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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/17  107/05/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.40990   10.41040  -0.00050   -0.00480
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.38260    9.38220   0.00040    0.00426
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.60650    9.60740  -0.00090   -0.00937
中國信託台灣活力基金                                             16.37000   16.89000  -0.52000   -3.07874
中國信託台灣優勢基金                                             18.92000   19.40000  -0.48000   -2.47423
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.77000    8.80000  -0.03000   -0.34091
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.74040    9.73630   0.00410    0.04211
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22960    9.22570   0.00390    0.04227
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19110   10.19340  -0.00230   -0.02256
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65440    9.65670  -0.00230   -0.02382
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.29780   10.27420   0.02360    0.22970
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.03640    9.01570   0.02070    0.22960
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31680   11.29560   0.02120    0.18768
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27450   10.25530   0.01920    0.18722
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
中國信託智能運動基金-美元                                        10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97300   10.97290   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.42810    9.44410  -0.01600   -0.16942
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.19220    9.20780  -0.01560   -0.16942
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.60140    9.62180  -0.02040   -0.21202
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.35630    9.37620  -0.01990   -0.21224
中國信託精穩基金                                                 18.41260   18.45030  -0.03770   -0.20433
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
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元大2001基金                                                     68.73000   69.56000  -0.83000   -1.19321
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.25360   37.36430  -0.11070   -0.29627
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30490   11.30380   0.00110    0.00973
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.93890   10.89290   0.04600    0.42229
元大上證50基金                                                   31.63000   31.78000  -0.15000   -0.47199
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.17000   13.38000  -0.21000   -1.56951
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.33000   12.47000  -0.14000   -1.12269
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.51000   13.54000  -0.03000   -0.22157
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.70300   13.70600  -0.00300   -0.02189
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.93000   17.90700   0.02300    0.12844
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.60300   11.65800  -0.05500   -0.47178
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.71900   11.72600  -0.00700   -0.05970
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.24000    3.24000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.18000   15.15000   0.03000    0.19802
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.27070   47.40580  -0.13510   -0.28499
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31530   10.31920  -0.00390   -0.03779
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59380    9.59740  -0.00360   -0.03751
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.96490    9.92850   0.03640    0.36662
元大巴西指數基金                                                  6.36400    6.29100   0.07300    1.16039
元大巴菲特基金                                                   30.51000   30.84000  -0.33000   -1.07004
元大日經225基金                                                  28.77000   28.63000   0.14000    0.48900
元大台商收成基金                                                 23.82000   24.13000  -0.31000   -1.28471
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.22000   36.65000  -0.43000   -1.17326
元大台灣中型100基金                                              33.21000   33.26000  -0.05000   -0.15033
元大台灣加權股價指數基金                                         24.92500   25.05200  -0.12700   -0.50695
元大台灣卓越50基金                                               81.00000   81.83000  -0.83000   -1.01430
元大台灣金融基金                                                 17.55000   17.56000  -0.01000   -0.05695
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.95000   30.87000   0.08000    0.25915
元大台灣高股息基金                                               26.22000   26.01000   0.21000    0.80738
元大台灣電子科技基金                                             35.25000   35.68000  -0.43000   -1.20516
元大全球ETF成長組合基金                                          10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.67000   14.59000   0.08000    0.54832
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.27000   12.36000  -0.09000   -0.72816
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.47700   12.53800  -0.06100   -0.48652
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.13000    7.11000   0.02000    0.28129
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.58000    6.58000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.14700   10.10900   0.03800    0.37590
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.82000   10.76000   0.06000    0.55762
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.02000   14.00000   0.02000    0.14286
元大全球農業商機基金                                             16.47000   16.45000   0.02000    0.12158
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.48600    8.44700   0.03900    0.46170
元大印度指數基金                                                  9.62300    9.59700   0.02600    0.27092
元大印度基金                                                     12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
元大多多基金                                                     21.59000   22.22000  -0.63000   -2.83528
元大多福基金                                                     59.83000   60.66000  -0.83000   -1.36828
元大亞太成長基金                                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59850    8.58180   0.01670    0.19460
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.14070    7.12680   0.01390    0.19504
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.97600    9.96900   0.00700    0.07022
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.19100   10.24100  -0.05000   -0.48823
元大卓越基金                                                     51.64000   52.26000  -0.62000   -1.18638
元大店頭基金                                                      9.50000    9.61000  -0.11000   -1.14464
元大泛歐成長基金                                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21090   10.21040   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.26180    9.25710   0.00470    0.05077
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.64450   30.65340  -0.00890   -0.02903
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.07730   36.12910  -0.05180   -0.14337
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.71970   19.69740   0.02230    0.11321
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.05350   18.09700  -0.04350   -0.24037
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.10830   37.16200  -0.05370   -0.14450
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.78860   20.77910   0.00950    0.04572
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.45490   17.47450  -0.01960   -0.11216
元大高科技基金                                                   20.37000   20.82000  -0.45000   -2.16138
元大得利貨幣市場基金                                             16.23390   16.23380   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96820   11.96800   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.25000   14.36000  -0.11000   -0.76602
元大華夏中小基金                                                  8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
元大新中國基金-人民幣                                            11.15000   11.30000  -0.15000   -1.32743
元大新中國基金-美元                                              11.32000   11.45000  -0.13000   -1.13537
元大新中國基金-新台幣                                            10.93000   11.04000  -0.11000   -0.99638
元大新主流基金                                                   29.74000   30.70000  -0.96000   -3.12704
元大新東協平衡基金-美元                                           9.95800    9.95000   0.00800    0.08040
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.24760   10.30440  -0.05680   -0.55122
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.29100   10.32150  -0.03050   -0.29550
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.56730   10.58300  -0.01570   -0.14835
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.33800    9.35190  -0.01390   -0.14863
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.72040    9.73520  -0.01480   -0.15203
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41600    9.43030  -0.01430   -0.15164
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57140    9.57180  -0.00040   -0.00418
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.27660    9.27710  -0.00050   -0.00539
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.48900    9.50110  -0.01210   -0.12735
元大新興亞洲基金                                                 12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.41500    9.38720   0.02780    0.29615
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.29690    9.26960   0.02730    0.29451
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.37790    9.33660   0.04130    0.44235
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.25810    9.21730   0.04080    0.44265
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08430   15.08410   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     40.89000   41.78000  -0.89000   -2.13021
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
元大實質多重資產基金-美元                                         9.50000    9.54700  -0.04700   -0.49230
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.54000   14.42000   0.12000    0.83218
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.11000   16.40000  -0.29000   -1.76829
元大精準中小基金                                                 22.64000   22.95000  -0.31000   -1.35076
元大摩臺基金                                                     37.94000   38.28000  -0.34000   -0.88819
元大標普500基金                                                  24.47000   24.37000   0.10000    0.41034
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.58000   13.65000  -0.07000   -0.51282
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.66000   31.35000   0.31000    0.98884
元大標智滬深300基金                                              18.98000   19.10000  -0.12000   -0.62827
元大歐洲50基金                                                   25.52000   25.61000  -0.09000   -0.35143
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55940    9.49530   0.06410    0.67507
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14670   10.14640   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     61.56000   63.49000  -1.93000   -3.03985
元大韓國KOSPI200基金                                             24.01000   24.18000  -0.17000   -0.70306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.01000   16.30000  -0.29000   -1.77914
日盛上選基金                                                     35.31000   36.12000  -0.81000   -2.24252
日盛小而美基金                                                   19.72000   20.07000  -0.35000   -1.74390
日盛中國內需動力基金                                             11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.61090   11.61440  -0.00350   -0.03014
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86230    9.86530  -0.00300   -0.03041
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.91910   11.92860  -0.00950   -0.07964
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.11790   10.12590  -0.00800   -0.07901
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.75350   10.75390  -0.00040   -0.00372
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.11250    9.11280  -0.00030   -0.00329
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.26000   12.32000  -0.06000   -0.48701
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.62000   12.71000  -0.09000   -0.70810
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.64000   12.70000  -0.06000   -0.47244
日盛日盛基金                                                     14.74000   15.18000  -0.44000   -2.89855
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
日盛全球抗暖化基金                                               10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02070   10.02640  -0.00570   -0.05685
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.53020    9.53570  -0.00550   -0.05768
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79110    9.79010   0.00100    0.01021
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31410    9.31310   0.00100    0.01074
日盛全球新興債券基金A                                            10.72570   10.72950  -0.00380   -0.03542
日盛全球新興債券基金B                                             8.42350    8.42650  -0.00300   -0.03560
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40850    2.40970  -0.00120   -0.04980
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69780    1.69860  -0.00080   -0.04710
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37580    0.37620  -0.00040   -0.10633
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26580    0.26610  -0.00030   -0.11274
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.40600   12.41150  -0.00550   -0.04431
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.62920    8.63300  -0.00380   -0.04402
日盛亞洲機會基金                                                  7.85000    7.88000  -0.03000   -0.38071
日盛首選基金                                                     18.04000   18.33000  -0.29000   -1.58211
日盛高科技基金                                                   18.75000   19.16000  -0.41000   -2.13987
日盛貨幣市場基金                                                 14.75160   14.75140   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.07000   44.37000  -1.30000   -2.92991
日盛精選五虎基金                                                 39.95000   40.59000  -0.64000   -1.57674
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46860   13.46850   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.52000   36.31000  -0.79000   -2.17571
台新MSCI中國基金                                                 22.73000   22.63000   0.10000    0.44189
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.44000   18.31000   0.13000    0.70999
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.12000   21.36000  -0.24000   -1.12360
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14490   14.14470   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.83750    9.85050  -0.01300   -0.13197
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81740   10.80660   0.01080    0.09994
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.05960   10.03230   0.02730    0.27212
台新中國通基金                                                   50.27000   50.85000  -0.58000   -1.14061
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57440    0.57510  -0.00070   -0.12172
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.15700   17.15900  -0.00200   -0.01166
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42530    0.42330   0.00200    0.47248
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.71000   12.64000   0.07000    0.55380
台新主流基金                                                     25.00000   25.19000  -0.19000   -0.75427
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.56000   18.63000  -0.07000   -0.37574
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62440    0.62770  -0.00330   -0.52573
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.01000   14.13000  -0.12000   -0.84926
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47100    0.47570  -0.00470   -0.98802
台新台灣中小基金                                                 39.45000   39.85000  -0.40000   -1.00376
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.30180    9.38930  -0.08750   -0.93191
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31090    9.40090  -0.09000   -0.95736
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.49000    8.56000  -0.07000   -0.81776
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.32770   10.39260  -0.06490   -0.62448
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.65470   10.68590  -0.03120   -0.29197
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.38500   11.38050   0.00450    0.03954
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
台新印度基金                                                     15.71000   15.62000   0.09000    0.57618
台新亞美短期債券基金                                             10.91350   10.91520  -0.00170   -0.01557
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.63580    8.68120  -0.04540   -0.52297
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29520    0.29720  -0.00200   -0.67295
