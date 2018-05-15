[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/14 107/05/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.40690 10.40550 0.00140 0.01345 大華銀多元特別收益平衡基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.41590 9.38980 0.02610 0.27796 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.63810 9.60970 0.02840 0.29553 中國信託台灣活力基金 16.96000 16.35000 0.61000 3.73089 中國信託台灣優勢基金 19.43000 18.73000 0.70000 3.73732 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73460 9.74470 -0.01010 -0.10365 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26270 9.27230 -0.00960 -0.10353 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19890 10.19650 0.00240 0.02354 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70240 9.69890 0.00350 0.03609 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30930 10.28990 0.01940 0.18853 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06940 9.05230 0.01710 0.18890 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.27310 11.29970 -0.02660 -0.23540 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.26910 10.29330 -0.02420 -0.23510 中國信託智能運動基金-台幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 中國信託智能運動基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97260 10.97220 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48210 9.46690 0.01520 0.16056 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.28370 9.26890 0.01480 0.15967 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.66320 9.63980 0.02340 0.24274 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.45600 9.43310 0.02290 0.24276 中國信託精穩基金 18.37140 18.12100 0.25040 1.38182 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.46000 67.93000 1.53000 2.25232 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.70190 37.65200 0.04990 0.13253 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29980 11.29870 0.00110 0.00974 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91600 10.96270 -0.04670 -0.42599 元大上證50基金 32.22000 31.87000 0.35000 1.09821 元大大中華TMT基金-人民幣 13.08000 13.14000 -0.06000 -0.45662 元大大中華TMT基金-新台幣 12.22000 12.33000 -0.11000 -0.89213 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.39000 13.24000 0.15000 1.13293 元大大中華價值指數基金-美元 13.61600 13.48200 0.13400 0.99392 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.74500 17.62800 0.11700 0.66372 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.38900 11.49000 -0.10100 -0.87903 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.48400 11.63400 -0.15000 -1.28932 元大中國平衡基金-人民幣 3.19000 3.20000 -0.01000 -0.31250 元大中國平衡基金-新台幣 14.97000 15.04000 -0.07000 -0.46543 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.33550 47.21170 0.12380 0.26222 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31700 10.31090 0.00610 0.05916 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59540 9.58970 0.00570 0.05944 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95100 9.98650 -0.03550 -0.35548 元大巴西指數基金 6.36400 6.51300 -0.14900 -2.28773 元大巴菲特基金 30.98000 30.39000 0.59000 1.94143 元大日經225基金 28.82000 28.75000 0.07000 0.24348 元大台商收成基金 24.43000 23.87000 0.56000 2.34604 元大台灣50單日反向1倍基金 12.58000 12.70000 -0.12000 -0.94488 元大台灣50單日正向2倍基金 37.14000 36.43000 0.71000 1.94894 元大台灣中型100基金 33.32000 32.81000 0.51000 1.55440 元大台灣加權股價指數基金 25.17600 24.95100 0.22500 0.90177 元大台灣卓越50基金 82.46000 81.69000 0.77000 0.94259 元大台灣金融基金 17.56000 17.48000 0.08000 0.45767 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.94000 30.87000 0.07000 0.22676 元大台灣高股息基金 25.92000 25.69000 0.23000 0.89529 元大台灣電子科技基金 35.96000 35.56000 0.40000 1.12486 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 元大全球ETF穩健組合基金 14.70000 14.73000 -0.03000 -0.20367 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 元大全球不動產證券化基金-美元 12.72600 12.70700 0.01900 0.14952 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843 元大全球股票入息基金-美元配息 10.15200 10.11700 0.03500 0.34595 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322 元大全球農業商機基金 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.73700 8.67100 0.06600 0.76116 元大印度指數基金 9.70500 9.71400 -0.00900 -0.09265 元大印度基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 元大多多基金 22.36000 21.35000 1.01000 4.73068 元大多福基金 60.45000 58.66000 1.79000 3.05148 元大亞太成長基金 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61280 8.63560 -0.02280 -0.26402 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.15260 7.17150 -0.01890 -0.26354 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.13300 10.07600 0.05700 0.56570 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.31600 10.26800 0.04800 0.46747 元大卓越基金 52.51000 51.42000 1.09000 2.11980 元大店頭基金 9.72000 9.42000 0.30000 3.18471 元大泛歐成長基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20950 10.20800 0.00150 0.01469 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.20970 9.21800 -0.00830 -0.09004 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.53870 30.60350 -0.06480 -0.21174 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.59540 36.63260 -0.03720 -0.10155 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.36410 19.38420 -0.02010 -0.10369 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.71030 18.68800 0.02230 0.11933 元大美國政府7至10年期債券基金 37.29260 37.37340 -0.08080 -0.21620 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.64240 20.64770 -0.00530 -0.02567 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.70700 17.70600 0.00100 0.00565 元大高科技基金 20.61000 19.80000 0.81000 4.09091 元大得利貨幣市場基金 16.23340 16.23280 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.96780 11.96740 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.52000 13.99000 0.53000 3.78842 元大華夏中小基金 8.43000 8.55000 -0.12000 -1.40351 元大新中國基金-人民幣 11.16000 11.23000 -0.07000 -0.62333 元大新中國基金-美元 11.35900 11.43800 -0.07900 -0.69068 元大新中國基金-新台幣 10.92000 11.03000 -0.11000 -0.99728 元大新主流基金 30.79000 29.27000 1.52000 5.19303 元大新東協平衡基金-美元 10.00300 9.88200 0.12100 1.22445 元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31070 10.23400 0.07670 0.74946 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.37950 10.25470 0.12480 1.21700 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.61570 10.49720 0.11850 1.12887 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38080 9.32060 0.06020 0.64588 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74680 9.73760 0.00920 0.09448 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44150 9.43260 0.00890 0.09435 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.55840 9.58230 -0.02390 -0.24942 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.26410 9.28720 -0.02310 -0.24873 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51300 9.50690 0.00610 0.06416 元大新興亞洲基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.44800 9.39000 0.05800 0.61768 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.32960 9.27230 0.05730 0.61797 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.37340 9.36430 0.00910 0.09718 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25360 9.24470 0.00890 0.09627 元大萬泰貨幣市場基金 15.08380 15.08330 0.00050 0.00331 元大經貿基金 41.68000 40.32000 1.36000 3.37302 元大實質多重資產基金-人民幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 元大實質多重資產基金-美元 9.76700 9.80100 -0.03400 -0.34690 元大實質多重資產基金-新台幣 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 元大滬深300單日反向1倍基金 14.20000 14.40000 -0.20000 -1.38889 元大滬深300單日正向2倍基金 16.93000 16.43000 0.50000 3.04321 元大精準中小基金 23.08000 22.44000 0.64000 2.85205 元大摩臺基金 38.57000 38.19000 0.38000 0.99502 元大標普500基金 24.41000 24.41000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 13.53000 13.59000 -0.06000 -0.44150 元大標普500單日正向2倍基金 31.78000 31.55000 0.23000 0.72900 元大標智滬深300基金 19.03000 18.86000 0.17000 0.90138 元大歐洲50基金 25.69000 25.59000 0.10000 0.39078 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52480 9.51450 0.01030 0.10826 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14570 10.14480 0.00090 0.00887 元大績效基金 63.67000 60.47000 3.20000 5.29188 元大韓國KOSPI200基金 24.44000 24.48000 -0.04000 -0.16340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.28000 15.77000 0.51000 3.23399 日盛上選基金 35.98000 34.60000 1.38000 3.98844 日盛小而美基金 20.13000 19.36000 0.77000 3.97727 日盛中國內需動力基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58670 11.59130 -0.00460 -0.03968 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88690 9.89090 -0.00400 -0.04044 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.90720 11.88660 0.02060 0.17330 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15410 10.13650 0.01760 0.17363 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72560 10.72390 0.00170 0.01585 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13080 9.12930 0.00150 0.01643 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.07000 12.15000 -0.08000 -0.65844 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962 日盛日盛基金 15.15000 14.44000 0.71000 4.91690 日盛目標收益組合基金(美元) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 日盛全球抗暖化基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.59240 9.58280 0.00960 0.10018 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79680 9.79950 -0.00270 -0.02755 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36240 9.36490 -0.00250 -0.02670 日盛全球新興債券基金A 10.74940 10.72620 0.02320 0.21629 日盛全球新興債券基金B 8.47890 8.46060 0.01830 0.21630 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40530 2.40340 0.00190 0.07905 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70450 1.70320 0.00130 0.07633 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37570 0.37470 0.00100 0.26688 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26720 0.26650 0.00070 0.26266 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.38830 12.36940 0.01890 0.15280 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.66230 8.64900 0.01330 0.15378 日盛亞洲機會基金 7.76000 7.68000 0.08000 1.04167 日盛首選基金 18.32000 17.68000 0.64000 3.61991 日盛高科技基金 19.10000 18.33000 0.77000 4.20076 日盛貨幣市場基金 14.75110 14.75060 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 44.19000 42.16000 2.03000 4.81499 日盛精選五虎基金 41.00000 39.25000 1.75000 4.45860 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46820 13.46770 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 36.79000 35.59000 1.20000 3.37173 台新MSCI中國基金 22.55000 22.55000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.14000 18.31000 -0.17000 -0.92845 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.56000 21.19000 0.37000 1.74611 台新大眾貨幣市場基金 14.14440 14.14390 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.81630 9.81020 0.00610 0.06218 台新中美貨幣市場基金-美元 10.83860 10.84080 -0.00220 -0.02029 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02230 10.05770 -0.03540 -0.35197 台新中國通基金 50.75000 49.45000 1.30000 2.62892 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56520 0.57070 -0.00550 -0.96373 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.81700 17.02200 -0.20500 -1.20432 台新中國精選中小基金-美元 0.41790 0.42100 -0.00310 -0.73634 台新中國精選中小基金-新台幣 12.44000 12.58000 -0.14000 -1.11288 台新主流基金 25.38000 24.88000 0.50000 2.00965 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.05000 19.18000 -0.13000 -0.67779 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64350 0.64580 -0.00230 -0.35615 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.45000 14.55000 -0.10000 -0.68729 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48760 0.48940 -0.00180 -0.36780 台新台灣中小基金 39.87000 38.86000 1.01000 2.59907 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.47440 9.46930 0.00510 0.05386 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.54010 9.51240 0.02770 0.29120 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54820 10.51740 0.03080 0.29285 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.71450 10.62870 0.08580 0.80725 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41090 11.31920 0.09170 0.81013 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 台新印度基金 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 台新亞美短期債券基金 10.91960 10.92040 -0.00080 -0.00733 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65980 8.65280 0.00700 0.08090 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29720 0.29590 0.00130 0.43934 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79500 11.78550 0.00950 0.08061 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39880 0.39720 0.00160 0.40282 台新真吉利貨幣市場基金 11.07850 11.07810 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.80540 29.65920 0.14620 0.49293 台新智慧生活基金-美元 10.30460 10.27580 0.02880 0.28027 台新智慧生活基金-新台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.97320 8.98000 -0.00680 -0.07572 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.85460 8.89090 -0.03630 -0.40828 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45580 9.46310 -0.00730 -0.07714 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33860 9.37690 -0.03830 -0.40845 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37450 10.38190 -0.00740 -0.07128 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34330 