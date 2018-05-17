新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/16  107/05/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.41040   10.40980   0.00060    0.00576
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.38220    9.42560  -0.04340   -0.46045
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.60740    9.64770  -0.04030   -0.41772
中國信託台灣活力基金                                             16.89000   17.10000  -0.21000   -1.22807
中國信託台灣優勢基金                                             19.40000   19.65000  -0.25000   -1.27226
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.80000    8.90000  -0.10000   -1.12360
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.52000    9.66000  -0.14000   -1.44928
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73630    9.73140   0.00490    0.05035
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22570    9.25960  -0.03390   -0.36611
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19340   10.19930  -0.00590   -0.05785
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65670    9.70270  -0.04600   -0.47409
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.27420   10.32220  -0.04800   -0.46502
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.01570    9.08070  -0.06500   -0.71580
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.29560   11.29940  -0.00380   -0.03363
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.25530   10.29300  -0.03770   -0.36627
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
中國信託智能運動基金-美元                                        10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97290   10.97270   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.44410    9.47360  -0.02950   -0.31139
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.20780    9.27550  -0.06770   -0.72988
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.62180    9.65660  -0.03480   -0.36038
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.37620    9.44970  -0.07350   -0.77780
中國信託精穩基金                                                 18.45030   18.25180   0.19850    1.08756
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     69.56000   69.31000   0.25000    0.36070
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.36430   37.61680  -0.25250   -0.67124
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.30380   11.30290   0.00090    0.00796
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.89290   10.90470  -0.01180   -0.10821
元大上證50基金                                                   31.78000   32.24000  -0.46000   -1.42680
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.38000   13.19000   0.19000    1.44049
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.47000   12.31000   0.16000    1.29976
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.70600   13.81200  -0.10600   -0.76745
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.90700   17.98200  -0.07500   -0.41708
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.65800   11.53800   0.12000    1.04004
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.72600   11.62000   0.10600    0.91222
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.24000    3.23000   0.01000    0.30960
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.15000   15.09000   0.06000    0.39761
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.40580   47.33410   0.07170    0.15148
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31920   10.32050  -0.00130   -0.01260
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59740    9.59860  -0.00120   -0.01250
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92850    9.94130  -0.01280   -0.12876
元大巴西指數基金                                                  6.29100    6.32400  -0.03300   -0.52182
元大巴菲特基金                                                   30.84000   31.02000  -0.18000   -0.58027
元大日經225基金                                                  28.63000   28.78000  -0.15000   -0.52120
元大台商收成基金                                                 24.13000   24.27000  -0.14000   -0.57684
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.65000   12.69000  -0.04000   -0.31521
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.65000   36.48000   0.17000    0.46601
元大台灣中型100基金                                              33.26000   33.19000   0.07000    0.21091
元大台灣加權股價指數基金                                         25.05200   24.97300   0.07900    0.31634
元大台灣卓越50基金                                               81.83000   81.75000   0.08000    0.09786
元大台灣金融基金                                                 17.56000   17.42000   0.14000    0.80367
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.87000   30.73000   0.14000    0.45558
元大台灣高股息基金                                               26.01000   25.90000   0.11000    0.42471
元大台灣電子科技基金                                             35.68000   35.71000  -0.03000   -0.08401
元大全球ETF成長組合基金                                          10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.59000   14.68000  -0.09000   -0.61308
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.16000   13.30000  -0.14000   -1.05263
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.48000  -0.12000   -0.96154
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.53800   12.71700  -0.17900   -1.40756
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.11000    7.09000   0.02000    0.28209
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.35000    8.45000  -0.10000   -1.18343
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.58000    6.65000  -0.07000   -1.05263
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.10900   10.17400  -0.06500   -0.63888
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.00000   14.13000  -0.13000   -0.92003
元大全球農業商機基金                                             16.45000   16.39000   0.06000    0.36608
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.44700    8.71900  -0.27200   -3.11962
元大印度指數基金                                                  9.59700    9.63400  -0.03700   -0.38406
元大印度基金                                                     12.60000   12.64000  -0.04000   -0.31646
元大多多基金                                                     22.22000   22.50000  -0.28000   -1.24444
元大多福基金                                                     60.66000   60.51000   0.15000    0.24789
元大亞太成長基金                                                 10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58180    8.59840  -0.01660   -0.19306
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.12680    7.14060  -0.01380   -0.19326
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.96900   10.05600  -0.08700   -0.86516
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.24100   10.25800  -0.01700   -0.16572
元大卓越基金                                                     52.26000   52.60000  -0.34000   -0.64639
元大店頭基金                                                      9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
元大泛歐成長基金                                                  9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21040   10.20990   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.25710    9.24290   0.01420    0.15363
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.65340   30.52740   0.12600    0.41274
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.12910   36.48240  -0.35330   -0.96841
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.69740   19.41640   0.28100    1.44723
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.09700   18.60190  -0.50490   -2.71424
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.16200   37.22100  -0.05900   -0.15851
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.77910   20.66650   0.11260    0.54484
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.47450   17.65840  -0.18390   -1.04143
元大高科技基金                                                   20.82000   20.84000  -0.02000   -0.09597
元大得利貨幣市場基金                                             16.23380   16.23360   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96800   11.96790   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.36000   14.29000   0.07000    0.48985
元大華夏中小基金                                                  8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
元大新中國基金-人民幣                                            11.30000   11.20000   0.10000    0.89286
元大新中國基金-美元                                              11.45000   11.39400   0.05600    0.49149
元大新中國基金-新台幣                                            11.04000   10.94000   0.10000    0.91408
元大新主流基金                                                   30.70000   31.14000  -0.44000   -1.41297
元大新東協平衡基金-美元                                           9.95000   10.00700  -0.05700   -0.56960
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.30440   10.32180  -0.01740   -0.16858
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.32150   10.38790  -0.06640   -0.63921
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.58300   10.61320  -0.03020   -0.28455
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.35190    9.37860  -0.02670   -0.28469
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73520    9.74650  -0.01130   -0.11594
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43030    9.44120  -0.01090   -0.11545
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57180    9.54820   0.02360    0.24717
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.27710    9.25410   0.02300    0.24854
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.50110    9.51080  -0.00970   -0.10199
元大新興亞洲基金                                                 12.12000   12.18000  -0.06000   -0.49261
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.38720    9.43990  -0.05270   -0.55827
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.26960    9.32160  -0.05200   -0.55784
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.33660    9.35560  -0.01900   -0.20309
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.21730    9.23610  -0.01880   -0.20355
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08410   15.08390   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     41.78000   42.00000  -0.22000   -0.52381
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.60000    9.72000  -0.12000   -1.23457
元大實質多重資產基金-美元                                         9.54700    9.70700  -0.16000   -1.64830
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.42000   14.31000   0.11000    0.76869
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.40000   16.70000  -0.30000   -1.79641
元大精準中小基金                                                 22.95000   23.14000  -0.19000   -0.82109
元大摩臺基金                                                     38.28000   38.22000   0.06000    0.15699
元大標普500基金                                                  24.37000   24.42000  -0.05000   -0.20475
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.65000   13.52000   0.13000    0.96154
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.35000   31.81000  -0.46000   -1.44609
元大標智滬深300基金                                              19.10000   19.21000  -0.11000   -0.57262
元大歐洲50基金                                                   25.61000   25.62000  -0.01000   -0.03903
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.49530    9.51160  -0.01630   -0.17137
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14640   10.14610   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     63.49000   64.28000  -0.79000   -1.22900
元大韓國KOSPI200基金                                             24.18000   24.18000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.30000   16.30000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                     36.12000   36.28000  -0.16000   -0.44101
日盛小而美基金                                                   20.07000   20.13000  -0.06000   -0.29806
日盛中國內需動力基金                                             11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.61440   11.60210   0.01230    0.10602
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86530    9.90010  -0.03480   -0.35151
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.92860   11.91940   0.00920    0.07719
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.12590   10.16450  -0.03860   -0.37975
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.75390   10.73150   0.02240    0.20873
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.11280    9.13580  -0.02300   -0.25176
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.71000   12.68000   0.03000    0.23659
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
日盛日盛基金                                                     15.18000   15.26000  -0.08000   -0.52425
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
日盛全球抗暖化基金                                               10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02640   10.04300  -0.01660   -0.16529
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.53570    9.59530  -0.05960   -0.62114
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79010    9.79600  -0.00590   -0.06023
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31310    9.36170  -0.04860   -0.51914
日盛全球新興債券基金A                                            10.72950   10.74740  -0.01790   -0.16655
日盛全球新興債券基金B                                             8.42650    8.47730  -0.05080   -0.59925
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40970    2.40860   0.00110    0.04567
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69860    1.70680  -0.00820   -0.48043
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37620    0.37620   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26610    0.26750  -0.00140   -0.52336
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.41150   12.39870   0.01280    0.10324
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.63300    8.66960  -0.03660   -0.42216
日盛亞洲機會基金                                                  7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
日盛首選基金                                                     18.33000   18.38000  -0.05000   -0.27203
日盛高科技基金                                                   19.16000   19.25000  -0.09000   -0.46753
日盛貨幣市場基金                                                 14.75140   14.75130   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   44.37000   44.62000  -0.25000   -0.56029
日盛精選五虎基金                                                 40.59000   40.76000  -0.17000   -0.41708
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46850   13.46830   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.31000   36.60000  -0.29000   -0.79235
台新MSCI中國基金                                                 22.63000   22.84000  -0.21000   -0.91944
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.31000   18.34000  -0.03000   -0.16358
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.36000   21.24000   0.12000    0.56497
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14470   14.14460   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.85050    9.81840   0.03210    0.32694
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80660   10.83800  -0.03140   -0.28972
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.03230   10.01130   0.02100    0.20976
台新中國通基金                                                   50.85000   50.72000   0.13000    0.25631
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57510    0.57210   0.00300    0.52438
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.15900   17.00900   0.15000    0.88189
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42330    0.42190   0.00140    0.33183
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.64000   12.55000   0.09000    0.71713
台新主流基金                                                     25.19000   25.25000  -0.06000   -0.23762
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.63000   18.87000  -0.24000   -1.27186
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62770    0.63810  -0.01040   -1.62984
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.13000   14.32000  -0.19000   -1.32682
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47570    0.48360  -0.00790   -1.63358
台新台灣中小基金                                                 39.85000   39.83000   0.02000    0.05021
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.38930    9.45870  -0.06940   -0.73372
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.40090    9.51610  -0.11520   -1.21058
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.56000    8.64000  -0.08000   -0.92593
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.39260   10.52270  -0.13010   -1.23637
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.68590   10.72370  -0.03780   -0.35249
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.38050   11.42060  -0.04010   -0.35112
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.62000   15.65000  -0.03000   -0.19169
台新亞美短期債券基金                                             10.91520   10.90920   0.00600    0.05500
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.68120    8.66440   0.01680    0.19390
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29720    0.29760  -0.00040   -0.13441
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.82430   11.80140   0.02290    0.19404
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39880    0.39950  -0.00070   -0.17522
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07870   11.07860   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.61330   29.60390   0.00940    0.03175
台新智慧生活基金-美元                                            10.24990   10.28860  -0.03870   -0.37614
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.95160    8.99890  -0.04730   -0.52562
