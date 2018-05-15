[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 利華 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 中和 海悅 福壽 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 本盟 銘旺科 興泰 大東 正道 富邦金融 亞力 卓越 宏亞 立益 同開 元大MSCI台灣 華城 統領 達新 佳和 悠克 永豐臺灣加權 永冠-KY 立益 昶和 富邦日本 大山 怡華 三洋紡 國泰日經225 和康生 昶和 本盟 元大日經225 科妍 大統染 瑞利 元大韓國 上緯投控 亞崴 樂士 國泰20年美債反1 中鋼構 程泰 正峰新 元大美債7-10正2 新光鋼 永記 億泰 元大美債7-10反1 世紀鋼 科妍 毛寶 元大S&P日圓反1 中環 士紙 燁興 富邦歐洲 國巨 東明-KY 中鴻 FH彭博高收益債 海悅 世紀鋼 聚亨 FH彭博新興債 威盛 鑫永銓 千興 FH富時不動產 統懋 六暉-KY 威致 FH富時高息低波 麗臺 映泰 華豐 國泰RMB短期報酬 大毅 隴華 首利 宏洲 強茂 禾伸堂 麗正 嘉裕 華新科 玉晶光 東訊 東華 禾伸堂 世芯-KY 華泰 大東 日電貿 拓凱 錸德 立益 玉晶光 東科-KY 倫飛 佳和 柏承 亞弘電 威盛 昶和 晶心科 華友聯 銘旺科 三洋紡 台船 遠雄來 統懋 本盟 杜康-DR 夏都 翔耀 瑞利 陽光能源-DR 欣欣 太空梭 樂士 慶豐富 統領 新利虹 正峰新 佐登-KY 杜康-DR 麗臺 億泰 晨訊科-DR 華映 毛寶 友佳-DR 吉祥全 燁興 精熙-DR 憶聲 中鴻 一零四 科風 聚亨 欣天然 建碁 千興 新海 和鑫 威致 秋雨 力特 南港 欣高 喬鼎 華豐 台數科 正達 首利 南六 晟鈦 麗正 基勝-KY 新世紀 東訊 波力-KY 誠創 華泰 政伸 嘉威 錸德 吉源-KY 力銘 倫飛 亞太電 威盛 達能 銘旺科 清惠 統懋 慧友 翔耀 勁永 太空梭 捷泰 新利虹 互億 麗臺 天瀚 華映 迅杰 吉祥全 華上 憶聲 光麗-KY 科風 元晶 建碁 華冠 和鑫 裕豐 力特 寶徠 喬鼎 新建 正達 皇普 晟鈦 日勝生 新世紀 台船 誠創 台南-KY 嘉威 康師傅-DR 力銘 聖馬丁-DR 亞太電 神州-DR 達能 耀傑-DR 清惠 同方友友-DR 慧友 晨訊科-DR 勁永 友佳-DR 捷泰 陽光能源-DR 互億 精熙-DR 天瀚 中福 迅杰 雷虎 華上 中視 光麗-KY 秋雨 元晶 慶豐富 華冠 國光生 裕豐 寶徠 新建 皇普 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生