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.82170   11.82430  -0.00260   -0.02199
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39820    0.39880  -0.00060   -0.15045
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07880   11.07870   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.52930   29.61330  -0.08400   -0.28366
台新智慧生活基金-美元                                            10.26850   10.24990   0.01860    0.18147
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.93720    8.95160  -0.01440   -0.16087
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.85440    8.85550  -0.00110   -0.01242
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.46480    9.43270   0.03210    0.34031
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.38510    9.33960   0.04550    0.48717
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38030   10.37310   0.00720    0.06941
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34220    0.34240  -0.00020   -0.05841
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.84800    7.87860  -0.03060   -0.38839
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27200    0.27320  -0.00120   -0.43924
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.56000    6.52000   0.04000    0.61350
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.95300   10.87800   0.07500    0.68946
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.11000   23.89000  -0.78000   -3.26496
未來資產全球大消費基金                                           15.24000   15.17000   0.07000    0.46144
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.79030   11.79560  -0.00530   -0.04493
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.63010    9.63450  -0.00440   -0.04567
未來資產亞洲新富基金                                             21.93000   21.83000   0.10000    0.45809
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55230   12.55210   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               14.28000   14.77000  -0.49000   -3.31754
未來資產新興市場債券基金A                                         8.73600    8.74430  -0.00830   -0.09492
未來資產新興市場債券基金B                                         6.74300    6.74940  -0.00640   -0.09482
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00720   11.00630   0.00090    0.00818
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.27840   10.27840   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44790    9.44590   0.00200    0.02117
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59010   10.58790   0.00220    0.02078
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55480    8.56060  -0.00580   -0.06775
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64920    9.65620  -0.00700   -0.07249
永豐中小基金                                                     53.71000   55.01000  -1.30000   -2.36321
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83530    1.83990  -0.00460   -0.25001
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37970    2.38570  -0.00600   -0.25150
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.75640    8.77910  -0.02270   -0.25857
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.01470   11.04330  -0.02860   -0.25898
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.95000    4.99000  -0.04000   -0.80160
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.26000   23.44000  -0.18000   -0.76792
永豐主流品牌基金                                                 18.03000   17.81000   0.22000    1.23526
永豐永豐基金                                                     35.47000   36.04000  -0.57000   -1.58158
永豐亞洲民生消費基金                                             12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80480   12.79350   0.01130    0.08833
永豐高科技基金                                                   26.12000   26.94000  -0.82000   -3.04380
永豐貨幣市場基金                                                 13.86640   13.86620   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03230    2.03140   0.00090    0.04430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39440    2.39700  -0.00260   -0.10847
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.85280    7.85020   0.00260    0.03312
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36010   10.35660   0.00350    0.03379
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.31020    7.31270  -0.00250   -0.03419
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.06720   11.07100  -0.00380   -0.03432
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.60000    8.68000  -0.08000   -0.92166
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.35000   19.51000  -0.16000   -0.82009
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.94000   54.25000  -0.31000   -0.57143
永豐領航科技基金                                                 41.26000   42.69000  -1.43000   -3.34973
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
永豐趨勢平衡基金                                                 50.11000   50.96000  -0.85000   -1.66797
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46250   11.46140   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60260    9.60200   0.00060    0.00625
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72710    9.72650   0.00060    0.00617
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57770    9.57930  -0.00160   -0.01670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66200    9.66370  -0.00170   -0.01759
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.61750    9.61750   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87310    9.87310   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56500    9.56690  -0.00190   -0.01986
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73250    9.73440  -0.00190   -0.01952
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.91000   11.95000  -0.04000   -0.33473
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.02000   12.05000  -0.03000   -0.24896
兆豐國際中小基金                                                 15.81000   16.07000  -0.26000   -1.61792
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.33000   15.37000  -0.04000   -0.26025
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.29000   21.32000  -0.03000   -0.14071
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.50000   21.55000  -0.05000   -0.23202
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
兆豐國際生命科學基金                                             15.26000   15.16000   0.10000    0.65963
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.35320   10.33970   0.01350    0.13056
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.74710   10.74320   0.00390    0.03630
兆豐國際全球高股息基金                                           11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
兆豐國際全球基金                                                 32.12000   32.02000   0.10000    0.31230
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21690   10.21630   0.00060    0.00587
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.68510    9.68000   0.00510    0.05269
兆豐國際國民基金                                                 22.71000   22.77000  -0.06000   -0.26350
兆豐國際第一基金                                                 13.34000   13.47000  -0.13000   -0.96511
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.85140    9.84990   0.00150    0.01523
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.91750    7.91620   0.00130    0.01642
兆豐國際萬全基金                                                 20.64000   20.80000  -0.16000   -0.76923
兆豐國際電子基金                                                 26.14000   26.57000  -0.43000   -1.61837
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.89000   22.10000  -0.21000   -0.95023
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.08000   16.99000   0.09000    0.52972
兆豐國際豐台灣基金                                               32.83000   32.82000   0.01000    0.03047
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48740   12.48720   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.06230   11.06770  -0.00540   -0.04879
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92510   11.93210  -0.00700   -0.05867
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.70960   10.71640  -0.00680   -0.06345
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47870   11.48830  -0.00960   -0.08356
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.20180    8.20580  -0.00400   -0.04875
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59460    9.60010  -0.00550   -0.05729
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.10480    9.11070  -0.00590   -0.06476
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09210    9.09990  -0.00780   -0.08572
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.41260    9.41860  -0.00600   -0.06370
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
合庫全球新興市場基金                                              9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.11760   10.11750   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.62540    9.64800  -0.02260   -0.23425
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.88590    9.91090  -0.02500   -0.25225
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13460   10.15440  -0.01980   -0.19499
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.65620   11.68570  -0.02950   -0.25245
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.60750   13.64090  -0.03340   -0.24485
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.11660    9.13820  -0.02160   -0.23637
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.74850    9.77310  -0.02460   -0.25171
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.06930    8.08510  -0.01580   -0.19542
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.08440    9.10740  -0.02300   -0.25254
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.37220   10.39770  -0.02550   -0.24525
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90300   10.90260   0.00040    0.00367
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.63770   10.65650  -0.01880   -0.17642
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15250   10.15550  -0.00300   -0.02954
安聯中國東協基金                                                 16.30000   16.27000   0.03000    0.18439
安聯中國策略基金                                                 16.26000   16.37000  -0.11000   -0.67196
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
安聯中華新思路基金-美元                                          14.97000   15.02000  -0.05000   -0.33289
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
安聯台灣大壩基金                                                 26.51000   26.98000  -0.47000   -1.74203
安聯台灣科技基金                                                 45.14000   45.73000  -0.59000   -1.29018
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47640   12.47620   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.55000   30.02000  -0.47000   -1.56562
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05870   10.07910  -0.02040   -0.20240
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.98990   15.02140  -0.03150   -0.20970
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67220    9.69250  -0.02030   -0.20944
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.52000   11.46000   0.06000    0.52356
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05250   12.07270  -0.02020   -0.16732
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07870   10.09640  -0.01770   -0.17531
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21080   12.23290  -0.02210   -0.18066
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57450    9.59040  -0.01590   -0.16579
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42010    9.43670  -0.01660   -0.17591
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.12490    9.14140  -0.01650   -0.18050
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86200   11.86500  -0.00300   -0.02528
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91500   10.92020  -0.00520   -0.04762
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59060   10.59520  -0.00460   -0.04342
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02930    9.03190  -0.00260   -0.02879
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82660    8.83080  -0.00420   -0.04756
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53830    8.54190  -0.00360   -0.04215
安聯全球人口趨勢基金                                             11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.37000    9.29000   0.08000    0.86114
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.16000   33.83000   0.33000    0.97547
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
安聯全球計量平衡基金                                             12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03920   12.04190  -0.00270   -0.02242
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49460   10.49690  -0.00230   -0.02191
安聯全球新興市場基金                                             18.81000   18.69000   0.12000    0.64205
安聯全球農金趨勢基金                                              9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
安聯亞洲動態策略基金                                             25.28000   25.19000   0.09000    0.35728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97970    9.98280  -0.00310   -0.03105
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78290    9.78590  -0.00300   -0.03066
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.02140   83.07500  -0.05360   -0.06452
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.61940   12.63870  -0.01930   -0.15271
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.84490   65.89030  -0.04540   -0.06890
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.92780    9.94300  -0.01520   -0.15287
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51130    2.51010   0.00120    0.04781
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62680   10.63690  -0.01010   -0.09495
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09710    2.09610   0.00100    0.04771
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87290    8.88020  -0.00730   -0.08221
宏利台灣動力基金                                                 32.63000   33.57000  -0.94000   -2.80012
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.45070   10.44160   0.00910    0.08715
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.93790    9.91660   0.02130    0.21479
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.32610    8.31900   0.00710    0.08535
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.12210    8.10700   0.01510    0.18626
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
宏利全球債券組合基金                                             12.94380   12.95310  -0.00930   -0.07180
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76040    2.76360  -0.00320   -0.11579
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.64620   11.65930  -0.01310   -0.11236
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69700    8.70630  -0.00930   -0.10682
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26910    2.26740   0.00170    0.07498
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.65970   10.66010  -0.00040   -0.00375
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.28650    4.29390  -0.00740   -0.17234
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69600    0.69750  -0.00150   -0.21505
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.94000   19.96000  -0.02000   -0.10020
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60440   11.60640  -0.00200   -0.01723
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35640   10.35990  -0.00350   -0.03378
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01330   10.01340  -0.00010   -0.00100
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05290    9.05810  -0.00520   -0.05741
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58340    8.58660  -0.00320   -0.03727
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42810    8.42670   0.00140    0.01661
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57550    8.57980  -0.00430   -0.05012
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75540    2.75280   0.00260    0.09445
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40310    0.40280   0.00030    0.07448
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.17210   12.15830   0.01380    0.11350
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92070    0.92030   0.00040    0.04346
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.51890    7.51050   0.00840    0.11184
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09180    2.09010   0.00170    0.08134
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30070    0.30050   0.00020    0.06656
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.23620    9.22510   0.01110    0.12032
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33880    0.33860   0.00020    0.05907
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62960   13.62950   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.92000    2.93000  -0.01000   -0.34130
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
宏利臺灣股息收益基金                                             29.77000   30.15000  -0.38000   -1.26036
宏利澳幣保本基金                                                 11.94050   11.94790  -0.00740   -0.06194
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.85720    9.89650  -0.03930   -0.39711