0.34240 0.00090 0.26285 台新新興市場債券基金(B類型) 7.87960 7.88530 -0.00570 -0.07229 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27400 0.27320 0.00080 0.29283 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.79700 10.80100 -0.00400 -0.03703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.82000 22.57000 1.25000 5.53833 未來資產全球大消費基金 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13115 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.76570 11.75130 0.01440 0.12254 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.64660 9.63480 0.01180 0.12247 未來資產亞洲新富基金 21.71000 21.75000 -0.04000 -0.18391 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55190 12.55160 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 14.71000 13.95000 0.76000 5.44803 未來資產新興市場債券基金A 8.76960 8.74990 0.01970 0.22515 未來資產新興市場債券基金B 6.80320 6.78790 0.01530 0.22540 未來資產閣來寶全球組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00240 11.00150 0.00090 0.00818 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28760 10.26530 0.02230 0.21724 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43910 9.44550 -0.00640 -0.06776 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58020 10.58750 -0.00730 -0.06895 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57670 8.55100 0.02570 0.30055 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.67360 9.64460 0.02900 0.30069 永豐中小基金 54.48000 52.77000 1.71000 3.24048 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83610 1.83460 0.00150 0.08176 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38090 2.37890 0.00200 0.08407 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.77220 8.74710 0.02510 0.28695 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.03470 11.00300 0.03170 0.28810 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.81000 4.85000 -0.04000 -0.82474 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.65000 22.77000 -0.12000 -0.52701 永豐主流品牌基金 17.64000 17.59000 0.05000 0.28425 永豐永豐基金 36.35000 35.51000 0.84000 2.36553 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.03220 10.01180 0.02040 0.20376 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.03220 10.01180 0.02040 0.20376 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98040 9.99310 -0.01270 -0.12709 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98030 9.99310 -0.01280 -0.12809 永豐亞洲民生消費基金 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866 永豐南非幣2021保本基金 12.81090 12.80430 0.00660 0.05155 永豐高科技基金 27.08000 25.87000 1.21000 4.67723 永豐貨幣市場基金 13.86590 13.86550 0.00040 0.00288 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03190 2.03250 -0.00060 -0.02952 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40760 2.39910 0.00850 0.35430 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.86190 7.86320 -0.00130 -0.01653 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37220 10.37390 -0.00170 -0.01639 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.36420 7.31060 0.05360 0.73318 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.14900 11.06780 0.08120 0.73366 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.33000 19.37000 -0.04000 -0.20650 永豐臺灣加權ETF基金 54.54000 54.06000 0.48000 0.88790 永豐領航科技基金 42.81000 40.89000 1.92000 4.69552 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 51.00000 49.99000 1.01000 2.02040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.45920 11.45580 0.00340 0.02968 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.59700 9.59000 0.00700 0.07299 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72140 9.71440 0.00700 0.07206 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57160 9.56480 0.00680 0.07109 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65590 9.64830 0.00760 0.07877 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.61150 9.60390 0.00760 0.07913 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86690 9.85510 0.01180 0.11973 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.55930 9.55170 0.00760 0.07957 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72670 9.71900 0.00770 0.07923 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 16.09000 15.55000 0.54000 3.47267 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.08000 15.09000 -0.01000 -0.06627 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.98000 21.02000 -0.04000 -0.19029 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.25000 21.23000 0.02000 0.09421 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 兆豐國際生命科學基金 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37520 10.38190 -0.00670 -0.06454 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.79800 10.78030 0.01770 0.16419 兆豐國際全球高股息基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 32.04000 32.01000 0.03000 0.09372 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21530 10.21380 0.00150 0.01469 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.63050 9.63910 -0.00860 -0.08922 兆豐國際國民基金 22.91000 22.44000 0.47000 2.09447 兆豐國際第一基金 13.58000 13.23000 0.35000 2.64550 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83540 9.81750 0.01790 0.18233 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90460 7.89020 0.01440 0.18250 兆豐國際萬全基金 20.98000 20.51000 0.47000 2.29157 兆豐國際電子基金 26.65000 25.91000 0.74000 2.85604 兆豐國際綠鑽基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.20000 21.97000 0.23000 1.04688 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.92000 17.05000 -0.13000 -0.76246 兆豐國際豐台灣基金 32.90000 32.95000 -0.05000 -0.15175 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48690 12.48650 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 合庫全球高收益債券基金A類型 11.08130 11.06820 0.01310 0.11836 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94870 11.92930 0.01940 0.16262 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73020 10.71370 0.01650 0.15401 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50860 11.48280 0.02580 0.22468 合庫全球高收益債券基金B類型 8.21590 8.20620 0.00970 0.11820 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61310 9.59750 0.01560 0.16254 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12240 9.10840 0.01400 0.15370 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.11630 9.09530 0.02100 0.23089 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.43070 9.41650 0.01420 0.15080 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 合庫貨幣市場基金 10.11730 10.11690 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.65990 9.63200 0.02790 0.28966 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.92880 9.89150 0.03730 0.37709 合庫新興多重收益基金A類型 10.16430 10.13890 0.02540 0.25052 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.71040 11.66430 0.04610 0.39522 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.66100 13.60170 0.05930 0.43597 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.15020 9.12260 0.02760 0.30255 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.79070 9.75400 0.03670 0.37626 合庫新興多重收益基金B類型 8.09290 8.07270 0.02020 0.25023 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.12650 9.09050 0.03600 0.39602 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.41270 10.36790 0.04480 0.43210 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89890 10.89800 0.00090 0.00826 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.67760 10.63140 0.04620 0.43456 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15000 10.13970 0.01030 0.10158 安聯中國東協基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691 安聯中國策略基金 16.02000 16.14000 -0.12000 -0.74349 安聯中華新思路基金-人民幣 14.55000 14.61000 -0.06000 -0.41068 安聯中華新思路基金-美元 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 安聯台灣大壩基金 26.84000 26.17000 0.67000 2.56018 安聯台灣科技基金 45.60000 44.76000 0.84000 1.87668 安聯台灣貨幣市場基金 12.47590 12.47550 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 29.95000 29.13000 0.82000 2.81497 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08090 10.07110 0.00980 0.09731 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02490 15.01120 0.01370 0.09127 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69480 9.68590 0.00890 0.09189 安聯四季成長組合基金-美元 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07330 12.05770 0.01560 0.12938 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09650 10.08340 0.01310 0.12992 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23320 12.21850 0.01470 0.12031 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59100 9.57900 0.01200 0.12527 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43680 9.42450 0.01230 0.13051 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14160 9.13060 0.01100 0.12047 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86300 11.86450 -0.00150 -0.01264 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92010 10.91840 0.00170 0.01557 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59370 10.59430 -0.00060 -0.00566 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03020 9.03030 -0.00010 -0.00111 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.83010 8.82870 0.00140 0.01586 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.54080 8.54130 -0.00050 -0.00585 安聯全球人口趨勢基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.27000 9.09000 0.18000 1.98020 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.68000 33.13000 0.55000 1.66013 安聯全球油礦金趨勢基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 安聯全球計量平衡基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03980 12.04960 -0.00980 -0.08133 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.49510 10.50370 -0.00860 -0.08188 安聯全球新興市場基金 18.86000 18.82000 0.04000 0.21254 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安聯亞洲動態策略基金 25.13000 25.06000 0.07000 0.27933 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97760 9.96930 0.00830 0.08326 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78090 9.77280 0.00810 0.08288 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.84610 82.73700 0.10910 0.13186 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.62230 12.59590 0.02640 0.20959 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.71900 65.62030 0.09870 0.15041 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93010 9.90930 0.02080 0.20990 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50740 2.50890 -0.00150 -0.05979 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65250 10.64930 0.00320 0.03005 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09380 2.09510 -0.00130 -0.06205 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89280 8.88890 0.00390 0.04387 宏利台灣動力基金 33.83000 32.54000 1.29000 3.96435 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.49010 10.42780 0.06230 0.59744 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93570 9.90880 0.02690 0.27148 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35830 8.30860 0.04970 0.59818 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.12750 8.10020 0.02730 0.33703 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 宏利全球債券組合基金 12.93540 12.93410 0.00130 0.01005 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76660 2.76320 0.00340 0.12305 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66700 11.65920 0.00780 0.06690 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71040 8.70680 0.00360 0.04135 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26020 2.26430 -0.00410 -0.18107 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.64260 10.66380 -0.02120 -0.19880 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.28960 4.26510 0.02450 0.57443 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69700 0.69280 0.00420 0.60624 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.92000 19.84000 0.08000 0.40323 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61700 11.61210 0.00490 0.04220 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36900 10.36410 0.00490 0.04728 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01460 10.02080 -0.00620 -0.06187 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.07330 9.06380 0.00950 0.10481 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59450 8.59000 0.00450 0.05239 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42420 8.43290 -0.00870 -0.10317 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.59100 8.58130 0.00970 0.11304 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76750 2.75800 0.00950 0.34445 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40490 0.40320 0.00170 0.42163 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.21140 12.18240 0.02900 0.23805 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92570 0.92140 0.00430 0.46668 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54370 7.52670 0.01700 0.22586 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10150 2.09420 0.00730 0.34858 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30100 0.00110 0.36545 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26420 9.24470 0.01950 0.21093 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34040 0.33910 0.00130 0.38337 宏利萬利貨幣市場基金 13.62920 13.62890 