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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         20708         0    00632R 元大台灣50反1          -7364         0  
00677U 富邦VIX                 7304         0    00733  富邦臺灣中小           -4867     -4867  
00655L 國泰中國A50正2          5170         0    0056   元大高股息             -4784       567  
2891   中信金                  4433     13595    1314   中石化                 -4768       184  
00633L 富邦上証正2             3682         0    2888   新光金                 -4183      6365  
00703  台新MSCI中國            3362      3047    2344   華邦電                 -3752    -10968  
2881   富邦金                  2863      2845    00701  國泰臺灣低波動30       -3647      -296  
00636  國泰中國A50             1995     22029    00702  國泰標普低波高息       -3647      -528  
1101   台泥                    1738      8134    2408   南亞科                 -2076      6045  
1102   亞泥                    1632      9883    2313   華通                   -1751     -2388  
2376   技嘉                    1367      4274    2317   鴻海                   -1697    -18061  
2886   兆豐金                  1259     12979    2448   晶電                   -1511    -11438  
2892   第一金                  1223     10434    2371   大同                   -1380     -5569  
2603   長榮                    1167      3539    1216   統一                   -1262     -1356  
2883   開發金                  1128     13433    2367   燿華                    -916      -133  
1444   力麗                    1078      1580    2002   中鋼                    -902     -5575  
2409   友達                    1078       914    4938   和碩                    -870     -6690  
2834   臺企銀                  1057      6087    2330   台積電                  -830     -5804  
1605   華新                    1009     14367    2610   華航                    -821     -7582  
2887   台新金                  1008     -3284    2303   聯電                    -808     60912  
2347   聯強                     994      2032    00643  群益深証中小            -752     -2648  
2340   光磊                     846      -495    2027   大成鋼                  -699     -1968  
2884   玉山金                   819       529    9904   寶成                    -685       241  
0061   元大寶滬深               712      1782    3380   明泰                    -680     -1424  
2515   中工                     697     -1206    2356   英業達                  -654     -3253  
1303   南亞                     687      5631    00732  國泰RMB短期報酬         -634      -818  
2337   旺宏                     518     -2778    1309   台達化                  -626      -620  
2332   友訊                     483      -863    00683L 元大美元指數正2         -621         0  
3016   嘉晶                     470      -465    2353   宏碁                    -599      -502  
4958   臻鼎-KY                  461      1107    6153   嘉聯益                  -584      1646  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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