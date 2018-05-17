[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/16 107/05/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.41040 10.40980 0.00060 0.00576 大華銀多元特別收益平衡基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.38220 9.42560 -0.04340 -0.46045 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.60740 9.64770 -0.04030 -0.41772 中國信託台灣活力基金 16.89000 17.10000 -0.21000 -1.22807 中國信託台灣優勢基金 19.40000 19.65000 -0.25000 -1.27226 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.80000 8.90000 -0.10000 -1.12360 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.52000 9.66000 -0.14000 -1.44928 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73630 9.73140 0.00490 0.05035 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22570 9.25960 -0.03390 -0.36611 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19340 10.19930 -0.00590 -0.05785 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65670 9.70270 -0.04600 -0.47409 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27420 10.32220 -0.04800 -0.46502 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.01570 9.08070 -0.06500 -0.71580 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.29560 11.29940 -0.00380 -0.03363 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.25530 10.29300 -0.03770 -0.36627 中國信託智能運動基金-台幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97290 10.97270 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44410 9.47360 -0.02950 -0.31139 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.20780 9.27550 -0.06770 -0.72988 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62180 9.65660 -0.03480 -0.36038 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.37620 9.44970 -0.07350 -0.77780 中國信託精穩基金 18.45030 18.25180 0.19850 1.08756 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.56000 69.31000 0.25000 0.36070 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.36430 37.61680 -0.25250 -0.67124 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30380 11.30290 0.00090 0.00796 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89290 10.90470 -0.01180 -0.10821 元大上證50基金 31.78000 32.24000 -0.46000 -1.42680 元大大中華TMT基金-人民幣 13.38000 13.19000 0.19000 1.44049 元大大中華TMT基金-新台幣 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 元大大中華價值指數基金-美元 13.70600 13.81200 -0.10600 -0.76745 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.90700 17.98200 -0.07500 -0.41708 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.65800 11.53800 0.12000 1.04004 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.72600 11.62000 0.10600 0.91222 元大中國平衡基金-人民幣 3.24000 3.23000 0.01000 0.30960 元大中國平衡基金-新台幣 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.40580 47.33410 0.07170 0.15148 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31920 10.32050 -0.00130 -0.01260 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59740 9.59860 -0.00120 -0.01250 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92850 9.94130 -0.01280 -0.12876 元大巴西指數基金 6.29100 6.32400 -0.03300 -0.52182 元大巴菲特基金 30.84000 31.02000 -0.18000 -0.58027 元大日經225基金 28.63000 28.78000 -0.15000 -0.52120 元大台商收成基金 24.13000 24.27000 -0.14000 -0.57684 元大台灣50單日反向1倍基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521 元大台灣50單日正向2倍基金 36.65000 36.48000 0.17000 0.46601 元大台灣中型100基金 33.26000 33.19000 0.07000 0.21091 元大台灣加權股價指數基金 25.05200 24.97300 0.07900 0.31634 元大台灣卓越50基金 81.83000 81.75000 0.08000 0.09786 元大台灣金融基金 17.56000 17.42000 0.14000 0.80367 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.87000 30.73000 0.14000 0.45558 元大台灣高股息基金 26.01000 25.90000 0.11000 0.42471 元大台灣電子科技基金 35.68000 35.71000 -0.03000 -0.08401 元大全球ETF成長組合基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 元大全球ETF穩健組合基金 14.59000 14.68000 -0.09000 -0.61308 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.16000 13.30000 -0.14000 -1.05263 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53800 12.71700 -0.17900 -1.40756 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.45000 -0.10000 -1.18343 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.58000 6.65000 -0.07000 -1.05263 元大全球股票入息基金-美元配息 10.10900 10.17400 -0.06500 -0.63888 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 元大全球新興市場精選組合基金 14.00000 14.13000 -0.13000 -0.92003 元大全球農業商機基金 16.45000 16.39000 0.06000 0.36608 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.44700 8.71900 -0.27200 -3.11962 元大印度指數基金 9.59700 9.63400 -0.03700 -0.38406 元大印度基金 12.60000 12.64000 -0.04000 -0.31646 元大多多基金 22.22000 22.50000 -0.28000 -1.24444 元大多福基金 60.66000 60.51000 0.15000 0.24789 元大亞太成長基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58180 8.59840 -0.01660 -0.19306 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.12680 7.14060 -0.01380 -0.19326 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.96900 10.05600 -0.08700 -0.86516 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.24100 10.25800 -0.01700 -0.16572 元大卓越基金 52.26000 52.60000 -0.34000 -0.64639 元大店頭基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 元大泛歐成長基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21040 10.20990 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.25710 9.24290 0.01420 0.15363 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.65340 30.52740 0.12600 0.41274 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.12910 36.48240 -0.35330 -0.96841 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.69740 19.41640 0.28100 1.44723 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.09700 18.60190 -0.50490 -2.71424 元大美國政府7至10年期債券基金 37.16200 37.22100 -0.05900 -0.15851 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.77910 20.66650 0.11260 0.54484 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.47450 17.65840 -0.18390 -1.04143 元大高科技基金 20.82000 20.84000 -0.02000 -0.09597 元大得利貨幣市場基金 16.23380 16.23360 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96800 11.96790 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.36000 14.29000 0.07000 0.48985 元大華夏中小基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 元大新中國基金-人民幣 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286 元大新中國基金-美元 11.45000 11.39400 0.05600 0.49149 元大新中國基金-新台幣 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408 元大新主流基金 30.70000 31.14000 -0.44000 -1.41297 元大新東協平衡基金-美元 9.95000 10.00700 -0.05700 -0.56960 元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.30440 10.32180 -0.01740 -0.16858 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.32150 10.38790 -0.06640 -0.63921 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.58300 10.61320 -0.03020 -0.28455 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35190 9.37860 -0.02670 -0.28469 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73520 9.74650 -0.01130 -0.11594 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43030 9.44120 -0.01090 -0.11545 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57180 9.54820 0.02360 0.24717 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.27710 9.25410 0.02300 0.24854 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50110 9.51080 -0.00970 -0.10199 元大新興亞洲基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.38720 9.43990 -0.05270 -0.55827 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.26960 9.32160 -0.05200 -0.55784 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33660 9.35560 -0.01900 -0.20309 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.21730 9.23610 -0.01880 -0.20355 元大萬泰貨幣市場基金 15.08410 15.08390 0.00020 0.00133 元大經貿基金 41.78000 42.00000 -0.22000 -0.52381 元大實質多重資產基金-人民幣 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 元大實質多重資產基金-美元 9.54700 9.70700 -0.16000 -1.64830 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 元大滬深300單日反向1倍基金 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869 元大滬深300單日正向2倍基金 16.40000 16.70000 -0.30000 -1.79641 元大精準中小基金 22.95000 23.14000 -0.19000 -0.82109 元大摩臺基金 38.28000 38.22000 0.06000 0.15699 元大標普500基金 24.37000 24.42000 -0.05000 -0.20475 元大標普500單日反向1倍基金 13.65000 13.52000 0.13000 0.96154 元大標普500單日正向2倍基金 31.35000 31.81000 -0.46000 -1.44609 元大標智滬深300基金 19.10000 19.21000 -0.11000 -0.57262 元大歐洲50基金 25.61000 25.62000 -0.01000 -0.03903 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.49530 9.51160 -0.01630 -0.17137 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14640 10.14610 0.00030 0.00296 元大績效基金 63.49000 64.28000 -0.79000 -1.22900 元大韓國KOSPI200基金 24.18000 24.18000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.30000 16.30000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 36.12000 36.28000 -0.16000 -0.44101 日盛小而美基金 20.07000 20.13000 -0.06000 -0.29806 日盛中國內需動力基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61440 11.60210 0.01230 0.10602 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86530 9.90010 -0.03480 -0.35151 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.92860 11.91940 0.00920 0.07719 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12590 10.16450 -0.03860 -0.37975 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75390 10.73150 0.02240 0.20873 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11280 9.13580 -0.02300 -0.25176 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 日盛日盛基金 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425 日盛目標收益組合基金(美元) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 日盛全球抗暖化基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02640 10.04300 -0.01660 -0.16529 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53570 9.59530 -0.05960 -0.62114 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79010 9.79600 -0.00590 -0.06023 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31310 9.36170 -0.04860 -0.51914 日盛全球新興債券基金A 10.72950 10.74740 -0.01790 -0.16655 日盛全球新興債券基金B 8.42650 8.47730 -0.05080 -0.59925 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40970 2.40860 0.00110 0.04567 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69860 1.70680 -0.00820 -0.48043 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37620 0.37620 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26610 0.26750 -0.00140 -0.52336 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.41150 12.39870 0.01280 0.10324 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.63300 8.66960 -0.03660 -0.42216 日盛亞洲機會基金 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052 日盛首選基金 18.33000 18.38000 -0.05000 -0.27203 日盛高科技基金 19.16000 19.25000 -0.09000 -0.46753 日盛貨幣市場基金 14.75140 14.75130 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 44.37000 44.62000 -0.25000 -0.56029 日盛精選五虎基金 40.59000 40.76000 -0.17000 -0.41708 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46850 13.46830 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.31000 36.60000 -0.29000 -0.79235 台新MSCI中國基金 22.63000 22.84000 -0.21000 -0.91944 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.31000 18.34000 -0.03000 -0.16358 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.36000 21.24000 0.12000 0.56497 台新大眾貨幣市場基金 14.14470 14.14460 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.85050 9.81840 0.03210 0.32694 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80660 10.83800 -0.03140 -0.28972 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.03230 10.01130 0.02100 0.20976 台新中國通基金 50.85000 50.72000 0.13000 0.25631 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57510 0.57210 0.00300 0.52438 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.15900 17.00900 0.15000 0.88189 台新中國精選中小基金-美元 0.42330 0.42190 0.00140 0.33183 台新中國精選中小基金-新台幣 12.64000 12.55000 0.09000 0.71713 台新主流基金 25.19000 25.25000 -0.06000 -0.23762 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.63000 18.87000 -0.24000 -1.27186 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62770 0.63810 -0.01040 -1.62984 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.13000 14.32000 -0.19000 -1.32682 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47570 0.48360 -0.00790 -1.63358 台新台灣中小基金 39.85000 39.83000 0.02000 0.05021 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.38930 9.45870 -0.06940 -0.73372 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40090 9.51610 -0.11520 -1.21058 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.56000 8.64000 -0.08000 -0.92593 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.39260 10.52270 -0.13010 -1.23637 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.68590 10.72370 -0.03780 -0.35249 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38050 11.42060 -0.04010 -0.35112 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169 台新亞美短期債券基金 10.91520 10.90920 0.00600 0.05500 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68120 8.66440 0.01680 0.19390 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29720 0.29760 -0.00040 -0.13441 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82430 11.80140 0.02290 0.19404 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39880 0.39950 -0.00070 -0.17522 台新真吉利貨幣市場基金 11.07870 11.07860 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.61330 29.60390 0.00940 0.03175 台新智慧生活基金-美元 10.24990 10.28860 -0.03870 -0.37614 台新智慧生活基金-新台幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.95160 8.99890 -0.04730 -0.52562 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.85550 8.87070 -0.01520 -0.17135 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.43270 9.48290 -0.05020 -0.52937 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33960 9.35560 -0.01600 -0.17102 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37310 