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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/14  107/05/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.40690   10.40550   0.00140    0.01345
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.41590    9.38980   0.02610    0.27796
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.63810    9.60970   0.02840    0.29553
中國信託台灣活力基金                                             16.96000   16.35000   0.61000    3.73089
中國信託台灣優勢基金                                             19.43000   18.73000   0.70000    3.73732
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73460    9.74470  -0.01010   -0.10365
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.26270    9.27230  -0.00960   -0.10353
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19890   10.19650   0.00240    0.02354
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70240    9.69890   0.00350    0.03609
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.30930   10.28990   0.01940    0.18853
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.06940    9.05230   0.01710    0.18890
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.27310   11.29970  -0.02660   -0.23540
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.26910   10.29330  -0.02420   -0.23510
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
中國信託智能運動基金-美元                                        10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97260   10.97220   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.48210    9.46690   0.01520    0.16056
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.28370    9.26890   0.01480    0.15967
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.66320    9.63980   0.02340    0.24274
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.45600    9.43310   0.02290    0.24276
中國信託精穩基金                                                 18.37140   18.12100   0.25040    1.38182
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
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元大2001基金                                                     69.46000   67.93000   1.53000    2.25232
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.70190   37.65200   0.04990    0.13253
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29980   11.29870   0.00110    0.00974
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.91600   10.96270  -0.04670   -0.42599
元大上證50基金                                                   32.22000   31.87000   0.35000    1.09821
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.08000   13.14000  -0.06000   -0.45662
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.22000   12.33000  -0.11000   -0.89213
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.39000   13.24000   0.15000    1.13293
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.61600   13.48200   0.13400    0.99392
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.74500   17.62800   0.11700    0.66372
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.38900   11.49000  -0.10100   -0.87903
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.48400   11.63400  -0.15000   -1.28932
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.19000    3.20000  -0.01000   -0.31250
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.97000   15.04000  -0.07000   -0.46543
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.33550   47.21170   0.12380    0.26222
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31700   10.31090   0.00610    0.05916
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59540    9.58970   0.00570    0.05944
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95100    9.98650  -0.03550   -0.35548
元大巴西指數基金                                                  6.36400    6.51300  -0.14900   -2.28773
元大巴菲特基金                                                   30.98000   30.39000   0.59000    1.94143
元大日經225基金                                                  28.82000   28.75000   0.07000    0.24348
元大台商收成基金                                                 24.43000   23.87000   0.56000    2.34604
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.58000   12.70000  -0.12000   -0.94488
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.14000   36.43000   0.71000    1.94894
元大台灣中型100基金                                              33.32000   32.81000   0.51000    1.55440
元大台灣加權股價指數基金                                         25.17600   24.95100   0.22500    0.90177
元大台灣卓越50基金                                               82.46000   81.69000   0.77000    0.94259
元大台灣金融基金                                                 17.56000   17.48000   0.08000    0.45767
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.94000   30.87000   0.07000    0.22676
元大台灣高股息基金                                               25.92000   25.69000   0.23000    0.89529
元大台灣電子科技基金                                             35.96000   35.56000   0.40000    1.12486
元大全球ETF成長組合基金                                          10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.70000   14.73000  -0.03000   -0.20367
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.72600   12.70700   0.01900    0.14952
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.06000    7.06000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.66000    6.69000  -0.03000   -0.44843
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.15200   10.11700   0.03500    0.34595
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.10000   14.07000   0.03000    0.21322
元大全球農業商機基金                                             16.37000   16.33000   0.04000    0.24495
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.73700    8.67100   0.06600    0.76116
元大印度指數基金                                                  9.70500    9.71400  -0.00900   -0.09265
元大印度基金                                                     12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
元大多多基金                                                     22.36000   21.35000   1.01000    4.73068
元大多福基金                                                     60.45000   58.66000   1.79000    3.05148
元大亞太成長基金                                                 10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61280    8.63560  -0.02280   -0.26402
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.15260    7.17150  -0.01890   -0.26354
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.13300   10.07600   0.05700    0.56570
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                      10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.31600   10.26800   0.04800    0.46747
元大卓越基金                                                     52.51000   51.42000   1.09000    2.11980
元大店頭基金                                                      9.72000    9.42000   0.30000    3.18471
元大泛歐成長基金                                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20950   10.20800   0.00150    0.01469
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.20970    9.21800  -0.00830   -0.09004
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.53870   30.60350  -0.06480   -0.21174
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.59540   36.63260  -0.03720   -0.10155
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.36410   19.38420  -0.02010   -0.10369
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.71030   18.68800   0.02230    0.11933
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.29260   37.37340  -0.08080   -0.21620
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.64240   20.64770  -0.00530   -0.02567
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.70700   17.70600   0.00100    0.00565
元大高科技基金                                                   20.61000   19.80000   0.81000    4.09091
元大得利貨幣市場基金                                             16.23340   16.23280   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96780   11.96740   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.52000   13.99000   0.53000    3.78842
元大華夏中小基金                                                  8.43000    8.55000  -0.12000   -1.40351
元大新中國基金-人民幣                                            11.16000   11.23000  -0.07000   -0.62333
元大新中國基金-美元                                              11.35900   11.43800  -0.07900   -0.69068
元大新中國基金-新台幣                                            10.92000   11.03000  -0.11000   -0.99728
元大新主流基金                                                   30.79000   29.27000   1.52000    5.19303
元大新東協平衡基金-美元                                          10.00300    9.88200   0.12100    1.22445
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.31070   10.23400   0.07670    0.74946
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.37950   10.25470   0.12480    1.21700
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.61570   10.49720   0.11850    1.12887
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.38080    9.32060   0.06020    0.64588
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.74680    9.73760   0.00920    0.09448
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44150    9.43260   0.00890    0.09435
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.55840    9.58230  -0.02390   -0.24942
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.26410    9.28720  -0.02310   -0.24873
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51300    9.50690   0.00610    0.06416
元大新興亞洲基金                                                 12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.44800    9.39000   0.05800    0.61768
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.32960    9.27230   0.05730    0.61797
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.37340    9.36430   0.00910    0.09718
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.25360    9.24470   0.00890    0.09627
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08380   15.08330   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     41.68000   40.32000   1.36000    3.37302
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
元大實質多重資產基金-美元                                         9.76700    9.80100  -0.03400   -0.34690
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.20000   14.40000  -0.20000   -1.38889
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.93000   16.43000   0.50000    3.04321
元大精準中小基金                                                 23.08000   22.44000   0.64000    2.85205
元大摩臺基金                                                     38.57000   38.19000   0.38000    0.99502
元大標普500基金                                                  24.41000   24.41000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.53000   13.59000  -0.06000   -0.44150
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.78000   31.55000   0.23000    0.72900
元大標智滬深300基金                                              19.03000   18.86000   0.17000    0.90138
元大歐洲50基金                                                   25.69000   25.59000   0.10000    0.39078
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.52480    9.51450   0.01030    0.10826
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14570   10.14480   0.00090    0.00887
元大績效基金                                                     63.67000   60.47000   3.20000    5.29188
元大韓國KOSPI200基金                                             24.44000   24.48000  -0.04000   -0.16340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.28000   15.77000   0.51000    3.23399
日盛上選基金                                                     35.98000   34.60000   1.38000    3.98844
日盛小而美基金                                                   20.13000   19.36000   0.77000    3.97727
日盛中國內需動力基金                                             11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.58670   11.59130  -0.00460   -0.03968
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.88690    9.89090  -0.00400   -0.04044
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.90720   11.88660   0.02060    0.17330
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.15410   10.13650   0.01760    0.17363
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.72560   10.72390   0.00170    0.01585
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.13080    9.12930   0.00150    0.01643
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.07000   12.15000  -0.08000   -0.65844
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.48000   12.50000  -0.02000   -0.16000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.45000   12.51000  -0.06000   -0.47962
日盛日盛基金                                                     15.15000   14.44000   0.71000    4.91690
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
日盛全球抗暖化基金                                               10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.59240    9.58280   0.00960    0.10018
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79680    9.79950  -0.00270   -0.02755
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36240    9.36490  -0.00250   -0.02670
日盛全球新興債券基金A                                            10.74940   10.72620   0.02320    0.21629
日盛全球新興債券基金B                                             8.47890    8.46060   0.01830    0.21630
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40530    2.40340   0.00190    0.07905
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70450    1.70320   0.00130    0.07633
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37570    0.37470   0.00100    0.26688
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26720    0.26650   0.00070    0.26266
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.38830   12.36940   0.01890    0.15280
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.66230    8.64900   0.01330    0.15378
日盛亞洲機會基金                                                  7.76000    7.68000   0.08000    1.04167
日盛首選基金                                                     18.32000   17.68000   0.64000    3.61991
日盛高科技基金                                                   19.10000   18.33000   0.77000    4.20076
日盛貨幣市場基金                                                 14.75110   14.75060   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   44.19000   42.16000   2.03000    4.81499
日盛精選五虎基金                                                 41.00000   39.25000   1.75000    4.45860
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46820   13.46770   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               36.79000   35.59000   1.20000    3.37173
台新MSCI中國基金                                                 22.55000   22.55000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.14000   18.31000  -0.17000   -0.92845
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.56000   21.19000   0.37000    1.74611
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14440   14.14390   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.81630    9.81020   0.00610    0.06218
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.83860   10.84080  -0.00220   -0.02029
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.02230   10.05770  -0.03540   -0.35197
台新中國通基金                                                   50.75000   49.45000   1.30000    2.62892
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56520    0.57070  -0.00550   -0.96373
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.81700   17.02200  -0.20500   -1.20432
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41790    0.42100  -0.00310   -0.73634
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.44000   12.58000  -0.14000   -1.11288
台新主流基金                                                     25.38000   24.88000   0.50000    2.00965
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.05000   19.18000  -0.13000   -0.67779
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64350    0.64580  -0.00230   -0.35615
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.45000   14.55000  -0.10000   -0.68729
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48760    0.48940  -0.00180   -0.36780
台新台灣中小基金                                                 39.87000   38.86000   1.01000    2.59907
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.47440    9.46930   0.00510    0.05386
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.54010    9.51240   0.02770    0.29120
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.54820   10.51740   0.03080    0.29285
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.71450   10.62870   0.08580    0.80725
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.41090   11.31920   0.09170    0.81013
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
台新印度基金                                                     15.76000   15.74000   0.02000    0.12706
台新亞美短期債券基金                                             10.91960   10.92040  -0.00080   -0.00733
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.65980    8.65280   0.00700    0.08090
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29720    0.29590   0.00130    0.43934
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.79500   11.78550   0.00950    0.08061
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39880    0.39720   0.00160    0.40282