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.89760    9.91160  -0.01400   -0.14125
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.01400    9.01350   0.00050    0.00555
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55270   10.55210   0.00060    0.00569
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
貝萊德新台幣基金                                                 12.92510   12.92500   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.54000   25.87000  -0.33000   -1.27561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17480   11.17200   0.00280    0.02506
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.22120   10.19980   0.02140    0.20981
保德信大中華基金                                                 31.65000   31.73000  -0.08000   -0.25213
保德信中小型股基金                                               46.08000   47.44000  -1.36000   -2.86678
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
保德信中國中小基金-美元                                          11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.85510    9.87630  -0.02120   -0.21466
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.84760    9.86780  -0.02020   -0.20471
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.95840    9.98050  -0.02210   -0.22143
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.64260   10.66620  -0.02360   -0.22126
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
保德信中國品牌基金-美元                                          10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.25000   11.32000  -0.07000   -0.61837
保德信台商全方位基金                                             37.59000   38.48000  -0.89000   -2.31289
保德信全球中小基金                                               30.14000   29.97000   0.17000    0.56723
保德信全球消費商機基金                                           17.45000   17.34000   0.11000    0.63437
保德信全球基礎建設基金                                           12.07000   12.14000  -0.07000   -0.57661
保德信全球資源基金                                                8.40000    8.36000   0.04000    0.47847
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.73000   30.50000   0.23000    0.75410
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.93220    9.93250  -0.00030   -0.00302
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61250   10.61260  -0.00010   -0.00094
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13520    9.12180   0.01340    0.14690
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75070    9.73640   0.01430    0.14687
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.30800    8.31990  -0.01190   -0.14303
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.76510   10.78060  -0.01550   -0.14378
保德信亞太基金                                                   22.67000   22.60000   0.07000    0.30973
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50840    8.50780   0.00060    0.00705
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.08890   11.08810   0.00080    0.00721
保德信店頭市場基金                                               34.49000   35.24000  -0.75000   -2.12826
保德信拉丁美洲基金                                                7.25000    7.19000   0.06000    0.83449
保德信金平衡基金                                                 29.64000   29.79000  -0.15000   -0.50352
保德信金滿意基金                                                 41.67000   42.00000  -0.33000   -0.78571
保德信科技島基金                                                 25.62000   25.88000  -0.26000   -1.00464
保德信高成長基金                                                 94.66000   96.40000  -1.74000   -1.80498
保德信第一基金                                                   27.35000   27.86000  -0.51000   -1.83058
保德信貨幣市場基金                                               15.74900   15.74880   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65940   10.63840   0.02100    0.19740
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.51030   10.47370   0.03660    0.34945
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.90920   10.89390   0.01530    0.14045
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07150   10.04200   0.02950    0.29377
保德信新世紀基金                                                 10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.14460    8.13560   0.00900    0.11062
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.75820   10.74630   0.01190    0.11074
保德信新興趨勢組合基金                                           11.78000   11.59000   0.19000    1.63934
保德信瑞騰基金                                                   15.53150   15.53160  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76370    9.74720   0.01650    0.16928
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.91470    9.89810   0.01660    0.16771
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67720    9.65960   0.01760    0.18220
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.74230    9.72470   0.01760    0.18098
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.79720    9.78820   0.00900    0.09195
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79740    9.78840   0.00900    0.09195
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78420    9.77870   0.00550    0.05624
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78440    9.77880   0.00560    0.05727
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.80450    9.79690   0.00760    0.07758
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.65960    9.64250   0.01710    0.17734
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.60710    9.59290   0.01420    0.14803
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95770    1.95810  -0.00040   -0.02043
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62620    2.62660  -0.00040   -0.01523
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30780    0.30820  -0.00040   -0.12979
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44880    0.44940  -0.00060   -0.13351
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.71980    8.72500  -0.00520   -0.05960
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.87730   11.88240  -0.00510   -0.04292
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.58800    9.59000  -0.00200   -0.02086
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59150   11.59410  -0.00260   -0.02243
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.08450    9.09710  -0.01260   -0.13851
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.01050   11.02570  -0.01520   -0.13786
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11080   10.10450   0.00630    0.06235
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.95200    9.94230   0.00970    0.09756
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12780   10.12080   0.00700    0.06916
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60960   10.60280   0.00680    0.06413
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01830   10.00950   0.00880    0.08792
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82750    9.81550   0.01200    0.12226
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05400   10.04170   0.01230    0.12249
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76310    9.74810   0.01500    0.15388
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89560    9.88150   0.01410    0.14269
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38800   10.35240   0.03560    0.34388
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.40100    6.38290   0.01810    0.28357
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.79280   10.76230   0.03050    0.28340
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63970   11.63960   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.35000   19.75000  -0.40000   -2.02532
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4394.080004484.52000 -90.44000   -2.01672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.83770   10.84760  -0.00990   -0.09126
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.08660   12.10940  -0.02280   -0.18828
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.32670   11.35010  -0.02340   -0.20617
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.72110    9.73000  -0.00890   -0.09147
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.36300   10.38260  -0.01960   -0.18878
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.16130   10.18220  -0.02090   -0.20526
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.13610   11.14630  -0.01020   -0.09151
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.92600   11.94850  -0.02250   -0.18831
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.87990   11.90440  -0.02450   -0.20581
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.73000    6.69000   0.04000    0.59791
柏瑞巨人基金                                                     12.71000   12.81000  -0.10000   -0.78064
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64160   13.64150   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.17000   16.12000   0.05000    0.31017
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32090   13.31210   0.00880    0.06611
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80610   11.80590   0.00020    0.00169
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44880   12.44970  -0.00090   -0.00723
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01750    9.01160   0.00590    0.06547
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81850    6.81400   0.00450    0.06604
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92040    8.92020   0.00020    0.00224
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56270    8.56530  -0.00260   -0.03036
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92870   10.92940  -0.00070   -0.00640
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.45040    8.45110  -0.00070   -0.00828
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98120   11.98090   0.00030    0.00250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54020   11.53260   0.00760    0.06590
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60340   11.60700  -0.00360   -0.03102
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33230   11.33300  -0.00070   -0.00618
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03570    9.02980   0.00590    0.06534
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96630    9.96610   0.00020    0.00201
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.78760    9.79060  -0.00300   -0.03064
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.72050    9.72120  -0.00070   -0.00720
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55800    9.55890  -0.00090   -0.00942
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06880   10.06640   0.00240    0.02384
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99340    9.99650  -0.00310   -0.03101
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92750    9.93230  -0.00480   -0.04833
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01340   10.01850  -0.00510   -0.05091
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97630    9.97390   0.00240    0.02406
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87540    9.87850  -0.00310   -0.03138
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83540    9.84020  -0.00480   -0.04878
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92140    9.92640  -0.00500   -0.05037
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04960   10.04720   0.00240    0.02389
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99340    9.99650  -0.00310   -0.03101
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92750    9.93230  -0.00480   -0.04833
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01350   10.01850  -0.00500   -0.04991
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97630    9.97390   0.00240    0.02406
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87540    9.87850  -0.00310   -0.03138
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83540    9.84020  -0.00480   -0.04878
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92150    9.92650  -0.00500   -0.05037
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58040   10.58170  -0.00130   -0.01229
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79280   11.79900  -0.00620   -0.05255
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25990   11.26730  -0.00740   -0.06568
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13110    9.13220  -0.00110   -0.01205
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.89910    9.90430  -0.00520   -0.05250
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76720    9.77360  -0.00640   -0.06548
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29570   10.29690  -0.00120   -0.01165
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98020   10.98600  -0.00580   -0.05279
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.87830   10.88550  -0.00720   -0.06614
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13120    9.13240  -0.00120   -0.01314
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.89950    9.90470  -0.00520   -0.05250
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.76760    9.77400  -0.00640   -0.06548
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.59000   12.59000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.60000   13.57000   0.03000    0.22108
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.24210   11.24930  -0.00720   -0.06400
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.43070    7.43540  -0.00470   -0.06321
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32110   11.31310   0.00800    0.07071
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.00280   10.99790   0.00490    0.04455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.19010   10.18690   0.00320    0.03141
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40850    8.40250   0.00600    0.07141
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.51160    9.50740   0.00420    0.04418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54620    9.54320   0.00300    0.03144
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58380   10.57910   0.00470    0.04443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94210    9.93500   0.00710    0.07146
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17370   10.17050   0.00320    0.03146
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.85420    9.84990   0.00430    0.04366
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08540    9.07900   0.00640    0.07049
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.02050    9.01830   0.00220    0.02439
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56820    9.56520   0.00300    0.03136
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.05450   12.04900   0.00550    0.04565
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.57730   11.57750  -0.00020   -0.00173
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04730   11.04910  -0.00180   -0.01629
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.29590    7.29260   0.00330    0.04525
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.21690    9.21710  -0.00020   -0.00217
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86230    9.86400  -0.00170   -0.01723
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.36230   10.35760   0.00470    0.04538
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.06480   11.06670  -0.00190   -0.01717
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97320    9.97340  -0.00020   -0.00201
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.30410    9.29990   0.00420    0.04516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.07220   10.07390  -0.00170   -0.01688
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06150   11.06200  -0.00050   -0.00452
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.64440   11.64900  -0.00460   -0.03949
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74590   10.75170  -0.00580   -0.05394
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15620    9.15660  -0.00040   -0.00437
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.73860    9.74250  -0.00390   -0.04003
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.74770    9.75300  -0.00530   -0.05434
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97570   10.98000  -0.00430   -0.03916
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86930    9.86980  -0.00050   -0.00507
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23930   10.24480  -0.00550   -0.05369
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47840    9.47880  -0.00040   -0.00422
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30830    9.30870  -0.00040   -0.00430
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.95670    9.96060  -0.00390   -0.03915
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.51000    9.51520  -0.00520   -0.05465
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.29000   18.28000   0.01000    0.05470
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.11000   17.10000   0.01000    0.05848
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90820   12.90560   0.00260    0.02015
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.93570   10.92820   0.00750    0.06863
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.70600   11.69670   0.00930    0.07951
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26100   12.24480   0.01620    0.13230