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.85550    8.87070  -0.01520   -0.17135
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.43270    9.48290  -0.05020   -0.52937
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33960    9.35560  -0.01600   -0.17102
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37310   10.37240   0.00070    0.00675
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34240    0.34360  -0.00120   -0.34924
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.87860    7.87810   0.00050    0.00635
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27320    0.27420  -0.00100   -0.36470
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.52000    6.55000  -0.03000   -0.45802
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.87800   10.84800   0.03000    0.27655
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.89000   24.26000  -0.37000   -1.52514
未來資產全球大消費基金                                           15.17000   15.23000  -0.06000   -0.39396
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.79560   11.77720   0.01840    0.15623
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.63450    9.61940   0.01510    0.15697
未來資產亞洲新富基金                                             21.83000   21.88000  -0.05000   -0.22852
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55210   12.55200   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.77000   14.99000  -0.22000   -1.46765
未來資產新興市場債券基金A                                         8.74430    8.77150  -0.02720   -0.31010
未來資產新興市場債券基金B                                         6.74940    6.77040  -0.02100   -0.31017
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00630   11.00530   0.00100    0.00909
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.27840   10.27030   0.00810    0.07887
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44590    9.44300   0.00290    0.03071
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58790   10.58470   0.00320    0.03023
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56060    8.56750  -0.00690   -0.08054
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.65620    9.66390  -0.00770   -0.07968
永豐中小基金                                                     55.01000   55.67000  -0.66000   -1.18556
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83990    1.83950   0.00040    0.02175
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.38570    2.38520   0.00050    0.02096
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.77910    8.77100   0.00810    0.09235
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.04330   11.03310   0.01020    0.09245
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.99000    4.94000   0.05000    1.01215
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.44000   23.23000   0.21000    0.90400
永豐主流品牌基金                                                 17.81000   17.73000   0.08000    0.45121
永豐永豐基金                                                     36.04000   36.42000  -0.38000   -1.04338
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.01510   10.03830  -0.02320   -0.23111
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.01510   10.03830  -0.02320   -0.23111
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98140    9.97710   0.00430    0.04310
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98650    9.97630   0.01020    0.10224
永豐亞洲民生消費基金                                             12.62000   12.63000  -0.01000   -0.07918
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79350   12.83010  -0.03660   -0.28527
永豐高科技基金                                                   26.94000   27.49000  -0.55000   -2.00073
永豐貨幣市場基金                                                 13.86620   13.86610   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03140    2.03360  -0.00220   -0.10818
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39700    2.40740  -0.01040   -0.43200
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.85020    7.85330  -0.00310   -0.03947
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35660   10.36070  -0.00410   -0.03957
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.31270    7.35670  -0.04400   -0.59809
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.07100   11.13770  -0.06670   -0.59887
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.51000   19.51000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.25000   54.12000   0.13000    0.24021
永豐領航科技基金                                                 42.69000   43.17000  -0.48000   -1.11188
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.98000   12.11000  -0.13000   -1.07349
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.55000   11.67000  -0.12000   -1.02828
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                 50.96000   51.52000  -0.56000   -1.08696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.46140   11.46030   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.60200    9.60350  -0.00150   -0.01562
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72650    9.72790  -0.00140   -0.01439
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57930    9.57700   0.00230    0.02402
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66370    9.66130   0.00240    0.02484
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.61750    9.61750   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87310    9.87310   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56690    9.56460   0.00230    0.02405
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73440    9.73210   0.00230    0.02363
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
兆豐國際中小基金                                                 16.07000   16.13000  -0.06000   -0.37198
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.37000   15.30000   0.07000    0.45752
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.32000   21.26000   0.06000    0.28222
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.55000   21.54000   0.01000    0.04643
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
兆豐國際生命科學基金                                             15.16000   15.26000  -0.10000   -0.65531
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33970   10.37450  -0.03480   -0.33544
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.74320   10.80500  -0.06180   -0.57196
兆豐國際全球高股息基金                                           11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
兆豐國際全球基金                                                 32.02000   32.21000  -0.19000   -0.58988
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21630   10.21580   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.68000    9.66530   0.01470    0.15209
兆豐國際國民基金                                                 22.77000   22.70000   0.07000    0.30837
兆豐國際第一基金                                                 13.47000   13.55000  -0.08000   -0.59041
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.84990    9.83790   0.01200    0.12198
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.91620    7.90660   0.00960    0.12142
兆豐國際萬全基金                                                 20.80000   20.92000  -0.12000   -0.57361
兆豐國際電子基金                                                 26.57000   26.49000   0.08000    0.30200
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.10000   22.05000   0.05000    0.22676
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.99000   17.04000  -0.05000   -0.29343
兆豐國際豐台灣基金                                               32.82000   32.85000  -0.03000   -0.09132
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48720   12.48710   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.06770   11.08740  -0.01970   -0.17768
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.93210   11.95620  -0.02410   -0.20157
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.71640   10.73730  -0.02090   -0.19465
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48830   11.51590  -0.02760   -0.23967
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.20580    8.22040  -0.01460   -0.17761
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.60010    9.61960  -0.01950   -0.20271
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.11070    9.12840  -0.01770   -0.19390
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09990    9.12190  -0.02200   -0.24118
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.41860    9.43690  -0.01830   -0.19392
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
合庫全球新興市場基金                                              9.58000    9.69000  -0.11000   -1.13519
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
合庫貨幣市場基金                                                 10.11750   10.11740   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.64800    9.67440  -0.02640   -0.27289
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.91090    9.94240  -0.03150   -0.31682
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.15440   10.17410  -0.01970   -0.19363
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.68570   11.72600  -0.04030   -0.34368
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.64090   13.68500  -0.04410   -0.32225
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.13820    9.16360  -0.02540   -0.27718
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.77310    9.80420  -0.03110   -0.31721
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.08510    8.10070  -0.01560   -0.19258
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.10740    9.13890  -0.03150   -0.34468
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.39770   10.43110  -0.03340   -0.32020
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.34000   10.44000  -0.10000   -0.95785
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.90260   10.90170   0.00090    0.00826
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.65650   10.68640  -0.02990   -0.27979
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15550   10.14780   0.00770    0.07588
安聯中國東協基金                                                 16.27000   16.38000  -0.11000   -0.67155
安聯中國策略基金                                                 16.37000   16.27000   0.10000    0.61463
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.90000   14.87000   0.03000    0.20175
安聯中華新思路基金-美元                                          15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
安聯台灣大壩基金                                                 26.98000   27.07000  -0.09000   -0.33247
安聯台灣科技基金                                                 45.73000   45.92000  -0.19000   -0.41376
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47620   12.47610   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 30.02000   30.19000  -0.17000   -0.56310
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07910   10.08200  -0.00290   -0.02876
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02140   15.02610  -0.00470   -0.03128
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69250    9.69550  -0.00300   -0.03094
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.56000   11.65000  -0.09000   -0.77253
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.46000   11.51000  -0.05000   -0.43440
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07270   12.07730  -0.00460   -0.03809
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09640   10.09910  -0.00270   -0.02674
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.23290   12.23580  -0.00290   -0.02370
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.59040    9.59430  -0.00390   -0.04065
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.43670    9.43920  -0.00250   -0.02649
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.14140    9.14360  -0.00220   -0.02406
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.62000   11.69000  -0.07000   -0.59880
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86500   11.86760  -0.00260   -0.02191
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92020   10.92330  -0.00310   -0.02838
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59520   10.59600  -0.00080   -0.00755
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03190    9.03340  -0.00150   -0.01661
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.83080    8.83270  -0.00190   -0.02151
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.54190    8.54260  -0.00070   -0.00819
安聯全球人口趨勢基金                                             11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.83000   33.98000  -0.15000   -0.44144
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
安聯全球計量平衡基金                                             12.78000   12.87000  -0.09000   -0.69930
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04190   12.03750   0.00440    0.03655
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49690   10.49310   0.00380    0.03621
安聯全球新興市場基金                                             18.69000   18.91000  -0.22000   -1.16341
安聯全球農金趨勢基金                                              9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
安聯亞洲動態策略基金                                             25.19000   25.39000  -0.20000   -0.78771
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98280    9.98270   0.00010    0.00100
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78590    9.78590   0.00000    0.00000
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.07500   82.98710   0.08790    0.10592
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.63870   12.64020  -0.00150   -0.01187
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.89030   65.82680   0.06350    0.09647
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.94300    9.94420  -0.00120   -0.01207
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51010    2.50890   0.00120    0.04783
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63690   10.63750  -0.00060   -0.00564
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09610    2.09500   0.00110    0.05251
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88020    8.88090  -0.00070   -0.00788
宏利台灣動力基金                                                 33.57000   34.08000  -0.51000   -1.49648
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.44160   10.51900  -0.07740   -0.73581
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91660    9.95200  -0.03540   -0.35571
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.31900    8.38130  -0.06230   -0.74332
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10700    8.14270  -0.03570   -0.43843
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
宏利全球債券組合基金                                             12.95310   12.93760   0.01550    0.11981
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76360    2.76750  -0.00390   -0.14092
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.65930   11.66760  -0.00830   -0.07114
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70630    8.71020  -0.00390   -0.04478
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26740    2.26320   0.00420    0.18558
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66010   10.63390   0.02620    0.24638
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.29390    4.32930  -0.03540   -0.81768
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69750    0.70340  -0.00590   -0.83878
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.96000   20.09000  -0.13000   -0.64709
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60640   11.62040  -0.01400   -0.12048
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35990   10.37180  -0.01190   -0.11473
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01340   10.01350  -0.00010   -0.00100
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05810    9.07430  -0.01620   -0.17853
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58660    8.59690  -0.01030   -0.11981
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42670    8.42220   0.00450    0.05343
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57980    8.59250  -0.01270   -0.14780
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75280    2.76730  -0.01450   -0.52398
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40280    0.40490  -0.00210   -0.51865
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.15830   12.20540  -0.04710   -0.38589
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92030    0.92560  -0.00530   -0.57260
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.51050    7.54010  -0.02960   -0.39257
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09010    2.10130  -0.01120   -0.53300
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30050    0.30210  -0.00160   -0.52963
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.22510    9.25920  -0.03410   -0.36828
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33860    0.34040  -0.00180   -0.52879
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62950   13.62930   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.93000    2.95000  -0.02000   -0.67797
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.02000   13.08000  -0.06000   -0.45872
宏利臺灣股息收益基金                                             30.15000   30.28000  -0.13000   -0.42933
宏利澳幣保本基金                                                 11.94790   11.94310   0.00480    0.04019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.81000   11.90000  -0.09000   -0.75630
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.89650    9.84750   0.04900    0.49759
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.91160    9.90920   0.00240    0.02422
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.01350    8.97930   0.03420    0.38088
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55210   10.51210   0.04000    0.38051
