.02107 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.08520 9.08440 0.00080 0.00881 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37530 10.37220 0.00310 0.02989 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90380 10.90300 0.00080 0.00734 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.64750 10.63770 0.00980 0.09213 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16650 10.15250 0.01400 0.13790 安聯中國東協基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270 安聯中國策略基金 16.06000 16.26000 -0.20000 -1.23001 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.87000 -0.19000 -1.27774 安聯中華新思路基金-美元 14.79000 14.97000 -0.18000 -1.20240 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.46000 13.62000 -0.16000 -1.17474 安聯台灣大壩基金 26.57000 26.51000 0.06000 0.22633 安聯台灣科技基金 45.05000 45.14000 -0.09000 -0.19938 安聯台灣貨幣市場基金 12.47650 12.47640 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.55000 29.55000 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06130 10.05870 0.00260 0.02585 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.99280 14.98990 0.00290 0.01935 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67400 9.67220 0.00180 0.01861 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05460 12.05250 0.00210 0.01742 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08080 10.07870 0.00210 0.02084 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21260 12.21080 0.00180 0.01474 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57570 9.57450 0.00120 0.01253 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42210 9.42010 0.00200 0.02123 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12620 9.12490 0.00130 0.01425 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85590 11.86200 -0.00610 -0.05142 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91090 10.91500 -0.00410 -0.03756 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58670 10.59060 -0.00390 -0.03683 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02600 9.02930 -0.00330 -0.03655 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82330 8.82660 -0.00330 -0.03739 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53510 8.53830 -0.00320 -0.03748 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.36000 34.16000 0.20000 0.58548 安聯全球油礦金趨勢基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159 安聯全球計量平衡基金 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03660 12.03920 -0.00260 -0.02160 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49230 10.49460 -0.00230 -0.02192 安聯全球新興市場基金 18.75000 18.81000 -0.06000 -0.31898 安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 安聯全球綠能趨勢基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 安聯亞洲動態策略基金 25.15000 25.28000 -0.13000 -0.51424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98120 9.97970 0.00150 0.01503 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78440 9.78290 0.00150 0.01533 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.05600 83.02140 0.03460 0.04168 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.63080 12.61940 0.01140 0.09034 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.87380 65.84490 0.02890 0.04389 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93670 9.92780 0.00890 0.08965 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51030 2.51130 -0.00100 -0.03982 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63880 10.62680 0.01200 0.11292 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09620 2.09710 -0.00090 -0.04292 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88340 8.87290 0.01050 0.11834 宏利台灣動力基金 32.87000 32.63000 0.24000 0.73552 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.43680 10.45070 -0.01390 -0.13301 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92970 9.93790 -0.00820 -0.08251 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31500 8.32610 -0.01110 -0.13332 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.11410 8.12210 -0.00800 -0.09850 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 宏利全球債券組合基金 12.93900 12.94380 -0.00480 -0.03708 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76120 2.76040 0.00080 0.02898 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64730 11.64620 0.00110 0.00945 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69820 8.69700 0.00120 0.01380 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26640 2.26910 -0.00270 -0.11899 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66700 10.65970 0.00730 0.06848 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.30130 4.28650 0.01480 0.34527 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69850 0.69600 0.00250 0.35920 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.01000 19.94000 0.07000 0.35105 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60610 11.60440 0.00170 0.01465 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35720 10.35640 0.00080 0.00772 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01380 10.01330 0.00050 0.00499 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05750 9.05290 0.00460 0.05081 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58410 8.58340 0.00070 0.00816 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42950 8.42810 0.00140 0.01661 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57950 8.57550 0.00400 0.04664 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75130 2.75540 -0.00410 -0.14880 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40250 0.40310 -0.00060 -0.14885 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.15210 12.17210 -0.02000 -0.16431 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91970 0.92070 -0.00100 -0.10861 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50640 7.51890 -0.01250 -0.16625 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08870 2.09180 -0.00310 -0.14820 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30020 0.30070 -0.00050 -0.16628 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.22130 9.23620 -0.01490 -0.16132 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33830 0.33880 -0.00050 -0.14758 宏利萬利貨幣市場基金 13.62970 13.62960 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.92000 -0.02000 -0.68493 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.90000 13.01000 -0.11000 -0.84550 宏利臺灣股息收益基金 29.99000 29.77000 0.22000 0.73900 宏利澳幣保本基金 11.93690 11.94050 -0.00360 -0.03015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.86990 9.85720 0.01270 0.12884 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.89930 9.89760 0.00170 0.01718 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.01980 9.01400 0.00580 0.06434 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55950 10.55270 0.00680 0.06444 貝萊德亞美利加收益基金 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 貝萊德新台幣基金 12.92520 12.92510 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.62000 25.54000 0.08000 0.31323 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17670 11.17480 0.00190 0.01700 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23190 10.22120 0.01070 0.10468 保德信大中華基金 31.50000 31.65000 -0.15000 -0.47393 保德信中小型股基金 46.41000 46.08000 0.33000 0.71615 保德信中國中小基金-人民幣 10.82000 10.95000 -0.13000 -1.18721 保德信中國中小基金-美元 11.28000 11.41000 -0.13000 -1.13935 保德信中國中小基金-新臺幣 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.82420 9.85510 -0.03090 -0.31354 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.81690 9.84760 -0.03070 -0.31175 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.92680 9.95840 -0.03160 -0.31732 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.60880 10.64260 -0.03380 -0.31759 保德信中國品牌基金-人民幣 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263 保德信中國品牌基金-美元 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000 保德信台商全方位基金 37.64000 37.59000 0.05000 0.13301 保德信全球中小基金 30.13000 30.14000 -0.01000 -0.03318 保德信全球消費商機基金 17.46000 17.45000 0.01000 0.05731 保德信全球基礎建設基金 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 保德信全球資源基金 8.50000 8.40000 0.10000 1.19048 保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.77000 30.73000 0.04000 0.13017 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.92680 9.93220 -0.00540 -0.05437 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60680 10.61250 -0.00570 -0.05371 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13460 9.13520 -0.00060 -0.00657 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75010 9.75070 -0.00060 -0.00615 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.31130 8.30800 0.00330 0.03972 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76930 10.76510 0.00420 0.03901 保德信亞太基金 22.53000 22.67000 -0.14000 -0.61756 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50240 8.50840 -0.00600 -0.07052 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08110 11.08890 -0.00780 -0.07034 保德信店頭市場基金 34.59000 34.49000 0.10000 0.28994 保德信拉丁美洲基金 7.05000 7.25000 -0.20000 -2.75862 保德信金平衡基金 29.65000 29.64000 0.01000 0.03374 保德信金滿意基金 41.76000 41.67000 0.09000 0.21598 保德信科技島基金 25.73000 25.62000 0.11000 0.42935 保德信高成長基金 94.94000 94.66000 0.28000 0.29580 保德信第一基金 27.40000 27.35000 0.05000 0.18282 保德信貨幣市場基金 15.74920 15.74900 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.64150 10.65940 -0.01790 -0.16793 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.49660 10.51030 -0.01370 -0.13035 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89000 10.90920 -0.01920 -0.17600 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05770 10.07150 -0.01380 -0.13702 保德信新世紀基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13210 8.14460 -0.01250 -0.15348 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74180 10.75820 -0.01640 -0.15244 保德信新興趨勢組合基金 11.62000 11.78000 -0.16000 -1.35823 保德信瑞騰基金 15.53150 15.53150 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76330 9.76370 -0.00040 -0.00410 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91440 9.91470 -0.00030 -0.00303 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67800 9.67720 0.00080 0.00827 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74240 9.74230 0.00010 0.00103 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79440 9.79720 -0.00280 -0.02858 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79460 9.79740 -0.00280 -0.02858 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77990 9.78420 -0.00430 -0.04395 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78010 9.78440 -0.00430 -0.04395 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.80170 9.80450 -0.00280 -0.02856 