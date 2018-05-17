「耀勝」等6家有價證券變更交易方法等相關事項

為調整耀勝電子股份有限公司等 6 家公司上櫃有價證券之交易方式，及沛亨半導體股份有限公司上櫃有價證券之處置事由，自 107 年 5 月 18 日起實施；其中昇華娛樂傳播股份有限公司之普通股股票並自同日起暫停融資融券交易，惟了結交易不在此限。

一、上櫃有價證券新增為變更交易方法、新增分盤方式交易、恢復普通交割方式交易之公司如下，其原因詳如附件一：

(一) 新增為變更交易方法之上櫃有價證券簡稱（代號）：耀勝（3207）、昇華（4806）及昇華一 (48061)、昇華二 (48062)。其中昇華公司之普通股股票並自同日起暫停融資融券交易，惟了結交易不在此限。

(二) 新增為變更交易方法且新增分盤方式交易之上櫃有價證券簡稱（代號）：奧斯特（8080）。

(三) 繼續變更交易方法但新增分盤方式交易之上櫃有價證券簡稱（代號）：華義（3086）、環瑞醫（4198）。

(四) 恢復普通交割之上櫃有價證券簡稱（代號）：地心引力 (3629)。

二、上開列為變更交易方法之公司，證券經紀商於接受委託買賣其有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報；如需採分盤方式交易之有價證券，每 30 分鐘撮合一次。

三、上開新增變更交易方法、新增分盤方式交易及恢復普通交割方式交易，自 107 年 5 月 18 日起實施。

四、沛亨（6291）繼續維持變更交易方法暨分盤方式交易，惟其變更交易之事由已有變動，變動原因詳如附件二。

五、另商店街公司 (4965) 前已於 107 年 5 月 8 日依據「上櫃公司申請終止有價證券櫃檯買賣處理程序」第 4 條向本中心申請終止櫃檯買賣，今該公司公告申報之 107 年第一季財務報告顯示淨值已為負數，本中心將依據上開處理程序第 5 條規定，於本中心董事會通過後另行公告終止商店街公司有價證券櫃檯買賣之日期。