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07850   11.07810   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               29.80540   29.65920   0.14620    0.49293
台新智慧生活基金-美元                                            10.30460   10.27580   0.02880    0.28027
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.97320    8.98000  -0.00680   -0.07572
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.85460    8.89090  -0.03630   -0.40828
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45580    9.46310  -0.00730   -0.07714
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33860    9.37690  -0.03830   -0.40845
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37450   10.38190  -0.00740   -0.07128
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34330    0.34240   0.00090    0.26285
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.87960    7.88530  -0.00570   -0.07229
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27400    0.27320   0.00080    0.29283
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.79700   10.80100  -0.00400   -0.03703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.82000   22.57000   1.25000    5.53833
未來資產全球大消費基金                                           15.23000   15.25000  -0.02000   -0.13115
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.76570   11.75130   0.01440    0.12254
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.64660    9.63480   0.01180    0.12247
未來資產亞洲新富基金                                             21.71000   21.75000  -0.04000   -0.18391
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55190   12.55160   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               14.71000   13.95000   0.76000    5.44803
未來資產新興市場債券基金A                                         8.76960    8.74990   0.01970    0.22515
未來資產新興市場債券基金B                                         6.80320    6.78790   0.01530    0.22540
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00240   11.00150   0.00090    0.00818
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.28760   10.26530   0.02230    0.21724
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43910    9.44550  -0.00640   -0.06776
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58020   10.58750  -0.00730   -0.06895
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57670    8.55100   0.02570    0.30055
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.67360    9.64460   0.02900    0.30069
永豐中小基金                                                     54.48000   52.77000   1.71000    3.24048
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83610    1.83460   0.00150    0.08176
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.38090    2.37890   0.00200    0.08407
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.77220    8.74710   0.02510    0.28695
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.03470   11.00300   0.03170    0.28810
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.81000    4.85000  -0.04000   -0.82474
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.65000   22.77000  -0.12000   -0.52701
永豐主流品牌基金                                                 17.64000   17.59000   0.05000    0.28425
永豐永豐基金                                                     36.35000   35.51000   0.84000    2.36553
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.03220   10.01180   0.02040    0.20376
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.03220   10.01180   0.02040    0.20376
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98040    9.99310  -0.01270   -0.12709
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98030    9.99310  -0.01280   -0.12809
永豐亞洲民生消費基金                                             12.54000   12.57000  -0.03000   -0.23866
永豐南非幣2021保本基金                                           12.81090   12.80430   0.00660    0.05155
永豐高科技基金                                                   27.08000   25.87000   1.21000    4.67723
永豐貨幣市場基金                                                 13.86590   13.86550   0.00040    0.00288
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03190    2.03250  -0.00060   -0.02952
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40760    2.39910   0.00850    0.35430
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.86190    7.86320  -0.00130   -0.01653
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37220   10.37390  -0.00170   -0.01639
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.36420    7.31060   0.05360    0.73318
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.14900   11.06780   0.08120    0.73366
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.33000   19.37000  -0.04000   -0.20650
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.54000   54.06000   0.48000    0.88790
永豐領航科技基金                                                 42.81000   40.89000   1.92000    4.69552
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.62000   11.56000   0.06000    0.51903
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                 51.00000   49.99000   1.01000    2.02040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.45920   11.45580   0.00340    0.02968
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.59700    9.59000   0.00700    0.07299
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72140    9.71440   0.00700    0.07206
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57160    9.56480   0.00680    0.07109
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.65590    9.64830   0.00760    0.07877
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.61150    9.60390   0.00760    0.07913
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.86690    9.85510   0.01180    0.11973
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.55930    9.55170   0.00760    0.07957
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.72670    9.71900   0.00770    0.07923
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                 16.09000   15.55000   0.54000    3.47267
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.08000   15.09000  -0.01000   -0.06627
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.98000   21.02000  -0.04000   -0.19029
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.25000   21.23000   0.02000    0.09421
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
兆豐國際生命科學基金                                             15.18000   15.05000   0.13000    0.86379
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.37520   10.38190  -0.00670   -0.06454
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.79800   10.78030   0.01770    0.16419
兆豐國際全球高股息基金                                           11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球基金                                                 32.04000   32.01000   0.03000    0.09372
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21530   10.21380   0.00150    0.01469
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.63050    9.63910  -0.00860   -0.08922
兆豐國際國民基金                                                 22.91000   22.44000   0.47000    2.09447
兆豐國際第一基金                                                 13.58000   13.23000   0.35000    2.64550
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.83540    9.81750   0.01790    0.18233
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90460    7.89020   0.01440    0.18250
兆豐國際萬全基金                                                 20.98000   20.51000   0.47000    2.29157
兆豐國際電子基金                                                 26.65000   25.91000   0.74000    2.85604
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.13000    8.13000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.20000   21.97000   0.23000    1.04688
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.92000   17.05000  -0.13000   -0.76246
兆豐國際豐台灣基金                                               32.90000   32.95000  -0.05000   -0.15175
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48690   12.48650   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.08130   11.06820   0.01310    0.11836
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.94870   11.92930   0.01940    0.16262
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.73020   10.71370   0.01650    0.15401
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.50860   11.48280   0.02580    0.22468
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.21590    8.20620   0.00970    0.11820
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.61310    9.59750   0.01560    0.16254
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.12240    9.10840   0.01400    0.15370
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.11630    9.09530   0.02100    0.23089
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.43070    9.41650   0.01420    0.15080
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.82000   10.74000   0.08000    0.74488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.30000   10.23000   0.07000    0.68426
合庫貨幣市場基金                                                 10.11730   10.11690   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.65990    9.63200   0.02790    0.28966
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.92880    9.89150   0.03730    0.37709
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.16430   10.13890   0.02540    0.25052
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.71040   11.66430   0.04610    0.39522
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.66100   13.60170   0.05930    0.43597
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.15020    9.12260   0.02760    0.30255
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.79070    9.75400   0.03670    0.37626
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.09290    8.07270   0.02020    0.25023
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.12650    9.09050   0.03600    0.39602
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.41270   10.36790   0.04480    0.43210
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89890   10.89800   0.00090    0.00826
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.67760   10.63140   0.04620    0.43456
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15000   10.13970   0.01030    0.10158
安聯中國東協基金                                                 16.24000   16.20000   0.04000    0.24691
安聯中國策略基金                                                 16.02000   16.14000  -0.12000   -0.74349
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.55000   14.61000  -0.06000   -0.41068
安聯中華新思路基金-美元                                          14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
安聯台灣大壩基金                                                 26.84000   26.17000   0.67000    2.56018
安聯台灣科技基金                                                 45.60000   44.76000   0.84000    1.87668
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47590   12.47550   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 29.95000   29.13000   0.82000    2.81497
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08090   10.07110   0.00980    0.09731
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02490   15.01120   0.01370    0.09127
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69480    9.68590   0.00890    0.09189
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07330   12.05770   0.01560    0.12938
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09650   10.08340   0.01310    0.12992
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.23320   12.21850   0.01470    0.12031
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.59100    9.57900   0.01200    0.12527
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.43680    9.42450   0.01230    0.13051
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.14160    9.13060   0.01100    0.12047
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86300   11.86450  -0.00150   -0.01264
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92010   10.91840   0.00170    0.01557
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59370   10.59430  -0.00060   -0.00566
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03020    9.03030  -0.00010   -0.00111
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.83010    8.82870   0.00140    0.01586
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.54080    8.54130  -0.00050   -0.00585
安聯全球人口趨勢基金                                             11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.27000    9.09000   0.18000    1.98020
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.68000   33.13000   0.55000    1.66013
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
安聯全球計量平衡基金                                             12.82000   12.75000   0.07000    0.54902
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03980   12.04960  -0.00980   -0.08133
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.49510   10.50370  -0.00860   -0.08188
安聯全球新興市場基金                                             18.86000   18.82000   0.04000    0.21254
安聯全球農金趨勢基金                                              9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安聯亞洲動態策略基金                                             25.13000   25.06000   0.07000    0.27933
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97760    9.96930   0.00830    0.08326
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78090    9.77280   0.00810    0.08288
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.84610   82.73700   0.10910    0.13186
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.62230   12.59590   0.02640    0.20959
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.71900   65.62030   0.09870    0.15041
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.93010    9.90930   0.02080    0.20990
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50740    2.50890  -0.00150   -0.05979
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65250   10.64930   0.00320    0.03005
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09380    2.09510  -0.00130   -0.06205
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89280    8.88890   0.00390    0.04387
宏利台灣動力基金                                                 33.83000   32.54000   1.29000    3.96435
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.49010   10.42780   0.06230    0.59744
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.93570    9.90880   0.02690    0.27148
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.35830    8.30860   0.04970    0.59818
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.12750    8.10020   0.02730    0.33703
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
宏利全球債券組合基金                                             12.93540   12.93410   0.00130    0.01005
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76660    2.76320   0.00340    0.12305
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.66700   11.65920   0.00780    0.06690
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71040    8.70680   0.00360    0.04135
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26020    2.26430  -0.00410   -0.18107
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.64260   10.66380  -0.02120   -0.19880
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.28960    4.26510   0.02450    0.57443
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69700    0.69280   0.00420    0.60624
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.92000   19.84000   0.08000    0.40323
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61700   11.61210   0.00490    0.04220
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36900   10.36410   0.00490    0.04728
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01460   10.02080  -0.00620   -0.06187
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.07330    9.06380   0.00950    0.10481
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59450    8.59000   0.00450    0.05239
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42420    8.43290  -0.00870   -0.10317
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.59100    8.58130   0.00970    0.11304
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76750    2.75800   0.00950    0.34445
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40490    0.40320   0.00170    0.42163
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.21140   12.18240   0.02900    0.23805
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92570    0.92140   0.00430    0.46668
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.54370    7.52670   0.01700    0.22586
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.10150    2.09420   0.00730    0.34858
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30210    0.30100   0.00110    0.36545
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.26420    9.24470   0.01950    0.21093
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34040    0.33910   0.00130    0.38337
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62920   13.62890   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.89000   0.01000    0.34602
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.87000   12.85000   0.02000    0.15564
宏利臺灣股息收益基金                                             30.09000   29.24000   0.85000    2.90698
