[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/17 107/05/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.40990 10.41040 -0.00050 -0.00480 大華銀多元特別收益平衡基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.38260 9.38220 0.00040 0.00426 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.60650 9.60740 -0.00090 -0.00937 中國信託台灣活力基金 16.37000 16.89000 -0.52000 -3.07874 中國信託台灣優勢基金 18.92000 19.40000 -0.48000 -2.47423 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74040 9.73630 0.00410 0.04211 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22960 9.22570 0.00390 0.04227 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19110 10.19340 -0.00230 -0.02256 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65440 9.65670 -0.00230 -0.02382 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29780 10.27420 0.02360 0.22970 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.03640 9.01570 0.02070 0.22960 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31680 11.29560 0.02120 0.18768 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27450 10.25530 0.01920 0.18722 中國信託智能運動基金-台幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 中國信託智能運動基金-美元 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97300 10.97290 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.42810 9.44410 -0.01600 -0.16942 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19220 9.20780 -0.01560 -0.16942 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60140 9.62180 -0.02040 -0.21202 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.35630 9.37620 -0.01990 -0.21224 中國信託精穩基金 18.41260 18.45030 -0.03770 -0.20433 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.73000 69.56000 -0.83000 -1.19321 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.25360 37.36430 -0.11070 -0.29627 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30490 11.30380 0.00110 0.00973 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93890 10.89290 0.04600 0.42229 元大上證50基金 31.63000 31.78000 -0.15000 -0.47199 元大大中華TMT基金-人民幣 13.17000 13.38000 -0.21000 -1.56951 元大大中華TMT基金-新台幣 12.33000 12.47000 -0.14000 -1.12269 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157 元大大中華價值指數基金-美元 13.70300 13.70600 -0.00300 -0.02189 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.93000 17.90700 0.02300 0.12844 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60300 11.65800 -0.05500 -0.47178 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.71900 11.72600 -0.00700 -0.05970 元大中國平衡基金-人民幣 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.27070 47.40580 -0.13510 -0.28499 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31530 10.31920 -0.00390 -0.03779 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59380 9.59740 -0.00360 -0.03751 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96490 9.92850 0.03640 0.36662 元大巴西指數基金 6.36400 6.29100 0.07300 1.16039 元大巴菲特基金 30.51000 30.84000 -0.33000 -1.07004 元大日經225基金 28.77000 28.63000 0.14000 0.48900 元大台商收成基金 23.82000 24.13000 -0.31000 -1.28471 元大台灣50單日反向1倍基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 元大台灣50單日正向2倍基金 36.22000 36.65000 -0.43000 -1.17326 元大台灣中型100基金 33.21000 33.26000 -0.05000 -0.15033 元大台灣加權股價指數基金 24.92500 25.05200 -0.12700 -0.50695 元大台灣卓越50基金 81.00000 81.83000 -0.83000 -1.01430 元大台灣金融基金 17.55000 17.56000 -0.01000 -0.05695 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.95000 30.87000 0.08000 0.25915 元大台灣高股息基金 26.22000 26.01000 0.21000 0.80738 元大台灣電子科技基金 35.25000 35.68000 -0.43000 -1.20516 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 元大全球ETF穩健組合基金 14.67000 14.59000 0.08000 0.54832 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.27000 12.36000 -0.09000 -0.72816 元大全球不動產證券化基金-美元 12.47700 12.53800 -0.06100 -0.48652 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.58000 6.58000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.14700 10.10900 0.03800 0.37590 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 元大全球新興市場精選組合基金 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 元大全球農業商機基金 16.47000 16.45000 0.02000 0.12158 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.48600 8.44700 0.03900 0.46170 元大印度指數基金 9.62300 9.59700 0.02600 0.27092 元大印度基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 元大多多基金 21.59000 22.22000 -0.63000 -2.83528 元大多福基金 59.83000 60.66000 -0.83000 -1.36828 元大亞太成長基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59850 8.58180 0.01670 0.19460 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.14070 7.12680 0.01390 0.19504 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.97600 9.96900 0.00700 0.07022 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.19100 10.24100 -0.05000 -0.48823 元大卓越基金 51.64000 52.26000 -0.62000 -1.18638 元大店頭基金 9.50000 9.61000 -0.11000 -1.14464 元大泛歐成長基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21090 10.21040 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.26180 9.25710 0.00470 0.05077 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.64450 30.65340 -0.00890 -0.02903 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.07730 36.12910 -0.05180 -0.14337 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.71970 19.69740 0.02230 0.11321 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.05350 18.09700 -0.04350 -0.24037 元大美國政府7至10年期債券基金 37.10830 37.16200 -0.05370 -0.14450 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.78860 20.77910 0.00950 0.04572 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.45490 17.47450 -0.01960 -0.11216 元大高科技基金 20.37000 20.82000 -0.45000 -2.16138 元大得利貨幣市場基金 16.23390 16.23380 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.96820 11.96800 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.25000 14.36000 -0.11000 -0.76602 元大華夏中小基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 元大新中國基金-人民幣 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743 元大新中國基金-美元 11.32000 11.45000 -0.13000 -1.13537 元大新中國基金-新台幣 10.93000 11.04000 -0.11000 -0.99638 元大新主流基金 29.74000 30.70000 -0.96000 -3.12704 元大新東協平衡基金-美元 9.95800 9.95000 0.00800 0.08040 元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24760 10.30440 -0.05680 -0.55122 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.29100 10.32150 -0.03050 -0.29550 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.56730 10.58300 -0.01570 -0.14835 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.33800 9.35190 -0.01390 -0.14863 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72040 9.73520 -0.01480 -0.15203 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41600 9.43030 -0.01430 -0.15164 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57140 9.57180 -0.00040 -0.00418 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.27660 9.27710 -0.00050 -0.00539 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48900 9.50110 -0.01210 -0.12735 元大新興亞洲基金 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.41500 9.38720 0.02780 0.29615 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.29690 9.26960 0.02730 0.29451 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.37790 9.33660 0.04130 0.44235 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25810 9.21730 0.04080 0.44265 元大萬泰貨幣市場基金 15.08430 15.08410 0.00020 0.00133 元大經貿基金 40.89000 41.78000 -0.89000 -2.13021 元大實質多重資產基金-人民幣 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 元大實質多重資產基金-美元 9.50000 9.54700 -0.04700 -0.49230 元大實質多重資產基金-新台幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 元大滬深300單日反向1倍基金 14.54000 14.42000 0.12000 0.83218 元大滬深300單日正向2倍基金 16.11000 16.40000 -0.29000 -1.76829 元大精準中小基金 22.64000 22.95000 -0.31000 -1.35076 元大摩臺基金 37.94000 38.28000 -0.34000 -0.88819 元大標普500基金 24.47000 24.37000 0.10000 0.41034 元大標普500單日反向1倍基金 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282 元大標普500單日正向2倍基金 31.66000 31.35000 0.31000 0.98884 元大標智滬深300基金 18.98000 19.10000 -0.12000 -0.62827 元大歐洲50基金 25.52000 25.61000 -0.09000 -0.35143 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55940 9.49530 0.06410 0.67507 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14670 10.14640 0.00030 0.00296 元大績效基金 61.56000 63.49000 -1.93000 -3.03985 元大韓國KOSPI200基金 24.01000 24.18000 -0.17000 -0.70306 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.01000 16.30000 -0.29000 -1.77914 日盛上選基金 35.31000 36.12000 -0.81000 -2.24252 日盛小而美基金 19.72000 20.07000 -0.35000 -1.74390 日盛中國內需動力基金 11.59000 11.63000 -0.04000 -0.34394 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61090 11.61440 -0.00350 -0.03014 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86230 9.86530 -0.00300 -0.03041 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.91910 11.92860 -0.00950 -0.07964 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11790 10.12590 -0.00800 -0.07901 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75350 10.75390 -0.00040 -0.00372 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11250 9.11280 -0.00030 -0.00329 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.64000 12.70000 -0.06000 -0.47244 日盛日盛基金 14.74000 15.18000 -0.44000 -2.89855 日盛目標收益組合基金(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 日盛全球抗暖化基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02070 10.02640 -0.00570 -0.05685 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53020 9.53570 -0.00550 -0.05768 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79110 9.79010 0.00100 0.01021 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31410 9.31310 0.00100 0.01074 日盛全球新興債券基金A 10.72570 10.72950 -0.00380 -0.03542 日盛全球新興債券基金B 8.42350 8.42650 -0.00300 -0.03560 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40850 2.40970 -0.00120 -0.04980 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69780 1.69860 -0.00080 -0.04710 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37580 0.37620 -0.00040 -0.10633 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26580 0.26610 -0.00030 -0.11274 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40600 12.41150 -0.00550 -0.04431 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.62920 8.63300 -0.00380 -0.04402 日盛亞洲機會基金 7.85000 7.88000 -0.03000 -0.38071 日盛首選基金 18.04000 18.33000 -0.29000 -1.58211 日盛高科技基金 18.75000 19.16000 -0.41000 -2.13987 日盛貨幣市場基金 14.75160 14.75140 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.07000 44.37000 -1.30000 -2.92991 日盛精選五虎基金 39.95000 40.59000 -0.64000 -1.57674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46860 13.46850 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.52000 36.31000 -0.79000 -2.17571 台新MSCI中國基金 22.73000 22.63000 0.10000 0.44189 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.44000 18.31000 0.13000 0.70999 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.12000 21.36000 -0.24000 -1.12360 台新大眾貨幣市場基金 14.14490 14.14470 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.83750 9.85050 -0.01300 -0.13197 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81740 10.80660 0.01080 0.09994 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05960 10.03230 0.02730 0.27212 台新中國通基金 50.27000 50.85000 -0.58000 -1.14061 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57440 0.57510 -0.00070 -0.12172 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.15700 17.15900 -0.00200 -0.01166 台新中國精選中小基金-美元 0.42530 0.42330 0.00200 0.47248 台新中國精選中小基金-新台幣 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380 台新主流基金 25.00000 25.19000 -0.19000 -0.75427 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.56000 18.63000 -0.07000 -0.37574 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62440 0.62770 -0.00330 -0.52573 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.01000 14.13000 -0.12000 -0.84926 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47100 0.47570 -0.00470 -0.98802 台新台灣中小基金 39.45000 39.85000 -0.40000 -1.00376 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.30180 9.38930 -0.08750 -0.93191 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31090 9.40090 -0.09000 -0.95736 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.49000 8.56000 -0.07000 -0.81776 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32770 10.39260 -0.06490 -0.62448 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.65470 10.68590 -0.03120 -0.29197 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38500 11.38050 0.00450 0.03954 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 台新印度基金 15.71000 15.62000 0.09000 0.57618 台新亞美短期債券基金 10.91350 10.91520 -0.00170 -0.01557 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.63580 8.68120 -0.04540 -0.52297 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29520 0.29720 -0.00200 -0.67295 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82170 11.82430 -0.00260 -0.02199 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39820 0.39880 -0.00060 -0.15045 台新真吉利貨幣市場基金 11.07880 