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.89000 0.01000 0.34602 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564 宏利臺灣股息收益基金 30.09000 29.24000 0.85000 2.90698 宏利澳幣保本基金 11.94190 11.93930 0.00260 0.02178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.82680 9.78310 0.04370 0.44669 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.89390 9.85540 0.03850 0.39065 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.97480 8.96970 0.00510 0.05686 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.50690 10.50090 0.00600 0.05714 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92490 12.92460 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 25.95000 25.54000 0.41000 1.60532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17070 11.17160 -0.00090 -0.00806 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22410 10.24300 -0.01890 -0.18452 保德信大中華基金 31.41000 31.45000 -0.04000 -0.12719 保德信中小型股基金 47.30000 45.37000 1.93000 4.25391 保德信中國中小基金-人民幣 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 保德信中國中小基金-美元 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 保德信中國中小基金-新臺幣 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.83080 9.87240 -0.04160 -0.42138 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.81880 9.86340 -0.04460 -0.45218 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.93380 9.97510 -0.04130 -0.41403 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.61620 10.66040 -0.04420 -0.41462 保德信中國品牌基金-人民幣 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 保德信中國品牌基金-美元 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 11.24000 -0.08000 -0.71174 保德信台商全方位基金 38.08000 36.68000 1.40000 3.81679 保德信全球中小基金 30.13000 30.05000 0.08000 0.26622 保德信全球消費商機基金 17.39000 17.42000 -0.03000 -0.17222 保德信全球基礎建設基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 保德信全球資源基金 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.33000 30.23000 0.10000 0.33080 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.97750 9.93920 0.03830 0.38534 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.66020 10.61980 0.04040 0.38042 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13970 9.13540 0.00430 0.04707 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75550 9.75090 0.00460 0.04718 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.33120 8.31850 0.01270 0.15267 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79520 10.77860 0.01660 0.15401 保德信亞太基金 22.71000 22.63000 0.08000 0.35351 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51510 8.51010 0.00500 0.05875 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09770 11.09110 0.00660 0.05951 保德信店頭市場基金 35.17000 33.82000 1.35000 3.99172 保德信拉丁美洲基金 7.30000 7.41000 -0.11000 -1.48448 保德信金平衡基金 29.88000 29.55000 0.33000 1.11675 保德信金滿意基金 42.14000 41.03000 1.11000 2.70534 保德信科技島基金 25.92000 25.15000 0.77000 3.06163 保德信高成長基金 95.80000 92.58000 3.22000 3.47807 保德信第一基金 27.98000 27.08000 0.90000 3.32349 保德信貨幣市場基金 15.74840 15.74790 0.00050 0.00318 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72050 10.69950 0.02100 0.19627 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52930 10.54400 -0.01470 -0.13942 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.97630 10.95590 0.02040 0.18620 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09350 10.10850 -0.01500 -0.14839 保德信新世紀基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13470 8.13380 0.00090 0.01106 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74520 10.74400 0.00120 0.01117 保德信新興趨勢組合基金 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676 保德信瑞騰基金 15.53140 15.53110 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75790 9.74680 0.01110 0.11388 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90820 9.89710 0.01110 0.11215 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69280 9.67510 0.01770 0.18294 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75790 9.73940 0.01850 0.18995 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81740 9.80050 0.01690 0.17244 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.81760 9.80070 0.01690 0.17244 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80000 9.78590 0.01410 0.14408 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80010 9.78600 0.01410 0.14408 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83700 9.81960 0.01740 0.17720 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.68950 9.66750 0.02200 0.22757 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.63090 9.61300 0.01790 0.18621 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95710 1.95520 0.00190 0.09718 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62520 2.62270 0.00250 0.09532 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30880 0.30800 0.00080 0.25974 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45020 0.44900 0.00120 0.26726 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.73770 8.72730 0.01040 0.11917 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89170 11.88250 0.00920 0.07742 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59700 9.59100 0.00600 0.06256 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60370 11.59610 0.00760 0.06554 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12430 9.10330 0.02100 0.23069 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.05860 11.03320 0.02540 0.23021 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13310 10.11740 0.01570 0.15518 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98420 9.96890 0.01530 0.15348 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12920 10.11580 0.01340 0.13247 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61160 10.59760 0.01400 0.13211 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03460 10.01820 0.01640 0.16370 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82610 9.81520 0.01090 0.11105 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05260 10.04140 0.01120 0.11154 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77910 9.76370 0.01540 0.15773 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91090 9.89680 0.01410 0.14247 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39520 10.38060 0.01460 0.14065 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.42050 6.41300 0.00750 0.11695 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.82570 10.81300 0.01270 0.11745 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63940 11.63910 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 20.11000 19.49000 0.62000 3.18112 施羅德樂活中小基金-I類型 4567.130004425.26000 141.87000 3.20591 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.81090 10.81180 -0.00090 -0.00832 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.08880 12.06190 0.02690 0.22302 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.33280 11.30430 0.02850 0.25212 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.69710 9.69780 -0.00070 -0.00722 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.36490 10.34180 0.02310 0.22337 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.16680 10.14120 0.02560 0.25244 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.10860 11.10950 -0.00090 -0.00810 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.92820 11.90160 0.02660 0.22350 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.88630 11.85630 0.03000 0.25303 柏瑞五國金勢力建設基金 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184 柏瑞巨人基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64120 13.64090 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.26000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32530 13.33570 -0.01040 -0.07799 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83280 11.82130 0.01150 0.09728 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.47770 12.46560 0.01210 0.09707 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02050 9.02750 -0.00700 -0.07754 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82080 6.82610 -0.00530 -0.07764 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94060 8.93180 0.00880 0.09852 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.58450 8.57130 0.01320 0.15400 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.95400 10.94340 0.01060 0.09686 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47060 8.46170 0.00890 0.10518 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00830 11.99660 0.01170 0.09753 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54400 11.55300 -0.00900 -0.07790 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63300 11.61510 0.01790 0.15411 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35860 11.34760 0.01100 0.09694 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03880 9.04580 -0.00700 -0.07738 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98880 9.97910 0.00970 0.09720 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.81260 9.79750 0.01510 0.15412 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.74310 9.73360 0.00950 0.09760 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.58080 9.57080 0.01000 0.10448 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07890 10.08230 -0.00340 -0.03372 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01980 10.00890 0.01090 0.10890 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95700 9.94300 0.01400 0.14080 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.04340 10.03150 0.01190 0.11863 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98630 9.98960 -0.00330 -0.03303 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.90150 9.89070 0.01080 0.10919 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.86460 9.85080 0.01380 0.14009 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.95110 9.93930 0.01180 0.11872 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05970 10.06300 -0.00330 -0.03279 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01980 10.00890 0.01090 0.10890 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95700 9.94300 0.01400 0.14080 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.04340 10.03150 0.01190 0.11863 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98630 9.98970 -0.00340 -0.03404 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.90150 9.89070 0.01080 0.10919 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.86460 9.85080 0.01380 0.14009 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.95100 9.93920 0.01180 0.11872 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.55560 10.51850 0.03710 0.35271 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78080 11.72640 0.05440 0.46391 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25050 11.19790 0.05260 0.46973 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.10970 9.07770 0.03200 0.35251 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88910 9.84340 0.04570 0.46427 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.75900 9.71340 0.04560 0.46945 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27150 10.23550 0.03600 0.35172 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96900 10.91840 0.05060 0.46344 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86920 10.81830 0.05090 0.47050 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.10980 9.07790 0.03190 0.35140 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88940 9.84380 0.04560 0.46324 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.75940 9.71380 0.04560 0.46944 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.66000 14.58000 0.08000 0.54870 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.63000 12.55000 0.08000 0.63745 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202 柏瑞拉丁美洲基金 9.97000 10.15000 -0.18000 -1.77340 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30320 11.30690 -0.00370 -0.03272 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47110 7.47350 -0.00240 -0.03211 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32150 11.32320 -0.00170 -0.01501 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01370 11.00520 0.00850 0.07724 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.20160 10.19300 0.00860 0.08437 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40880 8.41000 -0.00120 -0.01427 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52110 9.51380 0.00730 0.07673 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.55690 9.54890 0.00800 0.08378 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59440 10.58620 0.00820 0.07746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94240 9.94380 -0.00140 -0.01408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.18520 10.17660 0.00860 0.08451 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86410 9.85650 0.00760 0.07711 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08580 9.08710 -0.00130 -0.01431 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03040 9.01920 0.01120 0.12418 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.57900 9.57090 0.00810 0.08463 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.11880 12.10010 0.01870 0.15454 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65650 