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92500   12.92500   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.87000   25.99000  -0.12000   -0.46172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17200   11.17290  -0.00090   -0.00806
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19980   10.21950  -0.01970   -0.19277
保德信大中華基金                                                 31.73000   31.83000  -0.10000   -0.31417
保德信中小型股基金                                               47.44000   47.54000  -0.10000   -0.21035
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.96000   10.86000   0.10000    0.92081
保德信中國中小基金-美元                                          11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.87630    9.87920  -0.00290   -0.02935
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.86780    9.86620   0.00160    0.01622
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.98050    9.98280  -0.00230   -0.02304
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.66620   10.66870  -0.00250   -0.02343
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
保德信中國品牌基金-美元                                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
保德信台商全方位基金                                             38.48000   38.39000   0.09000    0.23444
保德信全球中小基金                                               29.97000   30.02000  -0.05000   -0.16656
保德信全球消費商機基金                                           17.34000   17.40000  -0.06000   -0.34483
保德信全球基礎建設基金                                           12.14000   12.21000  -0.07000   -0.57330
保德信全球資源基金                                                8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.50000   30.54000  -0.04000   -0.13098
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.93250    9.98120  -0.04870   -0.48792
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61260   10.66390  -0.05130   -0.48106
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.12180    9.13340  -0.01160   -0.12701
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.73640    9.74880  -0.01240   -0.12720
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.31990    8.33250  -0.01260   -0.15122
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78060   10.79680  -0.01620   -0.15004
保德信亞太基金                                                   22.60000   22.85000  -0.25000   -1.09409
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50780    8.52440  -0.01660   -0.19474
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.08810   11.10980  -0.02170   -0.19532
保德信店頭市場基金                                               35.24000   35.05000   0.19000    0.54208
保德信拉丁美洲基金                                                7.19000    7.24000  -0.05000   -0.69061
保德信金平衡基金                                                 29.79000   29.72000   0.07000    0.23553
保德信金滿意基金                                                 42.00000   41.97000   0.03000    0.07148
保德信科技島基金                                                 25.88000   25.93000  -0.05000   -0.19283
保德信高成長基金                                                 96.40000   96.26000   0.14000    0.14544
保德信第一基金                                                   27.86000   27.92000  -0.06000   -0.21490
保德信貨幣市場基金                                               15.74880   15.74860   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63840   10.72590  -0.08750   -0.81578
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.47370   10.52370  -0.05000   -0.47512
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89390   10.97830  -0.08440   -0.76879
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.04200   10.08490  -0.04290   -0.42539
保德信新世紀基金                                                 10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13560    8.15320  -0.01760   -0.21587
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74630   10.76960  -0.02330   -0.21635
保德信新興趨勢組合基金                                           11.59000   11.77000  -0.18000   -1.52931
保德信瑞騰基金                                                   15.53160   15.53140   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.74720    9.75880  -0.01160   -0.11887
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.89810    9.90910  -0.01100   -0.11101
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.65960    9.68020  -0.02060   -0.21281
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.72470    9.74550  -0.02080   -0.21343
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.78820    9.81850  -0.03030   -0.30860
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.78840    9.81870  -0.03030   -0.30859
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77870    9.80200  -0.02330   -0.23771
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.77880    9.80210  -0.02330   -0.23770
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.79690    9.82600  -0.02910   -0.29615
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.64250    9.68660  -0.04410   -0.45527
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.59290    9.62930  -0.03640   -0.37801
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95810    1.95800   0.00010    0.00511
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62660    2.62650   0.00010    0.00381
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30820    0.30870  -0.00050   -0.16197
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44940    0.45020  -0.00080   -0.17770
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.72500    8.72850  -0.00350   -0.04010
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88240   11.87710   0.00530    0.04462
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59000    9.59900  -0.00900   -0.09376
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59410   11.60590  -0.01180   -0.10167
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.09710    9.12090  -0.02380   -0.26094
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.02570   11.05450  -0.02880   -0.26053
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10450   10.13550  -0.03100   -0.30586
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94230    9.97360  -0.03130   -0.31383
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12080   10.13460  -0.01380   -0.13617
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60280   10.61720  -0.01440   -0.13563
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00950   10.02720  -0.01770   -0.17652
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81550    9.82830  -0.01280   -0.13024
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04170   10.05480  -0.01310   -0.13029
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.74810    9.76690  -0.01880   -0.19249
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.88150    9.90030  -0.01880   -0.18989
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.35240   10.39730  -0.04490   -0.43184
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.38290    6.40830  -0.02540   -0.39636
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.76230   10.80510  -0.04280   -0.39611
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63960   11.63950   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.75000   19.99000  -0.24000   -1.20060
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4484.520004538.37000 -53.85000   -1.18655
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.84760   10.83310   0.01450    0.13385
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.10940   12.12460  -0.01520   -0.12536
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.35010   11.36560  -0.01550   -0.13638
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.73000    9.71700   0.01300    0.13379
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.38260   10.39560  -0.01300   -0.12505
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.18220   10.19620  -0.01400   -0.13731
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.14630   11.13140   0.01490    0.13386
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.94850   11.96350  -0.01500   -0.12538
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.90440   11.92060  -0.01620   -0.13590
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.69000    6.73000  -0.04000   -0.59435
柏瑞巨人基金                                                     12.81000   12.75000   0.06000    0.47059
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64150   13.64140   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.12000   16.23000  -0.11000   -0.67776
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.31210   13.32530  -0.01320   -0.09906
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80590   11.83950  -0.03360   -0.28380
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44970   12.48450  -0.03480   -0.27875
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01160    9.02040  -0.00880   -0.09756
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81400    6.82080  -0.00680   -0.09970
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92020    8.94560  -0.02540   -0.28394
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56530    8.59180  -0.02650   -0.30843
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92940   10.96000  -0.03060   -0.27920
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.45110    8.47510  -0.02400   -0.28318
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98090   12.01500  -0.03410   -0.28381
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53260   11.54400  -0.01140   -0.09875
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60700   11.64290  -0.03590   -0.30834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33300   11.36470  -0.03170   -0.27893
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02980    9.03870  -0.00890   -0.09847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96610    9.99440  -0.02830   -0.28316
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79060    9.82090  -0.03030   -0.30853
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.72120    9.74840  -0.02720   -0.27902
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55890    9.58600  -0.02710   -0.28270
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06640   10.07520  -0.00880   -0.08734
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99650   10.02260  -0.02610   -0.26041
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93230    9.95910  -0.02680   -0.26910
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01850   10.04550  -0.02700   -0.26878
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.97390    9.98260  -0.00870   -0.08715
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87850    9.90420  -0.02570   -0.25949
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84020    9.86680  -0.02660   -0.26959
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92640    9.95320  -0.02680   -0.26926
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04720   10.05590  -0.00870   -0.08652
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99650   10.02260  -0.02610   -0.26041
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93230    9.95920  -0.02690   -0.27010
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01850   10.04550  -0.02700   -0.26878
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.97390    9.98260  -0.00870   -0.08715
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87850    9.90430  -0.02580   -0.26049
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84020    9.86680  -0.02660   -0.26959
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92650    9.95320  -0.02670   -0.26826
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58170   10.56640   0.01530    0.14480
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79900   11.79840   0.00060    0.00509
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.26730   11.26690   0.00040    0.00355
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13220    9.11910   0.01310    0.14365
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90430    9.90390   0.00040    0.00404
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.77360    9.77320   0.00040    0.00409
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29690   10.28210   0.01480    0.14394
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98600   10.98550   0.00050    0.00455
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.88550   10.88500   0.00050    0.00459
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13240    9.11920   0.01320    0.14475
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90470    9.90420   0.00050    0.00505
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.77400    9.77360   0.00040    0.00409
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.50000   13.57000  -0.07000   -0.51584
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.62000   14.74000  -0.12000   -0.81411
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.19000   10.28000  -0.09000   -0.87549
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.82000   11.89000  -0.07000   -0.58873
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.20000   12.31000  -0.11000   -0.89358
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.59000   12.70000  -0.11000   -0.86614
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.88000  -0.13000   -0.93660
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.57000   13.66000  -0.09000   -0.65886
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.24930   11.29880  -0.04950   -0.43810
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.43540    7.46820  -0.03280   -0.43920
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31310   11.32390  -0.01080   -0.09537
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.99790   11.02070  -0.02280   -0.20688
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18690   10.20770  -0.02080   -0.20377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40250    8.41050  -0.00800   -0.09512
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.50740    9.52710  -0.01970   -0.20678
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54320    9.56260  -0.01940   -0.20287
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.57910   10.60110  -0.02200   -0.20753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.93500    9.94450  -0.00950   -0.09553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17050   10.19120  -0.02070   -0.20312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.84990    9.87030  -0.02040   -0.20668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.07900    9.08770  -0.00870   -0.09573
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.01830    9.03790  -0.01960   -0.21686
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56520    9.58470  -0.01950   -0.20345
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.04900   12.10850  -0.05950   -0.49139
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.57750   11.65300  -0.07550   -0.64790
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04910   11.12140  -0.07230   -0.65010
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.29260    7.32860  -0.03600   -0.49123
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.21710    9.27720  -0.06010   -0.64782
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86400    9.92850  -0.06450   -0.64964
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.35760   10.40860  -0.05100   -0.48998
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.06670   11.13900  -0.07230   -0.64907
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97340   10.03850  -0.06510   -0.64850
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.29990    9.34580  -0.04590   -0.49113
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.07390   10.13980  -0.06590   -0.64991
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06200   11.05950   0.00250    0.02261
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.64900   11.66160  -0.01260   -0.10805
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75170   10.76350  -0.01180   -0.10963
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15660    9.15460   0.00200    0.02185
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.74250    9.75300  -0.01050   -0.10766
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.75300    9.76370  -0.01070   -0.10959
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98000   10.99190  -0.01190   -0.10826
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86980    9.86760   0.00220    0.02230
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24480   10.25610  -0.01130   -0.11018
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47880    9.47670   0.00210    0.02216
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30870    9.30660   0.00210    0.02256
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.96060    9.97140  -0.01080   -0.10831
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.51520    9.52560  -0.01040   -0.10918
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.28000   18.34000  -0.06000   -0.32715
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.10000   17.15000  -0.05000   -0.29155
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90560   12.94820  -0.04260   -0.32900
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.92820   10.95940  -0.03120   -0.28469
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69670   11.73410  -0.03740   -0.31873
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.24480   12.27390  -0.02910   -0.23709
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.35910   11.39810  -0.03900   -0.34216
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.05620   10.08500  -0.02880   -0.28557
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.49740   10.53090  -0.03350   -0.31811
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.41270   10.43740  -0.02470   -0.23665
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.47160   10.50760  -0.03600   -0.34261
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.29340   10.32630  -0.03290   -0.31860