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.65390 9.65960 -0.00570 -0.05901 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.59990 9.60710 -0.00720 -0.07494 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95810 1.95770 0.00040 0.02043 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62660 2.62620 0.00040 0.01523 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30810 0.30780 0.00030 0.09747 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44920 0.44880 0.00040 0.08913 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.73010 8.71980 0.01030 0.11812 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89160 11.87730 0.01430 0.12040 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.58930 9.58800 0.00130 0.01356 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59300 11.59150 0.00150 0.01294 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09220 9.08450 0.00770 0.08476 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.01980 11.01050 0.00930 0.08446 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10500 10.11080 -0.00580 -0.05736 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94760 9.95200 -0.00440 -0.04421 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12560 10.12780 -0.00220 -0.02172 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60640 10.60960 -0.00320 -0.03016 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01600 10.01830 -0.00230 -0.02296 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82430 9.82750 -0.00320 -0.03256 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05080 10.05400 -0.00320 -0.03183 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76120 9.76310 -0.00190 -0.01946 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89410 9.89560 -0.00150 -0.01516 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36760 10.38800 -0.02040 -0.19638 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.40030 6.40100 -0.00070 -0.01094 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79170 10.79280 -0.00110 -0.01019 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63980 11.63970 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.50000 19.35000 0.15000 0.77519 施羅德樂活中小基金-I類型 4429.200004394.08000 35.12000 0.79926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.80420 10.83770 -0.03350 -0.30911 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.04580 12.08660 -0.04080 -0.33756 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.28830 11.32670 -0.03840 -0.33902 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.69100 9.72110 -0.03010 -0.30964 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.32810 10.36300 -0.03490 -0.33678 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.12680 10.16130 -0.03450 -0.33952 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.10170 11.13610 -0.03440 -0.30891 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.88580 11.92600 -0.04020 -0.33708 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.83950 11.87990 -0.04040 -0.34007 柏瑞五國金勢力建設基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859 柏瑞巨人基金 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64170 13.64160 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.14000 16.17000 -0.03000 -0.18553 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.31830 13.32090 -0.00260 -0.01952 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80310 11.80610 -0.00300 -0.02541 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44490 12.44880 -0.00390 -0.03133 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.01570 9.01750 -0.00180 -0.01996 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81720 6.81850 -0.00130 -0.01907 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91810 8.92040 -0.00230 -0.02578 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56340 8.56270 0.00070 0.00817 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92520 10.92870 -0.00350 -0.03203 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44810 8.45040 -0.00230 -0.02722 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97810 11.98120 -0.00310 -0.02587 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.53790 11.54020 -0.00230 -0.01993 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60440 11.60340 0.00100 0.00862 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32870 11.33230 -0.00360 -0.03177 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03400 9.03570 -0.00170 -0.01881 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96370 9.96630 -0.00260 -0.02609 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.78840 9.78760 0.00080 0.00817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.71740 9.72050 -0.00310 -0.03189 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55550 9.55800 -0.00250 -0.02616 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.06990 10.06880 0.00110 0.01092 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99370 9.99340 0.00030 0.00300 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92730 9.92750 -0.00020 -0.00201 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01380 10.01340 0.00040 0.00399 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97730 9.97630 0.00100 0.01002 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87560 9.87540 0.00020 0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83530 9.83540 -0.00010 -0.00102 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柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29900 11.32110 -0.02210 -0.19521 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98180 11.00280 -0.02100 -0.19086 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16970 10.19010 -0.02040 -0.20019 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39210 8.40850 -0.01640 -0.19504 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.49350 9.51160 -0.01810 -0.19029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52700 9.54620 -0.01920 -0.20113 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56360 10.58380 -0.02020 -0.19086 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92270 9.94210 -0.01940 -0.19513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15330 10.17370 -0.02040 -0.20052 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83550 9.85420 -0.01870 -0.18977 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06770 9.08540 -0.01770 -0.19482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.00710 9.02050 -0.01340 -0.14855 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54900 9.56820 -0.01920 -0.20066 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04650 12.05450 -0.00800 -0.06637 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56910 11.57730 -0.00820 -0.07083 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.03850 11.04730 -0.00880 -0.07966 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.29100 7.29590 -0.00490 -0.06716 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21040 9.21690 -0.00650 -0.07052 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.85450 9.86230 -0.00780 -0.07909 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35540 10.36230 -0.00690 -0.06659 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.05610 11.06480 -0.00870 -0.07863 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96620 9.97320 -0.00700 -0.07019 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.29790 9.30410 -0.00620 -0.06664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.06420 10.07220 -0.00800 -0.07943 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05360 11.06150 -0.00790 -0.07142 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.63690 11.64440 -0.00750 -0.06441 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73780 10.74590 -0.00810 -0.07538 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14970 9.15620 -0.00650 -0.07099 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73240 9.73860 -0.00620 -0.06366 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.74030 9.74770 -0.00740 -0.07592 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96860 10.97570 -0.00710 -0.06469 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86230 9.86930 -0.00700 -0.07093 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23150 10.23930 -0.00780 -0.07618 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47160 9.47840 -0.00680 -0.07174 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30160 9.30830 -0.00670 -0.07198 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95030 9.95670 -0.00640 -0.06428 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.50280 9.51000 -0.00720 -0.07571 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.27000 18.29000 -0.02000 -0.10935 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.07000 17.11000 -0.04000 -0.23378 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90160 12.90820 -0.00660 -0.05113 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93730 10.93570 0.00160 0.01463 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.70930 11.70600 0.00330 0.02819 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26500 12.26100 0.00400 0.03262 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.36840 11.36510 0.00330 0.02904 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06460 10.06310 0.00150 0.01491 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50870 10.50570 0.00300 0.02856 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42990 10.42650 0.00340 0.03261 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.48020 10.47710 0.00310 0.02959 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30450 10.30160 0.00290 0.02815 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.42050 10.41750 0.00300 0.02880 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.43000 13.62000 -0.19000 -1.39501 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.07000 31.19000 0.88000 2.82142 國泰大中華基金 21.76000 21.65000 0.11000 0.50808 國泰小龍基金 16.14000 16.18000 -0.04000 -0.24722 國泰中小成長基金 45.59000 45.53000 0.06000 0.13178 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.47720 4.47770 -0.00050 -0.01117 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.06000 21.08000 -0.02000 -0.09488 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81090 0.81190 -0.00100 -0.12317 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76940 0.77030 -0.00090 -0.11684 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07580 2.07310 0.00270 0.13024 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66500 9.66000 0.00500 0.05176 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.33310 