11.62310 0.03340 0.28736 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12530 11.09140 0.03390 0.30564 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.33480 7.32350 0.01130 0.15430 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28000 9.25340 0.02660 0.28746 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.93200 9.90170 0.03030 0.30601 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.41750 10.40140 0.01610 0.15479 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14300 11.10900 0.03400 0.30606 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04140 10.01270 0.02870 0.28664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.35380 9.33930 0.01450 0.15526 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.14340 10.11240 0.03100 0.30655 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06160 11.05170 0.00990 0.08958 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.65830 11.63490 0.02340 0.20112 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.76100 10.73780 0.02320 0.21606 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15630 9.14810 0.00820 0.08964 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75030 9.73070 0.01960 0.20142 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.76140 9.74040 0.02100 0.21560 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98880 10.96680 0.02200 0.20061 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86950 9.86060 0.00890 0.09026 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25370 10.23160 0.02210 0.21600 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47850 9.47000 0.00850 0.08976 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30840 9.30000 0.00840 0.09032 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.96860 9.94860 0.02000 0.20103 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.52340 9.50290 0.02050 0.21572 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.35000 18.33000 0.02000 0.10911 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.95980 12.90490 0.05490 0.42542 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.97270 10.95010 0.02260 0.20639 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74550 11.72310 0.02240 0.19108 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.29000 12.26790 0.02210 0.18014 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.41050 11.38090 0.02960 0.26008 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.09720 10.07640 0.02080 0.20642 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.54120 10.52100 0.02020 0.19200 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.45110 10.43240 0.01870 0.17925 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.51900 10.49170 0.02730 0.26021 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.33630 10.31660 0.01970 0.19095 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.45900 10.43190 0.02710 0.25978 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.27000 13.48000 -0.21000 -1.55786 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.86000 31.88000 0.98000 3.07403 國泰大中華基金 21.97000 21.54000 0.43000 1.99629 國泰小龍基金 16.50000 16.10000 0.40000 2.48447 國泰中小成長基金 46.54000 45.17000 1.37000 3.03299 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.44050 4.46030 -0.01980 -0.44392 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.87000 21.05000 -0.18000 -0.85511 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80690 0.81120 -0.00430 -0.53008 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76580 0.76980 -0.00400 -0.51962 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.06720 2.06180 0.00540 0.26191 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62720 9.63450 -0.00730 -0.07577 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.30050 8.30680 -0.00630 -0.07584 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32180 0.32120 0.00060 0.18680 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.39610 11.39510 0.00100 0.00878 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79520 1.79650 -0.00130 -0.07236 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20770 10.21550 -0.00780 -0.07635 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34760 0.34680 0.00080 0.23068 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.86640 4.88700 -0.02060 -0.42153 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.86000 23.05000 -0.19000 -0.82430 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76160 0.76540 -0.00380 -0.49647 國泰中港台基金人民幣級別 3.64230 3.65720 -0.01490 -0.40742 國泰中港台基金台幣級別 17.12000 17.26000 -0.14000 -0.81112 國泰中港台基金美元級別 0.57710 0.57990 -0.00280 -0.48284 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.87000 27.75000 0.12000 0.43243 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71429 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.44000 37.00000 0.44000 1.18919 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.98400 10.01610 -0.03210 -0.32048 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.98400 10.01610 -0.03210 -0.32048 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.98400 10.01610 -0.03210 -0.32048 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.39970 12.39930 0.00040 0.00323 國泰平衡基金 29.83000 28.97000 0.86000 2.96859 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24410 2.23640 0.00770 0.34430 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35450 0.35360 0.00090 0.25452 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47250 0.47180 0.00070 0.14837 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47090 0.47040 0.00050 0.10629 國泰全球資源基金台幣級別 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182 國泰全球資源基金美元級別 0.19280 0.19190 0.00090 0.46899 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41640 0.41510 0.00130 0.31318 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37900 0.37780 0.00120 0.31763 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43990 0.43850 0.00140 0.31927 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49940 0.49830 0.00110 0.22075 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.73000 19.77000 -0.04000 -0.20233 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.22000 21.11000 0.11000 0.52108 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40270 2.39430 0.00840 0.35083 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.45130 11.44970 0.00160 0.01397 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.42800 10.42660 0.00140 0.01343 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38060 0.37960 0.00100 0.26344 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34660 0.34570 0.00090 0.26034 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50400 0.50320 0.00080 0.15898 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41040 0.40870 0.00170 0.41595 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.49000 18.42000 0.07000 0.38002 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62100 0.61670 0.00430 0.69726 國泰科技生化基金 39.26000 37.86000 1.40000 3.69783 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.80000 25.80000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.77000 13.85000 -0.08000 -0.57762 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.87550 37.98310 -0.10760 -0.28328 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77280 19.79990 -0.02710 -0.13687 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.99800 18.97790 0.02010 0.10591 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.23150 39.19830 0.03320 0.08470 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.15410 39.11300 0.04110 0.10508 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.29850 41.43890 -0.14040 -0.33881 國泰紐幣2021保本基金 11.98410 11.98300 0.00110 0.00918 國泰紐幣八年期保本基金 12.26440 12.26440 0.00000 0.00000 國泰紐幣保本基金 12.30170 12.29910 0.00260 0.02114 國泰高科技基金 14.29000 13.71000 0.58000 4.23049 國泰國泰基金台幣I級別 24.97000 24.13000 0.84000 3.48114 國泰國泰基金台幣級別 24.97000 24.13000 0.84000 3.48114 國泰富時中國A50基金 20.94000 20.65000 0.29000 1.40436 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33900 0.33840 0.00060 0.17730 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45850 0.45830 0.00020 0.04364 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36910 0.36810 0.00100 0.27167 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49930 0.49860 0.00070 0.14039 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35440 0.35390 0.00050 0.14128 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47940 0.47920 0.00020 0.04174 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67670 10.68650 -0.00980 -0.09170 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.78050 7.78770 -0.00720 -0.09245 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26130 0.26070 0.00060 0.23015 國泰新興市場基金台幣級別 12.32000 12.39000 -0.07000 -0.56497 國泰新興市場基金美元級別 0.41410 0.41510 -0.00100 -0.24091 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11430 2.11050 0.00380 0.18005 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41650 1.41390 0.00260 0.18389 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34430 0.34390 0.00040 0.11631 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36920 0.36880 0.00040 0.10846 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23290 0.23270 0.00020 0.08595 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57000 10.56150 0.00850 0.08048 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.94970 6.94410 0.00560 0.08064 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.23000 14.37000 -0.14000 -0.97425 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.85000 34.25000 0.60000 1.75182 國泰價值卓越基金 17.23000 16.45000 0.78000 4.74164 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39790 0.39590 0.00200 0.50518 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.04630 40.12210 -0.07580 -0.18892 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06170 12.06410 -0.00240 -0.01989 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41110 0.41060 0.00050 0.12177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58400 9.56410 0.01990 0.20807 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60900 8.61750 -0.00850 -0.09864 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54100 10.51490 0.02610 0.24822 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55970 9.56920 -0.00950 -0.09928 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09310 11.09210 0.00100 0.00902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19170 10.18130 0.01040 0.10215 第一金大中華基金 29.98000 28.69000 1.29000 4.49634 第一金小型精選基金 42.75000 40.99000 1.76000 4.29373 第一金中國世紀基金-人民幣 14.34000 14.38000 -0.04000 -0.27816 第一金中國世紀基金-美元 9.72790 9.75920 -0.03130 -0.32072 第一金中國世紀基金-美元-N 9.73400 9.76050 -0.02650 -0.27150 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 第一金中概平衡基金 26.72000 25.95000 0.77000 2.96724 第一金台灣貨幣市場基金 15.23210 15.23160 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.64600 177.64000 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.10640 14.07410 0.03230 0.22950 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.10670 14.07470 0.03200 0.22736 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.95230 9.91840 0.03390 0.34179 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.95410 9.92030 0.03380 0.34072 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46430 9.45120 0.01310 0.13861 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48820 9.47510 0.01310 0.13826 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32710 10.29190 0.03520 0.34202 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82580 9.81220 0.01360 0.13860 第一金全球大趨勢基金 23.53000 23.56000 -0.03000 -0.12733 第一金全球不動產證券化基金A 8.06990 8.05650 0.01340 0.16633 第一金全球不動產證券化基金B 5.79010 5.78050 0.00960 0.16608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.47930 9.47930 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.48020 9.48030 -0.00010 -0.00105 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.71770 9.71790 -0.00020 -0.00206 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.71890 9.71910 -0.00020 -0.00206 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68510 8.67930 0.00580 0.06683 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16130 10.15450 0.00680 0.06697 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75620 9.75120 0.00500 0.05128 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05810 8.05490 0.00320 0.03973 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88580 8.89350 -0.00770 -0.08658 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88610 8.89370 -0.00760 -0.08545 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02440 11.01890 0.00550 0.04991 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02520 11.01970 0.00550 0.04991 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96060 9.95660 0.00400 0.04017 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64170 14.65430 -0.01260 -0.08598 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.97790 14.90950 0.06840 0.45877 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.99640 14.92790 0.06850 0.45887 