11.07870 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.52930 29.61330 -0.08400 -0.28366 台新智慧生活基金-美元 10.26850 10.24990 0.01860 0.18147 台新智慧生活基金-新台幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.93720 8.95160 -0.01440 -0.16087 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.85440 8.85550 -0.00110 -0.01242 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.46480 9.43270 0.03210 0.34031 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38510 9.33960 0.04550 0.48717 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38030 10.37310 0.00720 0.06941 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34220 0.34240 -0.00020 -0.05841 台新新興市場債券基金(B類型) 7.84800 7.87860 -0.03060 -0.38839 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27200 0.27320 -0.00120 -0.43924 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.95300 10.87800 0.07500 0.68946 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.11000 23.89000 -0.78000 -3.26496 未來資產全球大消費基金 15.24000 15.17000 0.07000 0.46144 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79030 11.79560 -0.00530 -0.04493 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.63010 9.63450 -0.00440 -0.04567 未來資產亞洲新富基金 21.93000 21.83000 0.10000 0.45809 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55230 12.55210 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 14.28000 14.77000 -0.49000 -3.31754 未來資產新興市場債券基金A 8.73600 8.74430 -0.00830 -0.09492 未來資產新興市場債券基金B 6.74300 6.74940 -0.00640 -0.09482 未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00720 11.00630 0.00090 0.00818 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27840 10.27840 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44790 9.44590 0.00200 0.02117 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59010 10.58790 0.00220 0.02078 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55480 8.56060 -0.00580 -0.06775 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64920 9.65620 -0.00700 -0.07249 永豐中小基金 53.71000 55.01000 -1.30000 -2.36321 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83530 1.83990 -0.00460 -0.25001 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37970 2.38570 -0.00600 -0.25150 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.75640 8.77910 -0.02270 -0.25857 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.01470 11.04330 -0.02860 -0.25898 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.95000 4.99000 -0.04000 -0.80160 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.26000 23.44000 -0.18000 -0.76792 永豐主流品牌基金 18.03000 17.81000 0.22000 1.23526 永豐永豐基金 35.47000 36.04000 -0.57000 -1.58158 永豐亞洲民生消費基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 永豐南非幣2021保本基金 12.80480 12.79350 0.01130 0.08833 永豐高科技基金 26.12000 26.94000 -0.82000 -3.04380 永豐貨幣市場基金 13.86640 13.86620 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03230 2.03140 0.00090 0.04430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39440 2.39700 -0.00260 -0.10847 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85280 7.85020 0.00260 0.03312 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36010 10.35660 0.00350 0.03379 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.31020 7.31270 -0.00250 -0.03419 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06720 11.07100 -0.00380 -0.03432 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.60000 8.68000 -0.08000 -0.92166 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.35000 19.51000 -0.16000 -0.82009 永豐臺灣加權ETF基金 53.94000 54.25000 -0.31000 -0.57143 永豐領航科技基金 41.26000 42.69000 -1.43000 -3.34973 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 永豐趨勢平衡基金 50.11000 50.96000 -0.85000 -1.66797 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46250 11.46140 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60260 9.60200 0.00060 0.00625 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72710 9.72650 0.00060 0.00617 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57770 9.57930 -0.00160 -0.01670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66200 9.66370 -0.00170 -0.01759 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.61750 9.61750 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87310 9.87310 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56500 9.56690 -0.00190 -0.01986 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73250 9.73440 -0.00190 -0.01952 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 兆豐國際中小基金 15.81000 16.07000 -0.26000 -1.61792 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.29000 21.32000 -0.03000 -0.14071 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.50000 21.55000 -0.05000 -0.23202 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 兆豐國際生命科學基金 15.26000 15.16000 0.10000 0.65963 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35320 10.33970 0.01350 0.13056 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74710 10.74320 0.00390 0.03630 兆豐國際全球高股息基金 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 兆豐國際全球基金 32.12000 32.02000 0.10000 0.31230 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21690 10.21630 0.00060 0.00587 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68510 9.68000 0.00510 0.05269 兆豐國際國民基金 22.71000 22.77000 -0.06000 -0.26350 兆豐國際第一基金 13.34000 13.47000 -0.13000 -0.96511 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85140 9.84990 0.00150 0.01523 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91750 7.91620 0.00130 0.01642 兆豐國際萬全基金 20.64000 20.80000 -0.16000 -0.76923 兆豐國際電子基金 26.14000 26.57000 -0.43000 -1.61837 兆豐國際綠鑽基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.89000 22.10000 -0.21000 -0.95023 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.08000 16.99000 0.09000 0.52972 兆豐國際豐台灣基金 32.83000 32.82000 0.01000 0.03047 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48740 12.48720 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06230 11.06770 -0.00540 -0.04879 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92510 11.93210 -0.00700 -0.05867 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70960 10.71640 -0.00680 -0.06345 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47870 11.48830 -0.00960 -0.08356 合庫全球高收益債券基金B類型 8.20180 8.20580 -0.00400 -0.04875 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59460 9.60010 -0.00550 -0.05729 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10480 9.11070 -0.00590 -0.06476 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09210 9.09990 -0.00780 -0.08572 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41260 9.41860 -0.00600 -0.06370 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 合庫全球新興市場基金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.11760 10.11750 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.62540 9.64800 -0.02260 -0.23425 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.88590 9.91090 -0.02500 -0.25225 合庫新興多重收益基金A類型 10.13460 10.15440 -0.01980 -0.19499 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.65620 11.68570 -0.02950 -0.25245 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60750 13.64090 -0.03340 -0.24485 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.11660 9.13820 -0.02160 -0.23637 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.74850 9.77310 -0.02460 -0.25171 合庫新興多重收益基金B類型 8.06930 8.08510 -0.01580 -0.19542 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.08440 9.10740 -0.02300 -0.25254 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37220 10.39770 -0.02550 -0.24525 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90300 10.90260 0.00040 0.00367 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63770 10.65650 -0.01880 -0.17642 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15250 10.15550 -0.00300 -0.02954 安聯中國東協基金 16.30000 16.27000 0.03000 0.18439 安聯中國策略基金 16.26000 16.37000 -0.11000 -0.67196 安聯中華新思路基金-人民幣 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 安聯中華新思路基金-美元 14.97000 15.02000 -0.05000 -0.33289 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 安聯台灣大壩基金 26.51000 26.98000 -0.47000 -1.74203 安聯台灣科技基金 45.14000 45.73000 -0.59000 -1.29018 安聯台灣貨幣市場基金 12.47640 12.47620 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.55000 30.02000 -0.47000 -1.56562 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05870 10.07910 -0.02040 -0.20240 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.98990 15.02140 -0.03150 -0.20970 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67220 9.69250 -0.02030 -0.20944 安聯四季成長組合基金-美元 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05250 12.07270 -0.02020 -0.16732 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07870 10.09640 -0.01770 -0.17531 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21080 12.23290 -0.02210 -0.18066 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57450 9.59040 -0.01590 -0.16579 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42010 9.43670 -0.01660 -0.17591 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12490 9.14140 -0.01650 -0.18050 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86200 11.86500 -0.00300 -0.02528 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91500 10.92020 -0.00520 -0.04762 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59060 10.59520 -0.00460 -0.04342 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02930 9.03190 -0.00260 -0.02879 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82660 8.83080 -0.00420 -0.04756 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53830 8.54190 -0.00360 -0.04215 安聯全球人口趨勢基金 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.16000 33.83000 0.33000 0.97547 安聯全球油礦金趨勢基金 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 安聯全球計量平衡基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03920 12.04190 -0.00270 -0.02242 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49460 10.49690 -0.00230 -0.02191 安聯全球新興市場基金 18.81000 18.69000 0.12000 0.64205 安聯全球農金趨勢基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 安聯全球綠能趨勢基金 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 安聯亞洲動態策略基金 25.28000 25.19000 0.09000 0.35728 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97970 9.98280 -0.00310 -0.03105 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78290 9.78590 -0.00300 -0.03066 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.02140 83.07500 -0.05360 -0.06452 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.61940 12.63870 -0.01930 -0.15271 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.84490 65.89030 -0.04540 -0.06890 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92780 9.94300 -0.01520 -0.15287 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51130 2.51010 0.00120 0.04781 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62680 10.63690 -0.01010 -0.09495 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09710 2.09610 0.00100 0.04771 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87290 8.88020 -0.00730 -0.08221 宏利台灣動力基金 32.63000 33.57000 -0.94000 -2.80012 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.45070 10.44160 0.00910 0.08715 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93790 9.91660 0.02130 0.21479 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32610 8.31900 0.00710 0.08535 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.12210 8.10700 0.01510 0.18626 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 宏利全球債券組合基金 12.94380 12.95310 -0.00930 -0.07180 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76040 2.76360 -0.00320 -0.11579 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64620 11.65930 -0.01310 -0.11236 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69700 8.70630 -0.00930 -0.10682 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26910 2.26740 0.00170 0.07498 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65970 10.66010 -0.00040 -0.00375 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.28650 4.29390 -0.00740 -0.17234 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69600 0.69750 -0.00150 -0.21505 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.94000 19.96000 -0.02000 -0.10020 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60440 11.60640 -0.00200 -0.01723 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35640 10.35990 -0.00350 -0.03378 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01330 10.01340 -0.00010 -0.00100 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05290 9.05810 -0.00520 -0.05741 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58340 8.58660 -0.00320 -0.03727 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42810 8.42670 0.00140 0.01661 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57550 8.57980 -0.00430 -0.05012 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75540 2.75280 