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.36510   11.35910   0.00600    0.05282
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.06310   10.05620   0.00690    0.06861
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50570   10.49740   0.00830    0.07907
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42650   10.41270   0.01380    0.13253
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.47710   10.47160   0.00550    0.05252
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30160   10.29340   0.00820    0.07966
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.41750   10.41200   0.00550    0.05282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.62000   13.50000   0.12000    0.88889
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.19000   31.78000  -0.59000   -1.85651
國泰大中華基金                                                   21.65000   21.84000  -0.19000   -0.86996
國泰小龍基金                                                     16.18000   16.37000  -0.19000   -1.16066
國泰中小成長基金                                                 45.53000   46.22000  -0.69000   -1.49286
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.47770    4.51390  -0.03620   -0.80197
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.08000   21.16000  -0.08000   -0.37807
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81190    0.81630  -0.00440   -0.53902
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77030    0.77460  -0.00430   -0.55513
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07310    2.07900  -0.00590   -0.28379
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66000    9.65210   0.00790    0.08185
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.32880    8.32200   0.00680    0.08171
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32190    0.32200  -0.00010   -0.03106
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40140   11.40040   0.00100    0.00877
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79150    1.78690   0.00460    0.25743
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.19510   10.18120   0.01390    0.13653
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34590    0.34590   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.91400    4.94720  -0.03320   -0.67109
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.12000   23.18000  -0.06000   -0.25884
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76720    0.77040  -0.00320   -0.41537
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.67000    3.70110  -0.03110   -0.84029
國泰中港台基金台幣級別                                           17.28000   17.35000  -0.07000   -0.40346
國泰中港台基金美元級別                                            0.58010    0.58350  -0.00340   -0.58269
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.81000   27.68000   0.13000    0.46965
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.52000   12.58000  -0.06000   -0.47695
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.37000   37.06000   0.31000    0.83648
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01170   10.00010   0.01160    0.11600
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01170   10.00010   0.01160    0.11600
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01170   10.00010   0.01160    0.11600
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33460    0.33470  -0.00010   -0.02988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33460    0.33470  -0.00010   -0.02988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33460    0.33470  -0.00010   -0.02988
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40000   12.39990   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.29000   29.82000  -0.53000   -1.77733
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25000    2.24730   0.00270    0.12014
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35460    0.35330   0.00130    0.36796
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47410    0.47510  -0.00100   -0.21048
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.21000   13.19000   0.02000    0.15163
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46970    0.47000  -0.00030   -0.06383
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.90000    5.86000   0.04000    0.68259
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19440    0.19340   0.00100    0.51706
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41400    0.41420  -0.00020   -0.04829
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37670    0.37690  -0.00020   -0.05306
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43740    0.43760  -0.00020   -0.04570
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49800    0.50120  -0.00320   -0.63847
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.69000   19.61000   0.08000    0.40796
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.12000   21.21000  -0.09000   -0.42433
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40880    2.41400  -0.00520   -0.21541
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.48730   11.47010   0.01720    0.14996
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.46080   10.44510   0.01570    0.15031
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38060    0.38050   0.00010    0.02628
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34660    0.34650   0.00010    0.02886
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50560    0.50840  -0.00280   -0.55075
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41220    0.41190   0.00030    0.07283
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.54000   18.46000   0.08000    0.43337
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62020    0.61830   0.00190    0.30729
國泰科技生化基金                                                 38.16000   39.00000  -0.84000   -2.15385
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.83000   25.74000   0.09000    0.34965
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.82000   13.86000  -0.04000   -0.28860
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.31740   37.32340  -0.00600   -0.01608
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.13270   20.10720   0.02550    0.12682
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.33650   18.38080  -0.04430   -0.24101
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.78820   38.80120  -0.01300   -0.03350
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.96690   38.95400   0.01290    0.03312
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.39950   41.37130   0.02820    0.06816
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98580   11.99240  -0.00660   -0.05503
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26380   12.27290  -0.00910   -0.07415
國泰紐幣保本基金                                                 12.30780   12.30860  -0.00080   -0.00650
國泰高科技基金                                                   13.89000   14.24000  -0.35000   -2.45787
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.30000   24.81000  -0.51000   -2.05562
國泰國泰基金台幣級別                                             24.30000   24.81000  -0.51000   -2.05562
國泰富時中國A50基金                                              20.54000   20.64000  -0.10000   -0.48450
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33790    0.33770   0.00020    0.05922
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45850    0.46090  -0.00240   -0.52072
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36810    0.36630   0.00180    0.49140
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49960    0.50000  -0.00040   -0.08000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35260    0.35160   0.00100    0.28441
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47840    0.48000  -0.00160   -0.33333
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.64040   10.62840   0.01200    0.11291
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.75410    7.74530   0.00880    0.11362
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35940    0.35900   0.00040    0.11142
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25940    0.25950  -0.00010   -0.03854
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41500    0.41570  -0.00070   -0.16839
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11310    2.11820  -0.00510   -0.24077
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41560    1.41900  -0.00340   -0.23961
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34320    0.34320   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36820    0.36810   0.00010    0.02717
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23220    0.23220   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.53870   10.53710   0.00160    0.01518
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.92910    6.92810   0.00100    0.01443
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.38000   14.31000   0.07000    0.48917
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.12000   34.49000  -0.37000   -1.07277
國泰價值卓越基金                                                 16.67000   17.20000  -0.53000   -3.08140
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39540    0.39570  -0.00030   -0.07582
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.01710   40.11270  -0.09560   -0.23833
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05930   12.06220  -0.00290   -0.02404
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41070    0.41090  -0.00020   -0.04867
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58920    9.57490   0.01430    0.14935
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61420    8.58380   0.03040    0.35416
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54260   10.52680   0.01580    0.15009
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56540    9.53170   0.03370    0.35356
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09810   11.09710   0.00100    0.00901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19460   10.19710  -0.00250   -0.02452
第一金大中華基金                                                 28.84000   29.67000  -0.83000   -2.79744
第一金小型精選基金                                               41.51000   42.66000  -1.15000   -2.69573
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-美元                                           9.86210    9.84760   0.01450    0.14724
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.86320    9.84910   0.01410    0.14316
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
第一金中概平衡基金                                               26.40000   26.76000  -0.36000   -1.34529
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23260   15.23250   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.65200  177.65000   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.04590   14.00660   0.03930    0.28058
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.04650   14.00730   0.03920    0.27985
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.07000   13.02000   0.05000    0.38402
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.90820    9.90740   0.00080    0.00807
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.91010    9.90960   0.00050    0.00505
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44400    9.43490   0.00910    0.09645
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46780    9.45880   0.00900    0.09515
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.28100   10.28060   0.00040    0.00389
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.80470    9.79530   0.00940    0.09596
第一金全球大趨勢基金                                             23.52000   23.42000   0.10000    0.42699
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.01110    8.03340  -0.02230   -0.27759
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.74800    5.76390  -0.01590   -0.27585
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.24130    9.31490  -0.07360   -0.79013
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.24240    9.31600  -0.07360   -0.79004
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.47380    9.54940  -0.07560   -0.79167
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.47510    9.55060  -0.07550   -0.79053
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.25000    9.33000  -0.08000   -0.85745
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.25000    9.33000  -0.08000   -0.85745
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63920    8.63830   0.00090    0.01042
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10760   10.10650   0.00110    0.01088
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75320    9.76020  -0.00700   -0.07172
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.77770    0.00000   9.77770    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05330    8.05870  -0.00540   -0.06701
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89210    8.89280  -0.00070   -0.00787
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89240    8.89300  -0.00060   -0.00675
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02110   11.02900  -0.00790   -0.07163
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02190   11.02980  -0.00790   -0.07162
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95460    9.96130  -0.00670   -0.06726
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65210   14.65320  -0.00110   -0.00751
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.85630   14.85810  -0.00180   -0.01211
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.87470   14.87640  -0.00170   -0.01143
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.61000   13.59000   0.02000    0.14717
第一金亞洲科技基金                                               21.05000   21.03000   0.02000    0.09510
第一金亞洲新興市場基金                                           13.91000   13.92000  -0.01000   -0.07184
第一金店頭市場基金                                               10.54000   10.89000  -0.35000   -3.21396
第一金創新趨勢基金                                               27.17000   28.14000  -0.97000   -3.44705
第一金電子基金                                                   35.88000   36.86000  -0.98000   -2.65871
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.48000   19.60000  -0.12000   -0.61224
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.87000   19.76000   0.11000    0.55668
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
統一大中華中小基金(美元)                                         10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.45000   14.49000  -0.04000   -0.27605
統一大滿貫基金                                                   33.54000   33.92000  -0.38000   -1.12028
統一大龍印基金                                                   17.02000   17.09000  -0.07000   -0.40960
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
統一中小基金                                                     27.14000   27.97000  -0.83000   -2.96747
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.53210    9.53010   0.00200    0.02099
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.62200    9.63510  -0.01310   -0.13596
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.15210    9.16390  -0.01180   -0.12877
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.15810   11.15580   0.00230    0.02062
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.18450   11.19970  -0.01520   -0.13572
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.64090   10.65460  -0.01370   -0.12858
統一台灣動力基金                                                 17.77000   18.15000  -0.38000   -2.09366
統一全天候基金                                                  114.86000  118.19000  -3.33000   -2.81750
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.57220    8.56450   0.00770    0.08991
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.96140    8.96740  -0.00600   -0.06691
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.82630    8.82930  -0.00300   -0.03398
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.76830    8.76050   0.00780    0.08904
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.16640    9.17250  -0.00610   -0.06650
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.02810    9.03120  -0.00310   -0.03433
統一全球債券組合基金                                             11.94660   11.96140  -0.01480   -0.12373
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.58000   15.50000   0.08000    0.51613
統一全球新科技基金(美元)                                         15.83000   15.78000   0.05000    0.31686
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.70000   14.64000   0.06000    0.40984
統一亞太基金                                                     27.27000   27.40000  -0.13000   -0.47445
統一亞洲大金磚基金                                               13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
統一奔騰基金                                                     61.95000   63.51000  -1.56000   -2.45631
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64070   16.64050   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
統一強漢基金(美元)                                               10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
統一強漢基金(新台幣)                                             25.65000   25.70000  -0.05000   -0.19455
統一統信基金                                                     33.69000   34.47000  -0.78000   -2.26284
統一黑馬基金                                                     62.51000   64.12000  -1.61000   -2.51092
