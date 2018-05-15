◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 中和 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 本盟 海悅 福壽 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 亞力 銘旺科 大統益 大東 正道 富邦金融 華城 卓越 天仁 立益 友旺 元大MSCI台灣 永冠-KY 統領 興泰 佳和 同開 永豐臺灣加權 大山 宏亞 昶和 悠克 富邦日本 和康生 達新 三洋紡 國泰日經225 科妍 立益 本盟 元大日經225 上緯投控 怡華 瑞利 元大韓國 中鋼構 昶和 樂士 國泰20年美債反1 新光鋼 大統染 正峰新 元大美債7-10正2 世紀鋼 亞崴 億泰 元大美債7-10反1 中環 程泰 毛寶 元大S&P日圓反1 國巨 永記 燁興 富邦歐洲 海悅 和康生 中鴻 FH彭博高收益債 威盛 科妍 聚亨 FH彭博新興債 統懋 士紙 千興 FH富時不動產 麗臺 新光鋼 威致 FH富時高息低波 大毅 東明-KY 華豐 國泰RMB短期報酬 強茂 世紀鋼 首利 宏洲 華新科 鑫永銓 麗正 嘉裕 禾伸堂 六暉-KY 東訊 東華 日電貿 映泰 華泰 大東 玉晶光 隴華 錸德 立益 銘鈺 禾伸堂 倫飛 佳和 柏承 玉晶光 威盛 昶和 晶心科 世芯-KY 銘旺科 三洋紡 台船 拓凱 統懋 本盟 杜康-DR 東科-KY 翔耀 瑞利 陽光能源-DR 亞弘電 太空梭 樂士 慶豐富 華友聯 新利虹 正峰新 佐登-KY 遠雄來 麗臺 億泰 夏都 華映 毛寶 欣欣 吉祥全 燁興 統領 憶聲 中鴻 杜康-DR 科風 聚亨 晨訊科-DR 建碁 千興 友佳-DR 和鑫 威致 一零四 力特 南港 欣天然 喬鼎 華豐 新海 正達 首利 秋雨 晟鈦 麗正 欣高 新世紀 東訊 台數科 誠創 華泰 南六 嘉威 錸德 基勝-KY 力銘 倫飛 波力-KY 亞太電 威盛 政伸 達能 銘旺科 吉源-KY 清惠 統懋 慧友 翔耀 勁永 太空梭 捷泰 新利虹 互億 麗臺 天瀚 華映 迅杰 吉祥全 華上 憶聲 光麗-KY 科風 元晶 建碁 華冠 和鑫 裕豐 力特 寶徠 喬鼎 新建 正達 皇普 晟鈦 日勝生 新世紀 台船 誠創 台南-KY 嘉威 康師傅-DR 力銘 聖馬丁-DR 亞太電 神州-DR 達能 耀傑-DR 清惠 同方友友-DR 慧友 晨訊科-DR 勁永 友佳-DR 捷泰 陽光能源-DR 互億 精熙-DR 天瀚 中福 迅杰 雷虎 華上 中視 光麗-KY 秋雨 元晶 慶豐富 華冠 國光生 裕豐 寶徠 新建 皇普 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 巨騰-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生