8.32880 0.00430 0.05163 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32200 0.32190 0.00010 0.03107 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40250 11.40140 0.00110 0.00965 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78960 1.79150 -0.00190 -0.10606 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.19830 10.19510 0.00320 0.03139 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34580 0.34590 -0.00010 -0.02891 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.89270 4.91400 -0.02130 -0.43346 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.01000 23.12000 -0.11000 -0.47578 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76300 0.76720 -0.00420 -0.54745 國泰中港台基金人民幣級別 3.65860 3.67000 -0.01140 -0.31063 國泰中港台基金台幣級別 17.21000 17.28000 -0.07000 -0.40509 國泰中港台基金美元級別 0.57760 0.58010 -0.00250 -0.43096 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.89000 27.81000 0.08000 0.28767 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.57000 37.37000 0.20000 0.53519 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01570 10.01170 0.00400 0.03995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01570 10.01170 0.00400 0.03995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01570 10.01170 0.00400 0.03995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33460 0.33460 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33460 0.33460 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33460 0.33460 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40020 12.40000 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 29.37000 29.29000 0.08000 0.27313 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25370 2.25000 0.00370 0.16444 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35480 0.35460 0.00020 0.05640 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47470 0.47410 0.00060 0.12656 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46900 0.46970 -0.00070 -0.14903 國泰全球資源基金台幣級別 5.95000 5.90000 0.05000 0.84746 國泰全球資源基金美元級別 0.19580 0.19440 0.00140 0.72016 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41370 0.41400 -0.00030 -0.07246 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37640 0.37670 -0.00030 -0.07964 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43710 0.43740 -0.00030 -0.06859 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49790 0.49800 -0.00010 -0.02008 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.67000 19.69000 -0.02000 -0.10157 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.14000 21.12000 0.02000 0.09470 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40970 2.40880 0.00090 0.03736 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.48170 11.48730 -0.00560 -0.04875 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.45570 10.46080 -0.00510 -0.04875 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38030 0.38060 -0.00030 -0.07882 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34640 0.34660 -0.00020 -0.05770 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50560 0.50560 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41190 0.41220 -0.00030 -0.07278 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.51000 18.54000 -0.03000 -0.16181 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61890 0.62020 -0.00130 -0.20961 國泰科技生化基金 38.34000 38.16000 0.18000 0.47170 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.82000 25.83000 -0.01000 -0.03871 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.16680 37.31740 -0.15060 -0.40357 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.23570 20.13270 0.10300 0.51161 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.15070 18.33650 -0.18580 -1.01328 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.65440 38.78820 -0.13380 -0.34495 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.85730 38.96690 -0.10960 -0.28126 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.46390 41.39950 0.06440 0.15556 國泰紐幣2021保本基金 11.98290 11.98580 -0.00290 -0.02420 國泰紐幣八年期保本基金 12.25950 12.26380 -0.00430 -0.03506 國泰紐幣保本基金 12.30900 12.30780 0.00120 0.00975 國泰高科技基金 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197 國泰國泰基金台幣I級別 24.41000 24.30000 0.11000 0.45267 國泰國泰基金台幣級別 24.41000 24.30000 0.11000 0.45267 國泰富時中國A50基金 20.81000 20.54000 0.27000 1.31451 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33790 -0.00030 -0.08878 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45840 0.45850 -0.00010 -0.02181 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36730 0.36810 -0.00080 -0.21733 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49890 0.49960 -0.00070 -0.14011 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35170 0.35260 -0.00090 -0.25525 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47760 0.47840 -0.00080 -0.16722 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.63080 10.64040 -0.00960 -0.09022 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.74710 7.75410 -0.00700 -0.09027 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35910 0.35940 -0.00030 -0.08347 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25900 0.25940 -0.00040 -0.15420 國泰新興市場基金台幣級別 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387 國泰新興市場基金美元級別 0.41280 0.41500 -0.00220 -0.53012 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11310 2.11310 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41570 1.41560 0.00010 0.00706 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34280 0.34320 -0.00040 -0.11655 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36780 0.36820 -0.00040 -0.10864 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23200 0.23220 -0.00020 -0.08613 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52510 10.53870 -0.01360 -0.12905 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.92020 6.92910 -0.00890 -0.12844 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.09000 34.12000 -0.03000 -0.08792 國泰價值卓越基金 16.79000 16.67000 0.12000 0.71986 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39820 0.39540 0.00280 0.70814 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.12410 40.01710 0.10700 0.26739 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05770 12.05930 -0.00160 -0.01327 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41070 0.41070 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58640 9.58920 -0.00280 -0.02920 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.62260 8.61420 0.00840 0.09751 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53950 10.54260 -0.00310 -0.02940 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.57480 9.56540 0.00940 0.09827 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09910 11.09810 0.00100 0.00901 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20930 10.19460 0.01470 0.14419 第一金大中華基金 28.99000 28.84000 0.15000 0.52011 第一金小型精選基金 41.92000 41.51000 0.41000 0.98771 第一金中國世紀基金-人民幣 14.43000 14.59000 -0.16000 -1.09664 第一金中國世紀基金-美元 9.76700 9.86210 -0.09510 -0.96430 第一金中國世紀基金-美元-N 9.76860 9.86320 -0.09460 -0.95912 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 第一金中概平衡基金 26.60000 26.40000 0.20000 0.75758 第一金台灣貨幣市場基金 15.23280 15.23260 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.65400 177.65200 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.04980 14.04590 0.00390 0.02777 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.05040 14.04650 0.00390 0.02776 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89940 9.90820 -0.00880 -0.08882 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90140 9.91010 -0.00870 -0.08779 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43700 9.44400 -0.00700 -0.07412 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46080 9.46780 -0.00700 -0.07393 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27200 10.28100 -0.00900 -0.08754 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79740 9.80470 -0.00730 -0.07445 第一金全球大趨勢基金 23.53000 23.52000 0.01000 0.04252 第一金全球不動產證券化基金A 7.97190 8.01110 -0.03920 -0.48932 第一金全球不動產證券化基金B 5.71980 5.74800 -0.02820 -0.49061 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.25340 9.24130 0.01210 0.13093 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.25450 9.24240 0.01210 0.13092 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.48630 9.47380 0.01250 0.13194 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.48760 9.47510 0.01250 0.13192 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65990 8.63920 0.02070 0.23961 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13180 10.10760 0.02420 0.23942 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75600 9.75320 0.00280 0.02871 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75610 9.77770 -0.02160 -0.22091 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05590 8.05330 0.00260 0.03228 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89090 8.89210 -0.00120 -0.01350 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89110 8.89240 -0.00130 -0.01462 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02420 11.02110 0.00310 0.02813 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02500 11.02190 0.00310 0.02813 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95790 9.95460 0.00330 0.03315 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65010 14.65210 -0.00200 -0.01365 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.86780 14.85630 0.01150 0.07741 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.88620 14.87470 0.01150 0.07731 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 第一金亞洲科技基金 21.01000 21.05000 -0.04000 -0.19002 第一金亞洲新興市場基金 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 第一金店頭市場基金 10.69000 10.54000 0.15000 1.42315 第一金創新趨勢基金 27.29000 27.17000 0.12000 0.44166 第一金電子基金 36.16000 35.88000 0.28000 0.78038 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.49000 19.48000 0.01000 0.05133 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.88000 19.87000 0.01000 0.05033 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.11000 10.22000 -0.11000 -1.07632 統一大中華中小基金(美元) 9.98000 10.09000 -0.11000 -1.09019 統一大中華中小基金(新台幣) 14.30000 14.45000 -0.15000 -1.03806 統一大滿貫基金 33.33000 33.54000 -0.21000 -0.62612 統一大龍印基金 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 統一大龍騰中國基金(美元) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 統一中小基金 27.26000 27.14000 0.12000 0.44215 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51950 9.53210 -0.01260 -0.13218 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.61260 9.62200 -0.00940 -0.09769 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.16050 9.15210 0.00840 0.09178 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.14340 11.15810 -0.01470 -0.13174 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.17360 11.18450 -0.01090 -0.09746 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.65070 10.64090 0.00980 0.09210 統一台灣動力基金 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 統一全天候基金 115.51000 114.86000 0.65000 0.56591 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.53410 8.57220 -0.03810 -0.44446 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92470 8.96140 -0.03670 -0.40953 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.80190 8.82630 -0.02440 -0.27645 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72940 8.76830 -0.03890 -0.44364 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.12880 9.16640 -0.03760 -0.41019 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00320 9.02810 -0.02490 -0.27581 統一全球債券組合基金 11.93660 11.94660 -0.01000 -0.08371 統一全球新科技基金(人民幣) 15.46000 15.58000 -0.12000 -0.77022 統一全球新科技基金(美元) 15.71000 15.83000 -0.12000 -0.75805 統一全球新科技基金(新台幣) 14.60000 14.70000 -0.10000 -0.68027 統一亞太基金 27.18000 27.27000 -0.09000 -0.33003 統一亞洲大金磚基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676 統一奔騰基金 62.33000 61.95000 0.38000 0.61340 統一強棒貨幣市場基金 16.64090 16.64070 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 統一強漢基金(美元) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 統一強漢基金(新台幣) 25.52000 25.65000 -0.13000 -0.50682 統一統信基金 33.77000 33.69000 0.08000 0.23746 統一黑馬基金 62.90000 62.51000 0.39000 0.62390 統一新亞洲科技能源基金 19.79000 19.89000 -0.10000 -0.50277 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.19750 8.20790 -0.01040 -0.12671 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28100 10.29400 -0.01300 -0.12629 統一經建基金 48.89000 48.64000 0.25000 0.51398 統一龍馬基金 70.45000 70.17000 0.28000 0.39903 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.00000 23.78000 0.22000 0.92515 野村中小基金 51.12000 50.90000 0.22000 0.43222 野村中國機會基金 14.76000 14.84000 -0.08000 -0.53908 野村巴西基金 5.84000 6.06000 -0.22000 -3.63036 野村日本領先基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 野村台灣高股息基金 22.15000 22.13000 0.02000 0.09038 野村台灣運籌基金 38.13000 38.02000 0.11000 0.28932 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66380 9.66700 -0.00320 -0.03310 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.65550 9.65850 -0.00300 -0.03106 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.66590 9.67070 -0.00480 -0.04963 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74510 9.74840 -0.00330 -0.03385 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.71930 9.72220 -0.00290 -0.02983 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69190 9.69630 -0.00440 -0.04538 野村平衡基金 19.73000 19.64000 0.09000 0.45825 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 野村全球生技醫療基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 野村全球品牌基金 28.41000 28.31000 0.10000 0.35323 野村全球氣候變遷基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.28000 13.31000 -0.03000 -0.22539 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.62000 19.67000 -0.05000 -0.25419 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103 野村全球短期收益基金-美元計價 10.53360 10.53660 -0.00300 -0.02847 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39230 10.39530 -0.00300 -0.02886 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60880 9.61550 -0.00670 -0.06968 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36440 9.37190 -0.00750 -0.08003 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85780 8.86400 -0.00620 -0.06995 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06470 11.07220 -0.00750 -0.06774 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59040 10.59890 -0.00850 -0.08020 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06990 10.07690 -0.00700 -0.06947 野村成長基金 28.43000 28.47000 -0.04000 -0.14050 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.62220 9.64190 -0.01970 -0.20432 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.63200 9.65240 -0.02040 -0.21135 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58450 9.60130 -0.01680 -0.17498 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.87270 9.89280 -0.02010 -0.20318 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.83080 9.85150 -0.02070 -0.21012 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78580 9.80300 -0.01720 -0.17546 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.51000 -0.12000 -0.88823 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.93490 9.93640 -0.00150 -0.01510 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.87570 9.87780 -0.00210 -0.02126 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81280 9.81240 0.00040 0.00408 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.34320 10.34460 -0.00140 -0.01353 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.21460 10.21680 -0.00220 -0.02153 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15520 10.15470 0.00050 0.00492 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88320 8.88750 -0.00430 -0.04838 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58760 9.59120 -0.00360 -0.03753 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.47320 9.47950 -0.00630 -0.06646 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31670 13.32310 -0.00640 -0.04804 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.41940 12.42430 -0.00490 -0.03944 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17360 10.18030 -0.00670 -0.06581 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24090 10.23370 0.00720 0.07036 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92920 9.92290 0.00630 0.06349 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38590 9.37920 0.00670 0.07143 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01730 11.00940 0.00790 0.07176 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26840 11.27690 -0.00850 -0.07538 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.84440 10.85270 -0.00830 -0.07648 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.44990 10.45620 -0.00630 -0.06025 野村泰國基金 43.27000 43.16000 0.11000 0.25487 野村高科技基金 12.32000 12.22000 0.10000 0.81833 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.52000 10.52440 -0.00440 -0.04181 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61600 10.62400 -0.00800 -0.07530 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.95950 9.96310 -0.00360 -0.03613 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66580 9.66600 -0.00020 -0.00207 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.77350 9.77990 -0.00640 -0.06544 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.96910 11.97420 -0.00510 -0.04259 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.88560 12.89680 -0.01120 -0.08684 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.02810 11.03210 -0.00400 -0.03626 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70750 10.70760 -0.00010 -0.00093 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.06390 11.07080 -0.00690 -0.06233 野村貨幣市場基金 16.24800 16.24780 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97210 7.96750 0.00460 0.05773 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68400 11.67720 0.00680 0.05823 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 野村精選貨幣市場基金 12.07040 12.07040 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.47000 12.40000 0.07000 0.56452 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.97000 11.89000 0.08000 0.67283 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 野村歐洲高股息基金季配型 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942 野村歐洲高股息基金累積型 11.86000 11.78000 0.08000 0.67912 野村積極成長基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 野村優質基金 34.53000 34.47000 0.06000 0.17406 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63540 8.63780 -0.00240 -0.02778 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02870 8.03110 -0.00240 -0.02988 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84360 7.84550 -0.00190 -0.02422 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51950 11.52260 -0.00310 -0.02690 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50530 10.50840 -0.00310 -0.02950 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29250 10.29500 -0.00250 -0.02428 野村環球基金-人民幣計價 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452 野村環球基金-美元計價 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 16.73000 16.73000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 22.57000 22.49000 0.08000 0.35571 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84900 16.84890 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.68000 20.60000 0.08000 0.38835 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.96000 13.01000 -0.05000 -0.38432 野村鑫平衡組合基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040 野村鑫全球債券組合基金 13.12680 13.12450 0.00230 0.01752 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.70380 9.71340 -0.00960 -0.09883 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.69620 9.70580 -0.00960 -0.09891 凱基台商天下基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031 凱基台灣精五門基金 20.99000 21.12000 -0.13000 -0.61553 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87370 10.86050 0.01320 0.12154 凱基亞太高股息基金 13.36000 13.42000 -0.06000 -0.44709 凱基亞洲四金磚基金 18.14000 18.28000 -0.14000 -0.76586 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.71000 13.79000 -0.08000 -0.58013 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.36760 13.43480 -0.06720 -0.50019 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.79000 12.85000 -0.06000 -0.46693 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53080 11.53070 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.48000 27.47000 0.01000 0.03640 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.13000 21.21000 -0.08000 -0.37718 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.06620 21.15830 -0.09210 -0.43529 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.46000 18.48000 -0.02000 -0.10823 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.16580 18.19580 -0.03000 -0.16487 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.03000 8.10000 -0.07000 -0.86420 凱基資源國基金 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.78660 11.76580 0.02080 0.17678 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.18330 11.19770 -0.01440 -0.12860 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 凱基護城河基金-台幣計價A 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 凱基護城河基金-美元計價B 