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 第一金亞洲科技基金 21.24000 21.11000 0.13000 0.61582 第一金亞洲新興市場基金 13.99000 13.87000 0.12000 0.86518 第一金店頭市場基金 10.94000 10.44000 0.50000 4.78927 第一金創新趨勢基金 28.13000 26.59000 1.54000 5.79165 第一金電子基金 36.90000 35.45000 1.45000 4.09027 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.79000 19.58000 0.21000 1.07252 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.66000 19.84000 -0.18000 -0.90726 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 統一大中華中小基金(美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 統一大中華中小基金(新台幣) 14.30000 14.33000 -0.03000 -0.20935 統一大滿貫基金 33.63000 32.85000 0.78000 2.37443 統一大龍印基金 16.98000 17.01000 -0.03000 -0.17637 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 統一大龍騰中國基金(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 統一中小基金 27.77000 26.55000 1.22000 4.59510 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.49890 9.50840 -0.00950 -0.09991 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.63740 9.59760 0.03980 0.41469 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.16420 9.13080 0.03340 0.36579 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.11920 11.13040 -0.01120 -0.10063 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.20240 11.15610 0.04630 0.41502 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.65500 10.61610 0.03890 0.36642 統一台灣動力基金 18.26000 17.51000 0.75000 4.28327 統一全天候基金 117.77000 113.13000 4.64000 4.10148 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.54260 8.57670 -0.03410 -0.39759 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.97600 8.96570 0.01030 0.11488 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83270 8.83190 0.00080 0.00906 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.73810 8.77300 -0.03490 -0.39781 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.18130 9.17070 0.01060 0.11559 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03460 9.03380 0.00080 0.00886 統一全球債券組合基金 11.97110 11.96970 0.00140 0.01170 統一全球新科技基金(人民幣) 15.41000 15.51000 -0.10000 -0.64475 統一全球新科技基金(美元) 15.74000 15.78000 -0.04000 -0.25349 統一全球新科技基金(新台幣) 14.56000 14.65000 -0.09000 -0.61433 統一亞太基金 27.18000 27.14000 0.04000 0.14738 統一亞洲大金磚基金 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 統一奔騰基金 62.90000 60.18000 2.72000 4.51977 統一強棒貨幣市場基金 16.64010 16.63960 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 統一強漢基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 統一強漢基金(新台幣) 25.31000 25.34000 -0.03000 -0.11839 統一統信基金 34.46000 33.20000 1.26000 3.79518 統一黑馬基金 63.65000 61.07000 2.58000 4.22466 統一新亞洲科技能源基金 19.76000 19.83000 -0.07000 -0.35300 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.23610 8.23160 0.00450 0.05467 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32930 10.32370 0.00560 0.05424 統一經建基金 49.74000 47.84000 1.90000 3.97157 統一龍馬基金 71.73000 68.94000 2.79000 4.04700 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.66000 23.42000 1.24000 5.29462 野村中小基金 52.36000 50.65000 1.71000 3.37611 野村中國機會基金 14.69000 14.74000 -0.05000 -0.33921 野村巴西基金 6.08000 6.23000 -0.15000 -2.40770 野村日本領先基金 12.62000 12.46000 0.16000 1.28411 野村台灣高股息基金 22.16000 22.10000 0.06000 0.27149 野村台灣運籌基金 38.91000 37.76000 1.15000 3.04555 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67870 9.65950 0.01920 0.19877 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66170 9.65100 0.01070 0.11087 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67570 9.66640 0.00930 0.09621 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76020 9.74080 0.01940 0.19916 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.72540 9.71460 0.01080 0.11117 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.70140 9.69320 0.00820 0.08460 野村平衡基金 20.06000 19.58000 0.48000 2.45148 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.99000 13.02000 -0.03000 -0.23041 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.03000 15.83000 0.20000 1.26342 野村全球品牌基金 28.09000 28.07000 0.02000 0.07125 野村全球氣候變遷基金 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.56000 19.50000 0.06000 0.30769 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777 野村全球短期收益基金-美元計價 10.54840 10.53610 0.01230 0.11674 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39780 10.39680 0.00100 0.00962 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61760 9.59070 0.02690 0.28048 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36500 9.34740 0.01760 0.18829 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84270 8.84030 0.00240 0.02715 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07490 11.04390 0.03100 0.28070 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59100 10.57120 0.01980 0.18730 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05310 10.05000 0.00310 0.03085 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.32910 11.28550 0.04360 0.38634 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.89450 10.86150 0.03300 0.30383 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.47490 10.46260 0.01230 0.11756 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.57940 10.53010 0.04930 0.46818 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.67950 10.60860 0.07090 0.66833 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.01080 9.97170 0.03910 0.39211 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.68110 9.66990 0.01120 0.11582 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.83780 9.78980 0.04800 0.49031 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.03670 11.98060 0.05610 0.46826 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.94760 12.87100 0.07660 0.59514 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.08490 11.04170 0.04320 0.39124 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.72440 10.71200 0.01240 0.11576 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.13650 11.08190 0.05460 0.49270 野村成長基金 28.62000 28.32000 0.30000 1.05932 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.68890 9.62930 0.05960 0.61894 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.69150 9.64050 0.05100 0.52902 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60860 9.58490 0.02370 0.24726 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.94100 9.87990 0.06110 0.61843 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.89150 9.83940 0.05210 0.52950 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.81050 9.78630 0.02420 0.24728 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.95600 9.91790 0.03810 0.38415 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.88250 9.85310 0.02940 0.29838 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79130 9.78480 0.00650 0.06643 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.36550 10.32580 0.03970 0.38447 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.22160 10.19120 0.03040 0.29830 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13280 10.12620 0.00660 0.06518 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.87090 8.85070 0.02020 0.22823 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60390 9.55610 0.04780 0.50020 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.48100 9.44130 0.03970 0.42049 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.29830 13.26800 0.03030 0.22837 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.44080 12.37880 0.06200 0.50086 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18190 10.13930 0.04260 0.42015 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25480 10.24400 0.01080 0.10543 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93500 9.93140 0.00360 0.03625 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37760 9.38860 -0.01100 -0.11716 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00760 11.02040 -0.01280 -0.11615 野村泰國基金 43.70000 43.10000 0.60000 1.39211 野村高科技基金 12.67000 12.04000 0.63000 5.23256 野村貨幣市場基金 16.24730 16.24670 0.00060 0.00369 野村新馬基金 17.11000 17.03000 0.08000 0.46976 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95960 7.96190 -0.00230 -0.02889 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66550 11.66890 -0.00340 -0.02914 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.58000 7.49000 0.09000 1.20160 野村精選貨幣市場基金 12.07010 12.06990 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 野村歐洲高股息基金季配型 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 野村歐洲高股息基金累積型 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 野村積極成長基金 12.09000 11.96000 0.13000 1.08696 野村優質基金 35.33000 34.29000 1.04000 3.03295 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66120 8.65140 0.00980 0.11328 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03800 8.03660 0.00140 0.01742 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85320 7.85900 -0.00580 -0.07380 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.55380 11.54080 0.01300 0.11264 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51740 10.51560 0.00180 0.01712 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30520 10.31270 -0.00750 -0.07273 野村環球基金-人民幣計價 15.59000 15.55000 0.04000 0.25723 野村環球基金-美元計價 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 野村環球基金-新臺幣計價 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959 野村鴻利基金 22.97000 22.47000 0.50000 2.22519 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84860 16.84830 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.05000 20.46000 0.59000 2.88368 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.65000 9.49000 0.16000 1.68599 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 野村鑫平衡組合基金 14.94000 14.84000 0.10000 0.67385 野村鑫全球債券組合基金 13.13450 13.13040 0.00410 0.03123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.74200 9.73170 0.01030 0.10584 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.74140 9.72340 0.01800 0.18512 凱基台商天下基金 13.63000 13.56000 0.07000 0.51622 凱基台灣精五門基金 21.17000 21.01000 0.16000 0.76154 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87860 10.83390 0.04470 0.41259 凱基亞太高股息基金 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 凱基亞洲四金磚基金 18.17000 18.10000 0.07000 0.38674 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.43700 13.41310 0.02390 0.17818 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53040 11.53010 0.00030 0.00260 凱基開創基金 27.81000 27.25000 0.56000 2.05505 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.27000 21.37000 -0.10000 -0.46795 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.33300 21.35830 -0.02530 -0.11846 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.51000 18.53000 -0.02000 -0.10793 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.30170 18.25940 0.04230 0.23166 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631 凱基資源國基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.79130 11.70570 0.08560 0.73127 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.23200 11.17010 0.06190 0.55416 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 凱基護城河基金-台幣計價A 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 凱基護城河基金-美元計價B 13.12350 13.04460 0.07890 0.60485 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.75000 31.79000 -0.04000 -0.12583 富邦NASDAQ-100基金 28.44000 28.53000 -0.09000 -0.31546 富邦上証180基金 32.15000 31.86000 0.29000 0.91023 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24070 0.24080 -0.00010 -0.04153 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.93000 7.03000 -0.10000 -1.42248 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.80000 43.48000 1.32000 3.03588 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.87280 11.84720 0.02560 0.21608 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24690 11.22580 0.02110 0.18796 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99240 11.01150 -0.01910 -0.17346 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.46620 10.44360 0.02260 0.21640 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83440 9.81590 0.01850 0.18847 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.62040 9.63710 -0.01670 -0.17329 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80320 20.80730 -0.00410 -0.01970 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.23410 11.23300 0.00110 0.00979 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77020 10.81110 -0.04090 -0.37831 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83230 12.79200 0.04030 0.31504 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89970 1.89500 0.00470 0.24802 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50950 9.47960 0.02990 0.31541 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45520 1.45160 0.00360 0.24800 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.57420 11.56750 0.00670 0.05792 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74330 1.74300 0.00030 0.01721 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07190 10.06610 0.00580 0.05762 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53640 1.53610 0.00030 0.01953 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.17000 14.26000 -0.09000 -0.63114 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.32000 25.02000 0.30000 1.19904 富邦日本東証基金 23.01000 