0.00260 0.09445 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40310 0.40280 0.00030 0.07448 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17210 12.15830 0.01380 0.11350 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92070 0.92030 0.00040 0.04346 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51890 7.51050 0.00840 0.11184 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09180 2.09010 0.00170 0.08134 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30070 0.30050 0.00020 0.06656 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.23620 9.22510 0.01110 0.12032 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33880 0.33860 0.00020 0.05907 宏利萬利貨幣市場基金 13.62960 13.62950 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.92000 2.93000 -0.01000 -0.34130 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 宏利臺灣股息收益基金 29.77000 30.15000 -0.38000 -1.26036 宏利澳幣保本基金 11.94050 11.94790 -0.00740 -0.06194 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85720 9.89650 -0.03930 -0.39711 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.89760 9.91160 -0.01400 -0.14125 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.01400 9.01350 0.00050 0.00555 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55270 10.55210 0.00060 0.00569 貝萊德亞美利加收益基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 貝萊德新台幣基金 12.92510 12.92500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.54000 25.87000 -0.33000 -1.27561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17480 11.17200 0.00280 0.02506 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22120 10.19980 0.02140 0.20981 保德信大中華基金 31.65000 31.73000 -0.08000 -0.25213 保德信中小型股基金 46.08000 47.44000 -1.36000 -2.86678 保德信中國中小基金-人民幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 保德信中國中小基金-美元 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.85510 9.87630 -0.02120 -0.21466 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.84760 9.86780 -0.02020 -0.20471 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.95840 9.98050 -0.02210 -0.22143 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.64260 10.66620 -0.02360 -0.22126 保德信中國品牌基金-人民幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 保德信中國品牌基金-美元 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837 保德信台商全方位基金 37.59000 38.48000 -0.89000 -2.31289 保德信全球中小基金 30.14000 29.97000 0.17000 0.56723 保德信全球消費商機基金 17.45000 17.34000 0.11000 0.63437 保德信全球基礎建設基金 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661 保德信全球資源基金 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847 保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.73000 30.50000 0.23000 0.75410 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.93220 9.93250 -0.00030 -0.00302 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61250 10.61260 -0.00010 -0.00094 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13520 9.12180 0.01340 0.14690 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75070 9.73640 0.01430 0.14687 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.30800 8.31990 -0.01190 -0.14303 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76510 10.78060 -0.01550 -0.14378 保德信亞太基金 22.67000 22.60000 0.07000 0.30973 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50840 8.50780 0.00060 0.00705 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08890 11.08810 0.00080 0.00721 保德信店頭市場基金 34.49000 35.24000 -0.75000 -2.12826 保德信拉丁美洲基金 7.25000 7.19000 0.06000 0.83449 保德信金平衡基金 29.64000 29.79000 -0.15000 -0.50352 保德信金滿意基金 41.67000 42.00000 -0.33000 -0.78571 保德信科技島基金 25.62000 25.88000 -0.26000 -1.00464 保德信高成長基金 94.66000 96.40000 -1.74000 -1.80498 保德信第一基金 27.35000 27.86000 -0.51000 -1.83058 保德信貨幣市場基金 15.74900 15.74880 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65940 10.63840 0.02100 0.19740 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51030 10.47370 0.03660 0.34945 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90920 10.89390 0.01530 0.14045 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07150 10.04200 0.02950 0.29377 保德信新世紀基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.14460 8.13560 0.00900 0.11062 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75820 10.74630 0.01190 0.11074 保德信新興趨勢組合基金 11.78000 11.59000 0.19000 1.63934 保德信瑞騰基金 15.53150 15.53160 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76370 9.74720 0.01650 0.16928 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91470 9.89810 0.01660 0.16771 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67720 9.65960 0.01760 0.18220 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74230 9.72470 0.01760 0.18098 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79720 9.78820 0.00900 0.09195 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79740 9.78840 0.00900 0.09195 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78420 9.77870 0.00550 0.05624 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78440 9.77880 0.00560 0.05727 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.80450 9.79690 0.00760 0.07758 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.65960 9.64250 0.01710 0.17734 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60710 9.59290 0.01420 0.14803 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95770 1.95810 -0.00040 -0.02043 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62620 2.62660 -0.00040 -0.01523 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30780 0.30820 -0.00040 -0.12979 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44880 0.44940 -0.00060 -0.13351 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.71980 8.72500 -0.00520 -0.05960 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87730 11.88240 -0.00510 -0.04292 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.58800 9.59000 -0.00200 -0.02086 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59150 11.59410 -0.00260 -0.02243 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08450 9.09710 -0.01260 -0.13851 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.01050 11.02570 -0.01520 -0.13786 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11080 10.10450 0.00630 0.06235 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95200 9.94230 0.00970 0.09756 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12780 10.12080 0.00700 0.06916 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60960 10.60280 0.00680 0.06413 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01830 10.00950 0.00880 0.08792 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82750 9.81550 0.01200 0.12226 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05400 10.04170 0.01230 0.12249 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76310 9.74810 0.01500 0.15388 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89560 9.88150 0.01410 0.14269 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38800 10.35240 0.03560 0.34388 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.40100 6.38290 0.01810 0.28357 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79280 10.76230 0.03050 0.28340 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63970 11.63960 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.35000 19.75000 -0.40000 -2.02532 施羅德樂活中小基金-I類型 4394.080004484.52000 -90.44000 -2.01672 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83770 10.84760 -0.00990 -0.09126 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.08660 12.10940 -0.02280 -0.18828 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.32670 11.35010 -0.02340 -0.20617 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.72110 9.73000 -0.00890 -0.09147 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.36300 10.38260 -0.01960 -0.18878 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.16130 10.18220 -0.02090 -0.20526 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.13610 11.14630 -0.01020 -0.09151 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.92600 11.94850 -0.02250 -0.18831 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.87990 11.90440 -0.02450 -0.20581 柏瑞五國金勢力建設基金 6.73000 6.69000 0.04000 0.59791 柏瑞巨人基金 12.71000 12.81000 -0.10000 -0.78064 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64160 13.64150 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.17000 16.12000 0.05000 0.31017 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32090 13.31210 0.00880 0.06611 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80610 11.80590 0.00020 0.00169 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44880 12.44970 -0.00090 -0.00723 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.01750 9.01160 0.00590 0.06547 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81850 6.81400 0.00450 0.06604 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92040 8.92020 0.00020 0.00224 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56270 8.56530 -0.00260 -0.03036 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92870 10.92940 -0.00070 -0.00640 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45040 8.45110 -0.00070 -0.00828 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98120 11.98090 0.00030 0.00250 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54020 11.53260 0.00760 0.06590 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60340 11.60700 -0.00360 -0.03102 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33230 11.33300 -0.00070 -0.00618 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03570 9.02980 0.00590 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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83540 9.84020 -0.00480 -0.04878 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92150 9.92650 -0.00500 -0.05037 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58040 10.58170 -0.00130 -0.01229 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79280 11.79900 -0.00620 -0.05255 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25990 11.26730 -0.00740 -0.06568 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13110 9.13220 -0.00110 -0.01205 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89910 9.90430 -0.00520 -0.05250 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76720 9.77360 -0.00640 -0.06548 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29570 10.29690 -0.00120 -0.01165 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98020 10.98600 -0.00580 -0.05279 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87830 10.88550 -0.00720 -0.06614 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13120 9.13240 -0.00120 -0.01314 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89950 9.90470 -0.00520 -0.05250 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76760 9.77400 -0.00640 -0.06548 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.19000 10.19000 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9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32110 11.31310 0.00800 0.07071 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00280 10.99790 0.00490 0.04455 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.19010 10.18690 0.00320 0.03141 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40850 8.40250 0.00600 0.07141 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51160 9.50740 0.00420 0.04418 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54620 9.54320 0.00300 0.03144 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58380 10.57910 0.00470 0.04443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94210 9.93500 0.00710 0.07146 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17370 10.17050 0.00320 0.03146 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85420 9.84990 0.00430 0.04366 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08540 9.07900 0.00640 0.07049 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02050 9.01830 0.00220 0.02439 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.56820 9.56520 0.00300 0.03136 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05450 12.04900 0.00550 0.04565 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.57730 11.57750 -0.00020 -0.00173 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.04730 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9.47840 9.47880 -0.00040 -0.00422 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30830 9.30870 -0.00040 -0.00430 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95670 9.96060 -0.00390 -0.03915 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.51000 9.51520 -0.00520 -0.05465 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.29000 18.28000 0.01000 0.05470 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90820 12.90560 0.00260 0.02015 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93570 10.92820 0.00750 0.06863 