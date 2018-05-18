[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 中和 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 本盟 海悅 福壽 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 亞力 銘旺科 大統益 大東 正道 富邦金融 永冠-KY 卓越 天仁 立益 友旺 元大MSCI台灣 大山 統領 興泰 佳和 同開 永豐臺灣加權 和康生 宏亞 昶和 富邦日本 科妍 達新 三洋紡 國泰日經225 上緯投控 立益 本盟 元大日經225 中鋼構 怡華 瑞利 元大韓國 新光鋼 昶和 樂士 元大美債7-10正2 世紀鋼 大統染 正峰新 元大美債7-10反1 中環 亞崴 億泰 富邦歐洲 國巨 程泰 毛寶 FH彭博高收益債 海悅 永記 燁興 FH彭博新興債 錸德 和康生 中鴻 FH富時不動產 威盛 科妍 聚亨 FH富時高息低波 統懋 新光鋼 千興 國泰RMB短期報酬 麗臺 東明-KY 威致 宏洲 大毅 鑫永銓 華豐 嘉裕 華新科 六暉-KY 首利 東華 禾伸堂 映泰 麗正 大東 日電貿 隴華 東訊 立益 銘鈺 大毅 華泰 佳和 柏承 禾伸堂 錸德 昶和 晶心科 日電貿 倫飛 三洋紡 台船 玉晶光 威盛 本盟 杜康-DR 世芯-KY 銘旺科 瑞利 陽光能源-DR 拓凱 統懋 樂士 佐登-KY 東科-KY 翔耀 正峰新 亞弘電 太空梭 億泰 華友聯 新利虹 毛寶 遠雄來 麗臺 燁興 夏都 華映 中鴻 欣欣 吉祥全 聚亨 統領 憶聲 千興 晨訊科-DR 科風 威致 友佳-DR 和鑫 南港 一零四 力特 華豐 欣天然 喬鼎 首利 新海 正達 麗正 秋雨 晟鈦 東訊 欣高 新世紀 華泰 台數科 誠創 錸德 南六 嘉威 倫飛 基勝-KY 力銘 威盛 波力-KY 亞太電 銘旺科 政伸 達能 統懋 吉源-KY 清惠 翔耀 慧友 太空梭 悠克 新利虹 勁永 麗臺 捷泰 華映 互億 吉祥全 天瀚 憶聲 迅杰 科風 華上 建碁 光麗-KY 和鑫 元晶 力特 華冠 喬鼎 裕豐 正達 寶徠 晟鈦 新建 新世紀 皇普 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 悠克 同方友友-DR 勁永 晨訊科-DR 捷泰 友佳-DR 互億 陽光能源-DR 天瀚 精熙-DR 迅杰 中福 華上 雷虎 光麗-KY 中視 元晶 秋雨 華冠 慶豐富 裕豐 國光生 寶徠 新建 皇普 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生