22.86000 0.15000 0.65617 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.91000 42.75000 0.16000 0.37427 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.26000 47.24000 1.02000 2.15919 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.06000 50.55000 0.51000 1.00890 富邦台灣心基金 23.98000 23.06000 0.92000 3.98959 富邦台灣釆吉50基金 47.82000 47.38000 0.44000 0.92866 富邦台灣科技指數基金 51.79000 51.68000 0.11000 0.21285 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29520 0.29430 0.00090 0.30581 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31480 2.31450 0.00030 0.01296 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34090 0.34100 -0.00010 -0.02933 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.66200 10.66650 -0.00450 -0.04219 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01630 2.01620 0.00010 0.00496 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32800 0.32810 -0.00010 -0.03048 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23110 9.23490 -0.00380 -0.04115 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.15000 23.02000 0.13000 0.56473 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.59000 14.70000 -0.11000 -0.74830 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.68000 29.16000 0.52000 1.78326 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62240 15.62190 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 69.59000 67.01000 2.58000 3.85017 富邦科技基金 27.01000 25.72000 1.29000 5.01555 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.04620 39.12670 -0.08050 -0.20574 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.28990 38.32680 -0.03690 -0.09628 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.63820 37.71490 -0.07670 -0.20337 富邦恒生國企ETF基金 22.27000 21.93000 0.34000 1.55039 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.47000 12.64000 -0.17000 -1.34494 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 35.71000 34.78000 0.93000 2.67395 富邦高成長基金 26.53000 25.54000 0.99000 3.87627 富邦基金 14.07000 13.55000 0.52000 3.83764 富邦深証100基金 11.61000 11.48000 0.13000 1.13240 富邦富時歐洲ETF基金 21.09000 21.06000 0.03000 0.14245 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40260 -0.00030 -0.07452 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21660 12.21510 0.00150 0.01228 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55160 9.55040 0.00120 0.01256 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30200 0.30220 -0.00020 -0.06618 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.92300 8.92190 0.00110 0.01233 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.70150 9.66650 0.03500 0.36208 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89190 9.88920 0.00270 0.02730 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.70150 9.66650 0.03500 0.36208 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89190 9.88920 0.00270 0.02730 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.78000 19.68000 0.10000 0.50813 富邦精準基金 49.93000 48.02000 1.91000 3.97751 富邦精銳中小基金 12.85000 12.34000 0.51000 4.13290 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.44000 21.30000 0.14000 0.65728 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.72000 7.79000 -0.07000 -0.89859 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.11000 14.85000 0.26000 1.75084 富邦標普美國特別股ETF基金 19.46000 19.44000 0.02000 0.10288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.22900 10.20990 0.01910 0.18707 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.20020 11.18810 0.01210 0.10815 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92240 10.95330 -0.03090 -0.28211 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02930 10.01050 0.01880 0.18780 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.93670 10.92490 0.01180 0.10801 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.64430 10.67440 -0.03010 -0.28198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.48000 30.06000 0.42000 1.39721 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.98820 8.95180 0.03640 0.40662 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.47010 9.43240 0.03770 0.39969 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30550 9.26990 0.03560 0.38404 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80610 9.76640 0.03970 0.40650 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.75720 9.71830 0.03890 0.40028 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58760 9.55080 0.03680 0.38531 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64120 9.60380 0.03740 0.38943 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52560 8.51280 0.01280 0.15036 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.48890 9.47540 0.01350 0.14247 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09350 9.08190 0.01160 0.12773 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43870 10.42300 0.01570 0.15063 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14640 10.13190 0.01450 0.14311 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78050 9.76810 0.01240 0.12694 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.20130 9.18910 0.01220 0.13277 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.59070 9.57880 0.01190 0.12423 富達卓越領航全球組合基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.77740 8.76730 0.01010 0.11520 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.42230 9.41220 0.01010 0.10731 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22910 9.22030 0.00880 0.09544 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.84180 9.83060 0.01120 0.11393 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74890 9.73840 0.01050 0.10782 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58100 9.57190 0.00910 0.09507 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29840 9.28950 0.00890 0.09581 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61890 9.61030 0.00860 0.08949 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.52790 9.50700 0.02090 0.21984 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.25670 9.23630 0.02040 0.22087 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75260 8.74840 0.00420 0.04801 富蘭克林華美中華基金 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.03000 20.56000 0.47000 2.28599 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.40000 20.18000 0.22000 1.09019 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.99490 8.00280 -0.00790 -0.09872 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.24100 9.23760 0.00340 0.03681 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83730 9.83370 0.00360 0.03661 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.29370 9.30290 -0.00920 -0.09889 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01460 11.01910 -0.00450 -0.04084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.85430 8.85790 -0.00360 -0.04064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.33690 9.34070 -0.00380 -0.04068 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.02800 12.99710 0.03090 0.23775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.42170 10.39700 0.02470 0.23757 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10370 10.10550 -0.00180 -0.01781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.77060 7.77200 -0.00140 -0.01801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.29000 9.29170 -0.00170 -0.01830 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55880 10.57800 -0.01920 -0.18151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58510 7.59890 -0.01380 -0.18161 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08490 9.10140 -0.01650 -0.18129 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40000 10.40690 -0.00690 -0.06630 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.81830 7.82350 -0.00520 -0.06647 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.30000 8.29660 0.00340 0.04098 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.43880 9.42170 0.01710 0.18150 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.10090 10.08270 0.01820 0.18051 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65520 12.65010 0.00510 0.04032 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11200 13.10080 0.01120 0.08549 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 富蘭克林華美第一富基金 42.14000 41.05000 1.09000 2.65530 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29040 10.29000 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.13000 15.21000 -0.08000 -0.52597 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.00120 7.98210 0.01910 0.23929 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.34440 11.33000 0.01440 0.12710 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.85940 9.84110 0.01830 0.18595 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.07590 11.05530 0.02060 0.18634 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.11790 7.11210 0.00580 0.08155 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.41710 9.39800 0.01910 0.20323 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.35960 10.33850 0.02110 0.20409 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.70610 10.69720 0.00890 0.08320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.78000 19.82000 -0.04000 -0.20182 復華人民幣貨幣市場基金 11.53570 11.53300 0.00270 0.02341 復華人生目標基金 39.65810 38.41610 1.24200 3.23302 復華大中華中小策略基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 復華中小精選基金 77.79000 74.12000 3.67000 4.95143 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 復華台灣智能基金 12.40000 12.05000 0.35000 2.90456 復華全方位基金 31.78000 30.15000 1.63000 5.40630 復華全球大趨勢基金-美元 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.77000 20.83000 -0.06000 -0.28805 復華全球平衡基金-新臺幣 20.12000 20.10000 0.02000 0.09950 復華全球物聯網科技基金-美元 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.65000 15.69000 -0.04000 -0.25494 復華全球原物料基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 復華全球消費基金-新臺幣 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47600 11.47740 -0.00140 -0.01220 復華全球債券基金 13.55330 13.54170 0.01160 0.08566 復華全球債券組合基金 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 復華有利貨幣市場基金 13.42210 13.42170 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.94000 13.85000 0.09000 0.64982 復華亞太成長基金 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755 復華亞太神龍科技基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 復華東協世紀基金 13.46000 13.31000 0.15000 1.12697 復華南非幣長期收益基金A 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573 復華南非幣長期收益基金B 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華南非幣短期收益基金B 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 復華美國新星基金-美元 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800 復華美國新星基金-新臺幣 12.49000 12.54000 -0.05000 -0.39872 復華恒生基金 22.47000 22.18000 0.29000 1.30748 復華恒生單日反向一倍基金 7.93000 8.02000 -0.09000 -1.12219 復華恒生單日正向二倍基金 39.06000 38.19000 0.87000 2.27808 復華神盾基金 27.51600 26.52750 0.98850 3.72632 復華高成長基金 70.58000 67.21000 3.37000 5.01413 復華高益策略組合基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 復華貨幣市場基金 14.38210 14.38170 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 18.71000 18.74000 -0.03000 -0.16009 復華富時台灣高股息低波動基金 50.55000 50.30000 0.25000 0.49702 復華復華基金 22.24000 21.21000 1.03000 4.85620 復華華人世紀基金 20.04000 20.01000 0.03000 0.14993 復華傳家二號基金 30.89800 29.86310 1.03490 3.46548 復華傳家基金 26.43080 25.42120 1.00960 3.97149 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.31000 14.23000 0.08000 0.56219 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.60000 18.54000 0.06000 0.32362 復華新興市場高收益債券基金A 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.94000 5.