宏利澳幣保本基金                                                 11.94190   11.93930   0.00260    0.02178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.82000   11.72000   0.10000    0.85324
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.82680    9.78310   0.04370    0.44669
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.89390    9.85540   0.03850    0.39065
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.97480    8.96970   0.00510    0.05686
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.50690   10.50090   0.00600    0.05714
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92490   12.92460   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   25.95000   25.54000   0.41000    1.60532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17070   11.17160  -0.00090   -0.00806
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.22410   10.24300  -0.01890   -0.18452
保德信大中華基金                                                 31.41000   31.45000  -0.04000   -0.12719
保德信中小型股基金                                               47.30000   45.37000   1.93000    4.25391
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
保德信中國中小基金-美元                                          11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.83080    9.87240  -0.04160   -0.42138
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.81880    9.86340  -0.04460   -0.45218
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.93380    9.97510  -0.04130   -0.41403
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.61620   10.66040  -0.04420   -0.41462
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
保德信中國品牌基金-美元                                          10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.16000   11.24000  -0.08000   -0.71174
保德信台商全方位基金                                             38.08000   36.68000   1.40000    3.81679
保德信全球中小基金                                               30.13000   30.05000   0.08000    0.26622
保德信全球消費商機基金                                           17.39000   17.42000  -0.03000   -0.17222
保德信全球基礎建設基金                                           12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
保德信全球資源基金                                                8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.33000   30.23000   0.10000    0.33080
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.97750    9.93920   0.03830    0.38534
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.66020   10.61980   0.04040    0.38042
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13970    9.13540   0.00430    0.04707
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75550    9.75090   0.00460    0.04718
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.33120    8.31850   0.01270    0.15267
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.79520   10.77860   0.01660    0.15401
保德信亞太基金                                                   22.71000   22.63000   0.08000    0.35351
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51510    8.51010   0.00500    0.05875
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.09770   11.09110   0.00660    0.05951
保德信店頭市場基金                                               35.17000   33.82000   1.35000    3.99172
保德信拉丁美洲基金                                                7.30000    7.41000  -0.11000   -1.48448
保德信金平衡基金                                                 29.88000   29.55000   0.33000    1.11675
保德信金滿意基金                                                 42.14000   41.03000   1.11000    2.70534
保德信科技島基金                                                 25.92000   25.15000   0.77000    3.06163
保德信高成長基金                                                 95.80000   92.58000   3.22000    3.47807
保德信第一基金                                                   27.98000   27.08000   0.90000    3.32349
保德信貨幣市場基金                                               15.74840   15.74790   0.00050    0.00318
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.72050   10.69950   0.02100    0.19627
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.52930   10.54400  -0.01470   -0.13942
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.97630   10.95590   0.02040    0.18620
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.09350   10.10850  -0.01500   -0.14839
保德信新世紀基金                                                 10.51000   10.42000   0.09000    0.86372
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13470    8.13380   0.00090    0.01106
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74520   10.74400   0.00120    0.01117
保德信新興趨勢組合基金                                           11.78000   11.84000  -0.06000   -0.50676
保德信瑞騰基金                                                   15.53140   15.53110   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                               10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75790    9.74680   0.01110    0.11388
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90820    9.89710   0.01110    0.11215
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69280    9.67510   0.01770    0.18294
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75790    9.73940   0.01850    0.18995
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.81740    9.80050   0.01690    0.17244
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.81760    9.80070   0.01690    0.17244
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80000    9.78590   0.01410    0.14408
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80010    9.78600   0.01410    0.14408
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.83700    9.81960   0.01740    0.17720
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.68950    9.66750   0.02200    0.22757
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.63090    9.61300   0.01790    0.18621
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95710    1.95520   0.00190    0.09718
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62520    2.62270   0.00250    0.09532
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30880    0.30800   0.00080    0.25974
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45020    0.44900   0.00120    0.26726
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.73770    8.72730   0.01040    0.11917
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89170   11.88250   0.00920    0.07742
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59700    9.59100   0.00600    0.06256
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60370   11.59610   0.00760    0.06554
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.12430    9.10330   0.02100    0.23069
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.05860   11.03320   0.02540    0.23021
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13310   10.11740   0.01570    0.15518
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98420    9.96890   0.01530    0.15348
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12920   10.11580   0.01340    0.13247
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61160   10.59760   0.01400    0.13211
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.03460   10.01820   0.01640    0.16370
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82610    9.81520   0.01090    0.11105
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05260   10.04140   0.01120    0.11154
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77910    9.76370   0.01540    0.15773
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91090    9.89680   0.01410    0.14247
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.39520   10.38060   0.01460    0.14065
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.42050    6.41300   0.00750    0.11695
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.82570   10.81300   0.01270    0.11745
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63940   11.63910   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.11000   19.49000   0.62000    3.18112
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4567.130004425.26000 141.87000    3.20591
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.81090   10.81180  -0.00090   -0.00832
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.08880   12.06190   0.02690    0.22302
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.33280   11.30430   0.02850    0.25212
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.69710    9.69780  -0.00070   -0.00722
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.36490   10.34180   0.02310    0.22337
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.16680   10.14120   0.02560    0.25244
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.10860   11.10950  -0.00090   -0.00810
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.92820   11.90160   0.02660    0.22350
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.88630   11.85630   0.03000    0.25303
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.79000    6.74000   0.05000    0.74184
柏瑞巨人基金                                                     12.88000   12.78000   0.10000    0.78247
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64120   13.64090   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.26000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32530   13.33570  -0.01040   -0.07799
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83280   11.82130   0.01150    0.09728
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.47770   12.46560   0.01210    0.09707
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02050    9.02750  -0.00700   -0.07754
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82080    6.82610  -0.00530   -0.07764
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.94060    8.93180   0.00880    0.09852
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.58450    8.57130   0.01320    0.15400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.95400   10.94340   0.01060    0.09686
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.47060    8.46170   0.00890    0.10518
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00830   11.99660   0.01170    0.09753
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54400   11.55300  -0.00900   -0.07790
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63300   11.61510   0.01790    0.15411
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.35860   11.34760   0.01100    0.09694
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03880    9.04580  -0.00700   -0.07738
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.98880    9.97910   0.00970    0.09720
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.81260    9.79750   0.01510    0.15412
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.74310    9.73360   0.00950    0.09760
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.58080    9.57080   0.01000    0.10448
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07890   10.08230  -0.00340   -0.03372
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01980   10.00890   0.01090    0.10890
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95700    9.94300   0.01400    0.14080
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.04340   10.03150   0.01190    0.11863
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98630    9.98960  -0.00330   -0.03303
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.90150    9.89070   0.01080    0.10919
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.86460    9.85080   0.01380    0.14009
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.95110    9.93930   0.01180    0.11872
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05970   10.06300  -0.00330   -0.03279
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01980   10.00890   0.01090    0.10890
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95700    9.94300   0.01400    0.14080
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.04340   10.03150   0.01190    0.11863
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98630    9.98970  -0.00340   -0.03404
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.90150    9.89070   0.01080    0.10919
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.86460    9.85080   0.01380    0.14009
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.95100    9.93920   0.01180    0.11872
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.55560   10.51850   0.03710    0.35271
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.78080   11.72640   0.05440    0.46391
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25050   11.19790   0.05260    0.46973
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.10970    9.07770   0.03200    0.35251
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.88910    9.84340   0.04570    0.46427
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.75900    9.71340   0.04560    0.46945
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.27150   10.23550   0.03600    0.35172
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.96900   10.91840   0.05060    0.46344
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.86920   10.81830   0.05090    0.47050
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.10980    9.07790   0.03190    0.35140
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.88940    9.84380   0.04560    0.46324
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.75940    9.71380   0.04560    0.46944
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.51000   13.47000   0.04000    0.29696
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.66000   14.58000   0.08000    0.54870
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.63000   12.55000   0.08000    0.63745
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.70000   13.61000   0.09000    0.66128
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.49000   13.44000   0.05000    0.37202
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.97000   10.15000  -0.18000   -1.77340
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30320   11.30690  -0.00370   -0.03272
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47110    7.47350  -0.00240   -0.03211
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32150   11.32320  -0.00170   -0.01501
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.01370   11.00520   0.00850    0.07724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.20160   10.19300   0.00860    0.08437
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40880    8.41000  -0.00120   -0.01427
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.52110    9.51380   0.00730    0.07673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.55690    9.54890   0.00800    0.08378
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.59440   10.58620   0.00820    0.07746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94240    9.94380  -0.00140   -0.01408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.18520   10.17660   0.00860    0.08451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.86410    9.85650   0.00760    0.07711
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08580    9.08710  -0.00130   -0.01431
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.03040    9.01920   0.01120    0.12418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.57900    9.57090   0.00810    0.08463
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.11880   12.10010   0.01870    0.15454
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.65650   11.62310   0.03340    0.28736
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12530   11.09140   0.03390    0.30564
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.33480    7.32350   0.01130    0.15430
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.28000    9.25340   0.02660    0.28746
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.93200    9.90170   0.03030    0.30601
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.41750   10.40140   0.01610    0.15479
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.14300   11.10900   0.03400    0.30606
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.04140   10.01270   0.02870    0.28664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.35380    9.33930   0.01450    0.15526
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.14340   10.11240   0.03100    0.30655
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06160   11.05170   0.00990    0.08958
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.65830   11.63490   0.02340    0.20112
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.76100   10.73780   0.02320    0.21606
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15630    9.14810   0.00820    0.08964
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.75030    9.73070   0.01960    0.20142
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.76140    9.74040   0.02100    0.21560
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.98880   10.96680   0.02200    0.20061
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86950    9.86060   0.00890    0.09026
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25370   10.23160   0.02210    0.21600
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47850    9.47000   0.00850    0.08976
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30840    9.30000   0.00840    0.09032
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.96860    9.94860   0.02000    0.20103
