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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月17日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        中和              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          本盟              海悅     福壽
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          亞力              銘旺科   大統益
大東          正道            富邦金融          永冠-KY           卓越     天仁
立益          友旺            元大MSCI台灣      大山              統領     興泰
佳和          同開            永豐臺灣加權      和康生                     宏亞
昶和                          富邦日本          科妍                       達新
三洋紡                        國泰日經225       上緯投控                   立益
本盟                          元大日經225       中鋼構                     怡華
瑞利                          元大韓國          新光鋼                     昶和
樂士                          元大美債7-10正2   世紀鋼                     大統染
正峰新                        元大美債7-10反1   中環                       亞崴
億泰                          富邦歐洲          國巨                       程泰
毛寶                          FH彭博高收益債    海悅                       永記
燁興                          FH彭博新興債      錸德                       和康生
中鴻                          FH富時不動產      威盛                       科妍
聚亨                          FH富時高息低波    統懋                       新光鋼
千興                          國泰RMB短期報酬   麗臺                       東明-KY
威致                          宏洲              大毅                       鑫永銓
華豐                          嘉裕              華新科                     六暉-KY
首利                          東華              禾伸堂                     映泰
麗正                          大東              日電貿                     隴華
東訊                          立益              銘鈺                       大毅
華泰                          佳和              柏承                       禾伸堂
錸德                          昶和              晶心科                     日電貿
倫飛                          三洋紡            台船                       玉晶光
威盛                          本盟              杜康-DR                    世芯-KY
銘旺科                        瑞利              陽光能源-DR                拓凱
統懋                          樂士              佐登-KY                    東科-KY
翔耀                          正峰新                                       亞弘電
太空梭                        億泰                                         華友聯
新利虹                        毛寶                                         遠雄來
麗臺                          燁興                                         夏都
華映                          中鴻                                         欣欣
吉祥全                        聚亨                                         統領
憶聲                          千興                                         晨訊科-DR
科風                          威致                                         友佳-DR
和鑫                          南港                                         一零四
力特                          華豐                                         欣天然
喬鼎                          首利                                         新海
正達                          麗正                                         秋雨
晟鈦                          東訊                                         欣高
新世紀                        華泰                                         台數科
誠創                          錸德                                         南六
嘉威                          倫飛                                         基勝-KY
力銘                          威盛                                         波力-KY
亞太電                        銘旺科                                       政伸
達能                          統懋                                         吉源-KY
清惠                          翔耀
慧友                          太空梭
悠克                          新利虹
勁永                          麗臺
捷泰                          華映
互億                          吉祥全
天瀚                          憶聲
迅杰                          科風
華上                          建碁
光麗-KY                       和鑫
元晶                          力特
華冠                          喬鼎
裕豐                          正達
寶徠                          晟鈦
新建                          新世紀
皇普                          誠創
日勝生                        嘉威
台船                          力銘
台南-KY                       亞太電
康師傅-DR                     達能
聖馬丁-DR                     清惠
神州-DR                       慧友
耀傑-DR                       悠克
同方友友-DR                   勁永
晨訊科-DR                     捷泰
友佳-DR                       互億
陽光能源-DR                   天瀚
精熙-DR                       迅杰
中福                          華上
雷虎                          光麗-KY
中視                          元晶
秋雨                          華冠
慶豐富                        裕豐
國光生                        寶徠
                              新建
                              皇普
                              日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              巨騰-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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