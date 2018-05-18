新聞

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧05月17日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2838A  聯邦銀甲特            1003      1112      90.20  
4904   遠傳                  4068      4760      85.46  
2449   京元電子              3519      4627      76.05  
2357   華碩                  1422      1974      72.04  
2897   王道銀行              1078      1526      70.64  
1423   利華                  1030      1466      70.26  
2023   燁輝                   737      1072      68.75  
2881   富邦金               13922     20263      68.71  
2603   長榮                  6712      9882      67.92  
1434   福懋                  1374      2046      67.16  
00642U 元大S&P石油            716      1073      66.73  
2886   兆豐金               11370     17347      65.54  
2856   元富證                5394      8332      64.74  
1102   亞泥                  7932     12258      64.71  
2891   中信金               23226     36342      63.91  
2841   台開                  1347      2111      63.81  
2615   萬海                  1443      2265      63.71  
2880   華南金                3510      5527      63.51  
2301   光寶科                2785      4448      62.61  
1515   力山                   815      1303      62.55  
2633   台灣高鐵              1750      2809      62.30  
00703  台新MSCI中國          3647      6011      60.67  
3702   大聯大                3464      5714      60.62  
9907   統一實                 715      1183      60.44  
2475   華映                  1483      2463      60.21  
6239   力成                  1042      1757      59.31  
4927   泰鼎-KY                813      1382      58.83  
1101   台泥                 15788     27428      57.56  
2867   三商壽                1406      2471      56.90  
1216   統一                  5631      9899      56.88  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2838A  聯邦銀甲特           -1026      1112     -92.27  
4904   遠傳                 -4075      4760     -85.61  
2449   京元電子             -3722      4627     -80.44  
2897   王道銀行             -1211      1526     -79.36  
1423   利華                 -1088      1466     -74.22  
00643  群益深証中小         -1128      1570     -71.85  
00683L 元大美元指數正2      -1085      1526     -71.10  
2393   億光                  -766      1079     -70.99  
2615   萬海                 -1606      2265     -70.91  
00733  富邦臺灣中小         -5501      7849     -70.09  
0056   元大高股息           -5052      7234     -69.84  
2880   華南金               -3858      5527     -69.80  
1216   統一                 -6893      9899     -69.63  
2357   華碩                 -1351      1974     -68.44  
1434   福懋                 -1400      2046     -68.43  
2301   光寶科               -3043      4448     -68.41  
9907   統一實                -780      1183     -65.93  
4938   和碩                 -5405      8227     -65.70  
8046   南電                  -696      1065     -65.35  
2856   元富證               -5427      8332     -65.13  
2867   三商壽               -1553      2471     -62.85  
2475   華映                 -1538      2463     -62.44  
9904   寶成                 -3100      5032     -61.61  
6422   君耀-KY               -672      1129     -59.52  
1515   力山                  -775      1303     -59.48  
6239   力成                 -1041      1757     -59.25  
3702   大聯大               -3384      5714     -59.22  
2845   遠東銀                -653      1114     -58.62  
2886   兆豐金              -10111     17347     -58.29  
4927   泰鼎-KY               -804      1382     -58.18  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00703  台新MSCI中國            3362      6011        55.93  
00636  國泰中國A50             1995      5023        39.72  
00655L 國泰中國A50正2          5170     13468        38.39  
00642U 元大S&P石油              371      1073        34.58  
2340   光磊                     846      2950        28.68  
00637L 元大滬深300正2         20708     86856        23.84  
3017   奇鋐                     214      1100        19.45  
00677U 富邦VIX                 7304     39050        18.70  
2542   興富發                   426      2279        18.69  
2023   燁輝                     177      1072        16.51  
2841   台開                     330      2111        15.63  
4958   臻鼎-KY                  461      3012        15.31  
2881   富邦金                  2863     20263        14.13  
1102   亞泥                    1632     12258        13.31  
00633L 富邦上証正2             3682     28758        12.80  
5305   敦南                     197      1552        12.69  
2891   中信金                  4433     36342        12.20  
2603   長榮                    1167      9882        11.81  
1608   華榮                     141      1234        11.43  
2892   第一金                  1223     10853        11.27  
1444   力麗                    1078      9599        11.23  
2618   長榮航                   425      3921        10.84  
3030   德律                     273      2647        10.31  
3034   聯詠                     227      2242        10.12  
1313   聯成                     282      2844         9.92  
2347   聯強                     994     10923         9.10  
1722   台肥                     419      4628         9.05  
6269   台郡                     228      2652         8.60  
1305   華夏                     312      3704         8.42  
2834   臺企銀                  1057     13058         8.09  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
0056   元大高股息             -4784      7234       -66.13  
00733  富邦臺灣中小           -4867      7849       -62.01  
00643  群益深証中小            -752      1570       -47.90  
00683L 元大美元指數正2         -621      1526       -40.69  
00632R 元大台灣50反1          -7364     21020       -35.03  
00676R 富邦臺灣加權反1         -412      1245       -33.09  
6422   君耀-KY                 -283      1129       -25.07  
0050   元大台灣50              -379      1941       -19.53  
2393   億光                    -183      1079       -16.96  
00673R 元大S&P原油反1          -193      1187       -16.26  
2888   新光金                 -4183     29411       -14.22  
2354   鴻準                    -351      2503       -14.02  
9904   寶成                    -685      5032       -13.61  
00639  富邦深100               -294      2177       -13.50  
1216   統一                   -1262      9899       -12.75  
2610   華航                    -821      6586       -12.47  
3044   健鼎                    -392      3169       -12.37  
3533   嘉澤                    -124      1028       -12.06  
2313   華通                   -1751     14757       -11.87  
2002   中鋼                    -902      7804       -11.56  
4938   和碩                    -870      8227       -10.57  
1704   榮化                    -215      2134       -10.07  
2851   中再保                  -438      4352       -10.06  
8046   南電                    -107      1065       -10.05  
3519   綠能                    -332      3310       -10.03  
6416   瑞祺電通                -216      2219        -9.73  
6525   捷敏-KY                 -106      1129        -9.39  
2328   廣宇                    -257      2808        -9.15  
9945   潤泰新                  -220      2463        -8.93  
3026   禾伸堂                  -370      4169        -8.88  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
留言載入中...

相關新聞