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.52340    9.50290   0.02050    0.21572
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.35000   18.33000   0.02000    0.10911
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.17000   17.16000   0.01000    0.05828
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.95980   12.90490   0.05490    0.42542
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.97270   10.95010   0.02260    0.20639
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.74550   11.72310   0.02240    0.19108
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.29000   12.26790   0.02210    0.18014
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.41050   11.38090   0.02960    0.26008
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.09720   10.07640   0.02080    0.20642
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.54120   10.52100   0.02020    0.19200
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.45110   10.43240   0.01870    0.17925
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.51900   10.49170   0.02730    0.26021
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.33630   10.31660   0.01970    0.19095
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.45900   10.43190   0.02710    0.25978
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.27000   13.48000  -0.21000   -1.55786
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.86000   31.88000   0.98000    3.07403
國泰大中華基金                                                   21.97000   21.54000   0.43000    1.99629
國泰小龍基金                                                     16.50000   16.10000   0.40000    2.48447
國泰中小成長基金                                                 46.54000   45.17000   1.37000    3.03299
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.44050    4.46030  -0.01980   -0.44392
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.87000   21.05000  -0.18000   -0.85511
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80690    0.81120  -0.00430   -0.53008
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76580    0.76980  -0.00400   -0.51962
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.06720    2.06180   0.00540    0.26191
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.62720    9.63450  -0.00730   -0.07577
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.30050    8.30680  -0.00630   -0.07584
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32180    0.32120   0.00060    0.18680
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.39610   11.39510   0.00100    0.00878
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79520    1.79650  -0.00130   -0.07236
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20770   10.21550  -0.00780   -0.07635
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34760    0.34680   0.00080    0.23068
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.86640    4.88700  -0.02060   -0.42153
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.86000   23.05000  -0.19000   -0.82430
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76160    0.76540  -0.00380   -0.49647
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.64230    3.65720  -0.01490   -0.40742
國泰中港台基金台幣級別                                           17.12000   17.26000  -0.14000   -0.81112
國泰中港台基金美元級別                                            0.57710    0.57990  -0.00280   -0.48284
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.87000   27.75000   0.12000    0.43243
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.51000   12.60000  -0.09000   -0.71429
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.44000   37.00000   0.44000    1.18919
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.98400   10.01610  -0.03210   -0.32048
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.98400   10.01610  -0.03210   -0.32048
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.98400   10.01610  -0.03210   -0.32048
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39970   12.39930   0.00040    0.00323
國泰平衡基金                                                     29.83000   28.97000   0.86000    2.96859
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24410    2.23640   0.00770    0.34430
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35450    0.35360   0.00090    0.25452
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47250    0.47180   0.00070    0.14837
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47090    0.47040   0.00050    0.10629
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.83000    5.82000   0.01000    0.17182
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19280    0.19190   0.00090    0.46899
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41640    0.41510   0.00130    0.31318
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37900    0.37780   0.00120    0.31763
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43990    0.43850   0.00140    0.31927
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49940    0.49830   0.00110    0.22075
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.73000   19.77000  -0.04000   -0.20233
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.22000   21.11000   0.11000    0.52108
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40270    2.39430   0.00840    0.35083
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.45130   11.44970   0.00160    0.01397
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.42800   10.42660   0.00140    0.01343
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38060    0.37960   0.00100    0.26344
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34660    0.34570   0.00090    0.26034
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50400    0.50320   0.00080    0.15898
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41040    0.40870   0.00170    0.41595
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.49000   18.42000   0.07000    0.38002
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62100    0.61670   0.00430    0.69726
國泰科技生化基金                                                 39.26000   37.86000   1.40000    3.69783
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.80000   25.80000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.77000   13.85000  -0.08000   -0.57762
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.87550   37.98310  -0.10760   -0.28328
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77280   19.79990  -0.02710   -0.13687
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.99800   18.97790   0.02010    0.10591
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.23150   39.19830   0.03320    0.08470
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.15410   39.11300   0.04110    0.10508
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.29850   41.43890  -0.14040   -0.33881
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98410   11.98300   0.00110    0.00918
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26440   12.26440   0.00000    0.00000
國泰紐幣保本基金                                                 12.30170   12.29910   0.00260    0.02114
國泰高科技基金                                                   14.29000   13.71000   0.58000    4.23049
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.97000   24.13000   0.84000    3.48114
國泰國泰基金台幣級別                                             24.97000   24.13000   0.84000    3.48114
國泰富時中國A50基金                                              20.94000   20.65000   0.29000    1.40436
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33900    0.33840   0.00060    0.17730
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45850    0.45830   0.00020    0.04364
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36910    0.36810   0.00100    0.27167
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49930    0.49860   0.00070    0.14039
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35440    0.35390   0.00050    0.14128
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47940    0.47920   0.00020    0.04174
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.67670   10.68650  -0.00980   -0.09170
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.78050    7.78770  -0.00720   -0.09245
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36080    0.36090  -0.00010   -0.02771
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26130    0.26070   0.00060    0.23015
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.32000   12.39000  -0.07000   -0.56497
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41410    0.41510  -0.00100   -0.24091
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11430    2.11050   0.00380    0.18005
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41650    1.41390   0.00260    0.18389
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34430    0.34390   0.00040    0.11631
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36920    0.36880   0.00040    0.10846
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23290    0.23270   0.00020    0.08595
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.57000   10.56150   0.00850    0.08048
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.94970    6.94410   0.00560    0.08064
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.23000   14.37000  -0.14000   -0.97425
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.85000   34.25000   0.60000    1.75182
國泰價值卓越基金                                                 17.23000   16.45000   0.78000    4.74164
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39790    0.39590   0.00200    0.50518
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.04630   40.12210  -0.07580   -0.18892
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06170   12.06410  -0.00240   -0.01989
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41110    0.41060   0.00050    0.12177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58400    9.56410   0.01990    0.20807
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60900    8.61750  -0.00850   -0.09864
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54100   10.51490   0.02610    0.24822
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55970    9.56920  -0.00950   -0.09928
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09310   11.09210   0.00100    0.00902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19170   10.18130   0.01040    0.10215
第一金大中華基金                                                 29.98000   28.69000   1.29000    4.49634
第一金小型精選基金                                               42.75000   40.99000   1.76000    4.29373
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.34000   14.38000  -0.04000   -0.27816
第一金中國世紀基金-美元                                           9.72790    9.75920  -0.03130   -0.32072
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.73400    9.76050  -0.02650   -0.27150
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
第一金中概平衡基金                                               26.72000   25.95000   0.77000    2.96724
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23210   15.23160   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.64600  177.64000   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.10640   14.07410   0.03230    0.22950
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.10670   14.07470   0.03200    0.22736
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.08000   13.09000  -0.01000   -0.07639
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.08000   13.10000  -0.02000   -0.15267
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.95230    9.91840   0.03390    0.34179
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.95410    9.92030   0.03380    0.34072
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46430    9.45120   0.01310    0.13861
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.48820    9.47510   0.01310    0.13826
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32710   10.29190   0.03520    0.34202
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.82580    9.81220   0.01360    0.13860
第一金全球大趨勢基金                                             23.53000   23.56000  -0.03000   -0.12733
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.06990    8.05650   0.01340    0.16633
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.79010    5.78050   0.00960    0.16608
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.47930    9.47930   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.48020    9.48030  -0.00010   -0.00105
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.71770    9.71790  -0.00020   -0.00206
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.71890    9.71910  -0.00020   -0.00206
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68510    8.67930   0.00580    0.06683
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.16130   10.15450   0.00680    0.06697
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75620    9.75120   0.00500    0.05128
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05810    8.05490   0.00320    0.03973
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88580    8.89350  -0.00770   -0.08658
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88610    8.89370  -0.00760   -0.08545
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02440   11.01890   0.00550    0.04991
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02520   11.01970   0.00550    0.04991
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96060    9.95660   0.00400    0.04017
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64170   14.65430  -0.01260   -0.08598
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.97790   14.90950   0.06840    0.45877
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.99640   14.92790   0.06850    0.45887
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.67000   13.65000   0.02000    0.14652
第一金亞洲科技基金                                               21.24000   21.11000   0.13000    0.61582
第一金亞洲新興市場基金                                           13.99000   13.87000   0.12000    0.86518
第一金店頭市場基金                                               10.94000   10.44000   0.50000    4.78927
第一金創新趨勢基金                                               28.13000   26.59000   1.54000    5.79165
第一金電子基金                                                   36.90000   35.45000   1.45000    4.09027
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.79000   19.58000   0.21000    1.07252
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.66000   19.84000  -0.18000   -0.90726
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
統一大中華中小基金(美元)                                         10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.30000   14.33000  -0.03000   -0.20935
統一大滿貫基金                                                   33.63000   32.85000   0.78000    2.37443
統一大龍印基金                                                   16.98000   17.01000  -0.03000   -0.17637
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
統一中小基金                                                     27.77000   26.55000   1.22000    4.59510
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.49890    9.50840  -0.00950   -0.09991
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.63740    9.59760   0.03980    0.41469
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.16420    9.13080   0.03340    0.36579
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.11920   11.13040  -0.01120   -0.10063
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.20240   11.15610   0.04630    0.41502
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.65500   10.61610   0.03890    0.36642
統一台灣動力基金                                                 18.26000   17.51000   0.75000    4.28327
統一全天候基金                                                  117.77000  113.13000   4.64000    4.10148
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.54260    8.57670  -0.03410   -0.39759
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.97600    8.96570   0.01030    0.11488
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83270    8.83190   0.00080    0.00906
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.73810    8.77300  -0.03490   -0.39781
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.18130    9.17070   0.01060    0.11559
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03460    9.03380   0.00080    0.00886
統一全球債券組合基金                                             11.97110   11.96970   0.00140    0.01170
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.41000   15.51000  -0.10000   -0.64475
統一全球新科技基金(美元)                                         15.74000   15.78000  -0.04000   -0.25349
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.56000   14.65000  -0.09000   -0.61433
統一亞太基金                                                     27.18000   27.14000   0.04000    0.14738
統一亞洲大金磚基金                                               13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
統一奔騰基金                                                     62.90000   60.18000   2.72000    4.51977
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64010   16.63960   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                             10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