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.41200   10.44770  -0.03570   -0.34170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.50000   13.38000   0.12000    0.89686
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.78000   32.35000  -0.57000   -1.76198
國泰大中華基金                                                   21.84000   21.79000   0.05000    0.22946
國泰小龍基金                                                     16.37000   16.35000   0.02000    0.12232
國泰中小成長基金                                                 46.22000   46.37000  -0.15000   -0.32349
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.51390    4.49700   0.01690    0.37581
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.16000   21.11000   0.05000    0.23685
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81630    0.81710  -0.00080   -0.09791
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77460    0.77530  -0.00070   -0.09029
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07900    2.06980   0.00920    0.44449
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65210    9.62950   0.02260    0.23470
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.32200    8.30250   0.01950    0.23487
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32200    0.32210  -0.00010   -0.03105
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.40040   11.39930   0.00110    0.00965
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78690    1.79530  -0.00840   -0.46789
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18120   10.19390  -0.01270   -0.12458
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34590    0.34750  -0.00160   -0.46043
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.94720    4.94090   0.00630    0.12751
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.18000   23.18000   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.77040    0.77300  -0.00260   -0.33635
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.70110    3.68570   0.01540    0.41783
國泰中港台基金台幣級別                                           17.35000   17.30000   0.05000    0.28902
國泰中港台基金美元級別                                            0.58350    0.58380  -0.00030   -0.05139
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.68000   27.82000  -0.14000   -0.50324
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.58000   12.54000   0.04000    0.31898
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.06000   37.32000  -0.26000   -0.69668
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.00010    9.96950   0.03060    0.30694
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.00010    9.96950   0.03060    0.30694
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.00010    9.96950   0.03060    0.30694
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33470    0.33490  -0.00020   -0.05972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33470    0.33490  -0.00020   -0.05972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33470    0.33490  -0.00020   -0.05972
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39990   12.39980   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.82000   30.03000  -0.21000   -0.69930
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24730    2.24870  -0.00140   -0.06226
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35330    0.35520  -0.00190   -0.53491
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47510    0.47430   0.00080    0.16867
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47000    0.47210  -0.00210   -0.44482
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.86000    5.85000   0.01000    0.17094
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19340    0.19360  -0.00020   -0.10331
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41420    0.41650  -0.00230   -0.55222
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37690    0.37910  -0.00220   -0.58032
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43760    0.44010  -0.00250   -0.56805
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50120    0.50040   0.00080    0.15987
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.61000   19.69000  -0.08000   -0.40630
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.21000   21.08000   0.13000    0.61670
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41400    2.42320  -0.00920   -0.37966
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.47010   11.53680  -0.06670   -0.57815
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.44510   10.50590  -0.06080   -0.57872
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38050    0.38370  -0.00320   -0.83398
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34650    0.34940  -0.00290   -0.82999
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50840    0.50910  -0.00070   -0.13750
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.90000   11.96000  -0.06000   -0.50167
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41190    0.41540  -0.00350   -0.84256
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.46000   18.54000  -0.08000   -0.43150
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61830    0.62320  -0.00490   -0.78626
國泰科技生化基金                                                 39.00000   39.35000  -0.35000   -0.88945
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.74000   25.86000  -0.12000   -0.46404
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.86000   13.73000   0.13000    0.94683
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.32340   37.74780  -0.42440   -1.12430
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10720   19.82470   0.28250    1.42499
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38080   18.89020  -0.50940   -2.69664
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80120   39.16720  -0.36600   -0.93446
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.95400   39.14730  -0.19330   -0.49378
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.37130   41.28680   0.08450    0.20467
國泰紐幣2021保本基金                                             11.99240   11.99740  -0.00500   -0.04168
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.27290   12.27930  -0.00640   -0.05212
國泰紐幣保本基金                                                 12.30860   12.30740   0.00120    0.00975
國泰高科技基金                                                   14.24000   14.40000  -0.16000   -1.11111
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.81000   25.02000  -0.21000   -0.83933
國泰國泰基金台幣級別                                             24.81000   25.02000  -0.21000   -0.83933
國泰富時中國A50基金                                              20.64000   20.95000  -0.31000   -1.47971
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33770    0.33900  -0.00130   -0.38348
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46090    0.45940   0.00150    0.32651
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36630    0.36970  -0.00340   -0.91966
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50000    0.50110  -0.00110   -0.21952
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35160    0.35470  -0.00310   -0.87398
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48000    0.48070  -0.00070   -0.14562
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.62840   10.64840  -0.02000   -0.18782
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.74530    7.75990  -0.01460   -0.18815
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35900    0.35990  -0.00090   -0.25007
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25950    0.26090  -0.00140   -0.53660
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41570    0.41700  -0.00130   -0.31175
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11820    2.11270   0.00550    0.26033
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41900    1.41540   0.00360    0.25435
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34320    0.34390  -0.00070   -0.20355
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36810    0.36890  -0.00080   -0.21686
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23220    0.23270  -0.00050   -0.21487
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.53710   10.55820  -0.02110   -0.19984
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.92810    6.94190  -0.01380   -0.19879
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.31000   14.35000  -0.04000   -0.27875
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.49000   34.29000   0.20000    0.58326
國泰價值卓越基金                                                 17.20000   17.43000  -0.23000   -1.31956
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39570    0.39750  -0.00180   -0.45283
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.11270   40.05220   0.06050    0.15105
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06220   12.06070   0.00150    0.01244
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41090    0.41120  -0.00030   -0.07296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57490    9.59230  -0.01740   -0.18140
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.58380    8.60510  -0.02130   -0.24753
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.52680   10.54600  -0.01920   -0.18206
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53170    9.55530  -0.02360   -0.24698
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09710   11.09610   0.00100    0.00901
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19710   10.18910   0.00800    0.07852
第一金大中華基金                                                 29.67000   29.94000  -0.27000   -0.90180
第一金小型精選基金                                               42.66000   43.03000  -0.37000   -0.85987
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
第一金中國世紀基金-美元                                           9.84760    9.88000  -0.03240   -0.32794
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.84910    9.88180  -0.03270   -0.33091
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
第一金中概平衡基金                                               26.76000   26.69000   0.07000    0.26227
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23250   15.23230   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.65000  177.64800   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.00660   14.08480  -0.07820   -0.55521
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.00730   14.08530  -0.07800   -0.55377
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.02000   13.05000  -0.03000   -0.22989
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.90740    9.96070  -0.05330   -0.53510
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90960    9.96240  -0.05280   -0.52999
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43490    9.46660  -0.03170   -0.33486
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.45880    9.49050  -0.03170   -0.33402
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.28060   10.33530  -0.05470   -0.52925
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79530    9.82810  -0.03280   -0.33374
第一金全球大趨勢基金                                             23.42000   23.54000  -0.12000   -0.50977
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.03340    8.10370  -0.07030   -0.86750
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.76390    5.81440  -0.05050   -0.86853
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.31490    9.47440  -0.15950   -1.68348
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.31600    9.47550  -0.15950   -1.68329
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.10000    9.26000  -0.16000   -1.72786
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.10000    9.26000  -0.16000   -1.72786
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.54940    9.71300  -0.16360   -1.68434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.55060    9.71410  -0.16350   -1.68312
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.33000    9.49000  -0.16000   -1.68599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.33000    9.49000  -0.16000   -1.68599
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63830    8.68000  -0.04170   -0.48041
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10650   10.15530  -0.04880   -0.48054
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.76020    9.76860  -0.00840   -0.08599
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05870    8.06790  -0.00920   -0.11403
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89280    8.89340  -0.00060   -0.00675
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89300    8.89360  -0.00060   -0.00675
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02900   11.03850  -0.00950   -0.08606
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02980   11.03930  -0.00950   -0.08606
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96130    9.97270  -0.01140   -0.11431
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65320   14.65420  -0.00100   -0.00682
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.85810   14.99900  -0.14090   -0.93940
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.87640   15.01750  -0.14110   -0.93957
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.57000   13.65000  -0.08000   -0.58608
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.59000   13.67000  -0.08000   -0.58522
第一金亞洲科技基金                                               21.03000   21.32000  -0.29000   -1.36023
第一金亞洲新興市場基金                                           13.92000   14.00000  -0.08000   -0.57143
第一金店頭市場基金                                               10.89000   11.01000  -0.12000   -1.08992
第一金創新趨勢基金                                               28.14000   28.43000  -0.29000   -1.02005
第一金電子基金                                                   36.86000   37.13000  -0.27000   -0.72717
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.60000   19.54000   0.06000    0.30706
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.76000   19.82000  -0.06000   -0.30272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
統一大中華中小基金(美元)                                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.49000   14.44000   0.05000    0.34626
統一大滿貫基金                                                   33.92000   33.67000   0.25000    0.74250
統一大龍印基金                                                   17.09000   17.05000   0.04000    0.23460
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
統一中小基金                                                     27.97000   28.23000  -0.26000   -0.92101
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.53010    9.51020   0.01990    0.20925
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.63510    9.64250  -0.00740   -0.07674
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.16390    9.16730  -0.00340   -0.03709
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.15580   11.13250   0.02330    0.20930
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.19970   11.20840  -0.00870   -0.07762
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.65460   10.65860  -0.00400   -0.03753
統一台灣動力基金                                                 18.15000   18.44000  -0.29000   -1.57267
統一全天候基金                                                  118.19000  118.95000  -0.76000   -0.63892
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.56450    8.57870  -0.01420   -0.16553
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.96740    9.00810  -0.04070   -0.45182
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.82930    8.86020  -0.03090   -0.34875
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.76050    8.77500  -0.01450   -0.16524
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.17250    9.21410  -0.04160   -0.45148
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03120    9.06280  -0.03160   -0.34868
統一全球債券組合基金                                             11.96140   11.96690  -0.00550   -0.04596
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.50000   15.55000  -0.05000   -0.32154
統一全球新科技基金(美元)                                         15.78000   15.87000  -0.09000   -0.56711
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.64000   14.67000  -0.03000   -0.20450
統一亞太基金                                                     27.40000   27.45000  -0.05000   -0.18215
統一亞洲大金磚基金                                               13.24000   13.30000  -0.06000   -0.45113
統一奔騰基金                                                     63.51000   63.84000  -0.33000   -0.51692
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64050   16.64030   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
統一強漢基金(美元)                                               10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
統一強漢基金(新台幣)                                             25.70000   25.75000  -0.05000   -0.19417
統一統信基金                                                     34.47000   34.67000  -0.20000   -0.57687
統一黑馬基金                                                     64.12000   64.60000  -0.48000   -0.74303
統一新亞洲科技能源基金                                           19.89000   19.91000  -0.02000   -0.10045
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.21470    8.23610  -0.02140   -0.25983
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.30250   10.32940  -0.02690   -0.26042
統一經建基金                                                     49.97000   50.27000  -0.30000   -0.59678
統一龍馬基金                                                     71.83000   72.18000  -0.35000   -0.48490
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.53000   24.74000  -0.21000   -0.84883
野村中小基金                                                     51.89000   52.39000  -0.50000   -0.95438
野村中國機會基金                                                 14.85000   14.87000  -0.02000   -0.13450
野村巴西基金                                                      5.99000    6.03000  -0.04000   -0.66335