統一新亞洲科技能源基金                                           19.89000   19.89000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.20790    8.21470  -0.00680   -0.08278
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.29400   10.30250  -0.00850   -0.08250
統一經建基金                                                     48.64000   49.97000  -1.33000   -2.66160
統一龍馬基金                                                     70.17000   71.83000  -1.66000   -2.31101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   23.78000   24.53000  -0.75000   -3.05748
野村中小基金                                                     50.90000   51.89000  -0.99000   -1.90788
野村中國機會基金                                                 14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
野村巴西基金                                                      6.06000    5.99000   0.07000    1.16861
野村日本領先基金                                                 12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
野村台灣高股息基金                                               22.13000   22.11000   0.02000    0.09046
野村台灣運籌基金                                                 38.02000   38.58000  -0.56000   -1.45153
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.66700    9.66830  -0.00130   -0.01345
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.65850    9.66080  -0.00230   -0.02381
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67070    9.67080  -0.00010   -0.00103
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.74840    9.74970  -0.00130   -0.01333
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.72220    9.72450  -0.00230   -0.02365
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69630    9.69640  -0.00010   -0.00103
野村平衡基金                                                     19.64000   19.95000  -0.31000   -1.55388
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.74000   12.83000  -0.09000   -0.70148
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
野村全球生技醫療基金                                             16.20000   16.09000   0.11000    0.68365
野村全球品牌基金                                                 28.31000   28.14000   0.17000    0.60412
野村全球氣候變遷基金                                              8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.67000   19.73000  -0.06000   -0.30411
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.46000   12.51000  -0.05000   -0.39968
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.53660   10.54910  -0.01250   -0.11849
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39530   10.40200  -0.00670   -0.06441
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.61550    9.59930   0.01620    0.16876
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37190    9.35620   0.01570    0.16780
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86400    8.84240   0.02160    0.24428
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.07220   11.05380   0.01840    0.16646
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.59890   10.58110   0.01780    0.16822
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07690   10.05250   0.02440    0.24273
野村成長基金                                                     28.47000   28.51000  -0.04000   -0.14030
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.64190    9.65730  -0.01540   -0.15946
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.65240    9.66850  -0.01610   -0.16652
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60130    9.60520  -0.00390   -0.04060
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.89280    9.90870  -0.01590   -0.16047
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.85150    9.86800  -0.01650   -0.16721
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.80300    9.80700  -0.00400   -0.04079
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.51000   13.48000   0.03000    0.22255
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.93640    9.94950  -0.01310   -0.13166
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.87780    9.89000  -0.01220   -0.12336
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.81240    9.81400  -0.00160   -0.01630
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.34460   10.35830  -0.01370   -0.13226
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.21680   10.22930  -0.01250   -0.12220
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.15470   10.15640  -0.00170   -0.01674
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88750    8.88580   0.00170    0.01913
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.59120    9.59820  -0.00700   -0.07293
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.47950    9.48610  -0.00660   -0.06958
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.32310   13.32050   0.00260    0.01952
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.42430   12.43330  -0.00900   -0.07239
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.18030   10.18740  -0.00710   -0.06969
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23370   10.23710  -0.00340   -0.03321
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92290    9.92710  -0.00420   -0.04231
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37920    9.37670   0.00250    0.02666
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00940   11.00650   0.00290    0.02635
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.27690   11.28340  -0.00650   -0.05761
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.85270   10.85990  -0.00720   -0.06630
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.45620   10.45380   0.00240    0.02296
野村泰國基金                                                     43.16000   43.69000  -0.53000   -1.21309
野村高科技基金                                                   12.22000   12.59000  -0.37000   -2.93884
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.52440   10.53100  -0.00660   -0.06267
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.62400   10.62580  -0.00180   -0.01694
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.96310    9.97160  -0.00850   -0.08524
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66600    9.66230   0.00370    0.03829
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.77990    9.78630  -0.00640   -0.06540
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.97420   11.98170  -0.00750   -0.06260
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.89680   12.89790  -0.00110   -0.00853
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.03210   11.04160  -0.00950   -0.08604
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.70760   10.70350   0.00410    0.03831
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.07080   11.07810  -0.00730   -0.06590
野村貨幣市場基金                                                 16.24780   16.24770   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     17.02000   17.06000  -0.04000   -0.23447
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96750    7.97600  -0.00850   -0.10657
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67720   11.68970  -0.01250   -0.10693
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.56000    7.50000   0.06000    0.80000
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
野村精選貨幣市場基金                                             12.07040   12.07030   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.40000   12.43000  -0.03000   -0.24135
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.44000   11.52000  -0.08000   -0.69444
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.34000    8.45000  -0.11000   -1.30178
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.78000   11.93000  -0.15000   -1.25733
野村積極成長基金                                                 12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
野村優質基金                                                     34.47000   34.96000  -0.49000   -1.40160
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63780    8.64220  -0.00440   -0.05091
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03110    8.02840   0.00270    0.03363
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84550    7.84740  -0.00190   -0.02421
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52260   11.52850  -0.00590   -0.05118
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50840   10.50480   0.00360    0.03427
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29500   10.29750  -0.00250   -0.02428
野村環球基金-人民幣計價                                          15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
野村環球基金-美元計價                                            12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.73000   16.68000   0.05000    0.29976
野村鴻利基金                                                     22.49000   22.77000  -0.28000   -1.22969
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84890   16.84880   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.60000   20.89000  -0.29000   -1.38822
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.01000   12.95000   0.06000    0.46332
野村鑫平衡組合基金                                               14.97000   14.95000   0.02000    0.13378
野村鑫全球債券組合基金                                           13.12450   13.14640  -0.02190   -0.16659
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71340    9.71220   0.00120    0.01236
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.70580    9.70820  -0.00240   -0.02472
凱基台商天下基金                                                 13.63000   13.55000   0.08000    0.59041
凱基台灣精五門基金                                               21.12000   21.16000  -0.04000   -0.18904
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86050   10.83620   0.02430    0.22425
凱基亞太高股息基金                                               13.42000   13.39000   0.03000    0.22405
凱基亞洲四金磚基金                                               18.28000   18.30000  -0.02000   -0.10929
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.43480   13.44960  -0.01480   -0.11004
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53070   11.53060   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.47000   27.55000  -0.08000   -0.29038
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.21000   21.11000   0.10000    0.47371
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.15830   21.12050   0.03780    0.17897
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.48000   18.40000   0.08000    0.43478
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.19580   18.14550   0.05030    0.27720
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
凱基資源國基金                                                    9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.76580   11.73960   0.02620    0.22318
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.19770   11.13920   0.05850    0.52517
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.95000   12.90000   0.05000    0.38760
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.07290   13.04660   0.02630    0.20159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.64000   14.75000  -0.11000   -0.74576
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.54000   31.15000   0.39000    1.25201
富邦NASDAQ-100基金                                               28.45000   28.28000   0.17000    0.60113
富邦上証180基金                                                  31.76000   31.93000  -0.17000   -0.53241
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24520    0.24560  -0.00040   -0.16287
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.08000    7.01000   0.07000    0.99857
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.64000   43.42000  -0.78000   -1.79641
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.94250   11.97290  -0.03040   -0.25391
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.30370   11.32290  -0.01920   -0.16957
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.07390   11.05910   0.01480    0.13383
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.52750   10.55430  -0.02680   -0.25392
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.88400    9.90080  -0.01680   -0.16968
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.69180    9.67880   0.01300    0.13431
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.79880   20.76460   0.03420    0.16470
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.23950   11.23840   0.00110    0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.78940   10.74510   0.04430    0.41228
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.84040   12.85060  -0.01020   -0.07937
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90160    1.90270  -0.00110   -0.05781
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.51550    9.52300  -0.00750   -0.07876
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45660    1.45750  -0.00090   -0.06175
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.57810   11.58090  -0.00280   -0.02418
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74240    1.74110   0.00130    0.07467
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07540   10.07780  -0.00240   -0.02381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53550    1.53440   0.00110    0.07169
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.13000   14.18000  -0.05000   -0.35261
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.42000   25.26000   0.16000    0.63341
富邦日本東証基金                                                 23.01000   22.91000   0.10000    0.43649
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.98000   42.98000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.40000   47.74000  -0.34000   -0.71219
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.22000   50.68000  -0.46000   -0.90766
富邦台灣心基金                                                   23.36000   24.00000  -0.64000   -2.66667
富邦台灣釆吉50基金                                               46.98000   47.45000  -0.47000   -0.99052
富邦台灣科技指數基金                                             50.85000   51.51000  -0.66000   -1.28130
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29030    0.29140  -0.00110   -0.37749
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31870    2.32290  -0.00420   -0.18081
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34050    0.34020   0.00030    0.08818
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64780   10.63850   0.00930    0.08742
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01890    2.02260  -0.00370   -0.18293
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32770    0.32740   0.00030    0.09163
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.21880    9.21070   0.00810    0.08794
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.97000   23.14000  -0.17000   -0.73466
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.66000   14.59000   0.07000    0.47978
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.35000   29.74000  -0.39000   -1.31137
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62290   15.62280   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     67.88000   69.53000  -1.65000   -2.37308
富邦科技基金                                                     26.05000   26.94000  -0.89000   -3.30364
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.17720   39.19060  -0.01340   -0.03419
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.75290   37.80300  -0.05010   -0.13253
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.44740   37.50420  -0.05680   -0.15145
富邦恒生國企ETF基金                                              21.92000   22.17000  -0.25000   -1.12765
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.73000   12.65000   0.08000    0.63241
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.42000   34.84000  -0.42000   -1.20551
富邦高成長基金                                                   25.81000   26.46000  -0.65000   -2.45654
富邦基金                                                         13.74000   14.09000  -0.35000   -2.48403
富邦深証100基金                                                  11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.08000   21.19000  -0.11000   -0.51911
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40230    0.40230   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20050   12.20290  -0.00240   -0.01967
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53900    9.54090  -0.00190   -0.01991
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30200    0.30190   0.00010    0.03312
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.91130    8.91300  -0.00170   -0.01907
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.63980    9.64470  -0.00490   -0.05081
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.86810    9.85830   0.00980    0.09941
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.63980    9.64470  -0.00490   -0.05081
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.86810    9.85830   0.00980    0.09941
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.80000   19.72000   0.08000    0.40568
富邦精準基金                                                     48.48000   49.82000  -1.34000   -2.68968
富邦精銳中小基金                                                 12.55000   12.84000  -0.29000   -2.25857
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.78000   20.13000  -0.35000   -1.73870
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.19000   21.31000  -0.12000   -0.56312
