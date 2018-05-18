[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 20708 0 00632R 元大台灣50反1 -7364 0 00677U 富邦VIX 7304 0 00733 富邦臺灣中小 -4867 -4867 00655L 國泰中國A50正2 5170 0 0056 元大高股息 -4784 567 2891 中信金 4433 13595 1314 中石化 -4768 184 00633L 富邦上証正2 3682 0 2888 新光金 -4183 6365 00703 台新MSCI中國 3362 3047 2344 華邦電 -3752 -10968 2881 富邦金 2863 2845 00701 國泰臺灣低波動30 -3647 -296 00636 國泰中國A50 1995 22029 00702 國泰標普低波高息 -3647 -528 1101 台泥 1738 8134 2408 南亞科 -2076 6045 1102 亞泥 1632 9883 2313 華通 -1751 -2388 2376 技嘉 1367 4274 2317 鴻海 -1697 -18061 2886 兆豐金 1259 12979 2448 晶電 -1511 -11438 2892 第一金 1223 10434 2371 大同 -1380 -5569 2603 長榮 1167 3539 1216 統一 -1262 -1356 2883 開發金 1128 13433 2367 燿華 -916 -133 1444 力麗 1078 1580 2002 中鋼 -902 -5575 2409 友達 1078 914 4938 和碩 -870 -6690 2834 臺企銀 1057 6087 2330 台積電 -830 -5804 1605 華新 1009 14367 2610 華航 -821 -7582 2887 台新金 1008 -3284 2303 聯電 -808 60912 2347 聯強 994 2032 00643 群益深証中小 -752 -2648 2340 光磊 846 -495 2027 大成鋼 -699 -1968 2884 玉山金 819 529 9904 寶成 -685 241 0061 元大寶滬深 712 1782 3380 明泰 -680 -1424 2515 中工 697 -1206 2356 英業達 -654 -3253 1303 南亞 687 5631 00732 國泰RMB短期報酬 -634 -818 2337 旺宏 518 -2778 1309 台達化 -626 -620 2332 友訊 483 -863 00683L 元大美元指數正2 -621 0 3016 嘉晶 470 -465 2353 宏碁 -599 -502 4958 臻鼎-KY 461 1107 6153 嘉聯益 -584 1646 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股