統一強漢基金(美元)                                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
統一強漢基金(新台幣)                                             25.31000   25.34000  -0.03000   -0.11839
統一統信基金                                                     34.46000   33.20000   1.26000    3.79518
統一黑馬基金                                                     63.65000   61.07000   2.58000    4.22466
統一新亞洲科技能源基金                                           19.76000   19.83000  -0.07000   -0.35300
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.23610    8.23160   0.00450    0.05467
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.32930   10.32370   0.00560    0.05424
統一經建基金                                                     49.74000   47.84000   1.90000    3.97157
統一龍馬基金                                                     71.73000   68.94000   2.79000    4.04700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.66000   23.42000   1.24000    5.29462
野村中小基金                                                     52.36000   50.65000   1.71000    3.37611
野村中國機會基金                                                 14.69000   14.74000  -0.05000   -0.33921
野村巴西基金                                                      6.08000    6.23000  -0.15000   -2.40770
野村日本領先基金                                                 12.62000   12.46000   0.16000    1.28411
野村台灣高股息基金                                               22.16000   22.10000   0.06000    0.27149
野村台灣運籌基金                                                 38.91000   37.76000   1.15000    3.04555
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.67870    9.65950   0.01920    0.19877
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66170    9.65100   0.01070    0.11087
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.67570    9.66640   0.00930    0.09621
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76020    9.74080   0.01940    0.19916
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.72540    9.71460   0.01080    0.11117
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.70140    9.69320   0.00820    0.08460
野村平衡基金                                                     20.06000   19.58000   0.48000    2.45148
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.99000   13.02000  -0.03000   -0.23041
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.03000   15.83000   0.20000    1.26342
野村全球品牌基金                                                 28.09000   28.07000   0.02000    0.07125
野村全球氣候變遷基金                                              8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.56000   19.50000   0.06000    0.30769
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.43000   12.35000   0.08000    0.64777
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.54840   10.53610   0.01230    0.11674
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39780   10.39680   0.00100    0.00962
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.61760    9.59070   0.02690    0.28048
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.36500    9.34740   0.01760    0.18829
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84270    8.84030   0.00240    0.02715
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.07490   11.04390   0.03100    0.28070
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.59100   10.57120   0.01980    0.18730
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05310   10.05000   0.00310    0.03085
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.32910   11.28550   0.04360    0.38634
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.89450   10.86150   0.03300    0.30383
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.47490   10.46260   0.01230    0.11756
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.57940   10.53010   0.04930    0.46818
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.67950   10.60860   0.07090    0.66833
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.01080    9.97170   0.03910    0.39211
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.68110    9.66990   0.01120    0.11582
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.83780    9.78980   0.04800    0.49031
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.03670   11.98060   0.05610    0.46826
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.94760   12.87100   0.07660    0.59514
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.08490   11.04170   0.04320    0.39124
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.72440   10.71200   0.01240    0.11576
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.13650   11.08190   0.05460    0.49270
野村成長基金                                                     28.62000   28.32000   0.30000    1.05932
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.68890    9.62930   0.05960    0.61894
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.69150    9.64050   0.05100    0.52902
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60860    9.58490   0.02370    0.24726
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.94100    9.87990   0.06110    0.61843
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.89150    9.83940   0.05210    0.52950
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.81050    9.78630   0.02420    0.24728
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.41000   13.37000   0.04000    0.29918
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.95600    9.91790   0.03810    0.38415
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.88250    9.85310   0.02940    0.29838
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.79130    9.78480   0.00650    0.06643
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.36550   10.32580   0.03970    0.38447
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.22160   10.19120   0.03040    0.29830
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.13280   10.12620   0.00660    0.06518
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.87090    8.85070   0.02020    0.22823
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.60390    9.55610   0.04780    0.50020
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.48100    9.44130   0.03970    0.42049
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.29830   13.26800   0.03030    0.22837
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.44080   12.37880   0.06200    0.50086
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.18190   10.13930   0.04260    0.42015
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25480   10.24400   0.01080    0.10543
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93500    9.93140   0.00360    0.03625
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37760    9.38860  -0.01100   -0.11716
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00760   11.02040  -0.01280   -0.11615
野村泰國基金                                                     43.70000   43.10000   0.60000    1.39211
野村高科技基金                                                   12.67000   12.04000   0.63000    5.23256
野村貨幣市場基金                                                 16.24730   16.24670   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     17.11000   17.03000   0.08000    0.46976
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95960    7.96190  -0.00230   -0.02889
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66550   11.66890  -0.00340   -0.02914
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.58000    7.49000   0.09000    1.20160
野村精選貨幣市場基金                                             12.07010   12.06990   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.40000   12.36000   0.04000    0.32362
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.91000   11.86000   0.05000    0.42159
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
野村積極成長基金                                                 12.09000   11.96000   0.13000    1.08696
野村優質基金                                                     35.33000   34.29000   1.04000    3.03295
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.66120    8.65140   0.00980    0.11328
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03800    8.03660   0.00140    0.01742
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85320    7.85900  -0.00580   -0.07380
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.55380   11.54080   0.01300    0.11264
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51740   10.51560   0.00180    0.01712
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30520   10.31270  -0.00750   -0.07273
野村環球基金-人民幣計價                                          15.59000   15.55000   0.04000    0.25723
野村環球基金-美元計價                                            12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.77000   16.78000  -0.01000   -0.05959
野村鴻利基金                                                     22.97000   22.47000   0.50000    2.22519
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84860   16.84830   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.05000   20.46000   0.59000    2.88368
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.65000    9.49000   0.16000    1.68599
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
野村鑫平衡組合基金                                               14.94000   14.84000   0.10000    0.67385
野村鑫全球債券組合基金                                           13.13450   13.13040   0.00410    0.03123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.74200    9.73170   0.01030    0.10584
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.74140    9.72340   0.01800    0.18512
凱基台商天下基金                                                 13.63000   13.56000   0.07000    0.51622
凱基台灣精五門基金                                               21.17000   21.01000   0.16000    0.76154
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.87860   10.83390   0.04470    0.41259
凱基亞太高股息基金                                               13.36000   13.31000   0.05000    0.37566
凱基亞洲四金磚基金                                               18.17000   18.10000   0.07000    0.38674
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.43700   13.41310   0.02390    0.17818
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.80000   12.82000  -0.02000   -0.15601
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53040   11.53010   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     27.81000   27.25000   0.56000    2.05505
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.27000   21.37000  -0.10000   -0.46795
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.33300   21.35830  -0.02530   -0.11846
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.51000   18.53000  -0.02000   -0.10793
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.30170   18.25940   0.04230    0.23166
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.10000    8.12000  -0.02000   -0.24631
凱基資源國基金                                                    9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.79130   11.70570   0.08560    0.73127
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.23200   11.17010   0.06190    0.55416
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.12350   13.04460   0.07890    0.60485
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.60000   14.58000   0.02000    0.13717
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.75000   31.79000  -0.04000   -0.12583
富邦NASDAQ-100基金                                               28.44000   28.53000  -0.09000   -0.31546
富邦上証180基金                                                  32.15000   31.86000   0.29000    0.91023
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24070    0.24080  -0.00010   -0.04153
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.17000    7.20000  -0.03000   -0.41667
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.93000    7.03000  -0.10000   -1.42248
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 44.80000   43.48000   1.32000    3.03588
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.87280   11.84720   0.02560    0.21608
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.24690   11.22580   0.02110    0.18796
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.99240   11.01150  -0.01910   -0.17346
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.46620   10.44360   0.02260    0.21640
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.83440    9.81590   0.01850    0.18847
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.62040    9.63710  -0.01670   -0.17329
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.80320   20.80730  -0.00410   -0.01970
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.23410   11.23300   0.00110    0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.77020   10.81110  -0.04090   -0.37831
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.83230   12.79200   0.04030    0.31504
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89970    1.89500   0.00470    0.24802
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.50950    9.47960   0.02990    0.31541
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45520    1.45160   0.00360    0.24800
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.57420   11.56750   0.00670    0.05792
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74330    1.74300   0.00030    0.01721
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07190   10.06610   0.00580    0.05762
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53640    1.53610   0.00030    0.01953
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.17000   14.26000  -0.09000   -0.63114
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.32000   25.02000   0.30000    1.19904
富邦日本東証基金                                                 23.01000   22.86000   0.15000    0.65617
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.91000   42.75000   0.16000    0.37427
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.26000   47.24000   1.02000    2.15919
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.06000   50.55000   0.51000    1.00890
富邦台灣心基金                                                   23.98000   23.06000   0.92000    3.98959
富邦台灣釆吉50基金                                               47.82000   47.38000   0.44000    0.92866
富邦台灣科技指數基金                                             51.79000   51.68000   0.11000    0.21285
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29520    0.29430   0.00090    0.30581
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31480    2.31450   0.00030    0.01296
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34090    0.34100  -0.00010   -0.02933
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.66200   10.66650  -0.00450   -0.04219
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01630    2.01620   0.00010    0.00496
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32800    0.32810  -0.00010   -0.03048
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23110    9.23490  -0.00380   -0.04115
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.15000   23.02000   0.13000    0.56473
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.59000   14.70000  -0.11000   -0.74830
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.68000   29.16000   0.52000    1.78326
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62240   15.62190   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     69.59000   67.01000   2.58000    3.85017
富邦科技基金                                                     27.01000   25.72000   1.29000    5.01555
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.04620   39.12670  -0.08050   -0.20574
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.28990   38.32680  -0.03690   -0.09628
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.63820   37.71490  -0.07670   -0.20337
富邦恒生國企ETF基金                                              22.27000   21.93000   0.34000    1.55039
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.47000   12.64000  -0.17000   -1.34494
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            35.71000   34.78000   0.93000    2.67395
富邦高成長基金                                                   26.53000   25.54000   0.99000    3.87627
富邦基金                                                         14.07000   13.55000   0.52000    3.83764
富邦深証100基金                                                  11.61000   11.48000   0.13000    1.13240
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.09000   21.06000   0.03000    0.14245
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40230    0.40260  -0.00030   -0.07452
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21660   12.21510   0.00150    0.01228
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55160    9.55040   0.00120    0.01256
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30200    0.30220  -0.00020   -0.06618
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.92300    8.92190   0.00110    0.01233
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.70150    9.66650   0.03500    0.36208
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.89190    9.88920   0.00270    0.02730
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.70150    9.66650   0.03500    0.36208
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.89190    9.88920   0.00270    0.02730