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 復華滬深300 A股基金 24.49000 24.25000 0.24000 0.98969 復華數位經濟基金 64.65000 61.26000 3.39000 5.53379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80100 9.78700 0.01400 0.14305 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64840 9.63870 0.00970 0.10064 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.95510 9.94070 0.01440 0.14486 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.76970 9.76000 0.00970 0.09939 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.76010 9.74770 0.01240 0.12721 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91750 9.93780 -0.02030 -0.20427 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79190 9.77220 0.01970 0.20159 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94870 9.96170 -0.01300 -0.13050 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79080 9.77110 0.01970 0.20161 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95150 9.96450 -0.01300 -0.13046 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24610 9.24260 0.00350 0.03787 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06370 9.06390 -0.00020 -0.00221 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72390 8.75310 -0.02920 -0.33360 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.35860 11.35430 0.00430 0.03787 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14760 11.14790 -0.00030 -0.00269 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.85310 10.88950 -0.03640 -0.33427 景順主流基金 19.37000 19.09000 0.28000 1.46674 景順台灣科技基金 34.34000 33.83000 0.51000 1.50754 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.39000 21.46000 -0.07000 -0.32619 景順全球康健基金 17.53000 17.44000 0.09000 0.51606 景順貨幣市場基金 15.92190 15.92150 0.00040 0.00251 景順潛力基金 35.61000 35.04000 0.57000 1.62671 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.61000 15.64000 -0.03000 -0.19182 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.07000 14.15000 -0.08000 -0.56537 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67070 8.66230 0.00840 0.09697 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.33980 8.33180 0.00800 0.09602 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99470 10.98400 0.01070 0.09741 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54980 10.53950 0.01030 0.09773 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353 華南永昌中國A股基金(美元) 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.49960 9.48920 0.01040 0.10960 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.35640 9.37730 -0.02090 -0.22288 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71250 9.70190 0.01060 0.10926 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.56770 9.58900 -0.02130 -0.22213 華南永昌永昌基金 19.93000 19.61000 0.32000 1.63182 華南永昌全球亨利組合基金 14.26960 14.24570 0.02390 0.16777 華南永昌全球神農水資源基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 華南永昌物聯網精選基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 華南永昌策略報酬基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18540 16.18490 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.73750 24.57940 0.15810 0.64322 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92390 11.92350 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16550 10.15790 0.00760 0.07482 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.54690 10.58290 -0.03600 -0.34017 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.92290 9.91540 0.00750 0.07564 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.26420 10.29920 -0.03500 -0.33983 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02710 10.01980 0.00730 0.07286 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.34210 10.37680 -0.03470 -0.33440 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88510 9.87790 0.00720 0.07289 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19190 10.22500 -0.03310 -0.32372 華頓中小型基金 25.79000 25.23000 0.56000 2.21958 華頓中國多重機會平衡基金 12.80530 12.86760 -0.06230 -0.48416 華頓台灣基金 31.78000 30.15000 1.63000 5.40630 華頓平安貨幣市場基金 11.50610 11.50570 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390 華頓全球高收益債券基金A 13.34050 13.33050 0.01000 0.07502 華頓全球高收益債券基金B 8.40670 8.40040 0.00630 0.07500 華頓全球黑鑽油源基金 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99150 2.99980 -0.00830 -0.27669 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.06290 14.16560 -0.10270 -0.72500 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47230 0.47420 -0.00190 -0.40067 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.83540 11.85420 -0.01880 -0.15859 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76750 10.77680 -0.00930 -0.08630 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.06100 11.12850 -0.06750 -0.60655 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06000 10.12150 -0.06150 -0.60762 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.69260 11.72500 -0.03240 -0.27633 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.72700 10.75200 -0.02500 -0.23251 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.14000 11.26000 -0.12000 -1.06572 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.38000 12.47000 -0.09000 -0.72173 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41530 2.41290 0.00240 0.09947 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.95600 1.94890 0.00710 0.36431 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.19250 12.19740 -0.00490 -0.04017 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.02320 10.02720 -0.00400 -0.03989 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38070 0.38080 -0.00010 -0.02626 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32370 0.32330 0.00040 0.12372 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.51000 0.01000 0.28490 匯豐中國動力基金(台幣) 16.55000 16.59000 -0.04000 -0.24111 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.56000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.36000 18.22000 0.14000 0.76839 匯豐台灣精典基金 24.62000 24.20000 0.42000 1.73554 匯豐全球趨勢組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 匯豐全球關鍵資源基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 匯豐安富基金 25.61000 25.39000 0.22000 0.86648 匯豐成功基金 40.19000 39.93000 0.26000 0.65114 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43380 2.42230 0.01150 0.47476 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22970 2.21790 0.01180 0.53203 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67860 11.65000 0.02860 0.24549 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.13770 8.10890 0.02880 0.35517 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38500 0.38360 0.00140 0.36496 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34760 0.34630 0.00130 0.37540 匯豐拉丁美洲基金 7.89000 8.00000 -0.11000 -1.37500 匯豐金磚動力基金 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97270 14.97250 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.30000 5.28000 0.02000 0.37879 匯豐新鑽動力基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.55700 5.58910 -0.03210 -0.57433 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.08470 9.11690 -0.03220 -0.35319 匯豐龍鳳基金-A類型 52.86000 51.92000 0.94000 1.81048 匯豐龍鳳基金-I類型 52.86000 51.92000 0.94000 1.81048 匯豐龍騰電子基金 38.64000 37.60000 1.04000 2.76596 匯豐雙高收益債券組合基金 12.29120 12.24970 0.04150 0.33878 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.88000 20.91000 0.97000 4.63893 新光中國成長基金(人民幣) 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 新光中國成長基金(美元) 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 新光中國成長基金(新臺幣) 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 新光台灣富貴基金 23.74000 23.57000 0.17000 0.72126 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 新光全球生技醫療基金(美元) 11.61000 11.45000 0.16000 1.39738 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95160 9.94500 0.00660 0.06637 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.38020 9.40590 -0.02570 -0.27323 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64300 9.63670 0.00630 0.06538 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07990 9.10470 -0.02480 -0.27239 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 新光吉星貨幣市場基金 15.42680 15.42640 0.00040 0.00259 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.76000 24.58000 0.18000 0.73230 新光亞洲精選基金-新台幣 24.20000 24.11000 0.09000 0.37329 新光兩岸優勢基金 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070 新光店頭基金 27.55000 26.74000 0.81000 3.02917 新光南非幣保本基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 新光創新科技基金 16.59000 16.06000 0.53000 3.30012 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74270 9.71080 0.03190 0.32850 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02600 10.00190 0.02410 0.24095 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68020 9.66410 0.01610 0.16660 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32300 9.29250 0.03050 0.32822 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60690 9.58340 0.02350 0.24522 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26960 9.25350 0.01610 0.17399 新光澳幣八年期保本基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01820 10.00160 0.01660 0.16597 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.93800 9.92200 0.01600 0.16126 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.84540 9.83950 0.00590 0.05996 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91140 9.90550 0.00590 0.05956 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91210 9.89590 0.01620 0.16370 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.84260 9.82960 0.01300 0.13225 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.82410 9.80460 0.01950 0.19889 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89350 9.87300 0.02050 0.20764 瑞銀全球創新趨勢基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.86330 9.82300 0.04030 0.41026 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59600 9.55690 0.03910 0.40913 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.82870 9.79230 0.03640 0.37172 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60480 9.56920 0.03560 0.37203 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66580 9.63940 0.02640 0.27388 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95430 9.92670 0.02760 0.27804 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75550 13.72930 0.02620 0.19083 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58370 8.56730 0.01640 0.19143 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.66380 36.71590 -0.05210 -0.14190 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.15110 37.14330 0.00780 0.02100 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.64670 38.63160 0.01510 0.03909 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09420 11.09320 0.00100 0.00901 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36200 10.35090 0.01110 0.10724 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.40910 13.48570 -0.07660 -0.56801 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.88690 10.90210 -0.01520 -0.13942 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 群益大印度基金-人民幣 13.03130 12.99080 0.04050 0.31176 群益大印度基金-美元 13.31240 13.21410 0.09830 0.74390 群益大印度基金-新臺幣 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36480 12.38680 -0.02200 -0.17761 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.95200 12.91930 0.03270 0.25311 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.54420 11.56470 -0.02050 -0.17726 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.03450 11.00670 0.02780 0.25257 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92200 9.93970 -0.01770 -0.17807 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.52250 9.49850 0.02400 0.25267 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.64040 9.65750 -0.01710 -0.17706 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.56200 9.53790 0.02410 0.25268 群益中小型股基金 51.33000 49.57000 1.76000 3.55053 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.83970 9.88290 -0.04320 -0.43712 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92280 9.92360 -0.00080 -0.00806 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98450 9.01500 -0.03050 -0.33833 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75610 8.79450 -0.03840 -0.43664 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.82970 8.83030 -0.00060 -0.00679 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.99550 8.02260 -0.02710 -0.33780 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39700 11.38750 0.00950 0.08342 群益中國高收益債券基金-美元 11.21370 11.20050 0.01320 0.11785 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55570 10.54200 0.01370 0.12996 群益中國新機會基金N-人民幣 9.59980 9.67450 -0.07470 -0.77213 群益中國新機會基金N-美元 9.57510 9.60830 -0.03320 -0.34553 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 群益中國新機會基金-人民幣 8.51380 8.58010 -0.06630 -0.77272 群益中國新機會基金-美元 10.23830 10.27370 -0.03540 -0.34457 群益中國新機會基金-新臺幣 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 群益平衡王基金 19.28500 19.18590 0.09910 0.51653 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.87000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.10180 10.11480 -0.01300 -0.12852 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.47360 10.44210 0.03150 0.30166 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.17260 9.18440 -0.01180 -0.12848 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.51010 9.48150 0.02860 0.30164 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.94190 9.90600 0.03590 0.36241 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.77640 9.73880 0.03760 0.38608 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.43820 9.40410 0.03410 0.36261 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.36230 9.32630 0.03600 0.38601 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.99910 9.96300 0.03610 0.36234 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.08280 10.04410 0.03870 0.38530 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.60430 9.56960 0.03470 0.36261 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05020 10.03790 0.01230 0.12254 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.37680 7.36780 0.00900 0.12215 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04330 10.03360 0.00970 0.09668 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97630 9.96800 0.00830 0.08327 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00880 10.01750 -0.00870 -0.08685 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04330 10.03360 0.00970 0.09668 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97630 9.96800 0.00830 0.08327 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00880 10.01750 -0.00870 -0.08685 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04340 10.03370 0.00970 0.09667 