13.07730 13.07290 0.00440 0.03366 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.71000 14.64000 0.07000 0.47814 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.26000 31.54000 -0.28000 -0.88776 富邦NASDAQ-100基金 28.37000 28.45000 -0.08000 -0.28120 富邦上証180基金 32.12000 31.76000 0.36000 1.13350 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24260 0.24520 -0.00260 -1.06036 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.26000 7.34000 -0.08000 -1.08992 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.98000 7.08000 -0.10000 -1.41243 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.82000 42.64000 1.18000 2.76735 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.89620 11.94250 -0.04630 -0.38769 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.25600 11.30370 -0.04770 -0.42199 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.02480 11.07390 -0.04910 -0.44338 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48680 10.52750 -0.04070 -0.38661 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.84240 9.88400 -0.04160 -0.42088 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.64880 9.69180 -0.04300 -0.44367 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79190 20.79880 -0.00690 -0.03317 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.24050 11.23950 0.00100 0.00890 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78340 10.78940 -0.00600 -0.05561 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83970 12.84040 -0.00070 -0.00545 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90160 1.90160 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51490 9.51550 -0.00060 -0.00631 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45670 1.45660 0.00010 0.00687 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58040 11.57810 0.00230 0.01987 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74210 1.74240 -0.00030 -0.01722 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07740 10.07540 0.00200 0.01985 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53530 1.53550 -0.00020 -0.01303 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.61000 25.42000 0.19000 0.74744 富邦日本東証基金 23.09000 23.01000 0.08000 0.34767 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.11000 42.98000 0.13000 0.30247 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.63000 47.40000 0.23000 0.48523 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.13000 50.22000 -0.09000 -0.17921 富邦台灣心基金 23.40000 23.36000 0.04000 0.17123 富邦台灣釆吉50基金 46.91000 46.98000 -0.07000 -0.14900 富邦台灣科技指數基金 50.43000 50.85000 -0.42000 -0.82596 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28950 0.29030 -0.00080 -0.27558 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32090 2.31870 0.00220 0.09488 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34040 0.34050 -0.00010 -0.02937 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64500 10.64780 -0.00280 -0.02630 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02080 2.01890 0.00190 0.09411 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32760 0.32770 -0.00010 -0.03052 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.21630 9.21880 -0.00250 -0.02712 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.88000 22.97000 -0.09000 -0.39182 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.02000 29.35000 -0.33000 -1.12436 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62310 15.62290 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 67.96000 67.88000 0.08000 0.11786 富邦科技基金 26.19000 26.05000 0.14000 0.53743 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.21400 39.17720 0.03680 0.09393 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.57310 37.75290 -0.17980 -0.47625 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.44510 37.44740 -0.00230 -0.00614 富邦恒生國企ETF基金 22.07000 21.92000 0.15000 0.68431 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.58000 34.42000 0.16000 0.46485 富邦高成長基金 25.87000 25.81000 0.06000 0.23247 富邦基金 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390 富邦深証100基金 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 富邦富時歐洲ETF基金 21.24000 21.08000 0.16000 0.75901 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40230 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19680 12.20050 -0.00370 -0.03033 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53610 9.53900 -0.00290 -0.03040 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30200 0.30200 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90850 8.91130 -0.00280 -0.03142 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.64980 9.63980 0.01000 0.10374 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.88270 9.86800 0.01470 0.14897 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64980 9.63980 0.01000 0.10374 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88270 9.86800 0.01470 0.14897 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.83000 19.80000 0.03000 0.15152 富邦精準基金 48.54000 48.48000 0.06000 0.12376 富邦精銳中小基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.97000 19.78000 0.19000 0.96057 富邦臺灣公司治理100基金 21.14000 21.19000 -0.05000 -0.23596 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 富邦標普美國特別股ETF基金 19.47000 19.47000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29290 10.28520 0.00770 0.07486 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.21660 11.22370 -0.00710 -0.06326 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99420 10.99580 -0.00160 -0.01455 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09200 10.08450 0.00750 0.07437 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.95280 10.95970 -0.00690 -0.06296 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.71420 10.71570 -0.00150 -0.01400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.11000 30.06000 0.05000 0.16633 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.97250 8.97410 -0.00160 -0.01783 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.49400 9.49620 -0.00220 -0.02317 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29320 9.29720 -0.00400 -0.04302 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.78960 9.79130 -0.00170 -0.01736 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.78180 9.78410 -0.00230 -0.02351 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57440 9.57870 -0.00430 -0.04489 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62870 9.63280 -0.00410 -0.04256 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.43770 8.44710 -0.00940 -0.11128 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.43100 9.44210 -0.01110 -0.11756 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00240 9.01490 -0.01250 -0.13866 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33130 10.34270 -0.01140 -0.11022 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.08450 10.09640 -0.01190 -0.11786 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.68220 9.69560 -0.01340 -0.13821 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10950 9.12210 -0.01260 -0.13813 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.49710 9.51000 -0.01290 -0.13565 富達卓越領航全球組合基金 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68180 8.69320 -0.01140 -0.13114 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35940 9.37230 -0.01290 -0.13764 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13080 9.14530 -0.01450 -0.15855 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.73460 9.74730 -0.01270 -0.13029 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.68380 9.69710 -0.01330 -0.13715 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47890 9.49400 -0.01510 -0.15905 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.20090 9.21530 -0.01440 -0.15626 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51960 9.53430 -0.01470 -0.15418 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53240 9.52950 0.00290 0.03043 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.24820 9.24900 -0.00080 -0.00865 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76190 8.76120 0.00070 0.00799 富蘭克林華美中華基金 14.61000 14.70000 -0.09000 -0.61224 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.62000 20.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.32000 20.19000 0.13000 0.64388 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90770 7.92540 -0.01770 -0.22333 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.12690 9.14840 -0.02150 -0.23501 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71580 9.73870 -0.02290 -0.23514 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.19230 9.21290 -0.02060 -0.22360 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99840 10.99800 0.00040 0.00364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84130 8.84090 0.00040 0.00452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32320 9.32280 0.00040 0.00429 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00650 12.99870 0.00780 0.06001 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40440 10.39820 0.00620 0.05963 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08610 10.08620 -0.00010 -0.00099 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75700 7.75710 -0.00010 -0.00129 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.27380 9.27390 -0.00010 -0.00108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.56010 10.55890 0.00120 0.01136 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58610 7.58520 0.00090 0.01187 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08610 9.08500 0.00110 0.01211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38630 10.38650 -0.00020 -0.00193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80800 7.80820 -0.00020 -0.00256 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26460 8.27170 -0.00710 -0.08583 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.38380 9.39310 -0.00930 -0.09901 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04220 10.05210 -0.00990 -0.09849 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60130 12.61210 -0.01080 -0.08563 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.60000 10.45000 0.15000 1.43541 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11020 13.13510 -0.02490 -0.18957 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 富蘭克林華美第一富基金 41.44000 41.40000 0.04000 0.09662 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29090 10.29070 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.18850 8.08810 0.10040 1.24133 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.28060 