10.37240 0.00070 0.00675 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34240 0.34360 -0.00120 -0.34924 台新新興市場債券基金(B類型) 7.87860 7.87810 0.00050 0.00635 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27320 0.27420 -0.00100 -0.36470 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.52000 6.55000 -0.03000 -0.45802 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.87800 10.84800 0.03000 0.27655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.89000 24.26000 -0.37000 -1.52514 未來資產全球大消費基金 15.17000 15.23000 -0.06000 -0.39396 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79560 11.77720 0.01840 0.15623 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.63450 9.61940 0.01510 0.15697 未來資產亞洲新富基金 21.83000 21.88000 -0.05000 -0.22852 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55210 12.55200 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.77000 14.99000 -0.22000 -1.46765 未來資產新興市場債券基金A 8.74430 8.77150 -0.02720 -0.31010 未來資產新興市場債券基金B 6.74940 6.77040 -0.02100 -0.31017 未來資產閣來寶全球組合基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00630 11.00530 0.00100 0.00909 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27840 10.27030 0.00810 0.07887 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44590 9.44300 0.00290 0.03071 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58790 10.58470 0.00320 0.03023 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56060 8.56750 -0.00690 -0.08054 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.65620 9.66390 -0.00770 -0.07968 永豐中小基金 55.01000 55.67000 -0.66000 -1.18556 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83990 1.83950 0.00040 0.02175 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38570 2.38520 0.00050 0.02096 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.77910 8.77100 0.00810 0.09235 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04330 11.03310 0.01020 0.09245 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.99000 4.94000 0.05000 1.01215 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.44000 23.23000 0.21000 0.90400 永豐主流品牌基金 17.81000 17.73000 0.08000 0.45121 永豐永豐基金 36.04000 36.42000 -0.38000 -1.04338 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.01510 10.03830 -0.02320 -0.23111 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.01510 10.03830 -0.02320 -0.23111 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98140 9.97710 0.00430 0.04310 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98650 9.97630 0.01020 0.10224 永豐亞洲民生消費基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918 永豐南非幣2021保本基金 12.79350 12.83010 -0.03660 -0.28527 永豐高科技基金 26.94000 27.49000 -0.55000 -2.00073 永豐貨幣市場基金 13.86620 13.86610 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03140 2.03360 -0.00220 -0.10818 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39700 2.40740 -0.01040 -0.43200 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85020 7.85330 -0.00310 -0.03947 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35660 10.36070 -0.00410 -0.03957 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.31270 7.35670 -0.04400 -0.59809 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07100 11.13770 -0.06670 -0.59887 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 54.25000 54.12000 0.13000 0.24021 永豐領航科技基金 42.69000 43.17000 -0.48000 -1.11188 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.98000 12.11000 -0.13000 -1.07349 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.55000 11.67000 -0.12000 -1.02828 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 50.96000 51.52000 -0.56000 -1.08696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.46140 11.46030 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60200 9.60350 -0.00150 -0.01562 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72650 9.72790 -0.00140 -0.01439 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57930 9.57700 0.00230 0.02402 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66370 9.66130 0.00240 0.02484 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.61750 9.61750 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87310 9.87310 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56690 9.56460 0.00230 0.02405 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73440 9.73210 0.00230 0.02363 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 兆豐國際中小基金 16.07000 16.13000 -0.06000 -0.37198 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.37000 15.30000 0.07000 0.45752 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.32000 21.26000 0.06000 0.28222 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.55000 21.54000 0.01000 0.04643 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 兆豐國際生命科學基金 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33970 10.37450 -0.03480 -0.33544 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74320 10.80500 -0.06180 -0.57196 兆豐國際全球高股息基金 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 兆豐國際全球基金 32.02000 32.21000 -0.19000 -0.58988 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21630 10.21580 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68000 9.66530 0.01470 0.15209 兆豐國際國民基金 22.77000 22.70000 0.07000 0.30837 兆豐國際第一基金 13.47000 13.55000 -0.08000 -0.59041 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84990 9.83790 0.01200 0.12198 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91620 7.90660 0.00960 0.12142 兆豐國際萬全基金 20.80000 20.92000 -0.12000 -0.57361 兆豐國際電子基金 26.57000 26.49000 0.08000 0.30200 兆豐國際綠鑽基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.10000 22.05000 0.05000 0.22676 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.99000 17.04000 -0.05000 -0.29343 兆豐國際豐台灣基金 32.82000 32.85000 -0.03000 -0.09132 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48720 12.48710 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06770 11.08740 -0.01970 -0.17768 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93210 11.95620 -0.02410 -0.20157 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71640 10.73730 -0.02090 -0.19465 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48830 11.51590 -0.02760 -0.23967 合庫全球高收益債券基金B類型 8.20580 8.22040 -0.01460 -0.17761 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60010 9.61960 -0.01950 -0.20271 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11070 9.12840 -0.01770 -0.19390 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09990 9.12190 -0.02200 -0.24118 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41860 9.43690 -0.01830 -0.19392 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 合庫全球新興市場基金 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 合庫貨幣市場基金 10.11750 10.11740 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.64800 9.67440 -0.02640 -0.27289 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.91090 9.94240 -0.03150 -0.31682 合庫新興多重收益基金A類型 10.15440 10.17410 -0.01970 -0.19363 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.68570 11.72600 -0.04030 -0.34368 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.64090 13.68500 -0.04410 -0.32225 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.13820 9.16360 -0.02540 -0.27718 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.77310 9.80420 -0.03110 -0.31721 合庫新興多重收益基金B類型 8.08510 8.10070 -0.01560 -0.19258 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.10740 9.13890 -0.03150 -0.34468 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.39770 10.43110 -0.03340 -0.32020 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90260 10.90170 0.00090 0.00826 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.65650 10.68640 -0.02990 -0.27979 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15550 10.14780 0.00770 0.07588 安聯中國東協基金 16.27000 16.38000 -0.11000 -0.67155 安聯中國策略基金 16.37000 16.27000 0.10000 0.61463 安聯中華新思路基金-人民幣 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175 安聯中華新思路基金-美元 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 安聯台灣大壩基金 26.98000 27.07000 -0.09000 -0.33247 安聯台灣科技基金 45.73000 45.92000 -0.19000 -0.41376 安聯台灣貨幣市場基金 12.47620 12.47610 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.02000 30.19000 -0.17000 -0.56310 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07910 10.08200 -0.00290 -0.02876 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02140 15.02610 -0.00470 -0.03128 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69250 9.69550 -0.00300 -0.03094 安聯四季成長組合基金-美元 11.56000 11.65000 -0.09000 -0.77253 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07270 12.07730 -0.00460 -0.03809 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09640 10.09910 -0.00270 -0.02674 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23290 12.23580 -0.00290 -0.02370 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59040 9.59430 -0.00390 -0.04065 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43670 9.43920 -0.00250 -0.02649 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14140 9.14360 -0.00220 -0.02406 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.69000 -0.07000 -0.59880 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86500 11.86760 -0.00260 -0.02191 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92020 10.92330 -0.00310 -0.02838 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59520 10.59600 -0.00080 -0.00755 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03190 9.03340 -0.00150 -0.01661 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.83080 8.83270 -0.00190 -0.02151 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.54190 8.54260 -0.00070 -0.00819 安聯全球人口趨勢基金 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.83000 33.98000 -0.15000 -0.44144 安聯全球油礦金趨勢基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 安聯全球計量平衡基金 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04190 12.03750 0.00440 0.03655 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49690 10.49310 0.00380 0.03621 安聯全球新興市場基金 18.69000 18.91000 -0.22000 -1.16341 安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 安聯亞洲動態策略基金 25.19000 25.39000 -0.20000 -0.78771 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98280 9.98270 0.00010 0.00100 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78590 9.78590 0.00000 0.00000 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.07500 82.98710 0.08790 0.10592 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.63870 12.64020 -0.00150 -0.01187 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.89030 65.82680 0.06350 0.09647 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94300 9.94420 -0.00120 -0.01207 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51010 2.50890 0.00120 0.04783 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63690 10.63750 -0.00060 -0.00564 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09610 2.09500 0.00110 0.05251 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88020 8.88090 -0.00070 -0.00788 宏利台灣動力基金 33.57000 34.08000 -0.51000 -1.49648 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.44160 10.51900 -0.07740 -0.73581 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91660 9.95200 -0.03540 -0.35571 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31900 8.38130 -0.06230 -0.74332 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10700 8.14270 -0.03570 -0.43843 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 宏利全球債券組合基金 12.95310 12.93760 0.01550 0.11981 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76360 2.76750 -0.00390 -0.14092 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65930 11.66760 -0.00830 -0.07114 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70630 8.71020 -0.00390 -0.04478 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26740 2.26320 0.00420 0.18558 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66010 10.63390 0.02620 0.24638 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.29390 4.32930 -0.03540 -0.81768 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69750 0.70340 -0.00590 -0.83878 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.96000 20.09000 -0.13000 -0.64709 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60640 11.62040 -0.01400 -0.12048 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35990 10.37180 -0.01190 -0.11473 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01340 10.01350 -0.00010 -0.00100 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05810 9.07430 -0.01620 -0.17853 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58660 8.59690 -0.01030 -0.11981 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42670 8.42220 0.00450 0.05343 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57980 8.59250 -0.01270 -0.14780 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75280 2.76730 -0.01450 -0.52398 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40490 -0.00210 -0.51865 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.15830 12.20540 -0.04710 -0.38589 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92030 0.92560 -0.00530 -0.57260 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.51050 7.54010 -0.02960 -0.39257 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09010 2.10130 -0.01120 -0.53300 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30050 0.30210 -0.00160 -0.52963 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.22510 9.25920 -0.03410 -0.36828 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33860 0.34040 -0.00180 -0.52879 宏利萬利貨幣市場基金 13.62950 13.62930 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.93000 