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.78000   19.68000   0.10000    0.50813
富邦精準基金                                                     49.93000   48.02000   1.91000    3.97751
富邦精銳中小基金                                                 12.85000   12.34000   0.51000    4.13290
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.44000   21.30000   0.14000    0.65728
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.72000    7.79000  -0.07000   -0.89859
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.11000   14.85000   0.26000    1.75084
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.46000   19.44000   0.02000    0.10288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.22900   10.20990   0.01910    0.18707
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.20020   11.18810   0.01210    0.10815
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92240   10.95330  -0.03090   -0.28211
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.02930   10.01050   0.01880    0.18780
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.93670   10.92490   0.01180    0.10801
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.64430   10.67440  -0.03010   -0.28198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.48000   30.06000   0.42000    1.39721
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.98820    8.95180   0.03640    0.40662
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.47010    9.43240   0.03770    0.39969
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.30550    9.26990   0.03560    0.38404
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80610    9.76640   0.03970    0.40650
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.75720    9.71830   0.03890    0.40028
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.58760    9.55080   0.03680    0.38531
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.64120    9.60380   0.03740    0.38943
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.52560    8.51280   0.01280    0.15036
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.48890    9.47540   0.01350    0.14247
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.09350    9.08190   0.01160    0.12773
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43870   10.42300   0.01570    0.15063
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.14640   10.13190   0.01450    0.14311
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.78050    9.76810   0.01240    0.12694
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.20130    9.18910   0.01220    0.13277
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.59070    9.57880   0.01190    0.12423
富達卓越領航全球組合基金                                         15.09000   15.06000   0.03000    0.19920
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.77740    8.76730   0.01010    0.11520
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.42230    9.41220   0.01010    0.10731
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.22910    9.22030   0.00880    0.09544
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.84180    9.83060   0.01120    0.11393
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74890    9.73840   0.01050    0.10782
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.58100    9.57190   0.00910    0.09507
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.29840    9.28950   0.00890    0.09581
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.61890    9.61030   0.00860    0.08949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.98000   12.00000  -0.02000   -0.16667
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.66000   10.73000  -0.07000   -0.65238
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.52790    9.50700   0.02090    0.21984
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.25670    9.23630   0.02040    0.22087
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.75260    8.74840   0.00420    0.04801
富蘭克林華美中華基金                                             14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.03000   20.56000   0.47000    2.28599
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.40000   20.18000   0.22000    1.09019
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.99490    8.00280  -0.00790   -0.09872
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.24100    9.23760   0.00340    0.03681
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.83730    9.83370   0.00360    0.03661
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.29370    9.30290  -0.00920   -0.09889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01460   11.01910  -0.00450   -0.04084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.85430    8.85790  -0.00360   -0.04064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.33690    9.34070  -0.00380   -0.04068
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.02800   12.99710   0.03090    0.23775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.42170   10.39700   0.02470    0.23757
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10370   10.10550  -0.00180   -0.01781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.77060    7.77200  -0.00140   -0.01801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.29000    9.29170  -0.00170   -0.01830
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55880   10.57800  -0.01920   -0.18151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58510    7.59890  -0.01380   -0.18161
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08490    9.10140  -0.01650   -0.18129
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40000   10.40690  -0.00690   -0.06630
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.81830    7.82350  -0.00520   -0.06647
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.30000    8.29660   0.00340    0.04098
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.43880    9.42170   0.01710    0.18150
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.10090   10.08270   0.01820    0.18051
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.65520   12.65010   0.00510    0.04032
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.03000   10.16000  -0.13000   -1.27953
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11200   13.10080   0.01120    0.08549
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
富蘭克林華美第一富基金                                           42.14000   41.05000   1.09000    2.65530
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29040   10.29000   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.13000   15.21000  -0.08000   -0.52597
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.00120    7.98210   0.01910    0.23929
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.34440   11.33000   0.01440    0.12710
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.85940    9.84110   0.01830    0.18595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.07590   11.05530   0.02060    0.18634
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.11790    7.11210   0.00580    0.08155
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.41710    9.39800   0.01910    0.20323
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.35960   10.33850   0.02110    0.20409
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.70610   10.69720   0.00890    0.08320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.78000   19.82000  -0.04000   -0.20182
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53570   11.53300   0.00270    0.02341
復華人生目標基金                                                 39.65810   38.41610   1.24200    3.23302
復華大中華中小策略基金                                           10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
復華中小精選基金                                                 77.79000   74.12000   3.67000    4.95143
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.06000   12.00000   0.06000    0.50000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
復華台灣智能基金                                                 12.40000   12.05000   0.35000    2.90456
復華全方位基金                                                   31.78000   30.15000   1.63000    5.40630
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.77000   20.83000  -0.06000   -0.28805
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.12000   20.10000   0.02000    0.09950
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.87000   16.86000   0.01000    0.05931
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.65000   15.69000  -0.04000   -0.25494
復華全球原物料基金                                                9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47600   11.47740  -0.00140   -0.01220
復華全球債券基金                                                 13.55330   13.54170   0.01160    0.08566
復華全球債券組合基金                                             14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.16000   14.16000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
復華有利貨幣市場基金                                             13.42210   13.42170   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.94000   13.85000   0.09000    0.64982
復華亞太成長基金                                                 15.66000   15.68000  -0.02000   -0.12755
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
復華東協世紀基金                                                 13.46000   13.31000   0.15000    1.12697
復華南非幣長期收益基金A                                          13.32000   13.29000   0.03000    0.22573
復華南非幣長期收益基金B                                           8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
復華美國新星基金-美元                                            12.81000   12.82000  -0.01000   -0.07800
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.49000   12.54000  -0.05000   -0.39872
復華恒生基金                                                     22.47000   22.18000   0.29000    1.30748
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.93000    8.02000  -0.09000   -1.12219
復華恒生單日正向二倍基金                                         39.06000   38.19000   0.87000    2.27808
復華神盾基金                                                     27.51600   26.52750   0.98850    3.72632
復華高成長基金                                                   70.58000   67.21000   3.37000    5.01413
復華高益策略組合基金                                             12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
復華貨幣市場基金                                                 14.38210   14.38170   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.71000   18.74000  -0.03000   -0.16009
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.55000   50.30000   0.25000    0.49702
復華復華基金                                                     22.24000   21.21000   1.03000    4.85620
復華華人世紀基金                                                 20.04000   20.01000   0.03000    0.14993
復華傳家二號基金                                                 30.89800   29.86310   1.03490    3.46548
復華傳家基金                                                     26.43080   25.42120   1.00960    3.97149
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.74000   0.09000    0.76661
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.31000   14.23000   0.08000    0.56219
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.60000   18.54000   0.06000    0.32362
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.94000    5.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
復華滬深300 A股基金                                              24.49000   24.25000   0.24000    0.98969
復華數位經濟基金                                                 64.65000   61.26000   3.39000    5.53379
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.80100    9.78700   0.01400    0.14305
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.64840    9.63870   0.00970    0.10064
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.95510    9.94070   0.01440    0.14486
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.76970    9.76000   0.00970    0.09939
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.76010    9.74770   0.01240    0.12721
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.91750    9.93780  -0.02030   -0.20427
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79190    9.77220   0.01970    0.20159
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94870    9.96170  -0.01300   -0.13050
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.79080    9.77110   0.01970    0.20161
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.95150    9.96450  -0.01300   -0.13046
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24610    9.24260   0.00350    0.03787
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.06370    9.06390  -0.00020   -0.00221
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.72390    8.75310  -0.02920   -0.33360
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.35860   11.35430   0.00430    0.03787
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.14760   11.14790  -0.00030   -0.00269
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.85310   10.88950  -0.03640   -0.33427
景順主流基金                                                     19.37000   19.09000   0.28000    1.46674
景順台灣科技基金                                                 34.34000   33.83000   0.51000    1.50754
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 21.39000   21.46000  -0.07000   -0.32619
景順全球康健基金                                                 17.53000   17.44000   0.09000    0.51606
景順貨幣市場基金                                                 15.92190   15.92150   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     35.61000   35.04000   0.57000    1.62671
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.61000   15.64000  -0.03000   -0.19182
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.07000   14.15000  -0.08000   -0.56537
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67070    8.66230   0.00840    0.09697
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.33980    8.33180   0.00800    0.09602
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99470   10.98400   0.01070    0.09741
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54980   10.53950   0.01030    0.09773
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.43000    8.50000  -0.07000   -0.82353
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.49960    9.48920   0.01040    0.10960
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.35640    9.37730  -0.02090   -0.22288
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71250    9.70190   0.01060    0.10926
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.56770    9.58900  -0.02130   -0.22213
華南永昌永昌基金                                                 19.93000   19.61000   0.32000    1.63182
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26960   14.24570   0.02390    0.16777
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.53000   15.52000   0.01000    0.06443
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.01000   13.97000   0.04000    0.28633
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
華南永昌物聯網精選基金                                           12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
華南永昌策略報酬基金                                             10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18540   16.18490   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.73750   24.57940   0.15810    0.64322
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92390   11.92350   0.00040    0.00335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.16550   10.15790   0.00760    0.07482
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54690   10.58290  -0.03600   -0.34017
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.92290    9.91540   0.00750    0.07564
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.26420   10.29920  -0.03500   -0.33983
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.02710   10.01980   0.00730    0.07286
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.34210   10.37680  -0.03470   -0.33440
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.88510    9.87790   0.00720    0.07289
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.19190   10.22500  -0.03310   -0.32372
華頓中小型基金                                                   25.79000   25.23000   0.56000    2.21958
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.80530   12.86760  -0.06230   -0.48416
華頓台灣基金                                                     31.78000   30.15000   1.63000    5.40630
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50610   11.50570   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             17.54000   17.56000  -0.02000   -0.11390
華頓全球高收益債券基金A                                          13.34050   13.33050   0.01000    0.07502
華頓全球高收益債券基金B                                           8.40670    8.40040   0.00630    0.07500
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.19000    6.19000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.99150    2.99980  -0.00830   -0.27669
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.06290   14.16560  -0.10270   -0.72500
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47230    0.47420  -0.00190   -0.40067
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.83540   11.85420  -0.01880   -0.15859