11.33630 -0.05570 -0.49134 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.79340 9.79360 -0.00020 -0.00204 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.00170 11.00190 -0.00020 -0.00182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.07540 7.07590 -0.00050 -0.00707 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.34950 9.35060 -0.00110 -0.01176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28510 10.28640 -0.00130 -0.01264 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.64200 10.64290 -0.00090 -0.00846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.87000 19.85000 0.02000 0.10076 復華人民幣貨幣市場基金 11.53930 11.53840 0.00090 0.00780 復華人生目標基金 39.13310 38.97620 0.15690 0.40255 復華大中華中小策略基金 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 復華中小精選基金 76.65000 76.11000 0.54000 0.70950 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.19000 12.28000 -0.09000 -0.73290 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.25000 11.34000 -0.09000 -0.79365 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 復華六年到期新興市場債券基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華台灣智能基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 復華全方位基金 31.19000 30.87000 0.32000 1.03661 復華全球大趨勢基金-美元 13.78000 13.95000 -0.17000 -1.21864 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.99000 21.23000 -0.24000 -1.13048 復華全球平衡基金-新臺幣 20.17000 20.20000 -0.03000 -0.14851 復華全球物聯網科技基金-美元 16.96000 17.32000 -0.36000 -2.07852 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.81000 16.14000 -0.33000 -2.04461 復華全球原物料基金 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 復華全球消費基金-新臺幣 13.81000 13.94000 -0.13000 -0.93257 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46060 11.46340 -0.00280 -0.02443 復華全球債券基金 13.43560 13.43580 -0.00020 -0.00149 復華全球債券組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 復華全球戰略配置強基金-美元 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 復華有利貨幣市場基金 13.42270 13.42250 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.03000 14.14000 -0.11000 -0.77793 復華亞太成長基金 15.91000 16.33000 -0.42000 -2.57195 復華亞太神龍科技基金-美元 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.49000 10.64000 -0.15000 -1.40977 復華東協世紀基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 復華南非幣長期收益基金A 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280 復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 復華美國新星基金-美元 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498 復華美國新星基金-新臺幣 12.59000 12.68000 -0.09000 -0.70978 復華恒生基金 22.29000 22.20000 0.09000 0.40541 復華恒生單日反向一倍基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 37.75000 37.70000 0.05000 0.13263 復華神盾基金 27.25810 27.14340 0.11470 0.42257 復華高成長基金 69.20000 68.49000 0.71000 1.03665 復華高益策略組合基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 復華貨幣市場基金 14.38260 14.38250 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.73000 18.72000 0.01000 0.05342 復華富時台灣高股息低波動基金 50.79000 50.64000 0.15000 0.29621 復華復華基金 21.78000 21.58000 0.20000 0.92678 復華華人世紀基金 20.32000 20.62000 -0.30000 -1.45490 復華傳家二號基金 30.76810 30.60980 0.15830 0.51715 復華傳家基金 26.06490 25.89980 0.16510 0.63746 復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 復華新興人民幣短期收益基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.39000 18.47000 -0.08000 -0.43313 復華新興市場高收益債券基金A 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 復華新興市場高收益債券基金B 5.88000 5.90000 -0.02000 -0.33898 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 復華滬深300 A股基金 24.44000 24.19000 0.25000 1.03348 復華數位經濟基金 62.72000 62.13000 0.59000 0.94962 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77220 9.78330 -0.01110 -0.11346 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62150 9.63440 -0.01290 -0.13390 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92600 9.93720 -0.01120 -0.11271 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74250 9.75560 -0.01310 -0.13428 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72390 9.73580 -0.01190 -0.12223 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92470 9.93220 -0.00750 -0.07551 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.74040 9.75560 -0.01520 -0.15581 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94070 9.95140 -0.01070 -0.10752 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.73940 9.75450 -0.01510 -0.15480 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94340 9.95420 -0.01080 -0.10850 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26180 9.26170 0.00010 0.00108 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05460 9.04370 0.01090 0.12053 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75410 8.73950 0.01460 0.16706 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37790 11.37780 0.00010 0.00088 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.13640 11.12300 0.01340 0.12047 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.89070 10.87250 0.01820 0.16739 景順主流基金 18.95000 19.04000 -0.09000 -0.47269 景順台灣科技基金 33.54000 33.75000 -0.21000 -0.62222 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 景順全球科技基金 21.24000 21.33000 -0.09000 -0.42194 景順全球康健基金 17.64000 17.62000 0.02000 0.11351 景順貨幣市場基金 15.92250 15.92240 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.76000 34.98000 -0.22000 -0.62893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.51000 15.60000 -0.09000 -0.57692 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.05000 14.13000 -0.08000 -0.56617 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66000 8.66510 -0.00510 -0.05886 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.35550 8.34520 0.01030 0.12342 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98120 10.98770 -0.00650 -0.05916 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56960 10.55650 0.01310 0.12409 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256 華南永昌中國A股基金(美元) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.46000 12.52000 -0.06000 -0.47923 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49100 9.49220 -0.00120 -0.01264 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.38980 9.38650 0.00330 0.03516 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70380 9.70500 -0.00120 -0.01236 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60190 9.59850 0.00340 0.03542 華南永昌永昌基金 19.65000 19.56000 0.09000 0.46012 華南永昌全球亨利組合基金 14.25030 14.25900 -0.00870 -0.06101 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 華南永昌全球精品基金 15.86000 15.80000 0.06000 0.37975 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118 華南永昌物聯網精選基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18600 16.18590 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.60380 24.54580 0.05800 0.23629 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92440 11.92420 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17550 10.17310 0.00240 0.02359 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.56810 10.57250 -0.00440 -0.04162 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93250 9.93010 0.00240 0.02417 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.28450 10.28880 -0.00430 -0.04179 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03810 10.03480 0.00330 0.03289 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.36300 10.36640 -0.00340 -0.03280 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.89590 9.89260 0.00330 0.03336 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.21220 10.21550 -0.00330 -0.03230 華頓中小型基金 25.46000 25.52000 -0.06000 -0.23511 華頓中國多重機會平衡基金 12.82320 12.88830 -0.06510 -0.50511 華頓台灣基金 30.93000 30.59000 0.34000 1.11147 華頓平安貨幣市場基金 11.50660 11.50650 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.79000 17.74000 0.05000 0.28185 華頓全球高收益債券基金A 13.31490 13.31900 -0.00410 -0.03078 華頓全球高收益債券基金B 8.39060 8.39320 -0.00260 -0.03098 華頓全球黑鑽油源基金 6.29000 6.25000 0.04000 0.64000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97130 3.00090 -0.02960 -0.98637 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.00370 14.11950 -0.11580 -0.82014 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46830 0.47240 -0.00410 -0.86791 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80820 11.85100 -0.04280 -0.36115 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73830 10.78010 -0.04180 -0.38775 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.06370 11.08530 -0.02160 -0.19485 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06250 10.08220 -0.01970 -0.19539 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.64350 11.67170 -0.02820 -0.24161 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.67560 10.70220 -0.02660 -0.24855 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.28000 12.41000 -0.13000 -1.04754 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42160 2.42120 0.00040 0.01652 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.95820 1.95970 -0.00150 -0.07654 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.19970 12.18310 0.01660 0.13625 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.02910 10.01550 0.01360 0.13579 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38090 0.38040 0.00050 0.13144 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32340 0.32300 0.00040 0.12384 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.54000 -0.04000 -1.12994 匯豐中國動力基金(台幣) 16.51000 16.64000 -0.13000 -0.78125 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.56000 -0.01000 -1.78571 匯豐太平洋精典基金 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.33000 24.30000 0.03000 0.12346 匯豐全球趨勢組合基金 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530 匯豐全球關鍵資源基金 8.56000 8.48000 0.08000 0.94340 匯豐安富基金 25.45000 25.44000 0.01000 0.03931 匯豐成功基金 40.32000 40.30000 0.02000 0.04963 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43230 2.43620 -0.00390 -0.16009 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22800 2.23210 -0.00410 -0.18368 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66250 11.66620 -0.00370 -0.03172 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.12250 8.12600 -0.00350 -0.04307 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38400 0.38420 -0.00020 -0.05206 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34670 0.34690 -0.00020 -0.05765 匯豐拉丁美洲基金 7.67000 7.86000 -0.19000 -2.41730 匯豐金磚動力基金 14.87000 14.98000 -0.11000 -0.73431 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97300 14.97290 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.25000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.34000 11.45000 -0.11000 -0.96070 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46130 5.48860 -0.02730 -0.49739 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98810 9.01560 -0.02750 -0.30503 匯豐龍鳳基金-A類型 52.25000 52.19000 0.06000 0.11496 匯豐龍鳳基金-I類型 52.25000 52.19000 0.06000 0.11496 匯豐龍騰電子基金 37.91000 37.81000 0.10000 0.26448 匯豐雙高收益債券組合基金 12.23230 12.23780 -0.00550 -0.04494 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.22000 21.11000 0.11000 0.52108 新光中國成長基金(人民幣) 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 新光中國成長基金(美元) 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549 新光中國成長基金(新臺幣) 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589 新光台灣富貴基金 23.38000 23.48000 -0.10000 -0.42589 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 新光全球生技醫療基金(美元) 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 新光全球債券基金(A累積)美元 9.88810 9.89200 -0.00390 -0.03943 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.37380 9.36830 0.00550 0.05871 新光全球債券基金(B配息)美元 9.58160 9.58520 -0.00360 -0.03756 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07360 9.06830 0.00530 0.05845 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光吉星貨幣市場基金 15.42740 15.42730 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光多重資產基金(A累積)美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光亞洲精選基金-美金 24.71000 24.70000 0.01000 0.04049 新光亞洲精選基金-新台幣 24.29000 24.26000 0.03000 0.12366 新光兩岸優勢基金 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562 新光店頭基金 26.92000 26.87000 0.05000 0.18608 新光南非幣保本基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72920 9.72730 0.00190 0.01953 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01400 10.01110 0.00290 0.02897 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67640 9.67200 0.00440 0.04549 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31010 9.30820 0.00190 0.02041 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59500 9.59210 0.00290 0.03023 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26490 9.26080 0.00410 0.04427 新光澳幣八年期保本基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 新光澳幣保本基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96010 9.96470 -0.00460 -0.04616 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88010 9.88470 -0.00460 -0.04654 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.78910 9.79620 -0.00710 -0.07248 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85480 9.86190 -0.00710 -0.07199 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84550 9.85160 -0.00610 -0.06192 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77680 9.78280 -0.00600 -0.06133 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75580 9.76000 -0.00420 -0.04303 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82490 9.82910 -0.00420 -0.04273 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.89200 9.88900 0.00300 0.03034 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62390 9.62110 0.00280 0.02910 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84880 9.84910 -0.00030 -0.00305 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62390 9.62420 -0.00030 -0.00312 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69000 9.69560 -0.00560 -0.05776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97910 9.98470 -0.00560 -0.05609 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81420 13.81330 0.00090 0.00652 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62030 8.61970 0.00060 0.00696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.12600 36.23900 -0.11300 -0.31182 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.71500 36.81300 -0.09800 -0.26621 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.08580 38.19460 -0.10880 -0.28486 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10010 11.09910 0.00100 0.00901 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37980 10.36480 0.01500 0.14472 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.67880 13.84490 -0.16610 -1.19972 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.06970 11.19410 -0.12440 -1.11130 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857 群益大印度基金-人民幣 12.94640 12.95060 -0.00420 -0.03243 群益大印度基金-美元 13.18260 13.17500 0.00760 0.05769 群益大印度基金-新臺幣 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.34830 12.33510 0.01320 0.10701 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.89260 12.86720 0.02540 0.19740 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.52890 11.51640 0.01250 0.10854 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.98390 10.96230 0.02160 0.19704 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.90880 9.89820 0.01060 0.10709 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.47890 9.46020 0.01870 0.19767 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.62750 9.61720 0.01030 0.10710 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.51810 9.49940 0.01870 0.19685 群益中小型股基金 50.65000 50.64000 0.01000 0.01975 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86450 9.90150 -0.03700 -0.37368 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.91540 9.94360 -0.02820 -0.28360 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01790 9.03930 -0.02140 -0.23674 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.77810 8.81100 -0.03290 -0.37340 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.82310 8.84820 -0.02510 -0.28367 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.02520 8.04420 -0.01900 -0.23620 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38600 11.37890 0.00710 0.06240 群益中國高收益債券基金-美元 11.19610 11.18950 0.00660 0.05898 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55510 10.53950 0.01560 0.14801 群益中國新機會基金N-人民幣 9.74020 9.84390 -0.10370 -1.05344 群益中國新機會基金N-美元 9.68350 9.77790 -0.09440 -0.96544 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 群益中國新機會基金-人民幣 8.63830 8.73030 -0.09200 -1.05380 群益中國新機會基金-美元 10.35420 10.45510 -0.10090 -0.96508 群益中國新機會基金-新臺幣 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 群益平衡王基金 19.16720 19.21820 -0.05100 -0.26537 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.79000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.87390 9.92090 -0.04700 -0.47375 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.20400 10.24330 -0.03930 -0.38367 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.96570 9.00840 -0.04270 -0.47400 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.26530 9.30110 -0.03580 -0.38490 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.90110 9.91390 -0.01280 -0.12911 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73390 9.74760 -0.01370 -0.14055 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.39950 9.41160 -0.01210 -0.12856 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32160 9.33470 -0.01310 -0.14034 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95810 9.97090 -0.01280 -0.12837 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.03890 10.05310 -0.01420 -0.14125 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.56490 9.57720 -0.01230 -0.12843 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.95640 9.97050 -0.01410 -0.14142 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02010 10.02310 -0.00300 -0.02993 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35470 7.35690 -0.00220 -0.02990 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02450 10.02600 -0.00150 -0.01496 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95950 9.96190 -0.00240 -0.02409 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01250 10.01380 -0.00130 -0.01298 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02440 10.02590 -0.00150 -0.01496 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95950 9.96190 -0.00240 -0.02409 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01250 10.01380 -0.00130 -0.01298 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02450 10.02600 -0.00150 -0.01496 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95950 9.96190 -0.00240 -0.02409 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01250 10.01380 -0.00130 -0.01298 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02450 10.02600 -0.00150 -0.01496 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95960 9.96190 -0.00230 -0.02309 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01250 10.01380 -0.00130 -0.01298 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 群益全球關鍵生技基金-美元 14.91980 14.80160 0.11820 0.79856 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.27000 14.15000 0.12000 0.84806 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.03000 11.14000 -0.11000 -0.98743 群益印度中小基金N-美元 9.95840 9.89620 0.06220 0.62852 群益印度中小基金N-新臺幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 群益印度中小基金-人民幣 14.83310 14.75370 0.07940 0.53817 群益印度中小基金-美元 14.24310 14.15420 0.08890 0.62808 群益印度中小基金-新臺幣 15.97000 15.86000 0.11000 0.69357 群益多利策略組合基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 群益安家基金 25.75020 25.79730 -0.04710 -0.18258 群益安穩貨幣市場基金 16.06570 16.06550 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.44000 21.41000 0.03000 0.14012 群益亞太中小基金 13.50000 13.68000 -0.18000 -1.31579 群益亞太新趨勢平衡基金 17.41000 17.43000 -0.02000 -0.11474 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.53240 9.53990 -0.00750 -0.07862 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40190 7.40770 -0.00580 -0.07830 群益店頭市場基金 109.54000 109.42000 0.12000 0.10967 群益東方盛世基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 群益東協成長基金-人民幣 13.77550 13.82750 -0.05200 -0.37606 群益東協成長基金-美元 13.09120 13.12890 -0.03770 -0.28715 群益東協成長基金-新臺幣 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16110 11.14730 0.01380 0.12380 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.70340 10.69040 0.01300 0.12160 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.06570 10.05270 0.01300 0.12932 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.94250 9.93010 0.01240 0.12487 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53810 9.52640 0.01170 0.12282 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.96760 8.95600 0.01160 0.12952 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.04250 10.03040 0.01210 0.12063 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72950 9.71740 0.01210 0.12452 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70760 9.69580 0.01180 0.12170 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.01820 10.00520 0.01300 0.12993 群益長安基金 30.30000 30.39000 -0.09000 -0.29615 群益美國新創亮點基金-美元 14.60890 14.59800 0.01090 0.07467 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 群益真善美基金 17.78270 17.86230 -0.07960 -0.44563 群益馬拉松基金 132.41000 131.45000 0.96000 0.73032 群益深証中小板基金 