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.70600 11.69670 0.00930 0.07951 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26100 12.24480 0.01620 0.13230 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.36510 11.35910 0.00600 0.05282 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06310 10.05620 0.00690 0.06861 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50570 10.49740 0.00830 0.07907 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42650 10.41270 0.01380 0.13253 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47710 10.47160 0.00550 0.05252 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30160 10.29340 0.00820 0.07966 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.41750 10.41200 0.00550 0.05282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.62000 13.50000 0.12000 0.88889 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.19000 31.78000 -0.59000 -1.85651 國泰大中華基金 21.65000 21.84000 -0.19000 -0.86996 國泰小龍基金 16.18000 16.37000 -0.19000 -1.16066 國泰中小成長基金 45.53000 46.22000 -0.69000 -1.49286 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.47770 4.51390 -0.03620 -0.80197 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.08000 21.16000 -0.08000 -0.37807 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81190 0.81630 -0.00440 -0.53902 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77030 0.77460 -0.00430 -0.55513 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07310 2.07900 -0.00590 -0.28379 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66000 9.65210 0.00790 0.08185 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.32880 8.32200 0.00680 0.08171 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32190 0.32200 -0.00010 -0.03106 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40140 11.40040 0.00100 0.00877 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79150 1.78690 0.00460 0.25743 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.19510 10.18120 0.01390 0.13653 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34590 0.34590 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.91400 4.94720 -0.03320 -0.67109 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.12000 23.18000 -0.06000 -0.25884 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76720 0.77040 -0.00320 -0.41537 國泰中港台基金人民幣級別 3.67000 3.70110 -0.03110 -0.84029 國泰中港台基金台幣級別 17.28000 17.35000 -0.07000 -0.40346 國泰中港台基金美元級別 0.58010 0.58350 -0.00340 -0.58269 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.81000 27.68000 0.13000 0.46965 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.37000 37.06000 0.31000 0.83648 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01170 10.00010 0.01160 0.11600 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01170 10.00010 0.01160 0.11600 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01170 10.00010 0.01160 0.11600 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33460 0.33470 -0.00010 -0.02988 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33460 0.33470 -0.00010 -0.02988 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33460 0.33470 -0.00010 -0.02988 國泰台灣貨幣市場基金 12.40000 12.39990 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.29000 29.82000 -0.53000 -1.77733 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25000 2.24730 0.00270 0.12014 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35460 0.35330 0.00130 0.36796 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47410 0.47510 -0.00100 -0.21048 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46970 0.47000 -0.00030 -0.06383 國泰全球資源基金台幣級別 5.90000 5.86000 0.04000 0.68259 國泰全球資源基金美元級別 0.19440 0.19340 0.00100 0.51706 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41400 0.41420 -0.00020 -0.04829 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37670 0.37690 -0.00020 -0.05306 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43740 0.43760 -0.00020 -0.04570 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49800 0.50120 -0.00320 -0.63847 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.12000 21.21000 -0.09000 -0.42433 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40880 2.41400 -0.00520 -0.21541 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.48730 11.47010 0.01720 0.14996 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.46080 10.44510 0.01570 0.15031 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38060 0.38050 0.00010 0.02628 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34660 0.34650 0.00010 0.02886 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50560 0.50840 -0.00280 -0.55075 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41220 0.41190 0.00030 0.07283 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.54000 18.46000 0.08000 0.43337 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62020 0.61830 0.00190 0.30729 國泰科技生化基金 38.16000 39.00000 -0.84000 -2.15385 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.83000 25.74000 0.09000 0.34965 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.31740 37.32340 -0.00600 -0.01608 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.13270 20.10720 0.02550 0.12682 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.33650 18.38080 -0.04430 -0.24101 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.78820 38.80120 -0.01300 -0.03350 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.96690 38.95400 0.01290 0.03312 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.39950 41.37130 0.02820 0.06816 國泰紐幣2021保本基金 11.98580 11.99240 -0.00660 -0.05503 國泰紐幣八年期保本基金 12.26380 12.27290 -0.00910 -0.07415 國泰紐幣保本基金 12.30780 12.30860 -0.00080 -0.00650 國泰高科技基金 13.89000 14.24000 -0.35000 -2.45787 國泰國泰基金台幣I級別 24.30000 24.81000 -0.51000 -2.05562 國泰國泰基金台幣級別 24.30000 24.81000 -0.51000 -2.05562 國泰富時中國A50基金 20.54000 20.64000 -0.10000 -0.48450 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33790 0.33770 0.00020 0.05922 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45850 0.46090 -0.00240 -0.52072 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36810 0.36630 0.00180 0.49140 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49960 0.50000 -0.00040 -0.08000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35260 0.35160 0.00100 0.28441 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47840 0.48000 -0.00160 -0.33333 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64040 10.62840 0.01200 0.11291 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.75410 7.74530 0.00880 0.11362 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35940 0.35900 0.00040 0.11142 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25940 0.25950 -0.00010 -0.03854 國泰新興市場基金台幣級別 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.41500 0.41570 -0.00070 -0.16839 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11310 2.11820 -0.00510 -0.24077 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41560 1.41900 -0.00340 -0.23961 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34320 0.34320 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36820 0.36810 0.00010 0.02717 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23220 0.23220 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.53870 10.53710 0.00160 0.01518 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.92910 6.92810 0.00100 0.01443 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.12000 34.49000 -0.37000 -1.07277 國泰價值卓越基金 16.67000 17.20000 -0.53000 -3.08140 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39540 0.39570 -0.00030 -0.07582 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.01710 40.11270 -0.09560 -0.23833 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05930 12.06220 -0.00290 -0.02404 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41070 0.41090 -0.00020 -0.04867 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58920 9.57490 0.01430 0.14935 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61420 8.58380 0.03040 0.35416 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54260 10.52680 0.01580 0.15009 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56540 9.53170 0.03370 0.35356 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09810 11.09710 0.00100 0.00901 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19460 10.19710 -0.00250 -0.02452 第一金大中華基金 28.84000 29.67000 -0.83000 -2.79744 第一金小型精選基金 41.51000 42.66000 -1.15000 -2.69573 第一金中國世紀基金-人民幣 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-美元 9.86210 9.84760 0.01450 0.14724 第一金中國世紀基金-美元-N 9.86320 9.84910 0.01410 0.14316 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 第一金中概平衡基金 26.40000 26.76000 -0.36000 -1.34529 第一金台灣貨幣市場基金 15.23260 15.23250 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.65200 177.65000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.04590 14.00660 0.03930 0.28058 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.04650 14.00730 0.03920 0.27985 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90820 9.90740 0.00080 0.00807 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91010 9.90960 0.00050 0.00505 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44400 9.43490 0.00910 0.09645 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46780 9.45880 0.00900 0.09515 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28100 10.28060 0.00040 0.00389 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.80470 9.79530 0.00940 0.09596 第一金全球大趨勢基金 23.52000 23.42000 0.10000 0.42699 第一金全球不動產證券化基金A 8.01110 8.03340 -0.02230 -0.27759 第一金全球不動產證券化基金B 5.74800 5.76390 -0.01590 -0.27585 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.24130 9.31490 -0.07360 -0.79013 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.24240 9.31600 -0.07360 -0.79004 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.47380 9.54940 -0.07560 -0.79167 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.47510 9.55060 -0.07550 -0.79053 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63920 8.63830 0.00090 0.01042 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10760 10.10650 0.00110 0.01088 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75320 9.76020 -0.00700 -0.07172 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.77770 0.00000 9.77770 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05330 8.05870 -0.00540 -0.06701 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89210 8.89280 -0.00070 -0.00787 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89240 8.89300 -0.00060 -0.00675 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02110 11.02900 -0.00790 -0.07163 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02190 11.02980 -0.00790 -0.07162 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95460 9.96130 -0.00670 -0.06726 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65210 14.65320 -0.00110 -0.00751 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.85630 14.85810 -0.00180 -0.01211 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.87470 14.87640 -0.00170 -0.01143 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 第一金亞洲科技基金 21.05000 21.03000 0.02000 0.09510 第一金亞洲新興市場基金 13.91000 13.92000 -0.01000 -0.07184 第一金店頭市場基金 10.54000 10.89000 -0.35000 -3.21396 第一金創新趨勢基金 27.17000 28.14000 -0.97000 -3.44705 第一金電子基金 35.88000 36.86000 -0.98000 -2.65871 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.48000 19.60000 -0.12000 -0.61224 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.87000 19.76000 0.11000 0.55668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 統一大中華中小基金(美元) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 統一大中華中小基金(新台幣) 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 統一大滿貫基金 33.54000 33.92000 -0.38000 -1.12028 統一大龍印基金 17.02000 17.09000 -0.07000 -0.40960 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 統一大龍騰中國基金(美元) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 統一中小基金 27.14000 27.97000 -0.83000 -2.96747 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.53210 9.53010 0.00200 0.02099 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.62200 9.63510 -0.01310 -0.13596 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.15210 9.16390 -0.01180 -0.12877 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.15810 11.15580 0.00230 0.02062 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.18450 11.19970 -0.01520 -0.13572 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.64090 10.65460 -0.01370 -0.12858 統一台灣動力基金 17.77000 18.15000 -0.38000 -2.09366 統一全天候基金 114.86000 118.19000 -3.33000 -2.81750 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.57220 8.56450 0.00770 0.08991 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.96140 8.96740 -0.00600 -0.06691 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.82630 8.82930 -0.00300 -0.03398 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76830 8.76050 0.00780 0.08904 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.16640 9.17250 -0.00610 -0.06650 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02810 9.03120 -0.00310 -0.03433 統一全球債券組合基金 11.94660 11.96140 -0.01480 -0.12373 統一全球新科技基金(人民幣) 15.58000 15.50000 0.08000 0.51613 統一全球新科技基金(美元) 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686 統一全球新科技基金(新台幣) 14.70000 14.64000 0.06000 0.40984 統一亞太基金 27.27000 27.40000 -0.13000 -0.47445 統一亞洲大金磚基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 統一奔騰基金 61.95000 63.51000 -1.56000 -2.45631 統一強棒貨幣市場基金 16.64070 16.64050 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 統一強漢基金(美元) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 統一強漢基金(新台幣) 25.65000 25.70000 -0.05000 -0.19455 統一統信基金 33.69000 34.47000 -0.78000 -2.26284 統一黑馬基金 62.51000 64.12000 -1.61000 -2.51092 統一新亞洲科技能源基金 19.89000 19.89000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.20790 8.21470 -0.00680 -0.08278 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.29400 10.30250 -0.00850 -0.08250 統一經建基金 48.64000 49.97000 -1.33000 -2.66160 統一龍馬基金 70.17000 71.83000 -1.66000 -2.31101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 23.78000 24.53000 -0.75000 -3.05748 野村中小基金 50.90000 51.89000 -0.99000 -1.90788 野村中國機會基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734 野村巴西基金 6.06000 5.99000 0.07000 1.16861 野村日本領先基金 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 野村台灣高股息基金 22.13000 22.11000 0.02000 0.09046 野村台灣運籌基金 38.02000 38.58000 -0.56000 -1.45153 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66700 9.66830 -0.00130 -0.01345 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.65850 9.66080 -0.00230 -0.02381 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67070 9.67080 -0.00010 -0.00103 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74840 9.74970 -0.00130 -0.01333 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.72220 9.72450 -0.00230 -0.02365 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69630 9.69640 -0.00010 -0.00103 野村平衡基金 19.64000 19.95000 -0.31000 -1.55388 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.74000 12.83000 -0.09000 -0.70148 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 野村全球生技醫療基金 16.20000 16.09000 0.11000 0.68365 野村全球品牌基金 28.31000 28.14000 0.17000 0.60412 野村全球氣候變遷基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.67000 19.73000 -0.06000 -0.30411 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.46000 12.51000 -0.05000 -0.39968 野村全球短期收益基金-美元計價 10.53660 10.54910 -0.01250 -0.11849 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39530 10.40200 -0.00670 -0.06441 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61550 9.59930 0.01620 0.16876 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37190 9.35620 0.01570 0.16780 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86400 8.84240 0.02160 0.24428 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07220 11.05380 0.01840 0.16646 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59890 10.58110 0.01780 0.16822 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07690 10.05250 0.02440 0.24273 野村成長基金 28.47000 28.51000 -0.04000 -0.14030 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.64190 9.65730 -0.01540 -0.15946 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.65240 9.66850 -0.01610 -0.16652 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60130 9.60520 -0.00390 -0.04060 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.89280 9.90870 -0.01590 -0.16047 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.85150 9.86800 -0.01650 -0.16721 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80300 9.80700 -0.00400 -0.04079 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.93640 9.94950 -0.01310 -0.13166 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.87780 9.89000 -0.01220 -0.12336 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81240 9.81400 -0.00160 -0.01630 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.34460 10.35830 -0.01370 -0.13226 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.21680 10.22930 -0.01250 -0.12220 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15470 10.15640 -0.00170 -0.01674 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88750 8.88580 0.00170 0.01913 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.59120 9.59820 -0.00700 -0.07293 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.47950 9.48610 -0.00660 -0.06958 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.32310 13.32050 0.00260 0.01952 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42430 12.43330 -0.00900 -0.07239 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18030 10.18740 -0.00710 -0.06969 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23370 10.23710 -0.00340 -0.03321 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92290 9.92710 -0.00420 -0.04231 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37920 9.37670 0.00250 0.02666 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00940 11.00650 0.00290 0.02635 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27690 11.28340 -0.00650 -0.05761 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.85270 10.85990 -0.00720 -0.06630 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.45620 10.45380 0.00240 0.02296 野村泰國基金 43.16000 43.69000 -0.53000 -1.21309 野村高科技基金 12.22000 12.59000 -0.37000 -2.93884 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.52440 10.53100 -0.00660 -0.06267 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62400 10.62580 -0.00180 -0.01694 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.96310 9.97160 -0.00850 -0.08524 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66600 9.66230 0.00370 0.03829 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.77990 9.78630 -0.00640 -0.06540 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.97420 11.98170 -0.00750 -0.06260 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.89680 12.89790 -0.00110 -0.00853 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.03210 11.04160 -0.00950 -0.08604 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70760 10.70350 0.00410 0.03831 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.07080 11.07810 -0.00730 -0.06590 野村貨幣市場基金 16.24780 16.24770 0.00010 0.00062 野村新馬基金 17.02000 17.06000 -0.04000 -0.23447 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96750 7.97600 -0.00850 -0.10657 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67720 11.68970 -0.01250 -0.10693 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.56000 7.50000 0.06000 0.80000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 野村精選貨幣市場基金 12.07040 12.07030 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 野村歐洲高股息基金季配型 8.34000 8.45000 -0.11000 -1.30178 野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.93000 -0.15000 -1.25733 野村積極成長基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 野村優質基金 34.47000 34.96000 -0.49000 -1.40160 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63780 8.64220 -0.00440 -0.05091 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03110 8.02840 0.00270 0.03363 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84550 7.84740 -0.00190 -0.02421 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52260 11.52850 -0.00590 -0.05118 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50840 10.50480 0.00360 0.03427 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29500 10.29750 -0.00250 -0.02428 野村環球基金-人民幣計價 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 野村環球基金-美元計價 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 野村環球基金-新臺幣計價 16.73000 16.68000 0.05000 0.29976 野村鴻利基金 22.49000 22.77000 -0.28000 -1.22969 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84890 16.84880 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.60000 20.89000 -0.29000 -1.38822 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332 野村鑫平衡組合基金 14.97000 14.95000 0.02000 0.13378 野村鑫全球債券組合基金 13.12450 13.14640 -0.02190 -0.16659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71340 9.71220 0.00120 0.01236 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.70580 9.70820 -0.00240 -0.02472 凱基台商天下基金 13.63000 13.55000 0.08000 0.59041 凱基台灣精五門基金 21.12000 21.16000 -0.04000 -0.18904 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86050 10.83620 0.02430 0.22425 凱基亞太高股息基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405 凱基亞洲四金磚基金 18.28000 18.30000 -0.02000 -0.10929 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.43480 13.44960 -0.01480 -0.11004 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53070 11.53060 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.47000 27.55000 -0.08000 -0.29038 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.21000 21.11000 0.10000 0.47371 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.15830 21.12050 0.03780 0.17897 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.48000 18.40000 0.08000 0.43478 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.19580 18.14550 0.05030 0.27720 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 凱基資源國基金 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.76580 11.73960 0.02620 0.22318 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.19770 11.13920 0.05850 0.52517 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 凱基護城河基金-台幣計價A 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 凱基護城河基金-美元計價B 13.07290 13.04660 0.02630 0.20159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.64000 14.75000 -0.11000 -0.74576 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.54000 31.15000 0.39000 1.25201 富邦NASDAQ-100基金 28.45000 28.28000 0.17000 0.60113 富邦上証180基金 31.76000 31.93000 -0.17000 -0.53241 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24520 0.24560 -0.00040 -0.16287 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.08000 7.01000 0.07000 0.99857 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.64000 43.42000 -0.78000 -1.79641 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.94250 11.97290 -0.03040 -0.25391 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.30370 11.32290 -0.01920 -0.16957 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07390 11.05910 0.01480 0.13383 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.52750 10.55430 -0.02680 -0.25392 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.88400 9.90080 -0.01680 -0.16968 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.69180 9.67880 0.01300 0.13431 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79880 20.76460 0.03420 0.16470 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.23950 11.23840 0.00110 0.00979 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78940 10.74510 0.04430 0.41228 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84040 12.85060 -0.01020 -0.07937 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90160 1.90270 -0.00110 -0.05781 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51550 9.52300 -0.00750 -0.07876 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45660 1.45750 -0.00090 -0.06175 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.57810 11.58090 -0.00280 -0.02418 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74240 1.74110 0.00130 0.07467 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07540 10.07780 -0.00240 -0.02381 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53550 1.53440 0.00110 0.07169 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.13000 14.18000 -0.05000 -0.35261 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.42000 25.26000 0.16000 0.63341 富邦日本東証基金 23.01000 22.91000 0.10000 0.43649 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.98000 42.98000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.40000 47.74000 -0.34000 -0.71219 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.22000 50.68000 -0.46000 -0.90766 富邦台灣心基金 23.36000 24.00000 -0.64000 -2.66667 富邦台灣釆吉50基金 46.98000 47.45000 -0.47000 -0.99052 富邦台灣科技指數基金 50.85000 51.51000 -0.66000 -1.28130 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29030 0.29140 -0.00110 -0.37749 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31870 2.32290 -0.00420 -0.18081 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64780 10.63850 0.00930 0.08742 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01890 2.02260 -0.00370 -0.18293 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32770 0.32740 0.00030 0.09163 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.21880 9.21070 0.00810 0.08794 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.97000 23.14000 -0.17000 -0.73466 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.66000 14.59000 0.07000 0.47978 