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.76750   10.77680  -0.00930   -0.08630
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.06100   11.12850  -0.06750   -0.60655
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.06000   10.12150  -0.06150   -0.60762
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.69260   11.72500  -0.03240   -0.27633
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.72700   10.75200  -0.02500   -0.23251
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.14000   11.26000  -0.12000   -1.06572
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.38000   12.47000  -0.09000   -0.72173
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41530    2.41290   0.00240    0.09947
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.95600    1.94890   0.00710    0.36431
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.19250   12.19740  -0.00490   -0.04017
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.02320   10.02720  -0.00400   -0.03989
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38070    0.38080  -0.00010   -0.02626
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32370    0.32330   0.00040    0.12372
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.51000   0.01000    0.28490
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.55000   16.59000  -0.04000   -0.24111
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.56000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.36000   18.22000   0.14000    0.76839
匯豐台灣精典基金                                                 24.62000   24.20000   0.42000    1.73554
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
匯豐安富基金                                                     25.61000   25.39000   0.22000    0.86648
匯豐成功基金                                                     40.19000   39.93000   0.26000    0.65114
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43380    2.42230   0.01150    0.47476
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.22970    2.21790   0.01180    0.53203
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.67860   11.65000   0.02860    0.24549
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.13770    8.10890   0.02880    0.35517
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38500    0.38360   0.00140    0.36496
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34760    0.34630   0.00130    0.37540
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.89000    8.00000  -0.11000   -1.37500
匯豐金磚動力基金                                                 15.00000   15.03000  -0.03000   -0.19960
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97270   14.97250   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.30000    5.28000   0.02000    0.37879
匯豐新鑽動力基金                                                 11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.55700    5.58910  -0.03210   -0.57433
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.08470    9.11690  -0.03220   -0.35319
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.86000   51.92000   0.94000    1.81048
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.86000   51.92000   0.94000    1.81048
匯豐龍騰電子基金                                                 38.64000   37.60000   1.04000    2.76596
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.29120   12.24970   0.04150    0.33878
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.88000   20.91000   0.97000    4.63893
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
新光中國成長基金(美元)                                           12.56000   12.59000  -0.03000   -0.23828
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
新光台灣富貴基金                                                 23.74000   23.57000   0.17000    0.72126
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.61000   11.45000   0.16000    1.39738
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.92000   10.80000   0.12000    1.11111
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95160    9.94500   0.00660    0.06637
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.38020    9.40590  -0.02570   -0.27323
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64300    9.63670   0.00630    0.06538
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07990    9.10470  -0.02480   -0.27239
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42680   15.42640   0.00040    0.00259
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.76000   24.58000   0.18000    0.73230
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.20000   24.11000   0.09000    0.37329
新光兩岸優勢基金                                                 13.72000   13.76000  -0.04000   -0.29070
新光店頭基金                                                     27.55000   26.74000   0.81000    3.02917
新光南非幣保本基金                                               11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
新光創新科技基金                                                 16.59000   16.06000   0.53000    3.30012
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.74270    9.71080   0.03190    0.32850
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.02600   10.00190   0.02410    0.24095
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.68020    9.66410   0.01610    0.16660
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.32300    9.29250   0.03050    0.32822
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.60690    9.58340   0.02350    0.24522
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.26960    9.25350   0.01610    0.17399
新光澳幣八年期保本基金                                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.01820   10.00160   0.01660    0.16597
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.93800    9.92200   0.01600    0.16126
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.84540    9.83950   0.00590    0.05996
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91140    9.90550   0.00590    0.05956
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91210    9.89590   0.01620    0.16370
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.84260    9.82960   0.01300    0.13225
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.82410    9.80460   0.01950    0.19889
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.89350    9.87300   0.02050    0.20764
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.39000    7.38000   0.01000    0.13550
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.86330    9.82300   0.04030    0.41026
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59600    9.55690   0.03910    0.40913
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.82870    9.79230   0.03640    0.37172
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60480    9.56920   0.03560    0.37203
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66580    9.63940   0.02640    0.27388
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.95430    9.92670   0.02760    0.27804
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.75550   13.72930   0.02620    0.19083
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.58370    8.56730   0.01640    0.19143
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.66380   36.71590  -0.05210   -0.14190
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.15110   37.14330   0.00780    0.02100
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.64670   38.63160   0.01510    0.03909
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09420   11.09320   0.00100    0.00901
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.36200   10.35090   0.01110    0.10724
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.40910   13.48570  -0.07660   -0.56801
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.88690   10.90210  -0.01520   -0.13942
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
群益大印度基金-人民幣                                            13.03130   12.99080   0.04050    0.31176
群益大印度基金-美元                                              13.31240   13.21410   0.09830    0.74390
群益大印度基金-新臺幣                                            12.19000   12.14000   0.05000    0.41186
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.36480   12.38680  -0.02200   -0.17761
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.95200   12.91930   0.03270    0.25311
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.54420   11.56470  -0.02050   -0.17726
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.03450   11.00670   0.02780    0.25257
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.92200    9.93970  -0.01770   -0.17807
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.52250    9.49850   0.02400    0.25267
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.64040    9.65750  -0.01710   -0.17706
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.56200    9.53790   0.02410    0.25268
群益中小型股基金                                                 51.33000   49.57000   1.76000    3.55053
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.83970    9.88290  -0.04320   -0.43712
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.92280    9.92360  -0.00080   -0.00806
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.98450    9.01500  -0.03050   -0.33833
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75610    8.79450  -0.03840   -0.43664
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.82970    8.83030  -0.00060   -0.00679
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.99550    8.02260  -0.02710   -0.33780
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39700   11.38750   0.00950    0.08342
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.21370   11.20050   0.01320    0.11785
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.55570   10.54200   0.01370    0.12996
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.59980    9.67450  -0.07470   -0.77213
群益中國新機會基金N-美元                                          9.57510    9.60830  -0.03320   -0.34553
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.51380    8.58010  -0.06630   -0.77272
群益中國新機會基金-美元                                          10.23830   10.27370  -0.03540   -0.34457
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
群益平衡王基金                                                   19.28500   19.18590   0.09910    0.51653
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.87000    5.87000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.10180   10.11480  -0.01300   -0.12852
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.47360   10.44210   0.03150    0.30166
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.17260    9.18440  -0.01180   -0.12848
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.51010    9.48150   0.02860    0.30164
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.94190    9.90600   0.03590    0.36241
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.77640    9.73880   0.03760    0.38608
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.43820    9.40410   0.03410    0.36261
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.36230    9.32630   0.03600    0.38601
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.99910    9.96300   0.03610    0.36234
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.08280   10.04410   0.03870    0.38530
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.60430    9.56960   0.03470    0.36261
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.05020   10.03790   0.01230    0.12254
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.37680    7.36780   0.00900    0.12215
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.04330   10.03360   0.00970    0.09668
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97630    9.96800   0.00830    0.08327
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00880   10.01750  -0.00870   -0.08685
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.04330   10.03360   0.00970    0.09668
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97630    9.96800   0.00830    0.08327
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00880   10.01750  -0.00870   -0.08685
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.04340   10.03370   0.00970    0.09667
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97640    9.96800   0.00840    0.08427
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00880   10.01750  -0.00870   -0.08685
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.04330   10.03370   0.00960    0.09568
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97640    9.96800   0.00840    0.08427
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00880   10.01750  -0.00870   -0.08685
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.78210   14.55530   0.22680    1.55820
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.07000   13.90000   0.17000    1.22302
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
群益印度中小基金N-美元                                            9.98780    9.94910   0.03870    0.38898
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          14.82850   14.83470  -0.00620   -0.04179
群益印度中小基金-美元                                            14.28520   14.22980   0.05540    0.38932
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.94000   15.94000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
群益多重資產組合基金                                             15.66000   15.60000   0.06000    0.38462
群益安家基金                                                     26.25260   25.46300   0.78960    3.10097
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06500   16.06440   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             21.15000   20.68000   0.47000    2.27273
群益亞太中小基金                                                 13.55000   13.47000   0.08000    0.59391
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.33000   17.29000   0.04000    0.23135
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.56610    9.56820  -0.00210   -0.02195
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.42810    7.42970  -0.00160   -0.02154
群益店頭市場基金                                                111.15000  105.95000   5.20000    4.90798
群益東方盛世基金                                                  9.43000    9.35000   0.08000    0.85561
群益東協成長基金-人民幣                                          13.96800   13.81960   0.14840    1.07384
群益東協成長基金-美元                                            13.31750   13.11950   0.19800    1.50920
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.71000   12.56000   0.15000    1.19427
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23140   11.21170   0.01970    0.17571
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.77540   10.75050   0.02490    0.23162
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.11570   10.10750   0.00820    0.08113
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.00500    9.98750   0.01750    0.17522
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.60220    9.58010   0.02210    0.23069
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.01210    9.00480   0.00730    0.08107
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11010   10.08680   0.02330    0.23099
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.79070    9.77350   0.01720    0.17599
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.77280    9.75030   0.02250    0.23076
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06790   10.05980   0.00810    0.08052
群益長安基金                                                     30.48000   29.62000   0.86000    2.90344
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.61080   14.62780  -0.01700   -0.11622
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.62000   13.68000  -0.06000   -0.43860
群益真善美基金                                                   17.85180   17.68600   0.16580    0.93746
群益馬拉松基金                                                  132.85000  128.21000   4.64000    3.61906
群益深証中小板基金                                               15.86000   15.69000   0.17000    1.08349
群益創新科技基金                                                 35.26000   33.75000   1.51000    4.47407
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.94900    9.98710  -0.03810   -0.38149
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.94580    9.94100   0.00480    0.04828
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.83440   10.87590  -0.04150   -0.38158
群益華夏盛世基金-美元                                            10.96660   10.96140   0.00520    0.04744
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.46000   17.50000  -0.04000   -0.22857
群益奧斯卡基金                                                   29.54000   28.26000   1.28000    4.52937
群益新興金鑽基金-美元                                            13.36200   13.26470   0.09730    0.73353
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
群益葛萊美基金                                                   25.52000   24.33000   1.19000    4.89108
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.94000   19.10000  -0.16000   -0.83770
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.41000    8.49000  -0.08000   -0.94229
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.28000   13.05000   0.23000    1.76245
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.65480   11.57760   0.07720    0.66680
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.43760   11.34890   0.08870    0.78157