15.83000 15.85000 -0.02000 -0.12618 群益創新科技基金 34.94000 34.74000 0.20000 0.57571 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.06970 10.16810 -0.09840 -0.96773 群益華夏盛世基金N-美元 10.03370 10.12270 -0.08900 -0.87921 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 群益華夏盛世基金-人民幣 10.96590 11.07310 -0.10720 -0.96811 群益華夏盛世基金-美元 11.06350 11.16170 -0.09820 -0.87979 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.69000 17.84000 -0.15000 -0.84081 群益奧斯卡基金 29.46000 29.23000 0.23000 0.78686 群益新興金鑽基金-美元 13.19860 13.39930 -0.20070 -1.49784 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210 群益葛萊美基金 25.27000 25.15000 0.12000 0.47714 群益道瓊美國地產ETF基金 18.46000 18.53000 -0.07000 -0.37777 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63600 11.63720 -0.00120 -0.01031 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39930 11.39840 0.00090 0.00790 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28910 11.30170 -0.01260 -0.11149 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67450 8.67540 -0.00090 -0.01037 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.34330 9.34270 0.00060 0.00642 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.94020 8.95020 -0.01000 -0.11173 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.11000 30.05000 0.06000 0.19967 德信中國精選成長基金 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142 德信台灣主流中小基金 19.95000 19.77000 0.18000 0.91047 德信新興股票組合基金 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 德信萬保貨幣市場基金 11.92010 11.92000 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66810 10.66620 0.00190 0.01781 德信數位時代基金 27.90000 27.87000 0.03000 0.10764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64750 11.64740 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.98000 19.76000 0.22000 1.11336 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.80770 9.79830 0.00940 0.09594 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.83350 13.82050 0.01300 0.09406 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12620 8.12820 -0.00200 -0.02461 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19430 11.19660 -0.00230 -0.02054 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34200 11.34460 -0.00260 -0.02292 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80730 12.80860 -0.00130 -0.01015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.72000 18.60000 0.12000 0.64516 摩根中小基金 25.56000 25.44000 0.12000 0.47170 摩根中國A股基金 15.37000 15.55000 -0.18000 -1.15756 摩根中國A股基金(美元) 12.45000 12.60000 -0.15000 -1.19048 摩根中國亮點基金 14.58000 14.62000 -0.04000 -0.27360 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.91770 11.98100 -0.06330 -0.52834 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.80520 12.88620 -0.08100 -0.62858 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.28240 10.33930 -0.05690 -0.55033 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.23680 13.30710 -0.07030 -0.52829 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.68280 14.77560 -0.09280 -0.62806 摩根台灣金磚基金 21.25000 21.20000 0.05000 0.23585 摩根台灣增長基金 51.88000 51.79000 0.09000 0.17378 摩根平衡基金 28.29000 28.27000 0.02000 0.07075 摩根全球α基金 19.12000 19.06000 0.06000 0.31480 摩根全球平衡基金 15.19340 15.26590 -0.07250 -0.47491 摩根全球發現基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79020 9.79700 -0.00680 -0.06941 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62130 10.62780 -0.00650 -0.06116 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16950 10.17510 -0.00560 -0.05504 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34870 11.35690 -0.00820 -0.07220 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95420 9.95980 -0.00560 -0.05623 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.85010 10.89760 -0.04750 -0.43588 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.73870 13.79890 -0.06020 -0.43627 摩根亞洲基金 58.15000 58.43000 -0.28000 -0.47921 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68320 8.68930 -0.00610 -0.07020 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03240 10.03810 -0.00570 -0.05678 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99390 9.00010 -0.00620 -0.06889 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41000 12.41910 -0.00910 -0.07327 摩根東方內需機會基金 18.41000 18.50000 -0.09000 -0.48649 摩根東方科技基金 36.67000 36.76000 -0.09000 -0.24483 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.73000 11.80000 -0.07000 -0.59322 摩根金龍收成基金 23.46000 23.56000 -0.10000 -0.42445 摩根第一貨幣市場基金 15.06570 15.06560 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.69000 14.74000 -0.05000 -0.33921 摩根新金磚五國基金 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925 摩根新絲路基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 摩根新興35基金 13.77000 13.87000 -0.10000 -0.72098 摩根新興日本基金 25.13000 25.06000 0.07000 0.27933 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.61290 7.61310 -0.00020 -0.00263 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73480 9.74400 -0.00920 -0.09442 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65670 9.65520 0.00150 0.01554 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.72020 10.71960 0.00060 0.00560 摩根新興科技基金 60.26000 60.10000 0.16000 0.26622 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.31920 8.32300 -0.00380 -0.04566 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44790 10.45270 -0.00480 -0.04592 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75610 8.81800 -0.06190 -0.70197 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.54640 9.62010 -0.07370 -0.76610 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.17010 9.23820 -0.06810 -0.73716 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.94010 10.01020 -0.07010 -0.70029 摩根龍揚基金 35.09000 35.23000 -0.14000 -0.39739 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 摩根環球股票收益基金-累積型 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36280 9.37070 -0.00790 -0.08431 摩根總收益組合基金-累積型 11.22870 11.23820 -0.00950 -0.08453 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.61000 25.65000 -0.04000 -0.15595 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68350 11.67010 0.01340 0.11482 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05870 11.04670 0.01200 0.10863 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94310 9.94490 -0.00180 -0.01810 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38880 10.37690 0.01190 0.11468 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.86040 9.84980 0.01060 0.10762 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85970 8.86140 -0.00170 -0.01918 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.62450 10.69220 -0.06770 -0.63317 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36400 10.42520 -0.06120 -0.58704 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.86720 9.88860 -0.02140 -0.21641 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.71620 9.73280 -0.01660 -0.17056 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.72030 9.74140 -0.02110 -0.21660 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57130 9.58760 -0.01630 -0.17001 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.48180 11.49520 -0.01340 -0.11657 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.29660 11.31030 -0.01370 -0.12113 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17890 10.18830 -0.00940 -0.09226 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.00060 11.01350 -0.01290 -0.11713 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80660 10.81970 -0.01310 -0.12108 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74010 9.74910 -0.00900 -0.09232 聯邦金鑽平衡基金 23.80110 23.74180 0.05930 0.24977 聯邦貨幣市場基金 13.14850 13.14840 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.52210 10.54620 -0.02410 -0.22852 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.10840 8.12700 -0.01860 -0.22887 聯邦精選科技基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86650 15.86730 -0.00080 -0.00504 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.31010 12.39470 -0.08460 -0.68255 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.23300 12.30450 -0.07150 -0.58109 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.78280 11.85160 -0.06880 -0.58051 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66850 11.66140 0.00710 0.06088 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.92740 10.93270 -0.00530 -0.04848 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58770 10.58130 0.00640 0.06048 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63330 8.63750 -0.00420 -0.04863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.33000 37.30000 0.03000 0.08043 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.99000 15.92000 0.07000 0.43970 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.88000 15.82000 0.06000 0.37927 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.59000 20.60000 -0.01000 -0.04854 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.77000 18.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.56000 16.55000 0.01000 0.06042 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.82000 15.83000 -0.01000 -0.06317 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 17.19000 -0.01000 -0.05817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98540 14.98530 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.38960 10.39780 -0.00820 -0.07886 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.96430 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瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.43460 10.44130 -0.00670 -0.06417 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.25270 10.26190 -0.00920 -0.08965 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11070 12.12300 -0.01230 -0.10146 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.05430 10.07190 -0.01760 -0.17474 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.55480 7.55960 -0.00480 -0.06350 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.07670 8.08390 -0.00720 -0.08907 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11670 8.12490 -0.00820 -0.10092 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.22550 7.25560 -0.03010 -0.41485 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.92370 8.93280 -0.00910 -0.10187 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.29110 9.29710 -0.00600 -0.06454 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.44130 9.44970 -0.00840 -0.08889 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.30160 9.31100 -0.00940 -0.10096 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 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