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.35000 29.74000 -0.39000 -1.31137 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62290 15.62280 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 67.88000 69.53000 -1.65000 -2.37308 富邦科技基金 26.05000 26.94000 -0.89000 -3.30364 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.17720 39.19060 -0.01340 -0.03419 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.75290 37.80300 -0.05010 -0.13253 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.44740 37.50420 -0.05680 -0.15145 富邦恒生國企ETF基金 21.92000 22.17000 -0.25000 -1.12765 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.42000 34.84000 -0.42000 -1.20551 富邦高成長基金 25.81000 26.46000 -0.65000 -2.45654 富邦基金 13.74000 14.09000 -0.35000 -2.48403 富邦深証100基金 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 富邦富時歐洲ETF基金 21.08000 21.19000 -0.11000 -0.51911 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40230 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20050 12.20290 -0.00240 -0.01967 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53900 9.54090 -0.00190 -0.01991 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30200 0.30190 0.00010 0.03312 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.91130 8.91300 -0.00170 -0.01907 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.63980 9.64470 -0.00490 -0.05081 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.86810 9.85830 0.00980 0.09941 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.63980 9.64470 -0.00490 -0.05081 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86810 9.85830 0.00980 0.09941 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.80000 19.72000 0.08000 0.40568 富邦精準基金 48.48000 49.82000 -1.34000 -2.68968 富邦精銳中小基金 12.55000 12.84000 -0.29000 -2.25857 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.78000 20.13000 -0.35000 -1.73870 富邦臺灣公司治理100基金 21.19000 21.31000 -0.12000 -0.56312 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.77000 14.93000 -0.16000 -1.07167 富邦標普美國特別股ETF基金 19.47000 19.46000 0.01000 0.05139 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28520 10.32450 -0.03930 -0.38065 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.22370 11.23080 -0.00710 -0.06322 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99580 10.98340 0.01240 0.11290 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.08450 10.12300 -0.03850 -0.38032 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.95970 10.96660 -0.00690 -0.06292 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.71570 10.70370 0.01200 0.11211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.06000 30.28000 -0.22000 -0.72655 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.97410 8.98710 -0.01300 -0.14465 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.49620 9.51130 -0.01510 -0.15876 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29720 9.31100 -0.01380 -0.14821 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.79130 9.80550 -0.01420 -0.14482 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.78410 9.79960 -0.01550 -0.15817 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57870 9.59300 -0.01430 -0.14907 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.63280 9.64700 -0.01420 -0.14720 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.44710 8.45950 -0.01240 -0.14658 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.44210 9.45740 -0.01530 -0.16178 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01490 9.02870 -0.01380 -0.15285 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.34270 10.35780 -0.01510 -0.14578 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.09640 10.11270 -0.01630 -0.16118 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69560 9.71030 -0.01470 -0.15139 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12210 9.13600 -0.01390 -0.15215 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51000 9.52410 -0.01410 -0.14805 富達卓越領航全球組合基金 15.09000 15.04000 0.05000 0.33245 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69320 8.70320 -0.01000 -0.11490 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37230 9.38440 -0.01210 -0.12894 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14530 9.15650 -0.01120 -0.12232 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.74730 9.75850 -0.01120 -0.11477 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.69710 9.70970 -0.01260 -0.12977 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49400 9.50550 -0.01150 -0.12098 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.21530 9.22630 -0.01100 -0.11922 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53430 9.54540 -0.01110 -0.11629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.09000 9.17000 -0.08000 -0.87241 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.52950 9.54760 -0.01810 -0.18958 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.24900 9.26010 -0.01110 -0.11987 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76120 8.76470 -0.00350 -0.03993 富蘭克林華美中華基金 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.62000 20.97000 -0.35000 -1.66905 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.19000 20.36000 -0.17000 -0.83497 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92540 7.92880 -0.00340 -0.04288 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.14840 9.15830 -0.00990 -0.10810 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73870 9.74920 -0.01050 -0.10770 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21290 9.21680 -0.00390 -0.04231 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99800 11.00240 -0.00440 -0.03999 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84090 8.84450 -0.00360 -0.04070 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32280 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富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.13510 13.06680 0.06830 0.52270 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 富蘭克林華美第一富基金 41.40000 42.21000 -0.81000 -1.91898 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29070 10.29060 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.49000 13.40000 0.09000 0.67164 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.17000 15.05000 0.12000 0.79734 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.08810 8.01690 0.07120 0.88812 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.33630 11.28370 0.05260 0.46616 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.79360 9.81060 -0.01700 -0.17328 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.00190 11.02110 -0.01920 -0.17421 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.07590 7.08390 -0.00800 -0.11293 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.35060 9.36650 -0.01590 -0.16975 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28640 10.30390 -0.01750 -0.16984 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.64290 10.65480 -0.01190 -0.11169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035 復華人民幣貨幣市場基金 11.53840 11.53750 0.00090 0.00780 復華人生目標基金 38.97620 39.79030 -0.81410 -2.04598 復華大中華中小策略基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 復華中小精選基金 76.11000 78.12000 -2.01000 -2.57296 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.28000 12.39000 -0.11000 -0.88781 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.34000 11.44000 -0.10000 -0.87413 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.20000 12.39000 -0.19000 -1.53349 復華全方位基金 30.87000 31.95000 -1.08000 -3.38028 復華全球大趨勢基金-美元 13.95000 13.90000 0.05000 0.35971 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.23000 21.13000 0.10000 0.47326 復華全球平衡基金-新臺幣 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911 復華全球物聯網科技基金-美元 17.32000 17.40000 -0.08000 -0.45977 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883 復華全球原物料基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 復華全球消費基金-新臺幣 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46340 11.46510 -0.00170 -0.01483 復華全球債券基金 13.43580 13.47520 -0.03940 -0.29239 復華全球債券組合基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 復華全球戰略配置強基金-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42250 13.42240 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.14000 14.22000 -0.08000 -0.56259 復華亞太成長基金 16.33000 16.46000 -0.13000 -0.78979 復華亞太神龍科技基金-美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 復華東協世紀基金 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 復華南非幣長期收益基金A 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762 復華南非幣長期收益基金B 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 復華美國新星基金-美元 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984 復華美國新星基金-新臺幣 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544 復華恒生基金 22.20000 22.27000 -0.07000 -0.31432 復華恒生單日反向一倍基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 復華恒生單日正向二倍基金 37.70000 37.82000 -0.12000 -0.31729 復華神盾基金 27.14340 27.67180 -0.52840 -1.90953 復華高成長基金 68.49000 70.56000 -2.07000 -2.93367 復華高益策略組合基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38250 14.38240 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.72000 18.75000 -0.03000 -0.16000 復華富時台灣高股息低波動基金 50.64000 50.52000 0.12000 0.23753 復華復華基金 21.58000 22.22000 -0.64000 -2.88029 復華華人世紀基金 20.62000 20.82000 -0.20000 -0.96061 復華傳家二號基金 30.60980 31.12760 -0.51780 -1.66348 復華傳家基金 25.89980 26.64540 -0.74560 -2.79823 復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 復華新興人民幣短期收益基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.47000 18.49000 -0.02000 -0.10817 復華新興市場高收益債券基金A 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 復華新興市場高收益債券基金B 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 24.19000 24.35000 -0.16000 -0.65708 復華數位經濟基金 62.13000 64.87000 -2.74000 -4.22383 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78330 9.78080 0.00250 0.02556 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63440 9.62980 0.00460 0.04777 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93720 9.93460 0.00260 0.02617 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75560 9.75100 0.00460 0.04717 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.73580 9.73590 -0.00010 -0.00103 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93220 9.91760 0.01460 0.14721 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.75560 9.75890 -0.00330 -0.03382 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95140 9.94020 0.01120 0.11267 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.75450 9.75790 -0.00340 -0.03484 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95420 9.94300 0.01120 0.11264 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26170 9.26510 -0.00340 -0.03670 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04370 9.03770 0.00600 0.06639 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73950 8.72080 0.01870 0.21443 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37780 11.38200 -0.00420 -0.03690 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.12300 11.11560 0.00740 0.06657 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87250 10.84930 0.02320 0.21384 景順主流基金 19.04000 19.09000 -0.05000 -0.26192 景順台灣科技基金 33.75000 33.91000 -0.16000 -0.47184 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 景順全球科技基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373 景順全球康健基金 17.62000 17.51000 0.11000 0.62821 景順貨幣市場基金 15.92240 15.92220 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.98000 35.06000 -0.08000 -0.22818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.60000 15.52000 0.08000 0.51546 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66510 8.66950 -0.00440 -0.05075 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34520 8.34550 -0.00030 -0.00359 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98770 10.99330 -0.00560 -0.05094 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55650 10.55700 -0.00050 -0.00474 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 華南永昌中國A股基金(美元) 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49220 9.48880 0.00340 0.03583 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.38650 9.36930 0.01720 0.18358 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70500 9.70150 0.00350 0.03608 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.59850 9.58090 0.01760 0.18370 華南永昌永昌基金 19.56000 19.74000 -0.18000 -0.91185 華南永昌全球亨利組合基金 14.25900 14.25740 0.00160 0.01122 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 華南永昌全球精品基金 15.80000 15.58000 0.22000 1.41207 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.09000 13.99000 0.10000 0.71480 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542 華南永昌物聯網精選基金 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 華南永昌策略報酬基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18590 16.18570 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.54580 