2.95000 -0.02000 -0.67797 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872 宏利臺灣股息收益基金 30.15000 30.28000 -0.13000 -0.42933 宏利澳幣保本基金 11.94790 11.94310 0.00480 0.04019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.89650 9.84750 0.04900 0.49759 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.91160 9.90920 0.00240 0.02422 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.01350 8.97930 0.03420 0.38088 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55210 10.51210 0.04000 0.38051 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92500 12.92500 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.87000 25.99000 -0.12000 -0.46172 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17200 11.17290 -0.00090 -0.00806 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19980 10.21950 -0.01970 -0.19277 保德信大中華基金 31.73000 31.83000 -0.10000 -0.31417 保德信中小型股基金 47.44000 47.54000 -0.10000 -0.21035 保德信中國中小基金-人民幣 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 保德信中國中小基金-美元 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 保德信中國中小基金-新臺幣 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87630 9.87920 -0.00290 -0.02935 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.86780 9.86620 0.00160 0.01622 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.98050 9.98280 -0.00230 -0.02304 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.66620 10.66870 -0.00250 -0.02343 保德信中國品牌基金-人民幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 保德信中國品牌基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 保德信台商全方位基金 38.48000 38.39000 0.09000 0.23444 保德信全球中小基金 29.97000 30.02000 -0.05000 -0.16656 保德信全球消費商機基金 17.34000 17.40000 -0.06000 -0.34483 保德信全球基礎建設基金 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330 保德信全球資源基金 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 保德信全球醫療生化基金-美元 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.50000 30.54000 -0.04000 -0.13098 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.93250 9.98120 -0.04870 -0.48792 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61260 10.66390 -0.05130 -0.48106 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12180 9.13340 -0.01160 -0.12701 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73640 9.74880 -0.01240 -0.12720 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.31990 8.33250 -0.01260 -0.15122 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78060 10.79680 -0.01620 -0.15004 保德信亞太基金 22.60000 22.85000 -0.25000 -1.09409 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50780 8.52440 -0.01660 -0.19474 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08810 11.10980 -0.02170 -0.19532 保德信店頭市場基金 35.24000 35.05000 0.19000 0.54208 保德信拉丁美洲基金 7.19000 7.24000 -0.05000 -0.69061 保德信金平衡基金 29.79000 29.72000 0.07000 0.23553 保德信金滿意基金 42.00000 41.97000 0.03000 0.07148 保德信科技島基金 25.88000 25.93000 -0.05000 -0.19283 保德信高成長基金 96.40000 96.26000 0.14000 0.14544 保德信第一基金 27.86000 27.92000 -0.06000 -0.21490 保德信貨幣市場基金 15.74880 15.74860 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63840 10.72590 -0.08750 -0.81578 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.47370 10.52370 -0.05000 -0.47512 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89390 10.97830 -0.08440 -0.76879 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04200 10.08490 -0.04290 -0.42539 保德信新世紀基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13560 8.15320 -0.01760 -0.21587 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74630 10.76960 -0.02330 -0.21635 保德信新興趨勢組合基金 11.59000 11.77000 -0.18000 -1.52931 保德信瑞騰基金 15.53160 15.53140 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.74720 9.75880 -0.01160 -0.11887 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.89810 9.90910 -0.01100 -0.11101 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65960 9.68020 -0.02060 -0.21281 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72470 9.74550 -0.02080 -0.21343 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78820 9.81850 -0.03030 -0.30860 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78840 9.81870 -0.03030 -0.30859 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77870 9.80200 -0.02330 -0.23771 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77880 9.80210 -0.02330 -0.23770 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.79690 9.82600 -0.02910 -0.29615 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.64250 9.68660 -0.04410 -0.45527 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.59290 9.62930 -0.03640 -0.37801 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95810 1.95800 0.00010 0.00511 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62660 2.62650 0.00010 0.00381 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30820 0.30870 -0.00050 -0.16197 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44940 0.45020 -0.00080 -0.17770 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.72500 8.72850 -0.00350 -0.04010 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88240 11.87710 0.00530 0.04462 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59000 9.59900 -0.00900 -0.09376 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59410 11.60590 -0.01180 -0.10167 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09710 9.12090 -0.02380 -0.26094 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.02570 11.05450 -0.02880 -0.26053 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10450 10.13550 -0.03100 -0.30586 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94230 9.97360 -0.03130 -0.31383 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12080 10.13460 -0.01380 -0.13617 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60280 10.61720 -0.01440 -0.13563 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00950 10.02720 -0.01770 -0.17652 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81550 9.82830 -0.01280 -0.13024 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04170 10.05480 -0.01310 -0.13029 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74810 9.76690 -0.01880 -0.19249 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88150 9.90030 -0.01880 -0.18989 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35240 10.39730 -0.04490 -0.43184 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.38290 6.40830 -0.02540 -0.39636 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76230 10.80510 -0.04280 -0.39611 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63960 11.63950 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.75000 19.99000 -0.24000 -1.20060 施羅德樂活中小基金-I類型 4484.520004538.37000 -53.85000 -1.18655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.84760 10.83310 0.01450 0.13385 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.10940 12.12460 -0.01520 -0.12536 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.35010 11.36560 -0.01550 -0.13638 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.73000 9.71700 0.01300 0.13379 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.38260 10.39560 -0.01300 -0.12505 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.18220 10.19620 -0.01400 -0.13731 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.14630 11.13140 0.01490 0.13386 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.94850 11.96350 -0.01500 -0.12538 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.90440 11.92060 -0.01620 -0.13590 柏瑞五國金勢力建設基金 6.69000 6.73000 -0.04000 -0.59435 柏瑞巨人基金 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64150 13.64140 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.12000 16.23000 -0.11000 -0.67776 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.31210 13.32530 -0.01320 -0.09906 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80590 11.83950 -0.03360 -0.28380 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44970 12.48450 -0.03480 -0.27875 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.01160 9.02040 -0.00880 -0.09756 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81400 6.82080 -0.00680 -0.09970 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92020 8.94560 -0.02540 -0.28394 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56530 8.59180 -0.02650 -0.30843 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92940 10.96000 -0.03060 -0.27920 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45110 8.47510 -0.02400 -0.28318 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98090 12.01500 -0.03410 -0.28381 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.53260 11.54400 -0.01140 -0.09875 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60700 11.64290 -0.03590 -0.30834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33300 11.36470 -0.03170 -0.27893 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02980 9.03870 -0.00890 -0.09847 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96610 9.99440 -0.02830 -0.28316 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79060 9.82090 -0.03030 -0.30853 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.72120 9.74840 -0.02720 -0.27902 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55890 9.58600 -0.02710 -0.28270 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.06640 10.07520 -0.00880 -0.08734 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99650 10.02260 -0.02610 -0.26041 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93230 9.95910 -0.02680 -0.26910 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01850 10.04550 -0.02700 -0.26878 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.97390 9.98260 -0.00870 -0.08715 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87850 9.90420 -0.02570 -0.25949 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.84020 9.86680 -0.02660 -0.26959 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92640 9.95320 -0.02680 -0.26926 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.04720 10.05590 -0.00870 -0.08652 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99650 10.02260 -0.02610 -0.26041 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93230 9.95920 -0.02690 -0.27010 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01850 10.04550 -0.02700 -0.26878 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.97390 9.98260 -0.00870 -0.08715 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87850 9.90430 -0.02580 -0.26049 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84020 9.86680 -0.02660 -0.26959 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92650 9.95320 -0.02670 -0.26826 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58170 10.56640 0.01530 0.14480 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79900 11.79840 0.00060 0.00509 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26730 11.26690 0.00040 0.00355 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13220 9.11910 0.01310 0.14365 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90430 9.90390 0.00040 0.00404 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77360 9.77320 0.00040 0.00409 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29690 10.28210 0.01480 0.14394 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98600 10.98550 0.00050 0.00455 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88550 10.88500 0.00050 0.00459 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13240 9.11920 0.01320 0.14475 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90470 9.90420 0.00050 0.00505 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77400 9.77360 0.00040 0.00409 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.62000 14.74000 -0.12000 -0.81411 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.20000 12.31000 -0.11000 -0.89358 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.59000 12.70000 -0.11000 -0.86614 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.75000 13.88000 -0.13000 -0.93660 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.57000 13.66000 -0.09000 -0.65886 柏瑞拉丁美洲基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.24930 11.29880 -0.04950 -0.43810 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43540 7.46820 -0.03280 -0.43920 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31310 11.32390 -0.01080 -0.09537 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99790 11.02070 -0.02280 -0.20688 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18690 10.20770 -0.02080 -0.20377 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40250 8.41050 -0.00800 -0.09512 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50740 9.52710 -0.01970 -0.20678 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54320 9.56260 -0.01940 -0.20287 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57910 10.60110 -0.02200 -0.20753 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93500 9.94450 -0.00950 -0.09553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17050 10.19120 -0.02070 -0.20312 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84990 9.87030 -0.02040 -0.20668 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.07900 9.08770 -0.00870 -0.09573 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.01830 9.03790 -0.01960 -0.21686 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.56520 9.58470 -0.01950 -0.20345 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04900 12.10850 -0.05950 -0.49139 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.57750 11.65300 -0.07550 -0.64790 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.04910 11.12140 -0.07230 -0.65010 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.29260 7.32860 -0.03600 -0.49123 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21710 9.27720 -0.06010 -0.64782 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.86400 9.92850 -0.06450 -0.64964 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35760 10.40860 -0.05100 -0.48998 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.06670 11.13900 -0.07230 -0.64907 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97340 10.03850 -0.06510 -0.64850 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.29990 9.34580 -0.04590 -0.49113 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.07390 10.13980 -0.06590 -0.64991 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06200 11.05950 0.00250 0.02261 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.64900 11.66160 -0.01260 -0.10805 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75170 10.76350 -0.01180 -0.10963 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15660 9.15460 0.00200 0.02185 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74250 9.75300 -0.01050 -0.10766 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.75300 9.76370 -0.01070 -0.10959 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98000 10.99190 -0.01190 -0.10826 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86980 9.86760 0.00220 0.02230 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24480 10.25610 -0.01130 -0.11018 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47880 9.47670 0.00210 0.02216 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30870 9.30660 0.00210 0.02256 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96060 9.97140 -0.01080 -0.10831 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.51520 9.52560 -0.01040 -0.10918 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.28000 18.34000 -0.06000 -0.32715 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.10000 17.15000 -0.05000 -0.29155 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90560 12.94820 -0.04260 -0.32900 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.92820 10.95940 -0.03120 -0.28469 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69670 11.73410 -0.03740 -0.31873 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24480 12.27390 -0.02910 -0.23709 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.35910 11.39810 -0.03900 -0.34216 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.05620 10.08500 -0.02880 -0.28557 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49740 10.53090 -0.03350 -0.31811 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.41270 10.43740 -0.02470 -0.23665 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47160 10.50760 -0.03600 -0.34261 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.29340 10.32630 -0.03290 -0.31860 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.41200 10.44770 -0.03570 -0.34170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.78000 32.35000 -0.57000 -1.76198 國泰大中華基金 21.84000 21.79000 0.05000 0.22946 國泰小龍基金 16.37000 16.35000 0.02000 0.12232 國泰中小成長基金 46.22000 46.37000 -0.15000 -0.32349 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.51390 4.49700 0.01690 0.37581 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.16000 21.11000 0.05000 0.23685 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81630 0.81710 -0.00080 -0.09791 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77460 0.77530 -0.00070 -0.09029 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07900 2.06980 0.00920 0.44449 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65210 9.62950 0.02260 0.23470 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.32200 8.30250 0.01950 0.23487 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32200 0.32210 -0.00010 -0.03105 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.40040 11.39930 0.00110 0.00965 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78690 1.79530 -0.00840 -0.46789 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18120 10.19390 -0.01270 -0.12458 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34590 0.34750 -0.00160 -0.46043 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.94720 4.94090 0.00630 0.12751 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.18000 23.18000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.77040 0.77300 -0.00260 -0.33635 國泰中港台基金人民幣級別 3.70110 3.68570 0.01540 0.41783 國泰中港台基金台幣級別 17.35000 17.30000 0.05000 0.28902 國泰中港台基金美元級別 0.58350 0.58380 -0.00030 -0.05139 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.68000 27.82000 -0.14000 -0.50324 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.54000 0.04000 0.31898 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.06000 37.32000 -0.26000 -0.69668 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.00010 9.96950 0.03060 0.30694 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.00010 9.96950 0.03060 0.30694 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00010 9.96950 0.03060 0.30694 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33470 0.33490 -0.00020 -0.05972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33470 0.33490 -0.00020 -0.05972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33470 0.33490 -0.00020 -0.05972 國泰台灣貨幣市場基金 12.39990 12.39980 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.82000 30.03000 -0.21000 -0.69930 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24730 2.24870 -0.00140 -0.06226 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35330 0.35520 -0.00190 -0.53491 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47510 0.47430 0.00080 0.16867 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47000 0.47210 -0.00210 -0.44482 國泰全球資源基金台幣級別 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094 國泰全球資源基金美元級別 0.19340 0.19360 -0.00020 -0.10331 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41420 0.41650 -0.00230 -0.55222 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37690 0.37910 -0.00220 -0.58032 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43760 0.44010 -0.00250 -0.56805 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50120 0.50040 0.00080 0.15987 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.61000 19.69000 -0.08000 -0.40630 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.21000 21.08000 0.13000 0.61670 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41400 2.42320 -0.00920 -0.37966 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.47010 11.53680 -0.06670 -0.57815 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.44510 10.50590 -0.06080 -0.57872 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38050 0.38370 -0.00320 -0.83398 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34650 0.34940 -0.00290 -0.82999 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50840 0.50910 -0.00070 -0.13750 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41190 0.41540 -0.00350 -0.84256 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61830 0.62320 -0.00490 -0.78626 國泰科技生化基金 39.00000 39.35000 -0.35000 -0.88945 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.74000 25.86000 -0.12000 -0.46404 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.86000 13.73000 0.13000 0.94683 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.32340 37.74780 -0.42440 -1.12430 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.10720 19.82470 0.28250 1.42499 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.38080 18.89020 -0.50940 -2.69664 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80120 39.16720 -0.36600 -0.93446 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.95400 39.14730 -0.19330 -0.49378 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.37130 41.28680 0.08450 0.20467 國泰紐幣2021保本基金 11.99240 11.99740 -0.00500 -0.04168 國泰紐幣八年期保本基金 12.27290 12.27930 -0.00640 -0.05212 國泰紐幣保本基金 12.30860 12.30740 0.00120 0.00975 國泰高科技基金 14.24000 14.40000 -0.16000 -1.11111 國泰國泰基金台幣I級別 24.81000 25.02000 -0.21000 -0.83933 國泰國泰基金台幣級別 24.81000 25.02000 -0.21000 -0.83933 國泰富時中國A50基金 20.64000 20.95000 -0.31000 -1.47971 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33770 0.33900 -0.00130 -0.38348 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46090 0.45940 0.00150 0.32651 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36630 0.36970 -0.00340 -0.91966 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50000 0.50110 -0.00110 -0.21952 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35160 0.35470 -0.00310 -0.87398 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48000 0.48070 -0.00070 -0.14562 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.62840 10.64840 -0.02000 -0.18782 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.74530 7.75990 -0.01460 -0.18815 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35900 0.35990 -0.00090 -0.25007 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25950 0.26090 -0.00140 -0.53660 國泰新興市場基金台幣級別 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.41570 0.41700 -0.00130 -0.31175 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11820 2.11270 0.00550 0.26033 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41900 1.41540 0.00360 0.25435 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34320 0.34390 -0.00070 -0.20355 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36810 0.36890 -0.00080 -0.21686 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23220 0.23270 -0.00050 -0.21487 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.53710 10.55820 -0.02110 -0.19984 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.92810 6.94190 -0.01380 -0.19879 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.49000 34.29000 0.20000 0.58326 國泰價值卓越基金 17.20000 17.43000 -0.23000 -1.31956 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39570 0.39750 -0.00180 -0.45283 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.11270 40.05220 0.06050 0.15105 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06220 12.06070 0.00150 0.01244 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41090 0.41120 -0.00030 -0.07296 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57490 9.59230 -0.01740 -0.18140 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.58380 8.60510 -0.02130 -0.24753 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.52680 10.54600 -0.01920 -0.18206 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53170 9.55530 -0.02360 -0.24698 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09710 11.09610 0.00100 0.00901 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19710 10.18910 0.00800 0.07852 第一金大中華基金 29.67000 29.94000 -0.27000 -0.90180 第一金小型精選基金 42.66000 43.03000 -0.37000 -0.85987 第一金中國世紀基金-人民幣 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 第一金中國世紀基金-美元 9.84760 9.88000 -0.03240 -0.32794 第一金中國世紀基金-美元-N 9.84910 9.88180 -0.03270 -0.33091 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 第一金中概平衡基金 26.76000 26.69000 0.07000 0.26227 第一金台灣貨幣市場基金 15.23250 15.23230 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.65000 177.64800 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.00660 14.08480 -0.07820 -0.55521 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.00730 14.08530 -0.07800 -0.55377 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90740 9.96070 -0.05330 -0.53510 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90960 9.96240 -0.05280 -0.52999 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43490 9.46660 -0.03170 -0.33486 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45880 9.49050 -0.03170 -0.33402 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28060 10.33530 -0.05470 -0.52925 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79530 9.82810 -0.03280 -0.33374 第一金全球大趨勢基金 23.42000 23.54000 -0.12000 -0.50977 第一金全球不動產證券化基金A 8.03340 8.10370 -0.07030 -0.86750 第一金全球不動產證券化基金B 5.76390 5.81440 -0.05050 -0.86853 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31490 9.47440 -0.15950 -1.68348 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31600 9.47550 -0.15950 -1.68329 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.10000 9.26000 -0.16000 -1.72786 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.10000 9.26000 -0.16000 -1.72786 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.54940 9.71300 -0.16360 -1.68434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.55060 9.71410 -0.16350 -1.68312 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63830 8.68000 -0.04170 -0.48041 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10650 10.15530 -0.04880 -0.48054 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.76020 9.76860 -0.00840 -0.08599 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05870 8.06790 -0.00920 -0.11403 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89280 8.89340 -0.00060 -0.00675 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89300 8.89360 -0.00060 -0.00675 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02900 11.03850 -0.00950 -0.08606 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02980 11.03930 -0.00950 -0.08606 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96130 9.97270 -0.01140 -0.11431 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65320 14.65420 -0.00100 -0.00682 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.85810 14.99900 -0.14090 -0.93940 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.87640 15.01750 -0.14110 -0.93957 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.57000 