野村日本領先基金                                                 12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                               22.11000   22.11000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                 38.58000   38.88000  -0.30000   -0.77160
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.66830    9.67970  -0.01140   -0.11777
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66080    9.66970  -0.00890   -0.09204
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67080    9.68320  -0.01240   -0.12806
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.74970    9.76120  -0.01150   -0.11781
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.72450    9.73340  -0.00890   -0.09144
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69640    9.70880  -0.01240   -0.12772
野村平衡基金                                                     19.95000   20.08000  -0.13000   -0.64741
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.93000    9.04000  -0.11000   -1.21681
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.06000    9.18000  -0.12000   -1.30719
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.83000   12.99000  -0.16000   -1.23172
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.14000   10.27000  -0.13000   -1.26582
野村全球生技醫療基金                                             16.09000   16.16000  -0.07000   -0.43317
野村全球品牌基金                                                 28.14000   28.17000  -0.03000   -0.10650
野村全球氣候變遷基金                                              8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.35000   13.33000   0.02000    0.15004
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.73000   19.69000   0.04000    0.20315
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.51000   12.52000  -0.01000   -0.07987
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.54910   10.55140  -0.00230   -0.02180
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.40200   10.39750   0.00450    0.04328
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59930    9.62440  -0.02510   -0.26080
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.35620    9.37810  -0.02190   -0.23352
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84240    8.85070  -0.00830   -0.09378
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.05380   11.08280  -0.02900   -0.26167
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58110   10.60590  -0.02480   -0.23383
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05250   10.06220  -0.00970   -0.09640
野村成長基金                                                     28.51000   28.43000   0.08000    0.28139
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.65730    9.71330  -0.05600   -0.57653
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.66850    9.72290  -0.05440   -0.55950
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60520    9.63120  -0.02600   -0.26996
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.90870    9.96600  -0.05730   -0.57495
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.86800    9.92350  -0.05550   -0.55928
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.80700    9.83360  -0.02660   -0.27050
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.94950    9.95390  -0.00440   -0.04420
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.89000    9.88710   0.00290    0.02933
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.81400    9.78880   0.02520    0.25744
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.35830   10.36310  -0.00480   -0.04632
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.22930   10.22640   0.00290    0.02836
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.15640   10.13020   0.02620    0.25863
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.88580    8.87630   0.00950    0.10703
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.59820    9.60770  -0.00950   -0.09888
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.48610    9.49250  -0.00640   -0.06742
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.32050   13.30630   0.01420    0.10672
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.43330   12.44570  -0.01240   -0.09963
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.18740   10.19430  -0.00690   -0.06768
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23710   10.25350  -0.01640   -0.15995
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92710    9.94140  -0.01430   -0.14384
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37670    9.37950  -0.00280   -0.02985
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00650   11.00980  -0.00330   -0.02997
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.28340   11.34410  -0.06070   -0.53508
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.85990   10.91640  -0.05650   -0.51757
野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價                              10.45380   10.48990  -0.03610   -0.34414
野村泰國基金                                                     43.69000   44.00000  -0.31000   -0.70455
野村高科技基金                                                   12.59000   12.70000  -0.11000   -0.86614
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.53100   10.59880  -0.06780   -0.63970
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.62580   10.66190  -0.03610   -0.33859
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.97160   10.03650  -0.06490   -0.64664
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66230    9.69760  -0.03530   -0.36401
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.78630    9.84650  -0.06020   -0.61138
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.98170   12.05880  -0.07710   -0.63937
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.89790   12.92970  -0.03180   -0.24595
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.04160   11.11340  -0.07180   -0.64607
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.70350   10.74270  -0.03920   -0.36490
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.07810   11.14640  -0.06830   -0.61275
野村貨幣市場基金                                                 16.24770   16.24750   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.06000   17.10000  -0.04000   -0.23392
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97600    7.97050   0.00550    0.06900
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.68970   11.68170   0.00800    0.06848
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.50000    7.57000  -0.07000   -0.92470
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
野村精選貨幣市場基金                                             12.07030   12.07020   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
野村積極成長基金                                                 12.04000   12.01000   0.03000    0.24979
野村優質基金                                                     34.96000   35.26000  -0.30000   -0.85082
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64220    8.65540  -0.01320   -0.15251
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02840    8.03590  -0.00750   -0.09333
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84740    7.85120  -0.00380   -0.04840
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52850   11.54610  -0.01760   -0.15243
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50480   10.51460  -0.00980   -0.09320
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29750   10.30240  -0.00490   -0.04756
野村環球基金-人民幣計價                                          15.47000   15.58000  -0.11000   -0.70603
野村環球基金-美元計價                                            12.31000   12.40000  -0.09000   -0.72581
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.68000   16.75000  -0.07000   -0.41791
野村鴻利基金                                                     22.77000   22.98000  -0.21000   -0.91384
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84880   16.84870   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.89000   20.97000  -0.08000   -0.38150
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.35000    9.61000  -0.26000   -2.70552
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
野村鑫平衡組合基金                                               14.95000   15.01000  -0.06000   -0.39973
野村鑫全球債券組合基金                                           13.14640   13.13790   0.00850    0.06470
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71220    9.74490  -0.03270   -0.33556
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.70820    9.74710  -0.03890   -0.39909
凱基台商天下基金                                                 13.55000   13.63000  -0.08000   -0.58694
凱基台灣精五門基金                                               21.16000   21.06000   0.10000    0.47483
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83620   10.89650  -0.06030   -0.55339
凱基亞太高股息基金                                               13.39000   13.44000  -0.05000   -0.37202
凱基亞洲四金磚基金                                               18.30000   18.34000  -0.04000   -0.21810
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.81000   13.82000  -0.01000   -0.07236
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.44960   13.53730  -0.08770   -0.64784
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.84000   12.88000  -0.04000   -0.31056
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53060   11.53050   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.55000   27.58000  -0.03000   -0.10877
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.11000   21.27000  -0.16000   -0.75223
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.12050   21.35740  -0.23690   -1.10922
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.40000   18.52000  -0.12000   -0.64795
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.14550   18.32350  -0.17800   -0.97143
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.04000    8.12000  -0.08000   -0.98522
凱基資源國基金                                                    9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.73960   11.80760  -0.06800   -0.57590
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.13920   11.27440  -0.13520   -1.19918
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.06000   11.15000  -0.09000   -0.80717
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.90000   12.97000  -0.07000   -0.53971
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.04660   13.16290  -0.11630   -0.88354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.75000   14.57000   0.18000    1.23542
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.15000   31.88000  -0.73000   -2.28984
富邦NASDAQ-100基金                                               28.28000   28.47000  -0.19000   -0.66737
富邦上証180基金                                                  31.93000   32.28000  -0.35000   -1.08426
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24560    0.24480   0.00080    0.32680
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.34000    7.29000   0.05000    0.68587
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.01000    6.97000   0.04000    0.57389
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.42000   44.19000  -0.77000   -1.74248
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.97290   11.95670   0.01620    0.13549
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.32290   11.32640  -0.00350   -0.03090
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.05910   11.05330   0.00580    0.05247
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.55430   10.54010   0.01420    0.13472
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.90080    9.90390  -0.00310   -0.03130
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.67880    9.67370   0.00510    0.05272
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.76460   20.82680  -0.06220   -0.29865
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.23840   11.23730   0.00110    0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.74510   10.75650  -0.01140   -0.10598
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.85060   12.83770   0.01290    0.10049
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90270    1.90160   0.00110    0.05785
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.52300    9.51340   0.00960    0.10091
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45750    1.45670   0.00080    0.05492
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58090   11.57590   0.00500    0.04319
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74110    1.74360  -0.00250   -0.14338
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07780   10.07350   0.00430    0.04269
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53440    1.53660  -0.00220   -0.14317
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.26000   25.33000  -0.07000   -0.27635
富邦日本東証基金                                                 22.91000   22.97000  -0.06000   -0.26121
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.98000   42.61000   0.37000    0.86834
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.74000   47.86000  -0.12000   -0.25073
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.68000   50.60000   0.08000    0.15810
富邦台灣心基金                                                   24.00000   24.32000  -0.32000   -1.31579
富邦台灣釆吉50基金                                               47.45000   47.41000   0.04000    0.08437
富邦台灣科技指數基金                                             51.51000   51.40000   0.11000    0.21401
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29140    0.29490  -0.00350   -1.18684
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.89000    8.97000  -0.08000   -0.89186
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32290    2.31500   0.00790    0.34125
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34020    0.34070  -0.00050   -0.14676
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.63850   10.65720  -0.01870   -0.17547
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02260    2.01610   0.00650    0.32240
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32740    0.32780  -0.00040   -0.12203
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.21070    9.22690  -0.01620   -0.17557
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.14000   23.12000   0.02000    0.08651
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.74000   29.61000   0.13000    0.43904
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62280   15.62260   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.53000   70.21000  -0.68000   -0.96852
富邦科技基金                                                     26.94000   27.37000  -0.43000   -1.57106
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.19060   39.03000   0.16060    0.41148
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.80300   38.16550  -0.36250   -0.94981
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.50420   37.56430  -0.06010   -0.15999
富邦恒生國企ETF基金                                              22.17000   22.19000  -0.02000   -0.09013
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.84000   34.98000  -0.14000   -0.40023
富邦高成長基金                                                   26.46000   26.75000  -0.29000   -1.08411
富邦基金                                                         14.09000   14.16000  -0.07000   -0.49435
富邦深証100基金                                                  11.59000   11.67000  -0.08000   -0.68552
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.19000   21.16000   0.03000    0.14178
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40230    0.40230   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20290   12.22370  -0.02080   -0.17016
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54090    9.55710  -0.01620   -0.16951
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30190    0.30200  -0.00010   -0.03311
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.91300    8.92820  -0.01520   -0.17025
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.64470    9.68940  -0.04470   -0.46133
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.85830    9.86940  -0.01110   -0.11247
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.64470    9.68940  -0.04470   -0.46133
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.85830    9.86940  -0.01110   -0.11247
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.72000   19.59000   0.13000    0.66360
富邦精準基金                                                     49.82000   50.39000  -0.57000   -1.13118
富邦精銳中小基金                                                 12.84000   12.93000  -0.09000   -0.69606
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.13000   20.09000   0.04000    0.19910
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.31000   21.23000   0.08000    0.37683
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.76000    7.78000  -0.02000   -0.25707
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.93000   14.85000   0.08000    0.53872
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.46000   19.44000   0.02000    0.10288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.32450   10.28200   0.04250    0.41334
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.23080   11.25300  -0.02220   -0.19728
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.98340   10.96110   0.02230    0.20345
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.12300   10.08130   0.04170    0.41364
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.96660   10.98830  -0.02170   -0.19748
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.70370   10.68190   0.02180    0.20408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.28000   30.17000   0.11000    0.36460
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.98710    9.00200  -0.01490   -0.16552
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.51130    9.48590   0.02540    0.26777
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.31100    9.32090  -0.00990   -0.10621