24.68310 -0.13730 -0.55625 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92420 11.92410 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17310 10.17290 0.00020 0.00197 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.57250 10.52870 0.04380 0.41601 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93010 9.93020 -0.00010 -0.00101 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.28880 10.24750 0.04130 0.40303 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03480 10.03530 -0.00050 -0.00498 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.36640 10.32490 0.04150 0.40194 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.89260 9.89310 -0.00050 -0.00505 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.21550 10.17490 0.04060 0.39902 華頓中小型基金 25.52000 25.97000 -0.45000 -1.73277 華頓中國多重機會平衡基金 12.88830 12.91050 -0.02220 -0.17195 華頓台灣基金 30.59000 31.74000 -1.15000 -3.62319 華頓平安貨幣市場基金 11.50650 11.50640 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.74000 17.61000 0.13000 0.73822 華頓全球高收益債券基金A 13.31900 13.31560 0.00340 0.02553 華頓全球高收益債券基金B 8.39320 8.39100 0.00220 0.02622 華頓全球黑鑽油源基金 6.25000 6.22000 0.03000 0.48232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.00090 3.02200 -0.02110 -0.69821 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.11950 14.18290 -0.06340 -0.44702 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47240 0.47520 -0.00280 -0.58923 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.85100 11.88450 -0.03350 -0.28188 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78010 10.81500 -0.03490 -0.32270 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.08530 11.08880 -0.00350 -0.03156 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.08220 10.08540 -0.00320 -0.03173 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.67170 11.69260 -0.02090 -0.17875 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.70220 10.72340 -0.02120 -0.19770 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42120 2.42180 -0.00060 -0.02477 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.95970 1.96310 -0.00340 -0.17320 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18310 12.17430 0.00880 0.07228 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.01550 10.00820 0.00730 0.07294 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38040 0.38010 0.00030 0.07893 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32300 0.32290 0.00010 0.03097 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.54000 3.55000 -0.01000 -0.28169 匯豐中國動力基金(台幣) 16.64000 16.67000 -0.03000 -0.17996 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.28000 18.24000 0.04000 0.21930 匯豐台灣精典基金 24.30000 24.50000 -0.20000 -0.81633 匯豐全球趨勢組合基金 12.23000 12.14000 0.09000 0.74135 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.44000 25.56000 -0.12000 -0.46948 匯豐成功基金 40.30000 40.25000 0.05000 0.12422 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43620 2.44200 -0.00580 -0.23751 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23210 2.23810 -0.00600 -0.26808 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66620 11.67730 -0.01110 -0.09506 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.12600 8.13700 -0.01100 -0.13518 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38420 0.38470 -0.00050 -0.12997 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34690 0.34740 -0.00050 -0.14393 匯豐拉丁美洲基金 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151 匯豐金磚動力基金 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97290 14.97280 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.21000 0.04000 0.76775 匯豐新鑽動力基金 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48860 5.46640 0.02220 0.40612 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01560 8.99360 0.02200 0.24462 匯豐龍鳳基金-A類型 52.19000 52.63000 -0.44000 -0.83603 匯豐龍鳳基金-I類型 52.19000 52.63000 -0.44000 -0.83603 匯豐龍騰電子基金 37.81000 38.33000 -0.52000 -1.35664 匯豐雙高收益債券組合基金 12.23780 12.25260 -0.01480 -0.12079 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.11000 21.71000 -0.60000 -2.76370 新光中國成長基金(人民幣) 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 新光中國成長基金(美元) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 新光中國成長基金(新臺幣) 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232 新光台灣富貴基金 23.48000 23.56000 -0.08000 -0.33956 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 新光全球生技醫療基金(美元) 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 9.89200 9.90310 -0.01110 -0.11209 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.36830 9.38480 -0.01650 -0.17582 新光全球債券基金(B配息)美元 9.58520 9.59600 -0.01080 -0.11255 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.06830 9.08430 -0.01600 -0.17613 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 新光吉星貨幣市場基金 15.42730 15.42710 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光多重資產基金(A累積)美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 新光亞洲精選基金-美金 24.70000 24.72000 -0.02000 -0.08091 新光亞洲精選基金-新台幣 24.26000 24.29000 -0.03000 -0.12351 新光兩岸優勢基金 13.94000 13.99000 -0.05000 -0.35740 新光店頭基金 26.87000 27.43000 -0.56000 -2.04156 新光南非幣保本基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 新光創新科技基金 16.15000 16.50000 -0.35000 -2.12121 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72730 9.74060 -0.01330 -0.13654 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01110 10.02950 -0.01840 -0.18346 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67200 9.69880 -0.02680 -0.27632 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30820 9.32100 -0.01280 -0.13732 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59210 9.60800 -0.01590 -0.16549 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26080 9.28640 -0.02560 -0.27567 新光澳幣八年期保本基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 新光澳幣十年期保本基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 新光澳幣保本基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96470 9.95850 0.00620 0.06226 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88470 9.87910 0.00560 0.05669 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79620 9.79800 -0.00180 -0.01837 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86190 9.86370 -0.00180 -0.01825 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85160 9.85760 -0.00600 -0.06087 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.78280 9.78890 -0.00610 -0.06232 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76000 9.76680 -0.00680 -0.06962 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82910 9.83600 -0.00690 -0.07015 瑞銀全球創新趨勢基金 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.88900 9.88460 0.00440 0.04451 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62110 9.61690 0.00420 0.04367 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84910 9.85490 -0.00580 -0.05885 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62420 9.62980 -0.00560 -0.05815 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69560 9.69850 -0.00290 -0.02990 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.98470 9.98770 -0.00300 -0.03004 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81330 13.81010 0.00320 0.02317 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.61970 8.61770 0.00200 0.02321 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.23900 36.29050 -0.05150 -0.14191 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.81300 36.77740 0.03560 0.09680 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.19460 38.26010 -0.06550 -0.17120 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09910 11.09820 0.00090 0.00811 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36480 10.36720 -0.00240 -0.02315 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.84490 13.82540 0.01950 0.14104 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.19410 11.19840 -0.00430 -0.03840 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 群益大印度基金-人民幣 12.95060 12.96810 -0.01750 -0.13495 群益大印度基金-美元 13.17500 13.21650 -0.04150 -0.31400 群益大印度基金-新臺幣 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.33510 12.33910 -0.00400 -0.03242 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.86720 12.89450 -0.02730 -0.21172 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.51640 11.52020 -0.00380 -0.03299 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.96230 10.98560 -0.02330 -0.21210 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.89820 9.90140 -0.00320 -0.03232 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.46020 9.48030 -0.02010 -0.21202 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.61720 9.62040 -0.00320 -0.03326 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.49940 9.51960 -0.02020 -0.21219 群益中小型股基金 50.64000 51.33000 -0.69000 -1.34424 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.90150 9.90010 0.00140 0.01414 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.94360 9.96010 -0.01650 -0.16566 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03930 9.04090 -0.00160 -0.01770 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.81100 8.80980 0.00120 0.01362 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.84820 8.86280 -0.01460 -0.16473 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04420 8.04570 -0.00150 -0.01864 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37890 11.40720 -0.02830 -0.24809 群益中國高收益債券基金-美元 11.18950 11.22150 -0.03200 -0.28517 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.53950 10.56810 -0.02860 -0.27063 群益中國新機會基金N-人民幣 9.84390 9.85110 -0.00720 -0.07309 群益中國新機會基金N-美元 9.77790 9.80260 -0.02470 -0.25197 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 群益中國新機會基金-人民幣 8.73030 8.73670 -0.00640 -0.07325 群益中國新機會基金-美元 10.45510 10.48150 -0.02640 -0.25187 群益中國新機會基金-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 群益平衡王基金 19.21820 19.24170 -0.02350 -0.12213 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.81000 -0.02000 -0.34423 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.92090 9.98650 -0.06560 -0.65689 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.24330 10.32970 -0.08640 -0.83642 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.00840 9.06800 -0.05960 -0.65726 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.30110 9.37950 -0.07840 -0.83587 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91390 9.89950 0.01440 0.14546 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.74760 9.73630 0.01130 0.11606 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41160 9.39800 0.01360 0.14471 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33470 9.32390 0.01080 0.11583 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97090 9.95650 0.01440 0.14463 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.05310 10.04140 0.01170 0.11652 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.57720 9.56340 0.01380 0.14430 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.97050 9.95900 0.01150 0.11547 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02310 10.03870 -0.01560 -0.15540 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35690 7.36840 -0.01150 -0.15607 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02600 10.02760 -0.00160 -0.01596 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96190 9.96690 -0.00500 -0.05017 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01380 10.01190 0.00190 0.01898 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02590 10.02750 -0.00160 -0.01596 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96190 9.96690 -0.00500 -0.05017 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01380 10.01190 0.00190 0.01898 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02600 10.02760 -0.00160 -0.01596 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96190 9.96690 -0.00500 -0.05017 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01380 10.01190 0.00190 0.01898 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02600 10.02760 -0.00160 -0.01596 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96190 9.96690 -0.00500 -0.05017 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01380 10.01190 0.00190 0.01898 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 群益全球關鍵生技基金-美元 14.80160 14.74160 0.06000 0.40701 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 群益印度中小基金N-美元 9.89620 9.91640 -0.02020 -0.20370 群益印度中小基金N-新臺幣 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益印度中小基金-人民幣 14.75370 14.75730 -0.00360 -0.02439 群益印度中小基金-美元 14.15420 14.18300 -0.02880 -0.20306 群益印度中小基金-新臺幣 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301 群益多利策略組合基金 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243 群益安家基金 25.79730 26.48910 -0.69180 -2.61164 群益安穩貨幣市場基金 16.06550 16.06530 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.41000 21.19000 0.22000 