13.65000 -0.08000 -0.58608 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522 第一金亞洲科技基金 21.03000 21.32000 -0.29000 -1.36023 第一金亞洲新興市場基金 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143 第一金店頭市場基金 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 第一金創新趨勢基金 28.14000 28.43000 -0.29000 -1.02005 第一金電子基金 36.86000 37.13000 -0.27000 -0.72717 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.60000 19.54000 0.06000 0.30706 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.76000 19.82000 -0.06000 -0.30272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 統一大中華中小基金(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 14.49000 14.44000 0.05000 0.34626 統一大滿貫基金 33.92000 33.67000 0.25000 0.74250 統一大龍印基金 17.09000 17.05000 0.04000 0.23460 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 統一大龍騰中國基金(美元) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 統一中小基金 27.97000 28.23000 -0.26000 -0.92101 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.53010 9.51020 0.01990 0.20925 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.63510 9.64250 -0.00740 -0.07674 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.16390 9.16730 -0.00340 -0.03709 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.15580 11.13250 0.02330 0.20930 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.19970 11.20840 -0.00870 -0.07762 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.65460 10.65860 -0.00400 -0.03753 統一台灣動力基金 18.15000 18.44000 -0.29000 -1.57267 統一全天候基金 118.19000 118.95000 -0.76000 -0.63892 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56450 8.57870 -0.01420 -0.16553 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.96740 9.00810 -0.04070 -0.45182 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.82930 8.86020 -0.03090 -0.34875 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76050 8.77500 -0.01450 -0.16524 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.17250 9.21410 -0.04160 -0.45148 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03120 9.06280 -0.03160 -0.34868 統一全球債券組合基金 11.96140 11.96690 -0.00550 -0.04596 統一全球新科技基金(人民幣) 15.50000 15.55000 -0.05000 -0.32154 統一全球新科技基金(美元) 15.78000 15.87000 -0.09000 -0.56711 統一全球新科技基金(新台幣) 14.64000 14.67000 -0.03000 -0.20450 統一亞太基金 27.40000 27.45000 -0.05000 -0.18215 統一亞洲大金磚基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113 統一奔騰基金 63.51000 63.84000 -0.33000 -0.51692 統一強棒貨幣市場基金 16.64050 16.64030 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 統一強漢基金(美元) 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 統一強漢基金(新台幣) 25.70000 25.75000 -0.05000 -0.19417 統一統信基金 34.47000 34.67000 -0.20000 -0.57687 統一黑馬基金 64.12000 64.60000 -0.48000 -0.74303 統一新亞洲科技能源基金 19.89000 19.91000 -0.02000 -0.10045 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.21470 8.23610 -0.02140 -0.25983 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30250 10.32940 -0.02690 -0.26042 統一經建基金 49.97000 50.27000 -0.30000 -0.59678 統一龍馬基金 71.83000 72.18000 -0.35000 -0.48490 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.53000 24.74000 -0.21000 -0.84883 野村中小基金 51.89000 52.39000 -0.50000 -0.95438 野村中國機會基金 14.85000 14.87000 -0.02000 -0.13450 野村巴西基金 5.99000 6.03000 -0.04000 -0.66335 野村日本領先基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 22.11000 22.11000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 38.58000 38.88000 -0.30000 -0.77160 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66830 9.67970 -0.01140 -0.11777 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66080 9.66970 -0.00890 -0.09204 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67080 9.68320 -0.01240 -0.12806 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74970 9.76120 -0.01150 -0.11781 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.72450 9.73340 -0.00890 -0.09144 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69640 9.70880 -0.01240 -0.12772 野村平衡基金 19.95000 20.08000 -0.13000 -0.64741 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.93000 9.04000 -0.11000 -1.21681 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.06000 9.18000 -0.12000 -1.30719 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.83000 12.99000 -0.16000 -1.23172 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582 野村全球生技醫療基金 16.09000 16.16000 -0.07000 -0.43317 野村全球品牌基金 28.14000 28.17000 -0.03000 -0.10650 野村全球氣候變遷基金 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.73000 19.69000 0.04000 0.20315 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 野村全球短期收益基金-美元計價 10.54910 10.55140 -0.00230 -0.02180 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40200 10.39750 0.00450 0.04328 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59930 9.62440 -0.02510 -0.26080 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35620 9.37810 -0.02190 -0.23352 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84240 8.85070 -0.00830 -0.09378 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05380 11.08280 -0.02900 -0.26167 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58110 10.60590 -0.02480 -0.23383 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05250 10.06220 -0.00970 -0.09640 野村成長基金 28.51000 28.43000 0.08000 0.28139 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.65730 9.71330 -0.05600 -0.57653 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.66850 9.72290 -0.05440 -0.55950 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60520 9.63120 -0.02600 -0.26996 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.90870 9.96600 -0.05730 -0.57495 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.86800 9.92350 -0.05550 -0.55928 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80700 9.83360 -0.02660 -0.27050 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.94950 9.95390 -0.00440 -0.04420 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.89000 9.88710 0.00290 0.02933 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.81400 9.78880 0.02520 0.25744 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.35830 10.36310 -0.00480 -0.04632 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.22930 10.22640 0.00290 0.02836 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15640 10.13020 0.02620 0.25863 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.88580 8.87630 0.00950 0.10703 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.59820 9.60770 -0.00950 -0.09888 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.48610 9.49250 -0.00640 -0.06742 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.32050 13.30630 0.01420 0.10672 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.43330 12.44570 -0.01240 -0.09963 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18740 10.19430 -0.00690 -0.06768 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23710 10.25350 -0.01640 -0.15995 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92710 9.94140 -0.01430 -0.14384 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37670 9.37950 -0.00280 -0.02985 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00650 11.00980 -0.00330 -0.02997 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28340 11.34410 -0.06070 -0.53508 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.85990 10.91640 -0.05650 -0.51757 野村核心配置多重資產基金-新臺幣計價 10.45380 10.48990 -0.03610 -0.34414 野村泰國基金 43.69000 44.00000 -0.31000 -0.70455 野村高科技基金 12.59000 12.70000 -0.11000 -0.86614 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.53100 10.59880 -0.06780 -0.63970 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62580 10.66190 -0.03610 -0.33859 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.97160 10.03650 -0.06490 -0.64664 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66230 9.69760 -0.03530 -0.36401 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78630 9.84650 -0.06020 -0.61138 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.98170 12.05880 -0.07710 -0.63937 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.89790 12.92970 -0.03180 -0.24595 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.04160 11.11340 -0.07180 -0.64607 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70350 10.74270 -0.03920 -0.36490 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.07810 11.14640 -0.06830 -0.61275 野村貨幣市場基金 16.24770 16.24750 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.06000 17.10000 -0.04000 -0.23392 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97600 7.97050 0.00550 0.06900 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.68970 11.68170 0.00800 0.06848 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.50000 7.57000 -0.07000 -0.92470 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 野村精選貨幣市場基金 12.07030 12.07020 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 野村歐洲高股息基金季配型 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 野村歐洲高股息基金累積型 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 野村積極成長基金 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979 野村優質基金 34.96000 35.26000 -0.30000 -0.85082 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64220 8.65540 -0.01320 -0.15251 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02840 8.03590 -0.00750 -0.09333 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84740 7.85120 -0.00380 -0.04840 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52850 11.54610 -0.01760 -0.15243 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50480 10.51460 -0.00980 -0.09320 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29750 10.30240 -0.00490 -0.04756 野村環球基金-人民幣計價 15.47000 15.58000 -0.11000 -0.70603 野村環球基金-美元計價 12.31000 12.40000 -0.09000 -0.72581 野村環球基金-新臺幣計價 16.68000 16.75000 -0.07000 -0.41791 野村鴻利基金 22.77000 22.98000 -0.21000 -0.91384 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84880 16.84870 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.89000 20.97000 -0.08000 -0.38150 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.35000 9.61000 -0.26000 -2.70552 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 野村鑫平衡組合基金 14.95000 15.01000 -0.06000 -0.39973 野村鑫全球債券組合基金 13.14640 13.13790 0.00850 0.06470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71220 9.74490 -0.03270 -0.33556 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.70820 9.74710 -0.03890 -0.39909 凱基台商天下基金 13.55000 13.63000 -0.08000 -0.58694 凱基台灣精五門基金 21.16000 21.06000 0.10000 0.47483 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83620 10.89650 -0.06030 -0.55339 凱基亞太高股息基金 13.39000 13.44000 -0.05000 -0.37202 凱基亞洲四金磚基金 18.30000 18.34000 -0.04000 -0.21810 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.44960 13.53730 -0.08770 -0.64784 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53060 11.53050 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.55000 27.58000 -0.03000 -0.10877 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.11000 21.27000 -0.16000 -0.75223 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.12050 21.35740 -0.23690 -1.10922 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.40000 18.52000 -0.12000 -0.64795 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.14550 18.32350 -0.17800 -0.97143 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522 凱基資源國基金 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.73960 11.80760 -0.06800 -0.57590 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.13920 11.27440 -0.13520 -1.19918 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717 凱基護城河基金-台幣計價A 12.90000 12.97000 -0.07000 -0.53971 凱基護城河基金-美元計價B 13.04660 13.16290 -0.11630 -0.88354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.75000 14.57000 0.18000 1.23542 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.15000 31.88000 -0.73000 -2.28984 富邦NASDAQ-100基金 28.28000 28.47000 -0.19000 -0.66737 富邦上証180基金 31.93000 32.28000 -0.35000 -1.08426 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24560 0.24480 0.00080 0.32680 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.34000 7.29000 0.05000 0.68587 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.01000 6.97000 0.04000 0.57389 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.42000 44.19000 -0.77000 -1.74248 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.97290 11.95670 0.01620 0.13549 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.32290 11.32640 -0.00350 -0.03090 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.05910 11.05330 0.00580 0.05247 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.55430 10.54010 0.01420 0.13472 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.90080 9.90390 -0.00310 -0.03130 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.67880 9.67370 0.00510 0.05272 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.76460 20.82680 -0.06220 -0.29865 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.23840 11.23730 0.00110 0.00979 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74510 10.75650 -0.01140 -0.10598 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85060 12.83770 0.01290 0.10049 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90270 1.90160 0.00110 0.05785 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52300 9.51340 0.00960 0.10091 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45750 1.45670 0.00080 0.05492 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58090 11.57590 0.00500 0.04319 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74110 1.74360 -0.00250 -0.14338 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07780 10.07350 0.00430 0.04269 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53440 