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.80000    7.76000   0.04000    0.51546
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.77000   14.93000  -0.16000   -1.07167
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.47000   19.46000   0.01000    0.05139
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.28520   10.32450  -0.03930   -0.38065
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.22370   11.23080  -0.00710   -0.06322
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.99580   10.98340   0.01240    0.11290
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.08450   10.12300  -0.03850   -0.38032
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.95970   10.96660  -0.00690   -0.06292
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.71570   10.70370   0.01200    0.11211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.06000   30.28000  -0.22000   -0.72655
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.97410    8.98710  -0.01300   -0.14465
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.49620    9.51130  -0.01510   -0.15876
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.29720    9.31100  -0.01380   -0.14821
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.79130    9.80550  -0.01420   -0.14482
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.78410    9.79960  -0.01550   -0.15817
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.57870    9.59300  -0.01430   -0.14907
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.63280    9.64700  -0.01420   -0.14720
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.44710    8.45950  -0.01240   -0.14658
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.44210    9.45740  -0.01530   -0.16178
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.01490    9.02870  -0.01380   -0.15285
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.34270   10.35780  -0.01510   -0.14578
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.09640   10.11270  -0.01630   -0.16118
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.69560    9.71030  -0.01470   -0.15139
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.12210    9.13600  -0.01390   -0.15215
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.51000    9.52410  -0.01410   -0.14805
富達卓越領航全球組合基金                                         15.09000   15.04000   0.05000    0.33245
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69320    8.70320  -0.01000   -0.11490
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37230    9.38440  -0.01210   -0.12894
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.14530    9.15650  -0.01120   -0.12232
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.74730    9.75850  -0.01120   -0.11477
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.69710    9.70970  -0.01260   -0.12977
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.49400    9.50550  -0.01150   -0.12098
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.21530    9.22630  -0.01100   -0.11922
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53430    9.54540  -0.01110   -0.11629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.15000   12.13000   0.02000    0.16488
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.09000    9.17000  -0.08000   -0.87241
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.52950    9.54760  -0.01810   -0.18958
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.24900    9.26010  -0.01110   -0.11987
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76120    8.76470  -0.00350   -0.03993
富蘭克林華美中華基金                                             14.70000   14.76000  -0.06000   -0.40650
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.62000   20.97000  -0.35000   -1.66905
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.19000   20.36000  -0.17000   -0.83497
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.92540    7.92880  -0.00340   -0.04288
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.14840    9.15830  -0.00990   -0.10810
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73870    9.74920  -0.01050   -0.10770
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.21290    9.21680  -0.00390   -0.04231
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99800   11.00240  -0.00440   -0.03999
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84090    8.84450  -0.00360   -0.04070
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32280    9.32660  -0.00380   -0.04074
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.99870   13.00830  -0.00960   -0.07380
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39820   10.40590  -0.00770   -0.07400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08620   10.09140  -0.00520   -0.05153
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75710    7.76110  -0.00400   -0.05154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.27390    9.27860  -0.00470   -0.05065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55890   10.55620   0.00270    0.02558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58520    7.58330   0.00190    0.02506
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08500    9.08270   0.00230    0.02532
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38650   10.39210  -0.00560   -0.05389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80820    7.81240  -0.00420   -0.05376
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.27170    8.27050   0.00120    0.01451
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39310    9.39790  -0.00480   -0.05108
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.05210   10.05710  -0.00500   -0.04972
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61210   12.61020   0.00190    0.01507
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.36000   10.22000   0.14000    1.36986
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.46000    8.54000  -0.08000   -0.93677
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.13510   13.06680   0.06830    0.52270
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
富蘭克林華美第一富基金                                           41.40000   42.21000  -0.81000   -1.91898
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29070   10.29060   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.40000   13.34000   0.06000    0.44978
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.49000   13.40000   0.09000    0.67164
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.17000   15.05000   0.12000    0.79734
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.08810    8.01690   0.07120    0.88812
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.33630   11.28370   0.05260    0.46616
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.79360    9.81060  -0.01700   -0.17328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.00190   11.02110  -0.01920   -0.17421
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.07590    7.08390  -0.00800   -0.11293
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.35060    9.36650  -0.01590   -0.16975
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28640   10.30390  -0.01750   -0.16984
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.64290   10.65480  -0.01190   -0.11169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.85000   19.86000  -0.01000   -0.05035
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53840   11.53750   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 38.97620   39.79030  -0.81410   -2.04598
復華大中華中小策略基金                                           10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
復華中小精選基金                                                 76.11000   78.12000  -2.01000   -2.57296
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.28000   12.39000  -0.11000   -0.88781
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.34000   11.44000  -0.10000   -0.87413
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.54000   11.61000  -0.07000   -0.60293
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 12.20000   12.39000  -0.19000   -1.53349
復華全方位基金                                                   30.87000   31.95000  -1.08000   -3.38028
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.23000   21.13000   0.10000    0.47326
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.20000   20.18000   0.02000    0.09911
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.32000   17.40000  -0.08000   -0.45977
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.14000   16.19000  -0.05000   -0.30883
復華全球原物料基金                                                9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.94000   13.84000   0.10000    0.72254
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46340   11.46510  -0.00170   -0.01483
復華全球債券基金                                                 13.43580   13.47520  -0.03940   -0.29239
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.09000   14.12000  -0.03000   -0.21246
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42250   13.42240   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.14000   14.22000  -0.08000   -0.56259
復華亞太成長基金                                                 16.33000   16.46000  -0.13000   -0.78979
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
復華東協世紀基金                                                 13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
復華南非幣長期收益基金A                                          13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
復華南非幣長期收益基金B                                           8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
復華美國新星基金-美元                                            12.95000   12.91000   0.04000    0.30984
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.68000   12.62000   0.06000    0.47544
復華恒生基金                                                     22.20000   22.27000  -0.07000   -0.31432
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.70000   37.82000  -0.12000   -0.31729
復華神盾基金                                                     27.14340   27.67180  -0.52840   -1.90953
復華高成長基金                                                   68.49000   70.56000  -2.07000   -2.93367
復華高益策略組合基金                                             13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38250   14.38240   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.72000   18.75000  -0.03000   -0.16000
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.64000   50.52000   0.12000    0.23753
復華復華基金                                                     21.58000   22.22000  -0.64000   -2.88029
復華華人世紀基金                                                 20.62000   20.82000  -0.20000   -0.96061
復華傳家二號基金                                                 30.60980   31.12760  -0.51780   -1.66348
復華傳家基金                                                     25.89980   26.64540  -0.74560   -2.79823
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.28000   14.24000   0.04000    0.28090
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.47000   18.49000  -0.02000   -0.10817
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.90000    5.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.54000   13.52000   0.02000    0.14793
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              24.19000   24.35000  -0.16000   -0.65708
復華數位經濟基金                                                 62.13000   64.87000  -2.74000   -4.22383
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78330    9.78080   0.00250    0.02556
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63440    9.62980   0.00460    0.04777
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93720    9.93460   0.00260    0.02617
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75560    9.75100   0.00460    0.04717
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.73580    9.73590  -0.00010   -0.00103
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93220    9.91760   0.01460    0.14721
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.75560    9.75890  -0.00330   -0.03382
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.95140    9.94020   0.01120    0.11267
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.75450    9.75790  -0.00340   -0.03484
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.95420    9.94300   0.01120    0.11264
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26170    9.26510  -0.00340   -0.03670
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.04370    9.03770   0.00600    0.06639
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.73950    8.72080   0.01870    0.21443
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37780   11.38200  -0.00420   -0.03690
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.12300   11.11560   0.00740    0.06657
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.87250   10.84930   0.02320    0.21384
景順主流基金                                                     19.04000   19.09000  -0.05000   -0.26192
景順台灣科技基金                                                 33.75000   33.91000  -0.16000   -0.47184
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
景順全球科技基金                                                 21.33000   21.24000   0.09000    0.42373
景順全球康健基金                                                 17.62000   17.51000   0.11000    0.62821
景順貨幣市場基金                                                 15.92240   15.92220   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.98000   35.06000  -0.08000   -0.22818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.60000   15.52000   0.08000    0.51546
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.13000   14.03000   0.10000    0.71276
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66510    8.66950  -0.00440   -0.05075
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34520    8.34550  -0.00030   -0.00359
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98770   10.99330  -0.00560   -0.05094
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55650   10.55700  -0.00050   -0.00474
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.51000    8.52000  -0.01000   -0.11737
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.52000   12.56000  -0.04000   -0.31847
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49220    9.48880   0.00340    0.03583
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.38650    9.36930   0.01720    0.18358
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70500    9.70150   0.00350    0.03608
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.59850    9.58090   0.01760    0.18370
華南永昌永昌基金                                                 19.56000   19.74000  -0.18000   -0.91185
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25900   14.25740   0.00160    0.01122
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
華南永昌全球精品基金                                             15.80000   15.58000   0.22000    1.41207
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.00000   11.92000   0.08000    0.67114
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.60000   11.51000   0.09000    0.78193
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.09000   13.99000   0.10000    0.71480
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.60000   13.49000   0.11000    0.81542
華南永昌物聯網精選基金                                           12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
華南永昌策略報酬基金                                             10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18590   16.18570   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.54580   24.68310  -0.13730   -0.55625
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92420   11.92410   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17310   10.17290   0.00020    0.00197
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.57250   10.52870   0.04380    0.41601
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93010    9.93020  -0.00010   -0.00101
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.28880   10.24750   0.04130    0.40303
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03480   10.03530  -0.00050   -0.00498
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.36640   10.32490   0.04150    0.40194
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89260    9.89310  -0.00050   -0.00505
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.21550   10.17490   0.04060    0.39902
華頓中小型基金                                                   25.52000   25.97000  -0.45000   -1.73277
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.88830   12.91050  -0.02220   -0.17195
華頓台灣基金                                                     30.59000   31.74000  -1.15000   -3.62319
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50650   11.50640   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.74000   17.61000   0.13000    0.73822
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31900   13.31560   0.00340    0.02553
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39320    8.39100   0.00220    0.02622
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.25000    6.22000   0.03000    0.48232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.00090    3.02200  -0.02110   -0.69821
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.11950   14.18290  -0.06340   -0.44702