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.32710   11.26900   0.05810    0.51557
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.68850    8.63110   0.05740    0.66504
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.37480    9.30200   0.07280    0.78263
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.97030    8.92430   0.04600    0.51545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
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德信大發基金                                                     30.30000   29.53000   0.77000    2.60752
德信中國精選成長基金                                             12.35000   12.38000  -0.03000   -0.24233
德信台灣主流中小基金                                             20.25000   19.48000   0.77000    3.95277
德信新興股票組合基金                                             11.67000   11.57000   0.10000    0.86430
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91960   11.91920   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.67410   10.68500  -0.01090   -0.10201
德信數位時代基金                                                 27.88000   27.73000   0.15000    0.54093
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64690   11.64650   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.64000   16.47000   0.17000    1.03218
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.47000   19.48000  -0.01000   -0.05133
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.74000    9.68850   0.05150    0.53156
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.73800   13.66670   0.07130    0.52171
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.09650    8.06910   0.02740    0.33957
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.15920   11.10780   0.05140    0.46274
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.30490   11.25730   0.04760    0.42284
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.76640   12.72080   0.04560    0.35847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.66000   18.52000   0.14000    0.75594
摩根中小基金                                                     26.19000   25.37000   0.82000    3.23216
摩根中國A股基金                                                  15.36000   15.48000  -0.12000   -0.77519
摩根中國A股基金(美元)                                            12.50000   12.55000  -0.05000   -0.39841
摩根中國亮點基金                                                 14.42000   14.43000  -0.01000   -0.06930
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.96710   11.99210  -0.02500   -0.20847
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.85730   12.87220  -0.01490   -0.11575
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.35630   10.35320   0.00310    0.02994
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.29180   13.31890  -0.02710   -0.20347
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.74250   14.75960  -0.01710   -0.11586
摩根台灣金磚基金                                                 21.69000   21.13000   0.56000    2.65026
摩根台灣增長基金                                                 52.57000   51.67000   0.90000    1.74182
摩根平衡基金                                                     28.35000   28.24000   0.11000    0.38952
摩根全球α基金                                                   19.08000   19.06000   0.02000    0.10493
摩根全球平衡基金                                                 15.39850   15.38850   0.01000    0.06498
摩根全球發現基金                                                 12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.83130    9.80990   0.02140    0.21815
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.66200   10.63550   0.02650    0.24917
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.21640   10.18820   0.02820    0.27679
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.39650   11.37180   0.02470    0.21720
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.83310   10.80830   0.02480    0.22945
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.71710   13.68580   0.03130    0.22870
摩根亞洲基金                                                     58.62000   58.29000   0.33000    0.56613
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.66060    8.63660   0.02400    0.27789
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.01530    9.97760   0.03770    0.37785
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.98190    8.94710   0.03480    0.38895
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.37670   12.34260   0.03410    0.27628
摩根東方內需機會基金                                             18.56000   18.45000   0.11000    0.59621
摩根東方科技基金                                                 36.87000   36.70000   0.17000    0.46322
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
摩根金龍收成基金                                                 23.31000   23.28000   0.03000    0.12887
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06520   15.06490   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                 14.65000   14.48000   0.17000    1.17403
摩根新金磚五國基金                                               11.96000   11.91000   0.05000    0.41982
摩根新絲路基金                                                   10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
摩根新興35基金                                                   13.95000   13.95000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 25.12000   24.90000   0.22000    0.88353
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.62770    7.59000   0.03770    0.49671
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.70730    9.66930   0.03800    0.39300
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.67090    9.61330   0.05760    0.59917
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.73070   10.66570   0.06500    0.60943
摩根新興科技基金                                                 61.96000   59.94000   2.02000    3.37004
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33670    8.35740  -0.02070   -0.24768
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.47000   10.49590  -0.02590   -0.24676
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.90290    8.88000   0.02290    0.25788
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.73210    9.68510   0.04700    0.48528
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.35990    9.30870   0.05120    0.55002
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.10670   10.08080   0.02590    0.25692
摩根龍揚基金                                                     34.87000   34.83000   0.04000    0.11484
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.36440    9.35760   0.00680    0.07267
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23060   11.22250   0.00810    0.07218
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.25000   25.55000   0.70000    2.73973
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.66700   11.60830   0.05870    0.50567
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04320   10.98840   0.05480    0.49871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.94680    9.89980   0.04700    0.47476
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.37410   10.32200   0.05210    0.50475
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.84660    9.79780   0.04880    0.49807
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.86310    8.82120   0.04190    0.47499
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.68440   10.67840   0.00600    0.05619
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.37610   10.40480  -0.02870   -0.27583
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.92070    9.88360   0.03710    0.37537
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.72560    9.72140   0.00420    0.04320
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.77300    9.73650   0.03650    0.37488
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58040    9.57630   0.00410    0.04281
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.52230   11.50800   0.01430    0.12426
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.34050   11.32590   0.01460    0.12891
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.18640   10.19700  -0.01060   -0.10395
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.03940   11.02570   0.01370    0.12426
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.84850   10.83460   0.01390    0.12829
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74720    9.75740  -0.01020   -0.10454
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.18750   23.51600   0.67150    2.85550
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14800   13.14750   0.00050    0.00380
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.58580   10.58100   0.00480    0.04536
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.15760    8.15390   0.00370    0.04538
聯邦精選科技基金                                                 13.17000   12.81000   0.36000    2.81030
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.86710   15.85460   0.01250    0.07884
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.24820   12.22370   0.02450    0.20043
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.16010   12.15510   0.00500    0.04113
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.71250   11.70770   0.00480    0.04100
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.69810   11.68510   0.01300    0.11125
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95730   10.95550   0.00180    0.01643
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61460   10.60280   0.01180    0.11129
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65690    8.65550   0.00140    0.01617
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.64000   37.22000   0.42000    1.12843
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.56000   15.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.32000   12.27000   0.05000    0.40750
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.90000   15.83000   0.07000    0.44220
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.80000   15.73000   0.07000    0.44501
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.67000   20.54000   0.13000    0.63291
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.72000   0.11000    0.58761
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.89000   15.79000   0.10000    0.63331
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.60000   16.50000   0.10000    0.60606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.67000   15.57000   0.10000    0.64226
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.87000   15.78000   0.09000    0.57034
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.38000   14.30000   0.08000    0.55944
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.38000   14.29000   0.09000    0.62981
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.08000   15.00000   0.08000    0.53333
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.29000   0.03000    0.16402
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.22000   17.19000   0.03000    0.17452
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.61000   13.59000   0.02000    0.14717
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.42000   13.40000   0.02000    0.14925
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
聯博貨幣市場基金                                                 14.98500   14.98450   0.00050    0.00334
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.42810   10.42730   0.00080    0.00767
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.03150   14.01620   0.01530    0.10916
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.67390    7.67340   0.00050    0.00652
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.19000   0.04000    0.28189
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.21000   0.04000    0.28149
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.74000   23.76000   0.98000    4.12458
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.40000   13.47000  -0.07000   -0.51967
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.71000   14.78000  -0.07000   -0.47361
瀚亞巴西基金                                                      5.23000    5.31000  -0.08000   -1.50659
瀚亞外銷基金                                                     46.41000   44.69000   1.72000    3.84874
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49240   10.49810  -0.00570   -0.05430
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28580   10.26860   0.01720    0.16750
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14020   12.14020   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09160   10.08620   0.00540    0.05354
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.59650    7.59850  -0.00200   -0.02632
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.10270    8.09590   0.00680    0.08399
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13650    8.13640   0.00010    0.00123
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.26970    7.26580   0.00390    0.05368
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.94550    8.94550   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.34250    9.34490  -0.00240   -0.02568
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.47180    9.46390   0.00790    0.08348
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.32420    9.32420   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
瀚亞印度基金-美元                                                13.60000   13.51000   0.09000    0.66617
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.13000   29.05000   0.08000    0.27539
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.40000   12.30000   0.10000    0.81301
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.64000   15.56000   0.08000    0.51414
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.74970   11.72460   0.02510    0.21408
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.82830   12.85250  -0.02420   -0.18829
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.25680   11.20240   0.05440    0.48561
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79040   10.76320   0.02720    0.25271
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.86060   11.89370  -0.03310   -0.27830
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.25300    9.23310   0.01990    0.21553
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.66820    9.68420  -0.01600   -0.16522
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.49540    9.44950   0.04590    0.48574
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.09390    9.07100   0.02290    0.25245
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.43290    9.45920  -0.02630   -0.27804
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.31240   14.29840   0.01400    0.09791
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.57360   10.56700   0.00660    0.06246
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.87540   10.84290   0.03250    0.29974
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60440   12.59210   0.01230    0.09768
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.75000   22.56000   0.19000    0.84220
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54580   13.54540   0.00040    0.00295
瀚亞美國高科技基金                                               25.62000   25.75000  -0.13000   -0.50485
瀚亞高科技基金                                                   64.03000   61.19000   2.84000    4.64128
瀚亞理財通基金                                                   26.97000   26.29000   0.68000    2.58653
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
瀚亞菁華基金                                                     24.59000   23.64000   0.95000    4.01861
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.22690   13.19770   0.02920    0.22125
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.49880    9.47780   0.02100    0.22157
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.55230   10.47920   0.07310    0.69757
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.89920   10.05270  -0.15350   -1.52695
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.90610   10.78920   0.11690    1.08349
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.95520    9.89730   0.05790    0.58501
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.14530   10.18300  -0.03770   -0.37022
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.56240    8.50310   0.05930    0.69739
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.73830    7.85830  -0.12000   -1.52705
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.47340    9.37180   0.10160    1.08410
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.52990    8.48030   0.04960    0.58488
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.17020    8.20060  -0.03040   -0.37070
瀚亞電通網基金                                                   16.64000   15.90000   0.74000    4.65409
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.63560   13.61350   0.02210    0.16234
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.10500   10.10480   0.00020    0.00198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.09830   10.06850   0.02980    0.29597
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.54370   11.52490   0.01880    0.16313
瀚亞歐洲基金                                                     12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
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