1.53660 -0.00220 -0.14317 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.26000 25.33000 -0.07000 -0.27635 富邦日本東証基金 22.91000 22.97000 -0.06000 -0.26121 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.98000 42.61000 0.37000 0.86834 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.74000 47.86000 -0.12000 -0.25073 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.68000 50.60000 0.08000 0.15810 富邦台灣心基金 24.00000 24.32000 -0.32000 -1.31579 富邦台灣釆吉50基金 47.45000 47.41000 0.04000 0.08437 富邦台灣科技指數基金 51.51000 51.40000 0.11000 0.21401 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29140 0.29490 -0.00350 -1.18684 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32290 2.31500 0.00790 0.34125 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34020 0.34070 -0.00050 -0.14676 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.63850 10.65720 -0.01870 -0.17547 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02260 2.01610 0.00650 0.32240 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32740 0.32780 -0.00040 -0.12203 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.21070 9.22690 -0.01620 -0.17557 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.14000 23.12000 0.02000 0.08651 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.74000 29.61000 0.13000 0.43904 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62280 15.62260 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.53000 70.21000 -0.68000 -0.96852 富邦科技基金 26.94000 27.37000 -0.43000 -1.57106 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.19060 39.03000 0.16060 0.41148 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.80300 38.16550 -0.36250 -0.94981 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.50420 37.56430 -0.06010 -0.15999 富邦恒生國企ETF基金 22.17000 22.19000 -0.02000 -0.09013 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.84000 34.98000 -0.14000 -0.40023 富邦高成長基金 26.46000 26.75000 -0.29000 -1.08411 富邦基金 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435 富邦深証100基金 11.59000 11.67000 -0.08000 -0.68552 富邦富時歐洲ETF基金 21.19000 21.16000 0.03000 0.14178 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40230 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20290 12.22370 -0.02080 -0.17016 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54090 9.55710 -0.01620 -0.16951 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30200 -0.00010 -0.03311 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.91300 8.92820 -0.01520 -0.17025 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.64470 9.68940 -0.04470 -0.46133 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.85830 9.86940 -0.01110 -0.11247 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64470 9.68940 -0.04470 -0.46133 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.85830 9.86940 -0.01110 -0.11247 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.72000 19.59000 0.13000 0.66360 富邦精準基金 49.82000 50.39000 -0.57000 -1.13118 富邦精銳中小基金 12.84000 12.93000 -0.09000 -0.69606 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.13000 20.09000 0.04000 0.19910 富邦臺灣公司治理100基金 21.31000 21.23000 0.08000 0.37683 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.76000 7.78000 -0.02000 -0.25707 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.93000 14.85000 0.08000 0.53872 富邦標普美國特別股ETF基金 19.46000 19.44000 0.02000 0.10288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.32450 10.28200 0.04250 0.41334 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.23080 11.25300 -0.02220 -0.19728 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.98340 10.96110 0.02230 0.20345 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12300 10.08130 0.04170 0.41364 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.96660 10.98830 -0.02170 -0.19748 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.70370 10.68190 0.02180 0.20408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.28000 30.17000 0.11000 0.36460 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.98710 9.00200 -0.01490 -0.16552 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.51130 9.48590 0.02540 0.26777 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.31100 9.32090 -0.00990 -0.10621 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80550 9.82130 -0.01580 -0.16087 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.79960 9.77350 0.02610 0.26705 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.59300 9.60360 -0.01060 -0.11038 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64700 9.65790 -0.01090 -0.11286 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.45950 8.51980 -0.06030 -0.70776 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45740 9.48370 -0.02630 -0.27732 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02870 9.08840 -0.05970 -0.65688 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35780 10.43160 -0.07380 -0.70747 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11270 10.14090 -0.02820 -0.27808 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71030 9.77500 -0.06470 -0.66189 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.13600 9.19670 -0.06070 -0.66002 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.52410 9.58580 -0.06170 -0.64366 富達卓越領航全球組合基金 15.04000 15.12000 -0.08000 -0.52910 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70320 8.77000 -0.06680 -0.76169 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38440 9.41560 -0.03120 -0.33136 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15650 9.22250 -0.06600 -0.71564 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.75850 9.83350 -0.07500 -0.76270 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70970 9.74190 -0.03220 -0.33053 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.50550 9.57410 -0.06860 -0.71652 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.22630 9.29220 -0.06590 -0.70920 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54540 9.61240 -0.06700 -0.69702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.13000 12.17000 -0.04000 -0.32868 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.54760 9.53530 0.01230 0.12899 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.26010 9.25940 0.00070 0.00756 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76470 8.74980 0.01490 0.17029 富蘭克林華美中華基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.97000 21.05000 -0.08000 -0.38005 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.36000 20.38000 -0.02000 -0.09814 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.25000 11.33000 -0.08000 -0.70609 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92880 7.97040 -0.04160 -0.52193 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.15830 9.21710 -0.05880 -0.63794 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74920 9.81190 -0.06270 -0.63902 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21680 9.26520 -0.04840 -0.52238 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00240 11.02930 -0.02690 -0.24390 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84450 8.86610 -0.02160 -0.24362 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32660 9.34930 -0.02270 -0.24280 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.00830 13.02690 -0.01860 -0.14278 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40590 10.42070 -0.01480 -0.14203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09140 10.11320 -0.02180 -0.21556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.76110 7.77790 -0.01680 -0.21600 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.27860 9.29870 -0.02010 -0.21616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55620 10.56270 -0.00650 -0.06154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58330 7.58800 -0.00470 -0.06194 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08270 9.08830 -0.00560 -0.06162 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39210 10.41520 -0.02310 -0.22179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.81240 7.82980 -0.01740 -0.22223 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.27050 8.28920 -0.01870 -0.22559 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39790 9.43110 -0.03320 -0.35203 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.05710 10.09260 -0.03550 -0.35174 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61020 12.63880 -0.02860 -0.22629 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.22000 10.09000 0.13000 1.28840 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.54000 8.42000 0.12000 1.42518 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.55000 10.41000 0.14000 1.34486 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.19000 11.29000 -0.10000 -0.88574 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.06680 13.11580 -0.04900 -0.37360 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 富蘭克林華美第一富基金 42.21000 42.29000 -0.08000 -0.18917 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29060 10.29050 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.34000 13.38000 -0.04000 -0.29895 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.40000 13.51000 -0.11000 -0.81421 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.05000 15.11000 -0.06000 -0.39709 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.01690 8.01950 -0.00260 -0.03242 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.28370 11.37130 -0.08760 -0.77036 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.81060 9.84360 -0.03300 -0.33524 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.02110 11.05810 -0.03700 -0.33460 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.08390 7.10070 -0.01680 -0.23660 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.36650 9.39830 -0.03180 -0.33836 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30390 10.33890 -0.03500 -0.33853 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.65480 10.68010 -0.02530 -0.23689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.86000 19.79000 0.07000 0.35371 復華人民幣貨幣市場基金 11.53750 11.53660 0.00090 0.00780 復華人生目標基金 39.79030 40.06470 -0.27440 -0.68489 復華大中華中小策略基金 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 復華中小精選基金 78.12000 79.12000 -1.00000 -1.26390 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.39000 12.35000 0.04000 0.32389 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華台灣智能基金 12.39000 12.45000 -0.06000 -0.48193 復華全方位基金 31.95000 32.34000 -0.39000 -1.20594 復華全球大趨勢基金-美元 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.13000 21.11000 0.02000 0.09474 復華全球平衡基金-新臺幣 20.18000 20.25000 -0.07000 -0.34568 復華全球物聯網科技基金-美元 17.40000 17.29000 0.11000 0.63621 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.19000 16.02000 0.17000 1.06117 復華全球原物料基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 復華全球消費基金-新臺幣 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46510 11.47430 -0.00920 -0.08018 復華全球債券基金 13.47520 13.52600 -0.05080 -0.37557 復華全球債券組合基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42240 13.42230 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045 復華亞太成長基金 16.46000 16.14000 0.32000 1.98265 復華亞太神龍科技基金-美元 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 復華東協世紀基金 13.41000 13.53000 -0.12000 -0.88692 復華南非幣長期收益基金A 13.18000 13.36000 -0.18000 -1.34731 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 復華南非幣短期收益基金B 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 復華美國新星基金-美元 12.91000 13.00000 -0.09000 -0.69231 復華美國新星基金-新臺幣 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 復華恒生基金 22.27000 22.31000 -0.04000 -0.17929 復華恒生單日反向一倍基金 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 復華恒生單日正向二倍基金 37.82000 37.97000 -0.15000 -0.39505 復華神盾基金 27.67180 27.87230 -0.20050 -0.71935 復華高成長基金 70.56000 71.37000 -0.81000 -1.13493 復華高益策略組合基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38240 14.38220 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.75000 18.71000 0.04000 0.21379 復華富時台灣高股息低波動基金 50.52000 50.20000 0.32000 0.63745 復華復華基金 22.22000 22.46000 -0.24000 -1.06857 復華華人世紀基金 20.82000 20.73000 0.09000 0.43415 復華傳家二號基金 31.12760 31.26540 -0.13780 -0.44074 復華傳家基金 26.64540 26.92550 -0.28010 -1.04028 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.83000 -0.05000 -0.33715 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.88000 -0.12000 -1.01010 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.37000 -0.13000 -0.90466 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 復華新興人民幣短期收益基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 復華新興人民幣債券基金A 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.49000 18.59000 -0.10000 -0.53792 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 復華新興市場高收益債券基金B 5.90000 5.94000 -0.04000 -0.67340 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.88000 12.98000 -0.10000 -0.77042 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.52000 13.61000 -0.09000 -0.66128 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 復華滬深300 A股基金 24.35000 24.60000 -0.25000 -1.01626 復華數位經濟基金 64.87000 65.62000 -0.75000 -1.14294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.88000 11.94000 -0.06000 -0.50251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78080 9.80300 -0.02220 -0.22646 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62980 9.64860 -0.01880 -0.19485 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93460 9.95720 -0.02260 -0.22697 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75100 9.77000 -0.01900 -0.19447 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.73590 