1.03823 群益亞太中小基金 13.68000 13.79000 -0.11000 -0.79768 群益亞太新趨勢平衡基金 17.43000 17.45000 -0.02000 -0.11461 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.53990 9.54870 -0.00880 -0.09216 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40770 7.41450 -0.00680 -0.09171 群益店頭市場基金 109.42000 111.80000 -2.38000 -2.12880 群益東方盛世基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 群益東協成長基金-人民幣 13.82750 13.94100 -0.11350 -0.81415 群益東協成長基金-美元 13.12890 13.26040 -0.13150 -0.99167 群益東協成長基金-新臺幣 12.58000 12.69000 -0.11000 -0.86682 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.14730 11.19920 -0.05190 -0.46343 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69040 10.74460 -0.05420 -0.50444 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.05270 10.09770 -0.04500 -0.44565 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93010 9.97640 -0.04630 -0.46410 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.52640 9.57480 -0.04840 -0.50549 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95600 8.99610 -0.04010 -0.44575 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.03040 10.08110 -0.05070 -0.50292 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.71740 9.76270 -0.04530 -0.46401 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.69580 9.74500 -0.04920 -0.50487 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00520 10.05000 -0.04480 -0.44577 群益長安基金 30.39000 30.77000 -0.38000 -1.23497 群益美國新創亮點基金-美元 14.59800 14.51840 0.07960 0.54827 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.66000 13.56000 0.10000 0.73746 群益真善美基金 17.86230 17.86480 -0.00250 -0.01399 群益馬拉松基金 131.45000 133.49000 -2.04000 -1.52820 群益深証中小板基金 15.85000 15.91000 -0.06000 -0.37712 群益創新科技基金 34.74000 35.38000 -0.64000 -1.80893 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.16810 10.12600 0.04210 0.41576 群益華夏盛世基金N-美元 10.12270 10.09880 0.02390 0.23666 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 群益華夏盛世基金-人民幣 11.07310 11.02720 0.04590 0.41624 群益華夏盛世基金-美元 11.16170 11.13530 0.02640 0.23708 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.84000 17.77000 0.07000 0.39392 群益奧斯卡基金 29.23000 29.62000 -0.39000 -1.31668 群益新興金鑽基金-美元 13.39930 13.45140 -0.05210 -0.38732 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 群益葛萊美基金 25.15000 25.67000 -0.52000 -2.02571 群益道瓊美國地產ETF基金 18.53000 18.57000 -0.04000 -0.21540 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.99000 13.13000 -0.14000 -1.06626 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63720 11.64010 -0.00290 -0.02491 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39840 11.41400 -0.01560 -0.13667 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.30170 11.31020 -0.00850 -0.07515 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67540 8.67750 -0.00210 -0.02420 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.34270 9.35540 -0.01270 -0.13575 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95020 8.95690 -0.00670 -0.07480 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.05000 30.32000 -0.27000 -0.89050 德信中國精選成長基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116 德信台灣主流中小基金 19.77000 20.20000 -0.43000 -2.12871 德信新興股票組合基金 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554 德信萬保貨幣市場基金 11.92000 11.91980 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.66620 10.66650 -0.00030 -0.00281 德信數位時代基金 27.87000 27.74000 0.13000 0.46864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64740 11.64720 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.53000 16.59000 -0.06000 -0.36166 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.76000 19.60000 0.16000 0.81633 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.79830 9.82110 -0.02280 -0.23215 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.82050 13.85210 -0.03160 -0.22812 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12820 8.12010 0.00810 0.09975 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19660 11.19380 0.00280 0.02501 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34460 11.34240 0.00220 0.01940 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80860 12.79400 0.01460 0.11412 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.60000 18.65000 -0.05000 -0.26810 摩根中小基金 25.44000 25.83000 -0.39000 -1.50987 摩根中國A股基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814 摩根中國A股基金(美元) 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249 摩根中國亮點基金 14.62000 14.57000 0.05000 0.34317 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.98100 12.05040 -0.06940 -0.57591 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.88620 12.97260 -0.08640 -0.66602 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.33930 10.40750 -0.06820 -0.65530 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.30710 13.38410 -0.07700 -0.57531 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.77560 14.87470 -0.09910 -0.66623 摩根台灣金磚基金 21.20000 21.47000 -0.27000 -1.25757 摩根台灣增長基金 51.79000 52.22000 -0.43000 -0.82344 摩根平衡基金 28.27000 28.35000 -0.08000 -0.28219 摩根全球α基金 19.06000 19.03000 0.03000 0.15765 摩根全球平衡基金 15.26590 15.25920 0.00670 0.04391 摩根全球發現基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79700 9.79260 0.00440 0.04493 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62780 10.62420 0.00360 0.03388 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17510 10.17200 0.00310 0.03048 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35690 11.35170 0.00520 0.04581 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95980 9.95670 0.00310 0.03113 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89760 10.88280 0.01480 0.13599 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.79890 13.78010 0.01880 0.13643 摩根亞洲基金 58.43000 58.33000 0.10000 0.17144 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68930 8.69210 -0.00280 -0.03221 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03810 10.04390 -0.00580 -0.05775 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00010 9.00600 -0.00590 -0.06551 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41910 12.42190 -0.00280 -0.02254 摩根東方內需機會基金 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243 摩根東方科技基金 36.76000 36.65000 0.11000 0.30014 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 摩根金龍收成基金 23.56000 23.50000 0.06000 0.25532 摩根第一貨幣市場基金 15.06560 15.06550 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 摩根新金磚五國基金 11.89000 11.77000 0.12000 1.01954 摩根新絲路基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 摩根新興35基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725 摩根新興日本基金 25.06000 25.05000 0.01000 0.03992 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.61310 7.61300 0.00010 0.00131 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74400 9.74470 -0.00070 -0.00718 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65520 9.65420 0.00100 0.01036 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.71960 10.71700 0.00260 0.02426 摩根新興科技基金 60.10000 61.02000 -0.92000 -1.50770 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32300 8.32810 -0.00510 -0.06124 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45270 10.45920 -0.00650 -0.06215 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.81800 8.78850 0.02950 0.33567 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.62010 9.59760 0.02250 0.23443 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.23820 9.21720 0.02100 0.22783 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.01020 9.97670 0.03350 0.33578 摩根龍揚基金 35.23000 35.14000 0.09000 0.25612 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37070 9.37150 -0.00080 -0.00854 摩根總收益組合基金-累積型 11.23820 11.23920 -0.00100 -0.00890 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.65000 25.98000 -0.33000 -1.27021 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67010 11.69000 -0.01990 -0.17023 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04670 11.06660 -0.01990 -0.17982 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94490 9.96230 -0.01740 -0.17466 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37690 10.39460 -0.01770 -0.17028 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.84980 9.86750 -0.01770 -0.17938 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.86140 8.87690 -0.01550 -0.17461 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.69220 10.63370 0.05850 0.55014 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.42520 10.35290 0.07230 0.69836 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88860 9.91350 -0.02490 -0.25117 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.73280 9.74290 -0.01010 -0.10367 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.74140 9.76590 -0.02450 -0.25087 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58760 9.59760 -0.01000 -0.10419 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.49520 11.49930 -0.00410 -0.03565 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.31030 11.31690 -0.00660 -0.05832 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18830 10.18260 0.00570 0.05598 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.01350 11.01740 -0.00390 -0.03540 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.81970 10.82600 -0.00630 -0.05819 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74910 9.74360 0.00550 0.05645 聯邦金鑽平衡基金 23.74180 24.19670 -0.45490 -1.88001 聯邦貨幣市場基金 13.14840 13.14820 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.54620 10.56160 -0.01540 -0.14581 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.12700 8.13890 -0.01190 -0.14621 聯邦精選科技基金 12.85000 13.06000 -0.21000 -1.60796 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86730 15.86740 -0.00010 -0.00063 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.39470 12.38780 0.00690 0.05570 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.30450 12.30080 0.00370 0.03008 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.85160 11.84810 0.00350 0.02954 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66140 11.67700 -0.01560 -0.13360 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93270 10.94520 -0.01250 -0.11421 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58130 10.59550 -0.01420 -0.13402 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63750 8.64740 -0.00990 -0.11449 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.30000 37.51000 -0.21000 -0.55985 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.92000 15.85000 0.07000 0.44164 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.60000 20.57000 0.03000 0.14584 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.77000 18.75000 0.02000 0.10667 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.34000 14.32000 0.02000 0.13966 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.29000 -0.01000 -0.05467 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 聯博貨幣市場基金 14.98530 14.98520 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39780 10.39080 0.00700 0.06737 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.97450 13.97160 0.00290 0.02076 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.65170 7.64650 0.00520 0.06800 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.25000 14.26000 -0.01000 -0.07013 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.05000 24.61000 -0.56000 -2.27550 瀚亞中國基金-人民幣 13.56000 13.62000 -0.06000 -0.44053 瀚亞中國基金-新台幣 14.91000 14.98000 -0.07000 -0.46729 瀚亞巴西基金 5.17000 5.13000 0.04000 0.77973 瀚亞外銷基金 45.18000 46.19000 -1.01000 -2.18662 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.44130 10.43880 0.00250 0.02395 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.26190 10.26310 -0.00120 -0.01169 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.12300 12.11960 0.00340 0.02805 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.07190 10.06140 0.01050 0.10436 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.55960 7.55780 0.00180 0.02382 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.08390 8.08490 -0.00100 -0.01237 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12490 8.12260 0.00230 0.02832 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.25560 7.24800 0.00760 0.10486 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.93280 8.93030 0.00250 0.02799 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.29710 9.29480 0.00230 0.02475 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.44970 9.45090 -0.00120 -0.01270 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.31100 9.30840 0.00260 0.02793 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-人民幣 13.14000 13.21000 -0.07000 -0.52990 瀚亞印度基金-美元 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019 瀚亞印度基金-新台幣 28.85000 29.01000 -0.16000 -0.55153 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 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