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80550    9.82130  -0.01580   -0.16087
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.79960    9.77350   0.02610    0.26705
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.59300    9.60360  -0.01060   -0.11038
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.64700    9.65790  -0.01090   -0.11286
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.45950    8.51980  -0.06030   -0.70776
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45740    9.48370  -0.02630   -0.27732
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.02870    9.08840  -0.05970   -0.65688
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.35780   10.43160  -0.07380   -0.70747
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.11270   10.14090  -0.02820   -0.27808
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71030    9.77500  -0.06470   -0.66189
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.13600    9.19670  -0.06070   -0.66002
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.52410    9.58580  -0.06170   -0.64366
富達卓越領航全球組合基金                                         15.04000   15.12000  -0.08000   -0.52910
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.70320    8.77000  -0.06680   -0.76169
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.38440    9.41560  -0.03120   -0.33136
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.15650    9.22250  -0.06600   -0.71564
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.75850    9.83350  -0.07500   -0.76270
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70970    9.74190  -0.03220   -0.33053
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.50550    9.57410  -0.06860   -0.71652
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.22630    9.29220  -0.06590   -0.70920
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.54540    9.61240  -0.06700   -0.69702
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.13000   12.17000  -0.04000   -0.32868
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.54760    9.53530   0.01230    0.12899
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.26010    9.25940   0.00070    0.00756
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76470    8.74980   0.01490    0.17029
富蘭克林華美中華基金                                             14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.97000   21.05000  -0.08000   -0.38005
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.36000   20.38000  -0.02000   -0.09814
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.25000   11.33000  -0.08000   -0.70609
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.92880    7.97040  -0.04160   -0.52193
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.15830    9.21710  -0.05880   -0.63794
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74920    9.81190  -0.06270   -0.63902
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.21680    9.26520  -0.04840   -0.52238
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00240   11.02930  -0.02690   -0.24390
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84450    8.86610  -0.02160   -0.24362
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32660    9.34930  -0.02270   -0.24280
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.00830   13.02690  -0.01860   -0.14278
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40590   10.42070  -0.01480   -0.14203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09140   10.11320  -0.02180   -0.21556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.76110    7.77790  -0.01680   -0.21600
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.27860    9.29870  -0.02010   -0.21616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55620   10.56270  -0.00650   -0.06154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58330    7.58800  -0.00470   -0.06194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08270    9.08830  -0.00560   -0.06162
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.39210   10.41520  -0.02310   -0.22179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.81240    7.82980  -0.01740   -0.22223
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.27050    8.28920  -0.01870   -0.22559
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39790    9.43110  -0.03320   -0.35203
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.05710   10.09260  -0.03550   -0.35174
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61020   12.63880  -0.02860   -0.22629
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.22000   10.09000   0.13000    1.28840
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.54000    8.42000   0.12000    1.42518
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.55000   10.41000   0.14000    1.34486
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.19000   11.29000  -0.10000   -0.88574
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.04000   10.10000  -0.06000   -0.59406
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.06680   13.11580  -0.04900   -0.37360
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.34000   10.44000  -0.10000   -0.95785
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.17000   10.28000  -0.11000   -1.07004
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
富蘭克林華美第一富基金                                           42.21000   42.29000  -0.08000   -0.18917
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29060   10.29050   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.34000   13.38000  -0.04000   -0.29895
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.40000   13.51000  -0.11000   -0.81421
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.05000   15.11000  -0.06000   -0.39709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.01690    8.01950  -0.00260   -0.03242
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.28370   11.37130  -0.08760   -0.77036
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.81060    9.84360  -0.03300   -0.33524
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.02110   11.05810  -0.03700   -0.33460
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.08390    7.10070  -0.01680   -0.23660
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.36650    9.39830  -0.03180   -0.33836
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.30390   10.33890  -0.03500   -0.33853
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.65480   10.68010  -0.02530   -0.23689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.86000   19.79000   0.07000    0.35371
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53750   11.53660   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 39.79030   40.06470  -0.27440   -0.68489
復華大中華中小策略基金                                           10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
復華中小精選基金                                                 78.12000   79.12000  -1.00000   -1.26390
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.39000   12.35000   0.04000    0.32389
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華台灣智能基金                                                 12.39000   12.45000  -0.06000   -0.48193
復華全方位基金                                                   31.95000   32.34000  -0.39000   -1.20594
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.90000   13.94000  -0.04000   -0.28694
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.13000   21.11000   0.02000    0.09474
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.18000   20.25000  -0.07000   -0.34568
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.40000   17.29000   0.11000    0.63621
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.19000   16.02000   0.17000    1.06117
復華全球原物料基金                                                9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.84000   13.85000  -0.01000   -0.07220
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46510   11.47430  -0.00920   -0.08018
復華全球債券基金                                                 13.47520   13.52600  -0.05080   -0.37557
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42240   13.42230   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.22000   14.24000  -0.02000   -0.14045
復華亞太成長基金                                                 16.46000   16.14000   0.32000    1.98265
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
復華東協世紀基金                                                 13.41000   13.53000  -0.12000   -0.88692
復華南非幣長期收益基金A                                          13.18000   13.36000  -0.18000   -1.34731
復華南非幣長期收益基金B                                           8.36000    8.47000  -0.11000   -1.29870
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
復華南非幣短期收益基金B                                           9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
復華美國新星基金-美元                                            12.91000   13.00000  -0.09000   -0.69231
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.62000   12.67000  -0.05000   -0.39463
復華恒生基金                                                     22.27000   22.31000  -0.04000   -0.17929
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.82000   37.97000  -0.15000   -0.39505
復華神盾基金                                                     27.67180   27.87230  -0.20050   -0.71935
復華高成長基金                                                   70.56000   71.37000  -0.81000   -1.13493
復華高益策略組合基金                                             13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38240   14.38220   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.75000   18.71000   0.04000    0.21379
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.52000   50.20000   0.32000    0.63745
復華復華基金                                                     22.22000   22.46000  -0.24000   -1.06857
復華華人世紀基金                                                 20.82000   20.73000   0.09000    0.43415
復華傳家二號基金                                                 31.12760   31.26540  -0.13780   -0.44074
復華傳家基金                                                     26.64540   26.92550  -0.28010   -1.04028
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.83000  -0.05000   -0.33715
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.76000   11.88000  -0.12000   -1.01010
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.37000  -0.13000   -0.90466
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.49000   18.59000  -0.10000   -0.53792
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.90000    5.94000  -0.04000   -0.67340
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.88000   12.98000  -0.10000   -0.77042
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.52000   13.61000  -0.09000   -0.66128
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
復華滬深300 A股基金                                              24.35000   24.60000  -0.25000   -1.01626
復華數位經濟基金                                                 64.87000   65.62000  -0.75000   -1.14294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.88000   11.94000  -0.06000   -0.50251
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78080    9.80300  -0.02220   -0.22646
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.62980    9.64860  -0.01880   -0.19485
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93460    9.95720  -0.02260   -0.22697
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75100    9.77000  -0.01900   -0.19447
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.73590    9.76080  -0.02490   -0.25510
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.91760    9.90780   0.00980    0.09891
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.75890    9.79640  -0.03750   -0.38279
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94020    9.94290  -0.00270   -0.02716
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.75790    9.79530  -0.03740   -0.38182
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94300    9.94570  -0.00270   -0.02715
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26510    9.24980   0.01530    0.16541
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.03770    9.06180  -0.02410   -0.26595
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.72080    8.71300   0.00780    0.08952
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38200   11.36320   0.01880    0.16545
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.11560   11.14530  -0.02970   -0.26648
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.84930   10.83960   0.00970    0.08949
景順主流基金                                                     19.09000   19.11000  -0.02000   -0.10466
景順台灣科技基金                                                 33.91000   34.08000  -0.17000   -0.49883
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.07000   11.12000  -0.05000   -0.44964
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
景順全球科技基金                                                 21.24000   21.40000  -0.16000   -0.74766
景順全球康健基金                                                 17.51000   17.64000  -0.13000   -0.73696
景順貨幣市場基金                                                 15.92220   15.92210   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.06000   35.14000  -0.08000   -0.22766
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.52000   15.69000  -0.17000   -1.08349
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.03000   14.12000  -0.09000   -0.63739
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.60000   10.69000  -0.09000   -0.84191
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.23000    9.35000  -0.12000   -1.28342
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.35000    9.48000  -0.13000   -1.37131
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66950    8.67090  -0.00140   -0.01615
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34550    8.35230  -0.00680   -0.08141
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99330   10.99500  -0.00170   -0.01546
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.55700   10.56560  -0.00860   -0.08140
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48880    9.50160  -0.01280   -0.13471
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.36930    9.34860   0.02070    0.22142
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70150    9.71450  -0.01300   -0.13382
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58090    9.55970   0.02120    0.22176
華南永昌永昌基金                                                 19.74000   19.76000  -0.02000   -0.10121
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25740   14.26760  -0.01020   -0.07149
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.58000   15.55000   0.03000    0.19293
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.92000   12.00000  -0.08000   -0.66667
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.99000   14.09000  -0.10000   -0.70972
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
華南永昌物聯網精選基金                                           12.07000   11.97000   0.10000    0.83542
華南永昌策略報酬基金                                             10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18570   16.18550   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.68310   24.65310   0.03000    0.12169
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92410   11.92400   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17290   10.17050   0.00240    0.02360
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52870   10.53850  -0.00980   -0.09299
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93020    9.92790   0.00230    0.02317
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.24750   10.25640  -0.00890   -0.08678
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03530   10.03170   0.00360    0.03589
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.32490   10.33330  -0.00840   -0.08129
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89310    9.88960   0.00350    0.03539
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.17490   10.18310  -0.00820   -0.08053
華頓中小型基金                                                   25.97000   25.99000  -0.02000   -0.07695
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.91050   12.88570   0.02480    0.19246
華頓台灣基金                                                     31.74000   32.37000  -0.63000   -1.94625
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50640   11.50620   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.61000   17.68000  -0.07000   -0.39593
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31560   13.33260  -0.01700   -0.12751
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39100    8.40170  -0.01070   -0.12736
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.22000    6.20000   0.02000    0.32258
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.02200    3.01950   0.00250    0.08280
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.18290   14.18190   0.00100    0.00705
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47520    0.47680  -0.00160   -0.33557
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.88450   11.87720   0.00730    0.06146
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.81500   10.80700   0.00800    0.07403
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.08880   11.09040  -0.00160   -0.01443
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.08540   10.08680  -0.00140   -0.01388
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.69260   11.73590  -0.04330   -0.36895
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.72340   10.76830  -0.04490   -0.41696
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42180    2.41710   0.00470    0.19445
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96310    1.95840   0.00470    0.23999
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17430   12.20210  -0.02780   -0.22783