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47240    0.47520  -0.00280   -0.58923
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.85100   11.88450  -0.03350   -0.28188
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78010   10.81500  -0.03490   -0.32270
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.08530   11.08880  -0.00350   -0.03156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.08220   10.08540  -0.00320   -0.03173
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.67170   11.69260  -0.02090   -0.17875
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.70220   10.72340  -0.02120   -0.19770
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.41000   12.42000  -0.01000   -0.08052
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42120    2.42180  -0.00060   -0.02477
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.95970    1.96310  -0.00340   -0.17320
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.18310   12.17430   0.00880    0.07228
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.01550   10.00820   0.00730    0.07294
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38040    0.38010   0.00030    0.07893
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32300    0.32290   0.00010    0.03097
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.54000    3.55000  -0.01000   -0.28169
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.64000   16.67000  -0.03000   -0.17996
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.28000   18.24000   0.04000    0.21930
匯豐台灣精典基金                                                 24.30000   24.50000  -0.20000   -0.81633
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.23000   12.14000   0.09000    0.74135
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     25.44000   25.56000  -0.12000   -0.46948
匯豐成功基金                                                     40.30000   40.25000   0.05000    0.12422
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43620    2.44200  -0.00580   -0.23751
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23210    2.23810  -0.00600   -0.26808
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.66620   11.67730  -0.01110   -0.09506
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.12600    8.13700  -0.01100   -0.13518
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38420    0.38470  -0.00050   -0.12997
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34690    0.34740  -0.00050   -0.14393
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.86000    7.82000   0.04000    0.51151
匯豐金磚動力基金                                                 14.98000   14.95000   0.03000    0.20067
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97290   14.97280   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.25000    5.21000   0.04000    0.76775
匯豐新鑽動力基金                                                 11.45000   11.38000   0.07000    0.61511
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.48860    5.46640   0.02220    0.40612
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.01560    8.99360   0.02200    0.24462
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.19000   52.63000  -0.44000   -0.83603
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.19000   52.63000  -0.44000   -0.83603
匯豐龍騰電子基金                                                 37.81000   38.33000  -0.52000   -1.35664
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.23780   12.25260  -0.01480   -0.12079
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.11000   21.71000  -0.60000   -2.76370
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
新光中國成長基金(美元)                                           12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.37000   12.41000  -0.04000   -0.32232
新光台灣富貴基金                                                 23.48000   23.56000  -0.08000   -0.33956
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.89200    9.90310  -0.01110   -0.11209
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.36830    9.38480  -0.01650   -0.17582
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.58520    9.59600  -0.01080   -0.11255
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.06830    9.08430  -0.01600   -0.17613
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42730   15.42710   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.70000   24.72000  -0.02000   -0.08091
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.26000   24.29000  -0.03000   -0.12351
新光兩岸優勢基金                                                 13.94000   13.99000  -0.05000   -0.35740
新光店頭基金                                                     26.87000   27.43000  -0.56000   -2.04156
新光南非幣保本基金                                               11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
新光創新科技基金                                                 16.15000   16.50000  -0.35000   -2.12121
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72730    9.74060  -0.01330   -0.13654
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.01110   10.02950  -0.01840   -0.18346
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.67200    9.69880  -0.02680   -0.27632
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.30820    9.32100  -0.01280   -0.13732
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.59210    9.60800  -0.01590   -0.16549
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.26080    9.28640  -0.02560   -0.27567
新光澳幣八年期保本基金                                           10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
新光澳幣十年期保本基金                                           10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
新光澳幣保本基金                                                 11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96470    9.95850   0.00620    0.06226
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.88470    9.87910   0.00560    0.05669
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79620    9.79800  -0.00180   -0.01837
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86190    9.86370  -0.00180   -0.01825
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.85160    9.85760  -0.00600   -0.06087
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.78280    9.78890  -0.00610   -0.06232
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.76000    9.76680  -0.00680   -0.06962
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82910    9.83600  -0.00690   -0.07015
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.45000    7.43000   0.02000    0.26918
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.85000    8.93000  -0.08000   -0.89586
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.88900    9.88460   0.00440    0.04451
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62110    9.61690   0.00420    0.04367
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84910    9.85490  -0.00580   -0.05885
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62420    9.62980  -0.00560   -0.05815
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.69560    9.69850  -0.00290   -0.02990
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.98470    9.98770  -0.00300   -0.03004
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.81330   13.81010   0.00320    0.02317
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.61970    8.61770   0.00200    0.02321
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.23900   36.29050  -0.05150   -0.14191
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.81300   36.77740   0.03560    0.09680
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.19460   38.26010  -0.06550   -0.17120
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09910   11.09820   0.00090    0.00811
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.36480   10.36720  -0.00240   -0.02315
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.84490   13.82540   0.01950    0.14104
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.19410   11.19840  -0.00430   -0.03840
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
群益大印度基金-人民幣                                            12.95060   12.96810  -0.01750   -0.13495
群益大印度基金-美元                                              13.17500   13.21650  -0.04150   -0.31400
群益大印度基金-新臺幣                                            12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.33510   12.33910  -0.00400   -0.03242
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.86720   12.89450  -0.02730   -0.21172
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.51640   11.52020  -0.00380   -0.03299
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.96230   10.98560  -0.02330   -0.21210
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.89820    9.90140  -0.00320   -0.03232
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.46020    9.48030  -0.02010   -0.21202
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.61720    9.62040  -0.00320   -0.03326
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.49940    9.51960  -0.02020   -0.21219
群益中小型股基金                                                 50.64000   51.33000  -0.69000   -1.34424
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.90150    9.90010   0.00140    0.01414
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.94360    9.96010  -0.01650   -0.16566
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.03930    9.04090  -0.00160   -0.01770
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.81100    8.80980   0.00120    0.01362
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.84820    8.86280  -0.01460   -0.16473
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.04420    8.04570  -0.00150   -0.01864
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37890   11.40720  -0.02830   -0.24809
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.18950   11.22150  -0.03200   -0.28517
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.53950   10.56810  -0.02860   -0.27063
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.84390    9.85110  -0.00720   -0.07309
群益中國新機會基金N-美元                                          9.77790    9.80260  -0.02470   -0.25197
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.73030    8.73670  -0.00640   -0.07325
群益中國新機會基金-美元                                          10.45510   10.48150  -0.02640   -0.25187
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
群益平衡王基金                                                   19.21820   19.24170  -0.02350   -0.12213
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.79000    5.81000  -0.02000   -0.34423
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.92090    9.98650  -0.06560   -0.65689
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.24330   10.32970  -0.08640   -0.83642
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.00840    9.06800  -0.05960   -0.65726
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.30110    9.37950  -0.07840   -0.83587
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91390    9.89950   0.01440    0.14546
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.74760    9.73630   0.01130    0.11606
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41160    9.39800   0.01360    0.14471
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.33470    9.32390   0.01080    0.11583
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97090    9.95650   0.01440    0.14463
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.05310   10.04140   0.01170    0.11652
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.57720    9.56340   0.01380    0.14430
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.97050    9.95900   0.01150    0.11547
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.02310   10.03870  -0.01560   -0.15540
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35690    7.36840  -0.01150   -0.15607
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02600   10.02760  -0.00160   -0.01596
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96190    9.96690  -0.00500   -0.05017
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01380   10.01190   0.00190    0.01898
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02590   10.02750  -0.00160   -0.01596
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96190    9.96690  -0.00500   -0.05017
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01380   10.01190   0.00190    0.01898
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02600   10.02760  -0.00160   -0.01596
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96190    9.96690  -0.00500   -0.05017
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01380   10.01190   0.00190    0.01898
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02600   10.02760  -0.00160   -0.01596
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96190    9.96690  -0.00500   -0.05017
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01380   10.01190   0.00190    0.01898
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.80160   14.74160   0.06000    0.40701
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.15000   14.07000   0.08000    0.56859
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
群益印度中小基金N-美元                                            9.89620    9.91640  -0.02020   -0.20370
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益印度中小基金-人民幣                                          14.75370   14.75730  -0.00360   -0.02439
群益印度中小基金-美元                                            14.15420   14.18300  -0.02880   -0.20306
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.86000   15.87000  -0.01000   -0.06301
群益多利策略組合基金                                             11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.62000   15.59000   0.03000    0.19243
群益安家基金                                                     25.79730   26.48910  -0.69180   -2.61164
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06550   16.06530   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.41000   21.19000   0.22000    1.03823
群益亞太中小基金                                                 13.68000   13.79000  -0.11000   -0.79768
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.43000   17.45000  -0.02000   -0.11461
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.53990    9.54870  -0.00880   -0.09216
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.40770    7.41450  -0.00680   -0.09171
群益店頭市場基金                                                109.42000  111.80000  -2.38000   -2.12880
群益東方盛世基金                                                  9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
群益東協成長基金-人民幣                                          13.82750   13.94100  -0.11350   -0.81415
群益東協成長基金-美元                                            13.12890   13.26040  -0.13150   -0.99167
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.58000   12.69000  -0.11000   -0.86682
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.14730   11.19920  -0.05190   -0.46343
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69040   10.74460  -0.05420   -0.50444
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.05270   10.09770  -0.04500   -0.44565
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.93010    9.97640  -0.04630   -0.46410
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.52640    9.57480  -0.04840   -0.50549
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95600    8.99610  -0.04010   -0.44575
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.03040   10.08110  -0.05070   -0.50292
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.71740    9.76270  -0.04530   -0.46401
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.69580    9.74500  -0.04920   -0.50487
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.00520   10.05000  -0.04480   -0.44577
群益長安基金                                                     30.39000   30.77000  -0.38000   -1.23497
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.59800   14.51840   0.07960    0.54827
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.66000   13.56000   0.10000    0.73746
群益真善美基金                                                   17.86230   17.86480  -0.00250   -0.01399
群益馬拉松基金                                                  131.45000  133.49000  -2.04000   -1.52820
群益深証中小板基金                                               15.85000   15.91000  -0.06000   -0.37712
群益創新科技基金                                                 34.74000   35.38000  -0.64000   -1.80893
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.16810   10.12600   0.04210    0.41576
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.12270   10.09880   0.02390    0.23666
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.07310   11.02720   0.04590    0.41624
群益華夏盛世基金-美元                                            11.16170   11.13530   0.02640    0.23708
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.84000   17.77000   0.07000    0.39392
群益奧斯卡基金                                                   29.23000   29.62000  -0.39000   -1.31668
群益新興金鑽基金-美元                                            13.39930   13.45140  -0.05210   -0.38732
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
群益葛萊美基金                                                   25.15000   25.67000  -0.52000   -2.02571