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97640 9.96800 0.00840 0.08427 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00880 10.01750 -0.00870 -0.08685 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04330 10.03370 0.00960 0.09568 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97640 9.96800 0.00840 0.08427 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00880 10.01750 -0.00870 -0.08685 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 群益全球關鍵生技基金-美元 14.78210 14.55530 0.22680 1.55820 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.07000 13.90000 0.17000 1.22302 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 群益印度中小基金N-美元 9.98780 9.94910 0.03870 0.38898 群益印度中小基金N-新臺幣 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.82850 14.83470 -0.00620 -0.04179 群益印度中小基金-美元 14.28520 14.22980 0.05540 0.38932 群益印度中小基金-新臺幣 15.94000 15.94000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406 群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 群益多重資產組合基金 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462 群益安家基金 26.25260 25.46300 0.78960 3.10097 群益安穩貨幣市場基金 16.06500 16.06440 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.15000 20.68000 0.47000 2.27273 群益亞太中小基金 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391 群益亞太新趨勢平衡基金 17.33000 17.29000 0.04000 0.23135 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56610 9.56820 -0.00210 -0.02195 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.42810 7.42970 -0.00160 -0.02154 群益店頭市場基金 111.15000 105.95000 5.20000 4.90798 群益東方盛世基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561 群益東協成長基金-人民幣 13.96800 13.81960 0.14840 1.07384 群益東協成長基金-美元 13.31750 13.11950 0.19800 1.50920 群益東協成長基金-新臺幣 12.71000 12.56000 0.15000 1.19427 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23140 11.21170 0.01970 0.17571 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77540 10.75050 0.02490 0.23162 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11570 10.10750 0.00820 0.08113 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00500 9.98750 0.01750 0.17522 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.60220 9.58010 0.02210 0.23069 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.01210 9.00480 0.00730 0.08107 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11010 10.08680 0.02330 0.23099 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.79070 9.77350 0.01720 0.17599 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.77280 9.75030 0.02250 0.23076 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06790 10.05980 0.00810 0.08052 群益長安基金 30.48000 29.62000 0.86000 2.90344 群益美國新創亮點基金-美元 14.61080 14.62780 -0.01700 -0.11622 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860 群益真善美基金 17.85180 17.68600 0.16580 0.93746 群益馬拉松基金 132.85000 128.21000 4.64000 3.61906 群益深証中小板基金 15.86000 15.69000 0.17000 1.08349 群益創新科技基金 35.26000 33.75000 1.51000 4.47407 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.94900 9.98710 -0.03810 -0.38149 群益華夏盛世基金N-美元 9.94580 9.94100 0.00480 0.04828 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 群益華夏盛世基金-人民幣 10.83440 10.87590 -0.04150 -0.38158 群益華夏盛世基金-美元 10.96660 10.96140 0.00520 0.04744 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.46000 17.50000 -0.04000 -0.22857 群益奧斯卡基金 29.54000 28.26000 1.28000 4.52937 群益新興金鑽基金-美元 13.36200 13.26470 0.09730 0.73353 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 群益葛萊美基金 25.52000 24.33000 1.19000 4.89108 群益道瓊美國地產ETF基金 18.94000 19.10000 -0.16000 -0.83770 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.28000 13.05000 0.23000 1.76245 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65480 11.57760 0.07720 0.66680 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43760 11.34890 0.08870 0.78157 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.32710 11.26900 0.05810 0.51557 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68850 8.63110 0.05740 0.66504 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37480 9.30200 0.07280 0.78263 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.97030 8.92430 0.04600 0.51545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.30000 29.53000 0.77000 2.60752 德信中國精選成長基金 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 德信台灣主流中小基金 20.25000 19.48000 0.77000 3.95277 德信新興股票組合基金 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430 德信萬保貨幣市場基金 11.91960 11.91920 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.67410 10.68500 -0.01090 -0.10201 德信數位時代基金 27.88000 27.73000 0.15000 0.54093 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64690 11.64650 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.64000 16.47000 0.17000 1.03218 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.47000 19.48000 -0.01000 -0.05133 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.74000 9.68850 0.05150 0.53156 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.73800 13.66670 0.07130 0.52171 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.09650 8.06910 0.02740 0.33957 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.15920 11.10780 0.05140 0.46274 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.30490 11.25730 0.04760 0.42284 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.76640 12.72080 0.04560 0.35847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.66000 18.52000 0.14000 0.75594 摩根中小基金 26.19000 25.37000 0.82000 3.23216 摩根中國A股基金 15.36000 15.48000 -0.12000 -0.77519 摩根中國A股基金(美元) 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841 摩根中國亮點基金 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.96710 11.99210 -0.02500 -0.20847 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.85730 12.87220 -0.01490 -0.11575 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.35630 10.35320 0.00310 0.02994 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.29180 13.31890 -0.02710 -0.20347 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.74250 14.75960 -0.01710 -0.11586 摩根台灣金磚基金 21.69000 21.13000 0.56000 2.65026 摩根台灣增長基金 52.57000 51.67000 0.90000 1.74182 摩根平衡基金 28.35000 28.24000 0.11000 0.38952 摩根全球α基金 19.08000 19.06000 0.02000 0.10493 摩根全球平衡基金 15.39850 15.38850 0.01000 0.06498 摩根全球發現基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.83130 9.80990 0.02140 0.21815 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66200 10.63550 0.02650 0.24917 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.21640 10.18820 0.02820 0.27679 摩根多元入息成長基金-累積型 11.39650 11.37180 0.02470 0.21720 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.83310 10.80830 0.02480 0.22945 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.71710 13.68580 0.03130 0.22870 摩根亞洲基金 58.62000 58.29000 0.33000 0.56613 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.66060 8.63660 0.02400 0.27789 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01530 9.97760 0.03770 0.37785 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98190 8.94710 0.03480 0.38895 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.37670 12.34260 0.03410 0.27628 摩根東方內需機會基金 18.56000 18.45000 0.11000 0.59621 摩根東方科技基金 36.87000 36.70000 0.17000 0.46322 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 摩根金龍收成基金 23.31000 23.28000 0.03000 0.12887 摩根第一貨幣市場基金 15.06520 15.06490 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 14.65000 14.48000 0.17000 1.17403 摩根新金磚五國基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 摩根新絲路基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 摩根新興35基金 13.95000 13.95000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 25.12000 24.90000 0.22000 0.88353 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.62770 7.59000 0.03770 0.49671 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.70730 9.66930 0.03800 0.39300 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67090 9.61330 0.05760 0.59917 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.73070 10.66570 0.06500 0.60943 摩根新興科技基金 61.96000 59.94000 2.02000 3.37004 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33670 8.35740 -0.02070 -0.24768 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47000 10.49590 -0.02590 -0.24676 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90290 8.88000 0.02290 0.25788 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.73210 9.68510 0.04700 0.48528 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.35990 9.30870 0.05120 0.55002 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.10670 10.08080 0.02590 0.25692 摩根龍揚基金 34.87000 34.83000 0.04000 0.11484 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36440 9.35760 0.00680 0.07267 摩根總收益組合基金-累積型 11.23060 11.22250 0.00810 0.07218 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.25000 25.55000 0.70000 2.73973 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66700 11.60830 0.05870 0.50567 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04320 10.98840 0.05480 0.49871 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94680 9.89980 0.04700 0.47476 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37410 10.32200 0.05210 0.50475 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.84660 9.79780 0.04880 0.49807 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.86310 8.82120 0.04190 0.47499 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.68440 10.67840 0.00600 0.05619 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37610 10.40480 -0.02870 -0.27583 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.92070 9.88360 0.03710 0.37537 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.72560 9.72140 0.00420 0.04320 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.77300 9.73650 0.03650 0.37488 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58040 9.57630 0.00410 0.04281 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52230 11.50800 0.01430 0.12426 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.34050 11.32590 0.01460 0.12891 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18640 10.19700 -0.01060 -0.10395 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.03940 11.02570 0.01370 0.12426 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.84850 10.83460 0.01390 0.12829 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74720 9.75740 -0.01020 -0.10454 聯邦金鑽平衡基金 24.18750 23.51600 0.67150 2.85550 聯邦貨幣市場基金 13.14800 13.14750 0.00050 0.00380 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.58580 10.58100 0.00480 0.04536 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.15760 8.15390 0.00370 0.04538 聯邦精選科技基金 13.17000 12.81000 0.36000 2.81030 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.86710 15.85460 0.01250 0.07884 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.24820 12.22370 0.02450 0.20043 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.16010 12.15510 0.00500 0.04113 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.71250 11.70770 0.00480 0.04100 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69810 11.68510 0.01300 0.11125 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95730 10.95550 0.00180 0.01643 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61460 10.60280 0.01180 0.11129 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65690 8.65550 0.00140 0.01617 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.64000 37.22000 0.42000 1.12843 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.90000 15.83000 0.07000 0.44220 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.67000 20.54000 0.13000 0.63291 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.72000 0.11000 0.58761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.89000 15.79000 0.10000 0.63331 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.60000 16.50000 0.10000 0.60606 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.87000 15.78000 0.09000 0.57034 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.38000 14.30000 0.08000 0.55944 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.38000 14.29000 0.09000 0.62981 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.29000 0.03000 0.16402 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.22000 17.19000 0.03000 0.17452 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 聯博貨幣市場基金 14.98500 14.98450 0.00050 0.00334 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42810 10.42730 0.00080 0.00767 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.03150 14.01620 0.01530 0.10916 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.67390 7.67340 0.00050 0.00652 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.74000 23.76000 0.98000 4.12458 瀚亞中國基金-人民幣 13.40000 13.47000 -0.07000 -0.51967 瀚亞中國基金-新台幣 14.71000 14.78000 -0.07000 -0.47361 瀚亞巴西基金 5.23000 5.31000 -0.08000 -1.50659 瀚亞外銷基金 46.41000 44.69000 1.72000 3.84874 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.49240 10.49810 -0.00570 -0.05430 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28580 10.26860 0.01720 0.16750 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.14020 12.14020 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 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