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.00820   10.03110  -0.02290   -0.22829
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38010    0.38100  -0.00090   -0.23622
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32290    0.32420  -0.00130   -0.40099
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.55000    3.57000  -0.02000   -0.56022
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.67000   16.76000  -0.09000   -0.53699
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.24000   18.48000  -0.24000   -1.29870
匯豐台灣精典基金                                                 24.50000   24.52000  -0.02000   -0.08157
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.14000   12.22000  -0.08000   -0.65466
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
匯豐安富基金                                                     25.56000   25.56000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     40.25000   39.94000   0.31000    0.77616
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.32000   11.39000  -0.07000   -0.61457
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.18000   11.26000  -0.08000   -0.71048
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44200    2.43580   0.00620    0.25454
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23810    2.23180   0.00630    0.28228
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.67730   11.68540  -0.00810   -0.06932
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.13700    8.14500  -0.00800   -0.09822
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38470    0.38540  -0.00070   -0.18163
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34740    0.34800  -0.00060   -0.17241
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.82000    7.86000  -0.04000   -0.50891
匯豐金磚動力基金                                                 14.95000   15.10000  -0.15000   -0.99338
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97280   14.97280   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.21000    5.29000  -0.08000   -1.51229
匯豐新鑽動力基金                                                 11.38000   11.54000  -0.16000   -1.38648
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46640    5.52580  -0.05940   -1.07496
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.99360    9.05310  -0.05950   -0.65723
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.63000   52.65000  -0.02000   -0.03799
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.63000   52.65000  -0.02000   -0.03799
匯豐龍騰電子基金                                                 38.33000   38.50000  -0.17000   -0.44156
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25260   12.30240  -0.04980   -0.40480
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.71000   21.83000  -0.12000   -0.54970
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
新光中國成長基金(美元)                                           12.83000   12.80000   0.03000    0.23438
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.41000   12.33000   0.08000    0.64882
新光台灣富貴基金                                                 23.56000   23.53000   0.03000    0.12750
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.90310    9.94360  -0.04050   -0.40730
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.38480    9.38070   0.00410    0.04371
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.59600    9.63510  -0.03910   -0.40581
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.08430    9.08030   0.00400    0.04405
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42710   15.42700   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                    10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                    10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
新光亞洲精選基金-美金                                            24.72000   24.93000  -0.21000   -0.84236
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.29000   24.39000  -0.10000   -0.41000
新光兩岸優勢基金                                                 13.99000   13.96000   0.03000    0.21490
新光店頭基金                                                     27.43000   27.50000  -0.07000   -0.25455
新光南非幣保本基金                                               11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.50000   16.60000  -0.10000   -0.60241
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.74060    9.74420  -0.00360   -0.03695
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.02950   10.03650  -0.00700   -0.06975
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.69880    9.69080   0.00800    0.08255
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.32100    9.32440  -0.00340   -0.03646
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.60800    9.61670  -0.00870   -0.09047
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.28640    9.27950   0.00690    0.07436
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
新光澳幣十年期保本基金                                           10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
新光澳幣保本基金                                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95850   10.00950  -0.05100   -0.50952
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87910    9.92960  -0.05050   -0.50858
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79800    9.83570  -0.03770   -0.38330
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86370    9.90170  -0.03800   -0.38377
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.85760    9.90430  -0.04670   -0.47151
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.78890    9.83480  -0.04590   -0.46671
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.76680    9.81520  -0.04840   -0.49311
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83600    9.88460  -0.04860   -0.49167
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.43000    7.41000   0.02000    0.26991
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.93000    9.03000  -0.10000   -1.10742
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.88460    9.87980   0.00480    0.04858
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61690    9.61220   0.00470    0.04890
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.85490    9.84580   0.00910    0.09243
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62980    9.62150   0.00830    0.08627
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.69850    9.68340   0.01510    0.15594
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.98770    9.97230   0.01540    0.15443
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.81010   13.77170   0.03840    0.27883
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.61770    8.59380   0.02390    0.27811
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.29050   36.60690  -0.31640   -0.86432
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.77740   37.14650  -0.36910   -0.99363
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.26010   38.61030  -0.35020   -0.90701
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09820   11.09720   0.00100    0.00901
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.36720   10.35920   0.00800    0.07723
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.82540   13.67530   0.15010    1.09760
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.19840   11.10870   0.08970    0.80748
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.21000   11.09000   0.12000    1.08206
群益大印度基金-人民幣                                            12.96810   12.97950  -0.01140   -0.08783
群益大印度基金-美元                                              13.21650   13.26620  -0.04970   -0.37464
群益大印度基金-新臺幣                                            12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.33910   12.36350  -0.02440   -0.19736
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.89450   12.95710  -0.06260   -0.48313
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.52020   11.54290  -0.02270   -0.19666
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.98560   11.03890  -0.05330   -0.48284
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.90140    9.92100  -0.01960   -0.19756
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.48030    9.52630  -0.04600   -0.48287
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.62040    9.63940  -0.01900   -0.19711
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.51960    9.56580  -0.04620   -0.48297
群益中小型股基金                                                 51.33000   51.67000  -0.34000   -0.65802
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.90010    9.86450   0.03560    0.36089
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.96010    9.95280   0.00730    0.07335
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.04090    9.00230   0.03860    0.42878
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80980    8.77810   0.03170    0.36113
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.86280    8.85640   0.00640    0.07226
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.04570    8.01130   0.03440    0.42939
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.40720   11.40500   0.00220    0.01929
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.22150   11.22210  -0.00060   -0.00535
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.56810   10.55870   0.00940    0.08903
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.85110    9.76350   0.08760    0.89722
群益中國新機會基金N-美元                                          9.80260    9.74340   0.05920    0.60759
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.73670    8.65900   0.07770    0.89733
群益中國新機會基金-美元                                          10.48150   10.41810   0.06340    0.60856
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.68000    9.58000   0.10000    1.04384
群益平衡王基金                                                   19.24170   19.23460   0.00710    0.03691
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.00000    8.05000  -0.05000   -0.62112
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.81000    5.85000  -0.04000   -0.68376
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.98650   10.10110  -0.11460   -1.13453
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.32970   10.47810  -0.14840   -1.41629
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.06800    9.17200  -0.10400   -1.13389
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.37950    9.51430  -0.13480   -1.41681
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.60000    8.70000  -0.10000   -1.14943
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.89950    9.93520  -0.03570   -0.35933
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73630    9.77060  -0.03430   -0.35105
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.39800    9.43180  -0.03380   -0.35836
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.32390    9.35680  -0.03290   -0.35162
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.95650    9.99230  -0.03580   -0.35828
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04140   10.07680  -0.03540   -0.35130
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                           9.99000    0.00000   9.99000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.56340    9.59780  -0.03440   -0.35842
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.95900    9.99400  -0.03500   -0.35021
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.03870   10.04860  -0.00990   -0.09852
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.36840    7.37560  -0.00720   -0.09762
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.02760   10.04230  -0.01470   -0.14638
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96690    9.97650  -0.00960   -0.09623
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01190   10.00370   0.00820    0.08197
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.02750   10.04220  -0.01470   -0.14638
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96690    9.97650  -0.00960   -0.09623
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01190   10.00370   0.00820    0.08197
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.02760   10.04230  -0.01470   -0.14638
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96690    9.97650  -0.00960   -0.09623
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01190   10.00370   0.00820    0.08197
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.02760   10.04230  -0.01470   -0.14638
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96690    9.97650  -0.00960   -0.09623
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01190   10.00370   0.00820    0.08197
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.15000   10.21000  -0.06000   -0.58766
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.74160   14.89120  -0.14960   -1.00462
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.07000   14.16000  -0.09000   -0.63559
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-美元                                            9.91640    9.93910  -0.02270   -0.22839
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
群益印度中小基金-人民幣                                          14.75730   14.74870   0.00860    0.05831
群益印度中小基金-美元                                            14.18300   14.21550  -0.03250   -0.22862
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.87000   15.85000   0.02000    0.12618
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
群益多重資產組合基金                                             15.59000   15.68000  -0.09000   -0.57398
群益安家基金                                                     26.48910   26.68740  -0.19830   -0.74305
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06530   16.06520   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.19000   21.37000  -0.18000   -0.84230
群益亞太中小基金                                                 13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.45000   17.44000   0.01000    0.05734
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.54870    9.55450  -0.00580   -0.06070
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41450    7.41910  -0.00460   -0.06200
群益店頭市場基金                                                111.80000  113.00000  -1.20000   -1.06195
群益東方盛世基金                                                  9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
群益東協成長基金-人民幣                                          13.94100   13.99030  -0.04930   -0.35239
群益東協成長基金-美元                                            13.26040   13.34550  -0.08510   -0.63767
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.69000   12.73000  -0.04000   -0.31422
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.19920   11.24090  -0.04170   -0.37097
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74460   10.78580  -0.04120   -0.38198
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.09770   10.12070  -0.02300   -0.22726
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97640   10.01350  -0.03710   -0.37050
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57480    9.61150  -0.03670   -0.38183
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99610    9.01660  -0.02050   -0.22736
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.08110   10.11990  -0.03880   -0.38340
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76270    9.79900  -0.03630   -0.37045
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74500    9.78230  -0.03730   -0.38130
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.07290  -0.02290   -0.22734
群益長安基金                                                     30.77000   30.91000  -0.14000   -0.45293
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.51840   14.63600  -0.11760   -0.80350
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.56000   13.63000  -0.07000   -0.51357
群益真善美基金                                                   17.86480   17.82110   0.04370    0.24521
群益馬拉松基金                                                  133.49000  133.83000  -0.34000   -0.25405
群益深証中小板基金                                               15.91000   15.98000  -0.07000   -0.43805
群益創新科技基金                                                 35.38000   35.78000  -0.40000   -1.11794
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.12600   10.05610   0.06990    0.69510
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.09880   10.05800   0.04080    0.40565
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.17000   10.09000   0.08000    0.79286
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.02720   10.95110   0.07610    0.69491
群益華夏盛世基金-美元                                            11.13530   11.09030   0.04500    0.40576
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.77000   17.63000   0.14000    0.79410
群益奧斯卡基金                                                   29.62000   29.89000  -0.27000   -0.90331
群益新興金鑽基金-美元                                            13.45140   13.52860  -0.07720   -0.57064
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
群益葛萊美基金                                                   25.67000   25.90000  -0.23000   -0.88803
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.57000   18.79000  -0.22000   -1.17084
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.13000   13.05000   0.08000    0.61303
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.64010   11.68830  -0.04820   -0.41238
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.41400   11.48220  -0.06820   -0.59396
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.31020   11.36670  -0.05650   -0.49707
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67750    8.71330  -0.03580   -0.41087
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.35540    9.41130  -0.05590   -0.59397
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.51000  -0.04000   -0.47004
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95690    9.00170  -0.04480   -0.49768