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.53000   18.57000  -0.04000   -0.21540
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.99000   13.13000  -0.14000   -1.06626
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.63720   11.64010  -0.00290   -0.02491
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.39840   11.41400  -0.01560   -0.13667
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.30170   11.31020  -0.00850   -0.07515
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67540    8.67750  -0.00210   -0.02420
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.34270    9.35540  -0.01270   -0.13575
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95020    8.95690  -0.00670   -0.07480
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.05000   30.32000  -0.27000   -0.89050
德信中國精選成長基金                                             12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
德信台灣主流中小基金                                             19.77000   20.20000  -0.43000   -2.12871
德信新興股票組合基金                                             11.63000   11.56000   0.07000    0.60554
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92000   11.91980   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.66620   10.66650  -0.00030   -0.00281
德信數位時代基金                                                 27.87000   27.74000   0.13000    0.46864
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64740   11.64720   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.53000   16.59000  -0.06000   -0.36166
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.76000   19.60000   0.16000    0.81633
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.31000   0.02000    0.27360
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.79830    9.82110  -0.02280   -0.23215
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.82050   13.85210  -0.03160   -0.22812
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.12820    8.12010   0.00810    0.09975
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.19660   11.19380   0.00280    0.02501
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34460   11.34240   0.00220    0.01940
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.80860   12.79400   0.01460    0.11412
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摩根大歐洲基金                                                   18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
摩根中小基金                                                     25.44000   25.83000  -0.39000   -1.50987
摩根中國A股基金                                                  15.55000   15.62000  -0.07000   -0.44814
摩根中國A股基金(美元)                                            12.60000   12.67000  -0.07000   -0.55249
摩根中國亮點基金                                                 14.62000   14.57000   0.05000    0.34317
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.98100   12.05040  -0.06940   -0.57591
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.88620   12.97260  -0.08640   -0.66602
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.33930   10.40750  -0.06820   -0.65530
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.30710   13.38410  -0.07700   -0.57531
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.77560   14.87470  -0.09910   -0.66623
摩根台灣金磚基金                                                 21.20000   21.47000  -0.27000   -1.25757
摩根台灣增長基金                                                 51.79000   52.22000  -0.43000   -0.82344
摩根平衡基金                                                     28.27000   28.35000  -0.08000   -0.28219
摩根全球α基金                                                   19.06000   19.03000   0.03000    0.15765
摩根全球平衡基金                                                 15.26590   15.25920   0.00670    0.04391
摩根全球發現基金                                                 12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.79700    9.79260   0.00440    0.04493
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62780   10.62420   0.00360    0.03388
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17510   10.17200   0.00310    0.03048
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35690   11.35170   0.00520    0.04581
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95980    9.95670   0.00310    0.03113
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.89760   10.88280   0.01480    0.13599
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.79890   13.78010   0.01880    0.13643
摩根亞洲基金                                                     58.43000   58.33000   0.10000    0.17144
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68930    8.69210  -0.00280   -0.03221
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.03810   10.04390  -0.00580   -0.05775
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.00010    9.00600  -0.00590   -0.06551
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41910   12.42190  -0.00280   -0.02254
摩根東方內需機會基金                                             18.50000   18.47000   0.03000    0.16243
摩根東方科技基金                                                 36.76000   36.65000   0.11000    0.30014
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
摩根金龍收成基金                                                 23.56000   23.50000   0.06000    0.25532
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06560   15.06550   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
摩根新金磚五國基金                                               11.89000   11.77000   0.12000    1.01954
摩根新絲路基金                                                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
摩根新興35基金                                                   13.87000   13.80000   0.07000    0.50725
摩根新興日本基金                                                 25.06000   25.05000   0.01000    0.03992
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.61310    7.61300   0.00010    0.00131
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.74400    9.74470  -0.00070   -0.00718
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.65520    9.65420   0.00100    0.01036
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.71960   10.71700   0.00260    0.02426
摩根新興科技基金                                                 60.10000   61.02000  -0.92000   -1.50770
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32300    8.32810  -0.00510   -0.06124
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.45270   10.45920  -0.00650   -0.06215
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.81800    8.78850   0.02950    0.33567
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.62010    9.59760   0.02250    0.23443
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.23820    9.21720   0.02100    0.22783
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.01020    9.97670   0.03350    0.33578
摩根龍揚基金                                                     35.23000   35.14000   0.09000    0.25612
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.37070    9.37150  -0.00080   -0.00854
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23820   11.23920  -0.00100   -0.00890
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聯邦中國龍基金                                                   25.65000   25.98000  -0.33000   -1.27021
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.67010   11.69000  -0.01990   -0.17023
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04670   11.06660  -0.01990   -0.17982
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.94490    9.96230  -0.01740   -0.17466
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.37690   10.39460  -0.01770   -0.17028
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.84980    9.86750  -0.01770   -0.17938
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.86140    8.87690  -0.01550   -0.17461
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.69220   10.63370   0.05850    0.55014
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.42520   10.35290   0.07230    0.69836
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.88860    9.91350  -0.02490   -0.25117
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.73280    9.74290  -0.01010   -0.10367
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.74140    9.76590  -0.02450   -0.25087
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58760    9.59760  -0.01000   -0.10419
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.49520   11.49930  -0.00410   -0.03565
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.31030   11.31690  -0.00660   -0.05832
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.18830   10.18260   0.00570    0.05598
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.01350   11.01740  -0.00390   -0.03540
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.81970   10.82600  -0.00630   -0.05819
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74910    9.74360   0.00550    0.05645
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.74180   24.19670  -0.45490   -1.88001
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14840   13.14820   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.54620   10.56160  -0.01540   -0.14581
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.12700    8.13890  -0.01190   -0.14621
聯邦精選科技基金                                                 12.85000   13.06000  -0.21000   -1.60796
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86730   15.86740  -0.00010   -0.00063
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.39470   12.38780   0.00690    0.05570
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.30450   12.30080   0.00370    0.03008
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.85160   11.84810   0.00350    0.02954
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.66140   11.67700  -0.01560   -0.13360
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.93270   10.94520  -0.01250   -0.11421
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.58130   10.59550  -0.01420   -0.13402
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63750    8.64740  -0.00990   -0.11449
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.30000   37.51000  -0.21000   -0.55985
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.92000   15.85000   0.07000    0.44164
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.82000   15.75000   0.07000    0.44444
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.60000   20.57000   0.03000    0.14584
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.77000   18.75000   0.02000    0.10667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.55000   16.53000   0.02000    0.12099
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.83000   15.81000   0.02000    0.12650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.34000   14.32000   0.02000    0.13966
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.03000   15.02000   0.01000    0.06658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.28000   18.29000  -0.01000   -0.05467
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.20000  -0.01000   -0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.44000   13.45000  -0.01000   -0.07435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博貨幣市場基金                                                 14.98530   14.98520   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.39780   10.39080   0.00700    0.06737
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.97450   13.97160   0.00290    0.02076
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65170    7.64650   0.00520    0.06800
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.22000   14.24000  -0.02000   -0.14045
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.05000   24.61000  -0.56000   -2.27550
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.56000   13.62000  -0.06000   -0.44053
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.91000   14.98000  -0.07000   -0.46729
瀚亞巴西基金                                                      5.17000    5.13000   0.04000    0.77973
瀚亞外銷基金                                                     45.18000   46.19000  -1.01000   -2.18662
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.44130   10.43880   0.00250    0.02395
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26190   10.26310  -0.00120   -0.01169
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12300   12.11960   0.00340    0.02805
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07190   10.06140   0.01050    0.10436
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55960    7.55780   0.00180    0.02382
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.08390    8.08490  -0.00100   -0.01237
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12490    8.12260   0.00230    0.02832
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.25560    7.24800   0.00760    0.10486
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93280    8.93030   0.00250    0.02799
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.29710    9.29480   0.00230    0.02475
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44970    9.45090  -0.00120   -0.01270
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31100    9.30840   0.00260    0.02793
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.14000   13.21000  -0.07000   -0.52990
瀚亞印度基金-美元                                                13.41000   13.51000  -0.10000   -0.74019
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.85000   29.01000  -0.16000   -0.55153
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.40000  -0.10000   -0.80645
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.62000   15.63000  -0.01000   -0.06398
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.76000   11.82000  -0.06000   -0.50761
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72590   11.71750   0.00840    0.07169
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.96080   12.83550   0.12530    0.97620
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.22670   11.23380  -0.00710   -0.06320
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79090   10.78650   0.00440    0.04079
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.91310   11.88540   0.02770    0.23306
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23420    9.22750   0.00670    0.07261
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.76960    9.67520   0.09440    0.97569
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.47010    9.47610  -0.00600   -0.06332
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.09440    9.09060   0.00380    0.04180
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.47470    9.45270   0.02200    0.23274
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.31150   14.28500   0.02650    0.18551
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54770   10.52500   0.02270    0.21568
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.84640   10.83700   0.00940    0.08674
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60360   12.58030   0.02330    0.18521
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.52000   11.41000   0.11000    0.96407
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.59000   22.60000  -0.01000   -0.04425
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54630   13.54610   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.64000   25.46000   0.18000    0.70699
瀚亞高科技基金                                                   62.50000   64.16000  -1.66000   -2.58728
瀚亞理財通基金                                                   26.60000   27.05000  -0.45000   -1.66359
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     24.12000   24.75000  -0.63000   -2.54545
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.13160   13.11450   0.01710    0.13039
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.43040    9.41810   0.01230    0.13060
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.48410   10.48440  -0.00030   -0.00286
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.03420    9.93470   0.09950    1.00154
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.82790   10.84330  -0.01540   -0.14202
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.92100    9.92130  -0.00030   -0.00302
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.16130   10.14120   0.02010    0.19820
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.50690    8.50720  -0.00030   -0.00353
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.84610    7.76820   0.07790    1.00281
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.40550    9.41890  -0.01340   -0.14227
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.50060    8.50080  -0.00020   -0.00235
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.18300    8.16690   0.01610    0.19714
瀚亞電通網基金                                                   16.23000   16.67000  -0.44000   -2.63947
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.59840   13.62750  -0.02910   -0.21354
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07760   10.08880  -0.01120   -0.11101
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06010   10.08630  -0.02620   -0.25976
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.51210   11.53680  -0.02470   -0.21410
瀚亞歐洲基金                                                     12.07000   12.14000  -0.07000   -0.57661
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