9.76080 -0.02490 -0.25510 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91760 9.90780 0.00980 0.09891 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.75890 9.79640 -0.03750 -0.38279 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94020 9.94290 -0.00270 -0.02716 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.75790 9.79530 -0.03740 -0.38182 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94300 9.94570 -0.00270 -0.02715 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26510 9.24980 0.01530 0.16541 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03770 9.06180 -0.02410 -0.26595 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72080 8.71300 0.00780 0.08952 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38200 11.36320 0.01880 0.16545 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.11560 11.14530 -0.02970 -0.26648 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84930 10.83960 0.00970 0.08949 景順主流基金 19.09000 19.11000 -0.02000 -0.10466 景順台灣科技基金 33.91000 34.08000 -0.17000 -0.49883 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.99000 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REITs基金(月配新台幣) 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.35000 9.48000 -0.13000 -1.37131 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66950 8.67090 -0.00140 -0.01615 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34550 8.35230 -0.00680 -0.08141 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99330 10.99500 -0.00170 -0.01546 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55700 10.56560 -0.00860 -0.08140 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 華南永昌中國A股基金(美元) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48880 9.50160 -0.01280 -0.13471 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.36930 9.34860 0.02070 0.22142 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70150 9.71450 -0.01300 -0.13382 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58090 9.55970 0.02120 0.22176 華南永昌永昌基金 19.74000 19.76000 -0.02000 -0.10121 華南永昌全球亨利組合基金 14.25740 14.26760 -0.01020 -0.07149 華南永昌全球神農水資源基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.58000 15.55000 0.03000 0.19293 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.92000 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-0.08053 華頓中小型基金 25.97000 25.99000 -0.02000 -0.07695 華頓中國多重機會平衡基金 12.91050 12.88570 0.02480 0.19246 華頓台灣基金 31.74000 32.37000 -0.63000 -1.94625 華頓平安貨幣市場基金 11.50640 11.50620 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.61000 17.68000 -0.07000 -0.39593 華頓全球高收益債券基金A 13.31560 13.33260 -0.01700 -0.12751 華頓全球高收益債券基金B 8.39100 8.40170 -0.01070 -0.12736 華頓全球黑鑽油源基金 6.22000 6.20000 0.02000 0.32258 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.02200 3.01950 0.00250 0.08280 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.18290 14.18190 0.00100 0.00705 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47520 0.47680 -0.00160 -0.33557 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.88450 11.87720 0.00730 0.06146 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.81500 10.80700 0.00800 0.07403 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.08880 11.09040 -0.00160 -0.01443 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.08540 10.08680 -0.00140 -0.01388 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.69260 11.73590 -0.04330 -0.36895 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.72340 10.76830 -0.04490 -0.41696 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42180 2.41710 0.00470 0.19445 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96310 1.95840 0.00470 0.23999 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17430 12.20210 -0.02780 -0.22783 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.00820 10.03110 -0.02290 -0.22829 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38010 0.38100 -0.00090 -0.23622 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32290 0.32420 -0.00130 -0.40099 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.57000 -0.02000 -0.56022 匯豐中國動力基金(台幣) 16.67000 16.76000 -0.09000 -0.53699 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.24000 18.48000 -0.24000 -1.29870 匯豐台灣精典基金 24.50000 24.52000 -0.02000 -0.08157 匯豐全球趨勢組合基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 匯豐安富基金 25.56000 25.56000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 40.25000 39.94000 0.31000 0.77616 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44200 2.43580 0.00620 0.25454 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23810 2.23180 0.00630 0.28228 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67730 11.68540 -0.00810 -0.06932 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.13700 8.14500 -0.00800 -0.09822 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38470 0.38540 -0.00070 -0.18163 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34740 0.34800 -0.00060 -0.17241 匯豐拉丁美洲基金 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891 匯豐金磚動力基金 14.95000 15.10000 -0.15000 -0.99338 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97280 14.97280 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.29000 -0.08000 -1.51229 匯豐新鑽動力基金 11.38000 11.54000 -0.16000 -1.38648 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46640 5.52580 -0.05940 -1.07496 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99360 9.05310 -0.05950 -0.65723 匯豐龍鳳基金-A類型 52.63000 52.65000 -0.02000 -0.03799 匯豐龍鳳基金-I類型 52.63000 52.65000 -0.02000 -0.03799 匯豐龍騰電子基金 38.33000 38.50000 -0.17000 -0.44156 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25260 12.30240 -0.04980 -0.40480 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.71000 21.83000 -0.12000 -0.54970 新光中國成長基金(人民幣) 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 新光中國成長基金(美元) 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438 新光中國成長基金(新臺幣) 12.41000 12.33000 0.08000 0.64882 新光台灣富貴基金 23.56000 23.53000 0.03000 0.12750 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 新光全球債券基金(A累積)美元 9.90310 9.94360 -0.04050 -0.40730 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.38480 9.38070 0.00410 0.04371 新光全球債券基金(B配息)美元 9.59600 9.63510 -0.03910 -0.40581 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.08430 9.08030 0.00400 0.04405 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 新光吉星貨幣市場基金 15.42710 15.42700 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 新光多重資產基金(A累積)新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 新光多重資產基金(B配息)新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 新光亞洲精選基金-美金 24.72000 24.93000 -0.21000 -0.84236 新光亞洲精選基金-新台幣 24.29000 24.39000 -0.10000 -0.41000 新光兩岸優勢基金 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 新光店頭基金 27.43000 27.50000 -0.07000 -0.25455 新光南非幣保本基金 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.50000 16.60000 -0.10000 -0.60241 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74060 9.74420 -0.00360 -0.03695 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02950 10.03650 -0.00700 -0.06975 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69880 9.69080 0.00800 0.08255 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32100 9.32440 -0.00340 -0.03646 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60800 9.61670 -0.00870 -0.09047 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.28640 9.27950 0.00690 0.07436 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 新光澳幣十年期保本基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 新光澳幣保本基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95850 10.00950 -0.05100 -0.50952 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87910 9.92960 -0.05050 -0.50858 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79800 9.83570 -0.03770 -0.38330 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86370 9.90170 -0.03800 -0.38377 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85760 9.90430 -0.04670 -0.47151 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.78890 9.83480 -0.04590 -0.46671 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.76680 9.81520 -0.04840 -0.49311 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83600 9.88460 -0.04860 -0.49167 瑞銀全球創新趨勢基金 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 9.03000 -0.10000 -1.10742 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.88460 9.87980 0.00480 0.04858 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61690 9.61220 0.00470 0.04890 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85490 9.84580 0.00910 0.09243 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62980 9.62150 0.00830 0.08627 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69850 9.68340 0.01510 0.15594 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.98770 9.97230 0.01540 0.15443 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81010 13.77170 0.03840 0.27883 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.61770 8.59380 0.02390 0.27811 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.29050 36.60690 -0.31640 -0.86432 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.77740 37.14650 -0.36910 -0.99363 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.26010 38.61030 -0.35020 -0.90701 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09820 11.09720 0.00100 0.00901 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36720 10.35920 0.00800 0.07723 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.82540 13.67530 0.15010 1.09760 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.19840 11.10870 0.08970 0.80748 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.21000 11.09000 0.12000 1.08206 群益大印度基金-人民幣 12.96810 12.97950 -0.01140 -0.08783 群益大印度基金-美元 13.21650 13.26620 -0.04970 -0.37464 群益大印度基金-新臺幣 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.33910 12.36350 -0.02440 -0.19736 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.89450 12.95710 -0.06260 -0.48313 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.52020 11.54290 -0.02270 -0.19666 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.98560 11.03890 -0.05330 -0.48284 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.90140 9.92100 -0.01960 -0.19756 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.48030 9.52630 -0.04600 -0.48287 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.62040 9.63940 -0.01900 -0.19711 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.51960 9.56580 -0.04620 -0.48297 群益中小型股基金 51.33000 51.67000 -0.34000 -0.65802 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.90010 9.86450 0.03560 0.36089 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.96010 9.95280 0.00730 0.07335 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.04090 9.00230 0.03860 0.42878 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80980 8.77810 0.03170 0.36113 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.86280 8.85640 0.00640 0.07226 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04570 8.01130 0.03440 0.42939 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40720 11.40500 0.00220 0.01929 群益中國高收益債券基金-美元 11.22150 11.22210 -0.00060 -0.00535 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.56810 10.55870 0.00940 0.08903 群益中國新機會基金N-人民幣 9.85110 9.76350 0.08760 0.89722 群益中國新機會基金N-美元 9.80260 9.74340 0.05920 0.60759 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 群益中國新機會基金-人民幣 8.73670 8.65900 0.07770 0.89733 群益中國新機會基金-美元 10.48150 10.41810 0.06340 0.60856 群益中國新機會基金-新臺幣 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384 群益平衡王基金 19.24170 19.23460 0.00710 0.03691 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.85000 -0.04000 -0.68376 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.98650 10.10110 -0.11460 -1.13453 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.32970 10.47810 -0.14840 -1.41629 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.06800 9.17200 -0.10400 -1.13389 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.37950 9.51430 -0.13480 -1.41681 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.60000 8.70000 -0.10000 -1.14943 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.89950 9.93520 -0.03570 -0.35933 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73630 9.77060 -0.03430 -0.35105 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.39800 9.43180 -0.03380 -0.35836 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32390 9.35680 -0.03290 -0.35162 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.95650 9.99230 -0.03580 -0.35828 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04140 10.07680 -0.03540 -0.35130 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.56340 9.59780 -0.03440 -0.35842 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.95900 9.99400 -0.03500 -0.35021 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03870 10.04860 -0.00990 -0.09852 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.36840 7.37560 -0.00720 -0.09762 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02760 10.04230 -0.01470 -0.14638 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96690 9.97650 -0.00960 -0.09623 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01190 10.00370 0.00820 0.08197 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02750 10.04220 -0.01470 -0.14638 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96690 9.97650 -0.00960 -0.09623 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01190 10.00370 0.00820 0.08197 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02760 10.04230 -0.01470 -0.14638 