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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月14日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        利華              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          中和              海悅     福壽
東華          群益臺灣加權反1 富邦發達          本盟              銘旺科   興泰
大東          正道            富邦金融          亞力              卓越     宏亞
立益          同開            元大MSCI台灣      華城              統領     達新
佳和          悠克            永豐臺灣加權      永冠-KY                    立益
昶和                          富邦日本          大山                       怡華
三洋紡                        國泰日經225       和康生                     昶和
本盟                          元大日經225       科妍                       大統染
瑞利                          元大韓國          上緯投控                   亞崴
樂士                          國泰20年美債反1   中鋼構                     程泰
正峰新                        元大美債7-10正2   新光鋼                     永記
億泰                          元大美債7-10反1   世紀鋼                     科妍
毛寶                          元大S&P日圓反1    中環                       士紙
燁興                          富邦歐洲          國巨                       東明-KY
中鴻                          FH彭博高收益債    海悅                       世紀鋼
聚亨                          FH彭博新興債      威盛                       鑫永銓
千興                          FH富時不動產      統懋                       六暉-KY
威致                          FH富時高息低波    麗臺                       映泰
華豐                          國泰RMB短期報酬   大毅                       隴華
首利                          宏洲              強茂                       禾伸堂
麗正                          嘉裕              華新科                     玉晶光
東訊                          東華              禾伸堂                     世芯-KY
華泰                          大東              日電貿                     拓凱
錸德                          立益              玉晶光                     東科-KY
倫飛                          佳和              柏承                       亞弘電
威盛                          昶和              晶心科                     華友聯
銘旺科                        三洋紡            台船                       遠雄來
統懋                          本盟              杜康-DR                    夏都
翔耀                          瑞利              陽光能源-DR                欣欣
太空梭                        樂士              慶豐富                     統領
新利虹                        正峰新            佐登-KY                    杜康-DR
麗臺                          億泰                                         晨訊科-DR
華映                          毛寶                                         友佳-DR
吉祥全                        燁興                                         精熙-DR
憶聲                          中鴻                                         一零四
科風                          聚亨                                         欣天然
建碁                          千興                                         新海
和鑫                          威致                                         秋雨
力特                          南港                                         欣高
喬鼎                          華豐                                         台數科
正達                          首利                                         南六
晟鈦                          麗正                                         基勝-KY
新世紀                        東訊                                         波力-KY
誠創                          華泰                                         政伸
嘉威                          錸德                                         吉源-KY
力銘                          倫飛
亞太電                        威盛
達能                          銘旺科
清惠                          統懋
慧友                          翔耀
勁永                          太空梭
捷泰                          新利虹
互億                          麗臺
天瀚                          華映
迅杰                          吉祥全
華上                          憶聲
光麗-KY                       科風
元晶                          建碁
華冠                          和鑫
裕豐                          力特
寶徠                          喬鼎
新建                          正達
皇普                          晟鈦
日勝生                        新世紀
台船                          誠創
台南-KY                       嘉威
康師傅-DR                     力銘
聖馬丁-DR                     亞太電
神州-DR                       達能
耀傑-DR                       清惠
同方友友-DR                   慧友
晨訊科-DR                     勁永
友佳-DR                       捷泰
陽光能源-DR                   互億
精熙-DR                       天瀚
中福                          迅杰
雷虎                          華上
中視                          光麗-KY
秋雨                          元晶
慶豐富                        華冠
國光生                        裕豐
                              寶徠
                              新建
                              皇普
                              日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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