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.32000   30.37000  -0.05000   -0.16464
德信中國精選成長基金                                             12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
德信台灣主流中小基金                                             20.20000   20.41000  -0.21000   -1.02891
德信新興股票組合基金                                             11.56000   11.66000  -0.10000   -0.85763
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91980   11.91970   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.66650   10.67000  -0.00350   -0.03280
德信數位時代基金                                                 27.74000   27.78000  -0.04000   -0.14399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64720   11.64710   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.59000   16.50000   0.09000    0.54545
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.60000   19.54000   0.06000    0.30706
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.31000    7.34000  -0.03000   -0.40872
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.82110    9.76390   0.05720    0.58583
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.85210   13.77150   0.08060    0.58527
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.12010    8.10470   0.01540    0.19001
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.19380   11.18430   0.00950    0.08494
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34240   11.32930   0.01310    0.11563
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.79400   12.77820   0.01580    0.12365
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.65000   18.67000  -0.02000   -0.10712
摩根中小基金                                                     25.83000   25.98000  -0.15000   -0.57737
摩根中國A股基金                                                  15.62000   15.55000   0.07000    0.45016
摩根中國A股基金(美元)                                            12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
摩根中國亮點基金                                                 14.57000   14.59000  -0.02000   -0.13708
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.05040   12.04830   0.00210    0.01743
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.97260   12.95500   0.01760    0.13585
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.40750   10.43380  -0.02630   -0.25207
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.38410   13.38190   0.00220    0.01644
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.87470   14.85450   0.02020    0.13599
摩根台灣金磚基金                                                 21.47000   21.51000  -0.04000   -0.18596
摩根台灣增長基金                                                 52.22000   52.15000   0.07000    0.13423
摩根平衡基金                                                     28.35000   28.22000   0.13000    0.46067
摩根全球α基金                                                   19.03000   19.08000  -0.05000   -0.26205
摩根全球平衡基金                                                 15.25920   15.38720  -0.12800   -0.83186
摩根全球發現基金                                                 12.45000   12.50000  -0.05000   -0.40000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.79260    9.82780  -0.03520   -0.35817
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62420   10.66050  -0.03630   -0.34051
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17200   10.21470  -0.04270   -0.41803
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35170   11.39250  -0.04080   -0.35813
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95670    9.99840  -0.04170   -0.41707
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.88280   10.90320  -0.02040   -0.18710
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.78010   13.80600  -0.02590   -0.18760
摩根亞洲基金                                                     58.33000   58.93000  -0.60000   -1.01816
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.69210    8.68260   0.00950    0.10941
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.04390   10.04420  -0.00030   -0.00299
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.00600    9.00790  -0.00190   -0.02109
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.42190   12.40840   0.01350    0.10880
摩根東方內需機會基金                                             18.47000   18.66000  -0.19000   -1.01822
摩根東方科技基金                                                 36.65000   37.06000  -0.41000   -1.10631
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
摩根金龍收成基金                                                 23.50000   23.61000  -0.11000   -0.46590
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06550   15.06540   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.72000   14.84000  -0.12000   -0.80863
摩根新金磚五國基金                                               11.77000   11.94000  -0.17000   -1.42379
摩根新絲路基金                                                   10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
摩根新興35基金                                                   13.80000   13.97000  -0.17000   -1.21689
摩根新興日本基金                                                 25.05000   25.11000  -0.06000   -0.23895
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.61300    7.64410  -0.03110   -0.40685
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.74470    9.73450   0.01020    0.10478
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.65420    9.69620  -0.04200   -0.43316
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.71700   10.76070  -0.04370   -0.40611
摩根新興科技基金                                                 61.02000   61.35000  -0.33000   -0.53790
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32810    8.33360  -0.00550   -0.06600
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.45920   10.46600  -0.00680   -0.06497
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.78850    8.89930  -0.11080   -1.24504
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.59760    9.73730  -0.13970   -1.43469
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.21720    9.36450  -0.14730   -1.57296
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.97670   10.10250  -0.12580   -1.24524
摩根龍揚基金                                                     35.14000   35.31000  -0.17000   -0.48145
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.86000   10.94000  -0.08000   -0.73126
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.37150    9.36690   0.00460    0.04911
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23920   11.23370   0.00550    0.04896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.98000   25.98000   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.69000   11.69020  -0.00020   -0.00171
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.06660   11.06550   0.00110    0.00994
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.96230    9.95880   0.00350    0.03514
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.39460   10.39480  -0.00020   -0.00192
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.86750    9.86650   0.00100    0.01014
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.87690    8.87380   0.00310    0.03493
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.63370   10.72860  -0.09490   -0.88455
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.35290   10.40820  -0.05530   -0.53131
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.91350    9.95770  -0.04420   -0.44388
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74290    9.75160  -0.00870   -0.08922
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.76590    9.80940  -0.04350   -0.44345
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.59760    9.60610  -0.00850   -0.08849
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.49930   11.54120  -0.04190   -0.36305
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.31690   11.35970  -0.04280   -0.37677
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.18260   10.19600  -0.01340   -0.13142
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.01740   11.05750  -0.04010   -0.36265
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.82600   10.86690  -0.04090   -0.37637
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74360    9.75640  -0.01280   -0.13120
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.19670   24.27830  -0.08160   -0.33610
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14820   13.14810   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.56160   10.58600  -0.02440   -0.23049
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.13890    8.15770  -0.01880   -0.23046
聯邦精選科技基金                                                 13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86740   15.87390  -0.00650   -0.04095
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.38780   12.41960  -0.03180   -0.25605
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.30080   12.32330  -0.02250   -0.18258
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.84810   11.86970  -0.02160   -0.18198
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.67700   11.69640  -0.01940   -0.16586
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.94520   10.95250  -0.00730   -0.06665
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.59550   10.61310  -0.01760   -0.16583
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.64740    8.65310  -0.00570   -0.06587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.51000   37.25000   0.26000    0.69799
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.50000   15.56000  -0.06000   -0.38560
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.85000   12.90000  -0.05000   -0.38760
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.85000   15.86000  -0.01000   -0.06305
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.75000   15.75000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.57000   20.68000  -0.11000   -0.53191
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.75000   18.85000  -0.10000   -0.53050
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.75000   12.79000  -0.04000   -0.31274
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.82000   15.90000  -0.08000   -0.50314
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.53000   16.62000  -0.09000   -0.54152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.60000   15.68000  -0.08000   -0.51020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.81000   15.89000  -0.08000   -0.50346
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.32000   14.39000  -0.07000   -0.48645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.32000   14.39000  -0.07000   -0.48645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.02000   15.09000  -0.07000   -0.46388
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.29000   18.33000  -0.04000   -0.21822
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.23000  -0.03000   -0.17411
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.59000   13.62000  -0.03000   -0.22026
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.34000   14.37000  -0.03000   -0.20877
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.45000   13.47000  -0.02000   -0.14848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.71000  -0.04000   -0.27192
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.67000  -0.04000   -0.27267
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.98520   14.98510   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.39080   10.41210  -0.02130   -0.20457
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.97160   14.01400  -0.04240   -0.30255
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.64650    7.66220  -0.01570   -0.20490
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.61000   24.85000  -0.24000   -0.96579
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.62000   13.55000   0.07000    0.51661
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.98000   14.89000   0.09000    0.60443
瀚亞巴西基金                                                      5.13000    5.19000  -0.06000   -1.15607
瀚亞外銷基金                                                     46.19000   46.56000  -0.37000   -0.79467
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.23000  -0.07000   -0.62333
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.74000    9.80000  -0.06000   -0.61224
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.43880   10.46850  -0.02970   -0.28371
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26310   10.28900  -0.02590   -0.25173
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11960   12.14090  -0.02130   -0.17544
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06140   10.09150  -0.03010   -0.29827
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55780    7.57930  -0.02150   -0.28367
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.08490    8.10530  -0.02040   -0.25169
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12260    8.13690  -0.01430   -0.17574
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.24800    7.26970  -0.02170   -0.29850
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93030    8.94600  -0.01570   -0.17550
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.29480    9.32130  -0.02650   -0.28430
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.45090    9.47480  -0.02390   -0.25225
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30840    9.32480  -0.01640   -0.17588
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.21000   13.27000  -0.06000   -0.45215
瀚亞印度基金-美元                                                13.51000   13.61000  -0.10000   -0.73475
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.01000   29.14000  -0.13000   -0.44612
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.40000   12.49000  -0.09000   -0.72058
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.77000   11.88000  -0.11000   -0.92593
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.63000   15.77000  -0.14000   -0.88776
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.54000    9.63000  -0.09000   -0.93458
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.95000   10.08000  -0.13000   -1.28968
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.82000   11.91000  -0.09000   -0.75567
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.71750   11.78800  -0.07050   -0.59807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.83550   12.82990   0.00560    0.04365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.23380   11.31750  -0.08370   -0.73956
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.78650   10.84080  -0.05430   -0.50089
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.88540   11.92910  -0.04370   -0.36633
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.22750    9.28310  -0.05560   -0.59894
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.67520    9.67100   0.00420    0.04343
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.47610    9.54670  -0.07060   -0.73952
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.09060    9.13630  -0.04570   -0.50020
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.45270    9.48740  -0.03470   -0.36575
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28500   14.32150  -0.03650   -0.25486
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.52500   10.56420  -0.03920   -0.37106
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.83700   10.88970  -0.05270   -0.48394
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.58030   12.61240  -0.03210   -0.25451
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.60000   22.82000  -0.22000   -0.96407
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54610   13.54600   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.46000   25.57000  -0.11000   -0.43019
瀚亞高科技基金                                                   64.16000   64.57000  -0.41000   -0.63497
瀚亞理財通基金                                                   27.05000   27.14000  -0.09000   -0.33161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.79000    8.83000  -0.04000   -0.45300
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.09000    9.16000  -0.07000   -0.76419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
瀚亞菁華基金                                                     24.75000   24.88000  -0.13000   -0.52251
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.11450   13.25440  -0.13990   -1.05550
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.41810    9.51860  -0.10050   -1.05583
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.48440   10.55170  -0.06730   -0.63781
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.93470    9.87130   0.06340    0.64227
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.84330   10.92860  -0.08530   -0.78052
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.92130    9.96590  -0.04460   -0.44753
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.14120   10.17190  -0.03070   -0.30181
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.50720    8.56190  -0.05470   -0.63888
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.76820    7.71650   0.05170    0.66999
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.41890    9.49290  -0.07400   -0.77953
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.50080    8.53910  -0.03830   -0.44853
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.16690    8.19170  -0.02480   -0.30275
瀚亞電通網基金                                                   16.67000   16.78000  -0.11000   -0.65554
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.62750   13.64090  -0.01340   -0.09823
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.08880   10.09140  -0.00260   -0.02576
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.08630   10.10550  -0.01920   -0.19000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.53680   11.54810  -0.01130   -0.09785
瀚亞歐洲基金                                                     12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