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96690 9.97650 -0.00960 -0.09623 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01190 10.00370 0.00820 0.08197 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02760 10.04230 -0.01470 -0.14638 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96690 9.97650 -0.00960 -0.09623 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01190 10.00370 0.00820 0.08197 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 群益全球關鍵生技基金-美元 14.74160 14.89120 -0.14960 -1.00462 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.07000 14.16000 -0.09000 -0.63559 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-美元 9.91640 9.93910 -0.02270 -0.22839 群益印度中小基金N-新臺幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 群益印度中小基金-人民幣 14.75730 14.74870 0.00860 0.05831 群益印度中小基金-美元 14.18300 14.21550 -0.03250 -0.22862 群益印度中小基金-新臺幣 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618 群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 群益多重資產組合基金 15.59000 15.68000 -0.09000 -0.57398 群益安家基金 26.48910 26.68740 -0.19830 -0.74305 群益安穩貨幣市場基金 16.06530 16.06520 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.19000 21.37000 -0.18000 -0.84230 群益亞太中小基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 群益亞太新趨勢平衡基金 17.45000 17.44000 0.01000 0.05734 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.54870 9.55450 -0.00580 -0.06070 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41450 7.41910 -0.00460 -0.06200 群益店頭市場基金 111.80000 113.00000 -1.20000 -1.06195 群益東方盛世基金 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 群益東協成長基金-人民幣 13.94100 13.99030 -0.04930 -0.35239 群益東協成長基金-美元 13.26040 13.34550 -0.08510 -0.63767 群益東協成長基金-新臺幣 12.69000 12.73000 -0.04000 -0.31422 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19920 11.24090 -0.04170 -0.37097 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74460 10.78580 -0.04120 -0.38198 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.09770 10.12070 -0.02300 -0.22726 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97640 10.01350 -0.03710 -0.37050 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57480 9.61150 -0.03670 -0.38183 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99610 9.01660 -0.02050 -0.22736 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.08110 10.11990 -0.03880 -0.38340 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76270 9.79900 -0.03630 -0.37045 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74500 9.78230 -0.03730 -0.38130 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.07290 -0.02290 -0.22734 群益長安基金 30.77000 30.91000 -0.14000 -0.45293 群益美國新創亮點基金-美元 14.51840 14.63600 -0.11760 -0.80350 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357 群益真善美基金 17.86480 17.82110 0.04370 0.24521 群益馬拉松基金 133.49000 133.83000 -0.34000 -0.25405 群益深証中小板基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805 群益創新科技基金 35.38000 35.78000 -0.40000 -1.11794 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.12600 10.05610 0.06990 0.69510 群益華夏盛世基金N-美元 10.09880 10.05800 0.04080 0.40565 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 群益華夏盛世基金-人民幣 11.02720 10.95110 0.07610 0.69491 群益華夏盛世基金-美元 11.13530 11.09030 0.04500 0.40576 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.77000 17.63000 0.14000 0.79410 群益奧斯卡基金 29.62000 29.89000 -0.27000 -0.90331 群益新興金鑽基金-美元 13.45140 13.52860 -0.07720 -0.57064 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 群益葛萊美基金 25.67000 25.90000 -0.23000 -0.88803 群益道瓊美國地產ETF基金 18.57000 18.79000 -0.22000 -1.17084 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.64010 11.68830 -0.04820 -0.41238 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.41400 11.48220 -0.06820 -0.59396 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.31020 11.36670 -0.05650 -0.49707 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67750 8.71330 -0.03580 -0.41087 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.35540 9.41130 -0.05590 -0.59397 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95690 9.00170 -0.04480 -0.49768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.32000 30.37000 -0.05000 -0.16464 德信中國精選成長基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 德信台灣主流中小基金 20.20000 20.41000 -0.21000 -1.02891 德信新興股票組合基金 11.56000 11.66000 -0.10000 -0.85763 德信萬保貨幣市場基金 11.91980 11.91970 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66650 10.67000 -0.00350 -0.03280 德信數位時代基金 27.74000 27.78000 -0.04000 -0.14399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64720 11.64710 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.60000 19.54000 0.06000 0.30706 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.82110 9.76390 0.05720 0.58583 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.85210 13.77150 0.08060 0.58527 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12010 8.10470 0.01540 0.19001 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19380 11.18430 0.00950 0.08494 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34240 11.32930 0.01310 0.11563 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.79400 12.77820 0.01580 0.12365 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.65000 18.67000 -0.02000 -0.10712 摩根中小基金 25.83000 25.98000 -0.15000 -0.57737 摩根中國A股基金 15.62000 15.55000 0.07000 0.45016 摩根中國A股基金(美元) 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.05040 12.04830 0.00210 0.01743 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.97260 12.95500 0.01760 0.13585 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.40750 10.43380 -0.02630 -0.25207 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.38410 13.38190 0.00220 0.01644 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.87470 14.85450 0.02020 0.13599 摩根台灣金磚基金 21.47000 21.51000 -0.04000 -0.18596 摩根台灣增長基金 52.22000 52.15000 0.07000 0.13423 摩根平衡基金 28.35000 28.22000 0.13000 0.46067 摩根全球α基金 19.03000 19.08000 -0.05000 -0.26205 摩根全球平衡基金 15.25920 15.38720 -0.12800 -0.83186 摩根全球發現基金 12.45000 12.50000 -0.05000 -0.40000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79260 9.82780 -0.03520 -0.35817 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62420 10.66050 -0.03630 -0.34051 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17200 10.21470 -0.04270 -0.41803 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35170 11.39250 -0.04080 -0.35813 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95670 9.99840 -0.04170 -0.41707 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88280 10.90320 -0.02040 -0.18710 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.78010 13.80600 -0.02590 -0.18760 摩根亞洲基金 58.33000 58.93000 -0.60000 -1.01816 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.69210 8.68260 0.00950 0.10941 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.04390 10.04420 -0.00030 -0.00299 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00600 9.00790 -0.00190 -0.02109 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.42190 12.40840 0.01350 0.10880 摩根東方內需機會基金 18.47000 18.66000 -0.19000 -1.01822 摩根東方科技基金 36.65000 37.06000 -0.41000 -1.10631 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 摩根金龍收成基金 23.50000 23.61000 -0.11000 -0.46590 摩根第一貨幣市場基金 15.06550 15.06540 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.72000 14.84000 -0.12000 -0.80863 摩根新金磚五國基金 11.77000 11.94000 -0.17000 -1.42379 摩根新絲路基金 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 摩根新興35基金 13.80000 13.97000 -0.17000 -1.21689 摩根新興日本基金 25.05000 25.11000 -0.06000 -0.23895 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.61300 7.64410 -0.03110 -0.40685 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74470 9.73450 0.01020 0.10478 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65420 9.69620 -0.04200 -0.43316 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.71700 10.76070 -0.04370 -0.40611 摩根新興科技基金 61.02000 61.35000 -0.33000 -0.53790 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32810 8.33360 -0.00550 -0.06600 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45920 10.46600 -0.00680 -0.06497 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78850 8.89930 -0.11080 -1.24504 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.59760 9.73730 -0.13970 -1.43469 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.21720 9.36450 -0.14730 -1.57296 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.97670 10.10250 -0.12580 -1.24524 摩根龍揚基金 35.14000 35.31000 -0.17000 -0.48145 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37150 9.36690 0.00460 0.04911 摩根總收益組合基金-累積型 11.23920 11.23370 0.00550 0.04896 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.98000 25.98000 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69000 11.69020 -0.00020 -0.00171 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06660 11.06550 0.00110 0.00994 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96230 9.95880 0.00350 0.03514 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39460 10.39480 -0.00020 -0.00192 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.86750 9.86650 0.00100 0.01014 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87690 8.87380 0.00310 0.03493 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.63370 10.72860 -0.09490 -0.88455 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35290 10.40820 -0.05530 -0.53131 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91350 9.95770 -0.04420 -0.44388 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74290 9.75160 -0.00870 -0.08922 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.76590 9.80940 -0.04350 -0.44345 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59760 9.60610 -0.00850 -0.08849 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.49930 11.54120 -0.04190 -0.36305 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.31690 11.35970 -0.04280 -0.37677 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18260 10.19600 -0.01340 -0.13142 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.01740 11.05750 -0.04010 -0.36265 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.82600 10.86690 -0.04090 -0.37637 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74360 9.75640 -0.01280 -0.13120 聯邦金鑽平衡基金 24.19670 24.27830 -0.08160 -0.33610 聯邦貨幣市場基金 13.14820 13.14810 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.56160 10.58600 -0.02440 -0.23049 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.13890 8.15770 -0.01880 -0.23046 聯邦精選科技基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86740 15.87390 -0.00650 -0.04095 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.38780 12.41960 -0.03180 -0.25605 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.30080 12.32330 -0.02250 -0.18258 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.84810 11.86970 -0.02160 -0.18198 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67700 11.69640 -0.01940 -0.16586 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.94520 10.95250 -0.00730 -0.06665 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59550 10.61310 -0.01760 -0.16583 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64740 8.65310 -0.00570 -0.06587 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.51000 37.25000 0.26000 0.69799 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.56000 -0.06000 -0.38560 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.85000 15.86000 -0.01000 -0.06305 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.57000 20.68000 -0.11000 -0.53191 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.75000 18.85000 -0.10000 -0.53050 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.82000 15.90000 -0.08000 -0.50314 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.53000 16.62000 -0.09000 -0.54152 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.60000 15.68000 -0.08000 -0.51020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.81000 15.89000 -0.08000 -0.50346 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.02000 15.09000 -0.07000 -0.46388 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.29000 18.33000 -0.04000 -0.21822 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.23000 -0.03000 -0.17411 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.59000 13.62000 -0.03000 -0.22026 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博貨幣市場基金 14.98520 14.98510 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39080 10.41210 -0.02130 -0.20457 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.97160 14.01400 -0.04240 -0.30255 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.64650 7.66220 -0.01570 -0.20490 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.61000 24.85000 -0.24000 -0.96579 瀚亞中國基金-人民幣 13.62000 13.55000 0.07000 0.51661 瀚亞中國基金-新台幣 14.98000 14.89000 0.09000 0.60443 瀚亞巴西基金 5.13000 5.19000 -0.06000 -1.15607 瀚亞外銷基金 46.19000 46.56000 -0.37000 -0.79467 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.43880 10.46850 -0.02970 -0.28371 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.26310 10.28900 -0.02590 -0.25173 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11960 12.14090 -0.02130 -0.17544 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.06140 10.09150 -0.03010 -0.29827 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.55780 7.57930 -0.02150 -0.28367 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.08490 8.10530 -0.02040 -0.25169 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12260 8.13690 -0.01430 -0.17574 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.24800 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